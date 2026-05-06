Game Awards 2025: Nominierte und Kategorien, die Sie kennen sollten

The Game Awards Die Nominierten stehen fest, und die größten Namen der Gaming-Branche treten gegeneinander an. Auf der diesjährigen Liste finden sich mutige Neuerscheinungen, bei den Fans beliebte Fortsetzungen und unerwartete Indie-Überraschungen. Hier findest du einen umfassenden Überblick über alle Kategorien und Nominierten.

Das Wichtigste in Kürze

Die Game AwardsFunktionen 2025 29 Kategorien von … bis hin zu … Spiel des Jahres and Beste Erzählung to Beste Indie-Band, Beste Leistungsowie die gesamte Liste der E-Sport-Auszeichnungen.

von … bis hin zu … Spiel des Jahres and Beste Erzählung to Beste Indie-Band, Beste Leistungsowie die gesamte Liste der E-Sport-Auszeichnungen. The Spiel des Jahres Diese Kategorie umfasst 6 Nominierte : Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II, Donkey Kong Bananza, Hades IIundDeath Stranding 2: Am Strand.

: Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II, Donkey Kong Bananza, Hades IIundDeath Stranding 2: Am Strand. Mehrere Titel tauchen in mehreren Kategorien auf, wobei herausragende Favoriten gleichClair Obscur: Expedition 33, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2: Am Strand, Der Geist von YōteiundKingdom Come: Deliverance II.

gleichClair Obscur: Expedition 33, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2: Am Strand, Der Geist von YōteiundKingdom Come: Deliverance II. Die Nominierungen umfassen AAA-Titel, Indie-Projekte, Spiele für Mobilgeräte, VR- und AR-Erlebnisse sowie den Wettkampf-E-Sport und vermitteln so einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Momente des Jahres in der Gaming-Branche.

Die Top-Anwärter auf den Titel „Spiel des Jahres“

Die sechs Spiel des Jahres Die Nominierten spiegeln die Vielfalt der Branche im vergangenen Jahr wider. Jedes Spiel sticht aus einem bestimmten Grund hervor – sei es durch originelle Spielmechaniken, die Umsetzung der Erzählung oder die schiere Perfektion der Ausführung.

Während einige beliebte Spielkonzepte neu interpretierten, beschritten andere völlig neue Wege. Gemeinsam zeigen sie, wohin sich die Gaming-Branche entwickelt und was den Spielern in diesem Jahr am wichtigsten war.

Clair Obscur: Expedition 33 – Ein visuell beeindruckendes rundenbasiertes Rollenspiel, das Surrealismus mit Tragik verbindet. Viele sehen es aufgrund seiner Originalität und emotionalen Tiefe als Favoriten an. Death Stranding 2: Am Strand – Hideo Kojimas ambitionierte Fortsetzung setzt noch stärker auf narrative Komplexität. Das Spiel polarisiert, ist aber zweifellos mutig. Donkey Kong Bananza – Ein lebhafter Plattformer, der Nintendos klassische Formel neu belebt. Er ist lockerer als die anderen, aber kreativ brillant. Hades II – Supergiant Games verfeinert sein gefeiertes Roguelike mit düstererer Mythologie und ausgefeilteren Spielsystemen. Vertraut und doch sinnvoll weiterentwickelt. Hollow Knight: Silksong – Nach jahrelanger Entwicklungszeit bietet „Silksong“ präzises Plattformspiel und ein liebevoll gestaltetes Leveldesign. Es setzt eher auf Herausforderungen als auf Spektakel. Kingdom Come: Deliverance II – Ein bodenständiges Mittelalter-Rollenspiel, bei dem historischer Realismus im Mittelpunkt steht. Es ist der bislang ambitionierteste Teil der Reihe.

Wenn Sie mehr über jeden dieser herausragenden Titel erfahren möchten, schauen Sie sich unsere Übersicht über die GOTY-Nominierten!

Vollständige Liste der Nominierungen für die Game Awards 2025, nach Kategorien geordnet

Beste Spielregie

★ Beste Spielregie Clair Obscur: Expedition 33 Bei Eneba erhältlich

Die Kategorie „Beste Spielregie“ zeichnet in diesem Jahr eine beeindruckende Vielfalt an kreativen Visionen aus. Hell-Dunkel and Der Geist von Yōtei durch Stil und Atmosphäre Ehrgeiz zeigen, während Hades II and Geteilte Fiktion überzeugen durch ausgefeilte Mechaniken und ein stimmiges Spieltempo.

Beste Erzählung

★ Beste Erzählung Clair Obscur: Expedition 33 Bei Eneba erhältlich

Erzählung im Jahr 2025 spannt den Bogen von eindringlichem Psychohorror, philosophische Selbstreflexion und fundierter Realismus. Hell-Dunkel beschäftigt sich mit Erinnerung und Sterblichkeit und Kingdom Come: Deliverance II bietet eine bodenständige mittelalterliche Geschichte, die von Konsequenz und Realismus geprägt ist.

Diese Geschichten gehören zu den Highlights zu den besten Story-Spielen.

Beste künstlerische Leitung

★ Beste künstlerische Leitung Clair Obscur: Expedition 33 Bei Eneba erhältlich

Visuelles Designbleibt ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal unter den Nominierten. Hell-Dunkel wirkt wie ein bewegtes Gemälde, Hollow Knight: Silksong behält seinen düsteren, handgezeichneten Charme bei und Der Geist von Yōteizusammen mitDeath Stranding 2 verbinden Surrealismus und Realismus auf eindrucksvolle Weise. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über einen der Nominierten Hollow Knight: SilksongSpielrezension.

Beste Musik und Filmmusik

★ Beste Musik und Filmmusik Clair Obscur: Expedition 33 Bei Eneba erhältlich

Die diesjährigeBeste Musik und FilmmusikNominierten-Showwie wirkungsvoll ein Soundtrack sein kann. Hades II verbindet Kampfrhythmus mit musikalischen Beats und Seidenlied nutzt atmosphärische Melodien, um das Erkundungserlebnis zu verstärken.

Zusammen bieten sie einige der unvergesslichsten Musikstücke der letzten Jahre – ein starker Neuzugang in der Sammlung der Top-Alben Soundtracks zu Videospielenin diesem Jahr.

Bestes Sounddesign

★ Bestes Sounddesign Battlefield 6 Bei Eneba erhältlich

Das Audiodesign im Jahr 2025 prägt das Eintauchen in die virtuelle Welt. Battlefield 6 beeindruckt mit realistischen Klangwelten, Silent Hill f nutzt Schweigen und subtile Verzerrungen als Mittel, um Angst zu schüren, und Hell-Dunkel Klangschichten, um die malerische Atmosphäre zu verstärken.

Beste Leistung

★ Beste Leistung Jennifer English Hol dir „Clair Obscur: Expedition 33“ bei Eneba

Die schauspielerischen Leistungen in den Spielen von 2025 bietet emotionale Bandbreite und Präsenz. Die Besetzung vonHell-Dunkel erhielt mehrere Nominierungen, was die große Tiefe des Ensembles widerspiegelt, während Erika Ishiis Arbeit in Der Geist von Yōtei und Konatsu Katos Auftritt in Silent Hill f zeichnen sich durch ihre psychologische Intensität aus. Und vergessen wir nicht, dass Troy Baker genau wie Harrison Ford klingt.

Die Stimme des besten Spielers

The die Meinung der besten Spieler ist die einzige Kategorie, über die ausschließlich die Fans entscheiden, bei Die Game AwardsundDer Weg ins Halbfinale ist ein mehrstufiger Hindernislauf. Die Abstimmung beginnt mit einer Auswahl von 30 Spielen, die in Runde 2 am 5. Dezember auf 10 Titel eingegrenzt wird, bevor die Fans am 8. Dezember eine letzte Stimme abgeben, um den Gewinner zu küren. Dies ist der direkteste Einblick in das, was die Community wirklich schätzt – unabhängig von Kritikern oder Jurys.

Innovation im Bereich Barrierefreiheit

★ Innovationen im Bereich Barrierefreiheit DOOM: The Dark Ages Bei Eneba erhältlich

Diese Kategorie unterstreicht die Fortschritte bei der Entwicklung von Spielen einladend und für mehr Spieler nutzbar. Die Entwickler scheinen entschlossen zu sein, Barrierefreiheits-Tools und durchdachtes UI-Design einzuführen – ein ermutigender Trend für mehr Inklusion in der Gaming-Branche.

Spiele, die etwas bewirken

★ Spiele mit Wirkung Südlich von Mitternacht Bei Eneba erhältlich

Hier behandeln Spiele ernste Themen mit Feingefühl und Fingerspitzengefühl. Titel wie entblößen and Wanderpause sich mit Erinnerung, Identität und persönlicher Geschichte auseinandersetzen und damit beweisen, dass Videospiel-Auszeichnungen Empathie und Reflexion hervorrufen können.

Das beste laufende Spiel

★ Bestes laufendes Spiel No Man’s Sky Bei Eneba erhältlich

Final Fantasy XIV and No Man’s Sky bleiben stark dank regelmäßige Updates und aktive Communities, währendHelldivers II and Fortnite sich weiterentwickeln. Das „laufendes SpielDieses Modell bewährt sich, wenn Entwickler auch nach der Markteinführung engagiert bleiben.

Beste Community-Unterstützung

★ Bester Community-Support Baldur’s Gate III Bei Eneba erhältlich

Gemeinschaftsengagement und offene Kommunikation prägten diese Kategorie. Die Studios hinter Baldur’s Gate III and Helldivers II wurden dafür geschätzt, dass sie den Spielern zugehört und entsprechende Anpassungen vorgenommen haben.

Bestes Indie-Spiel

★ Bestes Indie-Spiel Clair Obscur: Expedition 33 Bei Eneba erhältlich

VonBlauer Prinzden Charme vonSeidenlieddas ausgefeilte Plattformspiel und Hell-DunkelMit ihrem ambitionierten Design gehen Indie-Entwickler weiterhin neue Wege.

Diese Aufstellung kann sich sehen lassen zahlreiche AAA-Angebote– ein Beweis dafür, was unabhängige Entwickler leisten können. Zu diesen Titeln gehören unter anderem Top-Indie-Spiele.

Bestes Indie-Spiel-Debüt

★ Bestes Indie-Spiel-Debüt Clair Obscur: Expedition 33 Bei Eneba erhältlich

Neue Stimmen stachen hervor in Erstbeiträge. Blauer Prinz and entblößen Kreativität und Ehrgeiz zeigen, während Hell-Dunkel übertrifft alle Erwartungen an eine Erstveröffentlichung. Wer sich näher mit der erzählerischen Tiefe dieser kleineren Projekte befassen möchte, wird eine ausführliche VersandRezension.

Diese Kategorie erinnert uns daran, dass neue Perspektiven manchmal die überraschendsten und unvergesslichsten Erlebnisse mit sich bringen.

Bestes Handyspiel

Destiny: Rising Persona 5: Das Phantom X Sonic Rumble Umamusume: Pretty Derby Stürmische Wellen

Auf mobilen Plattformen, es herrschte Vielfalt. Die Studios haben gezeigt, dass Handyspiele keineswegs abgespeckt sein müssen.

Titel wiePersona 5: Das Phantom X and Stürmische Wellen legen nahe, dass intensive, fesselnde Spielerlebnisse auf Smartphones genauso gut funktionieren können wie auf Spielkonsolen.

Bestes VR-/AR-Spiel

Alien: Rogue Incursion Arken Age Geisterstadt Deadpool VR Der Mitternachtsspaziergang

Fesselnd und experimentellDiese VR/AR-Nominierten zeigen unterschiedliche Ansätze – Horror, Action, Erkundung und Komödie.

Die Auswahl zeigt, dass Virtual Reality ein wachsender Bereich ist, in dem Entwickler kreative Risiken eingehen, um das Spielerlebnis neu zu definieren.

Bestes Action-Spiel

Die Action-Kategorie verbindet Intensität mit Präzision. Hades II steht für stilvollen Kampf und flüssige Bewegungen, DOOM: The Dark Ages entfaltet eine brutale Dynamik und Battlefield 6 überzeugt durch seine Größe und seinen Realismus.

Actionfans können sich dieses Jahr auf einiges freuen.

Bestes Action-Adventure-Spiel

★ Bestes Action-Adventure-Spiel Hollow Knight: Silksong Bei Eneba erhältlich

Death Stranding 2 and Der Geist von Yōtei bieten anspruchsvolle, stimmungsvolle Ausflüge, während Seidenlied and Indiana Jones setzen auf Design und Tempo.

Eine gelungene Mischung für Liebhaber von Reisen und Entdeckungen. Diese Liste gehört zu den Die besten Abenteuerspieledes Jahres.

Bestes Rollenspiel

★ Bestes Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 Bei Eneba erhältlich

Der RPG-Bereich zeugt sowohl von Raffinesse als auch von Ehrgeiz. Kingdom Come: Deliverance II setzt auf Realismus und Entscheidungsfreiheit für den Spieler; bekennend and The Outer Worlds 2 die umfassende Weltgestaltung weiterführen.

Ein vielseitiges Set für jeden Geschmack. Unter den Die besten RPG-Spieleim Jahr 2025.

Das beste Kampfspiel

★ Bestes Kampfspiel Fatal Fury: Stadt der Wölfe Bei Eneba erhältlich

KampfkunstDie besten Kampfspiele Klassikern weiterhin treu bleiben und gleichzeitig den Wettbewerb neu beleben. Zwischen bewährten Kollektionen und neuen Modellen wie 2XKO, derKategorie „Bestes Kampfspiel“ schafft einen Ausgleich zwischen Nostalgie und moderner Spielmechanik.

Das beste Familienspiel

★ Bestes Familienspiel Donkey Kong Bananza Bei Eneba erhältlich

Familienfreundliche Nominiertein diesem Jahrunbeschwerten Spaß mit raffiniertem Design verbinden. Donkey Kong Bananza and Mario Kart World bekannte Freude mit sich bringen, während LEGO-Party and Sonic Racing CrossWorlds einen barrierefreien Mehrspielermodus bieten.

Ideal für alle, die im Internet surfen familienfreundliche Spiele auf Umschalten. Wirklich, du kannst all diese Titel auf deinem Umschalten.

Bestes Simulations-/Strategiespiel

★ Bestes Simulations-/Strategiespiel Final Fantasy Tactics – Die Chroniken von Ivalice Bei Eneba erhältlich

Strategie und Simulation Fans finden hier alles von komplexen Weltenbau-Spielen bis hin zu leichteren Management-Spielen. Zivilgesetzbuch VII and FF Tactics große strategische Weitsicht und taktische Tiefe bieten, während Die Alters and Two Point Museumleichter servieren, mehr Erfahrungen im Bereich des informellen Managements.

Die Vielseitigkeit des Die besten Strategiespielegewinnt hier.

Bestes Sport-/Rennspiel

★ Bestes Sport-/Rennspiel Mario Kart World Bei Eneba erhältlich

Diesdie besten Rennspiele Die Kategorie bietet eine große Auswahl. EA Sports FC 26 bietet Sportbegeisterten Realismus, während Mario Kart World and Sonic Racing CrossWorlds die spielerische Seite des Rennsports einfangen.

Eine ausgewogene Mischung für Leistungs- und Gelegenheitsspieler.

Bestes Multiplayer-Spiel

★ Bestes Multiplayer-Spiel ARC Raiders Bei Eneba erhältlich

Multiplayer-Spieleim Jahr 2025 erstreckt sichPlünderer, SchützenundHybrid-Erlebnisse. Battlefield 6 kehrt mit groß angelegten Gefechten zurück, ARC Raiders beschäftigt sich mit Koop-Action und Elden Ring: Nightreign (falls es das bietet) könnte den Open-World-Multiplayer neu definieren.

Für Spieler, die gerne gemeinsam spielen, ist das Kategorie „Bestes Multiplayer-Spiel“ bietet vielfältige Möglichkeiten.

Beste Adaption

Ein Minecraft-Film Devil May Cry (Reihe) Splinter Cell: Deathwatch (Reihe) The Last of Us: Staffel 2 (Serie) Bis zum Morgengrauen

★ Beste Adaption The Last of Us: Staffel 2 (Serie) Hol dir eine Netflix-Geschenkkarte bei Eneba

Anpassung der Ernennungen Crossovers zwischen Spielen und anderen Medien widerspiegeln und Neuinterpretationen. Langjährige Franchises wie Bergbau, Handwerk and The Last of Us neben neueren Initiativen wie Splinter Cell: Deathwatch, wobei das Erbe gewürdigt und die Bereitschaft zur Neuinterpretation gezeigt wird.

Das am meisten erwartete Spiel

Grand Theft Auto VI 007 – Erster Lichtstrahl Marvels Wolverine Resident Evil: Requiem The Witcher IV

Die Vorfreude auf das, was als Nächstes kommt, ist nach wie vor groß. Mit Franchises wie GTA, The WitcherundResident Evil… Vorfreude ist eine Mischung aus Nostalgie, Erwartung und Neugier.

Diese Kategorie umfasst sowohl Träume als auch Vorhersagen. Es lohnt sich, den vollständigen Text zu lesen die am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2026Listen.

Content-Ersteller des Jahres

Zeder Kai Cenat MoistCr1tikal Kirschblütenfest Die „Burn Peanut“

Diese Nominierungsliste zeigt, wie Kreative die Gaming-Kultur über einzelne Titel und Studios hinaus weiterhin prägen.

Die Nominierten spiegeln eine Vielzahl von inhaltlichen Stilen wider. Diese Würdigung unterstreicht, dass das Engagement der Community dazu beiträgt, dass das Gaming lebendig ist und gemeinsam erlebt wird.

Das beste E-Sport-Spiel

Counter-Strike 2 DOTA 2 League of Legends Mobile Legends: Bang Bang Bewertung

E-Sport-Titel spielen auch im GOTY 2025 eine zentrale Rolle im Wettkampf-Gaming. Mit Klassikern wie CS2 and Dota 2 neben beliebten Shootern wie BewertungDiese Kategorie steht sowohl für Langlebigkeit als auch für Anpassungsfähigkeit.

Wettkampfspieler haben eine solide Auswahl an die beliebtesten E-Sport-Spielefolgt.

Bester E-Sportler

Bro (NRG – Valorant) Chovy (Gen.G – League of Legends) F0rsakeN (Paper Rex – Valorant) Kakeru (Street Fighter) MenaRD (Street Fighter) ZywOo (Team Vitality – Counter-Strike 2)

Die Nominierten zeugen von Spitzenleistungen in einer Vielzahl von E-Sport-Disziplinen. Von Präzisionsschützen bis hin zu Kampfspielen – jeder Athlet bringt unterschiedliche Stärken mit.

Diese Variante verdeutlicht, wie sich der Wettkampfcharakter des Spielens weiterentwickelt sowohl die persönliche Meisterschaft als auch die Vielfalt der Disziplinen zu schätzen.

Das beste E-Sport-Team

Gen.G (League of Legends) NRG (Valorant) Team Falcons (DOTA 2) Team Liquid PH (Mobile Legends: Bang Bang) Team Vitality (Counter-Strike 2)

Der E-Sport wird auch im Jahr 2025 teamorientiert und global sein. Teams wieAllgemeines and Team Vitality stehen für eine lange Tradition im Wettkampfsport, während andere sich als aufstrebende regionale Kräfte erweisen.

Die Verteilung zeigt, wo sich Talente konzentrieren.

Mein Gesamtfazit zu den Nominierten der Game Awards

Die diesjährigen Nominierungen wirken ungewöhnlich ausgewogen, mit starken Leistungen sowohl von AAA-Titeln als auch von ambitionierten Indie-Veröffentlichungen. Obwohl viele der Meinung sind, Clair Obscur: Expedition 33 ist der klare Sieger, die Konkurrenz ist hart und Seidenlied hat sich die PC-Spiel des Jahres Auszeichnung bei derGolden Joystick Awards 2025.

Hades II and Der Geist von Yōtei zeichnen sich zudem durch ihre Einheitlichkeit in Bezug auf Gestaltung, Ausrichtung und Wirkung aus.

Die Kategorien „Drehbuch“ und „Künstlerische Leitung“ sind besonders hart umkämpft, während die Kategorien „Beste Darstellerleistung“ und „Bester Indie-Film“ eine überraschende Vielfalt aufweisen. Kein einzelnes Spiel dominiert, was darauf hindeutet, dass der Kampf um den „Spiel des Jahres“-Titel eher von der Umsetzung als vom Hype bestimmt wird. Es ist ein Jahr, das von Risikobereitschaft, Zurückhaltung und kreativer Vision quer durch alle Genres geprägt ist.

Die endgültigen Ergebnisse für jede Kategorie können Sie einsehen, indem Sie die vollständige Liste der Die Gewinner der Game Awards 2025.

Wie kann man abstimmen und wann findet die Zeremonie statt?

Abstimmung überDie Game Awards Die Abstimmung für 2025 ist bereits eröffnet. Um Ihre Stimme abzugeben, gehen Sie auf die offizielle Website und klicken Sie auf „Jetzt abstimmen“. Sie müssen sich anmelden (über soziale Medien oder ein unterstütztes Konto) und dann Ihre Favoriten in allen 29 Kategorien.

Die Stimmen der Fans machen 10 % aus des Endergebnisses; die verbleibenden 90 % stammen von der Fachjury.

Die Feier findet statt am 11. Dezember 2025, im Peacock Theater in Los Angeles. Es beginnt um 19:30 Uhr EST / 16:30 Uhr PST, was entspricht 01:30 Uhr MEZ (Mitteleuropäische Zeit) für viele europäische Zuschauer.

Sie können den Live-Stream weltweit auf offiziellen Kanälen verfolgen, darunter Twitch, YouTube und zum ersten Mal auch auf Amazon Prime Video.

Häufig gestellte Fragen