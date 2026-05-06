Beste fortlaufende Spielserie bei den Game Awards 2025: Alle Nominierten

The Bestes laufendes Spiel 2025 Diese Kategorie ist nach wie vor eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Spieler, denen regelmäßige Updates, langfristiger Spielwert und lebendige Communities wichtig sind. Im Jahr 2025 haben diese Spiele den Tag ihrer Veröffentlichung längst hinter sich gelassen.

Sie haben sich durch umfangreiche Inhaltsupdates, Balancing-Änderungen, Rückkopplungen aus der Community und die starke Unterstützung der Entwickler weiterentwickelt, die sich weiterhin für ihre Spielergemeinschaft engagieren. Ganz gleich, ob es sich um Koop-, MMO-, Battle-Royale- oder Hero-Shooter-Spiele handelt, Dauerhafte Spiele stehen mittlerweile im Mittelpunkt der Gaming-Kultur. Hier sind die fünf Nominierten für Das beste laufende Spiel at The Game Awards 2025:

Final Fantasy XIV – Square EnixDas MMORPG des Unternehmens setzt weiterhin Maßstäbe in Sachen langfristiger Support.

Square EnixDas MMORPG des Unternehmens setzt weiterhin Maßstäbe in Sachen langfristiger Support. Fortnite – Epic GamesbehältFortnite mit seiner sich ständig verändernden Karte, Crossover-Events und Spielmodi im Zentrum der Gaming-Kultur.

Epic GamesbehältFortnite mit seiner sich ständig verändernden Karte, Crossover-Events und Spielmodi im Zentrum der Gaming-Kultur. Helldivers II – Helldivers II baut auf seinen Wurzeln als Koop-Shooter auf und erweitert seine galaktische Kriegssimulation durch regelmäßige Updates nach der Veröffentlichung. Die Entwickler haben durch regelmäßige Inhaltsupdates neue Strategien, Gegnertypen und taktische Ebenen hinzugefügt.

Helldivers II baut auf seinen Wurzeln als Koop-Shooter auf und erweitert seine galaktische Kriegssimulation durch regelmäßige Updates nach der Veröffentlichung. Die Entwickler haben durch regelmäßige Inhaltsupdates neue Strategien, Gegnertypen und taktische Ebenen hinzugefügt. Marvel Rivals – Marvel Rivals sorgte mit seinem Live-Service-Hero-Shooter-Modell für Aufsehen und bot einen stetigen Strom an neuen Helden, Karten und Balancing-Änderungen.

Marvel Rivals sorgte mit seinem Live-Service-Hero-Shooter-Modell für Aufsehen und bot einen stetigen Strom an neuen Helden, Karten und Balancing-Änderungen. No Man’s Sky – Jahre nach seiner Veröffentlichung, No Man’s Sky überrascht weiterhin mit umfangreichen Inhaltserweiterungen.

Während sich die Gaming-Branche ständig weiterentwickelt, zeigen diese langlebigen Titel, dass regelmäßige Updates, die Einbindung der Spieler und das Engagement der Entwickler der Schlüssel zum langfristigen Erfolg sind. Bleiben Sie dran, denn diese Spiele prägen auch weiterhin die Zukunft der Gaming-Kultur.

Welche Spiele wurden 2025 für die Auszeichnung „Bestes fortlaufendes Spiel“ nominiert?

The Bestes laufendes Spiel 2025 Das Angebot umfasst fünf Titel, die jeweils einen einzigartigen Ansatz in Bezug auf Live-Service-Unterstützung und langfristige Spielerbindung verfolgen. Von umfangreichen Erweiterungen bis hin zu saisonalen Aktualisierungen – diese Spiele haben ihre Relevanz bewahrt, indem sie auf ihre Communities eingegangen sind und regelmäßig neue, sich weiterentwickelnde Inhalte bereitgestellt haben.

Final Fantasy XIV behauptet weiterhin seinen Platz unter den Das beste laufende Spiel Nominierte 2025 dank kontinuierlicher Erweiterungen und eines unübertroffenen Engagements für die Zufriedenheit der Spieler. Im Jahr 2025,Square Enix führte eine neue, storybasierte Erweiterung mit neuen Gebieten, Klassen und Raids ein, die die Handlung und die Spielmöglichkeiten der Welt erweitert.

Pro-Tipp Erledige vorrangig die täglichen Roulette-Aufgaben und „Wondrous Tails“, um die wöchentlichen Belohnungen zu maximieren und über die neuen Ausrüstungsrotationen der Erweiterung auf dem Laufenden zu bleiben.

Regelmäßige Updates sorgen für Verbesserungen der Spielqualität, neue Dungeon-Inhalte und saisonale Events, die dazu beitragen, das Interesse der Spieler aufrechtzuerhalten.

Das aktive „Free Company“-System des Spiels, die weltübergreifenden Linkshells und die vielfältigen sozialen Funktionen bieten der treuen Spielergemeinde viele Gründe, Jahr für Jahr dabei zu bleiben. Nur wenige Online-Spiele können mit dieser Mischung aus erzählerischer Tiefe und einer starken, langjährigen Community mithalten.

Fortnite

Fortnite setzt weiterhin neue Maßstäbe dafür, was ein Live-Service-Spiel leisten kann, eine Mischung aus spannendem Gameplay, Popkultur und sich weiterentwickelnden Spielmechaniken. Im Jahr 2025,Epic Games führte mehrere saisonale Updates ein, die die Karte grundlegend überarbeiteten, neue Spielsysteme hinzufügten und hochkarätige Kooperationen aus den Bereichen Gaming, Film und Musik ins Leben riefen.

Pro-Tipp Entdecke zu Beginn jeder Saison die neu hinzugefügten Kartenbereiche; sie enthalten in der Regel hochwertige Beute und sind mit den Battle-Pass-Herausforderungen verknüpft, sodass du schneller vorankommst.

Der Battle Pass des Spiels ist nach wie vor ein großer Anziehungspunkt, das den Spielern alle paar Monate neue Kosmetikgegenstände, Quests und storybasierte Inhalte bietet. Sein Kreativmodus und Gemeinschaftsveranstaltungen sorgen für zusätzliche Interaktion, die über die üblichen Spiele hinausgeht.

Als eines der bekanntesten Laufende Spiele – GOTY 2025, FortniteRänge erhält sich durch ständige Neuerungen und eine weltweite kulturelle Präsenz eine riesige, aktive Spielergemeinde.

Helldivers II zeichnet sich durch seine eine einzigartige Mischung aus Live-Koop-Gameplay und einer sich ständig weiterentwickelnden Geschichte. Im Laufe des Jahres haben die Entwickler regelmäßig Updates veröffentlicht, die neue Gegnerfraktionen, Strategien, Missionsarten und neue Biome einführen.

Pro-Tipp Schau täglich auf dem Galaktischen Kriegsboard vorbei, um besonders lohnende Missionen auszuwählen, die doppelte Belohnungen bieten und den Verlauf der globalen Kampagne zugunsten deiner Fraktion beeinflussen.

Das Community-Warbord-System sorgt für eine dynamische Kampagne, wo Echtzeit-Beiträge den Zustand des Universums prägen und langfristige Investitionen fördern.

Regelmäßige Anpassungen der Spielbalance, Fehlerbehebungen und schnelle Feedback-Zyklen zeugen von einer starken Entwicklungsunterstützung, während das auf Teamwork ausgerichtete Design des Spiels weiterhin eine engagierte, kooperative Spielergemeinschaft fördert. Nur wenige Spiele im Jahr 2025 bieten eine derart reaktionsschnelle, spielergesteuerte Live-Service-Struktur.

Marvel Rivals

Marvel Rivals hinterließ 2025 einen bleibenden Eindruck mit seinem rasant wachsenden Hero-Shooter-Konzept, was deutlich macht, wie viel Schwung das Spiel mittlerweile entwickelt hat. Regelmäßige saisonale Updates bringen neue Helden, zeitlich begrenzte Spielmodi und storybasierte Events, die das Marvel das Universum auf sinnvolle Weise.

Pro-Tipp Nutze den Übungsbereich, um jede Saison neue Helden vor dem Wettkampfmodus zu testen, insbesondere nach Balance-Updates, die die Eignung der Helden für die jeweiligen Spielklassen verändern.

Die Entwickler haben schnell auf Probleme mit der Spielbalance reagiert, wodurch der Wettkampf fair und spannend bleibt.

mit engen Verbindungen zu Marvel Fandom, plattformübergreifende Unterstützung und eine aktive Roadmap für Inhalte, Marvel-RivalRänge wächst sowohl an Größe als auch an Kundentreue weiter. Die Mischung aus Spektakel, klarer Struktur und regelmäßigen Updates sichert ihm seinen Platz als herausragende fortlaufende Serie.

No Man’s Sky hat sich im Laufe der Jahre zu eines der beständigsten und am stärksten von der Community getragenen Live-Service-Spiele, und auch im Jahr 2025 entwickelt es sich weiter, ohne an Schwung zu verlieren.

Hallo, liebe Spieler umfangreiche Updates eingeführt das neue Expeditionsformate einführte, die Schiffs- und Basisbau-Systeme erweiterte und gemeinsame soziale Treffpunkte hinzufügte, die zu spontanen Multiplayer-Begegnungen anregen.

Pro-Tipp Nimm an den Expeditionen teil, sobald sie starten – sie bieten zeitlich begrenzte Belohnungen, leiten den Spielfortschritt mit klaren Zielen und führen oft neue Spielsysteme ein, noch bevor diese in den allgemeinen Updates verfügbar sind.

Obwohl es kein Abonnementmodell gibt, hält das Spiel einen Veröffentlichungsrhythmus ein, der dem größerer Studios in nichts nachsteht. Sein Bekenntnis zu langfristiger Unterstützung, Transparenz und überraschenden Inhaltsveröffentlichungen sorgt dafür, dass sowohl Stammspieler als auch Neulinge bei Laune bleiben. Nur wenige Titel können ein solches Wachstum nach der Veröffentlichung und eine solche Wertschätzung durch die Spieler vorweisen wie No Man’s Sky.

Was macht ein fortlaufendes Spiel preiswürdig?

The Das beste laufende Spiel In dieser Kategorie geht es um langfristiges Engagement. Spiele, die in diesem Bereich nominiert werden, haben bewiesen, dass sie sich sinnvoll weiterentwickeln und gleichzeitig ihre Communitys aktiv und engagiert halten können. Hier sind die wichtigsten Merkmale, die preiswürdige, fortlaufende Titel im Jahr 2025 auszeichnen:

Regelmäßige Updates und neue Inhalte – Regelmäßige Erweiterungen, saisonale Events oder neue Spielfunktionen sorgen für Abwechslung und verhindern, dass das Spielerlebnis mit der Zeit langweilig wird.

– Regelmäßige Erweiterungen, saisonale Events oder neue Spielfunktionen sorgen für Abwechslung und verhindern, dass das Spielerlebnis mit der Zeit langweilig wird. Starkes gesellschaftliches Engagement – Aktive soziale Netzwerke, Foren, Events im Spiel und die Kommunikation mit den Entwicklern tragen dazu bei, lebendige Spielergemeinschaften zu erhalten.

– Aktive soziale Netzwerke, Foren, Events im Spiel und die Kommunikation mit den Entwicklern tragen dazu bei, lebendige Spielergemeinschaften zu erhalten. Langlebigkeit und Stabilität – Zuverlässige Server, reibungsloser Spielablauf und das Vertrauen in den kontinuierlichen Support des Entwicklers schaffen ein dauerhaftes Vertrauen bei den Spielern.

– Zuverlässige Server, reibungsloser Spielablauf und das Vertrauen in den kontinuierlichen Support des Entwicklers schaffen ein dauerhaftes Vertrauen bei den Spielern. Wiederspielwert & Abwechslung – Spiele, die verschiedene Spielmodi, sich weiterentwickelnde Metas oder prozedural generierte Inhalte bieten, geben den Spielern mehr Gründe, regelmäßig wiederzukommen.

– Spiele, die verschiedene Spielmodi, sich weiterentwickelnde Metas oder prozedural generierte Inhalte bieten, geben den Spielern mehr Gründe, regelmäßig wiederzukommen. Preis-Leistungs-Verhältnis/Erschwinglichkeit – Eine faire Monetarisierung oder der kostenlose Zugang machen das Spiel für neue Spieler zugänglich und belohnen gleichzeitig erfahrene Spieler.

– Eine faire Monetarisierung oder der kostenlose Zugang machen das Spiel für neue Spieler zugänglich und belohnen gleichzeitig erfahrene Spieler. Entwickler-Support und Reaktionsfähigkeit – Regelmäßige Fehlerbehebungen, Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und die Berücksichtigung des Spieler-Feedbacks sorgen dafür, dass sich das Spiel in die richtige Richtung entwickelt.

Einige der diesjährigen Das beste laufende Spiel Die Nominierten weisen überraschende Ähnlichkeiten mit den Titeln auf, die in der Spiel des Jahres Spielangebot, einschließlich der wiederholbaren Kampfvielfalt, die man in Hades II and Helldivers II, und das auf Erkundung ausgerichtete Design von Hollow Knight: Silksong and No Man’s Sky.

So stimmst du bei den Game Awards 2025 ab

Abstimmung überThe Game Awards 2025 ist für die Öffentlichkeit zugänglich und dauert nur wenige Minuten. Fans können die offizielle Website unter thegameawards.com, wo sie alle Nominierte in allen Kategorien, einschließlichDas beste laufende Spiel.

Nach der Anmeldung können die Nutzer pro Kategorie eine Stimme abgeben und ihre Wahl bis zum Ablauf der Frist jederzeit ändern. Die Teilnahme an der Abstimmung ist kostenlos, und die Teilnehmer können ihre Favoriten in den sozialen Medien teilen, um ihre Lieblingstitel zu unterstützen. Die Stimmen der Community fließen ebenso in das Endergebnis ein wie die Stimmen der Jury aus der internationalen Gaming-Presse, wodurch jede die Meinung des Spielers fließt in das Ergebnis ein.

Mein Fazit

Jedes der Das beste laufende Spiel Die Nominierten des Jahres 2025 bieten einen ganz eigenen Ansatz für den Erfolg von Live-Service-Spielen, gestützt durch starke Entwicklungsunterstützung und engagierte Communities. Von Final Fantasy XIV ausführliche Erzählweise Fortnites eine unvergleichliche kulturelle Reichweite, Das Angebot spiegelt wider, wie vielfältig und ausgereift die aktuellen Spiele geworden sind.

Helldivers II and Marvel Rivals aufzeigen, wie neuere Titel durch Dynamik und klares Design punkten können, während No Man’s Sky beweist einmal mehr die Kraft einer langfristigen Neuausrichtung. Wenn Beständigkeit und Wert die Stärke in dieser Kategorie ausmachen, Final Fantasy XIV zeichnet sich als die umfassendste, stabilste und am stärksten von der Community getragene Lösung von allen aus.