Die 14 besten Spiele ähnlich wie „Cyberpunk 2077“ im Jahr 2026

Die besten Spiele wie Cyberpunk 2077Sie in eine Welt eintauchen lassen neonbeleuchtete Städte – dystopische Zukunftsvisionen – und von Technologie geprägte Gesellschaften in der kybernetische Verbesserungen und Korruption in den Unternehmen die Welt prägen. Wenn dich dieser Kulttitel mit seiner tiefgründigen Handlung und seiner futuristischen Kulisse in seinen Bann gezogen hat – dann kannst du dich auf etwas freuen, denn es gibt zahlreiche weitere Spiele, die ähnliche Themen wie Rebellion, Technologie und das Überleben in einer Hightech-Welt behandeln.

Die Technologie entwickelt sich ständig weiter – und damit auch die Art und Weise, wie wir digitale Welten erleben. Von den kriminellen Straßen von Cyberpunk 2077von „Night City“ bis hin zu den von Androiden bevölkerten Landschaften von NieR: AutomataCyberpunk-Spiele bieten einzigartige Zukunftsvisionen – jede davon voller spannender Action und fesselnder Geschichten.

WährendCyberpunk ist sowohl dieses Spiel als auch ein ganzes Genre – es steht für mehr als nur einen Namen – es ist ein Fenster in eine Welt, in der Mensch und Maschine aufeinanderprallen. Wenn du bereit bist, in weitere Hightech-Abenteuer einzutauchen – hier sind die Die besten Spiele ähnlich wie Cyberpunk 2077 damit du immer auf dem Laufenden bleibst!

Our Die besten Empfehlungen für Spiele wie Cyberpunk 2077

Ab sofort findest du hier die besten Spieloptionen für dein(e) Spielgerät(e). Das stetig wachsende Cyberpunk-Thema bietet immer wieder neue Möglichkeiten, die mögliche nahe Zukunft zu erleben. Dazu gehören beispielsweise folgende Elemente:

Borderlands 3 (2019) – Es ist ein chaotischer, mit Beute gespickter Shooter, in dem du dich mit einem Arsenal an absurd übermächtigen Waffen durch eine gesetzlose, neonbeleuchtete Sci-Fi-Ödnis kämpfst. Deus Ex: Human Revolution (2013) – ein von Verschwörungstheorien geprägtes Rollenspiel, in dem du dich durch eine Welt schleichst, hackst oder kämpfst, die wirklich, wirklich liebt kybernetische Verbesserungen. Shadowrun: Dragonfall (2014) – ein taktisches Rollenspiel im Stil von Cyberpunk trifft Fantasy, in dem Hacker, Elfen und die Gier der Konzerne in einem neonbeleuchteten Berlin aufeinanderprallen, das alles andere als langweilig ist.

Wie du sicher schon bemerkt hast, haben diese Optionen alle das beliebte Thema gemeinsam, nach dem wir uns sehnen, sobald man es einmal erlebt hat Cyberpunk 2077. Wenn du mehr über diese und andere herausragende Titel erfahren möchtest, lies einfach weiter!

14 Die besten Spiele ähnlich wie Cyberpunk 2077

Wenn dir das futuristische, technikgetriebene Chaos von Cyberpunk 2077 – dann hast du was zu freuen! Diese Liste fasst die besten Spiele zusammen, die eine ähnliche Atmosphäre bieten – Hightech-Welten, düstere Geschichten und ein bisschen Chaos obendrein.

Jedes dieser Spiele hat etwas Einzigartiges zu bieten, ganz gleich, ob du dich für Hacking, Kämpfe oder moralisch komplexe Welten interessierst – genau wie damals in Night City. Und keine Sorge: Egal, ob du auf der Konsole oder am PC spielst, alle diese Titel sind für dein bevorzugtes Spielgerät verfügbar.

Wenn du also bereit bist, wieder in die neongetränkte, dystopische Zukunft einzutauchen, dann findest du hier 14 Titel das wird Sie an den Bildschirm fesseln, während Sie alternative Versionen der Zukunft erkunden.

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Nintendo Switch, PlayStation-Konsole, Xbox Series-Konsole, PC 2019 Getriebe

Im Gegensatz zum schonungslosen Realismus von Cyberpunk 2077, Borderlands 3 zeichnet sich durch eine lebhafte Comic-Ästhetik aus und bietet ein übertriebenes Abenteuer voller Humor, Chaos und einer absurden Menge an Waffen. Als eines der chaotische Open-World-Spiele… legt den Schwerpunkt auf rasante FPS-Kämpfe, Koop-Spiel und RPG-Fortschritte mit einzigartigen Vault-Jägern, von denen jeder über eigene mächtige Fähigkeiten verfügt.

Die Erkundung verschiedener Planeten sorgt für abwechslungsreiche Action, während das auf Beute ausgerichtete Gameplay dafür sorgt, dass es immer eine neue, unglaublich mächtige Waffe zu entdecken gibt. Wenn Cyberpunk 2077 dreht sich ganz um tiefgründige Erzählkunst und eine dystopische Zukunft, Borderlands 3 geht es darum, Dinge auf die unterhaltsamste Art und Weise in die Luft zu jagen.

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Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation-Konsole, Xbox Series-Konsole, PC 2013 Eidos Montreal

Als einer derdie besten RPG-Spieleauf dem Markt,Deus Ex: Human Revolution entdeckt eine dystopische Zukunft, die von der Macht der Konzerne und fortschrittlicher Kybernetik geprägt ist. In der Rolle von Adam Jensen (einem stark augmentierten Sicherheitsbeamten) wirst du in eine Welt moralischer Zweideutigkeiten geworfen und bist gezwungen, dich durch Verschwörungen, Verrat und die ethischen Dilemmata der menschlichen Augmentierung zu kämpfen.

Dieser Titel legt großen Wert auf die Entscheidungsfreiheit des Spielers und ermöglicht es dir, Missionen mit Heimlichkeit, Hacking, Diplomatie oder offenem Kampf anzugehen. Während Cyberpunk 2077 bietet ein weitläufiges, neonbeleuchtetes Stadtbild und rasante Action, Human Revolution bietet ein persönlicheres, zum Nachdenken anregendes Erlebnis, bei dem jede Entscheidung den Verlauf der Geschichte beeinflussen kann.

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Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation-Konsole, Xbox Series-Konsole, Nintendo Switch, PC 2014 Hirngespinste

Während beideShadowrun: Dragonfall and Cyberpunk 2077 Auch wenn sie Cyberpunk-Welten erkunden, bieten sie doch völlig unterschiedliche Erlebnisse. Shadowrun: Dragonfallist einfantastisches Strategiespiel Die Handlung spielt in einem dystopischen Berlin, in dem Magie und Technologie nebeneinander existieren.

Im Gegensatz zuCyberpunk 2077, das eine weitläufige offene Welt bietet, Shadowrun konzentriert sich auf taktische, rundenbasierte Kämpfe, in denen du ein Team aus unterschiedlichen Charakteren anführst, von denen jeder seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Hintergründe hat.

Die Handlung des Spiels ist fesselnd und wird stark von deinen Entscheidungen beeinflusst; sie bietet eine tiefgehende Charakterentwicklung und eine facettenreiche Geschichte, die dich in ihren Bann zieht.

WährendCyberpunk 2077 besticht durch seine atemberaubende Grafik und dynamischen Stadtlandschaften, Shadowrun: Dragonfall wird für seine komplexe Erzählweise und strategische Tiefe geschätzt und ist damit eine hervorragende Wahl für Spieler, die ein durchdachtes, taktisches Gameplay in Verbindung mit bedeutungsvollen erzählerischen Entscheidungen schätzen.

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Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation-Konsole, Xbox Series-Konsole, Nintendo Switch, PC 2019 Obsidian Entertainment

BeideDie Outer Worlds and Cyberpunk 2077 bieten fesselnde RPG-Erlebnisse – doch jedes Spiel verfolgt in Bezug auf Atmosphäre und Spielschwerpunkt einen ganz eigenen Ansatz. Die Outer Worlds spielt in einem pulsierenden, retro-futuristischen Universum, in dem die Spieler eine Galaxie erkunden, die unter der Kontrolle skrupelloser Konzerne steht. Das Spiel legt großen Wert auf die Entscheidungsfreiheit der Spieler – so kannst du die Geschichte durch Dialogoptionen und Entscheidungen mitbestimmen, die zu verschiedenen möglichen Enden führen.

Diese erzählerische Flexibilität – die eine ein episches Ego-Shooter-Spiel mit RPG-Elementen – sorgt dafür, dass kein Durchspielen dem anderen gleicht. Das Spiel ist zudem für seinen Humor, seine schrulligen Charaktere und seine fesselnde Spielwelt bekannt – was es zu einer hervorragenden Wahl für alle macht, die storybasierte Spiele schätzen.

Im Gegensatz dazu,Cyberpunk 2077– entwickelt von CD Projekt Red – bietet ein düstereres, visuell noch intensiveres Erlebnis in einer futuristischen, dystopischen Kulisse. Zwar haben beide Spiele Themen wie Unternehmensgier und vom Spieler gesteuerte Handlungsverläufe gemeinsam, Die Outer Worlds besticht durch seinen Witz, seine lebendige Weltgestaltung und seinen eher unbeschwerten Ton. Andererseits, Cyberpunk 2077 zeichnet sich durch atemberaubende Grafik, komplexe Quests und die tiefgehende Erkundung einer Cyberpunk-Welt aus – und bietet dabei eine ernstere und intensivere Handlung.

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Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation-Konsole, Xbox Series-Konsole, PC 2015 Bethesda

Dieses Spiel spielt in einem postapokalyptischen Boston – wo die Spieler eine riesige Ödnis durchqueren, die von mutierten Kreaturen, skrupellosen Plünderern und moralisch vielschichtigen Fraktionen bevölkert ist. Während sich die Hauptgeschichte um die Suche des Protagonisten nach seinem entführten Sohn dreht, nachdem er aus dem Vault hervorgekommen ist, liegt der eigentliche Reiz in der Erkundung, dem Aufbau von Stützpunkten und dem Handwerk.

Im Vergleich zuCyberpunk 2077, das sich durch eine dichte, weitläufige Stadtlandschaft mit Hochhäusern und neonbeleuchteten Straßen auszeichnet, Fallout 4 zeigt eine offenere und trostlosere Welt, in der das Überleben und von Spielern gegründete Siedlungen im Vordergrund stehen.

Auch wenn es nicht allgemein als das top FalloutSpiel Was die Handlung angeht, bietet es einige der befriedigendsten Kämpfe der Serie. Legendäre Waffen führen einzigartige Spielmechaniken ein – so können Spieler ihre Gegner auf kreative Weise vernichten. Vor allem aber sorgt der Fokus auf Spielerfreiheit und Individualisierung dafür, dass Fallout 4 ein herausragender Titel im Open-World-RPG-Genre.

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Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation-Konsole, PC 2020 Guerrilla Games

sowohl als auchCyberpunk 2077 Beide bieten visuell atemberaubende Open-World-RPG-Erlebnisse, doch jedes Spiel hat seine ganz eigene Herangehensweise an das Genre. Horizon Zero Dawnist eintolles Story-Spiel entführt die Spieler in eine postapokalyptische Welt, in der sich die Natur das Land zurückerobert hat und riesige Roboterwesen die Wildnis beherrschen.

Du schlüpfst in die Rolle von Aloy – einer äußerst geschickten Jägerin, die die Geheimnisse ihrer Vergangenheit aufdeckt und dabei sowohl gegen mechanische Bestien als auch gegen feindliche menschliche Fraktionen kämpft. Mit flüssigen Kämpfen, einer tiefgründigen Hintergrundgeschichte und dem Gesamtausgabe Mit zusätzlichen Inhalten bietet das Spiel eine fesselnde Reise durch seine atemberaubende Welt. Im Gegensatz dazu, Cyberpunk 2077 tauscht die üppigen Landschaften gegen die neonbeleuchtete Weite von Night City ein – eine von Kriminalität geprägte Metropole voller kybernetischer Verbesserungen, Intrigen und Hightech-Kriegsführung.

Anstelle von Aloys Präzision mit Pfeil und Bogen, Cyberpunk bietet den Spielern die volle Kontrolle über V, einen anpassbaren Söldner, der als kybernetischer Hacker, Nahkämpfer oder Revolverheld agieren kann. Während Horizon Zero Dawn dreht sich um das Überleben und die Entdeckung einer verschollenen Zivilisation, Cyberpunk 2077 setzt auf Spielerfreiheit, verzweigte Handlungsstränge und futuristische Körperverbesserungen.

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Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation-Konsole, PC 2013 Square Enix

Genau wie andere bemerkenswertFinal Fantasy SpieleDieser Titel bietet ein unvergessliches Rollenspielerlebnis. Er spielt in der von Cyberpunk inspirierten Welt von Midgar, wo Unternehmensgier und Ökoterrorismus eine fesselnde Geschichte prägen. Die Spieler steuern legendäre Charaktere wie Cloud, Tifa und Barret und liefern sich spannende Kämpfe, die Echtzeit-Action mit strategischen Elementen verbinden.

WährendCyberpunk 2077 bietet einen offenen Zugang zu seiner futuristischen Kulisse, Final Fantasy VII bietet ein strukturierteres, handlungsorientiertes Abenteuer, das sich durch emotionale Tiefe, Charakterentwicklung und filmreife Momente auszeichnet.

Beide Spiele beschäftigen sich mit dem Thema des Aufstands gegen unterdrückerische Kräfte, aber Final Fantasy VII greift auf Fantasy-Elemente zurück, während Cyberpunk 2077 basiert auf einer hochtechnologischen, dystopischen Realität. Ganz gleich, ob Sie sich eher für tiefgründige Geschichten oder rasante Kämpfe begeistern, Final Fantasy VII bleibt ein zeitloses Meisterwerk, das Spieler aller Generationen nach wie vor in seinen Bann zieht.

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Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation-Konsole, Xbox Series-Konsole, PC 2019 4A Games

Dieser Titel ist ein fesselnder Ego-Shooter, der im postapokalyptischen Russland spielt – man begleitet Artyom und seine Crew auf ihrer Reise durch die raue Ödnis auf der Suche nach einer neuen Heimat. Dies fesselndes Überlebensspiel verbindet auf meisterhafte Weise Überlebensmechaniken – Ressourcenmanagement – mit atmosphärischer Erzählkunst und schafft so eine fesselnde Reise durch trostlose, von Gefahren geprägte Landschaften.

Dank einer Mischung aus linearen und Open-World-Umgebungen – jede Begegnung ist spannend, und jeder Schuss zählt – vor allem, wenn man hört, „Antyom!“ zum hundertsten Mal.

WährendCyberpunk 2077 konzentriert sich auf hochtechnologische Zersiedelung und vom Spieler getroffene Entscheidungen – Metro Exodus bietet ein raues, vom Überlebenskampf geprägtes Erlebnis, in dem du Waffen herstellst, nach Ressourcen suchst und in einer brutalen, gnadenlosen Welt um jeden Atemzug kämpfst. Wenn du ein realistischeres, spannungsgeladenes Abenteuer dem neonbeleuchteten Chaos vorziehst – Metro Exodus ist ein absolutes Muss.

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Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation-Konsole, Xbox Series-Konsole, PC 2020 Ubisoft Toronto

Dieses Spiel wirkt wie eine Brücke zwischen unserer Gegenwart und der Cyberpunk-Zukunft von Cyberpunk 2077 – beide beschäftigen sich mit technologiegetriebenen Gesellschaften, verfolgen dabei jedoch unterschiedliche Ansätze. Die Handlung spielt in einem dystopischen London der nahen Zukunft, das unter einer erdrückenden Überwachung steht – Legion ermöglicht es den Spielern, jeden beliebigen NPC in der Stadt anzuwerben und zu steuern, von Straßenkünstlern bis hin zu professionellen Attentätern. Diese einzigartige Spielmechanik sorgt für Abwechslung und Unvorhersehbarkeit – so fühlt sich jeder Durchgang wie neu an.

WährendCyberpunk 2077 erzählt durch V eine sehr persönliche Geschichte – Watch Dogs: Legion setzt auf kollektiven Widerstand und ermöglicht es den Spielern, ihre eigene Rebellion aufzubauen. Der Schwerpunkt liegt dabei stark auf Stealth, Hacking und kreativer Problemlösung, während Cyberpunk 2077 legt den Schwerpunkt eher auf den Fortschritt im Rollenspiel und den Kampf aus der Ego-Perspektive. Wenn du Open-World-Spiele magst, in denen Technologie sowohl deine Waffe als auch deine größte Bedrohung ist – Legion ist die perfekte Wahl.

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Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation-Konsole, Xbox Series-Konsole, PC 2023 Nightdive Studios

Diesein fesselndes Action-Rollenspiel entführt die Spieler an Bord einer Raumstation, die von der abtrünnigen KI SHODAN, einer der kultigsten Bösewichte der Spielewelt, übernommen wurde. Dieser Cyberpunk-Klassiker legt den Schwerpunkt auf Erkundung, Ressourcenmanagement und strategische Problemlösung und zwingt die Spieler dazu, kritisch zu denken, während sie sich durch diese spannungsgeladene, atmosphärische Welt bewegen.

Im Gegensatz zu eher actionlastigen Cyberpunk-Spielen – System Shock setzt stark auf Survival-Horror-Elemente – wodurch sich jede Begegnung wie eine Frage von Leben und Tod anfühlt.

WährendCyberpunk 2077 zeichnet sich durch filmisches Storytelling und RPG-Spielverlauf aus – System Shock dreht sich ganz um emergentes Gameplay und das Erzählen von Geschichten durch die Umgebung. Sein Einfluss ist unbestreitbar – es legte den Grundstein für legendäre Titel wie Bioshock – Gott Ex– undDead Space. Wenn du auf der Suche nach einem Cyberpunk-Erlebnis bist, das sowohl deine Reflexe als auch deinen Verstand auf die Probe stellt – System Shock ist ein absolutes Muss.

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Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation-Konsole, Xbox Series-Konsole, Nintendo Switch, PC 2017 Platinum Games

Diesein unglaubliches Kampfspiel begleitet die Androiden 2B, 9S und A2 bei ihrem Kampf gegen außerirdische Maschinen in einer eindringlich schönen postapokalyptischen Welt. Was dieses Spiel auszeichnet, sind seine flüssigen Kämpfe, tiefgründige philosophische Themen und mehrere Enden, die die Vorstellungen der Spieler von Erzählkunst und Entscheidungsfreiheit auf die Probe stellen.

Jeder Durchgang enthüllt neue Facetten der komplexen Handlung – was das Spiel zu einem der emotional bewegendsten Erlebnisse in der Gaming-Welt macht.

WährendCyberpunk 2077 zeichnet sich durch visuelles Eintauchen und die Tiefe einer offenen Welt aus – NieR: Automata besticht durch seine dynamischen Kämpfe, seine abwechslungsreichen Spielmechaniken und seinen unvergesslichen Soundtrack. Es ist ein Spiel, das einem noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleibt – und eine tiefgründige, zum Nachdenken anregende Reise bietet, wie es sonst kein anderes Spiel dieses Genres tut.

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Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation-Konsole, Xbox Series-Konsole, PC 2023 Das war’s

Diesein großartiges Abenteuerspiel bietet eine neue Interpretation des Cyberpunk-Themas – ein Ego-Shooter, der in einem düsteren, von Kriminalität heimgesuchten Detroit spielt. Du schlüpfst in die Metallstiefel von RoboCop, dem legendären Cyborg-Polizisten, während er es mit Straßenbanden, Motorradfahrern und Söldnern aufnimmt – mit seiner charakteristischen Auto-9-Pistoleund ein unerschütterlicher Gerechtigkeitssinn.

Getreu dem Wie der Film bietet auch das Spiel übertriebene Action, fesselnde Simulationselemente und jene langsame, unaufhaltsame Bewegung, die einem das Gefühl gibt, eine unzerstörbare Kraft zu sein.

WährendCyberpunk 2077 legt den Schwerpunkt auf die Entscheidungsfreiheit der Spieler und die Erkundung einer offenen Welt – RoboCop: Rogue City bietet eine geradlinigere, actiongeladene Machtfantasie. Es ist ein nostalgisches und doch frisches Erlebnis, bei dem du die Straßen mit brutaler Effizienz säuberst – Schuss für Schuss mit gezielten Kopfschüssen.

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Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox Series-Konsole, PC 2023 Bethesda

Dieses Spiel spielt in einem Science-Fiction-Universum, in dem sich die Menschheit über einen der die größten Videospielkarten überhaupt. Ich kann abwechslungsreiche, oft menschenleere Planeten erkunden, mich in Weltraumkämpfe stürzen (wenn ich Glück habe) und meine ganz persönlichen Raumschiffe individuell gestalten.

Vor allem,Starfield besticht durch seinen Fokus auf Erkundung, Handwerk und ein detailreiches Universum voller verschiedener Fraktionen und einer tiefgründigen Hintergrundgeschichte. Die Handlung folgt der Suche des Protagonisten nach uralten Artefakten, während er sich durch politische Intrigen manövriert.

Im Gegensatz zuCyberpunk 2077, Starfield bietet ein offeneres Spielerlebnis im Sandbox-Stil. Es spricht Spieler an, die die Freiheit lieben, riesige, detailreich gestaltete Welten zu erkunden und in Weltraumabenteuer einzutauchen. Wenn du es kaum erwarten kannst, die Erde hinter dir zu lassen und dich in den Sternen zu verlieren, ist dies das richtige Spiel, um dich über die neonbeleuchteten Straßen hinauszuführen.

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14. Atomic Heart

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation-Konsole, Xbox Series-Konsole, PC 2023 Mundfisch

Diese Mischung aus Ego-Shooter und ein kniffliges Rätselspiel spielt in einer alternativen Version der Sowjetunion, in der fortschrittliche Technologie außer Kontrolle geraten ist, und besticht durch eine retro-futuristische Ästhetik, die Vergleiche weckt mit BioShock and System Shock.

Während ich mich durch diese verworrenen Welten bewegte, stand ich biomechanischen, bedrohlichen Feinden gegenüber und deckte gleichzeitig die Geheimnisse einer aus den Fugen geratenen Zukunft der Sowjetunion auf. Die Atmosphäre ist bedrückend, und die Geschichte enthüllt dunkle Geheimnisse dieser alternativen Realität.

Was zeichnetAtomic Heart Was es besonders auszeichnet, sind seine einzigartige Kulisse, die innovativen Kampfmechaniken und die fesselnde Weltgestaltung. Ähnlich wie andere Rollenspiele, AH bietet ein fesselndes Erlebnis, insbesondere für Fans von retro-futuristischen Themen und immersiven Simulationsspielen. Wenn du auf der Suche nach einer spannenden Reise durch ein bizarres Paralleluniversum bist, Atomic Heart bietet genau das.

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Häufig gestellte Fragen

Gibt es Spiele, die genauso gut sind wie Cyberpunk? Auf jeden Fall! Während Cyberpunk 2077 bietet zwar ein unglaubliches Open-World-RPG-Erlebnis, doch gibt es noch viele andere Spiele im Cyberpunk-Stil, die fesselnde Geschichten, eindringliche Welten und spannendes Gameplay bieten.

Titel wieDeus Ex: Human Revolution, Die Outer WorldsundShadowrun: Dragonfall vielfältige, futuristische Erlebnisse bieten, in die man gerne eintaucht. Was ist besser: GTA 5 oder Cyberpunk 2077? Das hängt davon ab, wonach du suchst. Grand Theft Auto V bietet eine weitläufige Open-World-Krimi-Sandbox mit einem lebhaften Mehrspielermodus, während Cyberpunk 2077 konzentriert sich auf ein komplexes Rollenspielerlebnis, das in einer neonbeleuchteten Dystopie spielt.

Wenn du ein tiefgehendes, storybasiertes Spielerlebnis mit RPG-Elementen bevorzugst, dann entscheide dich für Cyberpunk 2077. Wenn du chaotischen Spaß im Online-Mehrspielermodus haben willst, Grand Theft Auto V ist die bessere Wahl. Was ist besser, „Elden Ring“ oder „Cyberpunk“? Beide Spiele sind fantastisch, richten sich jedoch an unterschiedliche Zielgruppen. Elden Ring ist ein anspruchsvolles Open-World-Action-RPG mit einer tiefgründigen Hintergrundgeschichte und brutalen Kämpfen, während Cyberpunk 2077 legt mehr Wert auf die Erzählung, die Entscheidungen der Charaktere und futuristische Schießereien.

Wenn dir der Schwierigkeitsgrad und das Erkunden von „Souls“-ähnlichen Spielen gefallen, dann greif zu Elden Ring. Wenn du eine fesselnde Geschichte mit kybernetischen Upgrades suchst, Cyberpunk 2077 ist der richtige Weg. Was ist besser, „Cyberpunk 2077“ oder „The Witcher 3“? Beide sind Meisterwerke von CD Projekt Red, bieten jedoch unterschiedliche Spielerlebnisse. The Witcher 3 ist ein Dark-Fantasy-Rollenspiel mit einer der besten Geschichten in der Gaming-Welt, während Cyberpunk 2077 bietet eine dystopische Hightech-Welt mit mehr Action aus der Ego-Perspektive und mehr Entscheidungsfreiheit für den Spieler.

Wenn du mittelalterliche Fantasy und tiefgründige Geschichten liebst, dann greif zu The Witcher 3. Wenn eine futuristische Welt mit Hacking, kybernetischen Upgrades und intensiven Schießereien spannend klingt, Cyberpunk 2077 ist die beste Wahl.

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