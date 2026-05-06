Die 10 besten Spiele im Stil von „Civilization“, mit denen man 2025 den Sieg davontragen kann

Wenn du auf der Suche nach den besten Spielen wie Zivilisation, dann bedeutet das, dass du Spaß an tiefgründiger Strategie, dem Aufbau eines Imperiums und dem Einsatz deiner geistigen Fähigkeiten zur Erreichung deiner Ziele hast.

Es gibt viele weitere Strategiespiele, die von dem ZivilisationSpiel Reihe. Manche spielen in einer Fantasiewelt, andere im Weltraum, und wieder andere beschäftigen sich intensiver mit Stadtverwaltung und dem Aufbau von Handelswegen.

In dieser Übersicht habe ich einige wirklich großartige Spiele zusammengestellt, die ähnlich sind wie Civ, von bekannten Hits wie Endless Legend and Alte Weltbis hin zu weniger bekannten, aber ebenso spannenden Strategien. Bist du bereit, die Welt erneut herauszufordern?

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Civilization

Wenn dir das gefällt, Die besten Spiele wie Zivilisation… heute stehen auf unserer Liste die führenden Vertreter der rundenbasiertes Strategiespiel Genre. Das sind die Spiele, die du unbedingt ausprobieren solltest. Sie bieten vielschichtiges Gameplay, eine Vielzahl vonFraktionenund vielfältige Welten – von Fantasiewelten to tatsächliche historische Epochen and futuristische Weltraumforschung.

Jeder Eintrag in unserer Rangliste hat seine ganz eigenen Besonderheiten – sei es komplexe Stadtverwaltung, entwickelnHandelswegeoder für eine wissenschaftlicher Erfolg.

Age of Wonders: Planetfall (2019) – Dieses Spiel verbindet auf perfekte Weise rundenbasiertes Strategiespielmit einemScience-Fiction-Kulisse. Befehl „unique“ Fraktionen auf einem fernen Planeten, erkunde Karten und stürze dich in taktische rundenbasierte Kämpfe. Errichte jetzt dein Imperium im Weltraum. Endless Legend (2014) – Einer der berühmtesten FantasieweltenvonAmplitude Studios. Es geht nicht nur um Krieg, sondern auch um die Entwicklung der Wirtschaft, Verwaltungwertvolle Ressourcen, und den Aufbau starker Allianzen in einem eine facettenreiche, detailreiche Welt. die Menschheit (2021) – Ein Spiel, bei dem man die Geschichte tatsächlich neu schreiben kann Menschheitsgeschichte. Die Entwickler ließen sich von der Zivilisation Serie und haben ihr eigenes Spiel entwickelt, in dem man seine Zivilisation durch die Kombination verschiedener Kulturen and euer. Dank einzigartiger Spielmechaniken.

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies einfach weiter. Ich werde dir von diesen Spielen sowie einigen anderen Projekten erzählen, die tollZivilisationSpiele Fans werden definitiv ihre Freude daran haben.

Die 10 besten Spiele im Stil von „Civilization“ für Strategie-Fans

Außerdem gibt esähnliche Spiele to Civ in denen du dein eigenes Imperium aufbauen, Finanzen verwalten, Geschäfte abschließen und deine Zivilisation durch die Jahrhunderte führen kannst – von der vom ersten Zeitalter bis zur Moderne.

Also, wenn du auf große Strategien, Liebe zur Geschichte, Träume von der Zukunftund einfach nur das Videospiel genießen wolleneHier findest du bestimmt etwas, das dir gefällt.

1. Age of Wonders: Planetfall [Die beste Mischung aus Science-Fiction-Welt und rundenbasierter Strategie]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Windows, macOS, Mac OS Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Triumph Studios Durchschnittliche Spielzeit ~ 50 Stunden Besondere Merkmale Science-Fiction-Welt, rundenbasierte Strategie, Stadtmanagement, wertvolle Ressourcen

Age of Wonders: Planetfall ist eines dieser Spiele, die einen schon von den ersten Minuten an fesseln. Man findet sich in einem zerrütteten Kosmos wieder, in dem alle Imperien untergegangen sind. Und nun versucht jede Fraktion, die Trümmer aufzulesen und zur Herrscherin über die gesamte Galaxie zu werden.

Du schlüpfst also in die Rolle eines Kommandanten, baust deine Basis auf, erforschst Technologien und stellst eine Armee auf. All das, um unter Cyber-Sektierern, Amazonen und empfindungsfähigen Maschinen zu überleben.

Das Spielen als jede Fraktion bietet ein ein absolut einzigartiges Spielerlebnis. Einige nutzen Biotechnologie und Anlageneinheiten, während andere sich ausschließlich auf militärische Macht und verschiedene Hackertricks verlassen.

Pro-Tipp Konzentriere dich frühzeitig darauf, neue Planeten zu erkunden. Die zusätzlichen Ressourcen und versteckten Technologien, die du dabei findest, machen deine Armee stärker und verschaffen dir später im Kampf einen Vorteil.

Für mich ist das eines der klassische rundenbasierte Strategiespiele in den letzten Jahren. Es ist voller Tiefe, doch das Spieltempo bleibt stets zügig, und man hat wirklich Lust, sein Imperium aufzubauen.

Wenn du auf der Suche nach einem Spiel bist, das „Civ“ ähnelt, aber in einer Science-Fiction-Welt spielt und bei dem der Schwerpunkt auf Kämpfen und Erkundung liegt, Planetensturzist definitiv ein gutes Spiel. Es ist an der Zeit, das Chaos zu bezwingen und deine eigene Ordnung in der Galaxis zu schaffen.

Mein Fazit: Age of Wonders: Planetfall ist eines der besten rundenbasierten Strategiespiele der letzten Jahre. Es macht Spaß, ist tiefgründig und fordert dein Denkvermögen heraus – mit einzigartigen Fraktionen und unzähligen Möglichkeiten, dein Imperium auszubauen. Wenn du Strategiespiele liebst, gerne neue Welten erkundest und große Schlachten planst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

2. Endless Legend [Beste Fantasy-Welt und umfassendes Stadtmanagement]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Amplitude Studios Durchschnittliche Spielzeit ~ 25 Stunden Besondere Merkmale Fantasy-Welt, rundenbasierte Strategie, eigene Rasse, Handelsrouten

Hier geht es nicht mehr nur um Strategie. Es ist eine echte Mischung aus schrittweiser Taktik und Rollenspiel. Alles beginnt mit der Wahl einer einzigartigen Fraktion in einer Fantasiewelt. Jeder hier hat ihre eigene Geschichte, ihre Helden und ihre Fähigkeiten. Mir hat der Prozess gefallen, Charakterentwicklung und Technologieforschung… selbst lange Spielsitzungen wirken nicht langweilig oder eintönig.

Pro-Tipp Achte auf die besonderen Fähigkeiten der einzelnen Helden und setze sie im Kampf ein. Wenn du ihre Kräfte mit denen deiner Armee kombinierst, verschaffst du dir einen großen Vorteil gegenüber starken Gegnern.

Die Helden stehen dabei stark im Mittelpunkt – sie wachsen, kämpfen und beeinflussen dein gesamtes Imperium. Wenn du also ein Fan von Die besten RPG-Spiele die Geschichte und Strategie miteinander verbinden, dann wird dir dieses Spiel bestimmt gefallen.

Das Gameplay ist fesselnd: Man baut Städte, betreibt Diplomatie, kämpft und taucht in die Atmosphäre dieser Fantasiewelt ein. Und all das bietet Rätsel und Geheimnisse.

Mein Fazit: Dieses Spiel sticht besonders hervor, weil es Strategie und Rollenspiel auf eine Weise verbindet, die lebendig und spannend wirkt. Mit Helden, die sich weiterentwickeln, mächtigen Fähigkeiten und einer Welt voller Geheimnisse ist es ideal für Spieler, die es lieben, Schlachten zu planen, Imperien aufzubauen und gleichzeitig einer Geschichte zu folgen.

3. die Menschheit [Beste Entwicklung benutzerdefinierter Rennen und historischer Umfang]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Amplitude Studios Durchschnittliche Spielzeit ~ 29 Stunden Besondere Merkmale Menschheitsgeschichte, Zivilisationen aufbauen, rundenbasierte Strategie, Great Game

die Menschheit – ein Spiel, das sofort die Aufmerksamkeit aller auf sich zieht ZivilisationFans. Aber die Umsetzung ist hier viel interessanter. Einfach gesagt: Du stehst vor einem echten Rätsel aus der Vergangenheit. Zivilisationen, Kulturen und Epochen – kombiniere sie miteinander, um dein eigenes, einzigartiges Volk zu erschaffen. Diese Handlungsfreiheit hat mir sehr gut gefallen. Man beginnt bei den alten Griechen und gelangt nach und nach in das Industriezeitalter mit führenden japanischen Technologien.

Pro-Tipp Behalte die Moral deiner Armee im Auge. Zufriedene und gut versorgte Truppen kämpfen besser, daher kann eine umsichtige Verwaltung der Städte und Ressourcen Niederlagen in schweren Schlachten verhindern.

Das Spielprinzip ist hier klassische rundenbasierte Strategie, allerdings mit neuen Elementen. Es gibt kulturellen Einfluss, Truppenmoral und riesige Karten, ähnlich wie in einigen der am bestenZivilisationSpiele.

Wenn du etwas Ähnliches wie „Civ“ ausprobieren möchtest, das jedoch einen ganz eigenen Ansatz bei der Entwicklung von Zivilisationen verfolgt, ist dies eine hervorragende Wahl. Man hat das Gefühl, dass die eigene Geschichte keine Vorlage ist, sondern wirklich einzigartig.

Ich kann es wärmstens empfehlen, wenn du Spiele liebst, in denen du deine eigene Zivilisation aufbauen und verwalten kannst, und keine Scheu hast, zu experimentieren.

Mein Fazit: die Menschheit ist ein starkes Strategiespiel, weil man seine eigene Zivilisation ganz nach seinen Vorstellungen aufbauen kann. Mit Kultur, Armeen und riesigen Karten, die es zu verwalten gilt, ist es perfekt für Spieler, die gerne planen, neue Ideen ausprobieren und eine einzigartige Geschichte für ihr Volk erschaffen.

4. Endless Legend 2 [Ideal für Fans von Weltentwurfs-Strategiespielen]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Amplitude Studios Durchschnittliche Spielzeit ~ 9 Stunden Besondere Merkmale Dynamische Weltentwicklung, adaptive KI, tiefgreifend personalisierte Fraktionsgeschichten

Endless Legend 2 baut alles, was das erste Spiel so besonders gemacht hat, zu einem gewaltigen, lebendigen Strategieerlebnis aus. Die Welt entwickelt sich ständig entsprechend deinen Handlungen: Städte wandeln sich, das Klima verändert sich, und Gruppierungen entwickeln sich auf überraschende Weise.

Was das Gameplay angeht, Es zieht einen regelrecht in diesen süchtig machenden „Noch eine Runde“-Strudel hinein. Jedes Spiel verläuft anders, wobei Diplomatie, Erkundung und Kampf nahtlos ineinanderfließen. Die KI reagiert auf jeden deiner Schritte, was dich dazu zwingt, langfristig zu denken. Es beginnt langsam, aber sobald dein Imperium an Fahrt gewinnt, kann man einfach nicht mehr aufhören.

Pro-Tipp Konzentriere dich frühzeitig auf die Synergieeffekte des Geländes. Wenn du Städte in der Nähe ressourcenreicher Regionen errichtest, legst du den Grundstein für deine Wirtschaft im späten Spielverlauf.

Die Grafik ist atemberaubend, mit malerischen Landkarten, sich wandelnden Biomen und einem Soundtrack, der eine echte Atmosphäre schafft. Zu sehen, wie Auriga atmet und sich verändert, während sich dein Imperium ausdehnt, ist das pure Strategievergnügen.

Mein Fazit: Endless Legend 2 ist eines der besten 4X-Spiele für Spieler, die sich eine Welt wünschen, die sich wirklich lebendig anfühlt.

5. Total War: Three Kingdoms [Die besten groß angelegten Echtzeit-Schlachten und Strategien]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Creative Assembly Durchschnittliche Spielzeit ~ 74 Stunden Besondere Merkmale Echtzeitkämpfe, Großstrategie, historische Karte, Fraktionen

Total War: Three Kingdomsist ein echtes Juwel unter den Total War-Spielen. Wenn du ein Fan von gewaltigen Schlachten und historischer Genauigkeit bist, ist dieses Spiel definitiv das Richtige für dich. Ich war beeindruckt davon, wie es epische Schlachten mit umfassendem Imperiumsmanagement und Diplomatie.

Das herausragende Merkmal ist der Fokus auf Legendäre chinesische Generäle und ihre Persönlichkeiten. Du befehligst nicht nur eine Armee – du leitest eine Person mit Ambitionen und tauchst in lokale Intrigen ein. Das steigert das Eintauchen in das Spielgeschehen erheblich.

Pro-Tipp Achte auf die Stärken und Beziehungen der einzelnen Generäle. Wenn du in Schlachten den richtigen General einsetzt und deine Verbündeten bei Laune hältst, kannst du dein Reich erheblich stärken.

Wenn Sie eines der am bestenTotal WarSpiele, woJeder Kampf ist ein Spektakel, und jeder Schlag zählt, Total War: Three Kingdoms ist die beste Wahl.

Mein Fazit: Total War: Three Kingdoms ist ein großartiges Strategiespiel, weil es große Schlachten mit der Führung eines Reiches verbindet. Die Charaktere der Generäle verleihen dem Spiel Lebendigkeit und Realitätsnähe. Es ist ein Spiel für alle, die Geschichte lieben, gerne sorgfältig planen und gerne sehen, wie ihre Entscheidungen den Ausgang des Spiels beeinflussen.

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Proxy Studios, Proxy Studios GmbH Durchschnittliche Spielzeit ~ 15 Stunden Besondere Merkmale Science-Fiction-Kämpfe, Fraktionen, Echtzeitkämpfe, Strategiespiel

Wenn du dich in der Szene auskennst, weißt du Warhammer 40,000 ist eine ganze Welt voller epischer Kriege und düsterer Science-Fiction. Dieses Universum inspirierte einige der am bestenWarhammer 40k Spiele, wo sich rundenbasierte Taktik mit groß angelegten Schlachten und Armee-Upgrades verbindet.

Pro-Tipp Verbessere deine Einheiten und Ausrüstung, wann immer es möglich ist. Stärkere Truppen und Waffen machen schwierige Kämpfe viel leichter zu bewältigen.

Mir gefällt, wie diese Spiele den Geist des Universums einfangen – brutale Kämpfe, verschiedene Fraktionen mit einzigartigen Einheiten und komplexe taktische Herausforderungen.

Für Strategie-Fans und Warhammer Liebe Musikfreunde, das sind einige der spannendsten Projekte, die es derzeit gibt.

Mein Fazit: Warhammer 40,000 Spiele sind spannend, weil sie große Schlachten mit cleveren Taktiken und einzigartigen Armeen verbinden. Sie sind perfekt für Spieler, die Strategie, anspruchsvolle Kämpfe und das Warhammer-Universum lieben.

7. Alpha Centauri [Beste Science-Fiction-Großstrategie- und Erkundungsspiele]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 1999 Entwickler Firaxis Games Durchschnittliche Spielzeit ~ 35 Stunden Besondere Merkmale Science-Fiction-Großstrategiespiel, rundenbasiertes Strategiespiel, Erkundung, Sieg durch wissenschaftliche Errungenschaften

Alpha Centauri ist ein Klassiker, der sich nach wie vor unter den Besten behauptet rundenbasierte Strategiespiele. Willkommen in einer fernen Zukunft, in der die Menschheit einen neuen Planeten kolonisiert. Dieses Spiel bietet alles, was Strategie-Fans sich wünschen – Forschung, Basisverwaltung, Diplomatie und natürlich gewaltige Schlachten.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, Technologien zu erforschen, die zu deinem Spielstil passen. Wenn du dich frühzeitig für die richtige Technologie entscheidest, kann das deiner Fraktion einen großen Vorteil gegenüber den Gegnern verschaffen.

Der Stil ist vertraut, hat aber einen futuristischen Touch. Er ist perfekt für alle, die nicht nur Taktik, sondern auch die Wissenschafts- und Weltraumflair.

Mein Fazit: Alpha Centauri ist ein klassisches Strategiespiel, das sich dank der Kombination aus kluger Planung und einer coolen Science-Fiction-Welt immer noch frisch anfühlt. Durch die Wahl der richtigen Technologien und die sorgfältige Verwaltung deiner Stützpunkte machst du deine Fraktion stark. Es ist ideal für Fans tiefgründiger Strategiespiele, die gerne neue Welten erkunden.

8. Europa Universalis IV [Das beste Grand-Strategy-Spiel mit detaillierten politischen und wirtschaftlichen Aspekten]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2013 Entwickler Paradox Interactive Durchschnittliche Spielzeit ~ 300 Stunden Besondere Merkmale Großstrategiespiele, Handelsrouten, Politisches Management

Europa Universalis IV wird Spieler ansprechen, die Spaß daran haben, durchdachtes Management sowie groß angelegte historische Feldzüge. Das Spiel zählt nach wie vor zu den besten in der Gesamtstrategie Genre. Was mich wirklich beeindruckt hat, war das Wahlfreiheitund dieein Ausmaß, das einfach nur verblüfft.

Pro-Tipp Behalte deine Bündnisse und Nachbarn stets im Auge. Eine gute Diplomatie kann Kriege verhindern und deinem Reich helfen, sicher zu wachsen.

Du kannst den Lauf der Geschichte verändern, dein Traumimperium aufbauen oder es vollständig zerstören. Für alle, die ein Spiel suchen, das unendliche Möglichkeiten und echte Tiefe… ist dies eine erstklassige Wahl.

Mein Fazit: Europa Universalis IV ist ein tiefgründiges und spannendes Strategiespiel, da es dir ermöglicht, die Geschichte zu lenken und deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Es ist ein Spiel für alle, die gerne sorgfältig planen und wichtige Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Welt verändern.

9. Endless Space 2 [Das beste Weltraum-4X-Spiel mit Schwerpunkt auf Erkundung und Ressourcenmanagement]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Amplitude Studios Durchschnittliche Spielzeit ~ 35 Stunden Besondere Merkmale Weltraumforschung, rundenbasierte Strategie, wertvolle Ressourcen

Vor Ihnen liegt ein rundenbasiertes Weltraum-Strategiespiel, das dich von den ersten Minuten an fesseln, aus eigener Erfahrung erprobt. Hier erwarten dich die Erkundung der Galaxis, das Management von Raumflotten und Handel. Und eine futuristische Kulisse.

Pro-Tipp Stelle eine ausgewogene Flotte mit verschiedenen Schiffstypen zusammen. Mit einer Mischung aus Angriffs-, Verteidigungs- und Unterstützungsschiffen lassen sich Schlachten viel leichter gewinnen.

Was ist cool –Jede Rasse hat ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten und ihren eigenen Spielstil, So fühlt sich jedes Spiel wie neu an. Die Grafik ist wunderschön, die Musik zieht einen in ihren Bann und die Story-Kampagnen sind wirklich fesselnd. Wenn du ein Weltraumfan und möchten eines der die besten Weltraumstrategien, Unbedingt anschauen Endless Space 2. Das ist eine tolle Möglichkeit, deine taktischen Fähigkeiten in einer riesigen Sternenwelt unter Beweis zu stellen.

Mein Fazit: Endless Space 2 ist ein fantastisches Weltraum-Strategiespiel, bei dem man eine riesige Galaxie erkunden, Kämpfe bestreiten und Handel treiben kann. Jede Rasse fühlt sich anders an, sodass jedes Spiel ein neues Erlebnis ist. Wer Weltraumspiele und clevere Strategien mag, wird daran große Freude haben.

10. Alte Welt [Beste rundenbasierte Strategie mit tiefgehenden historischen Spielmechaniken]

Unsere Bewertung 7.7

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Mohawk Games Durchschnittliche Spielzeit ~ 36 Stunden Besondere Merkmale Rundenbasierte Strategie, historische Spielmechanik, Kampagne, Stadtverwaltung

Alte Weltist eineine neue Interpretation klassischer rundenbasierter Strategiespielemit einemein interessanter Blickwinkel auf die Geschichte. Das Spiel verbindet Elemente des Aufbaus einer Zivilisation mit tiefgreifendem Dynastiemanagement. Gleichzeitig wirkt sich jede Entscheidung, die du triffst, sowohl auf die Entwicklung der Zivilisation als auch auf das Wohlergehen deiner Spielfamilie aus.

Mir gefällt, wie sie das kombinieren rundenbasierte Kämpfe und Story-Quests.Dadurch wirdLeben, Dynamik und Unvorhersehbarkeit zum Gameplay.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, deine Dynastie glücklich und gesund zu halten. Glückliche Familienmitglieder können bessere Armeen führen und deine Zivilisation mit der Zeit stärken

Wenn du mal etwas ausprobieren möchtest frisch, aber mit dem klassischen Strategie-Flair, Alte Weltist definitivsehr empfehlenswert.

Mein Fazit: Alte Welt ist ein großartiges Strategiespiel, bei dem du dein Imperium aufbaust und dich gleichzeitig um deine Familie kümmerst. Jede Entscheidung, die du triffst, zählt. Wenn du gerne planst, kluge Züge machst und sehen möchtest, wie deine Entscheidungen den Spielverlauf beeinflussen, wird dir dieses Spiel richtig gut gefallen.

Kommende Spiele ähnlich wie „Civilization“

Das 4X-Genre wird so schnell nicht an Schwung verlieren, und die nächste Welle von ZivilisationStrategiespiele im Stil von [Titel] versprechen einiges. Bei diesen kommenden Titeln dreht sich alles um den Aufbau von Imperien, gewaltige Schlachten und knifflige Strategien, die dich bis weit nach Mitternacht fesseln werden.

Warhammer 40.000: Dawn of War IV (Erscheinungsdatum noch nicht bekannt, voraussichtlich 2026) – Die Rückkehr groß angelegter Kriege in einer düsteren Zukunft. Freut euch auf intelligentere KI, komplexere Fraktionssysteme und vom Chaos geprägte Kämpfe, die ganze Planeten erfassen. Es verspricht, der bisher ambitionierteste Teil der Reihe zu werden.

– Die Rückkehr groß angelegter Kriege in einer düsteren Zukunft. Freut euch auf intelligentere KI, komplexere Fraktionssysteme und vom Chaos geprägte Kämpfe, die ganze Planeten erfassen. Es verspricht, der bisher ambitionierteste Teil der Reihe zu werden. Jenseits von Astra (2026) – NachdenkenCiv im Weltraum, aber mit sich entwickelnden außerirdischen Zivilisationen und vom Spieler bestimmten Ideologien. Du erkundest riesige Galaxien und besiegst deine Rivalen mit Bravour. Das Spiel bietet jede Menge Sandbox-Flair für Strategie-Fans.

– NachdenkenCiv im Weltraum, aber mit sich entwickelnden außerirdischen Zivilisationen und vom Spieler bestimmten Ideologien. Du erkundest riesige Galaxien und besiegst deine Rivalen mit Bravour. Das Spiel bietet jede Menge Sandbox-Flair für Strategie-Fans. Ashes of the Singularity II (Termin noch offen) – Das Nonplusultra für PC-Gamer. Freut euch auf Tausende von Einheiten auf dem Bildschirm, dynamische KI-Taktiken und gewaltige Planetenkriege, die eure GPU zum Glühen bringen werden. Perfekt für alle, die auf der Suche nach strategischem Chaos im großen Stil sind.

Wenn du alles gemeistert hast Civ Wenn du dich nach der nächsten Stufe des Imperiumsaufbaus sehnst, solltest du diese Spiele im Auge behalten.

Mein Fazit zu den besten Spielen im Stil von „Civilization“

Wenn es um die Besten geht Zivilisation Spiele – hier ist für jeden Imperiumsbauer etwas dabei. Hier sind meine Empfehlungen:

Für Geschichtsinteressierte → die Menschheit . Ein tiefgründiges, flexibles Strategiespiel, in dem du Kulturen miteinander vermischen und den Weg der Menschheit von der Antike bis in die Moderne gestalten kannst.

→ Ein tiefgründiges, flexibles Strategiespiel, in dem du Kulturen miteinander vermischen und den Weg der Menschheit von der Antike bis in die Moderne gestalten kannst. Für eingefleischte Strategen → Europa Universalis IV . Nichts ist komplexer als die Führung eines globalen Imperiums, in dem jedes Bündnis, jedes Handelsabkommen und jeder Krieg den Lauf der Geschichte verändern kann.

→ Nichts ist komplexer als die Führung eines globalen Imperiums, in dem jedes Bündnis, jedes Handelsabkommen und jeder Krieg den Lauf der Geschichte verändern kann. Für Science-Fiction-Entdecker → Endless Space 2 . Ideal für Spieler, die galaktische Expansion, Diplomatie mit außerirdischen Spezies und taktische Raumschiffschlachten vor atemberaubenden kosmischen Kulissen lieben.

→ Ideal für Spieler, die galaktische Expansion, Diplomatie mit außerirdischen Spezies und taktische Raumschiffschlachten vor atemberaubenden kosmischen Kulissen lieben. Für Fantasy-Strategen → Age of Wonders: Planetfall. Das Spiel verbindet eine facettenreiche Hintergrundgeschichte, Kolonieaufbau und taktische rundenbasierte Kämpfe mit Science-Fiction-Flair und schafft so eine Welt, in der kluge Planung und mutige Schritte belohnt werden.

Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst – diese Spiele beweisen, dass Strategie nie aus der Mode kommt; sie findet einfach immer neue Wege, dich dazu zu bringen, deine nächste große Eroberung zu planen.

Häufig gestellte Fragen