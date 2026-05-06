Die 11 besten Yakuza-Spiele 2025: Der ultimative Leitfaden für Fans

Das BesteYakuza Das Spiel vereint alles, was Fans an der Serie lieben: rasante Action, eine fesselnde Handlung und unvergessliche Charaktere vor dem Hintergrund der japanischen Unterwelt.

Dieser Leitfaden bewertet die herausragenden Titel anhand von Handlung, Spielspaß und nachhaltiger Wirkung, was ihn zu einem einfachen Einstieg für Neulinge und zu einer nostalgischen Reise für Veteranen macht.

Jedes Spiel auf dieser Liste hat seine eigene Ausstrahlung und einen Grund, es wieder zu spielen, und zeigt, wie sich die Reihe von bescheidenen Anfängen zu einem modernen Kultklassiker entwickelt hat. Scrolle weiter, und du wirst sehen, welche Titel die Reihe wirklich prägen YakuzaErbe.

Unsere Top-Empfehlungen für Yakuza-Spiele

Unter all den Spielen, die man derzeit herunterladen und spielen kann, gibt es einige Top-Titel, die wir besonders hervorheben möchten.

Yakuza 0 (2015) – Der perfekte Einstieg für alle, die in die Serie einsteigen möchten. Die Handlung spielt im Japan der 1980er Jahre und begleitet Kazuma Kiryu und Goro Majima, bevor sie zu Legenden wurden. Yakuza 0 fängt alles ein, was diese Reihe so legendär macht: Stil, Chaos und emotionale Tiefe. Yakuza Kiwami 2 (2018) – Ein vollständiges Remake von Yakuza 2, das auf der atemberaubenden Dragon Engine basiert. Kiryu trifft auf Ryuuji Goda, einen erbitterten Rivalen, der die Yakuza unter einem Banner vereinen will. Die Geschichte packt einen, die Kämpfe laufen flüssiger denn je, und die Nebenaktivitäten machen es unmöglich, das Spiel aus der Hand zu legen. Like a Dragon: Unendlicher Reichtum (2024) – Ichiban Kasuga kehrt zurück und erlebt sein bisher wildestes Abenteuer, diesmal quer durch Japan und Hawaii. Die rundenbasierten Kämpfe sind noch komplexer, die Welt wirkt noch größer und der Humor lässt nie nach.

Jede dieser Empfehlungen zeigt, warum die Yakuza Diese Serie sticht hervor: packende Geschichten, rasante Action und Charaktere, die man nicht so schnell vergisst. Wenn du bereit bist, herauszufinden, wie sich der Rest der Serie schlägt, lies weiter und entdecke, wo jedes Spiel seine Stärken hat und welches den ersten Platz verdient.

Die 11 besten Yakuza-Spiele, die jeder Fan spielen sollte

Fast jedes Spiel in derYakuza-Reihe erzählt die Geschichte von Mitgliedern der japanischen Mafia. Das sind wirklich wilde Geschichten, die bei Spielern, die solche actiongeladenen Genres mögen, großen Anklang finden. Es erwarten dich eine komplexe Handlung, spannende Kämpfe und, darüber hinaus, tiefgründige und emotionale Geschichten.

1. Yakuza 0 [Das beste Yakuza-Spiel für Einsteiger]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2015 (Japan), 2017 (weltweit) Urheber Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit ca. 30 Stunden

Yakuza 0 ist der perfekte Einstieg für Neulinge, die noch kein Spiel der Reihe gespielt haben. Dieses Spiel erzählt die Vorgeschichte der Ereignisse aus den früheren Teilen und zeigt den jungen Kiryu und Majima zu Beginn ihrer kriminellen Laufbahn in der Yakuza. Es bietet eine der fesselndsten Geschichten, voller Intrigen, Verrat und unerwarteter Wendungen.

Das Gameplay ist zudem sehr abwechslungsreich und bietet verschiedene Kampfstile, zwischen denen man während der Kämpfe wechseln kann. Außerdem gibt es eine riesige Spielwelt mit zahlreichen Nebenquests und sogar der Möglichkeit, einen eigenen Nachtclub zu leiten.

Dank einer fesselnden Handlung, spektakulären Kämpfen und einer unglaublichen 80er-Jahre-Atmosphäre kann „Yakuza 0“ als eines der besten Spiele der Reihe angesehen werden. Es ist eines dieser Spiele, bei denen man jede Minute des Spielvergnügens in vollen Zügen genießen soll, und selbst die Nebenmissionen lohnen sich.

Mein Fazit:Yakuza 0 ist der ideale Einstieg für alle, die neugierig auf die Serie sind. Der Film ist mutig, stilvoll und voller Energie – der perfekte Einstieg in alles, was diese Reihe so unvergesslich macht.

2. Yakuza Kiwami 2 [Das beste Yakuza-Remake]

Unsere Bewertung 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit Etwa 18 Stunden

Ich persönlich habe es noch nicht gespielt Yakuza Kiwami 2, aber ich habe von Freunden schon viel darüber gehört – basierend auf den Informationen, die ich erhalten habe, und den Streams Ich habe ihn mir angesehen, und er scheint eines der beeindruckendsten und fesselndsten Remakes der gesamten Serie zu sein.

On Xbox und anderen modernen Plattformen sieht das Spiel dank der Dragon Engine. Im Gegensatz zu früheren Spielen vermittelt dieses Spiel ein stärkeres cineastisches Gefühl – die Zwischensequenzen laufen flüssig, das Kampfsystem ist dynamischer und die Kämpfe finden ohne Ladebildschirme statt.

Die Spieler sagen, es sei eines der Spiele mit dem besten Kampfsystem, und das stimmt auch – es wurden spektakuläre Finishing-Moves hinzugefügt, und die Umgebung kann nach mächtigen Angriffen zerstört werden.

Was die Handlung angeht, steht erneut Kiryu im Mittelpunkt, doch dieses Mal trifft er auf einen der charismatischsten Antagonisten der Serie – Ryuji Ishioda. Dieser Konflikt macht die Geschichte noch spannender.

Mein Fazit: Yakuza Kiwami 2 gilt als das definitive Remake. Es ist filmisch, brutal und emotional aufgeladen – ein Werk, das beweist, wie weit sich die Serie weiterentwickelt hat, ohne dabei ihr Herz zu verlieren.

3. Like a Dragon: Unendlicher Reichtum [Das beste Yakuza-Spiel für die Erkundung einer offenen Welt]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit ~57 Stunden

Like a Dragon: Unendlicher Reichtum ist das neueste Spiel in der Dragon-Reihe. Dieser Teil setzt die Reise von Ichiban Kasuga fort, den wir erstmals in „Yakuza: Like a Dragon“ kennengelernt haben; doch nun steht dem Protagonisten eine noch epischere Reise bevor. Die Entwickler haben sich auf rundenbasierte Kämpfe konzentriert, die nun taktischer sind und vor jedem Angriff sorgfältige Entscheidungen erfordern.

Das Spiel wirkt wie ein Hauch frischer Luft im Vergleich zu den bisherigen Veröffentlichungen. Es bietet alles, was Fans der Serie lieben: eine großartige Geschichte, unerwartete Wendungen, unvergessliche neue Charaktere und jede Menge Nebenmissionen. Außerdem werden sich die Fans über bekannte Gesichter freuen, denn Kiryu selbst hat einen Auftritt im Spiel.

Dies ist einer der ambitioniertesten Teile der Serie und könnte ein idealer Einstieg für neue Spieler sein. Trotz all der neuen Features geht der Entwickler weiterhin behutsam mit dem Erbe der gesamten Serie um.

Mein Fazit: Like a Dragon: Unendlicher Reichtum erreicht den Höhepunkt an Chaos und Charme in einer offenen Welt. Es ist das bisher ambitionierteste und lohnendste „Yakuza“-Abenteuer, geschaffen für Spieler, die sich nach riesigen Welten und emotionalen Höhepunkten sehnen.

4. Yakuza: Like a Dragon [Das beste Yakuza-Spiel für rundenbasierte Kämpfe]

Unsere Bewertung 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit ca. 45 Stunden

Yakuza: Like a Dragon ist nicht nur ein weiteres Spiel der Reihe, sondern eine echte Revolution. Im Gegensatz zu anderen Spielen, die ein Echtzeit-Kampfsystem verwendeten, wird hier ein rundenbasierter Kampfstil geboten. Ichiban Kasuga, der neue Hauptcharakter, besticht durch sein Charisma und seine komplexe Hintergrundgeschichte, die einen vom ersten Moment an fesselt.

Wie ein Drache bietet zudem zahlreiche neue Charaktere sowie eine völlig einzigartige Spielmechanik – anstelle der üblichen Kampfstile kann jeder Charakter spezielle „Klassen“ nutzen, genau wie in Rollenspielen, was dem Gameplay eine strategische Komponente verleiht.

Die Stadt Isezuki, in der alle Ereignisse stattfinden, bietet jede Menge Minispiele und Nebenaktivitäten. Wenn du auf der Suche nach einem Spiel mit einer tiefgründigen Geschichte bist, ist dies genau das Richtige für dich. Dieses Spiel ist perfekt für Spieler, die eines der Die besten RPG-Spiele im „Dragon“-Spieluniversum.

Mein Fazit:Yakuza: Like a Dragon ist ein gewagter Neuanfang, der tatsächlich funktioniert; eine von Herzen kommende Wiederbelebung des Genres, die den Geist der Serie am Leben erhält. Perfekt für alle, die Strategie und Story gleichermaßen lieben.

5. Yakuza Kiwami [Ideal für Fans der klassischen Yakuza-Spiele]

Unsere Bewertung 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2016 (Japan), 2017 (weltweit) Urheber Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit Etwa 18 Stunden

Yakuza Kiwami ist ein Remake des Originalspiels, bei dem die Entwickler die Grafik überarbeitet, am Gameplay gefeilt und einige zusätzliche Szenen hinzugefügt haben, um ein noch intensiveres Eintauchen in die Geschichte zu ermöglichen. Erlebe die Ereignisse des ersten Spiels noch einmal, diesmal in einer moderneren Aufmachung. Entdecke alle Höhepunkte von Kiryus legendärer Geschichte.

Eines der wichtigsten Merkmale ist die Einführung der Majima-Allround-System, wodurch Majima Kiryu jederzeit angreifen kann. Das hält die Spieler auf Trab, da sie stets auf Kämpfe gefasst sein und sich an das Geschehen auf dem Bildschirm anpassen müssen.

Wenn du packende Geschichten, charismatische Charaktere und spektakuläre Kämpfe liebst, ist „Yakuza Kiwami“ genau das Richtige für dich.

Mein Fazit: Yakuza Kiwami fängt den rauen Charakter des Originals ein und verleiht ihm einen modernen Schliff. Es ist ideal für Spieler, die das klassische Krimierlebnis in seiner intensivsten Form suchen.

6. Yakuza 6: Das Lied vom Leben [Das beste Yakuza-Spiel für einen rundum gelungenen Abschluss]

Unsere Bewertung 8.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2016 (Japan), 2018 (weltweit) Urheber Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit Etwa 18 Stunden

Yakuza 6: Das Lied vom Leben ist eines der emotionalsten Spiele der Reihe. Hier erreicht Kiryus Geschichte ihren Höhepunkt, und seine Vergangenheit trifft auf die Gegenwart. Es ist ein authentisches, fesselndes und emotionales Krimidrama. Das Spiel lässt sich ohne Weiteres als eines der Spiele mit den besten Geschichten. Die Handlung dreht sich um seine Adoptivtochter Haruka, und diesmal steht unglaublich viel auf dem Spiel.

Das Gameplay läuft dank der Dragon Engine, die Kämpfe sind spektakulärer, mit verbesserter und realistischerer Physik, und es gibt die Möglichkeit, mit der Umgebung zu interagieren. Außerdem wurden einige unerwartete Spielmechaniken hinzugefügt, wie zum Beispiel die Möglichkeit, eine Gruppe von Kämpfern für groß angelegte Straßenkämpfe mit Rivalen anzuheuern.

Kamurocho und die neue Stadt Hiroshima sind bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Wenn du an Kiryus gesamter Geschichte interessiert bist, kommt es gar nicht in Frage, dieses Kapitel zu überspringen.

Mein Fazit: Yakuza 6 ist ein kraftvoller und emotionaler Abschluss von Kiryus Saga. Es ist ein ausgereifter, herzlicher Abschied, der jeden Spieler belohnt, der von Anfang an dabei war.

7. Yakuza 5 [Das beste Yakuza-Spiel mit einer groß angelegten Handlung]

Unsere Bewertung 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PS3, PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2012 (Japan), 2015 (weltweit) Urheber Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit ~36 Stunden

Einer der anspruchsvollsten Abschnitte der Serie, die ich gespielt habe. Das Hauptmerkmal ist die Reise durch fünf japanische Städte, von denen jede ihre eigenen kulturellen Besonderheiten und ihre eigene Atmosphäre hat. Das Spiel verfügt zudem über eine Handlung, die aus der Perspektive mehrerer Charaktere erzählt wird, von denen jeder seine eigene Geschichte und seine eigenen Beweggründe für sein Handeln hat.

Auch in ihrer Kampfmechanik unterscheiden sich die Charaktere – jeder Held hat einen einzigartigen Stil, an den sich die Spieler anpassen müssen.

Das Spiel ist eine echte Mischung aus den Ablegern und den Titeln der Hauptreihe. Es bietet ein packendes Gameplay mit Open-World-Elementen, zahlreichen Minispielen, einzigartigen Kampfstilen für jeden Charakter und einer unglaublichen Fülle an Inhalten. Es ist nicht nur ein Spiel, sondern eine ganze Welt, die es zu entdecken gilt.

Mein Fazit: Yakuza 5 ist Chaos pur im besten Sinne: gewaltig im Ausmaß, voller Charakter und randvoll mit Geschichten, denen man durch jede Stadt folgen möchte.

8. Yakuza 4 [Das beste Yakuza-Spiel mit mehreren spielbaren Charakteren]

Unsere Bewertung 8.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PS3, PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2010 (Japan), 2011 (weltweit) Urheber Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Stunden

Yakuza 4 ist eines der interessantesten Spiele der Reihe, sowohl meiner Meinung nach als auch nach Ansicht anderer, die bereits die Gelegenheit hatten, es zu spielen. Im Gegensatz zu früheren Veröffentlichungen hat man hier zum ersten Mal die Möglichkeit, vier völlig unterschiedliche Charaktere zu steuern.

Es gibt noch weitere neue Features – ein komplett überarbeitetes Erzählsystem und ein neues Kampfsystem. Den Entwicklern ist es gelungen, vier einzigartige Geschichten zu einer einzigen Handlung mit all ihren Wendungen und Feinheiten zu vereinen.

Wenn Sie sehen möchten, wie sich die Geschichte der japanischen Mafia aus verschiedenen Blickwinkeln entfaltet, und in ein Krimidrama mit mehreren Hauptfiguren eintauchen möchten, Yakuza 4 wird eine ausgezeichnete Wahl sein.

Mein Fazit: Yakuza 4 bringt mit vielfältigen Perspektiven und ineinander verwobenen Handlungssträngen frischen Wind ins Spiel. Ein absolutes Muss für Fans, die tiefgründige Geschichten und vielschichtige Charakterentwicklungen lieben.

9. Yakuza 3: Remastered [Das beste Yakuza-Spiel für emotionale Geschichten]

Unsere Bewertung 8.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2019 (Remaster), 2009 (Original) Urheber Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Stunden

Als ich anfingYakuza 3: Remastered… es fühlte sich an, als würde ich zum allerersten Anfang von Kiryus Geschichte zurückkehren. Dieser Teil hebt sich von anderen Yakuza-Spielen ab, da er nicht nur die üblichen Konflikte zwischen kriminellen Banden der Yakuza bietet, sondern auch Kiryus persönliche, emotionale Reise.

Um seine Vergangenheit hinter sich zu lassen, leitet er ein Waisenhaus auf Okinawa. Doch seiner kriminellen Vergangenheit zu entkommen, ist nicht so einfach, wie es zunächst scheinen mag.

Was das Gameplay angeht, wirkt das Spiel im Vergleich zu den neueren Titeln der Dragon-Reihe etwas veraltet, ist aber dennoch recht fesselnd. Die Welt ist voller Nebenquests, und es tauchen Charaktere aus anderen Spielen der Reihe wieder auf, was das Spiel zu einer soliden Ergänzung der die besten Open-World-Spielealler Zeiten.

Wenn Sie daran interessiert sind, die gesamte Serie in chronologischer Reihenfolge zu entdecken, ist diese überarbeitete Fassung eine hervorragende Wahl.

Mein Fazit: Yakuza 3: Remastered ist die Ruhe vor dem Sturm; ein gemächlicherer, persönlicherer Einblick in Kiryus Leben, der emotional tief berührt.

10. Yakuza: Like a Dragon: Gaiden: Der Mann, der seinen Namen auslöschte [Die beste Rückkehr zum klassischen Yakuza-Kampf]

Unsere Bewertung 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit etwa 12 Stunden

Yakuza: Like a Dragon: Gaiden ist eine interessante Ergänzung des Yakuza-Universums, in deren Mittelpunkt die Rückkehr einer Figur aus früheren Spielen steht – Kazuma Kiryu. Im Gegensatz zum Hauptteil Wie ein DracheDieses Spiel kehrt zum traditionellen Kampfstil mit einem Echtzeit-System zurück. Letztendlich handelt es sich um ein klassisches Spiel, allerdings mit moderner Grafik.

Eines der Merkmale dieses Spiels ist die einzigartige Kombination aus alten und neuen Elementen. Auch hier gibt es verschiedene Kampfstile, die jedoch an die neue Geschichte und die neuen Herausforderungen angepasst wurden.

Yakuza: Like a Dragon: Gaiden Es fängt die alte Atmosphäre der Serie perfekt ein und verbindet sie mit neuen Figuren und einer spannenden Handlung. Fans der Serie werden auch diesen Teil sicher genießen.

Mein Fazit: Like a Dragon: Gaiden ist eine Würdigung des Klassischen Yakuza Kämpfe mit modernem Flair. Es ist kurz, knackig und perfekt für Fans, die Kiryus Fäuste vermisst haben.

Unsere Bewertung 7.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PS5, Xbox X/S, PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit ca. 17 Stunden

Als ich das neueste Spiel der Yakuza-Reihe startete: Like a Dragon: Piraten-Yakuza auf Hawaii, Es fühlte sich wie eine völlig unerwartete Reise an. Das ein unglaubliches Piratenspiel hebt sich von anderen Yakuza-Spielen ab, da es Seeschlachten, eine der besten Piraten-Spielmechaniken auf dem Markt und Majimas persönliche, chaotische Reise bietet.

Er strandet mit Gedächtnisverlust auf einer geheimnisvollen Insel und wird zum Piratenkapitän, der die Gewässer rund um Hawaii befahren. Doch seiner Vergangenheit zu entkommen ist nie so einfach, wie es scheint.

Was das Gameplay angeht, wirkt die Piratenmechanik völlig neuartig. Die Welt ist voller einzigartiger Nebenquests, Seeschlachten und unerwarteter Interaktionen zwischen den Charakteren, was sie zu einer willkommenen Bereicherung für dasWie ein DracheUniversum. Die Möglichkeit, Besatzungsmitglieder anzuwerben und dein Schiff aufzurüsten, verleiht dem klassischen Yakuza Formel.

Wenn du dich für den neuesten und ausgefallensten Ableger der Reihe interessierst, wird dich dieses Piratenabenteuer nicht enttäuschen!

Mein Fazit: Like a Dragon: Piraten-Yakuza auf Hawaii ist das pure Chaos auf See: wild, stilvoll und auf seltsame Weise brillant. Es ist ein gewagtes Experiment, das beweist, dass diese Serie immer noch zu überraschen weiß.

In welcher Reihenfolge sollte man die Yakuza-Spiele spielen?

Wenn du gerade erst in die Yakuza Wenn du die Spielreihe zum ersten Mal spielst, ist es sinnvoll, die Spiele in chronologischer Reihenfolge zu spielen, besonders wenn du neu in der Reihe bist. So kannst du alle Charakterentwicklungen und Anspielungen mitverfolgen, ohne den Überblick zu verlieren.

Wenn du die Serie als langjähriger Fan erleben möchtest, macht die Reihenfolge der Veröffentlichungen auch Spaß, weil du so sehen kannst, wie Yakuza sich im Laufe der Jahre in Bezug auf Gameplay und Handlung weiterentwickelt. So oder so erwartet dich ein wildes Abenteuer in Kamurocho.

No. Chronologische Reihenfolge Nach Erscheinungsdatum 1 Yakuza 0 Yakuza 3 (2009) 2 Yakuza Kiwami (Neuauflage des ersten Spiels) Yakuza 4 (2010) 3 Yakuza Kiwami 2 (Neuauflage des zweiten Teils) Yakuza 5 (2012) 4 Yakuza 3 Yakuza 0 (2015) 5 Yakuza 4 Yakuza Kiwami (2016) 6 Yakuza 5 Yakuza 6: Das Lied vom Leben (2016) 7 Yakuza 6: Das Lied vom Leben Yakuza Kiwami 2 (2017) 8 Yakuza: Like a Dragon Yakuza: Like a Dragon (2020) 9 Like a Dragon: Gaiden Like a Dragon: Gaiden (2023) 10 Like a Dragon: Unendlicher Reichtum Like a Dragon: Unendlicher Reichtum (2024)

Mein Gesamtfazit zu den besten Yakuza-Spielen

JederYakuza Dieses Spiel schlägt ganz andere Töne an, und genau das macht diese Serie so legendär. Manche Titel bestechen durch ihre emotionale Erzählweise, während andere mit wilden Schlägereien oder innovativen Spielmechaniken fesseln. Ganz gleich, welcher Spielertyp du bist – im neonbeleuchteten Chaos von Kamurocho gibt es für jeden den perfekten Einstieg:

Für Neulinge, die die wahre Entstehungsgeschichte erfahren möchten → Yakuza 0 . Es ist der ideale Einstieg, voller Herz, Drama und der besten Mischung aus Action und Humor, die die Serie je zu bieten hatte.

. Es ist der ideale Einstieg, voller Herz, Drama und der besten Mischung aus Action und Humor, die die Serie je zu bieten hatte. Für Fans, die sich nach einer Rückkehr zu alter Form sehnen → Like a Dragon: Gaiden . Es ist die moderne Brücke zwischen den Epochen, die den klassischen Echtzeitkampf mit einer raffinierten Präsentation und einer auf Kiryu fokussierten Erzählung verbindet.

. Es ist die moderne Brücke zwischen den Epochen, die den klassischen Echtzeitkampf mit einer raffinierten Präsentation und einer auf Kiryu fokussierten Erzählung verbindet. Für alle, die Geschichten lieben, in denen die Charaktere im Mittelpunkt stehen und echte Emotionen im Vordergrund stehen → Yakuza 3 . Das verlangsamt das Geschehen und gewährt dir einen tieferen, persönlicheren Einblick in Kiryus sanftere Seite, während er versucht, das kriminelle Leben hinter sich zu lassen.

. Das verlangsamt das Geschehen und gewährt dir einen tieferen, persönlicheren Einblick in Kiryus sanftere Seite, während er versucht, das kriminelle Leben hinter sich zu lassen. Für Spieler, denen die Handlung am Herzen liegt und die einen Abschluss sowie ein cineastisches Erlebnis suchen → Yakuza 6: Das Lied vom Leben. Es ist ein bewegendes Finale, das Jahre der Treue, der Familie und der Aufopferung miteinander verbindet.

Die Liste derTop-Spiele wieSleeping Dogs bieten ähnliche Spannung, Dramatik, Härte, Humor und Herz, alles Yakuza die Spiele ihren Spielern bieten.

Häufig gestellte Fragen