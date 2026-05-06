Die 11 besten Visual-Novel-Spiele des Jahres 2025, die alle Emotionen wecken

Die besten Visual-Novel-Spiele vermitteln das Gefühl, in die Welt eines anderen versetzt zu werden und diese von innen heraus zu erleben. Sie verwandeln einfache Dialogoptionen in Momente, die einem tagelang, manchmal sogar noch länger, im Gedächtnis bleiben.

In dieser Liste geht es um all die Titel, die einen richtig packen; Spiele, die einen zum Lachen bringen, einem das Herz brechen oder einen in Geschichten hineinziehen, mit denen man nicht gerechnet hat.

Ich habe mir die großen Namen und die Kultklassiker angesehen, um diejenigen zu finden, die wirklich herausstechen. Wenn du Spiele magst, die einen tief berühren, solltest du unbedingt weiterlesen.

Unsere Top-Empfehlungen für Visual-Novel-Spiele

Die besten Visual Novels wissen, wie sie einen in ihren Bann ziehen: eine Prise Geheimnis, eine Prise Romantik und vielleicht noch ein bisschen existenzielle Angst obendrein. Diese Spiele sind Meister des Unerwarteten, verwandeln süße Geschichten in bittere und durchbrechen die vierte Wand, als ob diese ihnen noch etwas schuldig wäre. Wenn du denkst, Visual Novels seien nur langatmige Textfelder, wird diese Liste deine Meinung ändern.

Töte die Prinzessin (2023) – Eine verwirrende Horrorgeschichte, in der der Mord an der Prinzessin die Welt entweder ins Verderben stürzen – oder retten könnte. Bustafellows (2019) – Ein stilvoller Krimi-Liebesroman im Visual-Novel-Stil, voller Geheimnisse, Mord und unwiderstehlicher Charaktere. Doki Doki Literature Club(2017) – Beginnt als niedliche Dating-Simulation, nimmt dann aber eine unerwartete Wendung und wird zu einem psychologischen Horror, der die vierte Wand durchbricht.

Du hast bisher nur die Spitze des pixeligen Eisbergs gesehen. Das Schöne am Genre der Visual Novels ist, dass sich keine Geschichte zweimal gleich entwickelt. Bei all den verschiedenen Handlungssträngen, Überraschungen und unvergesslichen Momenten, die diese Visual-Novel-Spiele bieten, glaub mir – du wirst jedes Ende sehen wollen. Lies weiter, ab hier wird es nur noch besser.

Die 11 besten Visual-Novel-Spiele, in denen man sich verlieren kann

Fans von Visual Novels lieben Entscheidungen, die wirklich zählen, und Texte, die unter die Haut gehen – und diese Titel bieten beides. Jedes dieser Spiele beweist, dass eine fesselnde Geschichte genauso überzeugend sein kann wie ein mitreißendes Gameplay.

1. Töte die Prinzessin [Beste psychologische Horror-Wendung]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Black Tabby Games Durchschnittliche Spielzeit 4–5 Stunden Besondere Merkmale Verzweigte Horrorgeschichte, Sprachausgabe, psychologische Wendungen

Okay, alsoTöte die Prinzessin beginnt mit der einfachsten und verdächtigsten Prämisse aller Zeiten: Man wird aufgefordert, eine im Keller eingesperrte Prinzessin zu töten, weil sie könnte Die Welt zerstören. Klingt einfach, oder? Falsch. Schon bei der allerersten Entscheidung entfaltet sich dieses Spiel zu einer herrlich verdrehten Geschichte, in der nichts so ist, wie es scheint – weder der Erzähler, noch die Prinzessin und schon gar nicht dein eigener Charakter.

Jeder Durchgang ist ein völlig neues Abenteuer. In einem Moment versuchte ich noch, die Prinzessin zur Vernunft zu bringen, im nächsten stellte ich die Natur des freien Willens und die Realität selbst in Frage. Es gibt schwarzen Humor, Angst, Romantik, Verrat – manchmal alles in einer einzigen Szene. Es ist clever, eindringlich und auf die beste Art und Weise absurd.

Optisch ist es handgezeichnet, mit kräftigen Schwarz-Weiß-Strichen, die unheimlich und ausdrucksstark wirken, wie ein Bilderbuch, das von einem sehr besorgten Existentialisten geschaffen wurde. Minimalistisch, aber eindringlich.

Töte die Prinzessin zeichnet sich als eines der Die besten Indie-Spiele Das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Es ist unvorhersehbar, erfrischend schräg und so meisterhaft geschrieben, dass jede Zeile zählt. Wenn du Geschichten magst, die verstörend, philosophisch und verwirrend sind, schnapp dir eine Taschenlampe und tauche ein in dieses Spiel. Aber … pass auf, wem du vertraust.

Mein Fazit:Töte die Prinzessin ist eine beunruhigende Erzählung, die ihresgleichen sucht. Sie ist seltsam und zieht einem ständig den Boden unter den Füßen weg. Ein Muss für alle, die verwirrende Geschichten lieben.

2. Bustafellows [Bester Krimi-Liebesroman im Visual-Novel-Stil]

Unsere Bewertung 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Nippon Cultural Broadcasting Extend GmbH Durchschnittliche Spielzeit 15–32 Stunden Besondere Merkmale Romantik, Krimihandlung, Zeitreise-Element

Bustafellows ist so, als hätten ein Noir-Thriller und ein Shoujo-Manga ein super stylisches Baby bekommen. Als Nachwuchsjournalistin mit der Fähigkeit, ein paar Minuten in der Zeit zurückzugehen, wurde ich in eine gefährliche Welt voller Verbrechen, Korruption und Herzschmerz hineingeworfen – und ich habe jede Sekunde davon geliebt.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen fünf absolut chaotische, aber charmante Männer, die alle ein paar höchst illegale Nebenbeschäftigungen haben – man denke an Hacker, Auftragskiller und Ärzte, die nicht allzu viele Fragen stellen. Du baust Vertrauen auf, deckst tiefgründige Hintergrundgeschichten auf und ja, vielleicht verliebst du dich sogar. Aber hier geht es nicht nur um Romantik – es ist eine abenteuerliche, emotionale Achterbahnfahrt voller Verrat, dramatischer Enthüllungen und sehr realer Risiken.

In ästhetischer Hinsicht,Bustafellows strahlt pure Coolness aus. Die Charakterdesigns sind elegant und ausdrucksstark, die Hintergründe sind wunderschön detailliert, und der Soundtrack? Eine jazzige, stimmungsvolle Atmosphäre, die perfekt zur Kulisse passt.

Was es wirklich auszeichnet, ist wie ernst es seine Figuren nimmt. Jede Handlung befasst sich eingehend mit persönlichen Traumata und persönlicher Entwicklung, wodurch die Figuren sehr menschlich wirken. Die Handlung schafft einen Ausgleich zwischen atemberaubender Spannung und herzerwärmender Romantik.

Wenn du auf der Suche nach einem Visual Novel bist, der sexy, intelligent und emotional tiefgründig ist (und dir ein bisschen ethische Zweideutigkeit nichts ausmacht), Bustafellows ist die Zeit auf jeden Fall wert.

Mein Fazit: Bustafellows ist raffiniert, stilvoll und voller chaotischer Emotionen. Es ist perfekt, wenn du ein Visual Novel suchst, das Noir-Drama mit Romantik verbindet und dabei wirklich befriedigend wirkt.

3. Doki Doki Literature Club [Das beste Meta-Horror-Erlebnis]

Unsere Bewertung 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, macOS, Linux, PS4, PS5, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Team Salvato Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Besondere Merkmale Meta-Horror, Psychothriller, Durchbrechen der vierten Wand

Ah, Doki Doki Literature Club – das Spiel, das mich mit pastellfarbenen Bildern und koketten Gedichten in seinen Bann gezogen und mir dann einen Schlag in die Seele versetzt hat. Auf den ersten Blick ist es das typische niedliche Highschool-Dating-Sim: Tritt dem Literaturclub bei, lerne die schrulligen Mädchen kennen, gewinne vielleicht mit Gedichten das Herz einer von ihnen. Süß, oder? FALSCH.

Ohne zu viel zu verraten, lassen Sie uns einfach sagen, dass dies not keine gewöhnliche Liebesgeschichte. Sie nimmt die Klischees des Genres, zerfetzt sie und lässt dich dann in den Fetzen sitzen, während sie dir alle fünf Minuten zuflüstert: „Alles in Ordnung?“ Der Psychohorror schleicht sich an dich heran, und sobald er zuschlägt – oh Mann, dann Hits.

Optisch wirkt es zunächst wie ein ganz normaler Anime, doch sobald Dinge aus den Fugen geraten, verändert sich auch der Zeichenstil entsprechend. Bildstörungen, unheimliche Blicke und beunruhigende Gesichtsausdrücke erzeugen ein Unbehagen, das einen nicht mehr loslässt.

Es weiß genau, was du erwartest – und macht diese Erwartung dann zu einer Waffe. Wenn du es magst, auf die bestmögliche Art und Weise emotional fertiggemacht zu werden, Nach und nach wird euch noch lange nach dem letzten Gedicht begleiten.

Mein Fazit: Doki Doki Literature Club ist nach wie vor eines der cleversten Horrorspiele, die ich je gespielt habe. Es zieht einen mit seinem Charme in seinen Bann und reißt einem dann auf eine Weise den Boden unter den Füßen weg, wie es nur ein Videospiel kann.

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Zachtronics Durchschnittliche Spielzeit 6–7 Minuten Besondere Merkmale Themen der KI-Therapie, emotionales Storytelling, ethische Dilemmata

Kirche ist ein Meisterwerk, das sich langsam entfaltet und eine der drängendsten Fragen unserer Zeit aufwirft: Was passiert, wenn die Therapie an eine KI ausgelagert wird? Du schlüpfst in die Rolle von Evelyn, einer ehemaligen Tech-Ingenieurin, die nach einem mysteriösen Verschwinden in die Gesellschaft zurückkehrt und als Stellvertreterin für „Eliza“ arbeitet – ein KI-Therapieprogramm, das vorformulierte Antworten an Klienten in Not ausgibt.

In diesem Spiel geht es nicht um große Wendungen oder Romantik – es geht um Entscheidungen, oder vielmehr um die Illusion davon, und um die stille Zerstörung des modernen Lebens. Jeder Kunde, dem du begegnest, kämpft mit realen, vielschichtigen Problemen, und deine Rolle als passiver Vermittler lässt dich über deine eigene Ohnmacht nachdenken … und letztendlich über deine Handlungsfähigkeit.

Optisch,Kirche ist malerisch und zurückhaltend. Die Charakterporträts sind sanft und ausdrucksstark, und die klare Benutzeroberfläche spiegelt die klinische Technikumgebung perfekt wider.

Was machtKirche Das Besondere an diesem Werk ist, wie bodenständig und zum Nachdenken anregend es ist. Es schreit nicht nach Aufmerksamkeit – es lässt einen nachdenken und regt sanft dazu an, sich eingehender mit Technologie, Empathie, Burnout und persönlicher Heilung auseinanderzusetzen.

Mein Fazit: Kirche ist ruhig, aber eindringlich. Es ist eine der wenigen Visual Novels, die einen noch lange nach dem Beenden zum Nachdenken über Technologie, Empathie und die eigenen Entscheidungen anregt.

5. Phoenix Wright: Ace Attorney – Trilogie Ace Attorney Trilogie [Bestes Gerichtsdrama]

Unsere Bewertung 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2001–2004 (Original), 2019 (Remaster) Entwickler Capcom Durchschnittliche Spielzeit 60–70 Stunden Besondere Merkmale Gerichtsdrama, Logikrätsel, legendäre Figuren

Einspruch! Das war das Erste, was ich (laut, aber nicht gerade stolz) innerhalb weniger Minuten nach Spielbeginn geschrien habe Phoenix Wright: Ace Attorney – Trilogie, und ich habe nie aufgehört. Diese Gerichtsdrama-Serie ist eine der Die besten Abenteuerspiele das beste Spiel, das ich je gespielt habe – nicht, weil es voller Explosionen oder epischer Quests ist, sondern weil das Aufklären von Verbrechen mit absurdem Flair und einem Fingerzeig einfach ein Ein Kuss vom Chefkoch.

Du schlüpfst in die Rolle von Phoenix Wright, einem jungen Strafverteidiger, der Fälle übernimmt, an die sich sonst niemand heranwagt. In jedem Prozess sammelst du Beweise, befragst exzentrische Zeugen im Kreuzverhör und versuchst, die Unschuld deines Mandanten zu beweisen – meist, indem du den Richter anschreist.

Es ist stilvoll, urkomisch und voller Wendungen – mehr noch als eine Seifenoper im Schnelldurchlauf. Die Dialoge sind bissig, die Figuren bleiben unvergesslich, und sogar die Musik ist legendär (man summt „Cornered“ noch im Schlaf vor sich hin).

Lass dich nicht von dem 2D-Anime-Design täuschen – diese Hüllen sind dunkel. Aber genau das macht jeden Sieg umso befriedigender. Wenn du clevere Rätsel, spannende Dramatik und es liebst, „Nimm das!“ in deinen Bildschirm zu brüllen, Ace Attorney hält, was es verspricht.

Mein Fazit: Phoenix Wright: Ace Attorney – Trilogie ist Drama und Komödie in einem. Es ist perfekt für Rätselfans, die sich große Wendungen, absurde Charaktere und das befriedigende Gefühl wünschen, „Einspruch!“ rufen zu können.

6. Clan [Beste rührselige Visual Novel]

Unsere Bewertung 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS2, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita Erscheinungsjahr 2004 Entwickler Key Durchschnittliche Spielzeit 6–12 Stunden Besondere Merkmale Gefühlvolles Storytelling, mehrere Enden, Alltagsdrama

Ich ging inClan Ich dachte, ich würde eine süße Slice-of-Life-Romanze bekommen. Was habe ich stattdessen bekommen? Einen emotionalen Marathon, der einem direkt ins Herz trifft und als Dating-Sim getarnt ist. Dieses Spiel ist ein Reise– eine Geschichte, die in der Oberschule beginnt, sich aber zu etwas zutiefst Menschlichem und herzzerreißend Schönem entwickelt.

Du spielst Tomoya, einen Typen, der emotional völlig abgekoppelt ist, bis er beginnt, Beziehungen zu einer Gruppe von Mädchen aufzubauen, von denen jede ihre eigenen Herausforderungen und Herzschmerzen hat. Die Handlungsstränge sind unglaublich detailliert, aber der wahre Star ist die „After Story“, die mich auf die beste Art und Weise völlig aus der Bahn geworfen hat. Ich habe um 2 Uhr morgens regelrecht heulend vor Kummer geschluchzt.

Der Zeichenstil ist typischer Anime der frühen 2000er Jahre: große Augen, noch größere Emotionen. Optisch mag es vielleicht etwas altmodisch wirken, aber sobald man sich auf diese Figuren eingelassen hat? Dann fällt das gar nicht mehr auf.

Was zeichnetClan Was dieses Spiel besonders auszeichnet, ist seine emotionale Tiefe. Es geht nicht nur um Highschool-Liebe – es geht um das Erwachsenwerden, den Umgang mit Verlust, die Suche nach Sinn und den Aufbau eines Lebens. Es ist lang, es ist gemächlich, und es ist jeden Klick wert. Wenn du Lust auf einen Visual Novel hast, der dir das Herz erwärmt und es dir zugleich bricht, Clan ist ein absolutes Muss.

Mein Fazit: Clan ist erschütternd und wunderschön zugleich. Es ist lang, langsam und absolut lohnenswert, wenn du eine Visual Novel suchst, die dich emotional stärker berührt als so gut wie alles andere, was es da draußen gibt.

7. Nein, ich bin kein Mensch [Das beste surreale Indie-Juwel]

Unsere Bewertung 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Trioskaz Durchschnittliche Spielzeit ca. 4 Stunden Besondere Merkmale Surreale Plattform-Action, verzweigte Handlungsstränge, glitchige Grafik, unheimliche Atmosphäre

Nein, ich bin kein Menschist dasspannendes Indie-Spiel das stark auf Surrealismus setzt. Du spielst eine seltsame Kreatur, die versucht, in einer Welt zu überleben, in der die Logik nicht ganz aufgeht – und genau darum geht es.

Es verbindet Plattform-Action mit erzählerischen Entscheidungen und versetzt dich in bizarre Situationen, in denen deine Handlungen die Geschichte in unerwartete Richtungen lenken. Wenn du Spiele magst, bei denen du innehalten und dich fragen musst: „Moment mal, ist das gerade wirklich passiert?“, dann ist das genau das Richtige für dich.

Beim Spielen fühlt es sich an, als würde man durch einen Traum wandern, der gelegentlich in einen Albtraum abgleitet. Die Bewegungen sind manchmal bewusst unbeholfen, und diese Spannung verleiht jedem Schritt und jedem Sprung eine besondere Schwere. Die Rätsel stellen nicht nur das Geschick auf die Probe, sondern auch die Geduld und die Wahrnehmung, und ich ertappte mich dabei, wie ich ständig die „Regeln“ dieser Welt hinterfragte.

Diese Unvorhersehbarkeit macht Spaß, wenn man auf der Suche nach ungewöhnlichen Spielatmosphären ist, kann aber auch frustrierend sein, wenn man an klarere, traditionellere Plattformspiele gewöhnt ist.

Der Grafikstil ist Low-Fi, aber ausdrucksstark, mit gedämpften Farbtönen, die durch plötzliche Farbtupfer unterbrochen werden, die wie Bildrauschen auf einem Fernsehbildschirm wirken. Der Soundtrack setzt auf unheimliche Klänge, die die Welt lebendig und doch ein wenig feindselig wirken lassen. Mir hat besonders gefallen, wie die visuellen Effekte in entscheidenden Momenten glitchen und sich verzerren, sodass ich das Gefühl hatte, das Spiel selbst würde die Realität genauso ablehnen wie ich.

Mein Fazit: Nein, ich bin kein Mensch ist nicht jedermanns Sache, aber genau das macht es so besonders. Es ist ein surrealistisches Indie-Juwel, das Spieler belohnt, die sich auf das Ungewöhnliche einlassen und eine Geschichte suchen, die noch lange nach dem Ablegen des Controllers im Gedächtnis bleibt.

8. Zero Time Dilemma [Das beste Krimi-Spiel]

Unsere Bewertung 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, PS Vita, Nintendo 3DS Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Chime, Spike Chunsoft Durchschnittliche Spielzeit ca. 20 Stunden Besondere Merkmale Rätsel im Stil von Escape Rooms, verzweigte Handlungsstränge, spannende Erzählung

If Saw und ein Science-Fiction-Anime ein furchterregendes Baby bekäme, wäre es Zero Time Dilemma. Als dritter Teil der Zero Escape-Reihe versetzt es dich in ein „Locked-Room“-Spiel auf Leben und Tod mit neun Fremden, einem unheimlichen Pestdoktor namens Zero und Entscheidungen, die dich vor dem Bildschirm aufschreien lassen werden.

Dieses Spiel lebt von moralischen Dilemmata, wechselnden Zeitachsen und dem einen oder anderen explodierenden Armband. Die Handlung spielt sich in drei Teams ab, und man springt wie ein verrückter Zeitreisender zwischen ihren Geschichten hin und her, um das Rätsel zu lösen – und zu überleben.

Die Grafik des Spiels ist zwar etwas holprig (diese steifen 3D-Modelle!), aber die Spannung, die Sprachausgabe und die fesselnde Geschichte machen das mehr als wett.

Es ist brutal und unglaublich befriedigend. Wenn du Geschichten magst, die düster und voller Wendungen sind und in denen es immer wieder zu „Oh nein!“-Momenten kommt, Zero Time Dilemma wird dir ordentlich den Kopf verdrehen – und du wirst jede Sekunde davon genießen.

Mein Fazit: Zero Time Dilemma ist stellenweise etwas chaotisch, aber unvergesslich. Es ist abgedreht und perfekt für Spieler, die düstere Entscheidungen und wilde narrative Sprünge lieben.

Unsere Bewertung 8.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo DS, iOS, PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2010 (Original), 2023 (Remaster) Entwickler Capcom Durchschnittliche Spielzeit 12–13 Stunden Besondere Merkmale Zeitmanipulation, Rätsellösen, einzigartige Animationen

Ghost Trick: Der Phantomdetektiv beginnt mit einem Paukenschlag – im wahrsten Sinne des Wortes. Du stirbst bereits in den ersten fünf Minuten. Doch der Tod ist nur der Anfang dieses skurrilen Krimis, in dem du als Geist auftrittst und deinen eigenen Mord aufklären musst – mithilfe von Poltergeist-Kräften und einem überraschend flexiblen Zeitbegriff.

Indem du von Objekt zu Objekt springst, die Zeit zurückspülst und verrückte, an Rube Goldberg erinnernde Ereignisse auslöst, rettest du Menschenleben und deckst Hinweise auf. Stell dir das Ganze als eine Mischung aus übernatürlichem Rätselspiel und Detektiv-Noir vor, gewürzt mit dem Witz einer Samstagmorgen-Zeichentrickserie.

Optisch besticht es durch einen extrem klaren Cel-Shading-Stil mit flüssigen Animationen und ausdrucksstarken Figuren. Ehrlich gesagt sieht es auch Jahre später noch großartig aus – nur wenige Videospiele haben so viel Persönlichkeit in jedem einzelnen Bild.

Was mich aber wirklich beeindruckt hat, war der Schreibstil. Er ist pointiert, witzig, emotional und voller Wendungen, die ich nicht kommen sah. Außerdem ist der Hund Missile einer der besten Sidekicks aller Zeiten – da kann mir keiner widersprechen.

Ghost Trick ist nicht nur ein Geheimtipp, sondern ein echter Klassiker. Wenn du Krimis, raffinierte Rätsel und Geschichten magst, die mit Herzblut für überraschende Wendungen sorgen, solltest du dir dieses Spiel nicht entgehen lassen. Oder doch – dann kommst du eben als Geist zurück.

Mein Fazit: Ghost Trick: Der Phantomdetektiv ist stilvoll, witzig und macht unglaublich viel Spaß. Wenn du auf der Suche nach einer Mystery-Visual Novel mit cleveren Rätseln und jeder Menge Charme bist, ist dies genau das Richtige für dich.

10. YU-NO: Ein Mädchen, das an der Grenze dieser Welt die Liebe besingt [Bestes Multiversum-Drama]

Unsere Bewertung 8.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, PS Vita, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 1996 (Original), 2017 (Neuverfilmung) Entwickler ELF Corporation, MAGES. Durchschnittliche Spielzeit ca. 40 Stunden Besondere Merkmale Parallelwelten, komplexe Erzählstruktur, klassische Visual-Novel-Mechaniken

Du bist nicht Das ist das Ergebnis, wenn man Zeitreisen, Romantik und eine Prise existenzielle Angst in einen Mixer wirft – und irgendwie funktioniert es. Als Takuya, ein etwas verwöhnter Schüler mit Vaterkomplexen und einem magischen Juwel, geriet ich in eine Verschwörung quer durch das Multiversum, die mit Liebe, Schicksal und jeder Menge Realitätsverzerrungen zu tun hatte.

Dieses Spiel ist kein gewöhnlicher Visual Novel. Es enthält Spielelemente, die man sonst selten sieht – wie zum Beispiel ein „Auto Diverge Mapping System“, mit dem man zwischen verschiedenen Handlungssträngen hin- und herspringen kann, um Hinweise zu finden und Rätsel über verschiedene Zeitachsen hinweg zu lösen. Es ist teils Visual Novel, teils Rätselspiel, teils „Moment mal, was ist da gerade passiert?“

Auch wenn es streng genommen nicht in derRollenspiele Kategorie, die verzweigte Handlung und die Zeitwechsel-Mechanik stillen genau dieses strategische Verlangen. Der Grafikstil der frühen 90er Jahre (im Remake überarbeitet) ist vielleicht nicht jedermanns Sache, doch die vielschichtige Erzählweise macht das mehr als wett.

Es ist seltsam, lang und manchmal geradezu abgedreht – aber wenn man erst einmal drin ist, steckt man tief drin. Wenn du auf Science-Fiction mit cleveren Wendungen und einem ambitionierten Erzählgeflecht stehst, Du bist nicht wird deine Gaming-Seele mit Liebe erfüllen.

Mein Fazit: Du bist nicht ist weitläufig und ambitioniert, mit einer Geschichte, die viel tiefgründiger ist, als man erwarten würde. Wenn du auf Science-Fiction-Krimis stehst, die einen wirklich zum Nachdenken anregen, ist das ein Ausflug, der sich lohnt.

11. Das Haus in Fata Morgana [Beste gotische Tragödie]

Unsere Bewertung 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, PS5, PS Vita, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2012 Entwickler Novectacle Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden Besondere Merkmale Gothic-Ästhetik, düstere Themen, fesselnde Erzählung

Ich sage das nicht leichtfertig, aber Das Haus in Fata Morgana ist ein Meisterwerk – nicht im Sinne von „die Kritiker lieben es“, sondern im Sinne von „das hat mich völlig erschüttert und wieder aufgebaut“. Es beginnt in einem verfallenen Herrenhaus, ohne Erinnerungen und mit einer geheimnisvollen Zofe, die dich durch verschiedene Zeitperioden führt. Und dann? Purer gotischer Wahnsinn.

Jedes Kapitel taucht in ein anderes Jahrhundert ein und erzählt wunderschön-tragische Geschichten von Liebe, Verrat und übernatürlichen Flüchen. Gerade wenn man glaubt, den Durchblick zu haben, nimmt die Handlung eine neue Wendung – und zwar eine heftige. Und jede Wendung trifft einen wie ein Ziegelstein, der durch ein Buntglasfenster fliegt. Dieses Spiel kann sich ohne Weiteres mit einigen der Die besten Horrorspiele, auch wenn seine Stärke eher in der sich langsam entwickelnden Erzählweise als in Schreckmomenten liegt.

Optisch verzichtet das Spiel auf die übliche Anime-Ästhetik zugunsten eindringlicher, malerischer Grafiken, die perfekt zu seinem gotischen Stil passen. Jeder Bildschirm sieht aus, als stamme er aus einem Märchenbuch … wenn dieses Märchenbuch von einem gequälten Dichter mit Vertrauensproblemen geschrieben worden wäre.

Es gibt keine wirklichen Spielelemente außer dem Lesen und dem Treffen gelegentlicher, einschneidender Entscheidungen, aber genau das macht den Reiz aus. Dies ist nicht nur ein Visual Novel – es ist eine düstere, poetische Oper, verpackt in Pixel. Wenn du etwas suchst, das emotional tiefgründig und unvergesslich ist, Fata Morgana wird Spuren hinterlassen.

Mein Fazit: Das Haus in Fata Morgana ist Gothic-Erzählkunst vom Feinsten. Es ist poetisch und unvergesslich, wenn man bereit ist für eine Visual Novel, die tief in Tragik und Schönheit eintaucht.

Demnächst erscheinende Visual-Novel-Spiele

Es weht frischer Wind; am Horizont zeichnen sich einige Visual Novels ab, die für Aufsehen sorgen dürften. Diese habe ich besonders im Blick:

Shiori Kugayamas Notizbuch des Todes (Kugayama Shiori no Shinizama Techou) (erscheint 2026) – Von Laplacian stammt dieses Spiel, das sich dem Psychohorror und dem Mystery-Genre verschrieben hat. Freut euch auf eine kompakte Spielzeit (~5 Stunden) und eine Handlung, die euch schon ab dem ersten Kapitel auf die Palme bringt.

– Von Laplacian stammt dieses Spiel, das sich dem Psychohorror und dem Mystery-Genre verschrieben hat. Freut euch auf eine kompakte Spielzeit (~5 Stunden) und eine Handlung, die euch schon ab dem ersten Kapitel auf die Palme bringt. Wind (2026) – AusKey, die Macher von Clan and Air. Es handelt sich um einen Visual Novel zum Vollpreis mit fünf Heldinnen, mit denen man eine Liebesbeziehung eingehen kann, wunderschöner Grafik und diesem emotionalen Stil, bei dem sich die Gefühle langsam entwickeln Keybekannt ist.

– AusKey, die Macher von Clan and Air. Es handelt sich um einen Visual Novel zum Vollpreis mit fünf Heldinnen, mit denen man eine Liebesbeziehung eingehen kann, wunderschöner Grafik und diesem emotionalen Stil, bei dem sich die Gefühle langsam entwickeln Keybekannt ist. Danganronpa 2×2 (2026) – Es handelt sich um eine überarbeitete Version + Erweiterung von Danganronpa 2: Auf Wiedersehen, Verzweiflung. Es verbindet moderne Grafik mit einer brandneuen Handlung, in der zwar dieselben Charaktere und dieselbe Insel vorkommen, die aber mit unerwarteten Wendungen und Überraschungen aufwartet.

Diese bald erscheinenden Visual Novels bringen frische Geschichten und neue Spielmechaniken in das Genre. Wenn du auf emotional packende Erzählungen oder rätselhafte Entscheidungsspiele stehst, solltest du diese Titel im Auge behalten.

Mein Gesamtfazit zu den besten Visual-Novel-Spielen

Visual Novels können anfangs etwas überwältigend wirken, aber es gibt für jeden den perfekten Einstieg. Der beste Einstieg in das Genre heutzutage? Das hängt davon ab, wonach du suchst:

Für Neulinge → Phoenix Wright: Ace Attorney – Trilogie . Die Mischung aus Gerichtsdrama, Rätseln und kultigen Figuren macht das Spiel zugänglich und fesselt den Spieler sofort.

. Die Mischung aus Gerichtsdrama, Rätseln und kultigen Figuren macht das Spiel zugänglich und fesselt den Spieler sofort. Für Fans von Liebesromanen → Bustafellows . Stilvoll, emotional und voller Charaktertiefe – eine von Noir-Atmosphäre durchdrungene Geschichte, die herzergreifende Momente mit spannungsgeladenen Höhepunkten verbindet.

. Stilvoll, emotional und voller Charaktertiefe – eine von Noir-Atmosphäre durchdrungene Geschichte, die herzergreifende Momente mit spannungsgeladenen Höhepunkten verbindet. Für Horrorfans → Doki Doki Literature Club . Es lockt einen zunächst mit pastellfarbenem Charme in seinen Bann, bevor es den Spieß umdreht und in voll entfalteten psychologischen Horror umschlägt. Eine der gewagtesten Wendungen in der Gaming-Welt.

. Es lockt einen zunächst mit pastellfarbenem Charme in seinen Bann, bevor es den Spieß umdreht und in voll entfalteten psychologischen Horror umschlägt. Eine der gewagtesten Wendungen in der Gaming-Welt. Für Spieler, die etwas Tiefgründiges suchen → Das Haus in Fata Morgana. Eine gotische Erzählung, die Jahrhunderte überspannt und Tragödie und Schönheit zu einem unvergesslichen Erlebnis verwebt.

Egal, was dir gefällt – hier findest du bestimmt einen Visual Novel, der dich mitten ins Herz trifft. Such dir einen aus, tauche ein und lass dich von der Geschichte mitreißen.

Häufig gestellte Fragen