Die 20 besten Split-Screen-Spiele für Xbox: Die Top-Titel für 2026

Der Split-Screen-Multiplayer-Modus hängt am Tropf. Klar, es gibt jede Menge Koop-Spiele auf Xbox, aber solche, die man tatsächlich gemeinsam auf derselben Couch spielen kann, mit geteiltem Bildschirm und Snacks in Reichweite? Diese Liste wird immer kürzer, und zwar rasend schnell.

Also habe ich Dutzende von Spielen durchforstet, die Klassiker wieder hervorgeholt und neuere Titel ausprobiert, die deine Couch tatsächlich schonen. Die Liste, die dabei herausgekommen ist, lässt keine Wünsche offen – wilde Prügelspiele, entspannte Koop-Aufbauspiele, schweißtreibende Shooter und ein paar Klassiker, die auch heute noch begeistern. Willst du Hallo Mit einem Kumpel auf „Legendär“ spielen? Kein Problem. Du willst einfach nur entspannen und von deiner Couch aus Rüben farmen? Hier findest du alles.

Starte deinXbox, schnapp dir einen zweiten Controller und mach Platz auf der Couch.

Unsere Top-Auswahl an Split-Screen-Spielen für die Xbox

Der geteilte Bildschirm ist noch lange nicht tot, und diese Spiele beweisen es. Egal, ob du auf Chaos im Couch-Koop aus bist oder einen entspannten Abend auf dem Bauernhof verbringen möchtest – diese Titel sind echte Highlights. Keine mühsamen Einrichtungsprobleme, kein aufgesetzt wirkender Multiplayer-Modus, sondern einfach die besten Spiele mit geteiltem Bildschirm auf Xbox von dem Moment an, in dem Sie auf „Start“ klicken.

Geteilte Fiktion (2024) – Ein fesselndes, storybasiertes Rätselabenteuer, in dem Kommunikation deine stärkste Waffe ist. Jeder Spieler sieht eine andere Version der Realität – der eine sieht die Wahrheit, der andere eine Illusion – und nur indem ihr darüber sprecht, was ihr seht, könnt ihr die Wahrheit aufdecken. Es ist eine einzigartige Mischung aus erzählerischer Spannung und psychologischem Rätsel, die euch bis zum Abspann im Ungewissen lässt (und zum Reden bringt). Es braucht zwei (2021) – Das ultimative Koop-Meisterwerk von Hazelight Studios. Du spielst als Cody und May, ein Paar, das in Puppen verwandelt wurde und sich auf die Suche begibt, um seine Beziehung zu retten. Jeder Level bietet ein völlig neues Spielerlebnis – von Rätseln, bei denen man die Zeit manipulieren muss, bis hin zu regelrechten Bosskämpfen. Das Spiel ist herzerwärmend, witzig und strotzt nur so vor Abwechslung – und beweist einmal mehr, dass Teamwork wirklich den Traum wahr werden lässt. Baldur’s Gate 3 (2023) – Ein weitläufiges RPG-Epos, das sowohl für Zusammenarbeit als auch für Chaos geschaffen ist. Tauche ein in die Welt von Dungeons & Dragons, wo jede Entscheidung, jeder Würfelwurf und jede Dialogoption die Geschichte verändert, die ihr gemeinsam schreibt. Dank vollständiger Split-Screen-Unterstützung könnt ihr vom Sofa aus auf Entdeckungsreise gehen, flirten, kämpfen und Intrigen spinnen – und so eure gemeinsame Legende Schritt für Schritt mit jeder moralisch fragwürdigen Entscheidung gestalten.

Lies weiter, um mehr über diese Spiele zu erfahren und eines zu finden, das dich interessiert. Ich habe der Liste außerdem weitere spannende Projekte hinzugefügt, die dir gefallen könnten, wenn du auf deiner Konsole im Split-Screen-Modus spielen möchtest.

Die 20 besten Split-Screen-Spiele für Xbox: Genieße das Chaos auf der Couch

Warum liebe ich Koop-Spiele im Split-Screen-Modus? Ganz einfach: Bei diesen Spielen ist oft die Interaktion zwischen den Spielern gefragt, sodass du deine sozialen Beziehungen zu deinen Freunden stärken kannst. Es geht nicht nur um den lokalen Koop-Modus; man kann auch aus der Ferne spielen. Viele Spiele bieten einen Online-Modus an, sodass ihr eure Reise auch dann beginnen könnt, wenn ihr euch in verschiedenen Städten oder Ländern befindet.

Die Spiele in meiner Auswahl können auf den neuesten Xbox Konsolen, aberEinige davon funktionieren auch hervorragend auf älteren Geräten.

1. Geteilte Fiktion [Beste Geschichte mit asymmetrischem geteilten Bildschirm auf Xbox]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Story-Adventure, Rätselspiel, Koop-Modus Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Parallel Minds Studio Verlag Parallel Minds Verlag Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die erzungsorientierte Erlebnisse lieben, bei denen Kommunikation, Perspektivwechsel und emotionale Erzählkunst im Vordergrund stehen Besondere Merkmale Asymmetrisches Storytelling für zwei Spieler, perspektivbasierte Rätsel, Synchronisierung von Entscheidungen in Echtzeit, verzweigte Handlung, psychologischer Krimi

Geteilte Fiktion ist ein originelles narratives Abenteuer für zwei Spieler, bei dem die Geschichte buchstäblich zwischen dir und deinem Partner aufgeteilt wird. Jeder Spieler erlebt eine andere Seite derselben Realität – der eine sieht die Wahrheit, der andere die Illusion – und nur durch den Austausch von Hinweisen und Widersprüchen könnt ihr aufdecken, was wirklich vor sich geht.

Das Spiel führt dich durch surreale Umgebungen, die sich je nach deinen Dialogentscheidungen und Entdeckungen verändern. Jede Entscheidung lenkt die Geschichte in neue Richtungen und führt zu verschiedenen Enden, die dein Vertrauen, deine Kommunikation und eure gemeinsamen Erkenntnisse widerspiegeln. Das Gameplay verbindet zu gleichen Teilen Erkundung, Umgebungsrätsel und emotionale Erzählkunst. Es ist außerdem ein gutes Videospiel zum Valentinstag um mit deinem Partner zu spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Geteilte Fiktion zeichnet sich dadurch aus, dass es das Geschichtenerzählen selbst zu einer gemeinschaftlichen Herausforderung macht. Es geht nicht um blitzschnelle Reflexe oder Strategie – es geht um Empathie, Teamwork und das Verständnis für die beiden Seiten derselben Geschichte.

Mit eindringlichen Bildern, prägnantem Schreibstil und einer Handlung, die die Grenze zwischen Fiktion und Erinnerung verwischt, Geteilte Fiktion ist ein absolutes Muss für Fans von Spielen wie Es braucht zwei and Ein Ausweg, allerdings mit einer stärkeren erzählerischen Wendung.

Mein Fazit:

Ein cleveres, intimes Rätselspiel für zwei Spieler, bei dem Kommunikation alles ist. Nur wenige Koop-Spiele stellen dein Einfühlungsvermögen ebenso auf die Probe wie dein logisches Denkvermögen, aber Geteilte Fiktion Das ist wahr. Jedes Gespräch zählt, und die Geschichte fügt sich erst dann zu einem Ganzen zusammen, wenn du und dein Partner wirklich im Einklang denken und handeln.

★ Beste asymmetrische Split-Screen-Story auf Xbox Geteilte Fiktion Bei Eneba einkaufen

2. Es braucht zwei [Das beste reine Couch-Koop-Spiel mit geteiltem Bildschirm]

Unsere Bewertung Enebameter 9,9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action-Adventure, Plattformspiel, Rätselspiel Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Hazelight Studios Verlag Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die auf der Suche nach reinem Koop-Spiel für zwei Spieler mit ununterbrochener Spielvielfalt sind Besondere Merkmale Nur für zwei Spieler, ständige Abwechslung im Spielverlauf, Koop-Modus im geteilten Bildschirm, emotionale Geschichte, Rätsel-Plattformspiel, Minispiele, Genre-Mischungen

Spiele wieEs braucht zwei sind der Inbegriff eines perfekten Koop-Spiels. Es fördert die Teamarbeit und erfindet die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, immer wieder neu. Man spielt als Cody und May, Ein Paar, das in winzige Puppen verwandelt wurde und versucht, seine zerbrochene Beziehung zu kitten. Das Gameplay? Eine sich ständig weiterentwickelnde Mischung aus Rätsel, Plattformspiel, Kämpfe, Flughörnchen, Zeitmanagementund, ja, sogar ein vollwertiger Dungeon-Crawler im Diablo-Stil. Kein Level gleicht dem anderen, und genau das macht den Reiz aus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kein Spiel fördert das kreative Koop-Spiel so sehr wie Es braucht zwei. Es ist clever, herzlich und immer wieder überraschend. Ich kann es ohne Weiteres als eines der besten Split-Screen-Spiele auf Xbox.

Das ist nicht einfach nur ein weiteres Koop-Spiel, bei dem einer den anderen trägt – Beide Spieler verfügen über einzigartige Fähigkeiten, die mit dem Thema des Levels verbunden sind. Fortschritte lassen sich nur durch echte Zusammenarbeit erzielen. Ob man nun Nägel wirft, die Zeit zurückdreht oder auf einem Frosch durch einen Garten reitet – man wird mit diesem wunderbaren Gefühl belohnt, dass man es gemeinsam geschafft hat.

Und das Beste daran ist, dass es vollständig auf das Spiel im Split-Screen-Modus ausgerichtet. Man ist immer Seite an Seite (vor Ort oder online) und hat beide Perspektiven gleichzeitig im Blick. Dadurch kommen die Höhepunkte der Geschichte besser zur Geltung und die Zusammenarbeit läuft reibungsloser. Es ist genau die Art von Erlebnis, bei der man sich sagt: „Nur noch ein Level“ – bis 2 Uhr morgens.

Mein Fazit:

Der Goldstandard für Kreativität im Couch-Koop-Modus. Jeder Level erfindet die Regeln neu und überrascht dich immer wieder mit frischen Spielmechaniken und einer mitreißenden Geschichte. Es ist die perfekte Balance aus Herausforderung und Charme, die dafür sorgt, dass sich Teamwork von Anfang bis Ende lohnenswert anfühlt.

★ Das beste reine Couch-Koop-Spiel mit geteiltem Bildschirm Es braucht zwei Bei Eneba einkaufen

3. Baldur’s Gate 3 [Das beste Split-Screen-RPG-Epos auf der Series X/S]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Rollenspiel (RPG), Abenteuer, Strategie Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Larian Studios Verlag Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit 75–100+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich für tiefgründige Geschichten, Charaktererstellung und abwechslungsreiche Entscheidungen im Koop-Modus begeistern Besondere Merkmale Vollständiges D&D 5E-Regelwerk, verzweigte Handlungsstränge, Multiplayer-Koop, rundenbasierte taktische Kämpfe, Hunderte von Dialogoptionen, filmreife Erzählweise, Romantik- und Konsequenzsysteme

Spiele wieBaldur’s Gate 3 neue Maßstäbe setzen, was Rollenspiel im Koop-Modus leisten kann. Es geht nicht nur darum, Monster zu besiegen – es geht darum, gemeinsam eine lebendige Geschichte zu gestalten. Von dem Moment an, in dem eure Gruppe mit einem Mind-Flayer-Parasiten infiziert aufwacht, wirkt sich jede Entscheidung, die ihr trefft, auf die gesamte Handlung aus. Ihr könnt euch über moralische Entscheidungen streiten, einen Vampir verführen oder versehentlich ein ganzes Dorf in Brand setzen – und das ist erst der erste Akt.

Jeder Spieler steuert seinen eigenen Charakter und hat dabei völlige Freiheit, die Welt zu erkunden, Gespräche zu führen und eigenständig zu handeln. Das bedeutet, dass sich der eine vielleicht mit Charme diplomatisch durchschlägt, während der andere dem Bürgermeister die Brieftasche stiehlt. Das Ergebnis? Oft urkomisch, manchmal katastrophal, immer unvergesslich. Es ist der ultimative Test für Kommunikation und Vertrauen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kein anderes Spiel verbindet die Freiheit im Stil von „Dungeons & Dragons“ so gut mit filmischer Erzählkunst wie Baldur’s Gate 3. Es ist das perfekte Koop-RPG für Spieler, denen ihre Entscheidungen wirklich wichtig sind. Jede Entscheidung – von der Art und Weise, wie du kämpfst, bis hin zu deinen Liebesbeziehungen – verändert eure gemeinsame Geschichte.

Egal, ob du in rundenbasierten Kämpfen Strategien entwickelst, über moralische Dilemmata diskutierst oder einfach nur über das Chaos lachst, das deine Freunde anrichten, Baldur’s Gate 3 bietet ein unvergessliches Koop-Abenteuer. Es ist ein Meisterwerk der spielergesteuerten Erzählkunst – von dem man noch jahrelang sprechen wird.

Mein Fazit:

Ein storyorientiertes Split-Screen-Epos, das jede Entscheidung zu einem gemeinsamen Abenteuer macht. Ganz gleich, ob du mit Vampiren flirtest oder moralische Dilemmata diskutierst – es ist ein unvergessliches Rollenspiel, das Kommunikation, Experimentierfreude und ein bisschen Chaos belohnt.

★ Xbox – Guthaben aufladen Xbox-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

4. Bergbau, Handwerk [Das beste Sandbox-Spiel für 4 Spieler im Split-Screen-Modus]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Sandkasten, Überleben, Basteln, Abenteuer Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Mojang Studios Verlag Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit Endlos Am besten geeignet für Kreative Spieler, Baumeister und alle, die Lust auf entspanntes Chaos im Couch-Koop-Modus haben Besondere Merkmale Split-Screen für vier Spieler, Überlebens- und Kreativmodus, umfangreiche Mod-Unterstützung (PC), uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit, regelmäßige Updates

Minecraft ist ein episches Überlebensspiel das könnte durchaus sein das ultimative lokale Koop-Sandbox-Spiel. Du kannst eine Burg bauen, nach Diamanten graben oder von einem Creeper in die Luft gesprengt werden – und das alles innerhalb von nur fünf Minuten. Das Bedrock-Edition on Xboxunterstütztbis zu vier Spieler im Split-Screen-Koop-Modus, was es perfekt für Familienspiele, entspannte Treffen oder wilde Basisbau-Spiele mit Freunden macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nicht viele der Die besten Koop-Spiele bieten so viel kreative Freiheit. Bergbau, Handwerk bietet endlosen Spielspaß und eignet sich perfekt für das Spiel im Split-Screen-Modus mit zwei bis vier Spielern auf derselben Couch.

Das Schöne anBergbau, Handwerk ist, wie offen es ist. Du kannst Überlebensziele verfolgen, Wölfe zähmen, dich in Höhlen verirren oder einfach das Verrückteste bauen, was dir einfällt. Das Spiel eignet sich hervorragend für jüngere Spieler, bietet aber auch genug Tiefe für erfahrene Spieler, die Farmen automatisieren oder gemeinsam als Team den Nether erkunden möchten.

Mit dem Mehrspieler-Modus im geteilten Bildschirm, Jeder kann sein eigenes Ding machen oder bei großen Projekten mitarbeiten. Die Flexibilität ist unübertroffen. Willst du Monster jagen, während dein Freund aus Obsidian und Schmerz eine Villa baut? Nur zu.

Mein Fazit:

Nach wie vor der unangefochtene König unter den Split-Screen-Sandbox-Spielen. Es bietet endlosen Wiederspielwert, lässt sich mühelos kreativ gestalten und ist perfekt für Spieler, die einfach nur gemeinsam erkunden, bauen und entspannen möchten. Nur wenige Spiele vermitteln die Freude am gemeinsamen Entdecken so gut wie dieses.

★ Das beste 4-Spieler-Split-Screen-Sandbox-Spiel Bergbau, Handwerk Bei Eneba einkaufen

5. Diablo IV [Das beste ARPG mit Split-Screen-Modus zum Loot-Grinden]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action-RPG, Dungeon-Crawler, Online-Multiplayer Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Blizzard Entertainment Verlag Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 30–150+ Stunden (je nach Erkundung und Endspiel) Am besten geeignet für Spieler, die sich nach intensiven Kämpfen, umfangreichen Charakteranpassungsmöglichkeiten und endlosem Koop-Loot-Grinding sehnen Besondere Merkmale Gemeinsame offene Welt, Koop-Modus mit freiem Ein- und Ausstieg, fünf einzigartige Klassen, umfangreiche Fertigkeitsbäume, Weltereignisse, saisonale Inhalte, PvP-Zonen, plattformübergreifendes Spielen und plattformübergreifender Spielfortschritt

Diablo IV ist ein Meisterwerk des Koop-Spiels im Bereich Dark Fantasy. Es knüpft an den düsteren Ton der frühen Teufel Spiele, während die Welt zu einer offenen, nahtlosen Landschaft erweitert wird, voller Dämonen, die es zu besiegen gilt, und Beute, die es zu erbeuten gilt. Egal, ob du durch Dungeons stürmst, dich mit gewaltigen Weltbossen anlegst oder mit tödlichen Klassenkonfigurationen experimentierst, Diablo IV sorgt dafür, dass die Handlung unerbittlich und lohnend bleibt.

Im Koop-Modus entfaltet das Spiel sein wahres Potenzial – bis zu vier Spieler können sich zusammenschließen, um sich durch Horden von Gegnern zu kämpfen, Klassenfähigkeiten zu verheerenden Synergieeffekten zu kombinieren und die Beute zu teilen. Jede Begegnung fühlt sich dynamisch an, wobei die Ausrüstung jedes Spielers die Herangehensweise an Kämpfe beeinflusst. Als Druide kannst du Verbündete heilen, als Zauberer Gegner einfrieren oder als Nekromant das Chaos entfesseln – Teamwork ist sowohl taktisch als auch spannend.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Spiele fangen das süchtig machende, kooperative Grinden so ein wie Diablo IV. Es bietet unendlichen Wiederspielwert, ist visuell atemberaubend und sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Hardcore-Dungeon-Raider perfekt ausbalanciert.

Diablo IV ist die ultimative Mischung aus tiefgehenden RPG-Systemen und actiongeladenem Koop-Gameplay. Ganz gleich, ob du nach legendären Beutegegenständen jagt, deine perfekte Klasse zusammenstellst oder gemeinsam mit Freunden die Hölle selbst überstehst – es vermittelt jedes Mal dieses zeitlose „Nur noch ein Dungeon“-Gefühl.

Mein Fazit:

Ein düsteres, stilvolles und gefährlich süchtig machendes Action-RPG, das im Split-Screen-Koop-Modus besonders gut zur Geltung kommt. Gemeinsam Dungeons zu durchstreifen und legendäre Beute zu jagen, ist ein unendlich befriedigendes Erlebnis – ein ausgefeiltes, rasantes Spiel, das auf hohen Wiederspielwert ausgelegt ist.

★ Xbox – Guthaben aufladen Xbox-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

6. Halo: Die Master Chief Collection [Die beste Sammlung von Split-Screen-Shootern]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Ego-Shooter, Science-Fiction, Action Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2014 (wird laufend aktualisiert) Entwickler 343 Industries Verlag Microsoft Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden (alle Kampagnen zusammen) Am besten geeignet für Fans von Kult-Shootern, Couch-Koop und spannenden Multiplayer-Abenden Besondere Merkmale Alle wichtigen Halo-Kampagnen in überarbeiteter Version, nahtloser Koop-Modus mit freiem Ein- und Aussteigen, klassische Multiplayer-Karten, anpassbare Spielelisten, regelmäßige Updates

Halo: Die Master Chief Collection ist ein echter Heiligtum für dieHalloAltlast. Wenn du damit aufgewachsen bist, Grunts und Flood zu vernichten, oder das irgendwie verpasst hast und nun aufholen möchtest, MCC fasst alle am bestenHalloSpiele in einem einzigen, für das Sofa geeigneten Paket.

Von den legendären „Finish the Fight“-Momenten in Combat Evolved zu den truppbasierten Kämpfen von Reichweite, dann hast du es hier mit einer Unmenge an Inhalten zu tun, die immer noch wie ein Kopfschuss eines Scharfschützen aus einem Hallo 3 BR. Die Steuerung sitzt, das Tempo ist perfekt, und der Mehrspielermodus? Sagen wir einfach, der ist immer noch einer der besten Split-Screen-Shooter, um deinen Kumpel zu provozieren während sie sich gnadenlos gegenseitig umlegen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist der ultimative Retro-Split-Screen-FPS mit genug Inhalt, um dich und einen Freund monatelang zu beschäftigen. Kultige Kampagnen, legendäre Karten und Multiplayer-Wahnsinn – alles in einem perfekten Paket. Das ist pures Couch-Koop-Vergnügen.

Das Koop-Erlebnis ist der Ort, an dem MCCstrahlt.Einfach vorbeikommen, wieder gehen – kein unangenehmes Warten in der Lobby. Einfach pure, rasante Action. Der Split-Screen-Modus läuft flüssig, egal ob man sich durch die Stützpunkte der Covenant schleicht oder auf den bei Fans beliebten Karten wie „Blood Gulch“ und „Guardian“ richtig Gas gibt.

Optisch,Die Remaster-Versionen verleihen dem Klassiker Hallo ein dringend benötigtes Makeover ohne dabei den nostalgischen Charme zu zerstören. Es ist diese perfekte Mischung aus modernem Schliff und dem Gefühl von „Ja, daran erinnere ich mich“. Egal, ob du legendäre Feuergefechte noch einmal erlebst oder endlich versuchst, die tiefgründige Hintergrundgeschichte hinter Cortanas Drama zu erklären, MCC ist deine erste Wahl für großartige Split-Screen-Erlebnisse.

Mein Fazit:

Ein absolutes Juwel unter den Couch-Koop-Shootern. Vollgepackt mit überarbeiteten Kampagnen und klassischen Multiplayer-Karten bietet es stundenlange Nostalgie und flüssige, packende Action, die sich auch im Split-Screen-Modus noch unglaublich gut anfühlt.

★ Die beste Sammlung von Split-Screen-Shootern Halo: Die Master Chief Collection Bei Eneba einkaufen

7. Overcooked! So viel du willst [Das beste Party-Chaos im Split-Screen-Modus]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Party, Zeitmanagement, Arcade, Koop-Chaos Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Ghost Town Games Verlag Team17 Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden (Kampagne), endloser Wiederspielwert Am besten geeignet für Gruppen, die es lieben, lautstark über Suppe zu schimpfen und in einem herrlichen Couch-Koop-Modus Küchen in Brand zu setzen Besondere Merkmale Split-Screen für zwei Spieler, lokaler Koop-Modus für vier Spieler, überarbeitete Grafik, plattformübergreifender Multiplayer-Modus, Barrierefreiheitsoptionen

Overcooked! So viel du willst ist rasant, albern und voller herrlichem Chaos. Es vereint beidesVerkocht Spiele in einem Remaster-Paket, enthält alle DLCs und rundet das Ganze mit einer besseren Leistung und flüssigerer Steuerung ab. Du und bis zu drei Freunde werden unter Zeitdruck in immer absurderen Küchen kochen – wie zum Beispiel in einer, die sich auf zwei fahrende Lastwagen verteilt, oder einer anderen, die über einer Lavagrube schwebt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Koop-Spiele schaffen es so gut, einen gleichzeitig zum Lachen zu bringen, ins Schwitzen zu kommen und Freunde zu verlieren. Mit einem ausgefeilten Split-Screen-Modus, jeder Menge Inhalt und einer intelligenten Anpassung des Schwierigkeitsgrades, Overcooked! So viel du willst ist unverzichtbar für chaotischen, ausgelassenen Spaß auf der Couch.

Der Mehrspielermodus im geteilten Bildschirm funktioniert reibungslos, und Das Spiel unterstützt den lokalen Koop-Modus. Jeder Level ist eine tickende Zeitbombe, in der Teamwork unerlässlich ist und ein Scheitern urkomisch ist. Du wirst Essen anbrennen lassen, wegen des Abwaschs schreien und am Ende lachend davonkommen (oder Rache planen). Spiele wieÜberkocht! sind seltene, chaotische Freuden, aber auf jeden Fall die Mühe wert.

The Kampagnenmodus für zwei Spieler, aber erst zu viert kommt das Spiel richtig zur Geltung. Es ist genau die Art von Spiel, die einen lockeren Spieleabend zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Mein Fazit:

Das lauteste und witzigste Koop-Chaos, das du je lieben wirst. Es ist zu gleichen Teilen Teamwork und Katastrophenmanagement und verwandelt dein Wohnzimmer in eine Küche voller Gelächter, Geschrei und versehentlicher Brände – die beste Art von Spielabend-Stimmung.

★ Das beste Party-Chaos im Split-Screen-Modus Overcooked! So viel du willst Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Third-Person-Shooter, Action, Science-Fiction Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Die Koalition Verlag Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden (Kampagne) Am besten geeignet für Fans von Cover-basierten Shootern, mächtigen Waffen und intensivem Koop-Spiel Besondere Merkmale Kampagnenmodus mit geteiltem Bildschirm, Horde- und Flucht-Modi, nahtloser lokaler/Online-Koop-Modus, hervorragende Gegnervielfalt, Kettensägen-Bajonette

Gears 5 ist ein lauter, chaotischer und überraschend emotionaler Koop-Shooter, der sich perfekt für das Spielen im Split-Screen-Modus eignet. Du kannst die gesamte Kampagne im lokalen Koop-Modus spielen und bahne dir mit der Kettensäge deinen Weg durch wunderschön zerstörte Umgebungen, gigantische Bosskämpfe und endlose Wellen von matschigen Aliens. Das ist alles ganz klassisch Gears of War Chaos, aber raffinierter, schneller und ein bisschen dramatischer, als du es in Erinnerung hast.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gears 5 überzeugt mit verschiedenen Koop-Modi, knackigen Schusswechseln und so vielen Explosionen, dass selbst Michael Bay erröten würde. Es ist eines der besten Split-Screen-Spiele auf Xbox, Punkt.

Abgesehen von der Hauptgeschichte, Gears 5 bietet im Mehrspielermodus mit geteiltem Bildschirm Horde-Modus (mit einem Team Wellen von Gegnern abwehren) und Fluchtmodus (ein schneller, zeitlich genau abgestimmter Vorstoß aus dem feindlichen Gebiet). Beide sind für den lokalen Koop-Modus konzipiert und eignen sich ideal für lange Spieleabende. Besorgt euch einfach ein paar Snacks und einen dritten Controller, wenn ihr euch traut.

Die Schusswechsel sind intensiv und befriedigend, mit Waffen, die wie Lastwagen einschlagen, und Gegner, die wie Piñatas zerplatzen voller Reue. Es ist düster, aber auf die beste Art und Weise auch irgendwie albern. Nur wenige Xbox Es gibt kaum andere Spiele, die in so vielen Modi ein derart hohes Maß an Perfektion und puren Koop-Spaß bieten.

Mein Fazit:

Kraftvolle Feuerkraft trifft auf ausgefeiltes Koop-Design. Mit seiner fesselnden Kampagne und endlosen Horde-Wellen bietet dieses Spiel einige der spannendsten Split-Screen-Shooter-Erlebnisse auf Xbox. Es ist groß, laut und überraschend emotional, wenn sich der Staub gelegt hat.

★ Beste Split-Screen-Kampagne & Horde Gears 5 Bei Eneba einkaufen

9. Halo: Infinite [Das beste Halo-Koop-Spiel mit offener Welt (ohne integrierten Split-Screen)]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Ego-Shooter, Open-World, Science-Fiction Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler 343 Industries Verlag Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden (Kampagne) Am besten geeignet für Fans von riesigen Karten, chaotischen Grappleshot-Kämpfen und Koop-Missionen mit einem Hauch von Freiheit Besondere Merkmale Open-World-Kampagne, Sandbox-Kämpfe, Split-Screen-Modus über Community-Mods (PC), von Grund auf überarbeiteter Halo-Multiplayer, kostenloser Online-Modus

Halo: Infinite dreht den Spieß um Hallo die bewährte Formel der Serie und gibt dir die Mittel an die Hand, um nach Belieben Chaos anzurichten – auch zusammen mit einem Kumpel. Es ist am meisten wie eine Sandbox Hallo yet, mit riesigen Zeta-Halo-Gebieten, die es zu erkunden gilt, Stützpunkten, die befreit werden müssen, und Trupps, die gerettet werden müssen.

Schleudere Grappleshots wie ein Verrückter umher, während dein Koop-Partner einen Ghost kapert und in feindliche Lager rast, als wäre es Fast & Furious: Warthog-Drift. Es ist chaotisch, übersichtlich, und die Schusswechsel fühlen sich immer noch an wie Hallo, nur mit mehr Freiheit und viel mehr Explosionen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Halo: Infinite bietet die bisher flexibelste Kampagne mit rasanten Schießereien, einer weitläufigen offenen Welt und einer Koop-Freiheit, die das Spielen mit Freunden (online oder im lokalen Mehrspielermodus) zu einem echten Vergnügen macht.

Auch wenn der native Split-Screen es nicht in die finale Version geschafft hat (RIP), haben PC-Spieler den Traum mit von der Community entwickelten Split-Screen-Koop-Mods am Leben erhalten. Und Der Online-Koop-Modus für die gesamte Kampagne läuft reibungslos. Du kannst dich mit Freunden aus aller Welt zusammentun Xbox und PC, um die Stützpunkte von „Banished“ wie ein spartanisches Dreamteam zu erobern.

Der Mehrspielermodus ist nach wie vor kostenlos und unglaublich ausgefeilt. Ob Ranglistenspiel oder Gelegenheitsspiel, Slayer oder Big Team Battle – es macht einfach Spaß, besonders wenn man diesem Klassiker nachjagt Hallo das Gefühl, möchten aber moderne Bedienelemente und eine flüssige Leistung auf Xbox Series X/S. Es dürfte schwerfallen, einen anderen Ego-Shooter zu finden, der Nostalgie und neue Ideen so gut miteinander verbindet – insbesondere für Fans von Koop-Spielen.

Mein Fazit:

Eine gewagte neue Interpretation von Hallo…s Konzept, das auf Freiheit und Experimentierfreude ausgelegt ist. Auch wenn der klassische Split-Screen-Modus nachträglich integriert wurde, vermittelt der Online-Koop-Modus nach wie vor genau jene „Noch-eine-Mission“-Energie, die die Serie auszeichnet.

★ Das beste „Halo“-Koop-Spiel mit offener Welt (kein nativer Split-Screen) Halo: Infinite Bei Eneba einkaufen

10. Ein Ausweg [Beste Geschichte – Erstes Split-Screen-Abenteuer]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Filmisches Abenteuer, Action, Koop Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Hazelight Studios Verlag Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die einen reinen Koop-Modus ohne Solo-Option wünschen Besondere Merkmale Ausschließlich im Split-Screen-Modus, Erzählung mit zwei Protagonisten, synchronisierte Zwischensequenzen, Gefängnisausbruch, Minispiele, straff inszeniertes Spieltempo

Ein Ausweg ist eine Seltenheit – ein Spiel, das kann nicht alleine gespielt werden und kommt im Koop-Modus für zwei Spieler besonders gut zur Geltung. Du und ein Freund steuern Leo und Vincent, Zwei Häftlinge, die sich anfreunden, während sie einen spektakulären Ausbruch planen.

Von koordinierten heimlichen Festnahmen bis hin zu spannenden Verfolgungsjagden – alles ist darauf ausgelegt, dass zwei Spieler zusammenarbeiten (oder sich gelegentlich gegenseitig anschreien). Ihr versucht, der Polizei immer einen Schritt voraus zu sein, mit dem Ein Spiel, das vollständig auf dem Split-Screen-Modus basiert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es handelt sich um ein Koop-Spiel im Split-Screen-Modus, das Teamwork erfordert und ein filmreifes, spannungsgeladenes Erlebnis bietet. Wenn du Geschichte und Action nebeneinander erleben möchtest, ist dieses Juwel wie geschaffen für deinen nächsten Spieleabend.

Was machtEin Ausweg Das Besondere daran ist, wie filmisch sich das Spiel anfühlt, ohne dass man dabei die Kontrolle verliert. Ein Spieler kann sich gerade in einer Zwischensequenz befinden, während der andere noch auf Erkundungstour ist oder Rätsel löst. Es gibt ein ein echtes Gefühl der geteilten Perspektive, und das Tempo bleibt durchgehend hoch.

Mein Fazit:

Ein filmisches, ausschließlich für zwei Spieler gedachtes Fluchtspiel, das beweist, dass das Erzählen von Geschichten im Split-Screen-Modus nach wie vor seine Wirkung entfaltet. Jede Szene erfordert Zusammenarbeit, jede Handlung steigert die Spannung, und am Ende wird dir klar, dass du gerade etwas Unvergessliches erlebt hast.

★ Das beste Story-orientierte Split-Screen-Abenteuer Ein Ausweg Bei Eneba einkaufen

11. Borderlands 4 [Bester Koop-Looter-Shooter mit großem Budget]

Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Ego-Shooter, Action-RPG, Looter-Shooter Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Gearbox Software Verlag 2K Durchschnittliche Spielzeit 40–80+ Stunden (Hauptkampagne + Nebenmissionen + Beute-Runs) Am besten geeignet für Spieler, die chaotische, übertriebene Koop-Action, das Sammeln von Beute und die Charakteranpassung lieben Besondere Merkmale Online-Koop für vier Spieler, Split-Screen-Modus für zwei Spieler, plattformübergreifendes Spielen, umfangreiche Fertigkeitsbäume, Milliarden von Waffen, Open-World-Zonen, Schnellreisefunktion und neue Vault-Hunter-Klassen

Borderlands 4 nimmt alles, was an der Serie wild und wunderbar ist, und dreht es auf die volle Lautstärke. Es ist das lauteste, auffälligste und explosivste Borderlands und doch – voller absurdem Humor, legendärer Beute und dieser perfekten Mischung aus Chaos und Kameradschaft. Egal, ob du Psychopathen mit einer Kryo-Schrotflinte einfrierst oder Elementartornados beschwörst: Alles, was du tust, fühlt sich auf die beste Art und Weise gewaltig und absurd an.

Die neue Kulisse, der Planet Kairobietet riesige, halb offene Gebiete, dicht bebaute Städte und bizarre außerirdische Ruinen, die alle voller Nebenquests und versteckter Schätze stecken. Jeder Vault-Hunter verfügt über einzigartige Fähigkeiten und Spezialangriffe, die zu wilden Team-Kombinationen einladen – in einem Moment platzierst du noch Geschütztürme, im nächsten teleportierst du Gegner in schwarze Löcher.

Warum wir uns dafür entschieden haben Borderlands 4 ist Koop-Chaos in Perfektion. Es ist ein Spiel, bei dem Freundschaft, Beutehunger und Spaß im Mittelpunkt stehen. Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst – Scharfschütze, Nahkampf-Fanatiker oder chaotischer Granatenwerfer – es gibt einen Vault-Hunter, der zu dir passt.

Es ist zudem einer der wenigen Shooter, der sowohl den Split-Screen-Modus als auch das Online-Spiel perfekt hinbekommt und so für ununterbrochenen Spielspaß sorgt, egal ob man auf der Couch sitzt oder über Kontinente hinweg spielt. Die Handlung ist nach wie vor herrlich abgedreht, die Welt hält ständig Überraschungen bereit, und der Dopamin-Kreislauf aus „schießen, plündern, aufrüsten“ war noch nie so fesselnd.

Schnapp dir deine Freunde, wähle deine Ausrüstung und mach dich bereit für pures Chaos – denn Borderlands 4 Es geht nicht nur darum, die Galaxis zu retten, sondern auch darum, dabei jede Menge Spaß zu haben.

Mein Fazit:

Pures, ungefiltertes Koop-Chaos. Es ist laut, absurd und voller Waffen, die alles Mögliche verschießen – von Kugeln bis hin zu Bienen. Der Humor, das Sammeln von Beute und die Teamarbeit machen es zu einem absoluten Muss für alle, die chaotischen Spaß lieben.

★ Der beste Koop-Looter-Shooter mit großem Budget Borderlands 4 Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Rundenbasiertes Rollenspiel, Fantasy, Taktik Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2017 (Endgültige Fassung: 2018) Entwickler Larian Studios Verlag Bandai Namco (Konsole) Durchschnittliche Spielzeit 60–100+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich intensives Koop-Spiel, verzweigte Handlungsstränge und knifflige rundenbasierte Kämpfe wünschen Besondere Merkmale Vollständiger Koop-Modus für die Kampagne, taktische Kämpfe, eine reaktive Spielwelt, klassenlose Charaktererstellung, enormer Wiederspielwert

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Editionist die Art vonEin Rollenspiel, in das man hundert Stunden investieren kann und trotzdem die Hälfte der Inhalte verpasst. Für mich macht es das im Split-Screen-Koop-Modus nur umso spannender. Du und ein Freund könnt die gesamte Kampagne gemeinsam durchspielen, Entscheidungen treffen, Probleme lösen und manchmal versehentlich ganze Städte mit einem fehlgeleiteten Feuerball in Brand setzen (das kommt vor).

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Split-Screen-RPGs bieten so viel Freiheit, Strategie und Story. Wenn du auf der Suche nach einer durchdachten Koop-Kampagne bist, die Experimentierfreude und Geduld belohnt, dann ist dies genau das Richtige für dich.

Die Geschichte ist weitläufig und voller Konsequenzen. Ihr seid „Sourcerers“, die zur Hinrichtung verurteilt sind, doch das Schicksal hat Größeres vor in denen Götter, Dämonen, politische Umstürze und untote Eichhörnchen vorkommen. Der Text ist pointiert, die Spielwelt reagiert auf deine Handlungen, und die rundenbasierten Kämpfe sind unglaublich befriedigend, wenn deine Pläne tatsächlich aufgehen.

Anders als in den meisten Koop-Spielen, Du bist nicht an deinen Partner gebunden. Ihr könnt euch getrennt auf Erkundung begeben, im Dialog unterschiedlicher Meinung sein und euch sogar gegenseitig verraten, wenn es spannend wird. Das Spiel ist ideal für Spieler, die ein gemächlicheres, taktisches Koop-Erlebnis suchen, ohne dabei auf Tiefe oder erzählerische Substanz verzichten zu müssen.

Mein Fazit:

Tiefgründig, taktisch anspruchsvoll und mit unendlichem Wiederspielwert. Es ist eines der am bestenXbox Rollenspiele das je entwickelt wurde, und bietet euch dabei völlige Freiheit, gemeinsam zu experimentieren, zu streiten und versehentlich die halbe Karte in Brand zu setzen.

★ Das beste taktisch orientierte RPG mit geteiltem Bildschirm Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition Bei Eneba einkaufen

13. Rocket League [Beste Sport-Action im Split-Screen-Modus]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Arcade-Sportspiele, Fahrzeugfußball, Action Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Psyonix Verlag Psyonix Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden (Kampagne), endloser Wiederspielwert Am besten geeignet für Solange dein Wettbewerbsgeist das mitmacht Besondere Merkmale Split-Screen für zwei Spieler, Couch-Koop für vier Spieler, Ranglisten- und Freizeit-Multiplayer, Crossplay-Unterstützung, umfassende Anpassungsmöglichkeiten

Ich habe mehr Zeit in Rocket League als ich zugeben möchte. Die meiste Zeit habe ich damit verbracht, Freunde vom Sofa aus anzuschreien, während wir versucht haben, mit einem Auto in einen Ball zu fliegen – und dabei spektakulär gescheitert sind. Aber genau das macht den Reiz aus. Es ist leicht zu lernen, am Anfang urkomisch, und plötzlich übt man um 3 Uhr morgens Sprünge, weil man es „fast geschafft hätte“.

Das Spiel im Split-Screen-Modus für zwei Spieler läuft flüssig, und das gemeinsame Online-Spielen von derselben Konsole aus funktioniert super. Ich habe schon 2-gegen-2-Ranglistenspiele mit einem Co-Piloten bestritten und auch schon in Vier-Spieler-Kämpfen mitgemischt, bei denen niemand so recht wusste, was eigentlich los war. So oder so, es macht riesigen Spaß.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eines der wenigen Multiplayer-Spiele mit geteiltem Bildschirm, das auch Jahre später noch zu meinen Favoriten zählt. Egal, ob man den Grand-Champ-Titel anstrebt oder einfach nur aus Spaß Eigentore schießt, Rocket League Das wird nie langweilig.

Keine Kampagne, kein Schnickschnack – nur rasantes, auf Geschicklichkeit basierendes Chaos, das umso mehr Spaß macht, je länger man dabei bleibt. Rocket League ist eines der wenigen Koop-Spiele, das sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Wettkampfspieler im selben Raum geeignet ist.

Mein Fazit:

Nach wie vor unübertroffen als Partyspiel und ernstzunehmender E-Sport in einem. Es ist rasant, macht süchtig und bietet im Split-Screen-Modus absurden Spielspaß – leicht zu erlernen, unmöglich zu meistern und garantiert sorgt es dafür, dass du den Fernseher anschreist.

★ Beste Sport-Action im Split-Screen-Modus Rocket League Bei Eneba einkaufen

14. Call of Duty: Modern Warfare II [Bester Split-Screen-Ego-Shooter für Zweierteams]

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Ego-Shooter, taktisches Spiel, Militär-Action Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Infinity Ward Verlag Activision Durchschnittliche Spielzeit 6–10 Stunden (Kampagne), unbegrenzte Spielzeit im Mehrspielermodus Am besten geeignet für Fans von rasanten Schießereien, flüssigen Bewegungen und spannenden Koop-Missionen Besondere Merkmale Split-Screen-Modus für zwei Spieler, Koop-Missionen im Spec-Ops-Modus, Anbindung an Warzone, hervorragende Schießmechanik, umfangreiches System zur Waffenanpassung

Modern Warfare IIist dasam geschicktestenCall of DutySpiel seit Jahren, und ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Die Kampagne ist solide, aber ich bin immer wieder wegen des Koop-Modus zurückgekommen. Das Die Spec-Ops-Missionen für zwei Spieler sind taktisch anspruchsvoll, knifflig und wirklich befriedigend. Ihr dringt in Gebäude ein, schleicht euch durch feindliche Gebiete und deckt euch gegenseitig, während ihr unter Druck den Rückzug antritt. Und wenn etwas schiefgeht (und das wird es), herrscht herrliches Chaos.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit einem ausgefeilten Split-Screen-Mehrspielermodus, durchdachten Koop-Missionen und präziser Schießmechanik, Modern Warfare II ist ein taktisches Erlebnis der Extraklasse für Duos, die es ernst meinen. Oder sich einfach nur so fühlen wollen.

Der geteilte Bildschirm funktioniert auch im Mehrspielermodus, was es perfekt für Zweierteams macht, die gemeinsam XP sammeln oder einfach nur ein paar lockere Matches spielen wollen. Ich habe mit einem Kumpel auf der Couch 2v2-Gunfights, Domination und sogar Warzone-Drop-Ins gespielt. Es läuft flüssig auf Xbox Series X, und dank des neuen Bewegungssystems fühlt sich jedes Spiel flüssig und reaktionsschnell an.

Es ist immer nochCall of Duty, aberBei diesem Spiel kommt es tatsächlich auf Koordination an. Wenn du nach einer bodenständigeren Alternative zu den ausgefalleneren Koop-Spielen suchst, ist dies eine ausgezeichnete Wahl. Das Spiel zählt zudem zu den die besten Ego-Shooter on Xbox.

Mein Fazit:

Ein ausgefeilter, raffinierter Shooter, der die Intensität des Koop-Modus perfekt einfängt. Egal, ob du Spec-Ops-Missionen bewältigst oder im Multiplayer-Modus Feuergefechte führst – es ist das perfekte Split-Screen-Spiel für Spieler, die sich nach taktischer Präzision sehnen.

★ Xbox – Guthaben aufladen Xbox-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Enebameter 7,7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action-Adventure, Plattformspiel, familienfreundlich Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2022 Entwickler TT Games Verlag Warner Bros. Games Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden (Hauptstory), über 80 Stunden, um alles zu 100 % abzuschließen Am besten geeignet für Familien, Fans von Couch-Koop-Spielen und Star-Wars-Fans jeden Alters Besondere Merkmale Vollwertiger lokaler Koop-Modus für zwei Spieler, alle neun Filme, jede Menge Zusatzinhalte, über 300 Charaktere, leicht zugängliches Gameplay

Es mangelt nicht an LEGOSpiele, aber TheSkywalker-Saga ist das bisher beste. Und das nicht nur, weil man Jar Jar in eine Sarlacc-Grube werfen kann. Mit diesem Paket könnt ihr gemeinsam mit einem Freund alle neun durchspielen Star WarsFolgen, komplett neu interpretiert LEGO Slapstick-Glanz. Ich war auch überrascht von der ausgefeilten Steuerung und den größeren Levels als in jedem vorherigen Teil.

Ich habe das Spiel mit meinem Neffen auf der Couch gespielt, und wir konnten gar nicht aufhören, bei den Nebenmissionen und beim Charakterwechsel herumzualbern. Für ein familienfreundliches Spiel. A tollStar WarsSpiel Das kommt erst richtig zur Geltung, wenn man anfängt, die schrägen Charaktere wie Yaddle, Max Rebo oder einen echten Gonk-Droiden in einer Robe freizuschalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Koop-Spiele mit geteiltem Bildschirm schaffen es, Zugänglichkeit und Spielinhalt so gut in Einklang zu bringen. Es ist perfekt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Wenn du nach einer unbeschwerten, entspannten Möglichkeit suchst, gemeinsam die Star-Wars-Galaxis zu erkunden, liegst du mit diesem Spiel genau richtig.

Der geteilte Bildschirm macht seine Sache gut auf Xbox Series X, selbst in großen, offenen Bereichen. Es steht dir frei, auf eigene Faust auf Entdeckungstour zu gehen, was praktisch ist, wenn einer Nebenquests nachgehen will, während der andere Sturmtruppen vom Balkon sturztaucht. Es ist unterhaltsam, ausgefeilt und voller Inhalte.

Mein Fazit:

Ein unterhaltsames, inhaltsreiches Koop-Abenteuer, das durch alle neun Filme führt. Leicht zugänglich, witzig und überraschend tiefgründig – das ultimative gemeinsame Star Wars-Erlebnis für Spieler jeden Alters.

★ Das beste Familien-Abenteuer mit geteiltem Bildschirm LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga – Deluxe Edition Bei Eneba einkaufen

16. Stardew Valley [Die beste gemütliche Farm-Simulation mit geteiltem Bildschirm]

Unsere Bewertung Enebameter 7,4/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Bauernhof-Simulation, Lebenssimulation, Rollenspiel Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2016 Entwickler ConcernedApe Verlag ConcernedApe Durchschnittliche Spielzeit 60–200+ Stunden Am besten geeignet für Fans von entspannter Atmosphäre, tiefgründigen Spielsystemen und stressfreiem Koop-Spiel mit Freunden Besondere Merkmale Vollständiger Koop-Modus im geteilten Bildschirm, Landwirtschaft, Angeln, Bergbau, Liebesoptionen, saisonale Events, Mod-Unterstützung (PC), von der Community gesteuerte Updates

Stardew Valley Es fängt ganz einfach an – das Land roden, etwas anbauen, vielleicht ein bisschen angeln – und entwickelt sich dann irgendwie zu 80 Stunden damit verbracht, Sprinkleranlagen wie besessen neu zu ordnen und mit virtuellen Stadtbewohnern zu flirten. Es ist gemütlich, charmant und auf subtile Weise tiefgründig, mit Dutzenden von Aktivitäten und völliger Freiheit bei der Umsetzung. Der Clou? Man kann das Spiel jetzt komplett im Split-Screen-Koop-Modus spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist das ultimative, entspannte Spiel im Split-Screen-Modus – man kann es endlos oft spielen, es ist auf den ersten Blick nicht so komplex und ideal für zwei Spieler, die einfach nur ackern, angeln und die Atmosphäre genießen wollen.

Du und ein anderer Spieler könnt Leben Sie Seite an Seite Ihr bestes Leben auf dem Land, Landwirtschaft, Bergbau, das Dekorieren der Hütte und das Streiten darüber, wer an der Reihe ist, die Melonen zu gießen. Der lokale Koop-Modus läuft flüssig und ermöglicht es beiden Spielern, sich frei zu bewegen. Man ist also nicht auf denselben Bildschirm beschränkt oder zu sinnlosen Aufgaben gezwungen. Egal, ob man in der Schädelhöhle nach Schätzen gräbt oder einfach nur beim Blumentanz die Stimmung genießt – es ist die perfekte Flucht in den Couch-Koop-Modus. Für mich war es ein einzigartiges Erlebnis, da gute Spiele wie Stardew Valley sind schwer zu finden.

Stardew Valley wurde zwar von einer einzigen Person erstellt, aber es hat trotzdem mehr Tiefe als die meisten AAA-Spiele. Es ist einein echter Wohlfühlklassiker, vor allem, wenn du auf entspannte Koop-Spiele stehst, die gerade genug Chaos bieten, um den Spieleabend spannend zu halten.

Mein Fazit:

Gemütliche Glückseligkeit im Split-Screen-Modus. Kein Druck, kein Zeitlimit – nur Ackerbau, Angeln und die Freude an der einfachen Zusammenarbeit. Es ist die Art von Spiel, die einen ruhigen Abend in stundenlanges, entspanntes Lachen verwandelt.

★ Die beste gemütliche Farm-Simulation mit geteiltem Bildschirm Stardew Valley Bei Eneba einkaufen

17. Brüder: Eine Geschichte von zwei Söhnen [Die beste emotionale Reise auf einem gemeinsamen Bildschirm]

Unsere Bewertung Enebameter 7,3/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Rätsel-Plattformspiel, Abenteuer, Fantasy Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2013 Entwickler Starbreeze Studios Verlag 505 Games Durchschnittliche Spielzeit 3–4 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die eine kurze, emotionale Geschichte mit einfachen Rätseln und cleverem Koop-Spiel suchen Besondere Merkmale Koop-Modus für zwei Spieler auf der Couch, Steuerung von zwei Charakteren, keine Dialoge, storybasiertes Gameplay, ein bittersüßes Ende, das dich fertigmacht

Brüder: Eine Geschichte von zwei Söhnen Es sieht aus wie ein ruhiges Indie-Spiel, aber lass dich davon nicht täuschen – es wird dich mitten ins Herz treffen. In diesem wunderschön schrägen Koop-Spiel, Zwei Spieler steuern zwei Geschwister auf einer Reise, um ihren sterbenden Vater zu retten. Es gibt zwar keinerlei gesprochene Dialoge, aber irgendwie erzählt es eine bessere Geschichte als die meisten Triple-A-Titel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist ein seltenes Split-Screen-Spiel, das statt auf Explosionen auf Emotionen setzt und eines der unvergesslichsten Koop-Erlebnisse bietet, die es gibt. Es ist eine großartige Wahl für einen herzlichen Spieleabend mit einem Freund.

Jeder Spieler übernimmt die Kontrolle über einen der Brüder, und Der Fortschritt hängt ganz von der Teamarbeit ab – Tore anheben, einfache Rätsel lösen und sich gegenseitig beim Klettern und Schwimmen helfen. Es ist ein kurzes Spiel, aber der emotionale Höhepunkt ist umso eindringlicher, besonders wenn man Spiele mag, bei denen die Geschichte im Vordergrund steht und die einen einzigartigen mechanischen Twist bieten.

Brüderist eines derDie besten Abenteuerspiele Ich bin bei meinen Recherchen darauf gestoßen, und es ist die perfekte Wahl für einen gemütlichen Abend mit jemandem, der es liebt, beim gemeinsamen Zocken auf der Couch ein bisschen zu weinen. Der Film ist ruhig, clever und überraschend eindringlich – als hätte sich ein Studio-Ghibli-Film in dein XboxBibliothek.

Mein Fazit:

Ein kurzes, aber zutiefst bewegendes Abenteuer, das emotionales kooperatives Storytelling neu definiert. Es ist kreativ, tragisch und unvergesslich und beweist, dass man keine Worte braucht, um eine Geschichte zu erzählen, die einen nicht mehr loslässt.

★ Die beste emotionale Reise auf einem gemeinsamen Bildschirm Brüder: Eine Geschichte von zwei Söhnen Bei Eneba einkaufen

18. Rayman Legends [Bester 2D-Plattformer mit geteiltem Bildschirm]

Unsere Bewertung Enebameter 7,1/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels 2D-Plattformspiel, Action, Fantasy Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2013 Entwickler Ubisoft Montpellier Verlag Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden (Hauptspiel), über 30 Stunden, um alles zu 100 % abzuschließen Am besten geeignet für Fans von kreativen 2D-Plattformspielen und einem präzisen, reaktionsschnellen Koop-Gameplay für mehrere Spieler Besondere Merkmale Lokaler Koop-Modus für vier Spieler, malerischer Grafikstil, musikalische Level, Herausforderungslevel, Speedrun-freundliche Steuerung

Rayman Legends is eines der besten 2D-Plattformspiele, die je entwickelt wurden – kein Scherz. Es ist schnell, flüssig, und jedes Level sieht aus, als hätte es ein besonders koffeinhaltiger Animator gemalt. Das Spiel unterstützt bis zu vier Spieler im lokalen Koop-Modus, und es ist genau die Art von Erlebnis, bei der Chaos und Koordination auf die beste Art und Weise aufeinanderprallen.

Die Steuerung sitzt, und das Leveldesign überrascht einen ständig mit neuen Ideen. In einem Moment springt man an Wänden entlang durch eine mit Ranken bewachsene Ruine, im nächsten rast man durch einen musikalischen Parcours, der auf eine Mariachi-Coverversion von „Eye of the Tiger“ abgestimmt ist. Es ist seltsam, genial und macht immer wieder Spaß.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist ein Meisterwerk des Plattformspiels mit einem Grafikstil, der auch heute noch überzeugt. Wenn du auf kreative, ausgefeilte Split-Screen-Koop-Spiele stehst, die einfach nur Spaß machen, Rayman Legends ist ein Kinderspiel.

Ich habe den Großteil des Spiels im Split-Screen-Modus mit einem Freund gespielt, und es war das die perfekte Balance zwischen Herausforderung und Spaß. Selbst wenn jemand stirbt (was oft vorkommt), kann er einfach wieder hereinschweben, was die Atmosphäre locker und stressfrei hält. Es ist ein die ideale Wahl für Spieleabende oder entspannte Sessions.

Mein Fazit:

Ein wunderschöner 2D-Plattformer, der sich wie ein spielbarer Zeichentrickfilm anfühlt. Präzise Steuerung, kreative Levels und chaotische Koop-Momente machen ihn zu einem der besten Shared-Screen-Erlebnisse überhaupt – und er macht heute noch genauso viel Spaß wie damals.

★ Bester 2D-Plattformer für zwei Spieler auf einem Bildschirm Rayman Legends Bei Eneba einkaufen

19. Forza Motorsport 7 [Das beste Rennspiel mit realistischer Physik]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action-RPG, Dungeon-Crawler, Hack-and-Slash Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2012 (Eternal Collection 2017) Entwickler Blizzard Entertainment Verlag Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden (Kampagne), über 100 Stunden für saisonale Inhalte und Endgame-Inhalte Am besten geeignet für Spieler, die sich ein lootreiches Koop-Spiel mit rasanten Kämpfen und endlosen Grind-Möglichkeiten wünschen Besondere Merkmale Lokaler Koop-Modus für vier Spieler, couchfreundliche Benutzeroberfläche, zufällig generierte Dungeons, jede Menge Beute, saisonale Ranglisten, sieben Charakterklassen

Forza Motorsport 7ist eindas beste Rennspieldasstauscht Arcade-Chaos gegen Realismus ein. Es bietet dir Hunderte von lizenzierten Fahrzeugen, realistische Rennstrecken und eine Physik, die jede Unebenheit, jedes Schleudern und jede Haarnadelkurve realistisch spürbar macht. Es wurde für ernsthafte Rennfahrer entwickelt, ist aber dennoch leicht zugänglich mit Unterstützung und Einstellungsmöglichkeiten. Und ja,Der Split-Screen-Modus für zwei Spieler wird vollständig unterstützt, sodass du einen Freund herausfordern kannst, ohne online gehen zu müssen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Forza Motorsport 7 ist eine der besten Rennsimulationen mit geteiltem Bildschirm, die es gibt. Das Spiel ist tiefgründig, fesselnd und flexibel – genau das Richtige, wenn du ein kompetitives Koop-Erlebnis suchst, das unter der Haube mit ausgefeilter Technik und Realismus punktet.

Ich habe schon viele Stunden damit verbracht, auf der Couch Seite an Seite Rennen zu fahren, und sie hält dem wunderbar stand. Du kannst alles individuell anpassen von Schwierigkeitsgraden über Hilfestellungen bis hin zu Fahrzeugkonfigurationen. Egal, ob du nur gelegentlich am Wochenende fährst oder dich bis ins kleinste Detail um den Reifendruck kümmerst – hier findest du dein Ding. Das Gefühl der Kontrolle ist unglaublich, sobald man den Dreh raus hat.

Optisch ist esimmer noch eines der schönsten XboxRennfahrer Überall. Der Regen macht die Strecke rutschig, das Sonnenlicht spiegelt sich auf deiner Motorhaube, und die Unfälle haben gerade genug Wucht, um echt zu wirken, ohne den Spaß zu verderben.

Mein Fazit:

Ein hervorragend abgestimmtes Split-Screen-Rennspiel, das Realismus mit Spielfreundlichkeit verbindet. Ganz gleich, ob du perfekte Rundenzeiten anstrebst oder dich mit einem Freund ein duellierendes Rennen lieferst – es bietet einen mitreißenden Wettkampf auf der Couch, der nie langweilig wird.

★ Das beste Rennspiel mit realistischer Physik Forza Motorsport 7 Bei Eneba einkaufen

20. Streets of Rage 4 [Das beste Split-Screen-Beat-’Em-Up-Revival]

Unsere Bewertung Enebameter 6,9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Prügelspiel, Action, Retro-Revival Plattformen PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Dotemu, Lizardcube, Guard Crush Games Verlag Bis dahin Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden (Kampagne), endloser Wiederspielwert Am besten geeignet für Fans klassischer Koop-Beat-’em-ups, die sich moderne Raffinesse und verrückte Combos wünschen Besondere Merkmale Split-Screen-Modus für zwei Spieler, handgezeichnete Grafiken, ausgefeiltes Kombosystem, lokaler Couch-Koop-Modus, neue und klassische Charaktere

Streets of Rage 4ist die Art vonam meisten aufwertentolle Kampfspielenur davon träumen. Es greift all das auf, was die Originale so legendär gemacht hat, und wertet es mit flüssigen Animationen, tiefgehenden Kämpfen und einem grandiosen Soundtrack auf. Denk an knackige Treffer, das Jonglieren mit Gegnern und kaputte Automaten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Streets of Rage 4 belebt nicht nur einen Klassiker wieder – es perfektioniert ihn. Es ist pures Split-Screen-Koop-Vergnügen, egal ob man nach Highscores jagt oder einfach nur versucht, nicht mit einem Uppercut aus dem Bild geschleudert zu werden.

Ich habe das Spiel im Couch-Koop-Modus mit einem Freund durchgespielt, und wir konnten uns vor Lachen kaum halten – vor allem darüber, wie wir von Biker-Gangs in Leopardenmuster-Outfits mit Suplex-Griffen zu Boden geworfen wurden. Die Kämpfe sind präzise, aber nicht steif. Du kannst sprinten, Angriffe abbrechen, Kombos aneinanderreihen und mit Team-Kombinationen sogar richtig auftrumpfen. Auch Neulinge können einfach drauflosknöpfen und trotzdem Spaß haben, aber wenn man sich richtig ins Zeug legen will, bietet das Spiel echte Tiefe.

Die Besetzung ist gemischtalte Bekannte wie Axel und Blaze with Neulinge wie Cherry, der seine Gegner mit einer Gitarre zerfetzt. Wenn du voll und ganz in Nostalgiestimmung bist, kannst du dir auch pixelgenaue Versionen der Originalcharaktere freischalten.

Mein Fazit:

Eine großartige Neuauflage eines klassischen Beat-’em-up-Klassikers. Präzise Kämpfe, stilvolle Grafik und mitreißende Musik vereinen sich zu einem Split-Screen-Prügelspiel mit unendlichem Wiederspielwert, das einem vor Augen führt, warum Koop-Spiele im Arcade-Stil nie aus der Mode gekommen sind.

★ Das beste Split-Screen-Beat-’Em-Up-Revival Streets of Rage 4 Bei Eneba einkaufen

Mein Fazit

Das Spielen im Split-Screen-Modus ist nicht tot – es entwickelt sich weiter. Diese Liste beweist, dass es auch im Jahr 2026 noch Platz für Spiele gibt, die Menschen im selben Raum zusammenbringen, wo sie gemeinsam schreien, lachen und im Einklang (oder im absoluten Chaos) zusammenarbeiten. Jeder Titel bietet eine andere Art von Koop-Spaß, je nachdem, welche Art von Erlebnis du suchst.

Für alle, die Geschichten lieben → Geteilte Fiktion or Ein Ausweg. Beide Geschichten sind so angelegt, dass sie nur dann Sinn ergeben, wenn zwei Spieler zusammenarbeiten – emotional, spannend und unvergesslich.

Für echte Teamarbeit und Kreativität → Es braucht zwei or Baldur’s Gate 3. Diese Spiele definieren den Koop-Modus neu, indem sie clevere Spielmechaniken mit einer tiefgründigen Geschichte verbinden, in der Kommunikation deine stärkste Waffe ist.

Für endlosen Spielspaß und Entspannung → Bergbau, Handwerk or Stardew Valley. Diese Spiele sind perfekt für lange gemütliche Stunden auf der Couch – hier kannst du dich entspannen, etwas erschaffen und lachen, ganz ohne Druck oder Zeitlimit.

Für Action-Fans → Borderlands 4, Gears 5oderHalo: Die Master Chief Collection. Explosive Schießereien, Chaos auf dem geteilten Bildschirm und ein spannendes Gameplay machen sie ideal für Spieler, die auf der Suche nach purem Adrenalin sind.

Für Partychaos → Overcooked! So viel du willst or Rocket League. Schnell zu lernen, unmöglich zu meistern und garantiert mit Gelächter (und vielleicht auch ein bisschen Geschrei) verbunden.

Für Familien und ungezwungenen Spaß → LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga or Rayman Legends. Sie sind leicht zugänglich, farbenfroh und bezaubernd – ideal für Spieler jeden Alters, um gemeinsam den Bildschirm und den Spielspaß zu genießen.

Für taktisch denkende Menschen → Divinity: Original Sin 2 or Diablo IV. Eine tiefgründige Strategie und unzählige Beute sorgen dafür, dass die Spielsitzungen lang und lohnenswert bleiben – ideal für alle, die sich nach einem durchdachten Koop-Erlebnis sehnen.

Wähle dein Tempo – Geschichte, Action, Entspannung oder Chaos – und schnapp dir einen Controller. Jedes Spiel hier beweist, dass es manchmal am besten ist, Seite an Seite auf demselben Sofa zu spielen.

Häufig gestellte Fragen