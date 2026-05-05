Rezension zu „Pokémon Pokopia“: Eine von Ditto neu erschaffene Welt

Ein wichtiger Hinweis, bevor wir uns mit einem Pokémon Pokopia Mein Fazit ist, dass diese Serie 30 Jahre Raffinerieerfahrung die Kunst des Sammelns von Kreaturen und rundenbasierter Kämpfe. Pokémon Pokopia beschließt, diese Formel höflich zu ignorieren, und reicht dir stattdessen eine Schaufel, eine Handvoll Samen und einen gallertartigen Klumpen mit Identitätsproblemen.

Veröffentlicht für die Nintendo Switch 2, Pokopia tauscht Fitnessstudio-Abzeichen und Elite-Vierer gegen etwas weitaus Seltsameres ein: ein posthumanPokémon eine Welt, in der du die Zivilisation von Grund auf neu aufbaust. Du wachst als Ditto in einer verwüsteten Landschaft auf, verfolgt von vagen Erinnerungen an deinen alten Trainer, und nimmst schließlich eine vage menschliche Gestalt an, um damit zu beginnen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.

Anstatt Monster zu fangen, lockt man sie an. Anstatt zu kämpfen, gestaltet man die Landschaft um. Anstatt die Welt durch Kämpfe zu retten, macht man sie wieder bewohnbar. Irgendwie funktioniert das hervorragend – was sich daran zeigt, dass es derzeit das am besten bewertete Pokémon das beste Spiel aller Zeiten auf Metacritic. Lies weiter meinen Pokémon Pokopia Schau dir die Rezension an, um zu sehen, was das Spiel sonst noch zu bieten hat.

Kurzfassung – Überblick über den Testbericht zu Pokémon Pokopia

Kernmerkmale des Spiels Ein gemütliches Sandkasten-Spiel zum Aufbau von Lebensräumen, in dem du Ökosysteme wiederherstellst und eine Pokémon-Stadt erbaust. Die wichtigsten Neuerungen Schalter 2 Grafik, dynamische Umgebungswiedergabe und ein Transformationssystem, mit dem Ditto sich Fähigkeiten von anderen Pokémon aneignen kann. Hauptkritikpunkte Die Steuerung beim Platzieren von Blöcken kann in engen Bereichen etwas fummelig sein, und das neue physische Kassettenformat erfordert nach wie vor einen umfangreichen Download. Eindeutiges Urteil Ein gewagtes Spin-off, das Pokémon in eine überraschend gefühlvolle Welt-Simulation verwandelt.

Pokémon Pokopia: Ein Pokémon-Spiel ohne Menschen

Ich fange an mitPokémon Pokopia Rezension mit der Tatsache, dass das Spiel mit einer überraschend ergreifenden Prämisse beginnt – einer Pokémon Eine Welt, die weiterbesteht, nachdem die Menschheit still und leise verschwunden ist.

Was bleibt, ist eine zerfallende Landschaft, übersät mit einsamen Pokémon der Versuch, in den Ruinen alter Städte zu überleben und Infrastruktur. Du, ein wackeliges lila Ditto, erwachst mitten in all dem und beschließt, das, was verschwunden ist (die menschliche Gesellschaft), mit Hilfe von Pokémon und jede Menge Gartenarbeit.

Dein Begleiter durch diese seltsame neue Welt ist Professor Tangrowth, ein ein empfindungsfähiger Strauch mit Brille und eine Datendiskette mit sich herumträgt wie ein verrückter Botaniker. Er beauftragt dich umgehend damit, Lebensräume wiederaufzubauen, damit Pokémon dorthin zurückkehren und wieder gedeihen können.

Als Ditto zu spielen ist die beste Idee, die die Serie seit Jahren hatte

No Pokémon Pokopia Diese Rezension wäre nicht vollständig, ohne darauf hinzuweisen, wie PokopiasDie inspirierendste Entscheidung ist das Entscheiden Das Gleiche gilt für die Hauptfigur. Anstatt durch Kämpfe im Level aufzusteigen, lernt Ditto durch Nachahmung. Jedes Pokémon, mit dem du dich anfreundest, schaltet eine neue Umgebungsfähigkeit frei.

Beispiele hierfür sind:

Bulbasaurs Ranken zum Anpflanzen von Pflanzen und zur Gestaltung des Geländes

zum Anpflanzen von Pflanzen und zur Gestaltung des Geländes Squirtles Wasserpistole für Bewässerung und Flussbau

für Bewässerung und Flussbau Scythers Schnitt zum Entfernen von Bäumen und Trümmern

Bei jeder Verwandlung formt sich Dittos klebriger Körper vorübergehend in das passende Werkzeug für die jeweilige Aufgabe. Das Ergebnis liegt irgendwo zwischen einem Pokémon Ein Rollenspiel und ein Sandbox-Bauspiel wieBergbau, Handwerk.

Es gibt sogar einen Hauch von Nostalgie: Jedes Mal, wenn Ditto eine neue Attacke lernt, erscheint der klassische Pokémon Der Level-Up-Jingle ertönt.

Die Gestaltung des Lebensraums ist der eigentliche „Fangmechanismus“

Pokopia ersetzt Pokébälle durch ökologische Innenarchitektur. Pokémon Sie tauchen nur auf, wenn du den richtigen Lebensraum schaffst. Möchtest du, dass ein Bulbasaur durch dein Dorf streift? Dann brauchst du grasbewachsenes Gelände und Pflanzen. Hoffst du auf Wasser-Pokémon? Dann fange besser an, Teiche zu graben.

Einst Pokémon Sobald sie auftauchen, verhalten sie sich wie kleine Nachbarn, die ihre Meinung zu ihrer Umgebung haben. Stell Möbel auf, und sie reagieren darauf. Bau ein Haus, und sie bitten um Verbesserungen. Manche stellen sogar seltsam konkrete Wünsche – wie ein Emo-Umbreon, das ein schwarz gestrichenes Haus verlangt.

Im Grunde genommen ist esAnimal Crossing mit Pokémon-Charakteren, und es macht gefährlich süchtig.

Die Technologie in Pokopia ist auf seltsame Weise realistisch

Während ich das Spiel dafür gespielt habe Pokémon Pokopia In meiner Rezension ist mir aufgefallen, dass eine der cleversten Ideen des Spiels darin besteht, wie es mit Technologie umgeht. Das Pokémon In diesem Universum werden Science-Fiction-Gadgets meist wie Bonbons verteilt – PCs, in denen Lebewesen gespeichert werden können, Teleportationssysteme, Wunderheilungsmaschinen und so weiter. Pokopia dreht diese Perspektive um, indem es zeigt, was passiert wenn die Menschen, die diese Systeme entwickelt haben, nicht mehr da sind.

Sie werden überraschend viel Zeit damit verbringen, die Infrastruktur wiederherzustellen – Stromversorgung, Haushaltsgeräte, Wohnhäuser und Gemeinschaftsräume. Ein besonders nützliches Gerät ist ein 3D-Drucker, der Objekte anhand von Fotos nachbilden kann, vorausgesetzt, man sammelt seltene Materialien. Es ist eine gelungene Mischung aus futuristischer Technik und gesammeltem Schrott, die das Thema des Spiels – den Wiederaufbau einer untergegangenen Zivilisation – unterstreicht.

Pokémon hat sich noch nie so herrlich seltsam angefühlt; an einer Stelle ist man buchstäblich auf der Suche nach CDs, damit ein Rotom-DJ eine Party auflegen kann.

Eine ruhige Schleife, von der man sich nur schwer lösen kann

Der Spielrhythmus ist wunderbar hypnotisch. Zunächst beseitigt man Unkraut und Schutt. Bald schon pflanzt man Wälder, baut Häuser, legt Straßen an und gestaltet ganze Stadtviertel für PokémonEinwohner.

Die Hauptkampagne läuft etwa 30–40 Stunden, doch die Sandbox-Elemente gehen weit darüber hinaus. Auch lange nach dem Abspann wirst du weiterhin Lebensräume anpassen, Layouts optimieren und nach seltenen Pokémon Ausschau halten.

Es ist die Art von Spiel, bei der man sich 20 Minuten hinsetzen und dabei versehentlich einen halben Kontinent terraformen, was es zweifellos zu einem der Die besten gemütlichen Spiele aller Zeiten.

Leistung auf der Nintendo Switch 2

Genau genommen,Pokopia ist eines der am besten funktionierenden Pokémon die besten Spiele, die je erschienen sind, wenn nicht sogar eines der am bestenNintendo Switch 2Spiele derzeit verfügbar. Auf Schalter 2Hardware läuft das Spiel mit 60 Bilder pro Sekunde sowohl im Handheld- als auch im Dock-Modus, mit detailreichen Umgebungen und fast ohne Ladezeiten beim Wechsel zwischen den Biomen.

Ich kann das nicht beenden Pokémon Pokopia Ich kann diese Rezension nicht schreiben, ohne auf ein paar kleine Ecken und Kanten hinzuweisen, die beim Platzieren von Blöcken in beengten Bereichen auftreten. Die Steuerung beim Bauen kann sich etwas umständlich anfühlen, besonders wenn man versucht, Möbel präzise zu positionieren (wenn man ein Fan vonAnimal Crossing(ihr wisst schon, was ich meine). Dennoch ist das nur ein kleiner Kritikpunkt in einem ansonsten rundum gelungenen Spielerlebnis.

Mein Gesamtfazit zu Pokémon Pokopia – Pokémon erfindet sich (erneut) neu

Enebameter 9,7/10

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Pokopia könnte einer der top PokémonSpiele da es zweifellos das Radikalste ist Pokémon der beste Spin-off, der je erschienen ist – und einer der charmantesten, wie ich Pokémon PokopiaRezension gefunden.

Die Handelskämpfe beim Aufbau der Spielwelt erweisen sich als genau das, was die Serie gebraucht hat. Die Kombination aus Sandbox-Kreativität, ausdrucksstarken Pokémon-Charakteren und einer zurückhaltend emotionalen Erzählweise schafft ein Spiel, das sich sowohl experimentell als auch unverkennbar Pokémon.

Und ja, es könnte auch das am besten bewertetPokémondas beste Spiel aller Zeiten– ein Satz, den wohl niemand erwartet hätte, über ein gemütliches Städtebau-Spiel von Ditto zu schreiben.

Vorteile Nachteile ✅ Ein äußerst befriedigender Spielablauf rund um das Thema Restaurierung ✅ Kreative „Ditto“-Transformationsmechanik ✅ Pokémon-Interaktionen mit überraschender Persönlichkeit ✅ Reibungslose technische Leistung auf der Switch 2 ❌ Die Bedienung der Gebäudesteuerung kann auf engem Raum mühsam sein ❌ Einige Anspielungen auf die Hintergrundgeschichte könnten Neulingen entgehen ❌ Für die physische Veröffentlichung ist nach wie vor ein umfangreicher Download erforderlich

Ideal für:Fans vonAnimal Crossing, Bergbau, Handwerksowie kreative Sandbox-Spiele.

Weniger geeignet für: Wettkampforientierte Spieler oder Spieler, die traditionelle Spielweisen bevorzugen PokémonKampf.