Die besten Tycoon-Spiele: Die 11 besten Titel für den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens im Jahr 2025

Wenn es um die besten Tycoon-Spiele geht, gehören Titel wie Rollercoaster Tycoon, Theme Hospitalund dieSimCityDa fallen mir sofort einige Serien ein. Dank ihrer umfassenden und/oder tiefgehenden Auseinandersetzung mit den vielen Systemen, die ein gründliches Verständnis erfordern, sind Tycoon-Spiele eine großartige Möglichkeit, die Spieler herauszufordern.

Viele der besten Tycoon-Spiele sind Wirtschaftssimulationen, in denen Sie müssen die verschiedenen Prozesse koordinieren, die erforderlich sind, damit alles reibungslos läuft Von der Ressourcenverteilung über die Budgetverwaltung bis hin zur Priorisierung von Aufgaben bieten diese Spiele eine gewaltige, facettenreiche Herausforderung, die strategisch denkende Spieler begeistern wird.

Unsere Top-Auswahl an Tycoon-Spielen

Meine vollständige Liste strotzt nur so vor erstklassigen Titeln, doch diese drei klettern direkt an die Spitze der Rangliste. Sie vereinen alles, was die besten Wirtschaftssimulationen so unwiderstehlich macht: cleveres Design, endloser Wiederspielwert und das Talent, Tabellenkalkulationen spannend zu gestalten.

Game Dev Tycoon (2012) – ein „einfacher“, aber fesselnder Titel über das Entwickeln von Spielen. Zwei PunkteHKrankenhaus (2018) – ein würdiger geistiger Nachfolger des Klassikers Theme Hospital das den Charme und die Eigenart bewahrt. Planet Coaster (2016) – eine modernisierteRollercoaster Tycoon.

Aber auch wenn nicht jeder Titel auf dieser Liste unter den Top 5 ist, all Einige davon sind auf jeden Fall einen Blick wert!

Die 11 besten Tycoon-Spiele, die deinen inneren Kontrollfreak befriedigen

Was Tycoon-Spiele besonders großartig macht, ist der hohe strategische Anspruch, den man erfüllen muss, um sie zu meistern.

Ganz gleich, ob du ein Krankenhaus, einen Freizeitpark, einen Zoo oder einen Bauernhof leitest – um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, brauchst du die richtige Einstellung und eine strategische Herangehensweise. Hier ist unsere Liste der 11 besten Tycoon-Spiele, die dir garantiert den Kopf zerbrechen werden.

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Wirtschaft / Spielstudio-Simulation Plattformen PC, macOS, Linux, Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2012 Urheber Greenheart Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 8 Stunden

Wenn du schon immer einmal beweisen wolltest, dass du es besser kannst als moderne Spielehersteller, Game Dev Tycoon So kannst du deinen Worten Taten folgen lassen.

Am Anfang ist alles ganz einfach: Man entwickelt ein gutes Spiel, und die Leute kaufen es. Doch genau wie im echten Leben wird die Entwicklung von Videospielen mit fortschreitender Zeit und technologischem Fortschritt immer komplexer. Lizenzen müssen erworben, die Vorlieben des Publikums berücksichtigt und die Hardware entwickelt werden. Je nachdem, wie man es angeht, wird sich das kleine Garagenstudio entweder zu einem industriellen Giganten entwickeln … oder einfach ein Indie-Studio bleiben.

Pro-Tipp Am Anfang? Verschwende dein Budget nicht für protzige Projekte. Schaffe dir eine solide Basis, konzentriere dich auf die Recherche und sammle erste Erfolge. Dann gib alles – oder lass es ganz bleiben.

Dieser einfache, aber tiefgründige Spielablauf sichert diesem Titel mühelos einen Platz auf meiner Liste der tolle Simulationsspiele. Als ob das noch nicht genug wäre, Game Dev Tycoon hat zudem eine sehr lebendige Modding-Szene!

Mein Fazit:Game Dev Tycoon ist der ultimative Spielplatz für angehende Spieleentwickler. Wenn du schon immer dein eigenes Studio gründen und es bis ganz nach oben schaffen wolltest, ist das genau das Richtige für dich. Es ist die perfekte Mischung aus Strategie und Kreativität.

2. Two Point Hospital [Der verrückteste Gesundheitsmagnat]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Wirtschaft / Krankenhaussimulation / Management Plattformen PC, macOS, Linux, Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Two Point Studios Durchschnittliche Spielzeit ~39 Stunden

Dieser geistige Nachfolger von Theme Hospital (Das hatte ich auf der PS1) ist nicht nur ein großartiges Tycoon-Spiel, sondern auch eines der Die besten Mac-Spiele die Sie heute bekommen können.

Um ein erfolgreiches Krankenhaus aufzubauen, musst du deine begrenzten Ressourcen einteilen, um Einrichtungen zu errichten und Personal einzustellen, das Krankheiten erforscht und Menschen heilt. Nicht, dass irgendetwas davon ernst, wohlgemerkt. Mit Krankheiten wie „Jest-Infektionen“ und „Nachtfieber“ sowie Ärzten, deren Charakterzüge von hygienisch bis geradezu bösartig reichen, Two Point Hospital wird der skurrile Charme seines Vorgängers zelebriert.

Pro-Tipp Nimm das Chaos einfach hin. Manchmal kann ein bisschen Chaos zu urkomischen (und überraschend effektiven) Ergebnissen führen. Leg bei deinen Entwürfen richtig los, aber stell sicher, dass deine Mitarbeiter der Aufgabe gewachsen sind!

Two Point Hospital Das ist zwar komisch, aber du wirst feststellen, dass der geschäftliche Aspekt durchaus ernst genommen wird. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, sonst muss dein Krankenhaus vielleicht schließen!

Mein Fazit: Two Point HospitaDas Spiel bietet jede Menge wilden Spaß beim Leiten einer verrückten Klinik mit skurrilen Krankheiten und urkomischem Personal. Wenn du auf unbeschwerte Tycoon-Spiele mit solider Managementtiefe stehst, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

3. Planet Coaster [Der beste Freizeitpark-Designer]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Bau- und Management-Simulation (Freizeitpark) Plattformen PC, macOS, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2016 Urheber Frontier Developments Durchschnittliche Spielzeit ca. 75–100 Stunden

Keine neuenRollercoaster Tycoon Spiele seit Jahren? Keine Sorge. Planet Coaster bietet alles, was das RCT das Angebot der Serie und vieles mehr.

Als Manager eines Freizeitparks musst du jede Kurve, jede Schleife und jeden Sturz deiner atemberaubenden Achterbahnen sorgfältig planen. Aber Vorsicht: Zu viel G-Kraft oder eine zu beängstigende/übelkeitserregende Fahrt, und nur die hartgesottensten Gäste werden vorbeischauen. Das wird dich jedoch nicht aufhalten, denn du kannst deine eigene Achterbahn aus der Ich-Perspektive fahren und so dein Werk hautnah erleben. Und wenn du in kreativer Stimmung bist, kannst du im Sandbox-Modus mit deinen Entwürfen buchstäblich aus der Bahn geraten!

Pro-Tipp Der Sandbox-Modus ist dein Spielplatz. Lass deiner Fantasie bei deinen Achterbahn-Entwürfen freien Lauf – ohne Einschränkungen, ohne Druck. Experimentiere, baue verrückte Fahrgeschäfte und lass deiner Fantasie freien Lauf; dein Park, deine Regeln.

Achterbahnen sind natürlich die Hauptattraktion, aber du musst deine Gäste bei Laune halten, damit sie weiterhin Geld ausgeben. Richte weitere Fahrgeschäfte und Attraktionen ein, baue Restaurants und Rastplätze und errichte sogar Hotels, falls sie über Nacht bleiben wollen. All das führt übrigens dazu, dass du mehr Geld verdienst, um noch mehr Achterbahnen zu bauen.

Mein Fazit: Wenn du schon immer davon geträumt hast, der kreative Kopf hinter verrückten Freizeitparks zu sein, Planet Coaster Da geht’s richtig ab. Dank der unglaublichen Anpassungsmöglichkeiten und Freiheiten kannst du einen Park bauen, der „Rollercoaster Tycoon“ wie ein Kinderspiel aussehen lässt.

4. Zoo Tycoon: Die ultimative Tierkollektion [Das beste Zoo-Management-Spiel für zwischendurch]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Zoo-Management-Simulation Plattformen PC, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2013 (Basisspiel), 2017 (Remaster „Ultimate Animal Collection“) Urheber Asobo Studio & Frontier Developments Durchschnittliche Spielzeit ca. 80–100 Stunden

Zoo Tycoon: Die ultimative Tierkollektion ist ein guter, einfacher Einstieg für Gelegenheitsspieler, die erste Erfahrungen sammeln möchten.

Pro-Tipp Verliere dich nicht in den Details jedes einzelnen Tieres. Fang einfach an, konzentriere dich auf ein paar wenige Gehege und sorge dafür, dass die Besucher zufrieden sind. Später hast du dann Zeit, das Angebot zu erweitern und anzupassen!

Wie bei den anderen Zoo Tycoon In diesem Spiel übernimmst du die Leitung eines Zoos. Die Verwaltung ist hier überraschend einfach: Es gibt vorgefertigte Gehege, begrenzte Möglichkeiten zur Platzierung der Tiere und weniger Aufwand, um auf die Bedürfnisse der Besucher einzugehen. All das sorgt für ein recht entspanntes Spielerlebnis, bei dem du dir alle Zeit der Welt nehmen kannst, um den Zoo deiner Träume zu gestalten. Sobald du fertig bist, kannst du sogar einen Rundgang durch den Zoo machen!

Mein Fazit: Zoo Tycoon: Die ultimative Tierkollektion ist ein entspanntes Spiel, das perfekt für Gelegenheitsspieler ist, die ihren Traumzoo aufbauen möchten, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen. Es ist ideal für alle, die gerne verwalten und gestalten, aber ohne den hohen Stress anderer Tycoon-Spiele.

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Tycoon / Management (im Umfeld eines Filmstudios) Plattformen PC, macOS Erscheinungsjahr 2024 Urheber Goblinz Studio, Maple Whispering Durchschnittliche Spielzeit Etwa 8 Stunden

Ein Filmstudio zu leiten ist zu gleichen Teilen Kunst und Chaos, und The Executive – Filmindustrie-Tycoon fängt diese Energie perfekt ein. Du suchst Schauspieler aus, engagierst Regisseure und balancierst Egos aus, während du dem nächsten Kassenschlager hinterherjagst. Hier zählt jede Entscheidung. Es ist genau die Art von Spiel, die jeden in ihren Bann zieht, der Wirtschaftssimulationen mit kreativem Touch liebt.

Sobald man erst einmal drin ist, ist das Gameplay eine chaotische Mischung aus Strategie und Drama. Der Aufbau des eigenen Studios ist unglaublich befriedigend, aber der Weg von kleinen Indie-Filmen zur Blockbuster-Dominanz kann brutal sein. Mir gefällt, dass sich jedes Projekt wie ein Glücksspiel anfühlt und schon ein einziger Flop das Selbstvertrauen erschüttern kann. Das hält einen bei der Stange, auch wenn ich mir wünschte, der Fortschritt wäre am Anfang etwas schneller.

Pro-Tipp Behalte bei der Personalauswahl dein Budget im Auge. Du brauchst nicht gleich zu Beginn die besten Schauspieler und Regisseure. Fang klein an und baue dein Imperium strategisch auf, sonst ist dein Geld viel zu schnell aufgebraucht.

Optisch fängt das Spiel die Atmosphäre der Filmindustrie mit eleganten Menüs, kinoreifer Beleuchtung und einem jazzigen Soundtrack perfekt ein, der für die richtige Studiostimmung sorgt.

Mein Fazit: Wenn du schon immer einmal dein eigenes Hollywood-Studio leiten wolltest, ist dieses Spiel deine Chance. Es bietet einen tiefen Einblick in den Glanz, den Glamour und die Dramen der Filmindustrie und lässt dir viel Spielraum, dein kreatives Imperium auszubauen.

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Simulation zum Bau und zur Verwaltung von Gefängnissen Plattformen PC, OS X, Linux, Switch, PS4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2015 Urheber Introversion Software (später Paradox Interactive) Durchschnittliche Spielzeit ca. 100 Stunden

Das Leben im Gefängnis ist hart, keine Frage. Aber ein Gefängnis zu leiten ist genauso hart, wie du in Prison Architect.

Jeder Insasse, den du festhältst, erhöht dein Tagesgeld, aber sei gewarnt – es handelt sich um Menschen, und du musst ihre zahlreichen Bedürfnisse befriedigen, damit sie zufrieden und kooperativ bleiben. Einige von ihnen können und werden jedoch Unruhe stiften, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Diese hartgesottenen Sträflinge erfordern besondere Aufmerksamkeit, sei es durch separate Zellentrakte, Einzelhaftzellen oder sogar eine Gruppe schwer bewaffneter Wachen. Für Unruhestifter bekommst du zwar mehr Geld, es ist also eine Art Risiko-Ertrags-Abwägung.

Pro-Tipp Behalte die Stimmung in deinem Gefängnis im Auge. Ein zufriedener Häftling ist ein gehorsamer Häftling. Vernachlässigst du die Bedürfnisse deiner Häftlinge, kommt es im Handumdrehen zu einem Aufstand.

Die Komplexität der Planung für verschiedene Häftlingstypen macht Prison Architect nicht nur ein fantastisches Tycoon-Spiel, sondern auch ein ein großartiges Strategiespiel. Und wenn du nach noch mehr Anpassungsmöglichkeiten suchst, kannst du auch verschiedene Einstellungen optimieren, um ein realistischeres Erlebnis zu erzielen, oder dich sogar in die völlig riesigModulbibliothek!

Mein Fazit: Prison Architect Hier dreht sich alles um Strategie, Bauwesen und eine Prise Chaos. Wenn du gerne Dinge baust und komplexe Systeme verwaltest (und dabei vielleicht auch das eine oder andere Mal für Chaos sorgst), wird dich dieses Spiel stundenlang fesseln.

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Fabrikautomation / Management / Simulation Plattformen PC, Linux, macOS, Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Wube Software Durchschnittliche Spielzeit ca. 60 Stunden

Factorio ist zweifellos das beste Tycoon-Spiel für alle, die vom Bauen und Optimieren geradezu besessen sind. Ich verspreche es: Dir wird es nie an Unternehmungen mangelnin diesem Spiel.

Die ständige Erweiterung und Optimierung ist der Kern von Spiele wieFactorio. Als gestrandeter Ingenieur auf der unzivilisierten Welt Nauvis musst du natürliche Ressourcen gewinnen, sie verarbeiten und aus diesen Produkten eine Weltrauminfrastruktur errichten, um nach Hause zurückzukehren. Du wirst dein ursprüngliches Ziel jedoch bald vergessen, wenn du dich in die verschiedenen Abläufe vertiefst, die für den Betrieb deiner Fabrik erforderlich sind. Die Fabrik muss ständig wachsen.

Pro-Tipp Fang klein an, baue nach und nach aus und optimiere alles! Bei Factorio dreht sich alles um Effizienz, also achte darauf, dass du nicht einfach wahllos irgendetwas baust. Konzentriere dich darauf, deine Fabrik wie eine gut geölte Maschine laufen zu lassen.

Factorioaußerdem bietet einen Mehrspielermodus, der es ermöglicht, die Fabrik mit Hilfe deiner Freunde exponentiell zu vergrößern. Außerdem gibt es eine sehr aktive Modding-Szene, dank der du die Komplexität anpassen und noch mehr Inhalte hinzufügen kannst.

Mein Fazit: „Factorio“ ist etwas für passionierte Baumeister und Optimierer. Wenn du dich für komplexe Systeme begeisterst und ein Spiel suchst, bei dem du gar nicht aufhören kannst, deine Anlage zu optimieren und zu verbessern, wird dich dieses Spiel im Handumdrehen in seinen Bann ziehen. Mach dich darauf gefasst, darin zu versinken.

8. Stardew Valley [Die beste Lebenssimulation mit Tycoon-Elementen]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Landwirtschaft / Leben / Simulation / Management Plattformen PC, macOS, Linux, Switch, PS Vita, PS4, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2016 Urheber ConcernedApe (Eric Barone) Durchschnittliche Spielzeit ca. 50 Stunden

Ich bin ein90Kind, daher habe ich sehr schöne Erinnerungen an das Harvest Moon Reihe. Doch als ich älter wurde und mein Geschmack sich verfeinerte, traten die Schwächen der Spiele immer deutlicher zutage. Zum Glück, Spiele wieStardew Valley kam auf den Markt. Es ist ein einfaches, fesselndes Tycoon-Spiel, das auch zu meinen persönlichen Lieblingsspielen aller Zeiten gehört.

Dein Leben als Büroangestellter in Zuzu City findet ein jähes Ende, als du von deinem Großvater eine Farm in Pelican Town erbst. Sobald du dein Land in Besitz genommen hast, kannst du spielen, wie es dir gefällt. Die meisten Spieler stürzen sich direkt in die Farmverwaltung: Durch das Anpflanzen von Feldfrüchten, deren Pflege, die Aufzucht von Vieh und die Verarbeitung von Ressourcen wirst du schnell zu einem sehr reichen Bauern.

But Stardew Valley Es ist auch eine Lebenssimulation, also knüpfe unbedingt Kontakte in der Stadt. Wer weiß, vielleicht findest du Freunde … oder sogar mehr als nur Freunde.

Pro-Tipp Lass dir Zeit! Knüpfe Kontakte, baue Getreide an und baue deine Farm in deinem eigenen Tempo auf. Das Spiel ist kein Wettrennen, also genieße die Reise und die Geschichte, die sich vor deinen Augen entfaltet.

Wenn Sie Lust auf mehr Inhalte haben, wird es Sie freuen zu erfahren, dass Stardew Valley unterstützt den Mehrspielermodus und außerdem hat eine riesige Modding-Szene!

Mein Fazit: Stardew Valley ist das perfekte Spiel für alle, die ein entspanntes und dennoch lohnendes Erlebnis suchen. Wenn du eine Vorliebe für Farmspiele, den Aufbau von Beziehungen und entspanntes Gameplay hast, ist dies genau das Richtige für dich.

9. Idol Manager [Das beste Idol-Agentur-Simulationsspiel]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Management / Simulation (Idol-Agentur) Plattformen PC, Switch, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2021 Urheber KTi Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Stunden

Die meisten von uns sind mittlerweile mit der Idol-Kultur vertraut. Aber Idol-Manager nimmt den ganzen Glanz und Glamour weg und zeigt dir, wie verdammt schwer es ist wie das Geschäft läuft. Um dein Unternehmen am Laufen zu halten, musst du die Talente deiner Idole vermarkten, sei es über Musik, Radiowerbung, Fernsehsendungen, Publikationen oder Live-Veranstaltungen.

Hinter jedem einzelnen Projekt steckt eine Menge harter Arbeit – die meisten deiner angehenden Idole haben kaum Talent, Nervenzusammenbrüche sind an der Tagesordnung, Skandale drohen ständig am Horizont, die Büromieten sind erdrückend hoch und die öffentliche Meinung ist gnadenlos wankelmütig. Mach dir nichts vor: Dieses Tycoon-Spiel ist brutal.

Pro-Tipp Achte darauf, dass deine Idole glücklich sind, sonst gehen sie unter. Ihre gute Laune zu bewahren ist entscheidend, um eine erfolgreiche Agentur aufzubauen und Skandale zu vermeiden.

Doch während die Die Herausforderungen hören nie auf, aber es macht Spaß, die richtige Kombination zu finden, die für einen selbst funktioniert. Am Ende des Monats schwarze Zahlen zu schreiben, war noch nie so befriedigend!

Mein Fazit: Idol-Manager ist brutal, aber befriedigend. Wenn du auf Management-Simulationen mit einer Prise Würze und Drama stehst, bietet dieses Spiel einen einzigartigen Einblick in die geschäftliche Seite der Idol-Kultur, der überraschend süchtig macht.

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Städtebau / Bau- und Verwaltungssimulation Plattformen PC, OS X, Linux, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2015 Urheber Colossal Order Durchschnittliche Spielzeit ca. 150–200 Stunden

SimCity war zweifellos eines der besten Tycoon-Spiele, doch dank seines katastrophalen 2013 Neustart, seine Zeit ist vorbei. Zum Glück, Cities: Skylines erhob sich aus den Trümmern als ein ein meisterhaftes Städtebau-Spiel das dieses Genre wieder zu neuem Leben erweckte.

Pro-Tipp Das Verkehrsmanagement ist das A und O. Plane deine Straßen sorgfältig, sonst wirst du mit einem Albtraum aus Staus konfrontiert. Sorge für einen reibungslosen Verkehrsfluss, dann wird deine Stadt florieren.

Wie beiSimCity, Du schlüpfst in die Rolle des Bürgermeisters einer neuen Metropole. Gleich zu Beginn musst du für deine Bürger Wohnraum, Gewerbegebiete, Industrie, Strom, Wasser und ein funktionierendes Verkehrssystem (ja, du musst den Verkehr einplanen) bereitstellen.

Im Laufe der Jahre und mit wachsender Einwohnerzahl erhältst du Zugang zu weiteren Einrichtungen. Schulen beispielsweise sorgen für Bildung, was zu besser bezahlten Arbeitsplätzen und weniger Umweltverschmutzung führt. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass fast alles in Cities: Skylines liegt in einem riesigen, miteinander verflochtenen Netz, und um es zu meistern, muss man auf jeder Ebene gute Leistungen erbringen.

Mein Fazit: Cities: Skylines ist ein Meisterwerk unter den Städtebau-Spielen. Wenn du es liebst, alles bis ins kleinste Detail zu steuern und riesige, weitläufige Städte zu erschaffen, bietet dieses Spiel alles, was du brauchst. Es dreht sich alles darum, Probleme zu lösen und Ressourcen auszubalancieren.

11. Rimworld [Die beste Kolonie-Management-Simulation mit Chaos]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Kolonie- / Management- / Überlebenssimulation Plattformen PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ludeon Studios Durchschnittliche Spielzeit ~62 Stunden

AnrufRimworld Eines der besten Tycoon-Spiele ist genau das – man muss Lebensmittel, Energie, optional Geld und vieles mehr verwalten – aber es ist weit mehr als das. Entwickler Tynan Sylvester nennt es einen „Story-Generator“, während ich es als „eines der besten Spiele aller Zeiten“ bezeichne.

Pro-Tipp Scheue dich nicht, bei der Gestaltung deiner Kolonie mal richtig auf den Putz zu hauen. Du kannst zwar ein einfaches Überlebensszenario aufbauen, aber erst wenn du dich voll und ganz als Soziopath entpuppst und deine Kolonisten zu Chaosverursachern machst, fängt der richtige Spaß erst an.

Wenn du aufSpiele wieRimWorld, du weißt ja, wie es läuft: absolutes moralisches Chaos, verpackt in Kolonieleitung. Du kannst alles ganz brav angehen, indem du Nahrung anbaust und jagst, Häuser und Ausrüstung für deine Kolonisten baust, Ressourcen sammelst und Produkte für den Export herstellst … oder du kannst dich voll und ganz als Soziopath betätigen, andere Siedlungen angreifen und dann deren Bewohner als Nahrung sowie für authentische Hüte und Sessel aus Menschenhaut verwenden. Es steht dir frei, so sehr aus der Bahn zu geraten, wie du willst, in Rimworld; der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Es gibt eine Fülle von Inhalten, die nur darauf warten, entdeckt zu werden, in Rimworld…aber es ist auch erwähnenswert, dass die Modding-Szene absolut verrückt ist!

Mein Fazit: RimWorld ist die perfekte Mischung aus Strategie, Überleben und absoluter Unvorhersehbarkeit. Es ist genau das Richtige für alle, die bei ihren Management-Spielen eine gewisse Herausforderung suchen und das Chaos lieben, das eine auf Abwege geratene Kolonie am Rande des Untergangs mit sich bringt.

Kommende Tycoon-Spiele

Die Welt der Simulations- und Tycoon-Spiele wächst stetig weiter, und es stehen einige wirklich spannende Titel in den Startlöchern. Diese kommenden Veröffentlichungen versprechen ganz neue Erlebnisse und noch mehr Möglichkeiten, deine Managementfähigkeiten unter Beweis zu stellen:

Copa City (2026) – Mach dich bereit, dein eigenes tropisches Paradies zu erschaffen in Copa City. In diesem neuen Tycoon-Spiel übernimmst du die Leitung einer lebendigen Inselgemeinde, in der du alles von der Infrastruktur bis zum Tourismus verwalten kannst.

– Mach dich bereit, dein eigenes tropisches Paradies zu erschaffen in Copa City. In diesem neuen Tycoon-Spiel übernimmst du die Leitung einer lebendigen Inselgemeinde, in der du alles von der Infrastruktur bis zum Tourismus verwalten kannst. Wirtschaftssimulator (2026) – Wenn du schon immer davon geträumt hast, dein eigenes Imperium zu leiten, Wirtschaftssimulator Hier geht’s richtig zur Sache. In einer detaillierten, realistischen Geschäftswelt fängst du ganz von vorne an und triffst Entscheidungen, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

– Wenn du schon immer davon geträumt hast, dein eigenes Imperium zu leiten, Wirtschaftssimulator Hier geht’s richtig zur Sache. In einer detaillierten, realistischen Geschäftswelt fängst du ganz von vorne an und triffst Entscheidungen, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Transport Fever 3 (2026)– DieTransport Fever Die Serie ist zurück, und diesmal ist sie größer denn je. In Transport Fever 3, stellst du dich der Herausforderung, Verkehrsnetze in weitläufigen neuen Landschaften aufzubauen und zu verwalten.

Diese kommenden Tycoon-Spiele versprechen, ein Riesenerfolg zu werden, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln. Egal, ob du auf Wirtschaftsstrategie oder Städtebau stehst – 2026 wird jede Menge neue Möglichkeiten bieten, deine Managementfähigkeiten auf die Probe zu stellen!

Mein Gesamtfazit zu den besten Tycoon-Spielen

Tycoon-Spiele sprechen jeden Spieler auf unterschiedliche Weise an, je nachdem, welcher Spielertyp man ist. Manche lieben den täglichen Grind, andere das Chaos, und wieder andere wollen sich einfach zurücklehnen und etwas Großartiges aufbauen. Hier sind meine Empfehlungen, falls du dich in diese Welt stürzen möchtest:

Für angehende Spieleentwickler → Game Dev Tycoon . Ein Muss für alle, die neugierig darauf sind, ein eigenes Studio zu leiten und Hit-Titel zu entwickeln, während sie Kreativität, Budgets und die Wünsche der Fans unter einen Hut bringen.

→ . Ein Muss für alle, die neugierig darauf sind, ein eigenes Studio zu leiten und Hit-Titel zu entwickeln, während sie Kreativität, Budgets und die Wünsche der Fans unter einen Hut bringen. Für Strategie-Experten → Factorio . Perfekt für Spieler, die auf Effizienz und Automatisierung setzen – dieses Spiel schätzt kluge Planung und endlose Optimierung.

→ . Perfekt für Spieler, die auf Effizienz und Automatisierung setzen – dieses Spiel schätzt kluge Planung und endlose Optimierung. Für alle, die es gerne entspannt mögen → Zoo Tycoon: Die ultimative Tierkollektion . Ein entspannendes Erlebnis für Spieler, die es lieber gemächlicher mögen und dabei Traumzoos gestalten und sich um entzückende Tiere kümmern möchten.

. Ein entspannendes Erlebnis für Spieler, die es lieber gemächlicher mögen und dabei Traumzoos gestalten und sich um entzückende Tiere kümmern möchten. Für kreative Designer → Planet Coaster . Errichte deinen Traum-Freizeitpark, passe jede Attraktion an und bringe die Besucher vor Freude (oder vor Schreck) zum Schreien. Die kreativen Möglichkeiten sind hier einfach unglaublich.

. Errichte deinen Traum-Freizeitpark, passe jede Attraktion an und bringe die Besucher vor Freude (oder vor Schreck) zum Schreien. Die kreativen Möglichkeiten sind hier einfach unglaublich. Für Stadtarchitekten → Cities: Skylines. Die erste Wahl für alle, die es lieben, das städtische Chaos bis ins kleinste Detail zu steuern – man denke nur an Staus und die Gestaltung der Skyline.

Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst – hier findest du ein Tycoon-Spiel, das deinen Hunger nach Management stillt und dich stundenlang fesseln wird.

Häufig gestellte Fragen