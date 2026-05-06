Die 25 besten Koop-Spiele für gemeinsame Stunden mit Freunden und Familie

Alleine zu spielen ist toll, aber die besten Koop-Spiele sorgen für eine ganz andere Art von Spannung. Wenn man sich mit Freunden oder der Familie zusammentut, verwandeln sich einfache Missionen in chaotische, urkomische und unvergessliche Momente.

Ob online oder nebeneinander – im Koop-Modus entsteht sofort eine Verbindung, und jeder Sieg fühlt sich wie ein gemeinsamer Erfolg an. Ein solides Spielesortiment ist ideal, um wieder mit einem alten Kumpel zu spielen oder gemeinsam mit deinen Freunden eine neue Konsole einzuweihen.

Der Koop-Modus deckt jedes Genre ab, sodass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr bereit seid für eine riesige Liste von Koop-Spielen, in die ihr euch als Nächstes stürzen könnt.

Unsere Top-Empfehlungen für Koop-Spiele

Wenn es darum geht, gemeinsam zu spielen, kann das richtige Koop-Spiel das Erlebnis von gut zu unvergesslich machen. Koop-Spiele bieten spannende Action,genossenschaftlich Problemlösungoder einfach nur ein entspannende Aktivität. Hier sind unsere Top-Empfehlungen:

Warhammer 40.000: Space Marine II – Schlüpft gemeinsam mit euren Freunden in die Rolle von Space Marines, um das Imperium gegen unerbittliche Angriffe von Außerirdischen zu verteidigen. Remnant II – Schließt euch zusammen und besiegt Cthulhu-ähnliche Götter, die versuchen, die Realität zu zerstören. Risk of Rain 2 – Mach eine Bruchlandung auf einem fremden Planeten und flüchte, während du dir deinen Weg durch die dortige Flora und Fauna bahnst. Ups.

Ist das schon alles? Nein! Lies weiter und entdecke die vollständige Liste der besten Koop-Spiele!

Die 25 besten Koop-Spiele für Freunde und Familie

Bist du bereit, in eine sorgfältig zusammengestellte Liste der besten Koop-Spiele einzutauchen? Von spannenden Shootern bis hin zu entspannenden Simulationen – diese Titel zeigen das Beste, was dieses Genre zu bieten hat, und sorgen für stundenlangen Spielspaß und unvergessliche Momente mit Freunden und Familie.

Egal, ob du dich Horden von Zombies stellen, eine friedliche Farm aufbauen oder fremde Welten erkunden möchtest – diese Sammlung hat für jeden etwas zu bieten. Also, mach dich bereit, ruf deine Koop-Partner an und Mach dich bereit, dein nächstes Lieblingsspiel zu entdecken!

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2024 PC, Xbox Series S und X sowie PlayStation 5 PC: 82/100

Xbox Series X: 83/100

PS5: 80/100

Träumst du davon, ein Space Marine zu werden und Aliens und Heiden gleichermaßen zu vernichten? Dann bist du hier genau richtig Warhammer 40.000: Space Marine 2. Ein wahres Juwel inmitten der Das Warhammer-40.000-Universum… Das Spiel ermöglicht es den Spielern, sich mit Freunden zusammenzuschließen, um als einer dieser metallenen Space Marines das Imperium zu verteidigen.

Das Spiel bietet eine perfekte Kombination aus innovativen Spielmechaniken und rasanter Action und eignet sich daher ideal für ausgedehnte Spielsitzungen mit guten Freunden. Erschienen im 2024… bietet es nicht nur spannendes Gameplay, sondern lässt die Spieler auch tief in die Geschichte des Imperiums eintauchen, während sie gemeinsam mit anderen Space Marines unerbittliche Wellen von Feinden niedermähen.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2023 PC, Xbox Series S und X sowie PlayStation 5 PC: 80/100

Xbox Series X: 85/100

PS5: 80/100

BildDark Souls mit interdimensionalem Chaos statt mittelalterlicher Burgen und verkohlter Götter, und schon hat man Remnant II. Dieser intensive Koop-Modus Action-RPG lädt Spieler und ihre Freunde dazu ein, sich auszurüsten und sich kolossalen Monstern, empfindungsfähigen Pflanzen und gnadenlosen Bedrohungen aus allen Ecken seines unvorhersehbaren Universums zu stellen. Was das Spiel auszeichnet, ist die zufällige Weltgenerierung, die für hohen Wiederspielwert, spannende Beute zum Aufrüsten der Charaktere und herausfordernde Bosse sorgt, die unvorbereitete Teams vernichten können.

Erschienen im2023, Remnant II vermittelt dank seiner hervorragenden Koop-Mechanik auf meisterhafte Weise die Botschaft, dass es besser ist, sich gemeinsam mit Freunden unüberwindbaren Widrigkeiten zu stellen, als allein unterzugehen.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2020 PC, Xbox One und Xbox Series X, PlayStation 4 und 5 sowie Nintendo Switch PC: 85/100

Xbox One: 79/100

Xbox Series X: noch nicht bekannt

PS4/PS5: Noch offen

Nintendo Switch: noch offen

Erschienen im2019, Risk of Rain 2 Das Spiel etablierte sich schnell als eines der besten Koop-Spiele – mit einer spannenden Prämisse, bei der die Spieler auf einen fremden Open-World-Planeten geworfen werden, auf dem es von immer mächtigeren Monstern wimmelt. Je länger die Spieler überleben, desto stärker werden ihre Gegner – was für eine intensive und unvorhersehbare Herausforderung sorgt.

Im Kern ist das Spiel ein chaotisches Beutefest, bei dem die Spieler zunächst darum kämpfen, die ersten Angriffe zu überleben, um dann innerhalb von Sekunden ganze Horden von Gegnern zu vernichten – vorausgesetzt, sie überstehen den anfänglichen Ansturm. Das Roguelike-System sorgt dafür, dass kein Durchgang dem anderen gleicht, was den Wiederspielwert zusätzlich erhöht. Noch mehr Spaß macht das Erlebnis mit gleichgesinnten Freunden, insbesondere mit denen, die es lieben, Beute zu sammeln und spielverändernde Gegenstände anzuhäufen, um für ultimatives Chaos zu sorgen.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2017 PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS (iPad) PC: 93/100

Dieser Titel ist nach wie vor ein Fan-Favorit und bietet den Spielern die Möglichkeit, sich auf eine komplette Kampagne zu begeben, während sie dabei urkomische Momente erleben, wie zum Beispiel Streitigkeiten über das Schicksal eines sprechenden Eichhörnchens. Obwohl es jede Menge Slapstick gibt, bietet das Spiel auch eine unglaubliche Geschichte und tiefgründige, taktische Kämpfe. Die Spieler können gemeinsam Strategien entwickeln und explodierende Fässer sowie mächtige Zauberkombinationen einsetzen, um Gegner zu besiegen.

Der wahre Reiz von Divinity: Original Sin 2 liegt in der Freiheit, die es den Spielern bietet, Herausforderungen kreativ anzugehen, was es zu einem perfekten Spiel für Freunde macht, die gerne zusammenarbeiten. Das Spiel ist eine fantastische Mischung aus fesselnder Geschichte, strategischem Gameplay und Koop-Spaß – solange die Zusammenarbeit friedlich genug bleibt, damit alle das Abenteuer genießen können.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2020 PC, PlayStation 5, Xbox Series S und X PC: Noch offen

Xbox Series X: 75/100

PS5: 76/100

Nach der vollständigen Veröffentlichung im 2020, Phasmophobia hat sich als herausragendes Koop-Horror-Erlebnis etabliert. Die Spieler schließen sich mit Freunden zusammen, um Geister zu jagen – nicht, um sie zu vertreiben, sondern um Hinweise zu sammeln und das geisterhafte Wesen richtig zu identifizieren, bevor sie den Ort verlassen. Es steht viel auf dem Spiel, denn wer zu lange bleibt, riskiert, dass der Geist aggressiv wird und möglicherweise das gesamte Team auslöscht.

Mit seiner unheimlichen Atmosphäre und den atemberaubenden Schreckmomenten lässt das Spiel die Spieler gekonnt in seine gruselige Welt eintauchen. Die gemeinsame Anspannung und die Momente des Schreckens machen es zum perfekten Erlebnis für Freunde – es bietet nicht nur Nervenkitzel bei der Geisterjagd, sondern auch eine ganz besondere Art von „Trauma-Bonding“.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2024 PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S und X TBD

Ursprünglich veröffentlicht als Early-Access-Titel im 2024, Palworld bietet ein verrücktes Open-World-Erlebnis, in dem die Spieler Pokémon-ähnliche Monster und weisen ihnen verschiedene Aufgaben zu, von der Bewachung von Stützpunkten bis hin zu körperlicher Arbeit. Dank der Koop-Elemente können sich Spieler zusammenschließen und die Insel gemeinsam erkunden, was ein dynamisches Spielerlebnis schafft, bei dem Ressourcenmanagement, Handwerk und Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen. Wenn dir Teamwork gefällt, könntest du auch Spiele wie Outriders für ähnliche Maßnahmen.

Abgesehen von seinen Aspekten als Bausimulator, Palworld bietet zudem spannende Kämpfe, die eher durchdachte Koordination als sinnloses Gefechte erfordern. Die Spieler müssen zusammenarbeiten, um Strategien zu entwickeln und Herausforderungen zu meistern, was dem Spiel zusätzliche Tiefe verleiht.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2016 PC, PlayStation 4 und Vita, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U, iOS und Android PC: 89/100

PS4: 86/100

PS Vita: noch offen

Xbox One: 89/100

Nintendo Switch: 87/100

Wii U: Noch nicht bekannt

iOS: 88/100

Erschienen im2016, Stardew Valley gilt weithin als eines der besten entspannenden Koop-Spiele – es bietet den Spielern die Möglichkeit, sich zurückzulehnen und sich ganz auf die Landwirtschaft zu konzentrieren, ohne dass ständig Monster oder der Tod an jeder Ecke lauern. Dank des Mehrspielermodus können sich Spieler mit Freunden zusammentun, um das ultimative entspannte Farm-Erlebnis zu schaffen – bis die unvermeidliche Diskussion darüber aufkommt, wer vergessen hat, die Pflanzen zu gießen.

Das entspannte Gameplay und die bezaubernde Pixelgrafik des Spiels gehören zu seinen größten Vorzügen und machen es zu einer perfekten Abwechslung zu stressigen Actionspielen. Alles in allem, Stardew Valley ist die ideale Wahl für alle, die gerne in entspannter Atmosphäre mit Freunden und Angehörigen spielen.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2023 PC, PlayStation 5, Xbox Series S und X PC: 96/100

PS5: 96/100

Xbox Series X: 99/100

Ebenfalls entwickelt von Larian StudiosDieses Spiel perfektioniert das Gameplay von Dungeons & Dragons in digitaler Form, mit einer fesselnden Geschichte, spannendem Gameplay und einer Sprachausgabe, die die Charaktere zum Leben erweckt. Das Durchspielen der Kampagne gemeinsam mit einem Koop-Partner kann das Spielerlebnis noch steigern und macht es noch unterhaltsamer als im Einzelspielermodus.

Die Wahlfreiheit bei Baldur’s Gate 3 ermöglicht es bis zu vier Spielern, die Handlung mitzugestalten, was zu Kampagnen führt, die kurz und blutig oder lang und heroisch sein können – mit der Möglichkeit, diese zu verlängern weit über 20 Stunden des Spiels. Jede Spielsitzung ist voller Spannung, von intensiven Kämpfen bis hin zu Momenten purer Freude beim Entdecken vergrabener Schätze.

9. Left 4 Dead 2

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2009 PC und Xbox 360 PC: 89/100

Xbox 360: 89/100

Zombie-Filme sind nie aus der Mode gekommen – und Left 4 Dead 2behält dieZombie-Genre lebendig und blühend, sogar 15 Jahre nach seiner Veröffentlichung. Das fesselnde Gameplay und die einzigartige Koop-Mechanik regen die Spieler dazu an, sich gegenseitig den Rücken zu stärken, während sie sich durch unerbittliche Zombiehorden kämpfen. Ausgestattet mit allem von Schusswaffen bis hin zu Bratpfannen, ist der chaotische Charme des Spiels sowohl spannend als auch urkomisch unvorhersehbar.

Sei es Gelächter, wenn jemand versehentlich eine Hexe alarmiert, oder verzweifeltes Stöhnen, wenn man es gleichzeitig mit zwei Tanks zu tun hat, Left 4 Dead 2 bietet eine Vielzahl von Herausforderungen und Gegnertypen, die jede Spielsitzung abwechslungsreich und spannend gestalten. Es ist ein zeitloser Koop-Klassiker, der für jede Menge Spaß mit Freunden sorgt.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2024 PC und PlayStation 5 PC: 83/100

PS5: 82/100

Entwickelt vonArrowhead Game Studios und veröffentlicht in 2024, Helldivers 2 bietet das perfekte Spielerlebnis durch eine Kombination aus atemberaubender Grafik, einzigartigen Spielmechaniken und einer lebendigen Community. Auch wenn die Spielerzahlen seit dem Start etwas zurückgegangen sind, bietet das Spiel nach wie vor ein fantastisches Erlebnis für alle, die rasante, taktische Missionen suchen. Die Spieler stellen sich Horden riesiger Insekten, während sie auf höllischen Planeten ums Überleben kämpfen und dabei gemeinsam daran arbeiten, ihre Ziele zu erreichen.

Die Unvermeidbarkeit von Eigenbeschuss und gelegentlichen Pannen bei der Kommunikation und Koordination verleihen dem Spiel einen Hauch von Chaos, was es sowohl herausfordernd als auch unglaublich unterhaltsam macht.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2018 PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 und 5, iOS und Android PC: 85/100

iOS: Noch offen

Nintendo Switch: 79/100

PS4/PS5: Noch offen

Xbox One/Series X: noch offen

Among Us, wobei mindestens 4 Spielerum ein richtiges Spiel zu veranstalten, verfügt über die bemerkenswerte Fähigkeit, Freundesgruppen in misstrauische Gegner zu verwandeln – dank eines Spielprinzips, das auf Täuschung und dem Erledigen einfacher Aufgaben basiert, die an die Mechanik von Escape Rooms erinnern.

Der unkomplizierte Spielablauf sorgt zudem für einen hohen Wiederspielwert und eignet sich daher ideal für Freunde, die auf der Suche nach einem schnellen, lockeren Match sind, ohne sich auf einen kampagnenlastigen Titel festlegen zu müssen. Solange eure Freundschaft das eine oder andere hinterhältige Manöver übersteht, Among Us verspricht endlosen Spaß und Spannung.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2013 PC, PlayStation 3, 4 und Vita, Xbox One und 360, iOS, Android, Nintendo Switch, 3DS und Wii U PC: 83/100

PS3: 81/100

PS4: 83/100

PS Vita: 85/100

Xbox 360: 81/100

Xbox One: 84/100

Nintendo Switch: 82/100

3DS: 71/100

Wii U: Noch nicht bekannt

Als äußerst erfolgreiches Open-World-Spiel gemütliches Koop-Spiel, Terraria erfreut sich dank einer treuen Spielergemeinde weiterhin großer Beliebtheit, sodass Multiplayer-Runden auch Jahre nach der Veröffentlichung noch sehr gefragt sind. Dies 2D Dieses Sandbox-Abenteuer lädt Gruppen von Freunden dazu ein, nach Herzenslust zu graben, Dinge zu basteln und die Welt zu erkunden – wobei sie oft unbeabsichtigt Bosse herbeirufen, die die Welt zerstören wollen und deren Besiegung mächtige Ausrüstung und präzise Koordination erfordert.

Das Spiel bietet den Spielern unzählige Möglichkeiten, ihre eigenen Abenteuer zu gestalten, Terraria bleibt dank seiner fesselnden Spielmechanik und seiner zeitlosen Anziehungskraft ein unwiderstehlicher Favorit.

13. Portal 2

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2011 PC, Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360 PC: 95/100

PS3: 95/100

Xbox 360: 95/100

Portal 2 gilt weithin als eines der besten Koop-Spiele, dank seines innovativen, fesselnden Gameplays, das von den Spielern verlangt, physikalisch zu denken und Portale. Auch wenn die Grundidee so einfach ist wie das Verschieben von Objekten mithilfe von Portalen, können die Rätselmechaniken, mit denen die Spieler im Laufe des Spiels konfrontiert werden, das Spiel zu einer echten Herausforderung machen, die einem ganz schön den Kopf zerbricht.

Das Spiel erklärt seine Spielmechaniken auf anschauliche Weise und sorgt so für ein unterhaltsames Erlebnis für alle – einschließlich des schelmischen, mörderischen Roboters, der die Testanlage überwacht. Arbeite mit einem zuverlässigen Partner zusammen, um die Tests zu meistern und zu überleben, während du lernst, „mit Portalen zu denken“.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2018 PC, PlayStation 4, Xbox One PC: 88/100

PS4: 90/100

Xbox One: 90/100

Keine Aufzählung großartiger kooperativer Open-World-Spiele wäre vollständig, ohne Monster Hunter: World. Während die neueren Monster Hunter Rise erschien im Jahr 2021, Welt ist dank seiner einzigartigen Spielmechanik und dem aufregenden Erlebnis, riesige Bestien in epischen, visuell atemberaubenden Biomen zu jagen, nach wie vor ein Publikumsliebling.

Das Spiel besticht durch seinen Koop-Modus, in dem bis zu vier Spieler gemeinsam ihre Angriffe koordinieren, ihre Vorgehensweise strategisch planen und – wie es nun einmal so ist – gelegentlich die knochenbrechenden Schläge riesiger Monster einstecken müssen.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2020 PC, Xbox One, PlayStation 4 und 5 PC: 85/100

Xbox One: 83/100

PS4: Noch nicht bekannt

PS5: 85/100

Entwickelt vonGhost Ship Games, Deep Rock Galactic bietet ein spannendes und unterhaltsames Koop-Abenteuer voller intensiver Momente, die man gemeinsam mit anderen Spielern erleben kann. Ursprünglich veröffentlicht im 2018… das Spiel bleibt dank regelmäßiger Updates, die sowohl neue Spieler als auch langjährige Veteranen ansprechen, frisch und fesselnd – diese lebendige Community sorgt für eine schnelle Spielersuche, sodass man schnell ins Geschehen einsteigen kann.

Koordination ist entscheidend, denn die Spieler müssen die Fähigkeiten ihrer Charaktere aufeinander abstimmen, um verschiedene Herausforderungen zu meistern – sei es beim Vorstoßen durch außerirdische Höhlen, beim Bau von Verteidigungsanlagen oder beim Zerschmettern von Gegnern mit einem ständig wachsenden Arsenal an mächtigen Waffen. Deep Rock Galactic setzt weiterhin den Maßstab für kooperatives Gameplay.

16. Tödliche Gesellschaft

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2020 PC, iOS TBD

Es handelt sich um ein einzigartiges Indie-Horrorspiel, das von einer Mischung aus Spannung, Unvorhersehbarkeit und schwarzem Humor lebt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Angestellten einer zwielichtigen Firma, deren Aufgabe es ist, Gegenstände von verwunschenen Orten zu bergen. Obwohl das Spiel technisch gesehen auch alleine gespielt werden kann, entfaltet es sein wahres Potenzial erst, wenn man es gemeinsam mit Freunden erlebt, da die Atmosphäre und die Schreckmomente durch gemeinsame Reaktionen und Teamwork noch verstärkt werden.

Bei jeder Mission muss man sich durch unheimliche, verfallene Gebäude schleichen, in denen furchterregende, oft bizarre Wesen ihr Revier patrouillieren. Die Herausforderung besteht darin, die Ziele zu erreichen und zu entkommen, bevor man erwischt wird – ein Unterfangen, das sorgfältige Planung und Kommunikation erfordert. Das unvorhersehbare Verhalten der KI dieser Wesen sorgt dafür, dass keine Begegnung der anderen gleicht, was die Spieler während des gesamten Spiels in Atem hält.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2022 PC, Xbox One, Xbox Series X und S, iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5 PC: 86/100

Xbox One: noch offen

Xbox Series X: 95/100

iOS: 91/100

Nintendo Switch: 88/100

PS4: Noch nicht bekannt

PS5: 89/100

Dank der jüngsten Updates durch den Entwickler, Vampir-Überlebende bietet nun einen Koop-Modus und zählt damit zu den besten chaotischen Koop-Spielen auf dem Markt. Der charmante Pixel-Art-Stil des Spiels passt perfekt zu seinem intensiven Gameplay, bei dem die Spieler ständig von einer Welle nach der anderen anfeindlicher Gegner überrollt werden.

Im Koop-Modus steigt der Schwierigkeitsgrad, je stärker die Monsterwellen werden, sodass die Spieler zusammenarbeiten und strategisch vorgehen müssen, um zu überleben. Freut euch auf rasantes, hektisches und fesselndes Gameplay, das perfekt für eine Gruppe von Freunden ist, die sich zusammenschließen und gegen eine endlose Horde untoter Kreaturen kämpfen wollen.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2021 PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X und S, Nintendo Switch PC: 89/100

PS4: 89/100

PS5: 88/100

Xbox One: noch offen

Xbox Series X: 89/100

Nintendo Switch: 82/100

Verwandle die Paartherapie in das ultimative Koop-Abenteuer, und du erhältst Es braucht zwei. Dieses preisgekrönte Meisterwerk nimmt die Spieler mit auf eine wilde, emotionale Achterbahnfahrt voller brillanter Rätsel und sich ständig weiterentwickelnder Spielmechaniken. Jeder Level bringt neue Herausforderungen und kreative Wendungen mit sich, sodass kein Moment dem anderen gleicht.

Teamarbeit ist das Herzstück dieser Erfahrung – ohne effektive Zusammenarbeit wird jeder Fortschritt zu einem mühsamen Unterfangen. Ob man nun durch fantasievolle Landschaften streift oder sich mit Metaphern zum Thema Beziehungen auseinandersetzt, Es braucht zwei bietet ein Koop-Erlebnis wie kein anderes und verspricht Spaß, Lachen und unvergessliche Erinnerungen für alle Beteiligten.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2018 PC, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5 PC: 81/100

Xbox One: 83/100

PS4: 81/100

Nintendo Switch: 81/100

Als das Meisterwerk von Ghost Town Games, Overcooked! 2 definiert das Koop-Spielerlebnis neu – mit einer Mischung aus Chaos, Zusammenarbeit und kulinarischen Katastrophen, die entweder den Zusammenhalt stärken oder spielerische Rivalitäten entfachen können. Dieser energiegeladene, rasante Kochsimulator lädt die Spieler dazu ein, ihre Schürzen umzubinden und sich auf hektische Küchenabenteuer vorzubereiten – beim Schneiden, Braten und Servieren von Gerichten in immer absurderen Umgebungen.

Die Intensität des Spiels, gepaart mit seinen unvorhersehbaren Herausforderungen, treibt die Spieler oft an den Rand des Lachens oder der Hysterie – je nach ihrer Stimmung und ihrer Teamfähigkeit. Es ist ein chaotisches, aber herrliches Erlebnis, das sich perfekt für Freunde und Familien eignet.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2021 PC, Nintendo Switch TBD

Sich schon mit einem Freund abzustimmen, kann schwierig genug sein – stell dir nun vor, du musst das mit fünf oder mehr Leuten in einer chaotischen Spielelobby tun. Genau das ist das herrliche Chaos, das Pico Park bietet. Dieses bezaubernde Pixel-Spiel fordert die Spieler dazu auf, gemeinsam scheinbar einfache Rätsel zu lösen, die sowohl Logik als auch Teamwork auf die Probe stellen.

Auch wenn jede Stufe auf den ersten Blick einfach erscheint, führt diese Einfachheit oft zu unerwarteten Schwierigkeiten, die durch Missverständnisse noch verstärkt werden. Es ist das perfekte Spiel für Gruppen, die ihre Koordination – und ihre Geduld – auf unterhaltsamste Weise auf die Probe stellen möchten.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2021 PC TBD

Wenn klassische Horrorspiele traditionell Einzelspieler-Erlebnisse sind, verschlingen dreht den Spieß um, indem es den Spielern ermöglicht, sich gemeinsam ihren Ängsten zu stellen. In diesem gruseligen Koop-Horrorspiel schlüpfen du und deine Freunde in die Rolle von Okkultisten, die versuchen, einen Dämon zu vertreiben.

Mit jedem Schritt des Exorzismusrituals wird das Wesen immer wütender, was die Spannung steigert und die Koordination und Kommunikation eures Teams unter Druck auf die Probe stellt. Das Spiel erreicht seinen Höhepunkt, wenn das Ritual sich dem Ende nähert – der Dämon rennt immer schneller, was für unerbittliche Schreckmomente sorgt und einen Wettlauf gegen die Zeit um den Erfolg auslöst.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2021 PC, Xbox One, Xbox Series X und S TBD

Ob man nun ein Wikinger-Langhaus baut, mythische Kreaturen jagt oder sich auf den nächsten epischen Bosskampf vorbereitet, Valheim bietet mit seiner intuitiven Spielmechanik und atemberaubenden, stilisierten Grafik ein fesselndes Spielerlebnis. Der offene Charakter des Spiels fördert Kreativität und Teamwork und ermöglicht es Freunden, gemeinsam eine weitläufige, von der nordischen Mythologie inspirierte Welt zu erkunden, zu erschaffen und zu überleben.

Die Mischung aus entspannendem Gameplay und spannenden Herausforderungen macht es zum perfekten Spiel für eine Gruppe von Freunden, um abzuschalten und zu entspannen, während sie gelegentlich von einem furchterregenden Bosskampf herausgefordert werden.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2020 PC, Xbox One, Xbox Series X und S, Nintendo Switch, iOS, Android, PlayStation 4 und 5 PC: 80/100

Xbox One/Series X: noch offen

PS4: 81/100

PS5: Noch offen

Nintendo Switch: noch offen

Dieses Spiel verkörpert das Chaos und die Heiterkeit von Hindernisparcours und verwandelt oft selbst die engsten Freundesgruppen in erbitterte Konkurrenten. Während Fall Guys Es handelt sich zwar technisch gesehen um ein Battle-Royale, doch statt Schusswaffen und Kämpfen stehen hier Springen, Laufen und das Ausweichen vor absurden Hindernissen im Vordergrund, um nicht aus dem Spiel zu fliegen.

Mit seiner lebhaften, cartoonartigen Grafik und der skurrilen Physik sorgt das Spiel für jede Menge Spaß und unvergessliche Momente – vorausgesetzt, die Spieler können ihren unvermeidlichen Sturz vom Podium mit Humor nehmen.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2024 PC, Xbox Series X und Series S PC: 91/100

Der Bau immer komplexerer Fabriken auf einem fremden Planeten ist der Kern von Zufriedenstellend‘s Reiz. Mit dem Nervenkitzel des Erkundens und des Kampfes gegen außerirdische Kreaturen stehen du und deine Freunde vor der Aufgabe, Rohstoffe abzubauen, Förderbänder zu bauen, Produktionslinien zu automatisieren und schließlich den Arbeitsablauf einer Fabrik zu optimieren.

Das Gameplay fühlt sich an, als würde man komplexe technische Rätsel lösen, komplett mit chaotischen Situationen, in denen bei der Logistik etwas schiefgehen kann oder einfache Probleme auftreten, wie zum Beispiel, dass ein Spieler in einem Aufzug steckenbleibt.

Veröffentlicht Erhältlich bei Metascore 2014 PC, PlayStation 4, Xbox One TBD

Eine Notlandung auf einer abgelegenen Insel, die von Kannibalen bewohnt wird, macht nie Spaß, aber wenn man das zusammen mit Freunden erlebt, wird es viel unterhaltsamer und spannender, wie ich erfahren habe Der Wald. Das Koop-Erlebnis reicht von einem Überlebensalptraum, in dem die Spieler vor Einbruch der Nacht hastig eine Unterkunft errichten müssen, bis hin zu einem unterhaltsamen Bauabenteuer, bei dem beispielsweise eine aufwendige Seilbahn zwischen abgelegenen Orten errichtet wird.

Auch wenn das Spiel im Kern spannend und düster ist, sorgt das Spielen mit einer Gruppe von Freunden für zusätzliche Heiterkeit und Spaß – vorausgesetzt, jemand weiß, wie man das Lagerfeuer anzündet, um Essen zuzubereiten, bevor man sich auf eine Expedition begibt.

Wie wählen wir die besten Koop-Spiele aus?

Eine Liste der besten Koop-Spiele zu erstellen bedeutet, Titel hervorzuheben, die sich durch ihren einzigartigen Reiz und den puren Spielspaß im Mehrspielermodus auszeichnen. Was die Kriterien angeht, betrachten wir:

Einzigartige Spielmechaniken : Tolle Koop-Spiele zeichnen sich oft durch innovative Features aus, die sie von anderen abheben. Zum Beispiel, Portal 2 fordert die Spieler dazu heraus, physikbasierte Rätsel gemeinsam zu lösen, und bringt sie dazu, auf eine Weise „mit Portalen zu denken“, wie es kein anderes Spiel vermag.

: Tolle Koop-Spiele zeichnen sich oft durch innovative Features aus, die sie von anderen abheben. Zum Beispiel, Portal 2 fordert die Spieler dazu heraus, physikbasierte Rätsel gemeinsam zu lösen, und bringt sie dazu, auf eine Weise „mit Portalen zu denken“, wie es kein anderes Spiel vermag. Hoher Wiederspielwert : Der soziale Charakter von Koop-Spielen macht den Wiederspielwert unverzichtbar. Titel wie Civilization 6 die Spieler dazu bringen, auch nach Dutzenden oder Hunderten von Spielrunden immer wieder für „noch ein Spiel“ zurückzukommen.

: Der soziale Charakter von Koop-Spielen macht den Wiederspielwert unverzichtbar. Titel wie Civilization 6 die Spieler dazu bringen, auch nach Dutzenden oder Hunderten von Spielrunden immer wieder für „noch ein Spiel“ zurückzukommen. Spaßfaktor: Letztendlich geht es bei Spielen darum, Spaß zu haben. Selbst die originellsten Spielmechaniken verfehlen ihre Wirkung, wenn das Gameplay keinen Spaß macht. Pico Park… nutzt zum Beispiel einfache Spielmechaniken, um urkomische, chaotische Momente zu schaffen, die die Spieler durchweg zum Lachen bringen.

Weitere wichtige Aspekte sind die Frage, inwiefern sich jedes Spiel in Bereichen abhebt, die über die herkömmlichen Koop-Mechaniken hinausgehen, wie beispielsweise das narrative Design und der allgemeine Zustand der Spiel-Community. Diese Faktoren können das Spielerlebnis erheblich bereichern, indem sie eine tiefgründigere Geschichte und ein einladenderes, fesselndes Umfeld für die Spieler bieten.

Was macht ein großartiges Koop-Spiel aus?

Im Kern hängt ein wirklich außergewöhnliches Koop-Spiel davon ab, dass sinnvolle Zusammenarbeit, bei dem sich der Beitrag jedes einzelnen Spielers als entscheidend für den Erfolg des gesamten Teams anfühlt. Ob es nun darum geht, Rätsel zu lösen, Strategien umzusetzen oder schwierige Hindernisse zu überwinden – das Gameplay sollte die gegenseitige Abhängigkeit und die Zusammenarbeit in den Vordergrund stellen.

Wiederspielwert ist das Motto einiger der beliebtesten Koop-Spiele wie Deep Rock Galactic and Among Us. Diese Spiele unterscheiden sich in der Regel von Sitzung zu Sitzung, da die Spielmechanik es ermöglicht, die Inhalte fortlaufend neu zu generieren. Dadurch fühlen sich die Durchläufe unterschiedlich an und bieten den Spielern neue Herangehensweisen an jedes Spiel.

Außerdem ein spannende Handlung and Erzählungen Design kann Spieler anziehen, die sich zunächst vielleicht nur wegen des Koop-Gameplays für das Spiel interessieren.

Zum Beispiel,Helldivers 2 versetzt die Spieler in seine Kampagne, indem es ihnen das Gefühl vermittelt, echte Soldaten zu sein, die auf von Außerirdischen heimgesuchten Planeten ums Überleben kämpfen. Ebenso Spiele wie verschlingen Ermutigen Sie die Spieler, den sich entfaltenden, um Dämonen kreisenden Handlungssträngen zu folgen, und verleihen Sie jeder Spielsitzung mehr Tiefe, während Sie gemeinsam Exorzismen durchführen und mehr über die unheimliche Geschichte des Spiels aufdecken.

Das richtige Koop-Spiel für dich finden

Wenn du ein Koop-Spiel auswählst, fang am besten mit Plattform-Einstellungen. Manche Spieler bevorzugen vielleicht den PC, während andere eher zur PlayStation oder Xbox tendieren. Ein guter Anfang ist es, sicherzustellen, dass das Spiel auf einer Plattform verfügbar ist, auf die jeder Zugriff hat.

Als Nächstes überlegen Sie sich, was Sie möchtenSpielstil. Ein Strategiespiel wie Zufriedenstellend ist vielleicht nicht das Richtige für Spieler, die etwas Entspannteres suchen, wie zum Beispiel Stardew ValleyEs ist wichtig, einen Mittelweg zu finden, der alle Spieler zufriedenstellt, doch auch das Ausprobieren neuer Genres kann eine unterhaltsame Möglichkeit sein, für Abwechslung zu sorgen.

Achte darauf, die Namen aller Genre-Interessen. RPG-Fans fühlen sich vielleicht eher zu storybasierten Spielen hingezogen wie Baldur’s Gate 3, während andere vielleicht Spaß an Survival-Spielen wie der Wald or Tödliche Gesellschaft.

Zu guter Letzt, Barrierefreiheit berücksichtigen. Manche Koop-Spiele erfordern ein hohes Maß an Abstimmung und Kommunikation, während andere eher locker sind und einfache Spielmechaniken haben. Achte auf den Erfahrungsstand und die bevorzugte Komplexität aller Spieler, damit jeder Spaß hat.

Die Entwicklung von Koop-Spielen

Koop-Spiele blicken auf eine lange Geschichte zurück, die mit Split-Screen-Partien auf der Couch begann GoldenEye 007 und entwickeln sich zu weitläufigen Erzählungen mit einzigartigen Spielmechaniken in Grand Theft Auto Online. Frühe Koop-Spiele lebte von den lokalen Spielen, wodurch die Interaktion im realen Leben zu einem zentralen Bestandteil des Koop-Erlebnisses wurde. Der Aufstieg des Internets ermöglichte schließlich Online-Multiplayer, wodurch Spieler weltweit miteinander in Kontakt treten und interagieren können.

Weitere technologische Fortschritte haben das Koop-Gameplay revolutioniert, indem sie eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglichen und das Spielerlebnis für ein viel breiteres Publikum verbessern, wodurch das Gaming für alle zugänglicher wird.

Mit dem technologischen Fortschritt steigen auch die Erwartungen der Spieler immer weiter. Der Koop-Modus ist mittlerweile zu einem erwartete Funktion sondern eher ein Bonus. Manche Spiele, wie zum Beispiel Among Us, sind sogar auf Teamwork und soziale Interaktionen ausgelegt. Was einst einfache Spielmechaniken waren, entwickelt sich nun zu facettenreichen, fesselnden und sozial anregenden Erlebnissen, die ein breites Spektrum an Spielern ansprechen.

Beliebte Genres im Koop-Gaming

Koop-Spiele gibt es in verschiedenen Genres, wobei jedes einzigartige Erlebnisse bietet, die den unterschiedlichen Interessen der Spieler gerecht werden. Left 4 Dead 2steht für dieSchützeGenre, bei dem Teamgeist und Hand-Augen-Koordination im Vordergrund stehen. Andererseits, RollenspielegleichBaldur’s Gate 3 Der Schwerpunkt liegt auf Strategie und Storytelling, wodurch den Spielern facettenreiche Geschichten und taktische Herausforderungen geboten werden, die sie gemeinsam erleben können.

Puzzlespiele, wie zum BeispielPortal 2… sind auch in der Koop-Szene beliebt und fordern die Spieler dazu heraus, kreativ zu denken und Probleme gemeinsam zu lösen.Überlebensspiele… fördern zwar auch die Kreativität, sind aber in der Regel intensiver und temporeicher und vermitteln im Vergleich zu rätselbasierten Spielen ein Gefühl von Dringlichkeit.

In letzter Zeit gibt es immer mehr Spiele wie Zufriedenstellenddassverschiedene Genres miteinander verbinden um sowohl Spaß als auch ein tiefgehendes Spielerlebnis zu bieten. Letztendlich stärkt jedes Genre den sozialen Aspekt des Koop-Modus, macht das Spiel spannender und schafft gemeinsame Herausforderungen, die ein befriedigendes Erfolgserlebnis vermitteln.

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Merkmale, auf die man bei einem Koop-Spiel achten sollte?

Achte auf Spiele, die eine ausgeprägte Teamwork-Mechanik, eine gute Balance zwischen Herausforderung und Zugänglichkeit, hohen Wiederspielwert, ein flüssiges Multiplayer-Erlebnis sowie ein fesselndes Gameplay oder eine spannende Handlung bieten, damit alle Spieler bei der Stange bleiben.

Welche Plattformen eignen sich am besten für Koop-Spiele?

Das hängt von den persönlichen Vorlieben und den verfügbaren Spielen ab. Egal, ob du am PC spielst, PlayStation, XboxoderNintendo Switch… bieten alle Plattformen eine Vielzahl von Koop-Spielen, die lokal oder online gespielt werden können. Viele beliebte Koop-Spiele sind plattformübergreifend, sodass du mit Freunden spielen kannst, egal welche Konsole sie nutzen.

Wie kann ich die Teamfähigkeit in Koop-Spielen verbessern?

Legt den Schwerpunkt auf Kommunikation, Koordination und Anpassungsfähigkeit. Regelmäßiges Üben und das Lernen aus jeder Erfahrung stärken euer Team und sorgen für ein noch befriedigenderes Spielerlebnis.

Bieten Koop-Spiele ein besseres Spielerlebnis als Einzelspieler-Kampagnen?

Nicht unbedingt, denn beide Spielarten können auf unterschiedliche Weise gleichermaßen lohnenswert sein. Koop-Spiele bieten ein soziales, gemeinschaftliches Erlebnis, das dynamischer und fesselnder sein kann, während Einzelspieler-Kampagnen oft eine tiefgründigere Handlung und einen stärkeren Fokus auf den Einzelnen bieten.

Gibt es klassische Koop-Spiele, die man unbedingt ausprobieren sollte?

Ja, und auf dieser Liste stehen eine ganze Reihe davon, wie zum Beispiel Left 4 Dead 2, Overcooked! 2undPortal 2.