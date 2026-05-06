Die 13 besten Star Wars-Spiele für 2025: Eine galaktische Liste

Das Beste Star Wars Die Spiele versetzen dich direkt in die legendärsten Momente der Galaxis – egal, ob es um Lichtschwertduelle geht, um die Führung epischer Schlachten oder darum, das Abenteuer selbst zu erleben Star Wars Fantasie.

Macht euch bereit für diese galaktische Liste voller legendärer Spiele, die euch fesselnde Geschichten und faszinierende Welten garantieren. Da ist für jeden etwas dabei Star WarsEin Fan hier.

In diesem Artikel habe ich die besten Titel anhand von Spielspaß, Innovation und Gesamtwirkung sorgfältig ausgewählt. Lies weiter, um herauszufinden, welche Star Wars Welche Spiele dieses Jahr wirklich herausragen und welche du dir unbedingt zulegen solltest.

Unsere Top-Empfehlungen für Star Wars-Spiele

Wenn Sie wissen möchten, welche Star Wars Wenn du auf der Suche nach Spielen bist, die sich von der Masse abheben, bist du hier genau richtig. Sie fangen nicht nur alles ein, was Star Wars legendär, aber diese drei Top-Tipps gehören zu den unterhaltsamsten Erlebnissen, die man in der Galaxis haben kann:

Star Wars: Ritter der Alten Republik (2003) – Das ursprüngliche „Star Wars“-Rollenspiel. Es bietet eine tiefgründige Geschichte und ein fesselndes Universum, in dem man sich verlieren kann. Star Wars Jedi: Survivor (2025) – Lichtschwertkämpfe, atemberaubende Grafik und eine Geschichte, die einen in Atem hält. So sollte Jedi-Action sein. Star Wars Jedi: Fallen Order (2019) – Ein fesselndes Solo-Abenteuer, in dem du als einer der letzten Jedi ums Überleben kämpfst, mit spannenden Kämpfen und Rätseln.

Diese drei sind ein absolutes Muss, aber die Liste hat noch viel mehr zu bieten. Scrolle weiter, um die gesamten 13 besten zu sehen Star Wars Spiele und finde dein nächstes Abenteuer.

Die 13 besten Star Wars-Spiele: Die Top-Titel im Ranking

Von den Klassikern bis hin zu den neuesten Veröffentlichungen – diese besten Star Wars Diese Spiele sind ein absolutes Muss für jeden Fan. Wie viele davon hast du schon gespielt? Los geht’s!

1. Star Wars: Ritter der Alten Republik [Das beste Star Wars-Spiel für RPG-Fans]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels RPG Plattformen PC, Xbox, macOS, iOS, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2003 Urheber BioWare Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden Am besten geeignet für RPG-Fans, Star-Wars-Fans, storybasierte Spiele Was mir gefallen hat Eine tiefgründige Geschichte, verzweigte Handlungsstränge, unvergessliche Charaktere, fesselnde rundenbasierte Kämpfe

Star Wars: Ritter der Alten Republik ist meine erste Wahl, wenn ich ein Rollenspiel suche, das mehr ist als nur ein Spiel. Es gibt eine ganze Galaxie zu erkunden, mit tiefgehenden, rundenbasierten Kämpfen und einer Geschichte, die sich mit jeder meiner Entscheidungen verändert. In diesem Spiel kann ich meinen Weg selbst gestalten, wobei jede Entscheidung wirklich zählt. Und die Wendungen? Mann, die fesseln einen total.

Was mich wirklich stört, ist die Art und Weise, wie Es verbindet das fantastische RPG-Erlebnis mit Star WarsWissen. Ich tauche ein in eine Welt, die sich lebendig anfühlt – von den Gesprächen mit meinen Begleitern bis hin zu den Planeten, die ich erkunde.

Es geht jedoch nicht nur darum, sich für eine Seite zu entscheiden, sondern darum, sich als echter Teil der Star Wars Universum. Auch wenn die Grafik vielleicht etwas veraltet wirkt, fühlen sich die Geschichte und die Entscheidungsmöglichkeiten auch nach all den Jahren noch frisch an.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kombination aus fesselnder Erzählung, Entscheidungsfindung und der Gestaltung der Spielwelt macht SCHMUTZIGdas BesteStar Wars RPG bis heute.

Was die Optik angeht, Der Zeichenstil fängt die Essenz des Star WarsUniversum. Die Musik? Sie ist einfach legendär. Der Soundtrack macht jeden Moment zu etwas Besonderem. KOTOR ist ein wahres Rollenspiel-Meisterwerk, das mich direkt in die Star-Wars-Galaxis entführt.

Mein Fazit:Wenn du ein RPG-Fan bist, SCHMUTZIG ist genau das Spiel, das du brauchst. Es ist legendär, zeitlos und nach wie vor der Goldstandard in Star WarsRollenspiel.

2. Star Wars Jedi: Survivor [Das beste Star Wars-Spiel für Action-Fans]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Action-Adventure / Hack-and-Slash Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Respawn Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 18–25 Stunden Am besten geeignet für Liebhaber von Action-Adventures, Fans von cineastischem Gameplay Was mir gefallen hat Flüssiges Kampfsystem, fesselnde Handlung, beeindruckende Grafik

Star Wars Jedi: Survivor is alles, was ich mir von einem GerichteAction-Spiel. Es bietet rasante Kämpfe, Machtkräfte und Lichtschwertduelle, die sich wie pure filmische Magie anfühlen.

Die Geschichte knüpft dort an, wo Jedi: Fallen Order genau da, wo ich aufgehört habe, und Mann, es enttäuscht mich nicht. Ich darf mein Lichtschwert schwingen, krasse Machtkräfte einsetzen und mich gegen ganze Horden von Gegnern behaupten; All das gibt mir das Gefühl, der Jedi zu sein, der ich schon immer sein wollte.

Die Kämpfe sind der absolute Kick. Ich bin ständig in Bewegung und schlage mich durch die Gegner. Auch hier gibt es zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Ich kann meine Machtkräfte, Fähigkeiten und Lichtschwert-Haltungen beliebig kombinieren, um auf meine eigene Art zu spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jedi: Survivor Es übernimmt das Beste aus dem Vorgänger und legt noch eine Schippe drauf. Rasante Kämpfe und atemberaubende Grafik machen dieses Spiel zu einem absoluten Muss für Action-Fans.

Eines kann ich sagen: Bei diesem Spiel geht es um Timing und Strategie. Ich will ehrlich sein: Es gibt harte Kämpfe, die mich dazu zwingen, mich voll und ganz zu konzentrieren, aber genau das macht den Sieg so schön.

Optisch ist dieses Spiel einfach umwerfend. Die Welten sind lebendig, die Lichteffekte sind perfekt umgesetzt, und die Animationen sorgen dafür, dass jeder Lichtschwertschlag beeindruckend wirkt. Der Soundtrack rundet das Ganze perfekt ab und trägt dazu bei, dass die Action intensiv und fesselnd bleibt.

Mein Fazit:Wenn du dich wie ein echter Jedi fühlen möchtest, Jedi: Survivor Das ist genau dein Spiel. Es ist rasant und macht riesigen Spaß.

3. Star Wars Jedi: Fallen Order [Das beste Star Wars-Spiel für Einzelspieler]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Action-Adventure / Hack-and-Slash Plattformen PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Respawn Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für „Star Wars“-Fans, Liebhaber von Action-Adventures, storybasiertes Gameplay Was mir gefallen hat Fesselnde Lichtschwertkämpfe, eine großartige Geschichte, ein auf Erkundung ausgerichtetes Gameplay

Star Wars Jedi: Fallen Order ist der Traum eines jeden Solisten. Es verbindet großartige Lichtschwertkämpfe mit Erkundung und Rätsellösen und erzählt dabei eine bewegende Geschichte über das Überleben nach dem Befehl 66.

Wenn ich als Cal Kestis spiele, erlebe ich, wie es ist, als Jedi auf der Flucht zu sein – und ich sag dir, das ist ein echter Ritt. Die Mischung aus Kämpfen und Plattform-Elementen sorgt für Abwechslung, und ich entdecke ständig neue Fähigkeiten und Machtkräfte.

Ich darf wunderschöne, weitläufige Welten erkunden, wobei jeder Planet etwas anderes zu bieten hat. Egal, ob ich mit meinem Lichtschwert Gegner niedermähe oder Rätsel löse, um neue Bereiche freizuschalten – es gibt immer etwas zu tun.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jedi: Fallen Order Das ist das Besondere an diesem Solo-Abenteuer: Es verbindet Lichtschwertduelle, Erkundung und Erzählung auf eine Weise, die sich ganz und gar nach „Star Wars“ anfühlt.

Der Schwierigkeitsgrad kann manchmal ganz schön hoch sein, aber genau das macht jeden Sieg zu einem unglaublichen Erfolgserlebnis. Es ist eine befriedigende Herausforderung, und das Spieltempo ist genau richtig.

Die Grafik ist solide, und auch wenn es nicht das grafisch beeindruckendste Spiel auf dem Markt ist, Der Zeichenstil macht das Star Wars die Welt fühlt sich lebendig an. Die Spielwelten sind abwechslungsreich, und die Musik versetzt mich zurück ins Herz von Star Wars. Es ist diese Mischung aus Vertrautem und Neuem, die „Fallen Order“ zu einem so herausragenden Titel im Star-Wars-Spielekatalog macht.

Mein Fazit:Für alle, die ein intensives Solo-Abenteuer lieben, Jedi: Fallen Order ist ein absolutes Muss. Es bietet das komplette Jedi-Erlebnis, verpackt in einem fesselnden, temporeichen Spiel.

4. LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga [Das beste Star Wars-Spiel für Spaß mit der ganzen Familie]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Action-Adventure / LEGO-Spiel Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Reiseberichte Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Am besten geeignet für Familienfreundlicher Spaß, Star-Wars-Fans, LEGO-Spiel-Fans Was mir gefallen hat Eine humorvolle Interpretation der „Star Wars“-Saga, unterhaltsame Rätsel

LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga ist ein Riesenspaß für die ganze Familie. EsDas ist das perfekte Spiel, um einen Freund oder ein Familienmitglied mitzunehmen und sich darauf einzulassen, ganz gleich, ob Sie ein Star WarsFan oder nicht.

Der Reiz vonLEGOund die legendäreStar Wars das Universum entsteht, Eine total alberne, aber überraschend tiefgründige Erfahrung. Von der Original-Trilogie bis Der Aufstieg Skywalkers, Ich kann alle neun Filme im klassischen LEGO-Stil durchspielen.

Was mir an diesem Spiel besonders gefällt, ist, wie leicht es zugänglich ist. Die Steuerung ist einfach und die Rätsel sind leicht zu verstehen. Aber je weiter ich komme, desto mehr Charaktere, Schiffe und Fähigkeiten kann ich freischalten, was mich immer wieder zurückkommen lässt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du auf der Suche nach einem lockeren Star Wars-Spiel bist, das jede Menge Spaß und Charme bietet, LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga ist genau das Richtige. Es ist perfekt für Familien und Gelegenheitsspieler.

Der Humor ist unbeschwert und unterhaltsam, ideal für jüngere Spieler oder alle, die sich bei einem Star Wars Geschichte. Außerdem funktioniert der Koop-Modus nahtlos, sodass man ganz einfach mit einem Freund mitspielen kann.

Optisch,the LEGO Dieser Stil verleiht dem Star WarsUniversum. Die Umgebungen sind farbenfroh und die Animationen urkomisch. Auch die Musik und die Soundeffekte sind genau richtig – sie greifen alle bekannten Elemente auf und sorgen gleichzeitig für ein frisches Spielerlebnis.

Mein Fazit: Für einen entspannten, unterhaltsamen Star WarsErfahrung,LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga ist einfach perfekt. Es ist einfach, unterhaltsam und steckt voller Überraschungen.

5. Star Wars: Battlefront II [Das beste Star Wars-Spiel für Multiplayer-Fans]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Third-Person-Shooter, Multiplayer Plattformen PlayStation 4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2017 Urheber DICE, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Fans von Multiplayer-Spielen, Star Wars-Action, rasante Shooter Was mir gefallen hat Kultige Schauplätze und Figuren aus „Star Wars“

Star Wars: Battlefront II dort gehe ich hin, wenn ich Lust auf chaotische Massive-Multiplayer-Action habe. Diesein fesselndes Third-Person-Shooter-Spiel lässt mich die epischen Schlachten von Star Wars, in denen man als Helden, Soldaten oder sogar als Schiffe an groß angelegten Gefechten auf legendären Planeten teilnimmt.

Alles an diesem Spiel gibt mir das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein Star Wars ein Universum mit rasanten Kämpfen und nonstop Action. Die Multiplayer-Modi sind das, was das Spiel wirklich auszeichnet. Ich kann mich in riesige 20-gegen-20-Schlachten stürzen und dabei alles steuern, von Bodentruppen über Fahrzeuge bis hin zu legendären Helden wie Darth Vader und Luke Skywalker.

Mit dem Fortschrittssystem kann ich meinen Charakter aufleveln und coole Fähigkeiten und Verbesserungen freischalten, wodurch sich jedes Spiel frisch anfühlt. Und die dynamischen Ziele in jedem Modus sorgen dafür, dass das Gameplay nicht langweilig wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Battlefront II ist das Nonplusultra Star Wars Ein Multiplayer-Erlebnis mit gewaltigen Schlachten, dynamischen Kämpfen und epischen Momenten, die jedes Match zu einem filmreifen Erlebnis machen.

Der einzige Nachteil ist, dass es beim Start einige Probleme mit den Mikrotransaktionen gab, aber die seitherigen Updates haben das Spiel deutlich verbessert.

Optisch,Battlefront II Sieht unglaublich aus. Die Planeten wirken, als wären sie direkt aus einem Film entsprungen, und die Charaktermodelle sind detailreich gestaltet. Das Sounddesign ist erstklassig: Die legendäre „Star Wars“-Musik und die Sprachausgabe lassen die Schlacht lebendig werden.

Mein Fazit: Für Multiplayer-Fans ist dies das Star Wars Das Spiel, auf das du gewartet hast. Es macht so viel Spaß und man kann es immer wieder spielen.

6. Star Wars: Republik-Kommando [Das beste Star Wars-Spiel für Fans von taktischen Shootern]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Ego-Shooter Plattformen PC, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2005 Urheber LucasArts Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Am besten geeignet für FPS-Fans, Star-Wars-Fans, taktisches Gameplay Was mir gefallen hat Taktiken auf Truppebasis, fesselnde Umgebungen, intensive Kämpfe

Star Wars: Republik-Kommando zeigt die raue Action hinter den Kulissen der Klonkriege direkt in meine Fingerspitzen.

Als Elite-Klonkrieger stürze ich mich in taktische, truppbasierte Kämpfe, die mich wirklich dazu zwingen, strategisch zu denken. In den actionreichen Missionen schlüpfe ich in die Rolle eines Truppführers, wo jeder meiner Schritte entscheidend für das Überleben ist.

Was das Spiel besonders auszeichnet, ist die Art und Weise, wie ich meine Truppe befehlige. Ich kann Befehle erteilen, Taktiken planen und mein Team anleiten. Alles, was ich hier tue, verleiht dem Spiel mehr Tiefe, was es zu einem der die interessantesten Ego-Shooter das beste Spiel, das ich je gespielt habe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Republik-Kommando verfügt über ein einzigartiges, taktisches Star Wars Ein Erlebnis, bei dem es um Teamwork, Strategie und das präzise Ausschalten des Gegners geht.

Bei diesem Spiel muss ich immer vorausdenken, meine Truppe richtig positionieren und die Stärken jedes Klons zu meinem Vorteil nutzen. Die Levels sind düster und atmosphärisch und passen perfekt zum Stil des Star WarsUniversum.

Die Grafik wirkt im Vergleich zu neueren Titeln zwar etwas veraltet, fangen dennoch die raue Atmosphäre des Star WarsUniversum. Das Sounddesign ist top, mit klassischen Blaster-Schüssen und dröhnenden Explosionen. Es ist eine gelungene Mischung aus taktischem Denken und purer Action, die jeden Fan von Shootern oder Star Wars wird es lieben.

Mein Fazit: Wenn du auf taktische Shooter stehst, Republik-Kommando ist ein absolutes Muss. Es ist eine anspruchsvolle, fesselnde Reise durch die Klonkriege.

7. Star Wars: Imperium im Krieg [Das beste Star Wars-Spiel für Strategie-Fans]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie Plattformen PC Erscheinungsjahr 2006 Urheber Petroglyph Games Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Fans von Strategiespielen, Star-Wars-Fans Was mir gefallen hat Strategische Weltraum- und Bodenkämpfe, groß angelegte Schlachten

Star Wars: Imperium im Krieg ist dasdas ultimative Echtzeit-Strategie-Erlebnis. Ich kann entweder das Imperium oder die Rebellenallianz in groß angelegte Echtzeit-Strategieschlachten, die meine taktischen Fähigkeiten auf die Probe stellen.

Was mir an diesem Spiel besonders gefällt, ist die Möglichkeit, legendäre Einheiten zu steuern wie AT-ATs und X-Wings, während ich meine Ressourcen verwalte und meine Angriffe plane. Die Kampagne bietet eine gelungene Mischung aus Strategie und Star-Wars-Geschichte, und im Gefechtsmodus kann ich mich in schnelle, intensive Kämpfe stürzen, ohne mich um die Handlung kümmern zu müssen.

Wenn ich riesige Weltraumschlachten oder Bodenangriffe leite, vermittelt das ein echtes Gefühl für die Größe des Geschehens, wodurch der Einsatz besonders hoch erscheint. Allerdings wirkt die KI manchmal eintönig und vorhersehbar, vor allem in den Kampagnenmissionen, was den Spielspaß etwas schmälern kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Imperium im Krieg verbindet Echtzeit-Strategie mit dem Star Wars Universum; es bietet spannende Kämpfe und ein tiefgehendes, taktisches Spielerlebnis für Fans von Strategiespielen.

Die Grafik kann sich für ein Strategiespiel durchaus sehen lassen, mit detaillierten Modellen von Schiffen und Einheiten. Der Soundtrack ist pures Star Wars, wodurch ich mitten ins Geschehen eintauche, während ich wichtige Entscheidungen treffe. Das Spieltempo ist genau richtig; perfekt für Strategie-Fans, die in das Star-Wars-Universum eintauchen möchten.

Mein Fazit: Wenn Strategie dein Ding ist, Das Imperium im Kriegist genau das Richtige für dich. Es erwartet dich eine gelungene Mischung aus Taktik, Ressourcenmanagement und epischen Star WarsKämpfe.

8. Star Wars: Outlaws [Das beste Star-Wars-Spiel für Fans von Open-World-Spielen]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Ubisoft Massive Durchschnittliche Spielzeit 25–35 Stunden Am besten geeignet für Fans von Open-World-RPGs, Star-Wars-Fans, Liebhaber von Action-Adventures Was mir gefallen hat Erkundung einer offenen Welt, fesselnde Weltgestaltung, mitreißende Handlung

Star Wars: Outlaws verspricht, mich in eine neue Dimension der Star Wars Universum;es ist einein fesselndes Open-World-Spiel mit der fesselnden Erzählkunst, die ich von dieser Reihe erwarte. Als Schurke, der sich im Outer Rim herumtreibt, verübe ich gewagte Raubzüge und erlebe unvorhersehbare Begegnungen, die mich immer auf Trab halten.

Was wirklich spannend ist, ist die Erkundung der offenen Welt. Ich kann verschiedene Planeten erkunden, einzigartige Charaktere treffen und mich in Missionen stürzen, die sich wirklich frei gestaltbar anfühlen. Die RPG-Elemente sorgen zusammen mit den dynamischen Entscheidungsmöglichkeiten dafür, dass sich jede Handlung bedeutungsvoll anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Star Wars: Outlaws bietet ein frisches Open-World-Erlebnis Star Wars. Es bietet Freiheit und einen tiefen Einblick in die düstere Schattenseite der Galaxis.

Die Freiheit, Situationen auf meine eigene Art anzugehen, sorgt für zusätzlichen Wiederspielwert und ein intensiveres Spielerlebnis das ist perfekt für Star Wars Fans, die auf der Suche nach etwas Neuem sind. Allerdings könnten einige Leistungsprobleme und die mangelnde Vielfalt bei den Nebenmissionen das Spielerlebnis ein wenig trüben.

Die Grafik ist atemberaubend, mit Planeten voller Leben und futuristischen Städten. Der Soundtrack verbindet bekannte Star Wars Themen mit stimmungsvollen Klängen, die jede Mission zu einem epischen Erlebnis machen. Der Ton des Spiels ist eine perfekte Mischung aus hohem Einsatz und großem Abenteuer: Es fängt den Geist der Unterwelt der Galaxis ein.

Mein Fazit:Wenn du Open-World-Spiele liebst und Star Wars, Gesetzlose wird dich umhauen. Es ist ein wildes Abenteuer voller Raubzüge und Entdeckungen in der Galaxis.

9. Star Wars: Die Alte Republik [Das beste Star Wars-Spiel für MMORPG-Fans]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Massively Multiplayer Online-Rollenspiel Plattformen PC Erscheinungsjahr 2011 Urheber BioWare Durchschnittliche Spielzeit Über 100 Stunden (für das volle Spielerlebnis) Am besten geeignet für MMORPG-Spieler, Star Wars-Fans, storybasiertes Gameplay Was mir gefallen hat Umfangreiche Handlungsstränge, klassenbasierte Kämpfe, eine riesige Spielwelt

Star Wars: Die Alte Republik ist das Nonplusultra Star KriegeMassively Multiplayer Online-RollenspielIch kann meine Star Wars Fantasie, während ich mich auf epische Abenteuer begebe und mich in gewaltige Schlachten gegen andere Spieler stürzen. Durch die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten und das Rollenspiel in diesem Spiel habe ich das Gefühl, wirklich Teil dieser Galaxie zu sein.

Das klassenbasierte System des Spiels ist fantastisch; So kann ich eine Fraktion, Fähigkeiten und Handlungsstränge auswählen, die einzigartig für meinen Charakter sind. Die Dialoge sind vollständig vertont, und die Handlungsstränge sind tiefgründig, was mir das echte Gefühl vermittelt, Teil eines lebendigen Star-Wars-Universums zu sein.

Egal, ob ich alleine spiele oder mich mit anderen für groß angelegte PvP-Kämpfe zusammentue, Die Vielfalt der Inhalte ist beeindruckend. Aber ja, einige veraltete Spielmechaniken und sich wiederholende Queststrukturen könnten für manche Spieler abschreckend wirken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Alte Republik gilt als erste Anlaufstelle Star Wars MMORPG; es ist eine facettenreiche, detailreich gestaltete Welt mit dynamischer Erzählung und einem enormen Spielspektrum.

Die Bildqualität ist vielleicht nicht mehr ganz so scharf, aber Die Welt ist nach wie vor fesselnd und voller legendärer Schauplätze. Die Kämpfe machen Spaß, und die verschiedenen Planeten, die es zu erkunden gilt, wirken abwechslungsreich und lebendig. Die Weite des Spiels bietet endlose Stunden voller Abenteuer und hohen Wiederspielwert.

Mein Fazit: Wenn du ein MMORPG-Fan bist und ein Star Warsverspricht,Die Alte Republik ist genau das Spiel, das du brauchst. Es ist riesig, fesselnd und steckt voller Inhalte, die mich stundenlang in ihren Bann ziehen.

10. Star Wars: Rogue Squadron II – Rogue Leader [Das beste Star Wars-Spiel für Fans von Weltraumkämpfen]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Weltraumkampf, Shooter Plattformen Nintendo GameCube Erscheinungsjahr 2001 Urheber Faktor 5 Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von Weltraumkämpfen, Star-Wars-Fans Was mir gefallen hat Atemberaubende Weltraumschlachten, legendäre Star-Wars-Raumschiffe, fesselnde Luftkämpfe

Star Wars: Rogue Squadron II – Rogue Leader ist einein actiongeladenes Weltraumkampfspiel das lässt mich direkt ins Cockpit der legendären Star WarsSchiffe.

Als Rebellenpilot, Ich übernehme spannende Missionen – man denke an Luftkämpfe im Weltraum und Bombenangriffe auf imperiale Ziele. Die rasante Geschwindigkeit und die Action machen dieses Spiel zu einem der intensivsten Star Wars Erfahrungen.

Das Spiel besticht durch seine präzise Steuerung und spannende Weltraumkämpfe. Das Leveldesign ist hervorragend, mit vielfältigen Handlungssträngen und Zielen, die jede Mission spannend halten. Ja, manche Missionen können sich nach einer Weile etwas eintönig anfühlen, und die mangelnde Abwechslung bei den Zielen könnte Perfektionisten frustrieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rogue Squadron II bietet dir spannende, rasante Weltraumkämpfe im klassischen Stil Star Wars Ich finde, das ist genau das Richtige für Fans von Weltraumkämpfen.

Die Grafik ist für die damalige Zeit erstklassig, mit äußerst detailreichen Schiffen und Umgebungen, die auch heute noch überzeugen. Der Soundtrack verleiht jeder Schlacht einen epischen Charakter, und die intensiven Luftkämpfe geben mir das Gefühl, mitten in einem Star Wars Weltraumschlacht. Ein absolutes Muss für alle, die Luftkämpfe lieben und die Star WarsUniversum.

Mein Fazit:Wenn du Weltraum-Luftkämpfe liebst und Star Wars, Rogue Squadron II ist pures Adrenalin. Es ist ein rasantes, fesselndes Erlebnis, das mich immer wieder zurückkommen lässt.

11. Star Wars: Squadrons [Das beste Star Wars-Spiel für Weltraumkämpfe in VR]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Weltraumkampf, Ego-Shooter Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber Motive Studios Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von Weltraumkämpfen, Star-Wars-Fans, Multiplayer-Spiele Was mir gefallen hat Spannende Weltraum-Luftkämpfe, VR-Unterstützung, teamorientierter Kampf

Star Wars: Squadrons versetzt mich hinter das Steuer legendärer Sternenjäger, mit denen ich mich in intensiven Weltraumkämpfen quer durch das Star WarsUniversum.Der Schwerpunkt des Spiels liegt auf Luftkämpfen aus der Ego-Perspektive macht es perfekt für Fans, die das Gefühl haben möchten, als würden sie ihre Star Wars Die Fantasie eines Kampfpiloten.

Was ich daran liebe, Staffelnist seine originalgetreueStar Wars Luftkämpfe. Es ist einfach großartig, sich entweder in die TIE-Fighter des Imperiums oder in die X-Wings der Rebellen zu setzen und an vollwertigen, taktischen Weltraumschlachten teilzunehmen. Die Steuerung lässt sich umfassend anpassen, sodass ich mein Spielerlebnis ganz nach Belieben optimieren kann, egal ob ich mit einem Joystick, einem Controller oder einem VR-Headset spiele.

Die Einzelspieler-Kampagne ist vollgepackt mit storybasierten Missionen, Im Mehrspielermodus kann ich meine Fähigkeiten in spannenden Luftkämpfen gegen andere Spieler unter Beweis stellen. Aber ja, man muss zugeben, dass die Einzelspieler-Kampagne relativ kurz ist, was dazu führen könnte, dass die Spieler nach dem Durchspielen Lust auf mehr Story-Inhalte haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Staffeln bietet das intensivste Erlebnis Star Wars ein Weltraumkampf-Erlebnis, insbesondere für VR-Fans, mit rasanten Luftkämpfen und spannenden Mehrspieler-Modi.

Die Grafik des Spiels ist atemberaubend, mit detailreichen Schiffsmodellen, beeindruckenden Weltraumkulissen und einem hervorragenden Sounddesign. Die Einführung des VR-Modus ist ein echter Meilenstein – dadurch wirken Weltraumschlachten unglaublich realistisch. Ich kann nur sagen, Staffeln fängt den Nervenkitzel von Weltraumkämpfen perfekt ein.

Mein Fazit:Wenn du Weltraumkämpfe liebst und ein noch intensiveres Erlebnis suchst, Staffeln ist Ihre Eintrittskarte für den Flug in die Star Wars Galaxie. Es ist von Anfang bis Ende ein echter Rausch.

12. Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast [Das beste Star Wars-Spiel für Fans von Lichtschwertkämpfen]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Action-Adventure, Ego-Shooter Plattformen PC, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2002 Urheber Raven Software Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Am besten geeignet für Fans von Action-Adventures, Liebhaber von Star-Wars-Lichtschwertkämpfen Was mir gefallen hat Intensive Lichtschwertkämpfe, fesselnde Handlung, packende Ego-Shooter-Action

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast nimmt mich mit auf eine Reise als Kyle Katarn, ein ehemaliger Jedi, der zum Söldner wurde, auf der Suche nach seiner Verbindung zur Macht. Die einzigartige Mischung aus Lichtschwertkämpfen und Machtkräften bietet mir die perfekte Kombination aus Action und Strategie – ein wahrhaft unvergessliches Erlebnis für Star Wars-Fans.

Der Lichtschwertkampf in Jedi Outcastist erstklassig, mit flüssigen Duellen, in denen ich mein Lichtschwert wie ein echter Jedi (oder Sith) schwingen kann. Die Machtkräfte sorgen zudem für eine zusätzliche taktische Ebene, da sie es mir ermöglichen, meine Gegner auf kreative Weise zu stoßen, zu ziehen oder zu würgen.

Die Missionen sind spannend und bieten jede Menge Rätsel und Erkundungen, die für Abwechslung sorgen. Die Vielfalt im Gameplay ist eine große Stärke – Es wird nie langweilig, wenn ich mich durch die Reihen der Feinde kämpfe oder die Macht nutze, um Rätsel in der Umgebung zu lösen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jedi: Outcastist die erste WahlStar Wars Ein Spiel für alle, die sich nach epischen Lichtschwertduellen und der Macht der Macht sehnen.

Auch wenn die Grafik nach heutigen Maßstäben vielleicht etwas veraltet wirkt, hat das Gameplay nichts von seinem Reiz verloren. Das stimmungsvolle Design und der Sound lassen mich wirklich in die Star Wars Universum, und die epischen Lichtschwertkämpfe verlieren nie ihren Reiz. Die Handlung ist solide und bietet eine gelungene Mischung aus Action, Spannung und klassischer Star-Wars-Geschichte.

Mein Fazit:Wenn du Lichtschwertkämpfe liebst und Star Warsübrigens,Jedi: Outcast ist ein beeindruckendes Erlebnis, das auch heute noch Spaß macht.

13. Star Wars: Episode I – Der Rennfahrer [Das beste Star Wars-Spiel für Rennsportfans]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Rennsport Plattformen Nintendo 64, PC, PlayStation 4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 1999 Urheber Lucas Learning Durchschnittliche Spielzeit 5–8 Stunden Am besten geeignet für Rennsportfans, Star-Wars-Fans Was mir gefallen hat Rasante Podrennen, legendäre Star-Wars-Strecken, coole Power-Ups

Das hier ist mal etwas anders: Star Wars: Episode I – Der Rennfahrer gibt mir die Möglichkeit, mich ins Cockpit eines Podracers zu setzen und an Hochgeschwindigkeitsrennen quer durch die Galaxis teilnehmen.

Inspiriert von der Podrennen-Szene aus Die dunkle Bedrohung… die rasanten Rennen des Spiels sorgen für einen regelrechten Adrenalinkick, bei dem ich einige der schnellsten Fahrzeuge der Galaxis steuern darf. Beim Gameplay kommt es ganz auf Geschicklichkeit und Schnelligkeit an. Ich muss enge Kurven nehmen, Hindernissen ausweichen und meine Gegner ausmanövrieren, um die Rennen zu gewinnen.

Jedes Rennen ist ein intensives Erlebnis mit spannenden Momenten voller rasanten Action, während ich mich durch exotische Planeten und tückische Strecken jage. Die Vielfalt an Strecken und Fahrern sorgt für hohen Wiederspielwert, und die Steuerung ist präzise genug, dass ich mich voll und ganz auf die Rennmechanik einlassen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Episode I: Racer ist ein rasantes, spannendes Rennerlebnis, bei dem ich den Hochgeschwindigkeits-Nervenkitzel des Star Wars-Universums hautnah erleben kann.

Nun, manche Strecken können für Neulinge eine zu große Herausforderung darstellen, und die steile Lernkurve könnte Gelegenheitsspieler frustrieren.

Die Grafik wirkt nach heutigen Maßstäben zwar etwas veraltet, hat aber dennoch einen gewissen Charme. Die Rennstrecken sind farbenfroh und voller Leben, und die Podracer selbst sehen toll aus. Der Soundtrack ist mitreißend und unterstreicht die Geschwindigkeit und Spannung der Rennen. Ein absolutes Muss für alle, die Geschwindigkeit und Wettkampf im Star WarsUniversum.

Mein Fazit:Wenn du Rennspiele liebst und Star Wars, Episode I: Racer ist der absolute Knaller. Es ist ein unterhaltsames, rasantes Abenteuer durch legendäre Star WarsTitel.

Kommende Star Wars-Spiele

The Star Wars Das Universum dehnt sich immer weiter aus, und es stehen einige wirklich spannende Titel auf dem Programm. Jeder einzelne verspricht neue Abenteuer und noch mehr Möglichkeiten, in die weit, weit entfernte Galaxis einzutauchen.

Star Wars Jedi 3 (Erscheinungsdatum noch nicht bekannt, voraussichtlich 2025) – Nach dem wahnsinnigen Erfolg von Jedi: SurvivorIch kann es kaum erwarten zu sehen, wie es auf Cal Kestis’ Reise weitergeht. Freut euch auf noch mehr Lichtschwert-Action, tiefgründigere Handlungsstränge und noch verrücktere Machtkräfte, während Cal sich neuen Herausforderungen in der ganzen Galaxis stellt.

– Nach dem wahnsinnigen Erfolg von Jedi: SurvivorIch kann es kaum erwarten zu sehen, wie es auf Cal Kestis’ Reise weitergeht. Freut euch auf noch mehr Lichtschwert-Action, tiefgründigere Handlungsstränge und noch verrücktere Machtkräfte, während Cal sich neuen Herausforderungen in der ganzen Galaxis stellt. Star Wars Eclipse (Termin noch offen) – Das Spiel spielt in der Ära der Hohen Republik, stammt von Quantic Dream und ich bin schon total gespannt darauf. Ein frischer Blick auf eine ganz neue Ära von Star Wars? Ich bin dabei. Es verspricht ein fesselndes, storybasiertes Erlebnis zu werden.

– Das Spiel spielt in der Ära der Hohen Republik, stammt von Quantic Dream und ich bin schon total gespannt darauf. Ein frischer Blick auf eine ganz neue Ära von Star Wars? Ich bin dabei. Es verspricht ein fesselndes, storybasiertes Erlebnis zu werden. Star Wars: Imperium im Krieg – Fortsetzung (Termin noch offen) – Okay, ich will mal ganz ehrlich sein: Wir haben uns alle auf eine Fortsetzung von Das Imperium im Krieg schon seit Jahren. Auch wenn noch nichts bestätigt ist, brodelt die Community weiterhin wegen dieser Möglichkeit. Echtzeit-Strategie mit Weltraumschlachten? Genau das brauchen wir.

– Okay, ich will mal ganz ehrlich sein: Wir haben uns alle auf eine Fortsetzung von Das Imperium im Krieg schon seit Jahren. Auch wenn noch nichts bestätigt ist, brodelt die Community weiterhin wegen dieser Möglichkeit. Echtzeit-Strategie mit Weltraumschlachten? Genau das brauchen wir. „Knights of the Old Republic“-Remake (Termin noch offen) – Ich warte immer noch mit angehaltenem Atem auf die SCHMUTZIG Remake. Klar, es gab ein paar Verzögerungen, aber allein die Vorstellung, dieses legendäre Rollenspiel mit moderner Grafik und optimiertem Gameplay neu zu erleben, reicht schon aus, um mich total zu begeistern. Hoffentlich wird es dem Original gerecht.

Die kommendenStar Wars Die Spiele sind echt der Hammer, und ich bin voll dabei. Die Galaxie wird bald noch größer, also macht euch bereit für epische Abenteuer!

Mein Gesamtfazit zu den besten Star-Wars-Spielen

Star Wars Spiele sind wie eine Fundgrube voller unterschiedlicher Stile und Abenteuer. Wenn du in die Galaxis eintauchen möchtest, gibt es für jede Stimmung das passende Spiel. Hier sind meine Empfehlungen für verschiedene Spielertypen:

Für Story-Fans → Star Wars: Ritter der Alten Republik . Dies ist einein fantastisches Rollenspiel. Die Geschichte ist erstklassig; deine Entscheidungen haben tatsächlich Einfluss, und du wirst von der Handlung, den Figuren und den Wendungen gefesselt sein. Ich kann es gar nicht genug empfehlen.

. Dies ist einein fantastisches Rollenspiel. Die Geschichte ist erstklassig; deine Entscheidungen haben tatsächlich Einfluss, und du wirst von der Handlung, den Figuren und den Wendungen gefesselt sein. Ich kann es gar nicht genug empfehlen. Für Action-Fans → Star Wars Jedi: Fallen Order . Die Lichtschwertkämpfe machen richtig Spaß, und die Erkundung hält einen ständig auf Trab. Wenn du dich durch Sturmtruppen kämpfen und verborgene Jedi-Geheimnisse aufdecken willst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

. Die Lichtschwertkämpfe machen richtig Spaß, und die Erkundung hält einen ständig auf Trab. Wenn du dich durch Sturmtruppen kämpfen und verborgene Jedi-Geheimnisse aufdecken willst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich. Für RPG-Fans → Star Wars: Die Alte Republik . Es ist eine riesige Online-Welt im Star-Wars-Universum, in der man alles sein kann, vom Jedi-Ritter bis zum Sith-Lord. Die Möglichkeiten zur Charakteranpassung und die Quests sind schier unendlich, was das Spiel zu einem Muss für RPG-Fans macht.

. Es ist eine riesige Online-Welt im Star-Wars-Universum, in der man alles sein kann, vom Jedi-Ritter bis zum Sith-Lord. Die Möglichkeiten zur Charakteranpassung und die Quests sind schier unendlich, was das Spiel zu einem Muss für RPG-Fans macht. Für Strategen → Star Wars: Imperium im Krieg . Befehlige Armeen, erobere Planeten und tritt in Weltraumschlachten gegeneinander an. Wenn du auf Strategie und Taktik stehst, gibt dir dieses Spiel die volle Kontrolle.

. Befehlige Armeen, erobere Planeten und tritt in Weltraumschlachten gegeneinander an. Wenn du auf Strategie und Taktik stehst, gibt dir dieses Spiel die volle Kontrolle. Für LEGO-Fans → LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga. Es ist das gesamte Star WarsSaga inLEGO Ein Spiel mit Koop-Modus und jeder Menge Spaß. Es ist einfach, aber Mann, es macht unglaublich viel Spaß, es zu spielen.

Ganz gleich, welche Art von Gamer du bist, die Star Wars Dieses Universum hat etwas, das dich sofort in seinen Bann ziehen wird. Wähle dein Abenteuer und mach dich bereit für epische Schlachten und Geschichten!

Häufig gestellte Fragen