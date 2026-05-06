Die 18 besten Strategie-Brettspiele 2025: Der perfekte Plan

Wenn es um die besten Strategiespiele geht, hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Manche mögen Spiele, die leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern sind. Andere bevorzugen vielleicht Spiele mit großem Umfang und hoher Komplexität.

Manche ziehen vielleicht eine gute Balance zwischen beiden vor. Wie dem auch sei, Um bei diesen Spielen erfolgreich zu sein, brauchst du eine Mischung aus Köpfchen und Mut.

Egal, was du bevorzugst – ich habe das Richtige für dich. In dieser Liste stellen wir dir 18 der besten Strategie-Brettspiele vor, die du entweder gleich heute mit Freunden bei einem Spieleabend oder ganz alleine spielen kannst.

Unsere Top-Empfehlungen für Strategiespiele

Zwar sind alle strategischen Brettspiele großartig, doch einige heben sich deutlich von den anderen ab:

Dieser Krieg von uns (2017) – Das Überleben inmitten einer Belagerung ist nicht nur eine strategische Herausforderung, sondern auch eine erschütternde, moralisch komplexe Angelegenheit. Wie wirst du überleben? Catan (1995) – Dieses zeitlose strategische Wirtschaftsbrettspiel begeistert nach wie vor durch sein einfaches Spielprinzip, das leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist. Frosthaven (2022) – Die Fortsetzung vonGloomhaven, Frosthaven vereint ein bisschen von allem: Charakter-RPG, Krimis, Städtebau und vieles mehr.

Wenn das nicht ganz dein Ding ist, mach dir keine Sorgen. Es gibt noch jede Menge andere Strategiespiele, in die du dich vertiefen kannst, also lies einfach weiter.

Die 18 besten Strategiespiele für Anfänger und Strategen

Nun ist die Auswahl von Strategiespielen nicht einfach nur eine Frage davon, „die kompliziertesten Spiele zu nehmen, die es gibt“. Gute strategische Brettspiele sollten strategisch tiefgründig genug sein, um erfahrene Spieler zufrieden zu stellen, aber auch zugänglich genug, damit immer Platz für neue Spieler am Tisch ist.

Allerdings bieten alle diese Spiele eine gelungene Mischung aus Komplexität und strategischer Tiefe sowie eine gute Zugänglichkeit für neue Spieler … und vielleicht auch ein bisschen Glück, um für Abwechslung zu sorgen.

Kommen wir zur Liste. Wie viele dieser tollen Strategie-Brettspiele hast du schon ausprobiert?

1. Dieser Krieg von uns [Emotionale Überlebensstrategie bei schwierigen moralischen Entscheidungen]

Unsere Bewertung 10

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Thema Überleben Anzahl der Spieler 1-6 Spielzeit ca. 2 Stunden Komplexität Einfach

An erster Stelle dieser Liste steht Dieser Krieg von uns, einer derDie besten PC-Spiele Ich hatte das Vergnügen, ein Spiel auszuprobieren, das einem regelrecht den Atem raubt und nun als Brettspiel umgesetzt wurde. Inspiriert von der Belagerung von Sarajevo schlüpft man in diesem Kriegsspiel weder in die Rolle eines Elitekommandos noch gar eines regulären Zuges, sondern vielmehr in die Rolle von eine Gruppe von Zivilisten, die in einer vom Krieg zerrütteten Stadt ums Überleben kämpft.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieser Krieg von uns bietet eine interessante Abwandlung der üblichen Machtfantasien, die Spiele bieten. Es ist stimmungsvoll und ehrlich gesagt manchmal etwas deprimierend, aber gerade diese Einzigartigkeit macht es zu einem absoluten Muss.

Um die Belagerung von Pogoren zu überleben, müsst ihr und eure Handvoll Überlebender nicht nur auf schießwütige Soldaten (und zwar von beiden Seiten) achten, sondern auch in den Ruinen nach Nahrung, Wasser und Medikamenten suchen. Das Leben geht weiter, selbst inmitten dieser Hölle, und Alles kann im Handumdrehen den Bach runtergehen.

Dieser Krieg von uns hält sich nicht zurück, wenn es um die nackte Grausamkeit geht, die das Überleben erfordert. Während du darum kämpfst, noch einen weiteren Tag zu überstehen, wirst du mit bedeutungsvolle, moralisch anspruchsvolle Entscheidungen, zum Beispiel, ob man sein Leben riskieren soll, um auf den Straßen nach Vorräten zu suchen, oder ob man anderen Überlebenden, die zu schwach sind, um sich zu wehren, Vorräte wegnimmt.

Und wenn der Krieg endet (denn irgendwann endet er doch), bleiben dir nur noch die leeren Echos einer von Trümmern übersäten Stadt. In der Stille, die folgt, während du versuchst, alles wieder aufzubauen, musst du eine einfache, aber entscheidende Frage beantworten: Hat dir der Krieg gezeigt, wer du wirklich bist?

Mein Fazit:Sowohl dieDieser Krieg von uns Dieses Videospiel und dieses Brettspiel sind aufgrund ihrer schonungslosen Ehrlichkeit und ihrer moralischen Tiefe auf jeden Fall einen Versuch wert.

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2. Catan [Kultiges Strategiespiel rund um den Handel mit Ressourcen und den Aufbau von Siedlungen]

Unsere Bewertung 9.8

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Thema Wirtschaft Anzahl der Spieler 3–4, 5–6 mit Erweiterung Spielzeit ca. 2 Stunden Komplexität Einfach

Damals, als ich noch Student war (ich habe eine lange und komplizierte Beziehung zur akademischen Welt), hatte ich einen Freund, der gar nicht aufhören konnte, von Die Siedler von Catan. Jahre später, als ich mich endlich hinsetzen und es ausprobieren konnte, Mir wurde klar, dass der Hype um ihn völlig berechtigt war.

Du und deine Gegner stoßt zufällig auf die üppige, unbesiedelte Insel Catan, Da ist es doch klar, dass ihr alle darum wetteifern werdet, sein Herr und Gebieter zu sein. Dies geschieht nicht nur durch die Gewinnung und den Handel mit Ressourcen, sondern auch dadurch, dass man diese einsetzt, um großartige Städte und ausgedehnte Straßen zu errichten. Für jede große Aufgabe, die du abschließt, erhältst du eine bestimmte Anzahl an Siegpunkten, und wer genügend Punkte sammelt, gewinnt das Spiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jedes Spiel vonCatan verläuft ganz unterschiedlich, je nachdem, mit wem man spielt. Jeder Spieler hat seine eigene Strategie, die wiederum davon geprägt ist, wie seine Gegner denken. Alles in allem ist es ein bisschen so, als würde man im Mehrspielermodus spielen Zivilisation.

Das bedeutet, dass es sich zwar streng genommen nicht um ein 4X-Spiel handelt, Catan Das fühlt sich auf jeden Fall so an. Da steckt eine Menge Strategie dahinter, selbst wenn es nur um den Tausch von Ressourcen geht. Die Vorräte, die dir deine Rivalen anbieten, sichern dir zwar einen festen Stand, aber bist du bereit, das Risiko einzugehen, dass sie sich durch ihre Gegenforderungen einen massiven Vorsprung verschaffen?

Als ob das Basisspiel nicht schon genug zu bieten hätte, Catan bietet zudem eine Vielzahl von Erweiterungen. Es gibt nicht nur eine Erweiterung des Basisspiels für 5 bis 6 Spieler, sondern auch Zusatzinhalte in Form von weiteren zu erkundenden Landschaften, äußeren Bedrohungen, gegen die man sich verteidigen muss, sowie verschiedenen Spielmodi.

Mein Fazit:Catan ist ein hervorragendes Einstiegsspiel im Strategie-Genre, das von allem etwas bietet und dabei auch für Neulinge leicht zugänglich bleibt.

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3. Frosthaven [Eine tiefgehende taktische Kampagne mit RPG-ähnlichem Fortschrittssystem]

Unsere Bewertung 9.5

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Thema Städtebau, Rollenspiel, Kampf Anzahl der Spieler 1-4 Spielzeit Vielfältig Komplexität Messe

Wenn Ihnen der Name bekannt vorkommt, sind Sie nicht der Einzige. Frosthaven ist die Fortsetzung des bekannten Gloomhaven, das bereits einen tiefen Einblick in das Leben von Abenteurern bot und als eines der besten Tabletop-Rollenspiele außerhalb von Dungeons & Dragons. Damit will ich sagen, dass Die Fortsetzung ist noch größer und besser, ganz zu schweigen davon, dass sie noch kälter und wilder ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Frosthaven dauertGloomhaven bis zu elf, je nachdem, wie viele Systeme hinzukommen. Am Anfang ist es zugegebenermaßen ziemlich komplex, aber sobald man sich daran gewöhnt hat, wird man die Tiefe des Spiels zu schätzen wissen Frosthaven is.

In Frosthaven, spielen du und deine Gruppe Abenteurer, die zu einem eisigen Außenposten an der nördlichen Grenze entsandt wurden. Das Leben hier ist hart, nicht nur wegen der Kälte, sondern auch wegen der zahlreiche feindliche Kräfte in der Region, wie zum Beispiel die wilden Algox und die bestialischen Lurker.

Diesmal geht es jedoch nicht nur um Abenteuer. Du musst auch sich durch zahlreiche Veranstaltungen bewegen, von den jahreszeitlichen Wechseln zwischen ruhigem Sommer und gnadenlosem Winter über jede Menge Rätsel, die es zu lösen gilt, bis hin zu Stadtmanagement, während du einen bescheidenen Außenposten zu einer lebenswerten Siedlung ausbaust. Zumindest ist das besser als Laubhütten und Zelte.

Natürlich wäre es kein Spiel von Isaac Childres ohne Charakterentwicklung, und Frosthaven davon hat es jede Menge. Mit einem neuen Kampagne mit 100 Szenariensowie Unterstützung für Charaktere und Gegenstände aus Gloomhaven, Frosthaven wird dein Verlangen nach Rollenspielen garantiert stillen, auch wenn du in den eisigen Weiten ums Überleben kämpfst.

Mein Fazit:Frosthaven ist ein absolut umfangreiches Spiel, das von allem etwas bietet. Wenn du nur eine einzige langfristige Kampagne mit Familie oder Freunden spielen möchtest, ist dieses Spiel eine fantastische Wahl.

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4. Schlachtschiff [Klassisches Duell aus logischem Schlussfolgern und strategischer Positionierung]

Unsere Bewertung 9.2

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Thema Logik, Positionierung Anzahl der Spieler 2 Spielzeit Variiert, in der Regel bis zu 1 Stunde. Komplexität Trivial

Schlachtschiffist ein Spiel mit einer langen Geschichte; Dokumente belegen, dass es bereits 1907 gespielt wurde. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum: Mit seinen einfachen, aber tiefgründigen Spielmechaniken und der Kombination aus logischem Schlussfolgern und klugem Raten, Schlachtschiffist ein Spiel für die Ewigkeit.

Warum wir uns dafür entschieden haben Schlachtschiffmacht großen Spaß, aber sein Hauptreiz liegt darin, wie einfach es ist. Wenn du jemanden für Brettspiele begeistern möchtest, ist dies ein toller Einstieg.

Im Kern,Schlachtschiffis Ein einfaches, aber spannendes Strategiespiel, bei dem man sich gegenseitig auf die Schliche kommt. Du und dein Gegner platziert eure Schiffe auf einem Raster und schießt abwechselnd auf bestimmte Stellen. Jeder Treffer fügt einem Schiff Schaden zu, und sobald alle Teile getroffen wurden, ist das Schiff versenkt. Der Spieler, der als Letzter übrig bleibt, gewinnt natürlich. Diese konsequente Ausrichtung auf Eins-gegen-Eins-Mechaniken sorgt dafür, dass das Spiel ein Klassiker unter den Die zwei besten Brettspiele die dieses Genre abdecken.

Doch obwohl die Prämisse einfach ist, Schlachtschifferfordert dennoch ein gewisses Maß an Strategie. Stellst du deine Schiffe weit auseinander, damit sie schwerer zu treffen sind, oder stellst du sie dicht beieinander auf, weil dein Gegner damit nicht rechnet? Greifst du Kacheln an, die dicht beieinander liegen, oder kennst du deinen Gegner gut genug, um zu wissen, dass er sich ausbreiten wird?

Und schließlich wegen seiner Einfachheit, Schlachtschiffkann praktisch überall gespielt werden; schon im Ersten Weltkrieg haben die Leute das Spiel auf Papier gespielt. Ich würde trotzdem empfehlen, sich ein Spielbrett zu besorgen, denn es ist schön, echte Figuren und ein Raster zu haben … und so sicherzustellen, dass der Gegner nicht schummelt. Das ist schon oft vorgekommen.

Mein Fazit:Schlachtschiffzeichnet sich als einfaches, aber unterhaltsames und schnelles Spiel aus, das man praktisch überall spielen kann.

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5. Pracht [Strategie für eleganten Engine-Aufbau und Ressourcenoptimierung]

Unsere Bewertung 9.1

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Thema Motorenbau Anzahl der Spieler 2-4 Spielzeit ~20–30 Minuten Komplexität Einfach

Wie beiCatan, Prachtist ein Spiel, bei dem es darum geht, durch wirtschaftliche Handlungen Punkte zu sammeln. Allerdings, Prachtist auch ein „Motorenschmied“ – eine elegante Umschreibung dafür, dass man klein anfängt, aber durch Investitionen sein Geschäft explosionsartig ausbauen kann. Das bedeutet, dass Dieses Brettspiel, bei dem Edelsteine im Mittelpunkt stehen, erfordert viel strategisches Geschick.

Prachtist ein Spiel für bis zu 4 Spieler. Jeder Spieler schlüpft in die Rolle eines Edelsteinhändlers in der Renaissance und konkurriert mit seinen Rivalen um Prestigepunkte. Um diese Punkte zu erhalten, musst du Edelsteine einsetzen. Mit diesen Edelsteinen kannst du wiederum Verbesserungen kaufen, Karten, die dir dauerhaft die angegebenen Edelsteine liefern. Also ja, die Dinge spitzen sich ziemlich schnell zu.

Warum wir uns dafür entschieden haben Da es rein dem Zufall überlassen ist, wann bestimmte Entwicklungskarten erscheinen (wenn überhaupt), Prachtist ein herrlich unvorhersehbares Spiel, das dich dazu herausfordert, spontan zu improvisieren.

PrachtDas Metagame dreht sich nicht nur darum, erstklassige Bauprojekte zu ergattern, um die eigenen Einnahmen zu steigern, sondern auch, wichtige Entwicklungen, die deine Gegner anstreben könnten, vorauszusehen und zu vereiteln. Da ihr und eure Gegner um die meisten Prestigepunkte wetteifert, ist es sehr wichtig, Entwicklungen zu reservieren (vor allem, wenn sie nur noch einen Schritt von der Schirmherrschaft eines Adligen entfernt sind).

Nun,Prachtist relativ einfach zu erlernen. Doch obwohl es leicht zu erlernen ist, bietet es unglaublich viel Tiefe. Denn angesichts der Zufälligkeit der einzelnen Kartensätze und der Vielzahl an Aktionen, die jeder Spieler ausführen kann, weiß niemand, wie sich diese Runde entwickeln wird.

Mein Fazit:Pracht ist leicht zu erlernen, aber selbst erfahrene Strategen werden an dem eleganten Aufbau der Spielmechanik und der Unvorhersehbarkeit des Spiels ihre Freude haben.

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6. Root [Asymmetrische Waldkriegsstrategie mit einzigartigen Fraktionen]

Unsere Bewertung 9

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Thema Asymmetrische Kriegsführung, im Stil von 4X-Spielen Anzahl der Spieler 2–4 (mit Erweiterungen auch mehr) Spielzeit ca. 1 Stunde Komplexität Komplex (asymmetrische Fraktionen)

Viele der Brettspiele auf dieser Liste sind darauf ausgelegt, jedem Spieler gleiche Chancen zu bieten. Allerdings, Root, ebensoCatanfordert die Spieler dazu auf, ihre (bildliche) Kartenhand auszuspielen. Sehen Sie, im Gegensatz zu anderen strategischen Brettspielen, bei denen es um Kämpfe geht, Root zeichnet sich auf den ersten Blick durch seine asymmetrischen Fraktionen aus.

Jeder Spieler wählt eine von vier Fraktionen: die auf den Bau von Maschinen spezialisierte Marquise de Cat, die an Dekrete gebundenen Eyrie-Dynastien, die Guerilla-Allianz der Woodland Alliance oder die opportunistischen Vagabonden. Obwohl sie alle unter dem Dach von Root, Jede dieser Fraktionen unterscheidet sich in ihrem Spielstil so sehr, dass man das Gefühl hat, ein ganz anderes Spiel zu spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jedes derRootDie verschiedenen Fraktionen erfordern unterschiedliche Taktiken, sowohl beim Spielen als auch im Kampf gegen sie. Das bedeutet, dass RootDie strategische Tiefe des Spiels ist einfach unvergleichlich, und dabei sind die individuellen Strategien der einzelnen Spieler noch gar nicht berücksichtigt.

Root folgt zwar dem üblichen Prinzip, Punkte zu sammeln, um zu gewinnen, sorgt aber gleichzeitig für Abwechslung, indem es Jede Fraktion hat ihre eigenen Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Der Spieler, der die Marquise de Cat verkörpert, erhält beispielsweise Punkte für den Bau neuer Gebäude für seine Waldwerkstätten, während der Spieler, der den Vagabunden verkörpert, Ruinen erkunden und die Beziehungen zu allen verbessern möchte.

Weil es so tief ist RootDie Strategie lautet: Rechne damit, dass du ein paar Spiele brauchst, um dich mit den Besonderheiten der einzelnen Fraktionen vertraut zu machen. Und selbst wenn man erst einmal gelernt hat, wie man eine Fraktion spielt und ihr entgegenwirkt, RootDas unberechenbare Schlachtfeld bedeutet auch, dass du dich anpassungsfähige Taktiken sowie clevere (und hinterhältige) spontane Allianzen aneignen musst, um sicherzustellen, dass deine Fraktion als Sieger hervorgeht.

Mein Fazit:Root ist ein Traum unter den strategischen Brettspielen. Abgesehen von der Herausforderung, sich auf die Züge der anderen Spieler einzustellen, bieten nur wenige Spiele eine derart große strategische Tiefe wie RootFraktionen.

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7. Heat: Vollgas [Strategie für Hochgeschwindigkeitsrennen mit Kartenmanagement]

Unsere Bewertung 8.9

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Thema Rennen, Ressourcenmanagement Anzahl der Spieler 1-6 Spielzeit ca. 1 Stunde Komplexität Einfach

Kartenspiele auf Motorrädern? Wie wäre es mit Autorennen auf einem Brettspiel? Denn so absurd das auch klingen mag, genau das ist es, was HitzeAngebote. Und auch wenn es vielleicht albern klingt, ist es das wirklich nicht; dieses Brettspiel-Rennspiel ist schnell, temporeich und fordert seine Spieler dazu heraus, kalkulierte Risiken einzugehen, um den Sieg zu erringen.

Warum wir uns dafür entschieden haben HitzeDank der rasanten Action, der parallelen Spielzüge und der Comeback-Mechaniken steht bei jedem Spiel von Anfang bis Ende viel auf dem Spiel.

In Hitze, trittst du gegen bis zu sechs andere Spieler an, um zu sehen, wer als Erster die Ziellinie überquert. Wie du schnell feststellen wirst, ist Geschwindigkeit nicht alles, und Hitzedreht sich um ein umsichtiges Risikomanagement und der sinnvolle Einsatz Ihrer Ressourcen. Vollgas zu geben mag kurzfristig eine gute Strategie sein, um die Führung zu übernehmen, aber wie viel Belastung hält dein Auto aus?

Einzigartig unter den Spielen auf dieser Liste ist Hitzedas Zugsystem. Anstatt dass jeder Spieler nacheinander an der Reihe ist, Bestimmte Handlungen, wie zum Beispiel das Schalten oder das Kartenspielen, müssen gleichzeitig erfolgen. Dies verleihtHitzeein Gefühl der Dringlichkeit, und wenn man bedenkt, wie knapp die Rennen sind, kann es sehr schnell richtig hitzig werden.

Abgesehen von der spannenden Rennaction auf engstem Raum, Hitzezeichnet sich zudem durch eine Vielzahl zusätzlicher Module aus. Das Garagenmodul beispielsweise bietet einige raffinierte Aufwertungskarten, während das Wettermodul eine ganze Reihe weiterer Elemente hinzufügt, die man berücksichtigen muss.

Mein Fazit:Rasant und actionreich, aber dennoch strategisch tiefgründig genug, um Zeit zum Nachdenken zu lassen, Hitzeist ein tolles Spiel sowohl für Brettspiel-Neulinge als auch für erfahrene Spieler.

8. Carcassonne [Strategie zum Verlegen von Spielsteinen mit taktischer Platzierung]

Unsere Bewertung 8.8

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Thema Kachelplatzierung Anzahl der Spieler 2–5 Spielzeit ca. 1 Stunde Komplexität Einfach

Eines der älteren Spiele auf dieser Liste, Carcassonne is ein mittelalterlicher Städte- und Landbau-Simulator, bei dem du und deine Gegner abwechselnd die Landschaft gestalten und für euch beanspruchen. Das geschieht, indem ihr Kacheln legt, um ein Gesamtbild zu schaffen – ein bisschen wie bei einem Puzzle mit völlig freier Form, und wenn du es schon einmal gespielt hast, ein bisschen wie Herzogtum Drop.

Warum wir uns dafür entschieden haben Lass dich nicht täuschen von CarcassonneAlter und Spielablauf. Dieses Spiel birgt viele Feinheiten, und um zu gewinnen, musst du nicht nur ein Meister im Legen der Spielsteine werden, sondern auch darin, deinem Gegner Punkte wegzunehmen.

Das Land von Carcassonne ist jedoch nicht das einzige Ziel, denn Jeder Spieler muss zudem seine Spielfiguren einsetzen, um Anspruch auf bestimmte Spielplättchen zu erheben. Jedes Mal, wenn du ein Plättchen legst, hast du außerdem die Möglichkeit, es mit einem deiner begrenzten Spielfiguren zu beanspruchen, die ebenfalls auf einem Feld platziert werden muss. Keine Sorge, es ist viel einfacher, als es klingt.

Wie bei vielen der hier vorgestellten Spiele, Carcassonne basiert auf einem Punktesystem. Allerdings in Carcassonne, erhältst du Punkte, wenn ein Feld, auf dem sich einer deiner Spielsteine befindet, fertiggestellt wird, egal, wer es zu Ende gebracht hat. Das eröffnet ein ganz neues Metaspiel aus Blockieren, Verhindern und Abgreifen von Funktionen im Wettlauf um die Führung. Es ist auch die einzige Möglichkeit, Spielfiguren zurückzubekommen, also ja.

Einer derCarcassonneZu den Stärken (und meiner Meinung nach den größten Vorzügen) gehört Schlichte Einfachheit. Ähnlich wie beim Schach stehen dir in deinem Zug nur eine sehr begrenzte Anzahl von Zügen zur Verfügung. Doch es sind die unendlichen Möglichkeiten, die jede Figur (oder in diesem Fall jede Spielstein) eröffnet, die Carcassonne ein strategisches Meisterwerk.

Mein Fazit:Für ein Spiel, bei dem man eigentlich nur zwei Aktionen hat, Carcassonne ist überraschend komplex und macht unglaublich süchtig.

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9. Der Marsch der Ameisen: Weiterentwickelte Ausgabe [Von 4X-Spielen inspirierte Strategie zum Wachstum und zur Evolution von Insektenkolonien]

Unsere Bewertung 8.7

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Thema 4X Anzahl der Spieler 1-5 Spielzeit ca. 1 Stunde Komplexität Messe

Viele Spiele auf dieser Liste, wie zum Beispiel Catan, PrachtundRoot… weisen Anklänge an ein 4X-Spiel auf. Logischerweise wäre der nächste Schritt, das gesamte Paket in kompakter Form zu erstellen, und genau das bekommen wir mit Der Marsch der Ameisen, ein naturorientierter Ausflug in das 4X-Genre.

Falls der Name noch keinen Hinweis gegeben hat: Jeder Spieler leitet seinen eigenen Ameisenkolonie, um die Kontrolle über den Großen Tunnel zu erlangen. Dazu muss er, Du musst es so machen, wie es 4X-Imperien tun: Erweitere das Spielfeld, indem du Plättchen strategisch platzierst, erkunde die Tunnel, nutze deren Ressourcen und vernichte die anderen Ameisen durch Kämpfe und die Mutation deiner Brut.

Warum wir uns dafür entschieden haben 4X-Spieler werden sich schnell in dieses Brettspiel einfinden, und dank der Reaktionsphasen und der engen Spielumgebung ist von Anfang an jede Menge Action garantiert.

Der Marsch der Ameisen has vielfältige Wege zum Sieg und jede Menge Spielraum für strategisches Denken, und zwar so sehr, dass sich das Spielen eines Spiels fast wie eine schöne Runde Zivilisation. Die wichtigste Ausnahme bildet hier der Zeitaufwand, da es den Entwicklern gelungen ist, das Spielerlebnis auf kompakte Sitzungen von jeweils etwas mehr als einer Stunde zu verdichten.

Eine letzte Sache, auf die ich hier noch hinweisen möchte, ist, dass dies die Weiterentwickelte Ausgabe, nicht das Original von 2015. Das Weiterentwickelte Ausgabe, das 2025 erscheint, bietet nicht nur eine schickere Grafik, sondern auch überarbeitete Regeln und flüssigere Spielabläufe für ein insgesamt besseres Spielerlebnis… also Achte darauf, dass du die richtige Version erhältst.

Mein Fazit:Der Marsch der Ameisen schafft es, einen viermal so langen Spielverlauf in ein prägnantes und dennoch befriedigendes Brettspiel zu verdichten. Für eingefleischte Strategen definitiv ein Muss.

10. Plünderung [Gebietskontrolle und Eroberung von Ressourcen im Piraten-Themenbereich]

Unsere Bewertung 8.5

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Thema Exploration, Ressourcenmanagement Anzahl der Spieler 2-6 Spielzeit ca. 2 Stunden Komplexität Einfach

Ein Imperium aufzubauen, mag für manche etwas zu hoch gegriffen sein, und glücklicherweise, Es gibt immer noch strategische Spiele, die etwas weniger intensiv sind. PlünderungIn diesem Spiel schlüpfst du beispielsweise in die Rolle eines Piratenkapitäns, wobei jeder darum wetteifert, der reichste Mann auf den sieben Weltmeeren zu werden. Dies geschieht durch den Vergleich der Beute in Form von Plünderungspunkten; wer zuerst 10 erreicht, gewinnt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Plünderungzeichnet sich durch seine Unkompliziertheit aus. Sicher, es ist ein gewisses Maß an Strategie erforderlich, aber die vom Glück abhängigen Kämpfe und die einfachen Spielmechaniken sorgen dafür, dass PlünderungEin gutes Spiel für jüngere oder weniger erfahrene Spieler.

Es gibt viele Möglichkeiten, Beute-Punkte zu sammeln: Erobere Inseln, baue eine Flotte auf, versenke andere Schiffe oder begib dich auf Schatzsuche. Die Welt liegt dir, wie man so schön sagt, zu Füßen, und wie du deine Punkte sammelst, spielt keine Rolle – Hauptsache, du hast am Ende die meisten davon.

Das bedeutet, dass dabei spielt die Strategie eine große Rolle Plünderung. Du kannst dich dafür entscheiden, auf Nummer sicher zu gehen, indem du Inseln eroberst und eine Flotte aufbaust, oder den abenteuerlichen Weg einschlagen und den X-Markierungen auf der Karte nachjagen, um eine Karte aus dem Schatzkartendeck zu ziehen. Das Einzige, worauf du wirklich achten musst, sind die Beute-Punkte, denn wer zehn davon erreicht, beendet das Spiel sofort.

PlünderungDie Stärke liegt darin, wie einfach es ist. Auch wenn es nicht so tiefgründig ist wie beispielsweise, Root, die Tatsache, dass jeder einfach einsteigen, spielen und möglicherweise schon bei seinem allerersten Spiel Plünderungmacht dies zu einemEin tolles Spiel für den Spieleabend.

Mein Fazit:Mit seinem einfachen, aber fesselnden Spielprinzip und den leicht zu erlernenden Spielmechaniken, Plünderungist eine tolle Wahl für Spieler, die nach etwas Kurzem, Unterhaltsamem und Lustigem suchen.

11. Risiko [Strategie zur weltweiten Eroberung mit Schwerpunkt auf Truppenaufstellung]

Unsere Bewertung 8.4

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Thema Weltherrschaft, Taktik, Diplomatie Anzahl der Spieler 2-6 Spielzeit ca. 2 Stunden Komplexität Einfach

Keine Liste strategischer Brettspiele wäre vollständig ohne Risiko, der Urvater vieler moderner Strategiespiele. Nach heutigen Maßstäben, Risikoist unglaublich einfach (manche würden es vielleicht sogar als primitiv bezeichnen), doch sein Einfluss ist so groß, dass es 2021 in die US-amerikanische „National Toy Hall of Fame“ aufgenommen wurde.

Warum wir uns dafür entschieden haben Risikoist ein unterhaltsamer, unbeschwerter und einfacher Klassiker aus der Kindheit, der sich hervorragend als Einstieg in anspruchsvollere Spiele eignet.

RisikoDas Spielprinzip ist einfach. Jeder Spieler befehligt Armeen, mit denen er 42 Gebiete auf der ganzen Welt erobern. Erschwerend kommt natürlich hinzu, dass jeder Spieler der neue Weltherrscher werden will. Du musst dich also mit allen anderen messen und in Würfelkämpfen um ihre Ländereien kämpfen.

Risikoist ein Spiel, bei dem es um Aggression geht. Auch wenn du sowohl in der Offensive als auch in der Defensive ständig Kämpfer verlierst, spornt dich ein stetiger Nachschub aus den von dir kontrollierten Gebieten dazu an, in die Offensive zu gehen und dort zu bleiben. Der Sieger erhält zudem die Beute, und durch Eroberungen verdiente Karten können eingetauscht werden, um sofort neue Kämpfer zu erhalten.

Zu guter Letzt wäre da noch die Diplomatie. Zwar gibt es keine formellen Regeln für Bündnisse in der RisikoIm Regelwerk ist vorgesehen, dass die Spieler in der Regel informelle Bündnisse schließen und sich nicht gegenseitig angreifen. Da es sich hierbei um ein Eroberungsspiel handelt, Jedes Bündnis ist zwangsläufig nur von kurzer Dauer. Denk daran: Es kann nur einen geben.

Mein Fazit:Dieses beliebte Strategie-Brettspiel bietet auch heute noch jede Menge Spaß, und dank seines geringen Schwierigkeitsgrades und der unkomplizierten Regeln eignet es sich hervorragend für Einsteiger.

12. Die 13th Street Crew [Kooperative taktische Strategie bei städtischen Konflikten]

Unsere Bewertung 8.2

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Thema Soziale Schlussfolgerung Anzahl der Spieler 3-7 Spielzeit ca. 1 Stunde Komplexität Einfach

Apropos Bündnisse, Die 13th Street Crew ist ein weiteres Spiel, das zur Zusammenarbeit anregt. In diesem düsteren, urban-taktischen Spiel mit sozialer Deduktion erlebt man den Aufstieg (oder Fall) einer Gruppe von Handlangern in einem Verbrechersyndikat. Im Gegensatz zu anderen Spielen desselben Genres jedoch, Die Spieler können gemeinsam gewinnen…aber viel Glück dabei, dorthin zu kommen.

Genau wie bei vielen anderen Detektivspielen, Die 13th Street Crew vergibt den Spielern zu Beginn des Spiels geheime Rollen. Während die meisten Spieler die Rolle eines Schlägers erhalten, Es könnten sich unter euch Polizeispitzel befinden. Dieser Informant wird versuchen, das Spiel im Alleingang zu gewinnen, indem er als Erster 15.000 Dollar zusammenbekommt, aber Vorsicht: Manchmal ist niemand verdächtig.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die 13th Street Crew baut nicht nur auf den üblichen Klischees von Spielen mit verdeckter Identität auf, sondern verleiht ihnen durch das Berufssystem auch eine ganz eigene Note.

Die Leitung der Crew übernimmt der Hauptspieler, der nach jedem Auftrag wechselt und entscheidet, welchen Auftrag man annimmt und wer mitkommt. Die Entscheidung, wen man bei einem Raubüberfall mitnimmt und wen man außen vor lässt, ist eine Herausforderung für sich, denn jeder Spieler, nicht nur der Informant, kann das ganze Team in die Bredouille bringen, indem er eine Karte mit Polizeipräsenz in den Ergebnispool wirft.

Das bedeutet, dass Die 13th Street Crew is ein viel intensiveres Erlebnis als bei den üblichen Gesellschaftsspielen, bei denen es um das Erraten von Rollen geht. Auch wenn es so aussehen mag, als sei es am klügsten, sich mit allen zu verbünden und gemeinsam zu gewinnen, kannst du dir sicher sein, dass du niemandem in deiner Crew wirklich vertrauen kannst.

Mein Fazit:Die 13th Street Crew bietet eine tiefgründigere, aber nicht weniger unterhaltsame Variante der beliebten Spiele rund um verborgene Identitäten und erfordert nicht nur strategisches Geschick, sondern auch Charisma und Schlagfertigkeit.

13. Verwirrende Kryptiden [Strategien für verdeckte Züge und Bluffs mit Fabelwesen]

Unsere Bewertung 8

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Thema Exploration, Ressourcenmanagement Anzahl der Spieler 2-4 Spielzeit ca. 1 Stunde Komplexität Einfach

Verwirrende Kryptiden Der Name mag zwar etwas unheimlich klingen, aber das ist nur Fassade, denn alle hier vorkommenden Kryptiden sind flauschig und, wenn ich das so sagen darf, niedlich. Nach den Worten der Entwickler geht es in diesem Spiel darum, deine Hassliebe zu den Menschen zu meistern. Das bedeutet, dass du sowohl den Menschen eine gute Show bieten als auch vermeiden, erschossen zu werden und/oder zu einem Hut verarbeitet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Verwirrende Kryptiden Es ist sicher nicht das tiefgründigste Spiel auf dieser Liste, aber es ist leicht zu erlernen, und das Charakterdesign tut dem Spiel sehr gut.

Das Spielprinzip ist erfreulich einfach: Man wählt beim Aufbau ein Versteck aus, stapelt drei Kartensätze und wertet die Ereignisse aus, sobald die Menschen zum Spielen herauskommen. Die richtige Art von Aufmerksamkeit bringt dir Mythos-Punkte, während Begegnungen mit den falschen Leuten dich bestrafen. Die Runden sind kurz und knackig, wobei jede Partie Verwirrende Kryptiden der nur fünf Runden dauerte.

Es kann nur ein legendäres Fabelwesen geben, und du musst deine Fähigkeiten einsetzen und deine Verstecke klug wählen, um sicherzustellen, dass du die meiste Aufmerksamkeit auf dich ziehst, wenn die Menschen an deine Tür klopfen. Allerdings musst du dich auch vor deinen Mitgeschöpfen in Acht nehmen, und Es gibt viele Gelegenheiten, sich gegenseitig zu sabotieren in Form deiner „Aufdeck“-Karten und deiner einzigartigen Fähigkeit.

Darüber hinaus, Jedes Kryptid verfügt zudem über eine einzigartige Eigenschaft, und wenn du diese Eigenschaft erfüllst, erhältst du bei der Wertung Bonus-Mythos-Punkte. Im Gegensatz zu deinen Fähigkeiten bleibt deine Eigenschaftskarte bis zum Schluss vor den anderen Spielern verborgen, also rechne nicht mit vielen einseitigen Partien.

Mein Fazit:Verwirrende Kryptiden ist ein einzigartiges, charmantes Strategiespiel, das sich hervorragend für Spieler eignet, die entweder ein einfaches, unterhaltsames Spiel oder etwas suchen, das nicht allzu anspruchsvoll ist.

14. Spannweite [Strategiespiel zum Thema Natur mit Kartensynergien und Deckbau]

Unsere Bewertung 7.9

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Thema Motorenbau Anzahl der Spieler 1-5 Spielzeit ca. 1 Stunde Komplexität Messe

Wir haben gesehen, wie Motorenbauer sich um Edelsteine gekümmert und den Wald erobert haben (über die Katzen in Root), daher wird es dich wahrscheinlich nicht mehr überraschen, wenn ich dir sage, dass Spannweitehandelt von einem Züchter, der sich mit Vögeln beschäftigt. Genauer gesagt, vom Sammeln und Aufziehen von Vögeln.

Dieses renommierte, preisgekrönte Brettspiel ist ein ernstzunehmender Anwärter auf den Titel eines der besten Strategie-Brettspiele aller Zeiten. Es gibt hier viel zu lieben: ein entspannendes Spiel, das man auch alleine spielen kann, tiefgehende Kartensynergien (zu denen auch die Reihenfolge der Karten gehört), viel Spielraum für das eigene Können und natürlich die absolut atemberaubende Verarbeitungsqualität und Kartenillustration.

Warum wir uns dafür entschieden haben Spannweitehat viele Vorzüge, aber was mir persönlich am besten daran gefällt, ist, dass man es auch alleine spielen kann. Die wunderschöne Grafik und Kulisse in Verbindung mit der strategischen Tiefe sorgen für ein wirklich entspanntes Spielerlebnis.

Um deine Voliere fertigzustellen, musst du deine Aktionen über vier Runden hinweg klug einsetzen, wobei die Anzahl der verfügbaren Züge mit jeder Runde abnimmt. Du musst nicht nur darauf achten, über Vorräte oder Verstecke Punkte zu sammeln, sondern auch entscheiden, wann und wo du Futter und Eier einsetzt und in welcher Reihenfolge du deine Vögel platzierst. All das bedeutet, dass ja, dabei spielt die Strategie eine riesige Rolle Spannweite.

GrundlageSpannweitebietet bereits jede Menge Inhalte, aber wenn du nach noch mehr Vögeln suchst, um deine Sammlung zu erweitern, wird es dich freuen zu erfahren, dass das Spiel mehrere Erweiterungspakete mit Vögeln aus aller Welt, von denen jedes eine wunderbare Bereicherung für Ihr Zuhause sein wird.

Mein Fazit:Atemberaubend schön und strategisch tiefgründig, Spannweitewird sicher ein großer Hit für alle sein, die Lust auf ein strategisches Brettspiel haben.

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15. Zug um Zug [Eisenbahnstrategie: Streckenplanung und Netzausbau]

Unsere Bewertung 7.8

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Thema Routenplanung Anzahl der Spieler 2-5 Spielzeit ca. 40 Minuten Komplexität Trivial

Zug um Zugentspricht der Geschichte des (völlig fiktiven) In 80 Tagen um die Welt von Jules Verne. Sowohl in dieser Geschichte als auch in diesem Brettspiel schlüpfst du in die Rolle eines unternehmungslustigen Menschen zu versuchen, in möglichst kurzer Zeit so viele Städte in den USA wie möglich zu besuchen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zug um Zugzeichnet sich sowohl durch seine Einfachheit als auch durch seinen Spielspaß aus. Doch obwohl es einfach ist, Zug um Zugbietet dennoch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Gewinn, sodass selbst eingefleischte Strategen ihren Spaß daran haben werden.

Zug um ZugDas Gameplay istein ständiger Wechsel zwischen Gier und Besonnenheit. Der mit Abstand einfachste Weg, Punkte zu sammeln, besteht darin, durch das Ausspielen von Zugkarten Strecken zu beanspruchen, was man durch das Ziehen weiterer Karten noch verstärken kann. Aber Vorsicht: Die Erweiterung deiner Hand geht auf Kosten der Möglichkeit, in deinem Zug eine Strecke zu beanspruchen, und nichts hindert deine Gegner daran, sich diese zu schnappen.

Die effektivere, aber auch viel riskantere Art, Punkte zu sammeln, besteht darin, Zielkarten zu erfüllen. Jede Karte, die man erfüllt, bringt eine Menge Punkte, aber Für jede Aufgabe, die du nicht abschließt, werden dir ebenfalls die entsprechenden Punkte abgezogen. Da du in deinem Zug weitere Karten ziehen kannst, liegt es ganz bei dir, ob du damit ein Risiko eingehen oder auf Nummer sicher gehen möchtest.

Das Beste daran ist vielleicht Zug um Zugist, dassEs ist außerdem unglaublich leicht zu lernen, was es zu einem fantastischen Brettspiel für die ganze Familie macht. Diese Einfachheit geht jedoch nicht auf Kosten der Spieltiefe, und obwohl jeder das Spiel innerhalb von 20 Minuten erlernen und bereits gut spielen kann, handelt es sich dennoch um ein äußerst kompetitives Spiel, das schwer zu meistern ist.

Mein Fazit:Leicht zu erlernen, aber einfach und unterhaltsam, Zug um Zugist ein gutes strategisches Brettspiel, das sich sowohl für ernsthafte Partien als auch für lockere Runden eignet.

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16. Harmonie [Elegante Euro-Strategie für Handel, Expansion und Karteneffizienz]

Unsere Bewertung 7.7

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Thema Wirtschaft Anzahl der Spieler 2-5 Spielzeit ca. 2 Stunden Komplexität Messe

Die römische Göttin Concordia (oder die griechische Harmonia, wenn man so will) verkörperte den Begriff der Eintracht, Harmonie und des Friedens. Daher passt es gut, dass es bei diesem nach ihr benannten Eurogame genau darum geht deine Gegner friedlich durch Handel zu besiegen. Nun ja, friedlich im Sinne von gewaltfrei; schließlich geht es in der Geschäftswelt ziemlich hart zur Sache.

In Harmonie… baust du ein Handelsnetzwerk in der Römerzeit auf. Das bedeutet, dass du Siedler aussenden musst, um überall in Europa Siedlungen (oder vielleicht auch nur Handelsposten) zu errichten. Es geht jedoch nicht nur darum, Geld zu zahlen, denn aufgrund der steigenden Kosten musst du Plane deine Wirtschaft sorgfältig und setze deine gesammelten Ressourcen effizient ein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Harmoniemacht nicht nur Spaß. Es gibt dabei auch kaum bis gar keine Glückskomponenten, sodass es perfekt für Denker ist, die gerne jeden Zug voraussehen und entsprechend planen.

HarmonieDas Spielprinzip dreht sich um sieben Persönlichkeitskarten, von denen jeweils eine in deinem Zug ausgespielt wird. Alle diese Persönlichkeiten haben unterschiedliche Effekte, die dir helfen, die Oberhand zu gewinnen, und da eJeder Spieler hat genau dieselben Karten… oft hängt der Sieg davon ab, wer seine Karten am geschicktesten ausspielt.

Was besonders schön an Harmonieist, dass der Sieg nicht davon abhängt, in einem einzigen Bereich gut abzuschneiden. Siegpunkte werden durch eine Vielzahl von Aktionen verdient, wie zum Beispiel dein Vermögen, die Vielfalt deiner Stadt und vieles mehr, sodass letztendlich, Je mehr Leute das Spiel spielen und sich darin betätigen, desto wilder wird dein HarmonieSpiele bekommen werden.

Mein Fazit:Harmonieist ein elegantes, vom Zufall kaum beeinflusstes Wirtschaftsstrategiespiel, das sich perfekt für erfahrene Spieler eignet, die etwas Vorhersehbares suchen, das dennoch fesselnd ist.

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17. Monopoly [Klassische wirtschaftliche Strategie des Immobilienbaus und der Verhandlung]

Unsere Bewertung 7.5

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Thema Wirtschaft Anzahl der Spieler 2-8 Spielzeit ca. 2 Stunden Komplexität Einfach

Ah, Monopoly. DasEin zeitloses, gnadenloses Wirtschafts- und Immobilienstrategiespiel das hört nie auf, weil niemand jemals die Spielanleitung liest. Vor allem den Teil, in dem steht, dass man eine Versteigerung durchführen muss, wenn niemand eine Immobilie kaufen will.

In Monopoly, du und deine Rivalen schlüpft in die Rolle von lund Eigentümer, die versuchen, ein Monopol auf Immobilien in der Gegend zu errichten. Die Spieler bewegen sich durch Würfeln vorwärts, und wenn ein Spieler auf einem noch unbesetzten Feld landet (von denen es viele gibt), kann er es kaufen. Für besetzte Felder müssen Nichtbesitzer Miete zahlen, wenn sie darauf landen, und diese Miete kann durch Immobilien erhöht werden, wenn man alle Grundstücke dieser Farbe besitzt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Monopoly Es ist zwar nicht das komplexeste Spiel auf dieser Liste, aber es ist für Anfänger leicht zu erlernen, und die vielen Verhandlungen, die man mit den anderen Spielern führen muss, sorgen für eine gewisse Tiefe.

Das bedeutet, dass Monopoly entwickelt sich schnell zu einem Wettlauf um die besten Immobilien und deinen Gegnern das Geld aus der Tasche ziehen. Außer der Erhebung von Miete gibt es nur wenige Möglichkeiten, Geld zu verdienen, und sobald das gesamte Spielbrett gekauft ist, geht es nur noch darum, wer als Letzter übrig bleibt.

Trotzdem,da gibt es viel Spielraum für Strategien Monopoly. Du musst nicht nur lernen, wann und wo du dein Geld ausgeben solltest, sondern es spricht auch nichts dagegen, dass Spieler untereinander Geschäfte machen. Denk nur daran, dass du deinen Gegnern nicht zu viel Munition liefern solltest.

Mein Fazit:Monopoly ist auch heute noch ein solides Strategiespiel. Zwar gibt es tiefgründigere und strategisch anspruchsvollere Spiele, MonopolyDank seines einfachen, knallharten Gameplays ist es leicht zu erlernen und zu spielen.

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18. Sensen [Strategien zum Aufbau von Maschinen und zur Gebietskontrolle in einer Dieselpunk-Welt]

Unsere Bewertung 7.4

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Thema Asymmetrische Kriegsführung, Motorenbau Anzahl der Spieler 1-5 Spielzeit ca. 2 Stunden Komplexität Komplex (asymmetrische Fraktionen)

Den Abschluss dieser Liste bildet Sensen, ein atemberaubendes Strategiespiel rund um den Motorenbau die Handlung spielt in einer alternativen Dieselpunk-Version des Europas der 1920er Jahre im Zuge des Ersten Weltkriegs. Dieses Spiel bietet von allem etwas: wie bereits erwähnt den Aufbau einer Armee, aber auch Eroberung und ein bisschen 4X. Ach ja, und die Grafik ist auch wahnsinnig gut.

Sensenist ein komplexes Spiel, vielleicht das komplexeste auf dieser Liste. Um ein Imperium zu führen und sich die Gunst der Fabrik zu sichern, musst du in vielen Bereichen geschickt vorgehen, beispielsweise beim Bau von Ressourcenanlagen, beim Ausbau deiner Macht und Popularität, beim Einsatz von Einheiten auf Feldern und vielem mehr. Ehrlich gesagt ist das eine ganze Menge, die man erst einmal verdauen muss.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sensenist eines der besten strategischen Brettspiele, was sowohl die Tiefe als auch die Breite betrifft. Es mag eine Weile dauern, bis man es beherrscht, aber sobald man den Dreh raus hat, erwartet einen ein Spiel mit enormem Spieltief.

Abgesehen davon, SensenDie asymmetrischen Fraktionen stellen eine weitere Herausforderung dar. Jede Fraktion hat ihre eigenen Besonderheiten, Stärken und Schwächen, Rechnen Sie also damit, dass Sie einige Sitzungen damit verbringen werden, sich mit den Einzelheiten der einzelnen Themen vertraut zu machen. Zum Glück gibt es einen Einzelspielermodus, sodass du ein bisschen üben kannst.

Sobald du durchgestoßen hast SensenHinter der zugegebenermaßen etwas schwerfälligen Hülle verbirgt sich ein Spiel, das Elemente von Brettspielen im amerikanischen Stil und Eurogames gekonnt miteinander verbindet. Und wenn du Lust auf mehr hast, Sensenenthält außerdem drei große Erweiterungen, die neue Fraktionen und noch mehr Spielmechaniken einführen.

Mein Fazit:Sowohl visuell beeindruckend als auch strategisch anspruchsvoll, Sensenwird Strategiespiel-Fans, die auf der Suche nach einem fesselnden Spielerlebnis sind, mit Sicherheit begeistern.

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Praktische Tipps für Anfänger bei strategischen Brettspielen

Auch wenn diese großartigen Strategiespiele ein riesiges Spektrum abdecken, gibt es doch immer wieder dieselbe Frage: Wie gewinnt man eigentlich? Hier sind ein paar Tipps, wie man nicht nur gewinnt, sondern auch mehr Spaß am Spiel hat.

Wichtige Strategien für Anfänger

Auch wenn jedes Spiel seine eigenen Regeln hat, gibt es verschiedene Strategien, die Anfänger anwenden können um ihre Gewinnchancen zu verbessern.

Für diese Strategien müssen Sie:

Verstehe die Siegbedingungen und behalte sie im Auge. Es passiert nur allzu leicht, dass man das Endziel aus den Augen verliert, besonders bei größeren Spielen wie Root.

Es passiert nur allzu leicht, dass man das Endziel aus den Augen verliert, besonders bei größeren Spielen wie Root. Machen Sie sich mit dem grundlegenden Ressourcenfluss vertraut. Welche Ressourcen stehen Ihnen regelmäßig zur Verfügung? Wo können Sie diese einsetzen? Wie lassen sie sich am besten nutzen?

Langfristige Planung sollte Vorrang vor impulsiven Handlungen haben. Der Erfolg wird Schritt für Schritt, Stein für Stein errungen. Eine klare Vorstellung von deinem Gesamtplan hilft dir dabei, dein Handeln auszurichten.

Der Erfolg wird Schritt für Schritt, Stein für Stein errungen. Eine klare Vorstellung von deinem Gesamtplan hilft dir dabei, dein Handeln auszurichten. Beobachte, was deine Gegner tun. Du kannst dir sicher sein, dass auch deine Gegner versuchen werden, zu gewinnen. Was ist ihr Ziel? Und was noch wichtiger ist: Was kannst du tun, um sie daran zu hindern?

Du kannst dir sicher sein, dass auch deine Gegner versuchen werden, zu gewinnen. Was ist ihr Ziel? Und was noch wichtiger ist: Was kannst du tun, um sie daran zu hindern? Finde die richtige Balance zwischen Planung und Umsetzung. Das gilt zwar eher für das Ressourcenmanagement und die Entwicklung von Engines, aber du solltest ein Gleichgewicht finden zwischen dem Sammeln von Ressourcen und deren aktiver Nutzung, um deinem Endziel näher zu kommen.

Und sobald du das beherrschst, kannst du mit Folgendem weitermachen:

Das Spielfeld lesen. Nach ein paar Partien wirst du einen groben Überblick darüber haben, wie das Spiel abläuft. Behalte das Spielbrett im Auge, um Chancen zu erkennen und Gegner auszubremsen, die dir im Weg stehen könnten.

Nach ein paar Partien wirst du einen groben Überblick darüber haben, wie das Spiel abläuft. Behalte das Spielbrett im Auge, um Chancen zu erkennen und Gegner auszubremsen, die dir im Weg stehen könnten. Ressourcen effizient einsetzen. Ich sage immer: Wenn man in einem Spiel zu viele Ressourcen hat, gibt man sie nicht schnell genug aus. Diese Ressourcen spielen am Ende des Spiels keine Rolle mehr, also nutze sie, wann immer du kannst, um deinen Spielplan voranzutreiben.

Ich sage immer: Wenn man in einem Spiel zu viele Ressourcen hat, gibt man sie nicht schnell genug aus. Diese Ressourcen spielen am Ende des Spiels keine Rolle mehr, also nutze sie, wann immer du kannst, um deinen Spielplan voranzutreiben. Bedrohungen erkennen. In diesen Spielen gibt es nur einen Gewinner, daher ist es wichtig, nicht nur zu erkennen, wer unter deinen Gegnern eine ganz klare Bedrohung darstellt, sondern auch aktiv nach Wegen zu suchen, um zu verhindern, dass diese ihre Siegbedingung erfüllen.

In diesen Spielen gibt es nur einen Gewinner, daher ist es wichtig, nicht nur zu erkennen, wer unter deinen Gegnern eine ganz klare Bedrohung darstellt, sondern auch aktiv nach Wegen zu suchen, um zu verhindern, dass diese ihre Siegbedingung erfüllen. Improvisieren lernen. Ebenso werden Gegner, die dich als Bedrohung ansehen, versuchen, dich aufzuhalten. Wie sieht dein Plan B aus?

Anfängerfreundliche Gewohnheiten

Niemand ist von Anfang an ein Meister in irgendetwas, daher hier ein paar Tipps, die dir helfen, Strategiespiele besser zu verstehen:

Geh in dein erstes Spiel mit der Einstellung, etwas lernen zu wollen, und nicht, um zu gewinnen. Das erste Spiel zu gewinnen ist natürlich ein netter Bonus, aber nutze diese erste Partie vor allem dazu, die Feinheiten des Spiels kennenzulernen.

Das erste Spiel zu gewinnen ist natürlich ein netter Bonus, aber nutze diese erste Partie vor allem dazu, die Feinheiten des Spiels kennenzulernen. Beginnen Sie mit einfacheren Strategien. Je mehr bewegliche Teile ein Plan hat, desto schwieriger ist es, ihn aufrechtzuerhalten. Halte dich an einfachere Dinge, bis du den Spielablauf besser verstanden hast.

Behalte deine Gegner im Auge. Ein guter Spieler lernt aus seinen Fehlern, ein großartiger Spieler lernt aus den Fehlern anderer. Was machen deine Gegner? Warum tun sie das?

Ein guter Spieler lernt aus seinen Fehlern, ein großartiger Spieler lernt aus den Fehlern anderer. Was machen deine Gegner? Warum tun sie das? Überprüfen Sie Ihre Entscheidungen und Ergebnisse. Manche Dinge versteht man besser, wenn sie erst einmal geschehen sind. Gehe die entscheidenden Momente des Spiels noch einmal durch und versuche herauszufinden, warum sich die Dinge so entwickelt haben, wie sie es getan haben.

Häufig gestellte Fragen