Los 20 mejores juegos de pantalla dividida para Xbox: los títulos más destacados de 2026

El modo multijugador en pantalla dividida está en las últimas. Claro, hay montones de juegos cooperativos en Xbox, pero ¿de esos a los que realmente podáis jugar juntos en el mismo sofá, con la pantalla dividida y los aperitivos a mano? Esa lista no deja de reducirse, y a toda velocidad.

Así que rebusqué entre montones de juegos, desempolvé los clásicos y probé títulos más recientes que realmente respetan tu sofá. La lista que acabé elaborando lo tiene todo: juegos de lucha trepidantes, títulos cooperativos relajados, shooters trepidantes y algunos clásicos que siguen siendo lo más. ¿Quieres despejar Hola ¿Quieres jugar en el modo «Legendario» con un amigo? Yo me encargo. ¿O simplemente quieres relajarte y cultivar nabos desde el sofá? Aquí lo tienes todo.

Pon en marcha tuXbox, coge un segundo mando y haz un hueco en el sofá.

Nuestra selección de los mejores juegos para pantalla dividida en Xbox

La pantalla dividida aún no ha pasado de moda, y estos juegos lo demuestran. Tanto si buscas el caos del modo cooperativo en el sofá como una noche tranquila en la granja, estas propuestas son las que realmente destacan. Sin complicaciones de configuración, sin modos multijugador forzados, solo los mejores juegos de pantalla dividida en Xbox desde el momento en que pulsas «Inicio».

Ficción dividida (2024) – Una inquietante aventura de puzles basada en la historia en la que la comunicación es tu mejor arma. Cada jugador ve una versión diferente de la realidad —uno ve la verdad, el otro, la ilusión— y solo hablando de lo que veis podréis descubrir la verdad. Se trata de una mezcla única de tensión narrativa y misterio psicológico que te mantendrá en vilo (y hablando) hasta que aparezcan los créditos. Se necesitan dos (2021) – La obra maestra definitiva del modo cooperativo de Hazelight Studios. Juegas en el papel de Cody y May, una pareja convertida en muñecos que se embarca en una aventura para arreglar su relación. Cada nivel reinventa la forma de jugar, desde acertijos que desafían el tiempo hasta intensas batallas contra jefes finales. Es un juego conmovedor, divertido y repleto de variedad, que demuestra una vez más que el trabajo en equipo realmente hace que los sueños se hagan realidad. Baldur’s Gate 3 (2023) – Un RPG épico y de gran envergadura, diseñado tanto para la colaboración como para el caos. Adéntrate en el mundo de Dungeons & Dragons, donde cada decisión, cada tirada de dados y cada opción de diálogo cambia la historia que estáis escribiendo juntos. Con compatibilidad total con pantalla dividida, podéis explorar, coquetear, luchar y urdir planes desde el sofá, creando vuestra leyenda compartida paso a paso, con cada decisión moral cuestionable.

Sigue leyendo para saber más sobre estos juegos y encontrar uno que te interese. También he añadido a la lista otros proyectos interesantes que quizá te gusten si te apetece jugar en pantalla dividida en tu consola.

Los 20 mejores juegos de pantalla dividida para Xbox: Disfruta del caos del sofá

¿Por qué me encantan los juegos cooperativos en pantalla dividida? Es muy sencillo: estos juegos suelen requerir la interacción entre los jugadores, por lo que te permiten fortalecer los lazos sociales con tus amigos. No se trata solo de un modo cooperativo local; también se puede jugar a distancia. Muchos juegos permiten jugar en línea, por lo que puedes comenzar tu aventura aunque estéis en ciudades o países diferentes.

Los juegos de mi selección se pueden jugar en la última versión Xbox consolas, peroAlgunas de ellas también funcionarán muy bien en dispositivos más antiguos.

1. Ficción dividida [La mejor historia con pantalla dividida asimétrica en Xbox]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Aventura narrativa, puzles, modo cooperativo Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2024 Desarrollador Estudio Parallel Minds Editor Editorial Parallel Minds Duración media de la partida 8-10 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan las experiencias centradas en la narrativa que se basan en la comunicación, los cambios de perspectiva y la narración emotiva Características únicas Narrativa asimétrica para dos jugadores, acertijos basados en la perspectiva, sincronización de decisiones en tiempo real, narrativa ramificada y un escenario de misterio psicológico

Ficción dividida es una ingeniosa aventura narrativa para dos jugadores que, literalmente, divide la historia entre tú y tu compañero. Cada jugador vive una faceta diferente de la misma realidad —uno ve la verdad, el otro la ilusión— y solo hablando y analizando las pistas y las contradicciones podréis descubrir lo que realmente está pasando.

El juego te lleva a través de entornos surrealistas que cambian según tus elecciones en los diálogos y tus descubrimientos. Cada decisión hace que la historia tome nuevos rumbos, lo que conduce a múltiples finales que reflejan tu confianza, tu comunicación y tu visión compartida. La jugabilidad combina a partes iguales la exploración, los acertijos ambientales y una narrativa emotiva. También es un buen Videojuego de San Valentín para jugar con tu pareja.

Por qué lo elegimos Ficción dividida destaca por convertir la narración en sí misma en un reto cooperativo. No se trata de reflejos rápidos ni de estrategia, sino de empatía, trabajo en equipo y comprender las dos caras de una misma historia.

Con unas imágenes evocadoras, un guion ingenioso y una premisa que difumina la frontera entre la ficción y el recuerdo, Ficción dividida es un juego imprescindible para los aficionados a títulos como Se necesitan dos and Una salida, pero con un giro narrativo más marcado.

Mi veredicto:

Un juego de misterio inteligente e íntimo para dos jugadores en el que la comunicación lo es todo. Pocos juegos cooperativos ponen a prueba tu empatía tanto como tu lógica, pero Ficción dividida Así es. Cada conversación cuenta, y la historia solo cobra sentido cuando tú y tu pareja pensáis y actuáis de verdad como uno solo.

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2. Se necesitan dos [El mejor juego cooperativo para jugar en el sofá con pantalla dividida]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,9/10

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Tipo de juego Acción y aventura, plataformas, puzles Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Desarrollador Hazelight Studios Editor Electronic Arts Duración media de la partida 10-12 horas Ideal para Jugadores que buscan un modo cooperativo puro para dos jugadores con una variedad de juego incesante Características únicas Solo para dos jugadores, cambios constantes en la mecánica de juego, modo cooperativo en pantalla dividida, historia emotiva, plataformas con puzles, minijuegos, mezclas de géneros

Juegos comoSe necesitan dos son la perfección absoluta en modo cooperativo. Fomenta el trabajo en equipo y reinventa constantemente la forma de jugar juntos. Juegas en el papel de Cody y May, una pareja convertida en diminutas muñequitas, que intenta arreglar su relación rota¿La jugabilidad? Una mezcla en constante evolución de rompecabezas, plataformas, combate, ardillas voladoras, control del tiempo, y, sí, incluso una aventura de mazmorras al más puro estilo Diablo. No hay dos niveles iguales, y ahí reside la magia.

Por qué lo elegimos Ningún juego fomenta el juego cooperativo creativo como Se necesitan dos. Es ingenioso, conmovedor y no deja de sorprender. Lo recomiendo sin dudarlo como uno de los mejores juegos de pantalla dividida en Xbox.

Este no es el típico juego cooperativo en el que uno tiene que llevar el peso de todo el equipo – Ambos jugadores tienen habilidades únicas relacionadas con la temática del nivel. El progreso solo se consigue mediante una colaboración real. Ya sea lanzando clavos, retrocediendo en el tiempo o montando en una rana por un jardín, la recompensa es esa maravillosa sensación de «lo hemos conseguido juntos».

Y lo mejor de todo es que es diseñado íntegramente en torno al modo de pantalla dividida. Siempre estáis codo con codo (ya sea en persona o en línea), viendo ambas perspectivas a la vez. Esto hace que los momentos clave de la historia tengan más impacto y que la coordinación sea más fluida. Es el tipo de experiencia que te hace decir «solo un nivel más»… hasta las dos de la madrugada.

Mi veredicto:

El referente en cuanto a creatividad en el modo cooperativo local. Cada nivel reinventa las reglas y te sorprende constantemente con nuevas mecánicas y una narrativa conmovedora. Es el equilibrio perfecto entre desafío y encanto, diseñado para que el trabajo en equipo resulte gratificante de principio a fin.

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3. Baldur’s Gate 3 [El mejor RPG épico con pantalla dividida para Xbox Series X/S]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Tipo de juego Juegos de rol (RPG), Aventura, Estrategia Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador Larian Studios Editor Larian Studios Duración media de la partida 75–100+ horas Ideal para Jugadores a los que les encantan las historias profundas, la creación de personajes y la toma de decisiones en modo cooperativo Características únicas Reglas completas de D&D 5.ª edición, tramas con ramificaciones, modo cooperativo multijugador, combate táctico por turnos, cientos de opciones de diálogo, narrativa cinematográfica, sistemas de romance y consecuencias

Juegos comoBaldur’s Gate 3 redefinir lo que puede ser el juego de rol en un entorno cooperativo. No se trata solo de acabar con monstruos, sino de crear juntos una historia viva. Desde el momento en que tu grupo se despierta infectado por un parásito de desollador mental, cada decisión que tomes tendrá repercusiones en la trama. Podéis discutir sobre decisiones morales, seducir a un vampiro o incendiar accidentalmente un pueblo entero… y eso es solo el primer acto.

Cada jugador controla a su propio personaje y tiene total libertad para explorar, hablar y actuar por su cuenta. Esto significa que, mientras uno se abre camino con su encanto mediante la diplomacia, otro puede estar robando al alcalde. ¿El resultado? A menudo hilarante, a veces desastroso, pero siempre memorable. Es la prueba definitiva de la comunicación y la confianza.

Por qué lo elegimos Ningún otro juego combina la libertad al estilo de Dungeons & Dragons con una narrativa cinematográfica como Baldur’s Gate 3. Es el juego de rol cooperativo perfecto para aquellos jugadores que quieren que sus decisiones tengan un impacto real. Cada decisión —desde cómo luchas hasta con quién te enamoras— cambia vuestra historia compartida.

Da igual si estás elaborando estrategias en combates por turnos, debatiendo dilemas morales o simplemente riéndote del caos que desatan tus amigos, Baldur’s Gate 3 ofrece una aventura cooperativa inolvidable. Es una obra maestra de la narrativa impulsada por los jugadores, de la que hablarás durante años.

Mi veredicto:

Una épica aventura con pantalla dividida en la que la historia es lo primero y cada decisión se convierte en una aventura compartida. Ya sea coqueteando con vampiros o debatiendo dilemas morales, se trata de un juego de rol inolvidable que premia la comunicación, la experimentación y un poco de caos.

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4. Minería, artesanía [El mejor juego de mundo abierto para 4 jugadores en pantalla dividida]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Tipo de juego Mundo abierto, supervivencia, creación, aventura Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2011 Desarrollador Mojang Studios Editor Xbox Game Studios Duración media de la partida Infinito Ideal para Jugadores creativos, constructores y cualquiera que quiera disfrutar de un caos cooperativo relajado desde el sofá Características únicas Pantalla dividida para cuatro jugadores, modos Supervivencia y Creativo, amplia compatibilidad con mods (PC), libertad para construir lo que quieras, actualizaciones constantes

Minecraft es un juego épico de supervivencia eso podría ser el mejor juego de mundo abierto cooperativo local. Puedes construir un castillo, buscar diamantes o que te haga volar por los aires un creeper, todo ello en tan solo cinco minutos. El Edición Bedrock on Xboxadmitehasta cuatro jugadores en modo cooperativo en pantalla dividida, lo que lo hace perfecto para jugar en familia, pasar un rato relajado o montar construcciones alocadas con los amigos.

Por qué lo elegimos No son muchos los que… los mejores juegos cooperativos ofrecen tanta libertad creativa. Minería, artesanía se puede jugar una y otra vez y es perfecto para jugar en pantalla dividida con entre dos y cuatro jugadores en el mismo sofá.

La belleza deMinería, artesanía es lo abierto que es. Puedes perseguir objetivos de supervivencia, domesticar lobos, perderte en cuevas o simplemente construir la cosa más extraña que se te ocurra. Es ideal para los jugadores más jóvenes, pero lo suficientemente profundo como para los veteranos que quieran automatizar granjas o explorar el Nether en equipo.

Con el modo multijugador en pantalla dividida, cada uno puede dedicarse a lo suyo o colaborar en proyectos de envergadura. La flexibilidad es inigualable. ¿Quieres cazar monstruos mientras tu amigo construye una mansión hecha de obsidiana y dolor? Adelante.

Mi veredicto:

Sigue siendo el rey indiscutible de los juegos de mundo abierto con pantalla dividida. Se puede jugar una y otra vez sin cansarse, permite dar rienda suelta a la creatividad sin esfuerzo y es perfecto para los jugadores que solo quieren explorar, construir y relajarse juntos. Pocos juegos capturan la alegría del descubrimiento compartido como este.

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5. Diablo IV [El mejor ARPG para jugar en pantalla dividida y acumular botín]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Tipo de juego RPG de acción, juego de exploración de mazmorras, multijugador online Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador Blizzard Entertainment Editor Blizzard Entertainment Duración media de la partida Entre 30 y más de 150 horas (dependiendo de la exploración y el final del juego) Ideal para Jugadores que buscan combates intensos, una personalización profunda de los personajes y un sinfín de partidas cooperativas para conseguir botín Características únicas Mundo abierto compartido, modo cooperativo en el que se puede entrar y salir en cualquier momento, cinco clases únicas, extensos árboles de habilidades, eventos mundiales, contenido de temporada, zonas de PvP, juego cruzado y progresión cruzada

Diablo IV es una auténtica obra maestra del género de la fantasía oscura cooperativa. Recupera el tono crudo de los primeros Diablo juegos, al tiempo que amplían el mundo hasta convertirlo en un paisaje abierto y sin límites, repleto de demonios a los que derrotar y botines que conseguir. Tanto si te lanzas a la aventura por las mazmorras, te enfrentas a enormes jefes del mundo o experimentas con configuraciones de clase letales, Diablo IV mantiene la acción trepidante y gratificante.

Es en el modo cooperativo donde realmente destaca: hasta cuatro jugadores pueden formar equipo para abrirse paso entre hordas de enemigos, combinar las habilidades de cada clase para crear una sinergia devastadora y repartirse el botín de la batalla. Cada enfrentamiento resulta dinámico, ya que la configuración de cada jugador cambia la forma de abordar los combates. Puedes curar a tus aliados como druida, congelar a los enemigos como hechicero o desatar el caos como nigromante: el trabajo en equipo es a la vez táctico y emocionante.

Por qué lo elegimos Pocos juegos logran capturar esa dinámica adictiva y cooperativa como Diablo IV. Se puede jugar una y otra vez, es visualmente impresionante y está perfectamente equilibrado tanto para los aventureros ocasionales como para los asaltantes de mazmorras más empedernidos.

Diablo IV es la combinación definitiva de sistemas de RPG profundos y una jugabilidad cooperativa llena de acción. Ya sea que busques botines legendarios, crees tu clase perfecta o sobrevivas al mismísimo infierno con tus amigos, te ofrece esa sensación atemporal de «solo una mazmorra más» en cada partida.

Mi veredicto:

Un RPG de acción oscuro, elegante y peligrosamente adictivo que destaca por su modo cooperativo en pantalla dividida. Unir fuerzas para abrirse paso por las mazmorras y buscar botines legendarios resulta infinitamente satisfactorio: una experiencia pulida y trepidante diseñada para que quieras volver a jugar una y otra vez.

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6. Halo: La Colección del Jefe Maestro [La mejor selección de juegos de disparos en pantalla dividida]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona, ciencia ficción, acción Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2014 (actualizaciones en curso) Desarrollador 343 Industries Editor Microsoft Studios Duración media de la partida Entre 30 y 50 horas (campañas combinadas) Ideal para Aficionados a los juegos de disparos clásicos, al modo cooperativo local y a las noches de multijugador competitivo Características únicas Todas las campañas principales de Halo remasterizadas, modo cooperativo en el que se puede entrar y salir en cualquier momento, mapas multijugador clásicos, listas de reproducción personalizables y actualizaciones constantes

Halo: La Colección del Jefe Maestro es un auténtico santuario dedicado aHolalegado. Si creciste acabándote a los Grunts y a los Flood, o si por alguna razón te lo perdiste y quieres ponerte al día, MCC reúne todo el el mejorHolajuegos en un solo paquete ideal para el sofá.

Desde los legendarios momentos de «Finish the Fight» en Combat Evolved a las batallas por escuadrones de Alcance, te encuentras ante una gran cantidad de contenido que sigue impactando como un disparo de francotirador en la cabeza desde un Hola 3 BR. Los controles son precisos, el ritmo es perfecto, ¿y el modo multijugador? Digamos simplemente que sigue siendo uno de los mejores juegos de disparos en pantalla dividida para meterte con tu amigo mientras se matan entre ellos sin piedad.

Por qué lo elegimos Es el juego de disparos en primera persona en pantalla dividida por excelencia, con contenido suficiente para mantenerte a ti y a un amigo entretenidos durante meses. Campañas emblemáticas, mapas legendarios y locura multijugador, todo ello reunido en un paquete perfecto. Es oro puro para el modo cooperativo en el sofá.

La experiencia cooperativa es donde MCCbrilla.Entra y sal cuando quieras, sin tener que esperar en un vestíbulo incómodo. Pura acción instantánea. La pantalla dividida funciona a la perfección, tanto si te estás colando en las bases de los Covenant como si estás arrasando en mapas favoritos de los fans como Blood Gulch y Guardian.

Visualmente,las remasterizaciones dan un nuevo aire al clásico Hola necesita urgentemente un cambio de imagen sin perder el encanto nostálgico. Es esa combinación perfecta entre el refinamiento moderno y ese aire de «sí, esto me suena». Tanto si estás reviviendo tiroteos legendarios como si por fin intentas desentrañar la compleja historia que se esconde tras el drama de Cortana, MCC es tu mejor opción para disfrutar de la magia de la pantalla dividida.

Mi veredicto:

Una auténtica joya entre los juegos de disparos cooperativos para jugar en el sofá. Repleto de campañas remasterizadas y mapas multijugador clásicos, ofrece horas de nostalgia y una acción fluida y satisfactoria que sigue siendo increíble en pantalla dividida.

★ La mejor selección de juegos de disparos en pantalla dividida Halo: La Colección del Jefe Maestro Compra en Eneba

7. ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer [El mejor caos en pantalla dividida para fiestas]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Fiesta, gestión del tiempo, arcade, caos cooperativo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2020 Desarrollador Ghost Town Games Editor Team17 Duración media de la partida 8-12 horas (campaña), rejugabilidad ilimitada Ideal para Grupos a los que les encanta gritar sobre sopas y prender fuego a las cocinas en un magnífico modo cooperativo local Características únicas Pantalla dividida para dos jugadores, modo cooperativo local para cuatro jugadores, gráficos remasterizados, multijugador multiplataforma, opciones de accesibilidad

¡Overcooked! Todo lo que puedas comer es trepidante, divertida y está llena de un caos maravilloso. Es combina ambas cosasDemasiado cocido juegos en un solo paquete remasterizado, incluye todos los contenidos descargables y remata el conjunto con un mejor rendimiento y unos controles más fluidos. Tú y hasta tres amigos cocinaréis bajo presión en cocinas cada vez más absurdas, como una dividida entre dos camiones en movimiento o otra suspendida sobre un pozo de lava.

Por qué lo elegimos Pocos juegos cooperativos consiguen hacerte reír, sudar y perder amigos, todo al mismo tiempo, como este. Con un modo multijugador en pantalla dividida muy bien pulido, un montón de contenido y un sistema de dificultad que se adapta de forma inteligente, ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer es imprescindible para pasarlo en grande, entre gritos y jaleo, en el sofá.

El modo multijugador en pantalla dividida funciona a la perfección, y El juego admite el modo cooperativo local. Cada nivel es una bomba de relojería en la que el trabajo en equipo es fundamental y los fallos resultan divertidísimos. Se te quemarán las comidas, te volverás loco con los platos y, al final, acabarás riéndote (o planeando tu venganza). Juegos como¡Demasiado cocido! son placeres caóticos poco comunes, pero sin duda merecen la pena.

The La campaña es para dos jugadores, pero el juego realmente cobra vida con cuatro jugadores. Es el tipo de título que convierte una simple noche de juegos en un recuerdo inolvidable.

Mi veredicto:

El caos cooperativo más ruidoso y divertido que jamás te haya encantado. Es una mezcla a partes iguales de trabajo en equipo y gestión de desastres, que convierte tu salón en una cocina llena de risas, gritos e incendios accidentales: la mejor energía para una noche de juegos.

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8. Gears 5 [Mejor campaña en pantalla dividida y modo Horda]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona, acción, ciencia ficción Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Desarrollador La Coalición Editor Xbox Game Studios Duración media de la partida 10-15 horas (campaña) Ideal para Los aficionados a los juegos de disparos con cobertura, las armas potentes y el modo cooperativo intenso Características únicas Campaña en pantalla dividida, modos «Horda» y «Escape», modo cooperativo local y online sin interrupciones, excelente variedad de enemigos, bayonetas con motosierra

Gears 5 es un juego de disparos cooperativo ruidoso, caótico y sorprendentemente emotivo, perfecto para jugar en pantalla dividida. Puedes jugar a la campaña completa en modo cooperativo local y ábrete paso a motosierra por entornos maravillosamente destrozados, combates contra jefes gigantes y oleadas interminables de alienígenas blanditos. Todo es un clásico Gears of War un caos, pero más elegante, más rápido y un poco más espectacular de lo que recuerdas.

Por qué lo elegimos Gears 5 acierta de pleno con la fórmula de pantalla dividida gracias a varios modos cooperativos, un manejo de las armas muy fluido y tantas explosiones que harían sonrojar a Michael Bay. Es uno de los mejores juegos de pantalla dividida en Xbox, y punto.

Más allá de la historia principal, Gears 5 incluye un modo multijugador en pantalla dividida con Modo Horda (enfrentarse a oleadas de enemigos en equipo) y Modo de escape (una escapada rápida y cronometrada del territorio enemigo). Ambos están pensados para el modo cooperativo local y son perfectos para maratones de videojuegos por la noche. Solo tienes que preparar algo de picar y un tercer mando si te atreves.

Los tiroteos son intensos y satisfactorios, con armas que golpean con la fuerza de un camión y enemigos que estallan como piñatas lleno de remordimientos. Es cruda, pero también un poco absurda, en el buen sentido. Pocos Xbox pocos títulos logran alcanzar este nivel de pulido y diversión cooperativa pura en tantos modos diferentes.

Mi veredicto:

Una potencia de fuego arrolladora se une a un sofisticado diseño cooperativo. Entre su apasionante campaña y las interminables oleadas del modo Horda, este título ofrece una de las mejores experiencias de disparos en pantalla dividida de Xbox. Es grandiosa, ruidosa y, cuando se calma todo, resulta sorprendentemente emotiva.

★ La mejor campaña en pantalla dividida y modo Horda Gears 5 Compra en Eneba

9. Halo: Infinite [El mejor modo cooperativo de Halo en mundo abierto (sin pantalla dividida integrada)]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona, mundo abierto, ciencia ficción Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Desarrollador 343 Industries Editor Xbox Game Studios Duración media de la partida 10-15 horas (campaña) Ideal para Para los amantes de los mapas enormes, el caos de los ganchos de agarre y las misiones cooperativas con un toque de libertad Características únicas Campaña de mundo abierto, combate tipo «sandbox» y modo de pantalla dividida gracias a mods de la comunidad (PC); modo multijugador de Halo rediseñado desde cero; juego online gratuito

Halo: Infinite le da la vuelta al guion de la Hola sigue la fórmula de la serie y te ofrece las herramientas para causar estragos como más te apetezca, incluso con un amigo. Es el que más se parece a un «sandbox» Hola yet, con enormes zonas de Zeta Halo que explorar, bases que liberar y escuadrones que rescatar.

Lanza el Grappleshot como un loco mientras tu compañero de modo cooperativo se hace con un Ghost y se abalanza sobre los campamentos enemigos como si fuera Rápidos y furiosos: Derrape del Warthog. Es caótico, está pulido y los tiroteos siguen pareciendo Hola, pero con más libertad y muchas más explosiones.

Por qué lo elegimos Halo: Infinite ofrece la campaña más flexible hasta la fecha, con una acción trepidante, un mundo abierto de gran extensión y ese tipo de libertad en el modo cooperativo que hace que sea una pasada jugar con amigos (ya sea en línea o en el sofá).

Aunque la pantalla dividida nativa no llegó a incluirse en la versión final (que en paz descanse), los jugadores de PC han mantenido vivo el sueño gracias a los mods cooperativos de pantalla dividida creados por la comunidad. Y El modo cooperativo online para toda la campaña funciona a la perfección. Puedes formar equipo con amigos de todo el mundo Xbox y PC para arrasar las bases de Banished como un equipo de ensueño espartano.

El modo multijugador sigue siendo gratuito y está increíblemente pulido. Ya sea en partidas clasificatorias o informales, en Slayer o en Big Team Battle, la diversión está asegurada, sobre todo si buscas esa experiencia clásica Hola pero buscan controles modernos y un funcionamiento fluido en Xbox Series X/S. Te costará mucho encontrar otro juego de disparos en primera persona que combine tan bien la nostalgia con las ideas nuevas, sobre todo si te gustan los juegos cooperativos.

Mi veredicto:

Una nueva y atrevida visión de HolaLa fórmula del juego, pensada para la libertad y la experimentación. Aunque la pantalla dividida tradicional se ha incorporado mediante mods, el modo cooperativo online sigue transmitiendo esa misma energía de «solo una misión más» que caracteriza a la serie.

★ El mejor juego cooperativo de Halo de mundo abierto (sin pantalla dividida integrada) Halo: Infinite Compra en Eneba

10. Una salida [Mejor historia: la primera aventura en pantalla dividida]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Tipo de juego Aventura cinematográfica, acción, modo cooperativo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Desarrollador Hazelight Studios Editor Electronic Arts Duración media de la partida 6-8 horas Ideal para Jugadores que desean un modo cooperativo completo sin opción para jugar en solitario Características únicas Solo en pantalla dividida, narrativa con dos protagonistas, escenas cinemáticas sincronizadas, fuga de la cárcel, minijuegos, ritmo muy bien guionizado

Una salida es una rareza: un juego que no se puede jugar solo y destaca especialmente en el modo cooperativo para dos jugadores. Tú y un amigo controláis a Leo y a Vincent, dos presos que entablan amistad mientras planean una fuga épica.

Desde redadas sigilosas sincronizadas hasta trepidantes persecuciones en coche, todo está pensado para que dos jugadores colaboren (o, de vez en cuando, se griten el uno al otro). Tu objetivo es ir un paso por delante de la ley, con el un juego que gira en torno al modo de pantalla dividida.

Por qué lo elegimos Se trata de una aventura cooperativa en pantalla dividida que exige trabajo en equipo y ofrece una experiencia cinematográfica que te mantendrá en vilo. Si te gusta combinar la historia con la acción, esta joya es ideal para tu próxima noche de juegos.

¿Qué es lo que hace queUna salida Lo especial es lo cinematográfico que resulta sin perder el control. Un jugador puede estar en una escena cinemática mientras el otro sigue explorando o resolviendo acertijos. Hay un una auténtica sensación de perspectiva dividida, y mantiene un ritmo trepidante de principio a fin.

Mi veredicto:

Una experiencia cinematográfica de huida, exclusiva para dos jugadores, que demuestra que la narrativa en pantalla dividida sigue teniendo mucho que ofrecer. Cada escena exige cooperación, cada acción aumenta la tensión y, al final, te darás cuenta de que acabas de compartir algo inolvidable.

★ La mejor aventura con pantalla dividida centrada en la historia Una salida Compra en Eneba

11. Borderlands 4 [El mejor shooter cooperativo de saqueo de gran presupuesto]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona, RPG de acción, juego de disparos con botín Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2025 Desarrollador Gearbox Software Editor 2K Duración media de la partida Entre 40 y más de 80 horas (campaña + misiones secundarias + partidas para conseguir botín) Ideal para Jugadores a los que les encanta la acción cooperativa caótica y desmesurada, la búsqueda de botín y la personalización de personajes Características únicas Modo cooperativo online para cuatro jugadores, pantalla dividida para dos jugadores, juego cruzado, extensos árboles de habilidades, miles de millones de armas, zonas de mundo abierto, desplazamiento rápido y nuevas clases de Cazadores de la Bóveda

Borderlands 4 toma todo lo más alocado y maravilloso de la serie y lo lleva al máximo. Es la más ruidosa, llamativa y explosiva Borderlands y, además, está repleto de humor absurdo, botines legendarios y esa mezcla perfecta de caos y camaradería. Ya sea que congeles a los psicópatas con una escopeta criogénica o invoques tornados elementales, todo lo que haces parece grandioso y ridículo, en el mejor sentido de la palabra.

El nuevo escenario: el planeta El Cairo, ofrece enormes zonas semiabiertas, ciudades densamente pobladas y extrañas ruinas alienígenas, todas ellas repletas de misiones secundarias y tesoros ocultos. Cada Cazador del Refugio cuenta con habilidades y movimientos finales únicos que dan pie a combinaciones de equipo alocadas: en un momento estás colocando torretas y al siguiente estás teletransportando a los enemigos a agujeros negros.

Por qué lo elegimos Borderlands 4 Es el caos cooperativo en su máxima expresión. Es un juego basado en la amistad, la sed de botín y las risas. Sea cual sea tu estilo de juego —ya seas francotirador, un maníaco del combate cuerpo a cuerpo o un lanzagranadas caótico—, hay un Cazador de la Bóveda para ti.

Además, es uno de los pocos juegos de disparos que destaca tanto en el modo de pantalla dividida como en el multijugador online, lo que garantiza una diversión sin límites, tanto si estás en el sofá como si te encuentras al otro lado del mundo. El guion sigue siendo maravillosamente descabellado, el mundo te depara sorpresas constantemente y el ciclo de dopamina de «disparar, saquear, mejorar» nunca ha sido tan adictivo.

Reúne a tus amigos, elige tu equipamiento y prepárate para el caos más absoluto, porque Borderlands 4 No se trata solo de salvar la galaxia; se trata de pasárselo en grande mientras lo haces.

Mi veredicto:

Caos cooperativo en estado puro y sin filtros. Es ruidoso, ridículo y está repleto de armas que disparan de todo, desde balas hasta abejas. El humor, la búsqueda de botín y el trabajo en equipo lo convierten en un juego imprescindible para cualquiera que disfrute de la diversión caótica.

★ El mejor shooter cooperativo de saqueo de gran presupuesto Borderlands 4 Compra en Eneba

12. Divinity: Original Sin 2 – Edición Definitiva [El mejor RPG de pantalla dividida con gran énfasis en las tácticas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Tipo de juego RPG por turnos, fantasía, táctico Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2017 (Edición definitiva: 2018) Desarrollador Larian Studios Editor Bandai Namco (consolas) Duración media de la partida Entre 60 y 100 horas o más Ideal para Jugadores que buscan una experiencia cooperativa profunda, historias con múltiples ramificaciones y combates por turnos intensos Características únicas Campaña totalmente cooperativa, combate táctico, mundo interactivo, creación de personajes sin clases, gran rejugabilidad

Divinity: Original Sin 2 – Edición Definitivaes el tipo deUn juego de rol en el que puedes pasar cien horas y aún así perderte la mitad del contenido. Para mí, eso hace que sea aún más divertido jugar en modo cooperativo en pantalla dividida. Tú y un amigo podéis jugar juntos toda la campaña, tomando decisiones, resolviendo problemas y, a veces, incendiando sin querer pueblos enteros con una bola de fuego que sale mal (estas cosas pasan).

Por qué lo elegimos Pocos juegos de rol de pantalla dividida ofrecen tanta libertad, estrategia y trama. Si buscas una campaña cooperativa bien pensada que recompense la experimentación y la paciencia, este es tu juego.

La historia es extensa y está llena de repercusiones. Sois los «Sourcerers», condenados a muerte, pero el destino tiene planes más ambiciosos que incluyen dioses, demonios, golpes de Estado y ardillas no muertas. La narrativa es ingeniosa, el mundo es dinámico y el combate por turnos resulta tremendamente satisfactorio cuando tus planes salen bien.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los juegos cooperativos, no estás atado a tu pareja. Podéis explorar por separado, discrepar durante los diálogos e incluso traicionaros unos a otros si la cosa se pone interesante. Es ideal para los jugadores que buscan un modo cooperativo táctico y de ritmo más pausado sin renunciar a la profundidad ni al peso narrativo.

Mi veredicto:

Profundo, táctico y con un valor de rejugabilidad infinito. Es uno de los el mejorXbox Juegos de rol que se haya creado jamás, lo que os da total libertad para experimentar, discutir y, sin querer, incendiar juntos la mitad del mapa.

★ El mejor juego de rol de pantalla dividida con gran énfasis en las tácticas Divinity: Original Sin 2 – Edición Definitiva Compra en Eneba

13. Rocket League [La mejor acción deportiva en pantalla dividida]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego Juegos de deportes arcade, fútbol con vehículos, acción Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2015 Desarrollador Psyonix Editor Psyonix Duración media de la partida 8-12 horas (campaña), rejugabilidad ilimitada Ideal para Siempre y cuando tu espíritu competitivo pueda soportarlo Características únicas Pantalla dividida para dos jugadores, modo cooperativo local para cuatro jugadores, multijugador competitivo y casual, compatibilidad con el juego cruzado, personalización completa

He dedicado muchas horas a Rocket League de lo que me gustaría admitir. La mayor parte del tiempo me la pasé gritando a mis amigos desde el sofá mientras intentábamos hacer volar un coche contra una bola y fracasábamos estrepitosamente. Pero ahí está el encanto. Es fácil de aprender, al principio es divertidísimo, y de repente te encuentras practicando acrobacias aéreas a las 3 de la madrugada porque «casi lo consigues».

El modo multijugador en pantalla dividida para dos jugadores funciona a la perfección, y jugar juntos en línea desde la misma consola funciona de maravilla. He jugado partidas clasificatorias 2 contra 2 con un compañero, y también he participado en partidas de todos contra todos con cuatro jugadores en las que nadie sabía qué estaba pasando. Sea como sea, es una pasada.

Por qué lo elegimos Es uno de los pocos juegos multijugador en pantalla dividida que sigo jugando habitualmente años después. Tanto si tu objetivo es convertirte en Gran Campeón como si solo te diviertes marcándote goles en propia puerta para echarte unas risas, Rocket League Nunca pasa de moda.

No hay campaña, ni florituras, solo un caos trepidante basado en la habilidad que se vuelve más divertido cuanto más tiempo le dedicas. Rocket League es uno de los pocos juegos cooperativos que funciona tanto para jugadores ocasionales como para jugadores competitivos que se encuentran en la misma habitación.

Mi veredicto:

Sigue siendo inigualable como juego para jugar en grupo y como deporte electrónico de competición, todo en uno. Es rápido, adictivo y tremendamente divertido en pantalla dividida: fácil de empezar, imposible de dominar y te garantiza que no podrás dejar de gritarle a la tele.

★ La mejor acción deportiva en pantalla dividida Rocket League Compra en Eneba

14. Call of Duty: Modern Warfare II [El mejor FPS en pantalla dividida para jugar en dúo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona, táctico, de acción militar Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Desarrollador Infinity Ward Editor Activision Duración media de la partida 6-10 horas (campaña), multijugador ilimitado Ideal para Aficionados a los tiroteos trepidantes, los movimientos ágiles y las misiones cooperativas llenas de tensión Características únicas Pantalla dividida para dos jugadores, misiones cooperativas de Spec Ops, conexión con Warzone, excelente mecánica de disparos y un amplio sistema de personalización de armas

Modern Warfare IIes elel más eleganteCall of Dutyjuego en años, y sí, tampoco esperaba decir eso. La campaña es buena, pero lo que me hacía volver una y otra vez era el modo cooperativo. El Las misiones de operaciones especiales para dos jugadores son tácticas, exigentes y realmente gratificantes. Irás asaltando edificios, colándote por zonas enemigas y cubriéndoos unos a otros mientras realizáis la evacuación bajo presión. Y cuando las cosas salgan mal (y saldrán mal), se desatará un caos glorioso.

Por qué lo elegimos Con un modo multijugador en pantalla dividida muy pulido, misiones cooperativas bien diseñadas y una mecánica de disparos muy precisa, Modern Warfare II es una experiencia táctica de primer nivel para dúos que se toman el juego en serio. O que simplemente quieren sentir que lo hacen.

La pantalla dividida también funciona en el modo multijugador, lo que lo hace perfecto para parejas que quieran ganar XP juntas o simplemente echar unas partidas informales. He jugado partidas de 2 contra 2 en Gunfights, Domination e incluso me he unido a partidas de Warzone con un amigo en el sofá. Funciona a la perfección en Xbox Series X, y el nuevo sistema de movimiento hace que cada partida resulte ágil y fluida.

Todavía esCall of Duty, peroEste, de hecho, premia la coordinación. Si buscas una alternativa más sobria a los juegos cooperativos más extravagantes, esta es una opción muy recomendable. El juego también destaca entre los los mejores juegos de disparos en primera persona on Xbox.

Mi veredicto:

Un juego de disparos pulido y bien definido que capta a la perfección la intensidad del modo cooperativo. Tanto si te enfrentas a misiones de operaciones especiales como si te enzarzás en tiroteos en el modo multijugador, es el juego de pantalla dividida perfecto para los jugadores que buscan precisión táctica.

★ Xbox: recarga Tarjetas regalo de Xbox Compra en Eneba

15. LEGO Star Wars: La saga Skywalker – Edición Deluxe [La mejor aventura familiar en pantalla dividida]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,7/10

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Tipo de juego Acción y aventura, juego de plataformas, apto para toda la familia Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2022 Desarrollador TT Games Editor Warner Bros. Games Duración media de la partida Entre 20 y 30 horas (historia principal), más de 80 horas para completar todo al 100 % Ideal para Familias, aficionados al modo cooperativo local y fans de Star Wars de todas las edades Características únicas Modo cooperativo local completo para dos jugadores, abarca las nueve películas, gran cantidad de contenido adicional, más de 300 personajes y una jugabilidad accesible

No faltan LEGOjuegos, pero ElSkywalker Saga es el mejor hasta ahora. Y no solo porque puedas tirar a Jar Jar a un foso de sarlacc. Este paquete te permite a ti y a un amigo jugar las nueve partidas La Guerra de las Galaxiasepisodios, totalmente renovado LEGO La gloria del humor físico. También me sorprendieron los controles tan precisos y los niveles más amplios que en cualquier entrega anterior.

Jugué a este juego en el sofá con mi sobrino y no podíamos dejar de hacer tonterías con las misiones secundarias y cambiando de personaje. Tiene una profundidad sorprendente para un juego apto para toda la familia. A genialLa Guerra de las Galaxiasjuego es donde realmente destaca, una vez que empiezas a desbloquear a personajes tan peculiares como Yaddle, Max Rebo o un droide Gonk con una túnica.

Por qué lo elegimos Pocos juegos cooperativos en pantalla dividida logran equilibrar tan bien la accesibilidad y el contenido como este. Es perfecto tanto para niños como para adultos. Si buscas una forma divertida y relajada de jugar en modo cooperativo por la galaxia de Star Wars, este juego es una apuesta segura.

La pantalla dividida funciona bien en Xbox Series X, incluso en grandes zonas abiertas. Podéis explorar por vuestra cuenta, lo que resulta muy útil cuando uno quiere dedicarse a las misiones secundarias mientras el otro lanza a los soldados imperiales por el balcón. Es divertido, está muy bien pulido y rebosa contenido.

Mi veredicto:

Una aventura cooperativa divertida y repleta de contenido que recorre las nueve películas. Accesible, divertida y sorprendentemente profunda, es la experiencia compartida definitiva de Star Wars para jugadores de todas las edades.

★ La mejor aventura familiar en pantalla dividida LEGO Star Wars: La saga Skywalker – Edición Deluxe Compra en Eneba

16. Stardew Valley [El mejor y más acogedor simulador de granja con pantalla dividida]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,4/10

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Tipo de juego Simulador de granja, simulador de vida, juego de rol Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2016 Desarrollador ConcernedApe Editor ConcernedApe Duración media de la partida 60-200+ horas Ideal para Amantes de los ambientes relajados, los sistemas profundos y el juego cooperativo sin prisas con amigos Características únicas Modo cooperativo con pantalla dividida, agricultura, pesca, minería, opciones románticas, eventos de temporada, compatibilidad con mods (PC), actualizaciones impulsadas por la comunidad

Stardew Valley Empieza de forma sencilla —limpiar el terreno, plantar algunos cultivos, quizá pescar un poco— y, de alguna manera, se convierte en 80 horas dedicadas a reorganizar obsesivamente los aspersores y a coquetear con los vecinos virtuales. Es acogedor, encantador y, sin que te des cuenta, tiene mucha profundidad, con montones de cosas que hacer y total libertad para elegir cómo las haces. ¿Y lo mejor de todo? Ahora puedes jugar todo el juego en modo cooperativo en pantalla dividida.

Por qué lo elegimos Es el juego definitivo en pantalla dividida para relajarse: se puede jugar una y otra vez, es más complejo de lo que parece y es ideal para dos jugadores que solo quieren cultivar, pescar y pasar un buen rato.

Tú y otro jugador podéis Disfrutad al máximo de la vida en el campo, codo con codo, cultivar, minar, decorar tu cabaña y discutir sobre a quién le toca regar los melones. El modo cooperativo local funciona a la perfección y permite a ambos jugadores moverse con total libertad. Así que no te quedas atrapado en la misma pantalla ni te ves obligado a realizar tareas repetitivas. Ya sea que estés buscando tesoros en la Caverna de las Calaveras o simplemente disfrutando del Baile de las Flores, es una escapada cooperativa perfecta para jugar en el sofá. Para mí fue una experiencia única, ya que buenos juegos como Stardew Valley son difíciles de encontrar.

Stardew Valley Lo hizo una sola persona, claro. Pero aun así tiene más profundidad que la mayoría de los juegos de triple A. Es unun clásico que te hace sentir bien, sobre todo si te gustan los juegos cooperativos desenfadados con el caos justo para darle un toque de emoción a la noche de juegos.

Mi veredicto:

La delicia de jugar en pantalla dividida. Sin presiones, sin temporizador: solo cultivar, pescar y disfrutar de la sencillez de trabajar en equipo. Es el tipo de juego que convierte una tarde tranquila en horas de risas y relajación.

★ El mejor y más acogedor simulador de granja con pantalla dividida Stardew Valley Compra en Eneba

17. Brothers: Una historia de dos hermanos [El mejor viaje emocional en pantalla compartida]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,3/10

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Tipo de juego Juego de plataformas y puzles, aventura, fantasía Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2013 Desarrollador Starbreeze Studios Editor 505 Games Duración media de la partida 3-4 horas Ideal para Jugadores que busquen una historia breve y emotiva con acertijos sencillos y un modo cooperativo ingenioso Características únicas Modo cooperativo para dos jugadores en el sofá, control de dos personajes, sin diálogos, jugabilidad centrada en la historia y un final agridulce que te dejará destrozado

Brothers: Una historia de dos hermanos Parece un juego indie tranquilo, pero no te dejes engañar: te llegará directo al corazón. En este juego cooperativo, tan extraño como hermoso, Dos jugadores controlan a dos hermanos en un viaje para salvar a su padre moribundo. No tiene ningún diálogo hablado, pero de alguna manera cuenta una historia mejor que la mayoría de los títulos de gran presupuesto.

Por qué lo elegimos Es uno de esos pocos juegos de pantalla dividida que apuesta por la emoción en lugar de por las explosiones y ofrece una de las experiencias cooperativas más memorables que existen. Es una opción ideal para pasar una velada de videojuegos entrañable con un amigo.

Cada jugador controla a uno de los hermanos, y El progreso depende totalmente del trabajo en equipo – levantar puertas, resolver sencillos acertijos ambientales y ayudarse mutuamente a trepar y nadar. Es un juego breve, pero la recompensa emocional es muy intensa, sobre todo si te gustan los juegos que dan prioridad a la historia y que incorporan un toque mecánico único.

Hermanoses uno de loslos mejores juegos de aventuras Lo descubrí durante mi investigación, y es una elección perfecta para una noche en casa con alguien a quien le guste echarse un buen llanto mientras juega en modo cooperativo en el sofá. Es tranquilo, ingenioso y, sorprendentemente, conmovedor – como si una película del Studio Ghibli se hubiera colado en tu Xboxbiblioteca.

Mi veredicto:

Una aventura breve pero profundamente conmovedora que redefine la narrativa emocional en el modo cooperativo. Es creativa, trágica e inolvidable, y demuestra que no hacen falta palabras para contar una historia que te deja huella.

★ El mejor viaje emocional en pantalla compartida Brothers: Una historia de dos hermanos Compra en Eneba

18. Rayman Legends [Mejor juego de plataformas en 2D con pantalla compartida]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,1/10

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Tipo de juego Juego de plataformas en 2D, acción, fantasía Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2013 Desarrollador Ubisoft Montpellier Editor Ubisoft Duración media de la partida Entre 10 y 15 horas (campaña principal), más de 30 horas para completar todo al 100 % Ideal para Aficionados a los juegos de plataformas 2D creativos y a la jugabilidad cooperativa local fluida y con gran capacidad de respuesta Características únicas Modo cooperativo local para cuatro jugadores, estilo artístico pictórico, niveles musicales, fases de desafío, controles pensados para las partidas rápidas

Rayman Legends is uno de los mejores juegos de plataformas en 2D que se han creado jamás – No es broma. Es rápido, fluido, y cada nivel parece haber sido pintado por un animador que se ha tomado demasiada cafeína. El juego es compatible con hasta cuatro jugadores en modo cooperativo local, y es el tipo de experiencia en la que el caos y la coordinación se combinan de la mejor manera posible.

Los controles son precisos y el diseño de los niveles no deja de sorprenderte con nuevas ideas. En un momento estás saltando por las paredes de unas ruinas cubiertas de enredaderas y, al siguiente, estás corriendo a toda velocidad por una prueba musical sincronizada con una versión mariachi de «Eye of the Tiger». Es raro, genial y nunca deja de ser divertido.

Por qué lo elegimos Es una auténtica obra maestra de los juegos de plataformas con un estilo artístico que sigue estando a la altura. Si te gustan los juegos cooperativos en pantalla dividida que sean creativos, pulidos y, sencillamente, divertidos, Rayman Legends es pan comido.

Jugué casi todo el juego en pantalla dividida con un amigo, y fue la el equilibrio perfecto entre desafío y diversión. Aunque alguien muera (algo que ocurre a menudo), puede volver a entrar en el juego, lo que hace que todo sea muy relajado y sin estrés. Es un la elección perfecta para las noches de juegos o sesiones más relajadas.

Mi veredicto:

Un magnífico juego de plataformas en 2D que parece un dibujo animado al que puedes jugar. Sus controles precisos, sus niveles creativos y sus caóticos momentos de juego cooperativo lo convierten en una de las mejores experiencias de pantalla compartida que existen; sigue siendo tan divertido hoy como siempre.

★ El mejor juego de plataformas en 2D para jugar en pantalla compartida Rayman Legends Compra en Eneba

19. Forza Motorsport 7 [El mejor juego de carreras con física realista]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Tipo de juego RPG de acción, juego de exploración de mazmorras, hack-and-slash Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2012 (Colección Eternal 2017) Desarrollador Blizzard Entertainment Editor Blizzard Entertainment Duración media de la partida Entre 20 y 30 horas (campaña), más de 100 horas para el contenido de temporada y de final de juego Ideal para Jugadores que buscan un juego cooperativo con gran cantidad de botín, combates trepidantes y un potencial infinito para la repetición de tareas Características únicas Modo cooperativo local para cuatro jugadores, interfaz optimizada para jugar en grupo, mazmorras aleatorias, montones de botín, clasificaciones de temporada y siete clases de personajes

Forza Motorsport 7es unel mejor juego de carrerasquecambia el caos de los salones recreativos por el realismo. Te ofrece cientos de coches con licencia, circuitos reales y una física que hace que cada bache, cada derrape y cada curva cerrada se sientan con gran realismo. Está pensado para pilotos exigentes, pero sigue siendo accesible con asistencias y opciones de ajuste. Y sí,El modo de pantalla dividida para dos jugadores es totalmente compatible, así que puedes retar a un amigo sin necesidad de conectarte a Internet.

Por qué lo elegimos Forza Motorsport 7 es uno de los mejores simuladores de carreras en pantalla dividida que hay. Es un juego profundo, gratificante y flexible, lo que lo convierte en la opción perfecta si buscas un modo cooperativo competitivo con un acabado impecable y gran realismo.

He pasado muchas horas jugando en el sofá, codo con codo, y aguanta de maravilla. Puedes personalizarlo todo desde el nivel de dificultad hasta la configuración del coche. Así que, tanto si eres un conductor ocasional de fin de semana como si te gusta controlar hasta el más mínimo detalle de la presión de los neumáticos, encontrarás tu ritmo. La sensación de control es increíble una vez que le coges el truco.

Visualmente, essigue siendo uno de los más bonitos Xboxcorredores por todas partes. La lluvia deja la pista resbaladiza, los rayos de sol se reflejan en el capó y los choques tienen la intensidad justa para parecer reales sin quitarle la diversión.

Mi veredicto:

Un juego de carreras con pantalla dividida magníficamente equilibrado que combina realismo y facilidad de juego. Tanto si buscas dar vueltas perfectas como si te gusta dar unos toques con un amigo, ofrece una emocionante competición en el sofá que nunca pasa de moda.

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20. Calles de la ira 4 [El mejor regreso de los juegos de lucha en pantalla dividida]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 6,9/10

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Tipo de juego Juegos de lucha, acción, renacimiento retro Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2020 Desarrolladores Dotemu, Lizardcube, Guard Crush Games Editor Hasta ahora Duración media de la partida 8-10 horas (campaña), rejugabilidad ilimitada Ideal para Aficionados a los juegos clásicos de lucha en modo cooperativo que buscan un acabado moderno y combos alocados Características únicas Pantalla dividida para dos jugadores, gráficos dibujados a mano, un sólido sistema de combos, modo cooperativo local en el sofá, personajes nuevos y clásicos

Calles de la ira 4es el tipo dela transformación más espectaculargrandes juegos de luchasolo soñar con. Recupera todo lo que hizo que los originales se convirtieran en un clásico y lo actualiza con una animación fluida, un combate profundo y una banda sonora espectacular. Piensa en golpes contundentes, combos con los enemigos y máquinas expendedoras destrozadas.

Por qué lo elegimos Calles de la ira 4 No solo revive un clásico, sino que lo perfecciona. Es pura diversión cooperativa en pantalla dividida, tanto si buscas batir récords como si simplemente intentas que no te lancen fuera de la pantalla con un uppercut.

Me lo pasé en modo cooperativo local con un amigo y no podíamos parar de reírnos, sobre todo de nosotros mismos cuando nos lanzaban suplexes las bandas de moteros con estampado de leopardo. El combate es ágil, pero no se siente rígido. Puedes lanzarte a toda velocidad, cancelar, encadenar golpes e incluso lucirte con combinaciones en equipo. Los principiantes pueden limitarse a apretar botones sin parar y seguir divirtiéndose, pero el juego tiene mucha profundidad si lo que quieres es darlo todo.

El reparto combinaviejos favoritos como Axel y Blaze with los recién llegados, como Cherry, que hace pedazos a sus enemigos con una guitarra. Además, puedes desbloquear versiones con gráficos pixelados de los personajes originales si te apetece un poco de nostalgia.

Mi veredicto:

Una magnífica reedición de un clásico juego de lucha. Combates trepidantes, gráficos elegantes y una banda sonora espectacular se unen para crear un juego de lucha en pantalla dividida al que no te cansarás de jugar y que te recuerda por qué el modo cooperativo al estilo arcade nunca ha pasado de moda.

★ El mejor renacimiento de los juegos de lucha en pantalla dividida Calles de la ira 4 Compra en Eneba

Mi veredicto general

Los juegos en pantalla dividida no han desaparecido, sino que están evolucionando. Esta lista demuestra que, incluso en 2026, sigue habiendo espacio para juegos que reúnen a la gente en una misma habitación, gritando, riendo y actuando al unísono (o en medio del caos más absoluto). Cada título ofrece una forma diferente de diversión cooperativa, dependiendo del tipo de experiencia que busques.

Para los amantes de las historias → Ficción dividida or Una salida. Ambas crean historias que solo cobran sentido cuando dos jugadores colaboran: emotivas, tensas e inolvidables.

Por el trabajo en equipo y la creatividad en estado puro → Se necesitan dos or Baldur’s Gate 3. Estos títulos redefinen el modo cooperativo al combinar mecánicas ingeniosas con una narrativa profunda, en la que la comunicación es tu mejor arma.

Para disfrutar una y otra vez y relajarse → Minería, artesanía or Stardew Valley. Perfectos para pasar largas horas en el sofá, estos juegos te permiten relajarte, crear y reírte sin prisas ni límites de tiempo.

Para los amantes de la acción → Borderlands 4, Gears 5, oHalo: La Colección del Jefe Maestro. Tiroteos trepidantes, caos en pantalla dividida y una jugabilidad trepidante los convierten en la opción ideal para los jugadores que buscan adrenalina pura.

Para una fiesta de locos → ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer or Rocket League. Fácil de aprender, imposible de dominar y con risas aseguradas (y quizá algún que otro grito).

Para familias y diversión sin complicaciones → LEGO Star Wars: La saga Skywalker or Rayman Legends. Accesibles, coloridos y encantadores, son perfectos para que jugadores de cualquier edad compartan pantalla y diversión.

Para mentes tácticas → Divinity: Original Sin 2 or Diablo IV. Una estrategia profunda y un sinfín de botines hacen que las partidas sean largas y gratificantes para cualquiera que busque un modo cooperativo bien elaborado.

Elige tu estilo —narrativo, de acción, relajado o caótico— y coge un mando. Todos los juegos que hay aquí demuestran que, a veces, la mejor forma de jugar es codo con codo en el mismo sofá.

Preguntas frecuentes