Die 25 besten RPG-Spiele, mit denen du 2025 deine Sammlung starten solltest

Das ist sie also, liebe Gamer: die Liste der besten RPGs, die es zu spielen gibt. Wenn ihr im Jahr 2026 auf der Suche nach storygetriebenem und fesselndem Gameplay seid, seid ihr hier genau richtig, denn wir bieten die meisten dieser Titel auf der EibeMarktplatz.

Das Entwickeln von Rollenspielen ist eine Kunst für sich. Viele Entwickler nutzen ihre Arbeitszeit, um eine virtuelle Welt voller bemerkenswerter Charaktere, bedrohlicher Monster und einer reichhaltigen Geschichte zu erschaffen. Sobald man ein Rollenspiel startet, beginnt eine außergewöhnliche Reise in eine neue Welt.

Um jedoch ein großartiges Rollenspiel (das es in diese Liste wert ist) zu entwickeln, bedarf es einer feinen Mischung. Viele Entwicklerteams stellen ihre Werke vor, doch nur wenige heben sich deutlich von den anderen ab. Aber keine Sorge, ich werde euch nur die Crème de la Crème präsentieren.

Also mach dich bereit, unzählige Stunden damit zu verbringen, deinen Charakter anzupassen, unbekannte Gebiete zu erkunden und Prinzessinnen vor furchterregenden Monstern zu retten.

Unsere Top-Empfehlungen für RPG-Spiele

Okay, kommen wir zum Thema. Hier sind unsere Top-Titel, die den Geist von Rollenspielen perfekt einfangen:

Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was es sonst noch so gibt. Es warten noch jede Menge weitere RPG-Highlights auf dich. Also, scroll weiter und schau dir die komplette Liste an – die solltest du dir nicht entgehen lassen!

Die 25 besten Rollenspiele aller Zeiten

Rollenspiele waren schon immer meine erste Wahl, wenn ich in eine fesselnde Geschichte eintauchen, riesige Welten erkunden und einen Charakter erschaffen möchte, der sich wie mein eigener anfühlt.

Ob actiongeladene Kämpfe, strategische rundenbasierte Schlachten oder einfach nur der Nervenkitzel, Entscheidungen zu treffen, die wirklich etwas bewirken – es gibt für jeden Spielertyp das passende Rollenspiel. Ich habe eine Liste mit einigen der besten Rollenspiele zusammengestellt, die unvergessliche Abenteuer bieten, und wenn du einige davon noch nicht gespielt hast, verpasst du wirklich etwas.

1. Cyberpunk 2077

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2020 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Ich beginne den Countdown mit einem Meisterwerk der Entwickler von CD Projekt Red. In „Cyberpunk 2077“ schlüpfst du in die Rolle des Söldners „V“. Während du Night City erkundest, triffst du bald auf viele Charaktere mit geheimen Absichten. Durch deine Handlungen versucht V, sich vorsichtig in dieser tückischen Gesellschaft zu bewegen.

Neben der fesselnden Geschichte erwarten dich ein sich weiterentwickelndes Kampfsystem und fesselnde Spielmechaniken. Du kannst zum Beispiel als heimlicher Hacker oder als gnadenloser Killer spielen, der erst später Fragen stellt.

2. Baldur’s Gate 3

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2023 PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

In Anlehnung an „Divinity: Original Sin“ und „Pillars of Eternity“ erwartet dich in „Baldur’s Gate 3“ ein CRPG. BG3 greift viele Elemente aus dem Tabletop-Spiel „Dungeons & Dragons“ auf. Mit anderen Worten: In diesem einen Rollenspiel findest du unzählige verschiedene Klassen und Fähigkeiten.

Darüber hinaus bietet dieses Spiel zahlreiche taktische Elemente, hervorragende Dialoge und eine interessante Hintergrundgeschichte. Jeder Durchgang hält einzigartige Ereignisse und unerwartete Wendungen bereit.

Wenn dir „Divinity: Original Sin“ und „Pillars of Eternity“ gefallen haben, solltest du „Baldur’s Gate 3“ eine Chance geben. Such nicht weiter und erlebe eines der besten Rollenspiele auf dem Markt.

3. Elden Ring

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2022 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Begeben Sie sich auf eine Reise, um die Geheimnisse von „Elden Ring“ zu lüften. Setzen Sie Ihre Waffen und Ausweichmanöver ein, um die zahlreichen herausfordernden Gegner in der Umgebung zu besiegen. „Elden Ring“ ist im PlayStation Store, im Xbox Store und für den PC erhältlich. Mit anderen Worten: Sie können sich das Spiel sofort holen und Ihre Reise ohne Verzögerung beginnen.

Insgesamt lässt sich „Elden Ring“ als Souls-like-Spiel einer bestimmten Kategorie zuordnen. Bei jedem Schritt lauert Gefahr. Zudem verfolgen die Entwickler einen „gnadenlosen“ Ansatz, der das Spiel besonders schwierig macht.

Wir empfehlen „Elden Ring“ erfahrenen Spielern, die gerne Spielmechaniken meistern.

4. The Witcher 3: Wild Hunt

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Ein weiteres Meisterwerk von CD Projekt Red trägt den Titel „The Witcher 3“. In „The Witcher 3“ setzt sich die Geschichte von Geralt von Riva fort. Er ist ein herausragender Hexer und hat sich erneut auf die Suche nach seiner Tochter begeben. Im Verlauf der Geschichte nimmst du zahlreiche Aufträge an, bei denen du es mit herausfordernden Fabelwesen zu tun bekommst.

Außerdem sammelst du Materialien und Erfahrungspunkte, die dir helfen, deine Fähigkeiten als Hexer zu verbessern. Nutze alle dir zur Verfügung stehenden Mittel und lerne im Laufe des Spiels immer mächtigere Techniken.

5. The Elder Scrolls V: Skyrim

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2011 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Tauchen Sie mit Bethesdas „Skyrim“ in eines der besten Videospiele der Welt ein. Alles begann im Jahr 2011, doch jedes Jahr gibt es eine „überarbeitete“ Version zu entdecken. Dank der Bemühungen der Modding-Community finden wir bei jedem neuen Durchspielen immer noch Inhalte, die an DLCs erinnern. Darüber hinaus tragen die unzähligen Community-Patches dazu bei, die Stabilität und Leistung des Spiels zu verbessern.

Dennoch bietet die Hauptgeschichte genug Inhalt, um den man Stunden damit verbringen kann. Wir empfehlen dieses Videospiel jedem Spieler weltweit wärmstens.

6. Diablo 2: Resurrected

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Viele Spieler diskutieren darüber, welches Spiel den Höhepunkt der Diablo-Reihe darstellt. Und dank der verbesserten Charaktere und der Atmosphäre bleibt Diablo 2 der unangefochtene König.

Mache dich bereit, gegen Horden von Dämonen zu kämpfen, während du das Böse aus diesen Landen vertreibst. Wähle deine Klasse und verbessere deine Fähigkeiten, während du auf deiner Reise Erfahrung sammelst. Auf deiner Reise wirst du ein „düsteres“ Thema bemerken, das dich bis zu deiner letzten Begegnung begleiten wird.

Spiele gemeinsam mit anderen Spielern und begib dich in Diablo 2 auf die Suche nach der besten Ausrüstung. Wenn dich die Hintergrundgeschichte interessiert, kannst du auch die Fortsetzungen der Reihe spielen (Diablo 3, Diablo 4).

7. God of War

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Begleite Kratos auf seinem Weg und vernichte bedrohliche Kreaturen und göttliche Wesen. Viele Spieler standen dem „anderen“ Ansatz in Kratos’ Saga in diesem Videospiel skeptisch gegenüber. Im Gegensatz zum Vorgänger tauchst du hier in die nordische Mythologie ein, statt wie gewohnt in die griechische.

Aufgrund der nordischen Mythologie (echte Krieger) scheint Kratos jedoch problemlos in dieses Bild zu passen. Außerdem wirst du bald Kratos’ Sohn kennenlernen und seine Fähigkeiten im Kampf erleben.

8. World of Warcraft

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2004 PC, macOS

WoW (World of Warcraft) ist eines der ältesten Videospiele auf dieser Liste. Im Gegensatz zu BioWares Titel KOTOR wird WoW jedoch bis heute ständig weiterentwickelt. Tatsächlich bereichert jede Erweiterung die Hintergrundgeschichte und sorgt für neue Wendungen in der Handlung.

Erstelle einen Charakter und kämpfe für die Allianz oder die Horde. Das Fraktionssystem ordnet dich automatisch deiner Hauptfraktion (Allianz oder Horde) zu und macht dich zum Feind der gegnerischen Fraktion.

Dieses MMORPG scheint sich weiterhin großer Beliebtheit zu erfreuen, und wir empfehlen dir wärmstens, WoW zumindest einmal auszuprobieren. Versammle Spieler aus aller Welt und meistere gemeinsam mit deiner Gilde zahlreiche Raids.

9. Monster Hunter: World

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Wie ihr sicher schon bemerkt habt, haben wir uns ein wenig Freiheit genommen und „Monster Hunter: World“ in diese Liste aufgenommen. Erstens ist die Handlung (die im RPG-Genre normalerweise eine Stärke darstellt) unterdurchschnittlich. Zweitens gibt es keine Level und keine Möglichkeiten, die Fähigkeiten im Spiel zu verbessern.

Du kannst den Verlauf eines Kampfes jedoch mit Ausrüstung und verschiedenen Buffs (Verstärkungen) beeinflussen. Außerdem macht die Jagd auf riesige Kreaturen immer Spaß. Du kannst zum Beispiel mit Schwert und Schild atemberaubende Kombos ausführen oder deine Ziele mit einem Bogen aus der Ferne ausschalten.

10. Fallout 4

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Machen Sie sich bereit für eine unvergessliche Reise in das Innere des Fallout-Reihe. „Es ist ein Bethesda-Spiel.“ Zweifellos folgt Fallout 4 dem bekannten Motto, das mittlerweile fest in unserem Gamer-Alltag verankert ist. Mit anderen Worten: Man kann das Spielerlebnis mit Mods verbessern (und die Fehlerquote verringern).

Gleichzeitig gibt es bei jedem Durchspielen etwas Neues zu entdecken. Auch „Fallout: New Vegas“ lässt sich durch verschiedene Mods noch weiter verbessern. Du solltest erst zu „Fallout: New Vegas“ übergehen, nachdem du „Fallout 4“ durchgespielt hast.

11. Assassin’s Creed Odyssey

Erscheinungsjahr Plattformen Verfügbar 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Die Lage nahm eine neue Wendung, als die „Assassin’s Creed“-Reihe Elemente aus dem RPG-Genre. Es begann mit „Origins“ (2017), setzte sich mit „Odyssey“ (2018) fort und findet seine Fortsetzung in „Mirage“ (2023).

Die Entwickler haben dem Spiel zusätzliche Tiefe verliehen, indem sie verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung des Charakters integriert haben. Darüber hinaus kannst du deine Spieldurchläufe optimieren, indem du die Fähigkeiten des Charakters anpasst.

In „Assassin’s Creed Odyssey“ schlüpfst du in die Rolle von Kassandra oder Alexios und bereist das antike Griechenland. Außerdem kannst du an den Kriegen zwischen Sparta und Athen teilnehmen.

12. Hogwarts Legacy

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2023 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Dank der Spielmechanik des RPG-Genres kannst du ganz in die Welt von Harry Potter eintauchen. In „Hogwarts Legacy“ schlüpfst du in die Rolle eines angehenden Zauberers. Sobald du jedoch alle Kenntnisse und Fertigkeiten gemeistert hast, wirst du zu einer Legende von Hogwarts.

Nutze die Open-World-Funktion, um das Schloss und die vielen Orte in der Umgebung zu erkunden. Sammle deine Zauberstäbe und Besen und meistere alle Kunstgriffe der Magie. Werde mit stärkenden Tränken und magischen Roben zu einem mächtigeren Zauberer.

Stelle dein Wissen über diese faszinierende Spielereihe auf die Probe, während du auf deinem Besen durch die Welt reist und deine Gegner mit raffinierten Zaubersprüchen besiegst. Werde der nächste legendäre Zauberer in „Hogwarts Legacy“!

13. Final Fantasy XV

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

Es ist eines der Meisterwerke von Square Enix und eine hervorragende Möglichkeit, seine Zeit zu verbringen. Auch wenn neben dem Titel die Zahl XV (15) steht, muss man nicht frühere Versionen von Final Fantasy.

In dieser „Episode“ begleiten wir Noctis und seine Abenteuer mit seinen engsten Freunden. In XV kannst du die offene Welt erkunden und dich ohne zu zögern zahlreichen Monstern stellen. Apropos Monsterkämpfe: Das Kampfsystem ist jetzt schneller und spektakulärer.

Nachdem ihr XV durchgespielt habt, empfehlen wir euch, euch „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ für PlayStation 5 und PC vorzunehmen.

14. Mittelerde: Mordors Schatten

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2014 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox 360, Xbox One

Begleite Talon auf seiner epischen Reise in „Shadow of Mordor“. In diesem Spiel erlebst du eine einzigartige Art, einen Charakter zu steuern. Hier vereinen sich ein Mensch (Talon) und ein Elf (Celebrimbor) in einem einzigen Körper. Du kannst jederzeit die Fähigkeiten beider Wesen nutzen, um die Streitkräfte Saurons zu besiegen.

Wir empfehlen dieses Action-RPG allen Spielern, die rasante Kämpfe und spannende Herausforderungen mögen. Während du dich mit dem Nemesis-System auseinandersetzt, sammelst du Erfahrungspunkte, mit denen du deine Fähigkeiten verbessern kannst.

15. Borderlands: The Handsome Collection

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2017 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch

Begib dich auf Schatzsuche durch die vielen chaotischen Landschaften von Pandora. Die „Handsome Collection“ enthält „Borderlands 2“ und „The Pre-Sequel“ (inklusive DLCs).

Eines der Highlights von „Borderlands 2“ (und „Pre-Sequel“) ist der Hauptschurke. Während du den Planeten erkundest, wirst du immer wieder Sprüche von Handsome Jack hören, der dich verspottet.

Insgesamt ist der Ton von „Borderlands“ humorvoll, und auf deinem Abenteuer wirst du sicher ein paar Mal lachen müssen. Ein weiterer guter Grund, diese Serie zu spielen, ist die Möglichkeit, die Hauptgeschichte gemeinsam mit drei Freunden zu durchspielen.

16. Valheim

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

In Valheim schlüpfst du in die Rolle eines Wikingers in einer gefährlichen Welt. Stelle dich zahlreichen Gefahren, während du versuchst, so lange wie möglich zu überleben.

Das Entwicklerteam hat dem Videospiel tatsächlich diesen „Überlebens“-Reiz hinzugefügt, um es attraktiver zu machen. Wenn du Valheim spielst, stößt du auf einen Festungsmodus, in dem du eine Basis errichten kannst. Wenn du dich für den top ValheimWebhosting bietet die erforderliche Zuverlässigkeit, um diese Strukturen ohne Unterbrechung aufrechtzuerhalten.

Entdecke die vielen Geheimnisse und nimm deine Freunde mit auf diese abenteuerliche Reise. Wir empfehlen Valheim allen Spielern, die Spaß am Aufbau von Stützpunkten und am Ressourcenmanagement haben.

17. Dragon Age: Origins

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2009 PC, PlayStation 3, Xbox 360

Viele Spieler schlüpften 2009, als das erste „Dragon Age“ erschien, in die Rolle eines Grauen Wächters und haben es nie bereut.

Eine der herausragenden Eigenschaften dieses Videospiels liegt in der Charaktererstellung. Die Entwickler bieten dir verschiedene Prologe an. Wenn du beispielsweise als Elf spielst, beginnst du in einem dichten Wald.

Auch wenn „Vanguard“ (der neueste Titel der Reihe) seine Höhen und Tiefen hat, ist das Gameplay dennoch erstklassig. Wir empfehlen, mit „Origin“ zu beginnen und die Reise mit „Vanguard“ zu beenden.

18. Mass Effect: Legendary Edition

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

Holen Sie sich alle herausragenden Titel der ursprünglichen „Mass Effect“-Trilogie in einem einzigen Paket. In den „Mass Effect“-Spielen schlüpfen Sie in die Rolle von Commander Shepard. Auf Ihren Abenteuern erwartet Sie ein detailreich gestaltetes Universum, einschneidende Entscheidungen und tiefe Bindungen zu Ihren Begleitern. Helfen Sie Shepard, Hindernisse aus dem Weltraum zu überwinden und alles vor einer übermächtigen Bedrohung zu retten. Reisen Sie zwischen Planeten hin und her und erkunden Sie unbekannte Gebiete.

Wir empfehlen diese Option allen Science-Fiction-Fans und Spielern, die sich für die Hintergrundgeschichte interessieren. In dieser Trilogie gibt es jede Menge Spielinhalte zu entdecken.

19. Deus Ex: Mankind Divided

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Im Anschluss an dieOriginal: Deus ExIn „Mankind Divided“ schlüpfst du in die Rolle eines Cyborgs mit futuristischen Verbesserungen. Nutze dein Cyberpunk-Wissen, um die Fähigkeiten von Adam Jensen (dem Protagonisten) zu verbessern und jedes Hindernis zu überwinden.

Diese gelungene Fortsetzung behält das Feature der „vielfältigen Ausgänge“ bei, das es dir ermöglicht, Aufgaben auf vielfältige Weise zu lösen. Du kannst dich beispielsweise heimlich vorbeischleichen, um unbemerkt zu bleiben, oder deine Werkzeuge einsetzen, um Bedrohungen auszuschalten. Außerdem kannst du Dialogoptionen nutzen, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

Wir empfehlen diese Option Spielern, die dystopische Geschichten und Science-Fiction-Themen mögen.

20. Dying Light

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2015 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

In „Dying Light“ kannst du eine herausfordernde, von Zombies bevölkerte offene Welt erkunden. Dieses Action-RPG findest du in den großen Spieleläden.

Eines der bemerkenswerten Spielelemente ist der Tag-Nacht-Zyklus. Wenn die Sonne scheint, wirken die Zombies lächerlich und lassen sich leicht ausweichen. Sobald es jedoch Nacht wird, musst du um dein Leben rennen. Zum Glück verfügst du über zahlreiche Parkour-Fähigkeiten, die dir helfen, dich an Gebäuden entlang zu bewegen.

Wir empfehlen diese Option allen Spielern, die die Grenze zwischen Ego-Shootern (FPS) und Rollenspielen (RPG) verwischen. Nutze deine schnellen Reflexe, um Gefahren auszuweichen und die lebenden Toten zu überlisten.

21. Persona 4 Golden

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2012 PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Viele JRPG-Fans erinnern sich an „Persona 4“ aus dem Jahr 2008. „Persona 4 Golden“, die erweiterte Version, erschien 2012. „Persona 4 Golden“ ist auf den neuesten Spielekonsolen erhältlich.

Die Stärke von „Persona 4 Golden“ liegt in der Handlung. Du begleitest den Protagonisten auf seiner Reise in eine andere Stadt, in der es von paranormalen Phänomenen nur so wimmelt. Jeder Tag zählt, und du musst deine verbleibende Zeit klug nutzen. Verbessere deine Werte oder verbringe wertvolle Zeit mit deinen Freunden.

Dank der mobilen Funktionen der Nintendo Switch kannst du dieses herausragende JRPG jederzeit starten. Wir empfehlen dieses Juwel allen Spielern, die fesselnde Geschichten und rundenbasierte Kämpfe lieben.

22. Pathfinder: Der Zorn der Gerechten

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Tauchen Sie mit „Wrath of the Righteous“ in die Welt von Pathfinder ein. Da es sich um ein CRPG (klassisches Rollenspiel) handelt, sollten Sie dieses Spiel am besten auf Ihrem PC spielen.

In diesem Videospiel schlüpfst du in die Rolle des „Protagonisten“ mit gottgleichen Kräften. Darüber hinaus stehen dir bei der Charaktererstellung fast alle Klassen und Attribute aus dem ursprünglichen Tabletop-Spiel „Pathfinder“ zur Verfügung. So hast du bei jedem neuen Spiel zahlreiche Möglichkeiten, einzigartige Fähigkeiten und Spielverläufe zu entdecken.

Im Laufe der Geschichte triffst du auf unvergessliche Gefährten und überwindest anspruchsvolle Hindernisse. Wir empfehlen diese Option allen Spielern, die unzählige Stunden mit der Charaktererstellung und der Strategieplanung verbringen.

23. Scarlet Nexus

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

In den letzten Jahren gab es kaum etwas, das so einzigartig war wie „Scarlet Nexus“. Dieses Action-RPG aus dem Jahr 2021 hat uns mit seiner unvergesslichen, animeartigen Grafik und seinen Kampfmechaniken völlig begeistert.

Im Spiel verfolgst du zwei Handlungsstränge. Jeder Protagonist erzählt dir interessante Hintergrundgeschichten und gibt dir einen Einblick in die bevorstehenden Herausforderungen. Vor allem aber setzt du deine übersinnlichen Kräfte und gewöhnliche Waffen ein, um die „Anderen“ (Mutanten) zu vernichten.

Wenn du ein Spiel im Anime-Stil mit rasantem Gameplay und fesselnden Geschichten suchst, bist du hier genau richtig. „Scarlet Nexus“ wird dich etwa 25 Stunden lang mit der Hauptgeschichte beschäftigen – oder sogar 61 Stunden, wenn du alle Erfolge freischalten möchtest.

24. Disco Elysium

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2019 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Das Spiel erschien 2019 und ist in fast allen digitalen Spieleshops (PC, Xbox, PlayStation) erhältlich. Mit anderen Worten: Du kannst die großartige Geschichte von „Disco Elysium“ (DS) auf allen Geräten der aktuellen Generation erleben.

Ein einzigartiges, storylastiges Rollenspiel, das dich fesseln wird. In „DS“ schlüpfst du in die Rolle eines Detektivs mit vielen Ecken und Kanten, der zahlreiche Geheimnisse der Stadt Revachol aufdeckt. Es erwartet dich eine Mischung aus Erkundung einer offenen Welt, Geschicklichkeitsprüfungen und einem einzigartigen Grafikstil. Du wirst nichts als großartige Dialogoptionen und Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen vorfinden.

25. Star Wars: Knights of the Old Republic

Erscheinungsjahr Verfügbare Plattformen 2003 PC, macOS, Xbox, Nintendo Switch

„Knights of the Old Republic“ (KOTOR) ist ein unvergessliches Videospiel aus dieser Reihe. Auch wenn es eines der ältesten auf dieser Liste ist, hat KOTOR immer noch diesen erzählerischen Funken, der es von den anderen abhebt.

Du schlüpfst in die Rolle eines Jedi-Schülers inmitten des Krieges gegen die Sith. Während du klassische Welten (wie Tatooine) erkundest, wirst du die Geheimnisse der Macht aufdecken. Tatsächlich kannst du in KOTOR die verschiedenen Wege der Macht nutzen und deine Reise selbst gestalten.

KOTOR ist ideal für Spieler, die diese Spielreihe mögen. Das Kampfsystem in diesem großartigen Spiel ermöglicht es dir, die Kräfte der „Macht“ zu erleben und ihre Auswirkungen im Kampf zu sehen.

Unser Auswahlverfahren: Kriterien für die Auswahl der besten RPG-Titel

Lassen Sie uns darüber sprechen, warum wir ein bestimmtes Spiel als eines der besten Rollenspiele betrachten. Zunächst einmal ist einer der wichtigsten Aspekte im Rollenspielgenre die Handlung bzw. die sich entwickelnde Erzählung. Wir haben Videospiele ausgewählt, die sich durch die beste Hintergrundgeschichte, überraschende Wendungen und fesselnde Dialoge auszeichnen.

Zweitens stellen wir Videospiele mit einzigartigen Spielmechaniken vor. Viele Titel aus dieser Liste haben die Gaming-Branche geprägt und unsere Freizeit bereichert. So haben beispielsweise die „Dark Souls“-Spiele intensive Kämpfe und überwältigende Herausforderungen mit sich gebracht.

Drittens ist das RPG-Genre ohne fesselnde Fantasiewelten und atemberaubende Grafik nicht denkbar. Auf dieser Liste findest du einige der besten Videospiele mit Orten, die es zu erkunden gilt, und Geheimnissen, die es zu lüften gilt.

Zu guter Letzt möchten wir auch jene RPG-Videospiele besonders hervorheben, die einen Hunderte von Stunden fesseln. Selbst wenn man die Hauptgeschichte durchgespielt hat, gibt es noch viele Möglichkeiten, die virtuelle Welt zu erkunden.

Einblick in die Welt der Rollenspiele: Was macht ein Rollenspiel aus?

Im RPG-Genre gibt es einzigartige Spielmechaniken, die das Abenteuer prägen. Zum Beispiel:

Action-RPGs: Wie der Titel schon andeutet, zeichnet sich diese Untergruppe der Rollenspiele durch ein besonders bewegungsreiches Gameplay aus. Du wirst den Unterschied bemerken, wenn du in der Fantasiewelt gegen Monster kämpfst. Weiche den Angriffen aus und plane deine Schläge entsprechend.

Wie der Titel schon andeutet, zeichnet sich diese Untergruppe der Rollenspiele durch ein besonders bewegungsreiches Gameplay aus. Rundenbasierte Rollenspiele: Wenn du kein Fan von Action-RPGs bist, ist dies die beste Wahl in diesem Genre. Anstatt Tasten für Angriffe oder Ausweichmanöver zu drücken, wählst du Optionen aus einem Menü aus. Jede Option hat im Kampf unterschiedliche Auswirkungen.

Wenn du kein Fan von Action-RPGs bist, ist dies die beste Wahl in diesem Genre. Anstatt Tasten für Angriffe oder Ausweichmanöver zu drücken, wählst du Optionen aus einem Menü aus. Jede Option hat im Kampf unterschiedliche Auswirkungen. Massive Multiplayer-Online-Rollenspiele Die Massive-Multiplayer-Online-Rollenspiele sorgen dafür, dass die virtuelle Welt mit echten Spielern bevölkert wird. Während du die Gegend erkundest, wirst du andere Spieler sehen, die gegen Monster kämpfen und Quests erfüllen. Trommle deine Freunde zusammen und mach dich bereit für ein gottgleiches Erlebnis.

Die Massive-Multiplayer-Online-Rollenspiele sorgen dafür, dass die virtuelle Welt mit echten Spielern bevölkert wird. Während du die Gegend erkundest, wirst du andere Spieler sehen, die gegen Monster kämpfen und Quests erfüllen. Trommle deine Freunde zusammen und mach dich bereit für ein gottgleiches Erlebnis. Taktische Rollenspiele:Wenn du eine Mischung aus Rollenspielen und Schach suchst, solltest du dir diese Videospiele ansehen. Während des Kampfes bewegst du deine Charaktere (wie Schachfiguren) und entwickelst eine ausgeklügelte Strategie.

Die Entwicklung der RPG-Mechaniken

Viele der besten Rollenspiele zeichnen sich dadurch aus, dass sie die neuesten Spielmechaniken der Branche aufgreifen. So weisen beispielsweise die neuesten Zelda-Rollenspiele Merkmale von „Skyrim“ und „The Witcher 3“ auf.

Im Laufe der Jahre stellen wir fest, wie ein einziges Videospiel unseren Spaß an diesem Genre verändern kann. Wenn ein Videospiel dir beispielsweise eine weitreichende Entscheidung ermöglicht, willst du schließlich auch die Folgen sehen.

Letztendlich wirst du bald jene moralischen Entscheidungen treffen, die zu deiner Persönlichkeit passen. Wenn ein Videospiel uns eine so beeindruckende Erzählung bietet, tauchen wir tief in die Geschichte des Rollenspiels ein. Tatsächlich wird der Protagonist zu einem Teil von uns, während wir ihm vorgeben, wie er sich verhalten soll.

Auch die Kämpfe in der Geschichte entwickeln sich nun in Richtung „actionorientiert“. Jede Sekunde zählt, und man muss schnell handeln, bevor man seine gesamte Gesundheit verliert. Spiele wie „The Witcher 3“ haben mit ihren neuesten Kampfsystemen erste kleine Schritte in diese Richtung unternommen, aber „Cyberpunk 2077“ hat das Ganze perfektioniert.

Der Zauber der Rollenspiele: Warum wir Rollenspiele lieben

In der Spielebranche gibt es verschiedene „Wege“ oder Ansätze, um ein gutes Spiel zu entwickeln. Bei „Star Wars“ oder „Der Herr der Ringe“ möchte beispielsweise jeder Filmemacher seinem Publikum eine gute Geschichte erzählen. Auch Videospiele folgen demselben „Muster“.

Auf der einen Seite gibt es „hirnlose“ Shooter, die mit Horden von Gegnern für einen Adrenalinschub sorgen. Am anderen Ende des Spektrums stehen jedoch RPGs, die dir eine Verschnaufpause gönnen und dir helfen, deinen nächsten Schritt zu planen.

Viele Rollenspieler neigen dazu, hinter jeder Entscheidung, die sie im Spiel treffen, eine Strategie zu erkennen. Zunächst formen sie ihre Charaktere zu den nächsten glorreichen Helden. Danach interagieren sie mit der virtuellen Welt und gestalten ihre Reise mit jedem ihrer Schritte. Beim Erstellen von Charakteren solltest du lesen Spiele mit Fertigkeitsbäumen für Beispiele aus verschiedenen Genres.

Zu guter Letzt gönnen sich viele RPG-Spieler eine kleine Auszeit vom Abenteuermodus und erkunden die virtuelle Welt. Diese wertvollen Spielelemente des RPG-Genres helfen dir dabei, ganz in die Geschichte einzutauchen und ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen.

Charakterentwicklung: Die Gestaltung deines Helden

In der Rollenspielszene gibt es keine „perfekte“ Regel für die Charakteranpassung. Einerseits lieben es viele Spieler, ihre Charaktere zu gestalten und mit ihren Avataren eine neue Reise zu beginnen. Im Gegensatz dazu stellt uns „The Witcher 3“ unseren Helden bereits mit zahlreichen Optionen zur Verfügung, um sein Aussehen zu verändern.

Es wird jedoch erst richtig spannend, wenn wir Wege finden, unseren Helden zu verbessern. In „God of War“ entdecken wir weitere Werkzeuge und Fähigkeiten. In „Skyrim“ finden wir zudem bessere „Beute“ und verheerende Zaubersprüche.

Insgesamt vermittelt das Erscheinungsbild den ersten Eindruck. Die Klassen und Fertigkeitsbäume verleihen dem Gameplay mehr Tiefe und geben uns weitere Gründe, dranzubleiben. Durch diese Spielmechaniken erleben wir, wie sich unser Charakter weiterentwickelt und stärker wird.

In „Cyberpunk 2077“ zum Beispiel fühlt man sich zu Beginn der Reise noch „schwach“. Doch sobald man seine Fertigkeitspunkte investiert hat, verwandelt man sich in eine unberechenbare Maschine.

Geschichtenerzählen in Rollenspielen: Erzählungen, die den Spieler fesseln

Wie das Sprichwort sagt: Man sollte ein Buch niemals nach seinem Einband beurteilen. Tatsächlich hat „Baldur’s Gate 3“ in unserer sich ständig weiterentwickelnden Gaming-Branche viele Erwartungen übertroffen. Auf den ersten Blick wirkte das Spiel „einfach“, doch BG3 hatte noch ein Ass im Ärmel.

Vor allem die Kraft der Geschichten ist ein starker Motor, der Spieler aus allen Communitys anzieht. Durch die Spielgrafik erleben wir vielfältige Leben mit einzigartigen, prägenden Ereignissen. Daher erinnern sich viele Spieler an die Reise der Vault-Jäger in „Borderlands“ oder des Dovahkiin in „Skyrim“.

Zudem verleiht die Möglichkeit, Einfluss auf die Handlung zu nehmen, dem Spielerlebnis einen Reiz, der das reine Lesen eines Buches in den Schatten stellt. In „Disco Elysium“ können wir beispielsweise je nach unseren Entscheidungen den Ausgang der Geschichte (das Ende) beeinflussen.

Die besten Rollenspiele verfügen über jenes gewisse Extra, das uns die Möglichkeit gibt, die Umgebung zu verändern. Gleichzeitig sorgen die Entscheidungen der Spieler für einen hohen Wiederspielwert. Man kann ganz von vorne beginnen und bei einem erneuten Durchspielen die unterschiedlichen Ausgänge erleben.

Weite Welten erkunden: Die Umgebungen von Rollenspielen

Neben der Handlung bieten die besten Rollenspiele ihren Spielern noch weitere attraktive Features. Viele Elemente dieses Genres tendieren dazu, in den Fantasy-Bereich abzudriften. Mit anderen Worten: Wir erleben virtuelle Welten, die von Magie und mythologischen Wesen geprägt sind.

Außerdem können wir diese unerforschten Gebiete erkunden und viele herausfordernde Dungeons oder friedliche Städte entdecken. In Skyrim kannst du beispielsweise alle Symbole auf deiner Karte erkunden und untersuchen. Außerdem können wir diese unerforschten Gebiete erkunden und viele herausfordernde Dungeons oder friedliche Städte entdecken. In Skyrim kannst du beispielsweise alle Symbole auf deiner Karte erkunden und untersuchen. Ebenso, Spiele wie Fable bieten facettenreiche Welten, in denen Entscheidungen, Erkundungen und die Charakterentwicklung deine Reise prägen.

Tatsächlich begeben wir uns in Dungeons, um gegen verschiedene Bedrohungen zu kämpfen und Beute zu sammeln. Außerdem besuchen wir Städte, um Quests zu entdecken oder Waren mit Händlern zu tauschen. Viele der besten Rollenspiele folgen diesem Prinzip und halten sich daran. Zum Glück wird es nie langweilig.

So ermöglichen es beispielsweise „Assassin’s Creed Odyssey“ oder „Diablo 2“ dem Spieler, die Welt zu erkunden und mithilfe des Beutesystems voranzukommen.

Multiplayer- und Koop-RPG-Erlebnisse

Wie bei jedem anderen Videospiel wird das Spielerlebnis mit echten Mitspielern noch spannender. In „Monster Hunter World“ können wir drei weitere Spieler einladen und gemeinsam die stärksten Kreaturen jagen. Auch in „Borderlands“ können mehrere Spieler gemeinsam auf Vault-Jagd gehen.

Manchmal nutzen die besten Rollenspiele Multiplayer-Mechaniken, um dein soziales Umfeld zu erweitern. So benötigen beispielsweise „World of Warcraft“ und „Destiny 2“ viele Spieler, wenn du alle Inhalte des Spiels erleben möchtest.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beliebteste Rollenspiel?

In der Gaming-Community gehen die Meinungen darüber auseinander, welches Spiel die Nummer eins ist. Wir sind jedoch der Ansicht, dass „Cyberpunk 2077“ alles mitbringt, um in diesem Genre den ersten Platz zu erobern.

Wofür steht die Abkürzung CRPG?

Klassisches Rollenspiel. Diese Rollenspiele verfügen über zahlreiche Spielmechaniken, die an die frühen Jahre der Entwicklung anknüpfen. Dazu gehören beispielsweise rundenbasierte Kämpfe und eine reichhaltige Handlung.

Welches gilt als das beste Rollenspiel aller Zeiten?

Dank der fesselnden Geschichte und des grandiosen Kampfsystems steht „Cyberpunk 2077“ ganz oben auf der Liste. Du kannst deine Reise als Söldner „V“ beginnen und deine Fähigkeiten mit Cyberware verbessern.

Welches Rollenspiel hat die beste Handlung?

Auch wenn „Cyberpunk 2077“ alle Zutaten für eine epische Geschichte hat, entwickelt sich „World of Warcraft“ immer noch weiter. Zu jedem Ereignis in Azeroth gibt es zahlreiche Bücher und andere Medien, die die Hintergrundgeschichte beleuchten.

Gibt es Rollenspiele mit Multiplayer-Optionen?

Ja. MMORPGs wie „World of Warcraft“ helfen dir dabei, neue Spieler zu finden und gemeinsame Abenteuer zu erleben. Außerdem kannst du „Borderlands“ oder „Monster Hunter World“ mit deinen Freunden spielen.