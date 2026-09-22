35 Spider-Man-Spiele in chronologischer Reihenfolge: Zeitleiste der Veröffentlichungstermine im Jahr 2026

Seit 1982 gibt es mindestens 35 Spider-Man-Spiele in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung, wobei Gastauftritte in Crossover-Spielen wie „Marvel vs. Capcom“ oder „Fortnite“ nicht mitgezählt sind. Jeder hier aufgeführte Titel ist eine eigenständige Veröffentlichung, die speziell um diese Figur herum entwickelt wurde – also ein Spiel, bei dem Spider-Man die Hauptrolle spielt.

Die vollständige Übersicht umfasst 15 Plattformen aus vier Jahrzehnten, vom „Spider-Man“ von 1982 auf dem Atari 2600 bis zu „Marvel’s Spider-Man 2““ von 2023 auf der PS5. Diese Auswahl umfasst die vollständige Liste aller Spider-Man-Spiele an einem Ort, einschließlich aller Spider-Man-Spiele in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung auf der PS5 sowie aller Spider-Man-Spiele, die vor der PS5-Ära erschienen sind.

Die folgende Auflistung erfolgt streng nach dem ursprünglichen Erscheinungsjahr, vom ältesten zum neuesten, ohne integrierte Rangliste. Ein Vergleich dieser Spiele in Rangform findet sich in einem separaten Leitfaden weiter unten – für Leser, die diesen Ansatz bevorzugen.

Wie viele Spider-Man-Spiele gibt es?

Es gibt keine einheitliche Gesamtzahl, da verschiedene Listen unterschiedliche Regeln für die Aufnahme verwenden. Dieser Leitfaden umfasst 35 ausgewählte eigenständige Spider-Man-Veröffentlichungen von 1982 bis 2023, darunter Konsolen-, PC-, Handheld- und Handyspiele.

Die Antwort auf die Frage, wie viele Spider-Man-Spiele es gibt, ändert sich, sobald Crossover-Regeln ins Spiel kommen. Spider-Man ist in weit mehr Spielen aufgetreten als den 35, die hier behandelt werden. Diese Zählung schließt Auftritte in Serien wie „Marvel vs. Capcom“, „Marvel: Ultimate Alliance“, „LEGO Marvel Super Heroes“, „Fortnite“ und „Marvel Snap“ aus. Ebenfalls ausgeschlossen sind Nicht-Spiel-Produkte wie der Stern-Flipperautomat von 2004.

Da das Ergebnis davon abhängt, was als eigenständiges Spiel gilt, ist es sicherer, diesen Artikel als eine kuratierte Zeitleiste mit 35 Spielen zu beschreiben, anstatt als endgültige Aufzählung aller Spider-Man-Auftritte.

Alle Spider-Man-Spiele in chronologischer Reihenfolge (vollständige 2026Liste)

Betrachtet man die Spider-Man-Spiele in chronologischer Reihenfolge, zeigen sich mehrere unterschiedliche Versionen der Spielegeschichte dieser Figur. Frühe Veröffentlichungen experimentierten mit Plattformspielen, Textadventures und einfachen Kampfspielen. In den 2000er Jahren verlagerte sich der Schwerpunkt auf 3D-Bewegung und ein offenes New York, während Entwickler von Handheld-Spielen neben den Konsolenveröffentlichungen weiterhin eigene Interpretationen produzierten.

Die moderne Kontinuität von Insomniac Games ist viel leichter nachzuvollziehen. Sie umfasst drei Kernveröffentlichungen und eine klare Handlungsabfolge. Die ältere Geschichte ist unübersichtlicher, da verschiedene Entwickler häufig unabhängige Spider-Man-Spiele unter sehr ähnlichen Namen auf den Markt brachten.

Diese Unterscheidung ist wichtig, wenn man versucht, den Überblick über alle Spider-Man-Spiele zu behalten. Zwei Titel mit dem Namen „Der unglaubliche Spider-Man“ haben möglicherweise keine Verbindung außer der Figur selbst, während bei einer direkten Fortsetzung der Entwickler oder die Plattform komplett wechseln kann.

Hier ist die vollständige Liste der Spider-Man-Spiele in chronologischer Reihenfolge.

Erscheinungsjahr 1982 Genre Action Plattform Atari 2600 Entwickler Laura Nikolich Bekannt für Das Videospiel-Debüt der Figur Digitale Verfügbarkeit Nein

Die Geschichte der Spider-Man-Spiele beginnt mit „Spider-Man“ von Parker Brothers, das 1982 für den Atari 2600 veröffentlicht wurde. Das von Laura Nikolich programmierte Spiel lässt Spider-Man einen Wolkenkratzer erklimmen, während er Kriminellen und Bomben ausweicht, bevor er sich dem Grünen Kobold stellt. Es gilt weithin als das erste veröffentlichte Spider-Man-Videospiel.

Berichten zufolge wurde eine Version für die Magnavox Odyssey entwickelt, die jedoch nie offiziell veröffentlicht wurde; daher sollten wir sie als unveröffentlichte Adaption betrachten und nicht als kommerzielle Plattformversion.

In dem Spiel k letter t Spider-Man einen Wolkenkratzer hinauf, weicht dabei Kriminellen und Bomben aus, bevor er sich dem Grünen Kobold stellt. Das vertikale Design spiegelt die Grenzen der frühen Heimkonsolen-Hardware wider.

Dies ist Spider-Mans Videospiel-Debüt, was dem Spiel für moderne Spieler weitaus mehr historischen Wert als praktischen Wert verleiht.

Es gibt keine normale, moderne Veröffentlichung in digitalen Stores. Heute gehört es fest zur Geschichte der Videospiele.

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2. Questprobe mit Spider-Man [Beste Kuriosität unter den Text-Adventures]

Erscheinungsjahr 1984 Genre Textadventure Plattform Apple II, Atari 8-Bit, Commodore 64, DOS Entwickler Adventure International Bekannt für Einziger Text-Adventure-Eintrag auf der Liste Digitale Verfügbarkeit Nein

Der nächste Eintrag in der Reihe der Spider-Man-Spiele führt den Charakter an einen völlig anderen Ort. Adventure International veröffentlichte „Questprobe mit Spider-Man“ für Apple II, Atari-8-Bit-Systeme, Commodore 64 und DOS.

Das Spiel war Teil des größeren „Questprobe Marvel“-Projekts und setzte auf interaktive Fiktion statt auf herkömmliche Action. Die Spieler lösen Rätsel mithilfe von eingegebenen Befehlen und beschreibender Prosa, was es zu einem echten Sonderfall unter den Spider-Man-Spielen macht.

Ich würde nur wegen der historischen Bedeutung darauf zurückgreifen. Sein Format ist im Vergleich zu allem, was später kam, faszinierend, aber es ist kaum das, was ich jemandem empfehlen würde, der auf der Suche nach klassischer Spider-Man-Action ist.

Erscheinungsjahr 1989 Genre Beat-‚em-up Plattform Amiga, Atari ST, Commodore 64, DOS Entwickler Paragon Software Bekannt für Das früheste Hero-Team-Up-Spiel Digitale Verfügbarkeit Nein

Bis 1989 hatten die Spider-Man-Spiele bereits eines der frühesten Superhelden-Team-Spiele im Marvel-Universum erreicht. Paragon Software veröffentlichte „Der unglaubliche Spider-Man und Captain America in ‚Dr. Dooms Rache‘!“ für Amiga, Atari ST, Commodore 64 und DOS.

Spider-Man und Captain America wechseln sich bei den Kämpfen ab, während sie Doctor Doom und seine Schurken verfolgen. Diese Prämisse der gemeinsamen Helden ist von Bedeutung, da Marvel-Spiele mit mehreren Helden in den folgenden Jahrzehnten weitaus häufiger werden sollten.

Heute ist der historische Reiz größer als der Kampfspaß, doch es bleibt ein interessantes frühes Beispiel dafür, wie zwei große Helden ein gemeinsames Abenteuer bestreiten.

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Erscheinungsjahr 1990 Genre Plattformspiel Plattform Amiga, Atari ST, Commodore 64, DOS Entwickler Oxford Digital Enterprises Bekannt für Debüt in der Ära der Heimcomputer Digitale Verfügbarkeit Nein

Einer der Punkte, der bei den Spider-Man-Spielen am leichtesten zu Verwechslungen führt, taucht 1990 auf. Oxford Digital Enterprises entwickelte „Der unglaubliche Spider-Man“ für Amiga, Atari ST, Commodore 64 und DOS.

Es handelt sich hierbei um ein anderes Spiel als die Game-Boy-Veröffentlichung mit dem gleichen Titel aus demselben Jahr. Die Heimcomputer-Version ist ein Side-Scrolling-Action-Plattformspiel, das den Designkonventionen europäischer Lizenzspiele aus dieser Zeit folgt.

Ich glaube, der doppelte Titel ist heute einprägsamer als das Spiel selbst. Genau diese Art von Kuriosität macht eine vollständige Liste der Spider-Man-Spiele so nützlich, da man durch eine schnelle Suche beide Veröffentlichungen leicht zu einer einzigen zusammenfassen kann.

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5. „Der unglaubliche Spider-Man“ für den Game Boy [Bestes frühes Handheld-Abenteuer]

Erscheinungsjahr 1990 Genre Plattformspiel Plattform Game Boy Entwickler Rare Bekannt für Erster Plattformer für Handheld-Konsolen Digitale Verfügbarkeit Nein

Der zweite Spider-Man-Titel aus dem Jahr 1990 in chronologischer Reihenfolge ist „Der unglaubliche Spider-Man“ von Rare für den Game Boy. Die Beteiligung von Rare fällt im Nachhinein besonders auf, da das Studio später durch „Donkey Kong Country“ und „GoldenEye 007“ bekannt wurde.

Das Spiel selbst hält sich an geradliniges Handheld-Plattformspiel, das für Nintendos monochrome Hardware entwickelt wurde. Es besteht keine entwicklerische Verbindung zu der früheren Heimcomputer-Veröffentlichung von Oxford Digital Enterprises, obwohl es denselben Titel und dasselbe Erscheinungsjahr trägt.

Für Leser, die sich mit den frühen Spider-Man-Spielen beschäftigen, ist dies vor allem ein Meilenstein im Handheld-Bereich und ein interessanter Eintrag in der Liste der Rare-Projekte. Es wird derzeit nicht über moderne digitale Shops verkauft.

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6. Der unglaubliche Spider-Man gegen den Kingpin [Das beste Spider-Man-Spiel aus der Sega-Ära]

Erscheinungsjahr 1991 Genre Beat-‚em-up Plattform Genesis, Master System, Game Gear, Sega CD Entwickler Technopop Bekannt für Erstes Spiel für eine Sega-Konsole Digitale Verfügbarkeit Nein

Mit „Der unglaubliche Spider-Man gegen den Kingpin““ von Technopop spielt Sega eine größere Rolle in der Reihe der Spider-Man-Spiele. Es erschienen Versionen für Genesis, Master System, Game Gear und Sega CD.

Die Geschichte folgt Spider-Man bei seinen Ermittlungen zu Verbrechen im Zusammenhang mit dem Kingpin in ganz New York. Die einzelnen Versionen unterschieden sich voneinander, während die Sega-CD-Edition Full-Motion-Video-Sequenzen enthielt, die das wachsende Interesse der Branche an CD-basierten Präsentationen widerspiegelten.

Mir gefällt dieser Titel eher als Momentaufnahme von Segas Hardware-Übergang als als unverzichtbares Spider-Man-Spiel. Insbesondere die Sega-CD-Veröffentlichung zeigt, wie schnell Entwickler mit Technologien experimentierten, die damals als bahnbrechend galten.

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7. Spider-Man: Die Rückkehr der Sinister Six [Bester Showdown der Sinister Six]

Erscheinungsjahr 1992 Genre Plattformspiel Plattform NES, Master System, Game Gear Entwickler Bits Studios Bekannt für Erster „Villain Team Boss Rush“ Digitale Verfügbarkeit Nein

Der erste Eintrag aus dem Jahr 1992 auf dieser Liste der Spider-Man-Spiele in chronologischer Reihenfolge ist „Spider-Man: Die Rückkehr der Sinister Six“ von Bits Studios für NES, Master System und Game Gear.

Spider-Man kämpft sich durch Levels, die um die Mitglieder der Sinister Six herum aufgebaut sind. Die konzentrierte Bösewicht-Team-Struktur ist der eigentliche historische Clou. Spätere Spider-Man-Spiele greifen immer wieder auf die Idee zurück, bekannte Bosse zu einer großen Bedrohung zu bündeln.

Das verschafft dieser Veröffentlichung einen klareren Platz in der übergeordneten Zeitachse, als es ihr einfaches Plattformspiel-Gameplay vermuten lässt. Es zeigt eine frühe Version einer Formel, auf die die Reihe noch lange nach dem Ende der 8-Bit-Ära immer wieder zurückgriff.

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8. „Der unglaubliche Spider-Man 2“ für Game Boy [Beste Spider-Man-Fortsetzung für Handheld-Konsolen]

Erscheinungsjahr 1992 Genre Plattformspiel Plattform Game Boy Entwickler Bits Studios Bekannt für Handheld-Fortsetzung Digitale Verfügbarkeit Nein

Nach der Veröffentlichung für den Game Boy im Jahr 1990 legte Bits Studios mit „Der unglaubliche Spider-Man 2“ nach. Leser, die die Spider-Man-Spiele der Reihe nach durchspielen, stoßen hier auf eine weitere eigenständige Handheld-Fortsetzung.

Das Design bleibt den Plattformspielen der frühen 1990er Jahre treu, mit kompakten Levels, die an die Grenzen der Hardware angepasst sind. Es handelt sich um eine direkte Fortsetzung des Game-Boy-Spiels von 1990, unabhängig von den späteren Veröffentlichungen, die den Namen „Spider-Man 2“ wiederverwendeten.

Ich würde diesem Titel nur dann Vorrang einräumen, wenn man speziell die Entwicklung der Handheld-Reihe nachverfolgen möchte. Sein Platz in der übergeordneten Geschichte ist viel geringer als der der Konsolenspiele, die später die Bewegungsabläufe von Spider-Man neu definierten.

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Erscheinungsjahr 1992 Genre Plattformspiel Plattform SNES, Genesis, Game Gear, Game Boy Entwickler Softwareentwicklungen Bekannt für Frühestes X-Men-Crossover Digitale Verfügbarkeit Nein

Softwareentwicklungen erweiterte die spielbaren Marvel-Charaktere in „Arcade’s Revenge“ um Spider-Man und die X-Men. Das Spiel erschien für SNES, Genesis, Game Gear und Game Boy.

Später im Jahr 1992 entwickelte sich dieses Spider-Man-Spiel chronologisch gesehen zu einem frühen Crossover zwischen Spider-Man und den X-Men. Spider-Man kämpft gemeinsam mit Wolverine, Cyclops, Storm und Gambit gegen Arcade. Jeder Held erhält eigene Spielabschnitte, was dem Spiel mehr Abwechslung verleiht als vielen frühen Spider-Man-Spielen.

Seine Veröffentlichung liegt Jahre vor der „Marvel vs. Capcom“-Ära, was es zu einem lohnenswerten Exkurs für alle macht, die sich für die umfassendere Spielegeschichte von Marvel interessieren.

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10. Der unglaubliche Spider-Man 3: Die Invasion der Spinnenjäger [Das beste Finale einer Game-Boy-Trilogie]

Erscheinungsjahr 1993 Genre Plattformspiel Plattform Game Boy Entwickler Bits Studios Bekannt für Letzter Teil der Handheld-Trilogie Digitale Verfügbarkeit Nein

Die Game-Boy-Trilogie findet ihren Abschluss, wenn wir in unserem Leitfaden zu den Spider-Man-Spielen in chronologischer Reihenfolge bei „Der unglaubliche Spider-Man 3: Die Invasion der Spinnenjäger“ angelangt sind.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Alistair Smythes robotische „Spider-Slayers“, die dem letzten Teil eine aus den Comics bekannte Bedrohung verleihen, während die vertraute Struktur eines Handheld-Plattformspiels beibehalten wird.

Für mich liegt der Hauptreiz darin, die Trilogie zu vervollständigen. Wenn man die ersten beiden Handheld-Spiele bereits durchgespielt hat, gibt dies dieser kleinen Trilogie einen würdigen Abschluss. Außerhalb dieses Kontexts würde ich es nicht ganz oben auf eine Retro-Spider-Man-Spieleliste setzen.

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11. Der unglaubliche Spider-Man: Tödliche Feinde [Bester, nur in Japan erhältlicher Geheimtipp]

Erscheinungsjahr 1995 Genre Plattformspiel Plattform Super Famicom (nur in Japan) Entwickler Argent Bekannt für Seltene, nur in Japan erschienene Veröffentlichung Digitale Verfügbarkeit Nein

„Der unglaubliche Spider-Man: Tödliche Feinde“ ist ein ausschließlich in Japan erhältliches Super-Famicom-Action-Plattformspiel, das 1995 von Argent entwickelt und von Epoch veröffentlicht wurde. Aufgrund seiner regionalen Exklusivität gehört es zu den eher unbekannten Titeln in dieser Zeitleiste.

Viele ältere Spider-Man-Titel sind hier in Vergessenheit geraten, doch „Lethal Foes“ hat einen besonderen Reiz, da sein Publikum sowohl regional als auch durch die Hardware begrenzt war.

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12. Spider-Man und Venom: Maximum Carnage [Das beste Spider-Man-Abenteuer mit Schwerpunkt auf Carnage]

Erscheinungsjahr 1994 Genre Beat-‚em-up Plattform SNES, Genesis Entwickler Softwareentwicklungen Bekannt für Carnages Spieldebüt Digitale Verfügbarkeit Nein

Wenn man in der Reihenfolge der Spider-Man-Spiele einen Schritt weitergeht, wird Carnage zur Hauptbedrohung. Spider-Man und Venom gehen eine unbehagliche Allianz ein, während Carnage und seine Verbündeten New York terrorisieren. Das Spiel adaptiert Marvels Comic-Crossover „Maximum Carnage“ aus dem Jahr 1993 und verleiht der Geschichte durch die Darstellung im Comic-Panel-Stil eine starke Identität.

Dies ist ein Retro-Titel, der meiner Meinung nach auch dann noch heraussticht, wenn man keine Nostalgie dafür empfindet. Durch den Fokus auf Carnage bleibt er besser im Gedächtnis haften als viele andere Veröffentlichungen aus dieser Zeit.

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Erscheinungsjahr 1995 Genre Plattformspiel Plattform SNES, Genesis Entwickler Western Technologies Bekannt für Originalgetreue Umsetzung der Zeichentrickserie Digitale Verfügbarkeit Nein

Der Abschnitt über die Mitte der 1990er Jahre in diesem Leitfaden zu den Spider-Man-Spielen wendet sich nun der Fernsehserie zu. Western Technologies entwickelte „Spider-Man: Die Zeichentrickserie“ für SNES und Genesis als Begleitspiel zur Fox-Kids-Zeichentrickserie von 1994.

Das Spiel greift auf die Spider-Man-Figur und die Bösewichte aus der Serie zurück, während das Side-Scrolling-Action-Plattform-Format dem Stil der damals üblichen lizenzierten Zeichentrickspiele entspricht.

Die Serie ist hier der stärkere Anreiz. Wenn der animierte Peter Parker dein erster Kontakt mit Spider-Man war, verleiht die vertraute Welt dieser Veröffentlichung einen nostalgischen Reiz, den das Plattformspiel allein wahrscheinlich nicht bieten würde.

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Erscheinungsjahr 1995 Genre Beat-‚em-up Plattform SNES, Genesis, PC Entwickler Softwareentwicklungen Bekannt für Fortsetzung von „Direct Carnage“ Digitale Verfügbarkeit Nein

Ein weiteres Kapitel rund um die Symbionten erscheint, während diese chronologische Liste der Spider-Man-Spiele „Venom/Spider-Man: Trennungsangst““ erreicht. Softwareentwicklungen veröffentlichte es auf SNES, Genesis und PC als Nachfolger von „Maximum Carnage“.

Spider-Man und Venom sehen sich erneut einer Bedrohung durch Symbionten gegenüber, und die Beat-’em-up-Struktur orientiert sich eng am Vorgänger. Die damalige Resonanz war weniger begeistert, wodurch „Trennungsangst“ unter den älteren Spider-Man-Spielen einen schwächeren Ruf genießt.

Wenn dich dieser Teil der Reihe interessiert, würde ich dir empfehlen, zuerst „Maximum Carnage“ zu spielen. „Trennungsangst“ funktioniert besser als zweite Hälfte dieser Reihe als als ihr prägendes Spiel.

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15. Spider-Man: Netz aus Feuer [Beste Spider-Man-Veröffentlichung für Rare 32X]

Erscheinungsjahr 1996 Genre Action Plattform Sega 32X Entwickler BlueSky Software, Zono Bekannt für Seltenstes 32X-Spiel Digitale Verfügbarkeit Nein

Wenn wir in unserer chronologischen Übersicht über die Spider-Man-Spiele das Jahr 1996 erreichen, ist Spider-Man mit einem der seltsamsten Kapitel in der Hardware-Geschichte von Sega verbunden. BlueSky Software und Zono entwickelten „Spider-Man: Netz aus Feuer“ exklusiv für Sega 32X.

Das Spiel erschien erst spät in der kurzen kommerziellen Lebensdauer des Zusatzgeräts. Seine späte Veröffentlichung trug dazu bei, dass es zu einer echten Sammlerrarität wurde, während das Spiel selbst Spider-Man bei einer Side-Scrolling-Ermittlung in ganz New York begleitet.

Sein Platz in der Chronologie hat mehr mit der Konsolengeschichte als mit der Entwicklung der Spielereihe zu tun. Da es gegen Ende der Lebensdauer des 32X erschien, hat es eine Geschichte, mit der nur wenige andere Veröffentlichungen mithalten können.

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Erscheinungsjahr 2000 Genre Action-Abenteuer Plattform PS1, N64, Game Boy Color, Dreamcast, PC Entwickler Neversoft Bekannt für Hat das Schwingen in 3D populär gemacht Digitale Verfügbarkeit Nein

Als diese Liste der Spider-Man-Spiele die Marke von 2000 erreicht, führt Neversoft die Reihe endlich überzeugend in das 3D-Zeitalter. „Spider-Man“ erschien für PlayStation, Nintendo 64, Game Boy Color, Dreamcast und PC.

Spider-Man schwingt sich durch 3D-Räume, krabbelt über Wände und Decken und kämpft gegen eine große Auswahl an Marvel-Bösewichten. Das Spiel trug dazu bei, das 3D-Seilschwingen populär zu machen, und schuf eine Vorlage, auf der spätere Spider-Man-Spiele aufbauen konnten.

Meiner Meinung nach beginnt die Serie hier, sich deutlich moderner anzufühlen. Die Bewegungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu späteren Titeln zwar begrenzt, aber Neversoft verleiht Spider-Man endlich eine physische Identität, die frühere Plattformspiele nur andeuten konnten.

Zur Sprecherbesetzung gehörten auch Darsteller, die aus der Spider-Man-Zeichentrickserie der 1990er Jahre bekannt waren. Derzeit gibt es keine offizielle digitale Veröffentlichung.

★ Popularized 3D Web-Swinging Spider-Man (2000) Bei eBay einkaufen

Erscheinungsjahr 2001 Genre Action Plattform PS1 Entwickler Vicarious Visions Bekannt für PS1-exklusive Fortsetzung Digitale Verfügbarkeit Nein

Die chronologische Auflistung der Spider-Man-Spiele nach der Veröffentlichung von Neversoft führt direkt hierher. Vicarious Visions übernahm die Entwicklung von „Spider-Man 2: Electro tritt auf den Plan“, einer direkten Fortsetzung des 2000 von Neversoft exklusiv für die ursprüngliche PlayStation veröffentlichten Spiels.

Spider-Man tritt in einem weiteren levelbasierten 3D-Abenteuer gegen Electro und eine Gruppe bekannter Schurken an. Dies ist die eigentliche PS1-Fortsetzung von „Spider-Man 2000“, was wichtig ist, da 2001 ein weiteres Handheld-Spiel ebenfalls den Namen „Spider-Man 2“ trug.

Der Wechsel des Entwicklers ist leicht zu übersehen, doch die Kontinuität bleibt gewahrt.

★ PS1-Exclusive Sequel Spider-Man 2: Enter Electro (2001) Weiter einkaufen

18. Spider-Man 2: Die Sinister Six für Game Boy Color [Bestes Spider-Man-Spin-off für Handheld-Konsolen]

Erscheinungsjahr 2001 Genre Action Plattform Game Boy Color Entwickler Torus Games Bekannt für Handheld-Spin-off Digitale Verfügbarkeit Nein

Die Namensgebung sorgt erneut für Verwirrung bei allen, die die Spider-Man-Spiele der Reihe nach durchspielen. Torus Games veröffentlichte „Spider-Man 2: Die Sinister Six“ für der Game Boy Color im selben Jahr wie „Enter Electro“.

Es handelt sich dabei um ein eigenständiges Spiel, das nichts mit „Spider-Man 2: Electro tritt auf den Plan“ zu tun hat. Die ähnlichen Namen machen das Jahr 2001 zu einem der Punkte in der Liste der Spider-Man-Spiele, an denen man sich am leichtesten irren kann.

Ich würde dies als eigenständigen Zweig für Handheld-Geräte betrachten und die PS1-Kontinuität dabei außer Acht lassen. Die Plattformen machen diese Unterscheidung deutlich, sobald man weiß, worauf man achten muss.

★ Handheld Spin-Off Spider-Man 2: The Sinister Six (2001) Weiter einkaufen

19. Spider-Man: Mysterios Bedrohung [Bestes Spider-Man-Abenteuer für den GBA]

Erscheinungsjahr 2001 Genre Plattformspiel Plattform Game Boy Advance Entwickler Vicarious Visions Bekannt für Titel aus der GBA-Einführungsphase Digitale Verfügbarkeit Nein

Ein dritter Titel aus dem Jahr 2001 reiht sich in diese Liste der „Spider-Man“-Spiele ein: „Spider-Man: Die Bedrohung durch Mysterio“ von Vicarious Visions für den Game Boy Advance.

Mysterio treibt die Handlung durch auf Illusionen basierende Fallen voran, während sich Spider-Man durch Side-Scrolling-Levels kämpft . Der Bösewicht verleiht dem Spiel eine klarere Identität, als es eine einfache Portierung für Handhelds gehabt hätte.

Drei eigenständige Spider-Man-Spiele in einem Jahr machen das Jahr 2001 zu einem ungewöhnlich ereignisreichen Jahr. „Mysterios Bedrohung“ schließt diese Reihe mit einem geradlinigen Handheld-Abenteuer ab, das speziell für die neue GBA-Hardware entwickelt wurde.

★ GBA Launch Window Title Spider-Man: Mysterio’s Menace (2001) Weiter einkaufen

Erscheinungsjahr 2002 Genre Action-Abenteuer Plattform GBA, GameCube, PC, PS2, Xbox Entwickler Treyarch Bekannt für Erste Verfilmung eines Raimi-Films Digitale Verfügbarkeit Nein

Da dieser Leitfaden zur Reihenfolge der Spider-Man-Spiele nun in die Ära der Verfilmungen eintritt, adaptiert Treyarchs „Spider-Man: Der Film“ Sam Raimis ersten Film für Game Boy Advance, GameCube, PC, PlayStation 2 und Xbox.

Das Spiel behandelt Peter Parkers Entstehungsgeschichte und den Konflikt mit dem Grünen Kobold in einer levelbasierten 3D-Action-Struktur. Der Sprung in die offene Welt, der die Fortsetzung von 2004 prägen sollte, war damals noch nicht vollzogen.

Ich betrachte dies als Brücke zwischen Neversofts Leveldesign und Treyarchs späterem Durchbruch mit der offenen Stadt. Es fühlt sich zwar immer noch durch die Missionen eingeschränkt an, aber man sieht, wie sich die Serie der Fantasiewelt annähert, die sich die Spieler eigentlich gewünscht haben.

★ First Raimi Film Tie-In Spider-Man: The Movie (2002) Weiter einkaufen

Erscheinungsjahr 2004 Genre Open-World-Action Plattform PlayStation 2, Xbox, GameCube, PC, GBA, PSP, Nintendo DS und N-Gage Entwickler Treyarch Bekannt für Genre-prägender Klassiker Digitale Verfügbarkeit Nein

Der größte Wendepunkt in der Chronologie der Spider-Man-Spiele vor der Ära von Insomniac kommt mit Treyarchs „Spider-Man 2“. Das Spiel erschien für Game Boy Advance, GameCube, PC, PlayStation 2, Xbox, N-Gage, Nintendo DS und PSP.

Die Hauptversion für Konsolen ermöglicht die freie Erkundung von Manhattan. Das physikbasierte Schwingen mit dem Spinnennetz bindet das Netz an die tatsächliche Geometrie der Umgebung und verleiht den Bewegungen eine physikalische Beziehung zu den umliegenden Gebäuden. Zufällige Verbrechen und Nebenaktivitäten machen die Stadt zudem zu einem integralen Bestandteil des normalen Spielgeschehens.

Wenn ich ein älteres Spiel auswählen müsste, das verdeutlicht, wie sich zukünftige Spider-Man-Spiele entwickelt haben, wäre es dieses. Der eigentliche Durchbruch besteht darin, dass das Schwingen zu etwas wird, das man um seiner selbst willen meistern möchte.

★ Genre-Defining Classic Spider-Man 2 (2004) Weiter einkaufen

Erscheinungsjahr 2005 Genre Open-World-Action Plattform GameCube, Xbox, PS2, DS, PC, GBA Entwickler Treyarch / Beenox Bekannt für Bei Fans beliebte Doppelkampagne Digitale Verfügbarkeit Nein

Als nächster Titel in der chronologischen Reihenfolge der Spider-Man-Spiele entfernt sich die Serie von der Filmkontinuität und kehrt zu den Marvel-Comics zurück. Treyarch und Beenox arbeiteten gemeinsam an Versionen für GameCube, Xbox, PlayStation 2, Nintendo DS, PC und Game Boy Advance.

„Ultimate Spider-Man“ setzt auf eine Cel-Shading-Grafik, die an den Stil der Comics angelehnt ist. Die Kampagne wechselt zwischen Peter Parker und Eddie Brocks Venom hin und her, wobei jeder Charakter einen eigenen Bewegungs- und Kampfstil aufweist.

Das Open-World-New-York knüpft an die in „Spider-Man 2“ etablierten Ideen an, während die Vorlage diesem Titel eine starke visuelle Identität verleiht.1

Für Comic-Leser ist dies meiner Meinung nach eines der älteren Spider-Man-Spiele, die sich am leichtesten empfehlen lassen.

★ Fan-Favorite Dual Campaign Ultimate Spider-Man (2005) Weiter einkaufen

23. Spider-Man: Die Schlacht um New York [Beste Originalgeschichte für Handheld-Konsolen]

Erscheinungsjahr 2006 Genre Action Plattform Nintendo DS, GBA Entwickler Torus Games Bekannt für DS-exklusive Originalgeschichte Digitale Verfügbarkeit Nein

Platz 2006 auf dieser Liste der Spider-Man-Spiele in chronologischer Reihenfolge gehört „Spider-Man: Die Schlacht um New York“ von Torus Games für Nintendo DS und Game Boy Advance.

Das Spiel folgt einer originellen Geschichte und nutzt ein levelbasiertes Action-Format, das speziell für das Spielen auf Handheld-Konsolen entwickelt wurde. Die DS-Version macht sich die Dual-Screen-Hardware von Nintendo zunutze und hebt sich dadurch von den umgebenden Veröffentlichungen für größere Konsolen ab.

Seine Rolle in der übergeordneten Chronologie ist relativ gering, aber es zeigt, wie lange Spider-Man-Spiele für Handheld-Konsolen noch als eigener Zweig der Reihe weiterbestanden.

★ DS-Exclusive Original Story Spider-Man: Battle for New York (2006) Weiter einkaufen

24. Spider-Man 3 [Bestes plattformübergreifendes Spider-Man-Spiel zum Film]

Erscheinungsjahr 2007 Genre Open-World-Action Plattform GBA, PC, DS, PS2, Wii, Xbox 360, PS3, PSP Entwickler Vicarious Visions / Treyarch / Beenox Bekannt für Plattformübergreifende Verfilmung Digitale Verfügbarkeit Nein

Wer die Spider-Man-Spiele der Reihe nach verfolgt, gelangt 2007 zum dritten Spiel, das auf den Raimi-Film basiert. „Spider-Man 3“ erschien für Game Boy Advance, PC, Nintendo DS, PlayStation 2, Wii, Xbox 360, PlayStation 3 und PSP, wobei verschiedene Studios für die unterschiedlichen Versionen verantwortlich waren.

Die Versionen für die größeren Konsolen setzen den Open-World-Ansatz fort und fügen eine Handlung rund um den schwarzen Anzug hinzu, die an den Venom-Handlungsbogen des Films angelehnt ist. Ein Tag-Nacht-Zyklus verändert zudem das Erscheinungsbild von New York während der Erkundung.

Für mich beginnt sich hier die Formel der Film-Adaptionen etwas zu sehr zu dehnen. Der Umfang wuchs zwar, doch diese Größe brachte nicht denselben Sprung mit sich, den „Spider-Man 2“ drei Jahre zuvor erreicht hatte.

★ Most Platforms Ever Released On Spider-Man 3 (2007) Weiter einkaufen

Erscheinungsjahr 2007 Genre Koop-Kampfspiel Plattform Xbox 360, Wii, PS2, PC, PSP, DS Entwickler Next Level Games Bekannt für Unbeschwertes Koop-Spin-off Digitale Verfügbarkeit Nein

Next Level Games lieferte mit „Spider-Man: Freund oder Feind“ einen deutlich unbeschwerteren Spider-Man-Titel ab. Er erschien für Xbox 360, Wii, PlayStation 2, PC, PSP und Nintendo DS.

Im selben Jahr fügt sich ein unbeschwerterer Abstecher in diesen Leitfaden zu den Spider-Man-Spielen ein. Das Spiel ist ein auf Koop ausgerichteter Action-Brawler, in dem Spider-Man bekannte Helden und ehemalige Feinde rekrutiert, um gemeinsam gegen eine gemeinsame Bedrohung anzutreten.

Diese lockere Ausrichtung sichert ihm einen klaren Platz unter den Spider-Man-Spielen dieser Ära. Es strebt kein weiteres großes Open-World-Erlebnis an, wodurch sich das Koop-Konzept wie eine bewusste Abwechslung anfühlt.

★ Lighthearted Co-Op Spin-Off Spider-Man: Friend or Foe (2007) Weiter einkaufen

Erscheinungsjahr 2008 Genre Open-World-Action Plattform PC, DS, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 Entwickler Shaba Games Bekannt für Beste entscheidungsbasierte Handlung Digitale Verfügbarkeit Nein

Eines der markantesten Spiele der 2000er Jahre taucht auf, wenn unsere chronologische Übersicht über die Spider-Man-Spiele bei „Spider-Man: Web of Shadows“ angelangt ist. Shaba Games veröffentlichte Versionen für PC, Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Wii und Xbox 360.

Das offene New York des Spiels wird zum Zentrum einer Symbionten-Krise. Die Entscheidungen des Spielers beeinflussen den Ausgang der Geschichte und Spider-Mans Beziehung zum schwarzen Anzug. Die Stadt bietet zudem Raum für Fraktionskonflikte außerhalb der Haupthandlung.

Ich denke, das Entscheidungssystem verleiht diesem Spiel eine der ausgeprägtesten Persönlichkeiten in der Ära vor Insomniac. In vielen Spider-Man-Spielen kann man einen schwarzen Anzug tragen. In wenigen wurde diese dunklere Seite von Peter jedoch Teil der Entscheidungen des Spielers.

Die Resonanz variierte je nach Plattform, und es gibt keine aktuelle digitale Mainstream-Veröffentlichung.

★ Best Choice-Driven Story Spider-Man: Web of Shadows (2008) Bei eBay einkaufen

Erscheinungsjahr 2010 Genre Action Plattform DS, PS3, Wii, Xbox 360, PC Entwickler Beenox Bekannt für Größte Spielvielfalt Digitale Verfügbarkeit Nein

Der Abschnitt „2010“ dieser chronologischen Liste der Spider-Man-Spiele beginnt mit Beenox’ „Spider-Man: Shattered Dimensions“ für Nintendo DS, PlayStation 3, Wii, Xbox 360 und PC.

Das Spiel ersetzt eine offene Stadt durch separate Level , die um „Amazing Spider-Man“, „Spider-Man Noir“, „Spider-Man 2099“ und „Ultimate Spider-Man“ herum aufgebaut sind. Jede Version erhält ihre eigene visuelle Gestaltung und eigene Schwerpunkte im Gameplay.

Für mich ist es gerade diese Vielfalt, die das Spiel ausmacht. Dies ist eines der wenigen Spider-Man-Spiele, bei denen der Wechsel zwischen verschiedenen Versionen des Charakters ein zentraler Bestandteil des Designs ist und weit über das bloße Wechseln von Kostümen hinausgeht.

★ Most Gameplay Variety Spider-Man: Shattered Dimensions (2010) Weiter einkaufen

Erscheinungsjahr 2010 Genre Handyspiel im Brawler-Stil Plattform iOS, iPadOS, Android, Symbian, bada und Fire OS Entwickler Gameloft Bekannt für Früher mobiler Brawler Digitale Verfügbarkeit Nein

Gameloft hat diesen Side-Scrolling-Brawler mit touchbasierten Combos speziell für iOS und Android entwickelt. Es ist eines der allerersten echten Spider-Man-Spiele, das direkt für Touchscreen-Smartphones konzipiert wurde und nicht von einer Konsole portiert wurde.

Spider-Man kämpft sich durch eine Reihe von Schurken aus dem Ultimate-Universum – darunter Sandman, Rhino, Electro, Venom, Doctor Octopus und Green Goblin – und nutzt dabei Wisch-Kombos sowie einen Fotomodus, mit dem sich die besten Momente teilen lassen.

Es handelt sich um einen deutlichen Formatwechsel in dieser Liste der Spider-Man-Spiele, und das Spiel ist heute weder im App Store noch bei Google Play mehr erhältlich. Frühe Touchscreen-Adaptionen waren durchweg eher durchwachsen, und dies ist einer der besseren Versuche, die mir aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben sind.

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29. Spider-Man: Edge of Time [Beste Spider-Man-Geschichte rund um Zeitreisen]

Erscheinungsjahr 2011 Genre Action Plattform 3DS, DS, PS3, Wii, Xbox 360 Entwickler Beenox Bekannt für Fortsetzung zum Thema Zeitreisen Digitale Verfügbarkeit Nein

Folgt man den Spider-Man-Spielen chronologisch bis ins Jahr 2011, gelangt man zu Beenox’ „Spider-Man: Edge of Time““. Es erschien für Nintendo 3DS, Nintendo DS, PlayStation 3, Wii und Xbox 360.

Die Geschichte konzentriert sich auf „Amazing Spider-Man“ und „Spider-Man 2099“, wobei Ereignisse in der einen Zeitlinie Auswirkungen auf die Geschehnisse in der anderen haben. Diese Verbindung verleiht den Protagonisten eine engere narrative Verknüpfung als die vier getrennten Welten von „Shattered Dimensions““.

Ich bevorzuge zwar das umfassendere Konzept des Vorgängers, doch „Edge of Time“ weist eine stärkere direkte Verbindung zwischen den beiden Spider-Men auf. Es wirkt wie eine fokussiertere Fortsetzung unter den Spider-Man-Spielen von Beenox.

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Erscheinungsjahr 2012 Genre Open-World-Action Plattform Nintendo 3DS, Nintendo DS, PlayStation 3, Wii, Xbox 360, Wii U, PlayStation Vita, PC, Android und iOS Entwickler Beenox Bekannt für Open-World-Neustart als Begleitspiel Digitale Verfügbarkeit Nein

Das Open-World-Konzept kehrt zurück, wenn wir in dieser Liste der Spider-Man-Spiele nach Reihenfolge bei „Der unglaubliche Spider-Man“ von Beenox angelangt sind.

Das Spiel geht über den Film von 2012 hinaus und erzählt eine originelle, an den Film anschließende Geschichte, in der es um die artübergreifenden Experimente von Oscorp geht. Nebenmissionen bieten den Spielern zusätzliche Anreize, sich zwischen den Hauptzielen durch Manhattan zu bewegen.

Die enorme Plattformvielfalt macht es zudem zu einer der breitesten Veröffentlichungen in dieser Liste der Spider-Man-Spiele.

Für mich ist die Rückkehr zur Open-World das Wichtigste. Beenox hatte bereits bewiesen, dass es lineare Spider-Man-Spiele entwickeln kann, und diese Veröffentlichung zeigt, dass das Studio wieder auf den Reiz des freien Herumstreifens setzt.

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Erscheinungsjahr 2014 Genre Endless Runner Plattform iOS, Android, Windows Phone Entwickler Gameloft Bekannt für Spin-off eines Endless-Runner-Spiels Digitale Verfügbarkeit Aus dem Angebot genommen

Mit „Spider-Man Unlimited“ schlägt das Mobile-Gaming in der Chronologie der Spider-Man-Spiele eine weitere Richtung ein. Dieser Titel erschien auf iOS, Android und Windows Phone als Endless-Runner, der auf einer riesigen Auswahl an alternativen Spider-Man-Charakteren basiert.

Die freischaltbaren Helden stützen sich stark auf das erweiterte „Spider-Verse“, wodurch das Spiel über eine weitaus größere Besetzung verfügt als die auf Peter Parker ausgerichteten Konsolenveröffentlichungen.

Nur wenige Spider-Man-Spiele weichen so stark vom traditionellen Action-Plattform-Genre ab. Ich würde es nicht als repräsentativ für die gesamte Reihe bezeichnen, aber es spiegelt die Zeit wider, in der große mobile Veröffentlichungen zunehmend auf kurze Spielsitzungen setzten.

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Erscheinungsjahr 2014 Genre Open-World-Action Plattform PC, 3DS, PS3, PS4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Entwickler Beenox Bekannt für Letzte große, von Activision veröffentlichte Spider-Man-Veröffentlichung Digitale Verfügbarkeit Nein

Die Activision-Ära geht gegen Ende dieser Liste der Spider-Man-Spiele mit Beenox’ „Der unglaubliche Spider-Man 2“ zu Ende. Das Spiel erschien für PC, Nintendo 3DS, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, Android und iOS.

Das Spiel erschien gleichzeitig für zwei Konsolengenerationen, wobei die PS3- und Xbox 360-Versionen neben den PS4- und Xbox One-Editionen standen. Seine Open-World-Struktur knüpft an den Ansatz des Beenox-Spiels aus dem Jahr 2012 an.

Es erscheint kein weiteres von Activision veröffentlichtes eigenständiges Spider-Man-Spiel, bevor Insomniac Games die Serie 2018 neu auflegt.

Ich finde diesen historischen Schnittpunkt interessanter als das Spiel selbst. Er schließt eine Veröffentlichungsära ab, unmittelbar bevor die Spider-Man-Spiele ihren größten modernen Neustart erfahren.

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33. Marvel’s Spider-Man [Bester Einstiegspunkt in die moderne Spider-Man-Reihe]

Erscheinungsjahr 2018 Genre Open-World-Action Plattform PS4, PS5 (2020), PC (2022) Entwickler Insomniac Games Bekannt für Neustart einer modernen Spielereihe Digitale Verfügbarkeit Ja

Die moderne Ära beginnt, wenn dieser Leitfaden zur Spielreihenfolge von Spider-Man bei „Marvel’s Spider-Man“ von Insomniac Games angelangt ist. Sony Interactive Entertainment veröffentlichte die ursprüngliche PlayStation-4-Version im Jahr 2018. „Marvel’s Spider-Man Remastered“ folgte dann 2020 auf der PlayStation 5 und 2022 auf dem PC.

Diese Version von Peter Parker ist bereits seit acht Jahren als Spider-Man aktiv. Sein etabliertes Superheldenleben kollidiert mit persönlichen Problemen, während Mister Negative und eine noch größere Bedrohung durch die Sinister Six New York destabilisieren.

Wenn du speziell nach Spider-Man-Spielen in der richtigen Reihenfolge für die PS5 suchst, würde ich dir empfehlen, hier anzufangen. „Marvel’s Spider-Man Remastered“ bietet die beste Grundlage für die aktuelle Geschichte und den modernen Stil der Spider-Man-Spiele.

Du kannst dir auch unseren Leitfaden ansehen, wie du „Marvel’s Spider-Man Remastered“ kostenlos erhalten kannst, bevor du es kaufst.

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Erscheinungsjahr 2020 Genre Open-World-Action Plattform PS4, PS5, PC (2022) Entwickler Insomniac Games Bekannt für Einzelnes Kapitel einer Trilogie Digitale Verfügbarkeit Ja

Insomniac Games legte 2020 mit „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales““ für PlayStation 4 und PlayStation 5 nach, bevor das Spiel zwei Jahre später auch für den PC erschien.

Wer die Spider-Man-Spiele in der modernen Kontinuität der Reihe nach verfolgt, sollte dieses zweite Spiel als Zweites spielen. Die kompakte, eigenständige Geschichte spielt im Winter in Harlem und verleiht Miles bioelektrische Venom-Angriffe sowie Tarnkräfte, die seinen Kampfstil von dem Peters unterscheiden.

Für Leser, die die Spider-Man-Spiele auf der PS5 der Reihe nach durchspielen: Miles erhält hier genügend Raum, um sich als eigenständige Hauptfigur zu etablieren, bevor er sich in der Fortsetzung das Rampenlicht mit Peter teilt.

Unser Leitfaden dazu, wie man „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales““ kostenlos erhält, behandelt eine weitere Möglichkeit, die man zuerst prüfen sollte.

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Erscheinungsjahr 2023 Genre Open-World-Action Plattform PS5, PC (2025) Entwickler Insomniac Games Bekannt für Den am besten bewerteten Teil der Reihe und das insgesamt beste Spider-Man-Spiel Digitale Verfügbarkeit Ja

Den Abschluss dieser Liste der Spider-Man-Spiele in chronologischer Reihenfolge bildet „Marvel’s Spider-Man 2““. Insomniac Games veröffentlichte es 2023 für die PlayStation 5, die PC-Version folgte 2025.

Peter Parker und Miles Morales sind beide in einem erweiterten New York spielbar. Brooklyn und Queens gesellen sich zu Manhattan, während Peters Symbiont-Handlungsstrang Venom in den Mittelpunkt des Konflikts rückt.

Die PS5-Version hat auf Metacritic eine Bewertung von 90 Punkten, basierend auf 145 Kritiken. Wenn du nach Spider-Man-Spielen für die PS5 gesucht hast, weil du nur das beste aktuelle Spiel haben möchtest, ist dies meine Empfehlung. Was die Handlung angeht, fügt sich dieses Spiel viel besser in die Reihe der früheren Spiele mit Peter und Miles ein.

PC-Spieler können es auch mit unseren besten PC-Spielen des Jahres 2026 vergleichen. Schau dir an, wie du „Marvel’s Spider-Man 2““ kostenlos erhalten kannst – als weitere Option.

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Spider-Man-Spiele nach Epochen

Die Einteilung aller Spider-Man-Spiele in vier Epochen erleichtert den Überblick über die vollständige Liste der Spider-Man-Spiele in chronologischer Reihenfolge und liefert schnell eine Antwort auf die Frage, wie viele Spider-Man-Spiele es für eine bestimmte Konsolengeneration gibt. Hier ist die vollständige Aufschlüsselung.

Retro-Ära (1982–1996)

Die ersten 15 Spider-Man-Spiele in chronologischer Reihenfolge umfassen Atari-Hardware, Heimcomputer, Game Boy, SNES, Genesis und Segas 32X. Die meisten davon werden digital nicht mehr verkauft. Ich betrachte diese Spider-Man-Spiele vor allem als Teil der Geschichte und der Nostalgie, da nur sehr wenige modernen Spielern einen praktischen Grund bieten, sich die Original-Hardware zu besorgen.

PS1/PS2/GameCube/Xbox-Ära (2000–2008)

Die nächsten 11 Spider-Man-Spiele rücken die 3D-Bewegung in den Mittelpunkt der Reihe. „Spider-Man“ aus dem Jahr 2000 etablierte ein frühes 3D-Konzept, während „Spider-Man 2“ aus dem Jahr 2004 die Serie in eine offene Welt in Manhattan führte, in der man sich mit Spinnweben von Gebäude zu Gebäude schwingen konnte. Dies ist die Ära, in der die Entwickler endlich erkannten, dass das Fortbewegen Teil der Fantasiewelt sein muss.

Handheld- und Mobilgeräte-Ära (2010–2014)

Sechs Veröffentlichungen umfassen „Shattered Dimensions““, „Edge of Time“, die beiden „Amazing Spider-Man“-Spiele sowie mobile Ableger. Die Formate variieren stark, und der Zeitraum endet mit Activisions letzter eigenständiger Spider-Man-Veröffentlichung, bevor die Serie in ihre moderne Phase eintritt. Wer versucht, alle Spider-Man-Spiele nachzuverfolgen, sollte diese Handheld- und Mobilzweige nicht überspringen.

Insomniac-PS5-Ära (2018–2023)

Die letzten drei Spiele sind „Marvel’s Spider-Man“, „Miles Morales“ und „Marvel’s Spider-Man 2““. Dies sind die Spider-Man-Spiele, die sich auf der PS5 am einfachsten der Reihe nach spielen lassen, und die modernen Titel sind auch heute noch weit verbreitet. Wenn ihr neu in der Reihe seid, ist dies die Ära, die ich euch tatsächlich empfehlen würde, vollständig durchzuspielen. Aktuellere Empfehlungen findest du in unserer Liste der besten PS5-Spiele.

Spider-Man-Spiele in chronologischer Reihenfolge (2026Übersichtstabelle)

Die folgende Tabelle listet die Spider-Man-Spiele in chronologischer Reihenfolge nach ihrem ursprünglichen Erscheinungsjahr auf. So können Sie am schnellsten einen Überblick über alle Spider-Man-Spiele gewinnen, die in unserer Spielezählung enthalten sind, bevor Sie sich einzeln mit den einzelnen Veröffentlichungen befassen.

Jahr Spiel Plattform(en) Entwickler 1982 Spider-Man Atari 2600, Magnavox Odyssey² Parker Brothers 1984 Questprobe mit Spider-Man Apple II, Atari 8-Bit, Commodore 64, DOS Adventure International 1989 Der unglaubliche Spider-Man und Captain America in „Dr. Dooms Rache“! Amiga, Atari ST, C64, DOS Paragon Software 1990 Der unglaubliche Spider-Man Amiga, Atari ST, C64, DOS Oxford Digital Enterprises 1990 Der unglaubliche Spider-Man Game Boy Rare 1991 Der unglaubliche Spider-Man gegen den Kingpin Genesis, Master System, Game Gear, Sega CD Technopop 1992 Spider-Man: Die Rückkehr der Sinister Six NES, Master System, Game Gear Bits Studios 1992 Der unglaubliche Spider-Man 2 Game Boy Bits Studios 1992 Spider-Man und die X-Men in „Arcade’s Revenge“ SNES, Genesis, Game Gear, Game Boy Softwareentwicklungen 1993 Der unglaubliche Spider-Man 3: Die Invasion der Spider-Slayer Game Boy Bits Studios 1994 Der unglaubliche Spider-Man: Tödliche Feinde Super Famicom (nur in Japan) Epoch 1994 Spider-Man und Venom: Maximum Carnage SNES, Genesis Softwareentwicklungen 1995 Spider-Man: Die Zeichentrickserie SNES, Genesis Western Technologies 1995 Venom/Spider-Man: Trennungsangst SNES, Genesis, PC Softwareentwicklungen 1996 Spider-Man: Netz aus Feuer Sega 32X BlueSky Software 2000 Spider-Man PS1, N64, Game Boy Color, Dreamcast, PC Neversoft 2001 Spider-Man 2: Electro tritt auf den Plan PS1 Vicarious Visions 2001 Spider-Man 2: Die Sinister Six Game Boy Color Torus Games 2001 Spider-Man: Mysterios Bedrohung Game Boy Advance Vicarious Visions 2002 Spider-Man: Der Film GBA, GameCube, PC, PS2, Xbox Treyarch 2004 Spider-Man 2 GBA, GameCube, PC, PS2, Xbox, N-Gage, DS, PSP Treyarch 2005 Ultimate Spider-Man GameCube, Xbox, PS2, DS, PC, GBA Treyarch / Beenox 2006 Spider-Man: Die Schlacht um New York Nintendo DS, GBA Torus Games 2007 Spider-Man 3 GBA, PC, DS, PS2, Wii, Xbox 360, PS3, PSP Vicarious Visions / Treyarch / Beenox 2007 Spider-Man: Freund oder Feind Xbox 360, Wii, PS2, PC, PSP, DS Next Level Games 2008 Spider-Man: Web of Shadows PC, DS, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 Shaba Games 2010 Spider-Man: Shattered Dimensions DS, PS3, Wii, Xbox 360, PC Beenox 2010 Ultimate Spider-Man: Total Mayhem iOS, Android Gameloft 2011 Spider-Man: Edge of Time 3DS, DS, PS3, Wii, Xbox 360 Beenox 2012 Der unglaubliche Spider-Man 3DS, DS, PS3, Wii, Xbox 360, Android, iOS, PC, Wii U, PS Vita Beenox 2014 Spider-Man Unlimited iOS, Android, Windows Phone Gameloft 2014 Der unglaubliche Spider-Man 2 PC, 3DS, PS3, PS4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Beenox 2018 Marvels Spider-Man PS4, PS5 (2020), PC (2022) Insomniac Games 2020 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS4, PS5, PC (2022) Insomniac Games 2023 Marvel’s Spider-Man 2 PS5, PC (2025) Insomniac Games

Welches Spider-Man-Spiel solltest du zuerst spielen?

Als Neuling solltest 2026du mit „Marvel’s Spider-Man Remastered“ beginnen. Es führt dich über Peter Parker in die Insomniac-Games-Reihe ein und legt die Beziehungen fest, die später eine Rolle spielen. Es ist auf modernen Plattformen wie der PlayStation 5 und dem PC erhältlich, während die Originalversion auch für die PS4 verfügbar ist.

Die moderne Geschichte setzt sich dann mit „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales““ fort, bevor „Marvel’s Spider-Man 2““ folgt. Das ist die eindeutigste Antwort, wenn es bei deiner Suche nach der richtigen Reihenfolge der Spider-Man-Spiele wirklich darum geht, was du spielen solltest. Ich würde der Versuchung widerstehen, direkt zu „Spider-Man 2“ zu springen, nur weil es neuer ist. Die Geschichte kommt besser zur Geltung, wenn man zuvor Zeit mit Peter und Miles jeweils für sich verbracht hat.

Für Retro-Spieler ist „Spider-Man 2“ aus dem Jahr 2004 mein Ausgangspunkt. Das offene Manhattan und das Schwingen von Gebäude zu Gebäude machen seinen Einfluss auf spätere Spiele auch heute noch deutlich.

Leser, die einen Vergleich der besten Spider-Man-Spiele in einer Rangliste suchen, sollten stattdessen unseren Leitfaden zu den besten Spider-Man-Spielen nutzen.

Mein Gesamtfazit zu den Spider-Man-Spielen in chronologischer Reihenfolge

Über mehr als vier Jahrzehnte hinweg zeichnen die Spider-Man-Spiele in chronologischer Reihenfolge die Entwicklung einer Reihe nach, die sich im Laufe der Zeit immer wieder parallel zur Gaming-Hardware gewandelt hat. Die frühesten Veröffentlichungen haben kaum Ähnlichkeit mit den nachfolgenden Spider-Man-Spielen in offener Welt, während die moderne Kontinuität von Insomniac Games Spider-Man seine klarste, zusammenhängende Spielhandlung verleiht.

„Marvel’s Spider-Man 2““ ist der neueste eigenständige Teil in dieser Chronologie von 35 Spielen und das am besten bewertete Spiel auf der Liste. Mit einer Metacritic- Bewertung von 90 und seinem Konzept mit zwei Protagonisten ist es die beste Wahl für alle, die sich nur ein aktuelles Spider-Man-Spiel zulegen möchten.

Ich würde dennoch eine Unterscheidung treffen: Wenn ihr das derzeit beste Spiel der Reihe sucht, entscheidet euch für „Spider-Man 2“. Wenn ihr den besten Einstieg sucht, beginnt mit „Marvel’s Spider-Man Remastered“, macht dann mit „Miles Morales“ weiter und schließt die Reihe schließlich mit „Spider-Man 2“ ab.

Wer aus Nostalgie alle Spider-Man-Spiele durchspielen möchte, kann anhand der obigen Tabelle und der Aufschlüsselung nach Epochen die Generation auswählen, die ihn am meisten interessiert.

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Häufig gestellte Fragen