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Unsere Redakteure verfügen zusammen über jahrzehntelange Erfahrung als Journalisten und Gamer. Wir wissen, wie überwältigend die Wahl des nächsten Spiels oder der passenden Hardware sein kann, deshalb testen wir beides in realen Spielsitzungen. Wir sagen dir, ob es sich wirklich lohnt, Zeit in eine Neuerscheinung zu investieren, und testen die neueste Hardware, denn unser Ziel ist es, dir stets Informationen zu liefern, auf die du dich verlassen kannst. Und auch wenn einige Artikel Affiliate-Links enthalten können, um unsere Arbeit zu finanzieren, bleibt unsere redaktionelle Linie stets ehrlich und unvoreingenommen.

Um die Zuverlässigkeit unserer Testberichte zu gewährleisten, verfolgen wir eine transparente Methodik: Wir befragen die Gaming-Community, vergleichen verschiedene Modelle und Spiele miteinander und stützen unsere Bewertungen auf die tatsächliche Leistung. Wenn du eine detaillierte Erklärung darüber wünschst, wie wir Produkte testen und auswählen, Leistungstests durchführen und Komfort, Verarbeitungsqualität sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis bewerten, besuche unsere Seite „So testen wir“. Unser Ziel ist es, dir Orientierung bei der Auswahl von Videospielen und Gaming-Ausrüstung sowie bei Kaufentscheidungen zu bieten, die wirklich deinen Bedürfnissen entsprechen, und gleichzeitig eine dynamische und informierte Gaming-Community zu unterstützen.