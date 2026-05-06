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Game Awards 2025: Nominierte und Kategorien, die Sie kennen sollten

Djordje Djordjevic
Djordje Djordjevic Tech Writer | MTG Veteran With a Deck for Every Mood
Fact checked by: Nate Kencana
Updated: May 6, 2026
Game Awards 2025: Nominierte und Kategorien, die Sie kennen sollten
Image credit: The Game Awards

The Game Awards Die Nominierten stehen fest, und die größten Namen der Gaming-Branche treten gegeneinander an. Auf der diesjährigen Liste finden sich mutige Neuerscheinungen, bei den Fans beliebte Fortsetzungen und unerwartete Indie-Überraschungen. Hier findest du einen umfassenden Überblick über alle Kategorien und Nominierten.

Das Wichtigste in Kürze

  • Die Game AwardsFunktionen 202529 Kategorienvon … bis hin zu … Spiel des Jahres and Beste Erzählung to Beste Indie-Band, Beste Leistungsowie die gesamte Liste der E-Sport-Auszeichnungen.
  • The Spiel des Jahres Diese Kategorie umfasst 6 Nominierte: Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II, Donkey Kong Bananza, Hades IIundDeath Stranding 2: Am Strand.
  • Mehrere Titel tauchen in mehreren Kategorien auf, wobei herausragende FavoritengleichClair Obscur: Expedition 33, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2: Am Strand, Der Geist von YōteiundKingdom Come: Deliverance II.
  • Die Nominierungen umfassen AAA-Titel, Indie-Projekte, Spiele für Mobilgeräte, VR- und AR-Erlebnisse sowie den Wettkampf-E-Sport und vermitteln so einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Momente des Jahres in der Gaming-Branche.

Die Top-Anwärter auf den Titel „Spiel des Jahres“

Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: Am Strand and Donkey Kong Bananza separated by red vertical lines.

Die sechs Spiel des Jahres Die Nominierten spiegeln die Vielfalt der Branche im vergangenen Jahr wider. Jedes Spiel sticht aus einem bestimmten Grund hervor – sei es durch originelle Spielmechaniken, die Umsetzung der Erzählung oder die schiere Perfektion der Ausführung.

Während einige beliebte Spielkonzepte neu interpretierten, beschritten andere völlig neue Wege. Gemeinsam zeigen sie, wohin sich die Gaming-Branche entwickelt und was den Spielern in diesem Jahr am wichtigsten war.

  1. Clair Obscur: Expedition 33 – Ein visuell beeindruckendes rundenbasiertes Rollenspiel, das Surrealismus mit Tragik verbindet. Viele sehen es aufgrund seiner Originalität und emotionalen Tiefe als Favoriten an.
  2. Death Stranding 2: Am Strand – Hideo Kojimas ambitionierte Fortsetzung setzt noch stärker auf narrative Komplexität. Das Spiel polarisiert, ist aber zweifellos mutig.
  3. Donkey Kong Bananza – Ein lebhafter Plattformer, der Nintendos klassische Formel neu belebt. Er ist lockerer als die anderen, aber kreativ brillant.
  4. Hades II – Supergiant Games verfeinert sein gefeiertes Roguelike mit düstererer Mythologie und ausgefeilteren Spielsystemen. Vertraut und doch sinnvoll weiterentwickelt.
  5. Hollow Knight: Silksong – Nach jahrelanger Entwicklungszeit bietet „Silksong“ präzises Plattformspiel und ein liebevoll gestaltetes Leveldesign. Es setzt eher auf Herausforderungen als auf Spektakel.
  6. Kingdom Come: Deliverance II – Ein bodenständiges Mittelalter-Rollenspiel, bei dem historischer Realismus im Mittelpunkt steht. Es ist der bislang ambitionierteste Teil der Reihe.

Wenn Sie mehr über jeden dieser herausragenden Titel erfahren möchten, schauen Sie sich unsere Übersicht über die GOTY-Nominierten!

Vollständige Liste der Nominierungen für die Game Awards 2025, nach Kategorien geordnet

Beste Spielregie

Clair Obscur: Expedition 33 combat scene.
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: Am Strand
Der Geist von Yōtei
Hades II
Geteilte Fiktion
★ Beste Spielregie
Clair Obscur: Expedition 33
Bei Eneba erhältlich

Die Kategorie „Beste Spielregie“ zeichnet in diesem Jahr eine beeindruckende Vielfalt an kreativen Visionen aus. Hell-Dunkel and Der Geist von Yōtei durch Stil und Atmosphäre Ehrgeiz zeigen, während Hades II and Geteilte Fiktion überzeugen durch ausgefeilte Mechaniken und ein stimmiges Spieltempo.

Beste Erzählung

Kingdom Come: Deliverance II Miller's wagoner leaning against a wagon and speaking.
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: Am Strand
Der Geist von Yōtei
Kingdom Come: Deliverance II
Silent Hill f
★ Beste Erzählung
Clair Obscur: Expedition 33
Bei Eneba erhältlich

Erzählung im Jahr 2025 spannt den Bogen von eindringlichem Psychohorror, philosophische Selbstreflexion und fundierter Realismus. Hell-Dunkel beschäftigt sich mit Erinnerung und Sterblichkeit und Kingdom Come: Deliverance II bietet eine bodenständige mittelalterliche Geschichte, die von Konsequenz und Realismus geprägt ist.

Diese Geschichten gehören zu den Highlights zu den besten Story-Spielen.

Beste künstlerische Leitung

Hollow Knight: Silksong standing on the ground.
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: Am Strand
Der Geist von Yōtei
Hades II
Hollow Knight: Silksong
★ Beste künstlerische Leitung
Clair Obscur: Expedition 33
Bei Eneba erhältlich

Visuelles Designbleibt ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal unter den Nominierten. Hell-Dunkel wirkt wie ein bewegtes Gemälde, Hollow Knight: Silksong behält seinen düsteren, handgezeichneten Charme bei und Der Geist von Yōteizusammen mitDeath Stranding 2 verbinden Surrealismus und Realismus auf eindrucksvolle Weise. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über einen der Nominierten Hollow Knight: SilksongSpielrezension.

Beste Musik und Filmmusik

Hades II attacking an enemy.
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: Am Strand
Der Geist von Yōtei
Hades II
Hollow Knight: Silksong
★ Beste Musik und Filmmusik
Clair Obscur: Expedition 33
Bei Eneba erhältlich

Die diesjährigeBeste Musik und FilmmusikNominierten-Showwie wirkungsvoll ein Soundtrack sein kann. Hades II verbindet Kampfrhythmus mit musikalischen Beats und Seidenlied nutzt atmosphärische Melodien, um das Erkundungserlebnis zu verstärken. 

Zusammen bieten sie einige der unvergesslichsten Musikstücke der letzten Jahre – ein starker Neuzugang in der Sammlung der Top-Alben Soundtracks zu Videospielenin diesem Jahr.

Bestes Sounddesign

Ghost of Yōtei main character riding on a horse during sunset.
Battlefield 6
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: Am Strand
Der Geist von Yōtei
Silent Hill f
★ Bestes Sounddesign
Battlefield 6
Bei Eneba erhältlich

Das Audiodesign im Jahr 2025 prägt das Eintauchen in die virtuelle Welt. Battlefield 6 beeindruckt mit realistischen Klangwelten, Silent Hill f nutzt Schweigen und subtile Verzerrungen als Mittel, um Angst zu schüren, und Hell-Dunkel Klangschichten, um die malerische Atmosphäre zu verstärken.

Beste Leistung

Silent Hill f - Hinako Shimizu looking up at a lamp.
Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33)
Charlie Cox (Clair Obscur: Expedition 33)
Erika Ishii (Der Geist von Yōtei)
Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)
Konatsu Kato (Silent Hill f)
Troy Baker (Indiana Jones und der große Kreis)
★ Beste Leistung
Jennifer English
Hol dir „Clair Obscur: Expedition 33“ bei Eneba

Die schauspielerischen Leistungen in den Spielen von 2025 bietet emotionale Bandbreite und Präsenz. Die Besetzung vonHell-Dunkel erhielt mehrere Nominierungen, was die große Tiefe des Ensembles widerspiegelt, während Erika Ishiis Arbeit in Der Geist von Yōtei und Konatsu Katos Auftritt in Silent Hill f zeichnen sich durch ihre psychologische Intensität aus. Und vergessen wir nicht, dass Troy Baker genau wie Harrison Ford klingt. 

Die Stimme des besten Spielers

Stürmische Wellen - ethereal notes in the air.
Clair Obscur: Expedition 33
Versand
Genshin Impact
Hollow Knight: Silk Song
Stürmische Wellen

The die Meinung der besten Spieler ist die einzige Kategorie, über die ausschließlich die Fans entscheiden, bei Die Game AwardsundDer Weg ins Halbfinale ist ein mehrstufiger Hindernislauf. Die Abstimmung beginnt mit einer Auswahl von 30 Spielen, die in Runde 2 am 5. Dezember auf 10 Titel eingegrenzt wird, bevor die Fans am 8. Dezember eine letzte Stimme abgeben, um den Gewinner zu küren. Dies ist der direkteste Einblick in das, was die Community wirklich schätzt – unabhängig von Kritikern oder Jurys.

Innovation im Bereich Barrierefreiheit

Assassin’s Creed Shadows protagonist taking some rations.
Assassin’s Creed Shadows
Atomunfall
DOOM: The Dark Ages
EA Sports FC 26
Südlich von Mitternacht
★ Innovationen im Bereich Barrierefreiheit
DOOM: The Dark Ages
Bei Eneba erhältlich

Diese Kategorie unterstreicht die Fortschritte bei der Entwicklung von Spielen einladend und für mehr Spieler nutzbar. Die Entwickler scheinen entschlossen zu sein, Barrierefreiheits-Tools und durchdachtes UI-Design einzuführen – ein ermutigender Trend für mehr Inklusion in der Gaming-Branche.

Spiele, die etwas bewirken

Consume Me to-so list.
Verschlinge mich
entblößen
Verlorene Aufzeichnungen: Blüte & Wut
Südlich von Mitternacht
Wanderpause
★ Spiele mit Wirkung
Südlich von Mitternacht
Bei Eneba erhältlich

Hier behandeln Spiele ernste Themen mit Feingefühl und Fingerspitzengefühl. Titel wie entblößen and Wanderpause sich mit Erinnerung, Identität und persönlicher Geschichte auseinandersetzen und damit beweisen, dass Videospiel-Auszeichnungen Empathie und Reflexion hervorrufen können. 

Das beste laufende Spiel

Marvel Rivals shooting at enemy players.
Final Fantasy XIV
Fortnite
Helldivers II
Marvel Rivals
No Man’s Sky
★ Bestes laufendes Spiel
No Man’s Sky
Bei Eneba erhältlich

Final Fantasy XIV and No Man’s Sky bleiben stark dank regelmäßige Updates und aktive Communities, währendHelldivers II and Fortnite sich weiterentwickeln. Das „laufendes SpielDieses Modell bewährt sich, wenn Entwickler auch nach der Markteinführung engagiert bleiben.

Beste Community-Unterstützung

Baldur's Gate III finding a severed leg on the ground.
Baldur’s Gate III
Final Fantasy XIV
Fortnite
Helldivers II
No Man’s Sky
★ Bester Community-Support
Baldur’s Gate III
Bei Eneba erhältlich

Gemeinschaftsengagement und offene Kommunikation prägten diese Kategorie. Die Studios hinter Baldur’s Gate III and Helldivers II wurden dafür geschätzt, dass sie den Spielern zugehört und entsprechende Anpassungen vorgenommen haben. 

Bestes Indie-Spiel

Ball x Pit stage one shooting at a lot of enemies.
Absolum
Kugel x Grube
Blauer Prinz
Clair Obscur: Expedition 33
Hades II
Hollow Knight: Silksong
★ Bestes Indie-Spiel
Clair Obscur: Expedition 33
Bei Eneba erhältlich

VonBlauer Prinzden Charme vonSeidenlieddas ausgefeilte Plattformspiel und Hell-DunkelMit ihrem ambitionierten Design gehen Indie-Entwickler weiterhin neue Wege.

Diese Aufstellung kann sich sehen lassen zahlreiche AAA-Angebote– ein Beweis dafür, was unabhängige Entwickler leisten können. Zu diesen Titeln gehören unter anderem Top-Indie-Spiele.

Bestes Indie-Spiel-Debüt

Dispatch Flambae with spaghetti on them and Blonde Blazer looking.
Blauer Prinz
Clair Obscur: Expedition 33
entblößen
Versand
Danke
★ Bestes Indie-Spiel-Debüt
Clair Obscur: Expedition 33
Bei Eneba erhältlich

Neue Stimmen stachen hervor in Erstbeiträge. Blauer Prinz and entblößen Kreativität und Ehrgeiz zeigen, während Hell-Dunkel übertrifft alle Erwartungen an eine Erstveröffentlichung. Wer sich näher mit der erzählerischen Tiefe dieser kleineren Projekte befassen möchte, wird eine ausführliche VersandRezension.

Diese Kategorie erinnert uns daran, dass neue Perspektiven manchmal die überraschendsten und unvergesslichsten Erlebnisse mit sich bringen.

Bestes Handyspiel

Stürmische Wellen character running in the daylight.
Destiny: Rising
Persona 5: Das Phantom X
Sonic Rumble
Umamusume: Pretty Derby
Stürmische Wellen

Auf mobilen Plattformen, es herrschte Vielfalt. Die Studios haben gezeigt, dass Handyspiele keineswegs abgespeckt sein müssen.

Titel wiePersona 5: Das Phantom X and Stürmische Wellen legen nahe, dass intensive, fesselnde Spielerlebnisse auf Smartphones genauso gut funktionieren können wie auf Spielkonsolen.

Bestes VR-/AR-Spiel

Alien: Rogue Incursion VR reloading a weapon after killing an enemy.
Alien: Rogue Incursion
Arken Age
Geisterstadt
Deadpool VR
Der Mitternachtsspaziergang

Fesselnd und experimentellDiese VR/AR-Nominierten zeigen unterschiedliche Ansätze – Horror, Action, Erkundung und Komödie.

Die Auswahl zeigt, dass Virtual Reality ein wachsender Bereich ist, in dem Entwickler kreative Risiken eingehen, um das Spielerlebnis neu zu definieren.

Bestes Action-Spiel

Battlefield 6 gathering with other characters.
Battlefield 6
DOOM: The Dark Ages
Hades II
Ninja Gaiden 4
Shinobi: Die Kunst der Rache

Die Action-Kategorie verbindet Intensität mit Präzision. Hades II steht für stilvollen Kampf und flüssige Bewegungen, DOOM: The Dark Ages entfaltet eine brutale Dynamik und Battlefield 6 überzeugt durch seine Größe und seinen Realismus.

Actionfans können sich dieses Jahr auf einiges freuen.

Bestes Action-Adventure-Spiel

Indiana Jones und der große Kreis army trucks and a soldier in the street.
Death Stranding 2: Am Strand
Der Geist von Yōtei
Hollow Knight: Silksong
Indiana Jones und der große Kreis
Geteilte Fiktion
★ Bestes Action-Adventure-Spiel
Hollow Knight: Silksong
Bei Eneba erhältlich

Death Stranding 2 and Der Geist von Yōtei bieten anspruchsvolle, stimmungsvolle Ausflüge, während Seidenlied and Indiana Jones setzen auf Design und Tempo.

Eine gelungene Mischung für Liebhaber von Reisen und Entdeckungen. Diese Liste gehört zu den Die besten Abenteuerspieledes Jahres.

Bestes Rollenspiel

Avowed on top of a rooftop with a wand and a book in hand.
bekennend
Clair Obscur: Expedition 33
Kingdom Come: Deliverance II
Monster Hunter Wilds
The Outer Worlds 2
★ Bestes Rollenspiel
Clair Obscur: Expedition 33
Bei Eneba erhältlich

Der RPG-Bereich zeugt sowohl von Raffinesse als auch von Ehrgeiz. Kingdom Come: Deliverance II setzt auf Realismus und Entscheidungsfreiheit für den Spieler; bekennend and The Outer Worlds 2 die umfassende Weltgestaltung weiterführen.

Ein vielseitiges Set für jeden Geschmack. Unter den Die besten RPG-Spieleim Jahr 2025.

Das beste Kampfspiel

2XKO Vi fighting with Ahri.
2XKO
Capcom Fighting Collection 2
Fatal Fury: Stadt der Wölfe
Mortal Kombat: Legacy-Sammlung
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. – Weltbühne
★ Bestes Kampfspiel
Fatal Fury: Stadt der Wölfe
Bei Eneba erhältlich

KampfkunstDie besten Kampfspiele Klassikern weiterhin treu bleiben und gleichzeitig den Wettbewerb neu beleben. Zwischen bewährten Kollektionen und neuen Modellen wie 2XKO, derKategorie „Bestes Kampfspiel“ schafft einen Ausgleich zwischen Nostalgie und moderner Spielmechanik.

Das beste Familienspiel

Split Fiction characters turning into pigs.
Donkey Kong Bananza
LEGO-Party
LEGO Voyagers
Mario Kart World
Sonic Racing CrossWorlds
Geteilte Fiktion
★ Bestes Familienspiel
Donkey Kong Bananza
Bei Eneba erhältlich

Familienfreundliche Nominiertein diesem Jahrunbeschwerten Spaß mit raffiniertem Design verbinden. Donkey Kong Bananza and Mario Kart World bekannte Freude mit sich bringen, während LEGO-Party and Sonic Racing CrossWorlds einen barrierefreien Mehrspielermodus bieten.

Ideal für alle, die im Internet surfen familienfreundliche Spiele auf Umschalten. Wirklich, du kannst all diese Titel auf deinem Umschalten.

Bestes Simulations-/Strategiespiel

Tempest Rising big battle.
Die Alters
Final Fantasy Tactics – Die Chroniken von Ivalice
Jurassic World Evolution 3
Sid Meiers Civilization VII
Sturm zieht auf
Two Point Museum
★ Bestes Simulations-/Strategiespiel
Final Fantasy Tactics – Die Chroniken von Ivalice
Bei Eneba erhältlich

Strategie und Simulation Fans finden hier alles von komplexen Weltenbau-Spielen bis hin zu leichteren Management-Spielen. Zivilgesetzbuch VII and FF Tactics große strategische Weitsicht und taktische Tiefe bieten, während Die Alters and Two Point Museumleichter servieren, mehr Erfahrungen im Bereich des informellen Managements.

Die Vielseitigkeit des Die besten Strategiespielegewinnt hier.

Bestes Sport-/Rennspiel

EA Sports FC 26 passing ball on the field.
EA Sports FC 26
F1 25
Mario Kart World
Rückspiel
Sonic Racing CrossWorlds
★ Bestes Sport-/Rennspiel
Mario Kart World
Bei Eneba erhältlich

Diesdie besten Rennspiele Die Kategorie bietet eine große Auswahl. EA Sports FC 26 bietet Sportbegeisterten Realismus, während Mario Kart World and Sonic Racing CrossWorlds die spielerische Seite des Rennsports einfangen.

Eine ausgewogene Mischung für Leistungs- und Gelegenheitsspieler.

Bestes Multiplayer-Spiel

ARC Raiders going up a small mound towards a building.
ARC Raiders
Battlefield 6
Elden Ring: Nightreign
PEAK
Geteilte Fiktion
★ Bestes Multiplayer-Spiel
ARC Raiders
Bei Eneba erhältlich

Multiplayer-Spieleim Jahr 2025 erstreckt sichPlünderer, SchützenundHybrid-Erlebnisse. Battlefield 6 kehrt mit groß angelegten Gefechten zurück, ARC Raiders beschäftigt sich mit Koop-Action und Elden Ring: Nightreign (falls es das bietet) könnte den Open-World-Multiplayer neu definieren.

Für Spieler, die gerne gemeinsam spielen, ist das Kategorie „Bestes Multiplayer-Spiel“ bietet vielfältige Möglichkeiten.

Beste Adaption

Until Dawn - Emily and Matt with bags.
Ein Minecraft-Film
Devil May Cry (Reihe)
Splinter Cell: Deathwatch (Reihe)
The Last of Us: Staffel 2 (Serie)
Bis zum Morgengrauen
★ Beste Adaption
The Last of Us: Staffel 2 (Serie)
Hol dir eine Netflix-Geschenkkarte bei Eneba

Anpassung der Ernennungen Crossovers zwischen Spielen und anderen Medien widerspiegeln und Neuinterpretationen. Langjährige Franchises wie Bergbau, Handwerk and The Last of Us neben neueren Initiativen wie Splinter Cell: Deathwatch, wobei das Erbe gewürdigt und die Bereitschaft zur Neuinterpretation gezeigt wird.

Das am meisten erwartete Spiel

GTA 6 main characters sitting and talking.
Grand Theft Auto VI
007 – Erster Lichtstrahl
Marvels Wolverine
Resident Evil: Requiem
The Witcher IV

Die Vorfreude auf das, was als Nächstes kommt, ist nach wie vor groß. Mit Franchises wie GTA, The WitcherundResident Evil… Vorfreude ist eine Mischung aus Nostalgie, Erwartung und Neugier.

Diese Kategorie umfasst sowohl Träume als auch Vorhersagen. Es lohnt sich, den vollständigen Text zu lesen die am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2026Listen.

Content-Ersteller des Jahres

Content Creator MoistCr1tikal playing an egg game.
Zeder
Kai Cenat
MoistCr1tikal
Kirschblütenfest
Die „Burn Peanut“

Diese Nominierungsliste zeigt, wie Kreative die Gaming-Kultur über einzelne Titel und Studios hinaus weiterhin prägen.

Die Nominierten spiegeln eine Vielzahl von inhaltlichen Stilen wider. Diese Würdigung unterstreicht, dass das Engagement der Community dazu beiträgt, dass das Gaming lebendig ist und gemeinsam erlebt wird.

Das beste E-Sport-Spiel

League of Legends Teemo in the lane farming minions.
Counter-Strike 2
DOTA 2
League of Legends
Mobile Legends: Bang Bang
Bewertung

E-Sport-Titel spielen auch im GOTY 2025 eine zentrale Rolle im Wettkampf-Gaming. Mit Klassikern wie CS2 and Dota 2 neben beliebten Shootern wie BewertungDiese Kategorie steht sowohl für Langlebigkeit als auch für Anpassungsfähigkeit.

Wettkampfspieler haben eine solide Auswahl an die beliebtesten E-Sport-Spielefolgt.

Bester E-Sportler

Valorant Esports Athlete brawk on a computer playing.
Bro (NRG – Valorant)
Chovy (Gen.G – League of Legends)
F0rsakeN (Paper Rex – Valorant)
Kakeru (Street Fighter)
MenaRD (Street Fighter)
ZywOo (Team Vitality – Counter-Strike 2)

Die Nominierten zeugen von Spitzenleistungen in einer Vielzahl von E-Sport-Disziplinen. Von Präzisionsschützen bis hin zu Kampfspielen – jeder Athlet bringt unterschiedliche Stärken mit.

Diese Variante verdeutlicht, wie sich der Wettkampfcharakter des Spielens weiterentwickelt sowohl die persönliche Meisterschaft als auch die Vielfalt der Disziplinen zu schätzen.

Das beste E-Sport-Team

League of Legends Esports Team Gen.G standing together posing for a picture.
Gen.G (League of Legends)
NRG (Valorant)
Team Falcons (DOTA 2)
Team Liquid PH (Mobile Legends: Bang Bang)
Team Vitality (Counter-Strike 2)

Der E-Sport wird auch im Jahr 2025 teamorientiert und global sein. Teams wieAllgemeines and Team Vitality stehen für eine lange Tradition im Wettkampfsport, während andere sich als aufstrebende regionale Kräfte erweisen.

Die Verteilung zeigt, wo sich Talente konzentrieren.

Mein Gesamtfazit zu den Nominierten der Game Awards

Die diesjährigen Nominierungen wirken ungewöhnlich ausgewogen, mit starken Leistungen sowohl von AAA-Titeln als auch von ambitionierten Indie-Veröffentlichungen. Obwohl viele der Meinung sind, Clair Obscur: Expedition 33 ist der klare Sieger, die Konkurrenz ist hart und Seidenlied hat sich die PC-Spiel des Jahres Auszeichnung bei derGolden Joystick Awards 2025.

Hades II and Der Geist von Yōtei zeichnen sich zudem durch ihre Einheitlichkeit in Bezug auf Gestaltung, Ausrichtung und Wirkung aus. 

Die Kategorien „Drehbuch“ und „Künstlerische Leitung“ sind besonders hart umkämpft, während die Kategorien „Beste Darstellerleistung“ und „Bester Indie-Film“ eine überraschende Vielfalt aufweisen. Kein einzelnes Spiel dominiert, was darauf hindeutet, dass der Kampf um den „Spiel des Jahres“-Titel eher von der Umsetzung als vom Hype bestimmt wird. Es ist ein Jahr, das von Risikobereitschaft, Zurückhaltung und kreativer Vision quer durch alle Genres geprägt ist.

Die endgültigen Ergebnisse für jede Kategorie können Sie einsehen, indem Sie die vollständige Liste der Die Gewinner der Game Awards 2025.

Wie kann man abstimmen und wann findet die Zeremonie statt?

Abstimmung überDie Game Awards Die Abstimmung für 2025 ist bereits eröffnet. Um Ihre Stimme abzugeben, gehen Sie auf die offizielle Website und klicken Sie auf „Jetzt abstimmen“. Sie müssen sich anmelden (über soziale Medien oder ein unterstütztes Konto) und dann Ihre Favoriten in allen 29 Kategorien. 

Die Stimmen der Fans machen 10 % aus des Endergebnisses; die verbleibenden 90 % stammen von der Fachjury

Die Feier findet statt am 11. Dezember 2025, im Peacock Theater in Los Angeles. Es beginnt um 19:30 Uhr EST / 16:30 Uhr PST, was entspricht 01:30 Uhr MEZ (Mitteleuropäische Zeit) für viele europäische Zuschauer.

Sie können den Live-Stream weltweit auf offiziellen Kanälen verfolgen, darunter Twitch, YouTube und zum ersten Mal auch auf Amazon Prime Video

Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel hat die besten Chancen, zum Spiel des Jahres 2025 gekürt zu werden?

Das Spiel, das am ehesten den Titel „Spiel des Jahres 2025“ gewinnen wird, ist Clair Obscur: Expedition 33. Es taucht in mehreren wichtigen Kategorien auf und hat stark an Dynamik gewonnen.

Wofür steht GOTY?

GOTY steht für „Spiel des Jahres“ (Spiel des Jahres). Es ist die höchste Auszeichnung, die bei den Game Awards verliehen wird, und geht an den Titel, der in den Bereichen Story, Design, Regie und Gesamterlebnis für die Spieler den größten Eindruck hinterlassen hat.

Wann finden die Game Awards 2025 statt?

Die Game Awards Die Feier 2025 beginnt um 11. Dezember 2025, 19:30 Uhr EST / 16:30 Uhr PST. Für Zuschauer in Mitteleuropa ist das am 12. Dezember um 01:30 Uhr MEZ.

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Djordje Djordjevic

Tech Writer | MTG Veteran With a Deck for Every Mood

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