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UAB Helis Play

Gynėjų Str. 4-333

LT01109 – Vilnius

Litauen

Kontakt

E-Mail: content@eneba.com

Im Handelsregister der Republik Litauen eingetragene Unternehmensnummer

sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 304923415.

Die UAB Helis Play wird rechtlich durch den Geschäftsführer Vytis Uogintas vertreten.

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