Die 15 besten Nintendo Switch-Spiele für die ganze Familie – für endlosen Spielspaß

Das beste Nintendo Umschalten Familienspiele sind mehr als nur eine Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben; sie bieten die Gelegenheit, alle zusammenzubringen, unabhängig von Alter oder Spielerfahrung. Egal, ob Sie rasante Wettkämpfe, unbeschwerte Herausforderungen oder Abenteuer suchen, die den Teamgeist fördern, die Nintendo Switch bietet für jede Art von Familiensituation etwas.

Diese Spiele wurden mit Blick auf Barrierefreiheit entwickelt, sodass auch Anfänger schnell einsteigen können, während erfahrene Spieler dennoch jede Menge Spannung erleben. Mit farbenfroher Grafik, fesselnden Spielmechaniken und einem starken Fokus auf gemeinsamen Spielspaß verwandeln sie gewöhnliche Abende in unvergessliche Momente voller Lachen und Gemeinschaft!

Unsere Top-Empfehlungen für Familienspiele auf der Switch

Hier sind die besten Familienspiele für Umschalten. Diese Spiele werden euch viel Spaß und gemeinsame Momente bescheren. Jedes Spiel ist auf seine Weise etwas Besonderes, und ich bin mir sicher, dass ihr etwas Interessantes für euch und euer Kind finden werdet, um einen unterhaltsamen Spieleabend mit der Familie zu verbringen.

Mario Kart 8 Deluxe (2014) – ein farbenfrohes Kart-Rennspiel mit über 40 Charakteren, 48 Strecken sowie lokalem und Online-Mehrspielermodus für die ganze Familie. Super Mario Bros. Wonder (2023) – ein modernes 2D-Abenteuer mit farbenfrohen Welten, innovativen Spielmechaniken und Koop-Modus für bis zu drei Spieler. Animal Crossing: New Horizons (2020) – eine gemütliche Lebenssimulation, in der du gemeinsam mit deiner Familie eine Insel bauen, einrichten und mit anderen teilen kannst.

Lies weiter, um mehr über die einzelnen Top-Familien zu erfahren Nintendo Switch Spiele! Entdecke, was diese Titel für Spieler jeden Alters so besonders macht – von spannendem Multiplayer-Spaß bis hin zu entspannenden Solo-Abenteuern.

Die 15 besten Familienspiele für Nintendo Switch: Für unterhaltsame Abenteuer

Hier sind 15 der besten Familienspiele für Nintendo Switch die jedem Familienmitglied echte Freude bereiten. Hier ist für jeden etwas dabei, von chaotischem Multiplayer-Wahnsinn bis hin zu gemütlichen Koop-Abenteuern.

Ich habe diese auf meinem OLED Umschalten, und der farbenfrohe Bildschirm macht die Spieleabende mit der Familie noch schöner. Wie viele dieser besten Familienspiele für Umschalten Hast du es schon versucht?

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1. Mario Kart 8 Deluxe [Das beste Nintendo Switch-Familienspiel für rasante Lacher und freundschaftliche Wettkämpfe]

Unsere Bewertung 10

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Genre Kart-Rennen Plattformen Wii U, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2014 Urheber Nintendo EAD Gruppe Nr. 1 Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

Mario Kart 8 Deluxe ist nicht nur ein Rennspiel, sondern ein echtes Vergnügen für die ganze Familie. Mit über 40 Zeichen,48 Mit zahlreichen Strecken und einer Vielzahl von Spielmodi bietet es endlosen Spielspaß für Spieler jeden Alters. Dies spannendes Rennspiel eignet sich dank verschiedener Schwierigkeitsgrade sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler und Joy-Con Unterstützung für Controller.

Das Spiel enthält sowohl klassische Elemente der Serie als auch neue Funktionen, wie beispielsweise die Möglichkeit, zwei Gegenstände gleichzeitig zu tragen. Die Entwickler haben zudem den Kampfmodus um fünf neue Modi erweitert und 23 Einzelstücke.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jede Menge Inhalt. Es enthält alle DLCs der Originalversion und bietet zusätzlich neue Strecken und Charaktere. Es unterstützt bis zu 8 Spieler im lokalen Modus und bis zu 12 Spieler online, was es zu einer großartigen Wahl für Partys und Familienfeiern macht. Das Spiel läuft flüssig mit 60 Bildern pro Sekunde und bietet so ein flüssiges und visuell ansprechendes Erlebnis.

Mein Fazit: Mario Kart 8 Deluxe ist die perfekte Wahl für Spaß mit der ganzen Familie. Es bietet ein leicht zugängliches Gameplay, vielfältige Inhalte und Multiplayer-Optionen. All das macht es zu einem der am bestenNintendo SwitchSpiele.

2. Super Mario Bros. Wonder [Das beste Nintendo Switch-Familienspiel für magische gemeinsame Abenteuer]

Unsere Bewertung 10

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Genre Plattformen Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber Nintendo EPD Durchschnittliche Spielzeit 10 Stunden

Super Mario Bros. Wonder ist die lang erwartete Rückkehr des Plattformspiels 2D klassischMarioSpiel, aber mit frischen neuen Ideen und verbesserter Grafik. Das Spiel bietet farbenfrohe Welten, abwechslungsreiche Levels, Rätsel und einzigartige Spielmechaniken. In diesem Teil haben die Spieler mehr Möglichkeiten, mit der Umgebung zu interagieren.

„Wonder“ bietet zahlreiche neue Gegner und Endgegner sowie einen Koop-Modus für bis zu drei Spieler und eignet sich daher hervorragend für gemeinsame Spielstunden mit der ganzen Familie.

Die Spielwelt wirkt lebendig und dynamisch, und die Animationen schaffen eine magische Abenteueratmosphäre. Die Levels sind so gestaltet, dass sie fesselnd und spannend sind, dabei aber nicht nur für erfahrene Spieler, sondern auch für Kinder und Anfänger zugänglich bleiben.

Die durchschnittliche Spielzeit beträgt etwa 14 Stunden – ideal, um das Spiel an ein paar gemeinsamen Abenden zu Ende zu spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Spiel unterstützt im Koop-Modus bis zu drei Spieler und eignet sich daher hervorragend für gemeinsame Abende mit der Familie oder zum Spielen mit Freunden. Neue Charakterfähigkeiten wie Gestaltwandlung und Spezialaktionen machen jeden Level einzigartig. Die Levels sind sorgfältig gestaltet, laden dazu ein, jedes Detail zu erkunden, und regen dazu an, immer wieder zurückzukehren, um Geheimnisse zu entdecken. Jede Welt ist voller lebhafter Farben und detaillierter Animationen, die ein Gefühl von Magie vermitteln. Dank der einfachen und intuitiven Steuerung ist das Spiel für Spieler jeden Alters leicht zu meistern.

Mein Fazit:Super Mario Bros. Wonder ist eines der besten Familienspiele auf Nintendo Online für Switch, das klassisches Gameplay erfolgreich mit neuen Ideen verbindet. Es verspricht Freude und Spaß für Kinder und erwachsene Spieler gleichermaßen. Eine großartige Wahl für gemeinsame Abenteuer.

3. Animal Crossing: New Horizons [Das beste Nintendo Switch-Familienspiel für gemütliche gemeinsame Inselerlebnisse]

Unsere Bewertung 9.5

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Genre Soziale Simulation Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Nintendo EPD Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden

Animal Crossing: New Horizons ist im Grunde genommen der pure Stressabbau in gemächliche Sandbox-Spiele. Du beginnst auf einer leeren Insel und baust sie langsam aber sicher zu einem coolen Ort zum Leben aus. Du kannst so ziemlich alles machen: angeln, Blumen züchten, Häuser bauen und sie ganz nach deinen Vorstellungen einrichten. Keine Gewalt und kein Stress, einfach nur entspannt und ruhig. Ehrlich gesagt macht dieses Spiel total süchtig. Du schaust kurz vorbei, um 5 Man denkt, es dauert nur ein paar Minuten, und am Ende spielt man stundenlang.

Im Familienmodus könnt ihr die Insel gemeinsam mit zwei oder drei Personen gestalten. Der Haken dabei ist, dass sich alle auf einer Konsole dieselbe Insel teilen, sodass ihr euch abstimmen müsst – aber das ist eigentlich toll, denn Teamwork stärkt den Familienzusammenhalt und den Teamgeist.

Mit demkostenlose Nintendo Switch Neues: Das Inselleben wird noch besser, und wir sind alle gespannt darauf, wie das genau aussehen wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Spiel übt keinen Druck auf dich aus; du machst alles in deinem eigenen Tempo, genießt es und entspannst dich dabei. Es gibt jede Menge Aktivitäten wie Angeln, Gärtnern, Bauen, Dekorieren und vieles mehr, sodass das Spiel für alle Altersgruppen geeignet ist. Regelmäßige saisonale Ereignisse wie Winter, Sommer und Feiertage sorgen dafür, dass es dir nie langweilig wird – genau wie im echten Leben. Das Spiel ist für alle geeignet, für Kinder und Erwachsene gleichermaßen, und niemand kommt dabei zu Schaden. Du kannst Zeit mit deiner Familie oder Freunden verbringen, was für zusätzlichen Spaß und gemeinsames Vergnügen sorgt.

Mein Fazit:Wenn du ein ruhiges, aber fesselndes Spiel suchst, in dem du kreativ sein, basteln und mit deinen Liebsten entspannen kannst, Animal Crossing: New Horizons ist genau das Richtige für dich. Es ist ein so gemütliches und fesselndes Spiel, dass du immer wieder zurückkommen willst.

4. Super Mario Party [Das beste Nintendo Switch-Familienspiel für spannende Wettkämpfe und Momente, in denen man sich vor Lachen nicht mehr halten kann]

Unsere Bewertung 9.8

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Genre Party Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Nuklearwürfel Durchschnittliche Spielzeit 7–10 Stunden

Super Mario Party ist einfach pures Vergnügen, wenn man mit Freunden oder der Familie zusammen ist! Es gibt über 80 verschiedene Minispiele, von einfachen und albernen bis hin zu solchen, bei denen man alle anderen regelrecht vernichten kann.

Ihr könnt gemeinsam auf demselben Bildschirm mit bis zu 4 Leute, und dazu gibt es jede Menge Spielmodi: Lust auf das klassische Brettspiel? Kein Problem. Lust auf blitzschnelle Duelle? Auch das ist dabei.

Die Grafik ist farbenfroh, und die Musik ist so mitreißend, dass sie die Stimmung hebt und Lust zum Tanzen macht. Insgesamt ist es ein top Nintendo SwitchGesellschaftsspiel wo jeder etwas Passendes findet, egal ob man sein Gehirn anstrengen oder einfach nur voll aufdrehen und richtig Spaß haben will.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es gibt jede Menge Minispiele, die nie langweilig werden – es gibt immer etwas Neues und Lustiges zu entdecken. Die Steuerung ist einfach, sodass sogar dein kleiner Bruder oder deine Oma mitmachen können. Der lokale Mehrspielermodus ist der perfekte Vorwand, um alle zu einem lustigen Wettstreit zusammenzubringen. Bunte Grafiken und peppige Musik sorgen für eine richtig ausgelassene Stimmung. Du kannst es ganz entspannt angehen lassen oder in den „Ich mache alle platt“-Modus wechseln – ganz wie du willst.

Mein Fazit: Super Mario Party ist ein absolutes Muss für alle, die es lieben, mit Freunden auf der Switch abzuhängen und gegeneinander anzutreten. Es ist ideal für Kinder und Erwachsene, die gute Laune tanken und jede Menge Spaß haben wollen. Wenn du auf Partyspiele stehst, solltest du dir dieses Spiel nicht entgehen lassen – es ist der Hammer!

5. Super Mario Odyssey [Das beste Nintendo-Switch-Familienspiel für epische Teamarbeit beim Hutwerfen]

Unsere Bewertung 9.2

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Genre Plattform, Action-Adventure Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Nintendo EPD Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden

Super Mario Odyssey ist ein großartiges Abenteuer, bei dem Mario reist auf seinem hutförmigen Schiff durch verschiedene Königreiche, um Peach vor Bowser zu retten. Im Spiel erkundest du Schauplätze, löst Rätsel und sammelst Power-Monde, die die Odyssey mit Energie versorgen und neue Welten freischalten. Außerdem ist es eines der herausragender Mehrspielermodus UmschaltenSpiele im Mario-Stil.

Das Hauptmerkmal ist der Hut Cappy, der Mario mit denen man Gegner und Objekte einfangen kann, was für abwechslungsreiches Gameplay und neue Strategien sorgt. Jedes Königreich ist einzigartig und voller Geheimnisse; Langeweile kommt hier nicht auf.

Warum wir uns dafür entschieden haben Innovatives Gameplay mit Cappy. Abwechslungsreiche Welten mit unterschiedlichen Stimmungen, von geschäftigen Städten bis hin zu verschneiten Bergen. Koop-Modus für zwei Spieler: Der zweite Spieler steuert Cappy und hilft bei den Abenteuern. Zahlreiche Geheimnisse und versteckte Features sorgen für hohen Wiederspielwert. Familienfreundlich und sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Spieler leicht zu erlernen.

Mein Fazit: Super Mario Odyssey ist eine perfekte Mischung aus Klassik und Moderne, voller Spaß und Entdeckungen. Wenn du ein Spiel mit fröhlichem Gameplay und Koop-Modus suchst, solltest du ohne zu zögern zugreifen.

6. Kirby und das vergessene Land [Das beste Nintendo Switch-Familienspiel für bezaubernde, stressfreie Zusammenarbeit]

Unsere Bewertung 9

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Genre Action, Plattform Plattformen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Nintendo Lite Erscheinungsjahr 2022 Urheber HAL Laboratory Durchschnittliche Spielzeit 10 Stunden

Kirby und das vergessene Land Ist das erste Spiel echt? 3D Abenteuer vonKirby, in dem du in eine geheimnisvolle, vergessene Welt reist, um die Entführten zu retten Watschelenten. Der Plattformer ist ein cooler und spannendes Hack-and-Slash-Spiel. Es bietet eine Vielzahl neuer Kampffähigkeiten und Funktionen.

Das Spiel bietet großartige, überarbeitete Versionen von Fähigkeiten wie „Drill“ und „Ranger“ sowie einen speziellen „Mouthful-Modus“, in dem Kirby verschiedene Objekte einfangen und steuern kann. Das sorgt für Abwechslung und Spaß im Spielverlauf.

Der Koop-Modus ist etwas ganz Besonderes: Man kann zu zweit spielen, wobei einer Kirby steuert und der andere einen Waddle Dee mit einem Speer. Das fördert die Teamarbeit ungemein und sorgt für noch mehr Spaß.

Das Gameplay ist für Spieler jeden Alters gut zugänglich und bietet einen allmählichen Schwierigkeitsanstieg, der für Abwechslung sorgt. Die Spielwelt selbst ist farbenfroh, niedlich und voller lustiger Figuren und Situationen – der perfekte Rahmen für jede Menge Spaß.

Wenn dir dieses Spiel gefällt, empfehle ich dir auch, dir einen anderen Teil der Reihe anzuschauen – Dreamland Deluxe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Coole neue Fähigkeiten und die unterhaltsame „Mouthful Mode“-Mechanik. Im Koop-Modus kannst du dich mit einem Freund zusammentun und gemeinsam spielen. Einfach zu erlernen, mit schrittweise steigendem Schwierigkeitsgrad für alle Altersgruppen. Eine farbenfrohe, bezaubernde Welt voller skurriler Charaktere und Abenteuer.

Mein Fazit: Kirby und das vergessene Land ist eine hervorragende Wahl für Familien, die gemeinsam spielen möchten, sowie für alle, die auf der Suche nach einem frischen und fesselnden Plattformspiel mit coolem Koop-Modus und neuen Spielmechaniken sind. Das Spiel verbindet Kirbys Klassischer Stil mit neuen Ideen – für ein unvergessliches und großartiges Erlebnis.

7. Luigis Mansion 3 [Das beste Nintendo-Switch-Familienspiel für gruselig-schöne Koop-Erlebnisse]

Unsere Bewertung 9

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Genre Action-Abenteuer Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Next Level Games Durchschnittliche Spielzeit 13 Stunden

Luigis Mansion 3 ist nicht nur ein Spiel, sondern ein echtes Abenteuer, das Horror und Humor miteinander verbindet. Du spielst Luigi, der in einem schicken Hotel Urlaub macht, doch es läuft nicht wie geplant: Seine Freunde und Mario sitzen in der Falle, und das Hotel wimmelt nur so von Geistern. Anstatt sich zu entspannen, greift Luigi zu seiner Hauptwaffe, dem Poltergust G-00 Staubsauger und macht sich daran, die Böden von dem Spuk zu befreien.

Das Spiel sieht auf der Konsole fantastisch aus, mit detailreichen Schauplätzen und einer Atmosphäre, die zugleich gruselig und unterhaltsam ist. Das Fangen von Geistern mit dem Poltergust G-00, das Lösen von Rätseln und die Interaktion mit der Spielwelt sorgen für ein fesselndes und abwechslungsreiches Spielerlebnis.

Warum wir uns dafür entschieden haben Du kannst im Koop-Modus mit einem Freund spielen, wobei einer Luigi und der andere sein schleimiges Doppelgänger Gooigi steuert. Außerdem gibt es die Modi „ScareScraper“ und „ScreamPark“ für unterhaltsame Wettkämpfe. Das Spiel ist mit „E“ (Everyone) eingestuft und somit sicher und geeignet für Kinder und Erwachsene.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach einem Spiel mit einer einzigartigen Atmosphäre, interessantem Gameplay und der Möglichkeit bist, mit jemand anderem zu spielen, Luigis Mansion 3 ist eine tolle Wahl. Es wird dir jede Menge gute Laune und unvergessliche Momente bescheren.

Unsere Bewertung 8.9

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Genre Gesellschaftsspiel, Brettspiel Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Nuklearwürfel Durchschnittliche Spielzeit 9 Stunden

Clubhouse Games: 51 weltweite Klassiker ist eine Sammlung von 51 Klassische Brettspiele aus aller Welt, an einem Ort versammelt. Von Dame und Schach bis hin zu Domino und Poker – hier ist alles dabei, um mit einer Gruppe oder auch nur zu zweit Spaß zu haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Von klassischen Brettspielen bis hin zu Action-Spielen mit Joy-Con-Bewegungssteuerung. Spiele mit zwei Spielern an einer Konsole, über das lokale Netzwerk oder online. Intuitive Steuerung, geeignet für Spieler jeden Alters. Verbinde mehrere Nintendo Switch Spielkonsolen, um bei bestimmten Spielen einen großen Bildschirm zu erzeugen.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach einer Auswahl an klassischen Spielen in einem Paket bist, bei denen du mit Freunden oder der Familie spielen kannst, Clubhouse Games: 51 weltweite Klassiker ist eine hervorragende Wahl für Ihre Nintendo SwitchKollektion.

9. Pikmin 4 [Das beste Nintendo Switch-Familienspiel für kleine Helden und großartige Teamarbeit]

Unsere Bewertung 8.7

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Genre Echtzeit-Strategie Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber Nintendo EPD, Eighting Durchschnittliche Spielzeit 17,5 Stunden

Pikmin 4 ist ein Echtzeit-Strategiespiel, in dem es darum geht, Rätsel zu lösen, und in dem du ein Team winziger Pikmin Kreaturen bekämpfen, Ressourcen sammeln und Gegner besiegen. Dieser Teil der Serie hat neue Arten von Pikmin, Eis- und Leuchtwesen, die das Gameplay noch abwechslungsreicher und kniffliger machen. Außerdem gibt es Nachtexpeditionen, bei denen du die Basis vor wilden nachtaktiven Kreaturen verteidigen musst, wobei dir nur die Leuchtwesen zur Verfügung stehen Pikmin.

Diesein fesselndes Koop-Spiel ist einfach nur genial. Du kannst dich mit einem Freund zusammentun und die Level gemeinsam meistern. Im Koop-Modus können zwei Spieler zusammen spielen, wobei der zweite Spieler den Cursor steuert und dem Hauptpiloten dabei hilft, Ressourcen zu sammeln und Aufgaben zu lösen – das sorgt für jede Menge Spaß und Teamwork.

Warum wir uns dafür entschieden haben EinzigartigPikmin Diese Spielmodi erweitern die taktischen Möglichkeiten, machen das Spiel spannender und regen zum Nachdenken an. Die Nachtlevel stecken voller Überraschungen und Herausforderungen, bei denen du wachsam bleiben und die leuchtenden Objekte geschickt einsetzen musst. Pikmin. Es ist für jeden geeignet, die Steuerung ist einfach und intuitiv, sodass sich jeder schnell zurechtfindet.

Mein Fazit: Pikmin 4 ist eine tolle Wahl, wenn du Spaß mit strategischen Elementen und Rätseln suchst. Perfekt für gemeinsame Stunden mit der Familie oder zum Spielen mit einem Freund auf einem Fernseher, wo man voll und ganz in den Spielfluss eintauchen und das gemeinsame Abenteuer genießen kann.

10. Big Brain Academy: Gehirn gegen Gehirn [Das beste Nintendo Switch-Familienspiel für lustige Denkspiele]

Unsere Bewertung 8.5

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Genre Puzzle Plattformen Nintendo DS, Wii, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2005–2021 Urheber Nintendo EAD (2005–2007), Nintendo EPD Durchschnittliche Spielzeit 8 Stunden

Big Brain Academy: Gehirn gegen Gehirn, ein fröhliches und dynamisches Rätselspiel, das dein logisches Denkvermögen, deine Schnelligkeit und dein Gedächtnis auf die Probe stellt. Es bietet unzählige verschiedene Minispiele, die verschiedene Bereiche des Gehirns trainieren. Das perfektNintendo SwitchRätselspiel. Ideal für Familien-Wettkämpfe und freundschaftliche Herausforderungen, bei denen man herzhaft lachen und jede Menge gute Laune tanken kann. Die Steuerung ist einfach und das Spielgeschehen rasant – selbst für die kleinsten Spieler geeignet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Im Mehrspielermodus kannst du sowohl lokal als auch online gegen Freunde und Familie in Echtzeit antreten. Die Vielfalt an Minispielen sorgt dafür, dass keine Langeweile aufkommt: Logik, Schnelligkeit, Rechnen, Gedächtnis – alles, was du für ein echtes Gehirntraining brauchst. Die Benutzeroberfläche ist einfach und das Tutorial gut gemacht, sodass jeder schnell den Dreh raus hat. Das Spiel fördert das Denkvermögen, steigert die Konzentration und verbessert die Reaktionsfähigkeit – ein praktischer Lifehack für alle, die geistig fit bleiben wollen.

Mein Fazit: Big Brain Academy ist eine tolle Möglichkeit, einen unterhaltsamen und sinnvollen gemeinsamen Abend für die ganze Familie zu gestalten. Wenn du eine Mischung aus Spaß und Gehirntraining suchst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich. Guter Witzfür dich.

11. Kirby: Star Allies [Das beste Nintendo Switch-Familienspiel für fröhliche, chaotische Teamarbeit]

Unsere Bewertung 8.2

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Genre Action, Plattform Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber HAL Laboratory Durchschnittliche Spielzeit 6 Stunden

Kirby: Star Allies, ein helles undfarbenfrohUmschaltenSpiel für Kinder das durch sein kooperatives Gameplay besticht. Du steuerst Kirby und seine Freunde, sammelst Verbündete und nutzt einzigartige Fähigkeiten, um die Level zu meistern. Das Spiel kommt bei Kindern besonders gut an – dank der einfachen Steuerung und dem freundlichen Stil ist es für die ganze Familie leicht zugänglich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Für Kinder und Familien sind die Aufgaben einfach und die Levels übersichtlich, sodass jeder schnell den Einstieg findet. Koop-Modus für bis zu 4 Lade Freunde oder Verwandte ein und stürzt euch gemeinsam ins Spiel. Die Grafik ist farbenfroh und lebhaft und spricht sowohl kleine Kinder als auch Erwachsene an. Du kannst die Fähigkeiten der Charaktere wechseln, was für mehr Strategie sorgt und dabei hilft, Rätsel zu lösen und Gegner zu bekämpfen.

Mein Fazit:Kirby: Star Allies ist eine hervorragende Wahl für gemeinsame Zeit mit der Familie und gemeinsamen Spaß. Wenn Sie nach einem Spiel suchen, das Kinder und Erwachsene gemeinsam spielen und genießen können, ist dies definitiv eines der besten auf Umschalten.

12. The Legend of Zelda: Links Erwachen [Das beste Familienspiel für Nintendo Switch mit nostalgischen, rätselreichen Abenteuern]

Unsere Bewertung 8

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Genre Action-Abenteuer Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 14 Stunden

The Legend of Zelda: Links Erwachen ist ein Remake des Game Boy Ein Klassiker, der mit lebendiger Grafik und einer detailreichen Spielwelt überrascht. Mit coolen Rätseln, Erkundungsmöglichkeiten und Kämpfen spricht er sowohl Neulinge als auch langjährige Fans der Serie an. Eine großartige Wahl für Familien, die gemeinsam in ein Abenteuer voller Strategie und kniffliger Herausforderungen eintauchen möchten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nostalgie gepaart mit frischem Design, ein Klassiker mit modernem Charme und atemberaubender Grafik. Rätsel und Erkundungen regen zum Nachdenken und gemeinsamen Diskutieren an und sorgen für echte Teamarbeit. Das Spiel eignet sich für jedes Spielniveau, egal ob du neu in der Serie bist oder sie bereits kennst. Die Geschichte ist fesselnd, und die Figuren sind so niedlich, dass du dich sofort als Teil dieses wilden Abenteuers fühlst.

Mein Fazit:The Legend of Zelda: Links Erwachen ist ein absolutes Muss für Familien, die spannende Abenteuer und kooperative Rätsel lieben. Eines der besten Spiele auf Umschalten das Generationen wirklich zusammenbringt und jede Menge Spaß macht.

13. Yoshis handgefertigte Welt [Das beste Nintendo Switch-Familienspiel für gemütliche, kreative Entdeckungsreisen]

Unsere Bewertung 7.8

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Genre Plattform Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Wohlfühlgefühl Durchschnittliche Spielzeit 8 bis 36 Stunden

Yoshis handgefertigte Welt ist ein helles und ein unterhaltsames Plattformspiel wo die ganze Welt aussieht, als wäre sie aus Papier und allerlei Bastelmaterialien gemacht. Jeder Level wirkt wie ein kleines handgemachtes Projekt und sorgt so für eine gemütliche, kreative Atmosphäre. Es gibt jede Menge Geheimnisse und versteckte Wege, die du gemeinsam mit deiner Familie erkunden kannst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Atmosphäre ist geprägt von Gemütlichkeit und Kreativität, wobei die Levels durch Papierstrukturen und aufwendige Details zum Leben erweckt werden. Dank zahlreicher abwechslungsreicher Levels mit Geheimnissen und alternativen Routen kommt keine Langeweile auf. Der Koop-Modus für zwei Spieler ist perfekt für gemeinsame Stunden mit der Familie und gemeinsamen Spielspaß. Einfach und leicht verständlich, ideal auch für diejenigen, die gerade erst in die Welt der Plattformspiele einsteigen.

Mein Fazit: Yoshis handgefertigte Welt ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn du dich entspannen und gemeinsam mit deinen Liebsten eine coole, farbenfrohe Welt genießen möchtest. Definitiv eines der besten Plattformspiele auf Umschalten für gemeinsame Zeit mit der Familie und zum Entspannen.

14. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom [Das beste Nintendo-Switch-Familienspiel für epische, gemeinsame Geschichten]

Unsere Bewertung 7.5

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Genre Action-Abenteuer Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2024 Urheber Nintendo EPD, Grezzo Durchschnittliche Spielzeit 17 Stunden und 30 Minuten

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist ein episches Koop-Abenteuer, in dem die ganze Familie gemeinsam eine lebendige offene Welt erkunden, knifflige Rätsel lösen und gegen Gegner kämpfen kann. Das aktuelle Spiel verbindet klassische Zelda Ein Spiel mit neuen Spielmechaniken und verbesserter Grafik – perfekt für alle, die Abenteuer erleben und die Spannung mit ihren Liebsten teilen möchten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine tiefgründige Geschichte und Koop-Modus – gemeinsam lassen sich schwierige Momente leichter meistern und man kann voll und ganz in die Handlung eintauchen. Rätsel, die wirklich das gemeinsame Nachdenken fördern und den Teamgeist stärken. Eine offene Welt, Bewegungsfreiheit und jede Menge Geheimnisse – interessant sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Spieler. Grafik und Sound: Hochwertige Bildqualität und stimmungsvolle Musik machen das Spiel zu einem echten Highlight.

Außerdem empfehle ich, das Spiel auf dem bester Gaming-Laptop, sodass sowohl die Bildqualität als auch die Reaktionsgeschwindigkeit erstklassig sein werden.

Mein Fazit: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist ein Muss für Familien, die gemeinsam Abenteuer mit einer fesselnden Geschichte und dynamischem Gameplay erleben möchten. Definitiv eines der besten 2024 Nintendo Switch Spiele für den Koop-Modus.

15. Mario Golf: Super Rush [Das beste Nintendo Switch-Familienspiel für jede Menge Spaß]

Unsere Bewertung 7.2

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Genre Sport (Golf) Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Camelot Softwareplanung Durchschnittliche Spielzeit 8 Stunden

Mario Golf: Super Rushist eines derdie besten Sportspiele für Umschalten mit unzähligen Spielmodi, vom klassischen Golf bis hin zum rasanten „Speed Golf“, bei dem man den Ball nicht nur präzise schlagen, sondern auch schnell über den Platz rennen muss. Unterstützt bis zu 4 Spieler im lokalen und Online-Mehrspielermodus – ideal für Treffen mit Familie und Freunden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Einfache Steuerung, unterhaltsames Gameplay – Kinder und Erwachsene können das Spiel gleichermaßen problemlos spielen. Es gibt zahlreiche Spielmodi, von entspanntem Golf bis hin zu rasanten Rennen, sodass jeder seinen Stil findet. Multiplayer-Modus für echte Wettkämpfe und gemeinsame Spieleabende mit der Familie. Lebendige Grafiken und coole Animationen mit deinen Lieblingsfiguren Mario Die Figuren machen das Spiel lebendig und unvergesslich.

Mein Fazit: Mario Golf: Super Rush ist eines der besten Sportspiele auf Nintendo Switch die euch bei unterhaltsamen Treffen mit Familie und Freunden mit Energie und positiver Stimmung erfüllen werden.

Mein Gesamtfazit zu den besten Familienspielen für die Nintendo Switch

Wenn es um die bestenauf der Nintendo Switch Familienspiele – hier ist für jeden Spielertyp etwas dabei. Jede dieser Empfehlungen garantiert die perfekte Mischung aus Spaß, Charme und Attraktivität für alle Altersgruppen:

Für gemütliche Bauherren → Animal Crossing: New Horizons . Das ultimative familienfreundliche Sandbox-Spiel, in dem alle gemeinsam auf einer gemeinsamen Paradiesinsel gestalten, dekorieren und entspannen können; jetzt wird es mit dem neuen Schalter 2 Ausgabe und kostenloses Update für alle, die das Spiel bereits besitzen Nintendo Switch.

Das ultimative familienfreundliche Sandbox-Spiel, in dem alle gemeinsam auf einer gemeinsamen Paradiesinsel gestalten, dekorieren und entspannen können; jetzt wird es mit dem neuen Schalter 2 Ausgabe und kostenloses Update für alle, die das Spiel bereits besitzen Nintendo Switch. Für Party-Rennfahrer → Mario Kart 8 Deluxe . Pures, ausgefeiltes Chaos, das jedes Rennen zu einem Showdown voller Lacher macht. Für Kinder leicht zu erlernen, für Eltern anspruchsvoll genug, um immer wieder zurückzukommen.

Pures, ausgefeiltes Chaos, das jedes Rennen zu einem Showdown voller Lacher macht. Für Kinder leicht zu erlernen, für Eltern anspruchsvoll genug, um immer wieder zurückzukommen. Für unbeschwerte Abenteurer → Kirby und das vergessene Land . Ein fröhlicher 3D-Plattformer voller kreativer Kräfte, versteckter Geheimnisse und Koop-Spaß, der nie langweilig wird.

Ein fröhlicher 3D-Plattformer voller kreativer Kräfte, versteckter Geheimnisse und Koop-Spaß, der nie langweilig wird. Für alle, die gerne gruselige Rätsel lösen → Luigis Mansion 3. Eine bezaubernde Geisterjagd voller kniffliger Rätsel und überraschend unterhaltsamer Momente für zwei Spieler mit Gooigi.

Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst – diese Titel zeigen, warum die Umschalten bleibt die erste Wahl für Familien, die es lieben, gemeinsam zu spielen (und zu lachen). Diese Freude am gemeinsamen Entdecken ist auch ein Markenzeichen der Nominierte für das beste Familienspiel bei den Game Awards 2025.

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Häufig gestellte Fragen