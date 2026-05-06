Die am meisten erwarteten Spiele, die 2026 erscheinen: Titel, die man im Auge behalten sollte

Wenn es um die am meisten erwarteten Spiele geht, die 2026 erscheinen, hat jeder seine eigenen Favoriten. Manche warten vielleicht auf große Neuerscheinungen wie Grand Theft Auto VI, andere hoffen vielleicht auf neue Titel, und es gibt auch eine ganze Reihe von Leuten, die auf Remaster warten. Wie dem auch sei, 2026 verspricht ein großartiges Jahr für Gamer zu werden.

Sicherlich habt ihr eure eigenen Titel, auf die ihr im kommenden Jahr besonders gespannt seid, aber wenn man sich nur auf einige wenige Titel konzentriert, kann das zu einem eingeschränkten Blickwinkel führen. Damit ihr über die aktuellen Entwicklungen in der Gaming-Welt auf dem Laufenden bleibt, habe ich eine Liste mit 25 Spiele, die du im Auge behalten solltest.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele, die 2026 erscheinen

Nun, im nächsten Jahr kommen viele Spiele auf den Markt, aber diese Titel werden besonders sehnlichst erwartet:

Grand Theft Auto VI – Auf dieses Open-World-Krimi-Sandbox-Spiel haben wir schon sehr lange gewartet, und es wurde sogar auf November verschoben. Vielleicht wird 2026 das Jahr sein, in dem es endlich erscheint? Resident Evil: Requiem – Capcoms Rückkehr zu seinen Survival-Horror-Wurzeln hat sich ausgezahlt, und die Rückkehr nach Raccoon City sorgt dafür, dass dieser Titel sofort ins Auge sticht. Pragmatisch– Ein neues Spiel von Capcom, in dem man als Ermittler gemeinsam mit einem Android-Begleiter eine verlassene Mondstation erkundet.

Das sind nicht die einzigen wichtigen Spiele, auf die man achten sollte, also lies unbedingt weiter.

Die 25 am meisten erwarteten Spiele, die 2026 erscheinen

Diese Liste ist bei weitem nicht vollständig; schließlich erscheinen 2026 unzählige Spiele. Was wir hier jedoch haben, sind 25 Spiele, die definitiv für Aufruhr gesorgt haben und gehören zu den meistgehypten.

Und nun zur Liste. Wie viele dieser Spiele schaust du dir persönlich an?

1. Grand Theft Auto VI [Ein Open-World-Krimi-Sandbox-Spiel der nächsten Generation]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 19. November 2026 Bestätigte Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S Urheber Rockstar Games

Es dürfte wohl niemanden überraschen, Grand Theft Auto VI führt die Liste der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2026 an. Nach dem überwältigenden Erfolg von Grand Theft Auto V… da war es nur natürlich, dass die Fans nach mehr verlangten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn man von einer „Open-World-Krimisimulation“ spricht, GTA ist mit ziemlicher Sicherheit das erste Spiel, das einem in den Sinn kommt, und obwohl VI hat große Fußstapfen zu füllen, doch kaum jemand wird bestreiten, dass sich bereits ein großer Hype darum gebildet hat.

Dieser Teil der epischen Serie handelt von den Abenteuern des Verbrecherpaares Jason Duval und Lucia Caminos im sonnigen Leonida und verspricht, größer, kühner und dreister zu werden als alle seine Vorgänger, die alle bereits spannende Open-World-Spiele.

Nun,Grand Theft Auto VI hat in Bezug auf den Veröffentlichungstermin viele Rückschläge erlebt (sicherlich 2026, oder?), aber das hat die Begeisterung der Fans keineswegs gedämpft; wenn überhaupt, hat es die Glut nur noch weiter angefacht und die Fans sehnsüchtig auf Neuigkeiten warten lassen. Hoffen wir, dass sich der Hype auszahlt und wir ein weiteres GTA auf derselben Ebene wie Vice City.

Mein Fazit:Ich persönlich nehme zwar eine abwartende Haltung ein, was Grand Theft Auto VIIch bin sehr zuversichtlich, dass Rockstar ein ausgereiftes und – was am wichtigsten ist – unterhaltsames Produkt auf den Markt bringen wird.

2. Resident Evil: Requiem [Eine neue Variante der Resident-Evil-Kamera]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 27. Februar 2026 Bestätigte Plattformen PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Urheber Capcom

Nach den Höhepunkten von Resident Evil 7 and Resident Evil Village, erlebt die Serie derzeit eine kleine Renaissance, da sie kehrte zu seinen Survival-Horror-Wurzeln zurück. Versteh mich nicht falsch: Ich fand es toll 5 and 6…s Koop-Modus, aber im Bereich Survival-Horror ließen sie definitiv etwas zu wünschen übrig. Zum Glück, Ruheist ein weiteres Spiel dieser Art.

In diesem bald erscheinenden Survival-Horror-Spiel schlüpfst du in die Rolle der FBI-Analystin Grace Ashcroft, die nach Raccoon City zurückkehrt. Doch dieses Mal, Sie werden gezwungen sein, einen anderen Ansatz zu wählen, denn Grace ist keine Jill, kein Chris und kein Ethan. Um es mit den Worten von Regisseur Koshi Nakanishi zu sagen (der bei 7), Ruhewird wild zwischen den Extremen von angespanntem Horror und kathartischem Triumph hin- und herpendeln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Damit kann man eigentlich nichts falsch machen Resident Evil. Auch wenn sie sicherlich nicht alle gleich sind, hat doch jede Resident Evil Das Spiel steckt voller schauriger Überraschungen und dynamischer Action, und Resident Evil: Requiem wird dem eine neue Wendung geben.

Besonders bemerkenswert ist in Resident Evil: Requiem ist die Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln. Während man in früheren Spielen entweder an die First-Person- oder die Third-Person-Perspektive gebunden war, Ruhe ermöglicht es Ihnen, spontan zwischen ihnen zu wechseln, von denen jede ein völlig anderes Erlebnis bietet, das bei den Spielern mit Sicherheit einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird.

Mein Fazit:Resident Evil: RequiemSchon allein durch seinen neuen Ansatz und seine veränderte Perspektive hebt sich dieser Film von seinen Vorgängern ab. Horrorfans, diesen Film solltet ihr euch auf jeden Fall auf eure Liste setzen.

3. Pragmata [Ein neues Science-Fiction-Franchise von Capcom]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 2026 Bestätigte Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Urheber Capcom

Als Nächstes kommtPragmatisch, was (ziemlich überraschend) eine neue Spielereihe von Capcom. Wenn es dir so geht wie mir, hast du es wahrscheinlich satt, ständig Remakes, Remaster und Fortsetzungen zu sehen, weshalb Titel wie Pragmatischsich abheben.

In diesem Science-Fiction-Action-Abenteuerspiel schlüpfst du in die Rolle von Hugh Williams, einem Mann, der eine scheinbar verlassene Mondstation untersucht. Schon bald kommt es zu einer Katastrophe, und er wird von einem Android-Mädchen namens Diana gerettet. Gemeinsam müssen die beiden sich durch die Station kämpfen und einen Weg finden, zur Erde zurückzukehren. In einem YouTube-Kommentar wurde es als „Dad Space“ bezeichnet, und ja, das trifft es ziemlich genau.

Warum wir uns dafür entschieden haben Versteh mich nicht falsch: Remakes sind schön und gut, aber es sind neue Spielereihen, die die Entwicklung vorantreiben, und es ist toll, dass Capcom, ein Triple-A-Unternehmen, etwas Neues ausprobiert.

Pragmatischmöchte sich von seinen Mitbewerbern abheben über sein einzigartiges Hacking-System. Während Hugh über eine Vielzahl von Werkzeugen und Waffen verfügt, um die wütenden Roboter der Station auszuschalten, musst du Diana einsetzen, um sie zu hacken. Du musst also nicht nur schnelle Reflexe haben, sondern auch zügig und entschlossen Hacking-Rätsel lösen, während du mitten im Kampfgeschehen steckst.

Mein Fazit:Ich bin optimistisch, was Pragmatisch. Den Trailern und Gameplay-Videos nach zu urteilen, sieht es sehr gut aus und spielt sich auch gut, und der hybride Action-Kampf scheint viel Spaß zu versprechen.

4. Fable [Neustart der Serie]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 2026 Bestätigte Plattformen PC, Xbox Series X/S Urheber Playground Games, Xbox Game Studios

Apropos Neustarts, Fabelsoll 2026 eine eigene Version erhalten. Nach einer langen und turbulenten Zeit, die mit der Schließung von Lionhead Studios begann und in der das Projekt von Studio zu Studio weitergereicht wurde, sieht es so aus, als würde es endlich losgehen.

Da dies als Neustart der Serie gedacht ist, FabelDie Spieler werden sich auf ein gewaltiges Abenteuer in einer märchenhaften Welt begeben. Zumindest sieht es auf dem Papier so aus; ich gehe nur davon aus, dass sie es als Neustart bezeichnet haben. Das ist eine große Herausforderung, zumal das Original Fabelwar ein besonders tolles Fantasy-Spiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ehrlich gesagt bin ich einfach froh, dass wir noch eine bekommen FabelSpiel. Ich dachte Die Reisewäre das Ende der Geschichte.

Fabelhebt sich durch seine trockener Humor, konsequente Entscheidungen und Respektlosigkeit zu einem eigenen Genre. Oftmals geht so etwas bei Remakes verloren, daher hoffe ich wirklich, dass es diesem Neustart gelingt, dieses unverwechselbare Flair einzufangen.

Mein Fazit:More Fabelist gut, und ich bin vorsichtig optimistisch, dass es dem Neustart gelingen wird, den Zauber des Originals einzufangen.

5. Marvels Wolverine [Ein Spiel für Erwachsene mit einer beliebten Figur]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 2026 Bestätigte Plattformen PlayStation 5 Urheber Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment

Wolverine ist seit langem dafür bekannt, der Beste in seinem Fach zu sein, und in diesem speziellen Fall, Er spielt die Hauptrolle in Superhelden-Spiele für Erwachsene, wie zum Beispiel das kommende Marvels Wolverine.

Diesein actiongeladenes Action-RPG versetzt dich in den gelben Overall von Logan, einer Figur, die mittlerweile keiner Vorstellung mehr bedarf. Auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht viel über die Handlung wissen, Was wir haben, ist einfach der Hammer und super vielversprechend: Bösewichte auf spektakulär blutige Weise in Stücke schneiden, über Dächer rennen und springen und sich wahrscheinlich in Bars betrinken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Auch wenn du kein Fan von Superhelden-Spielen bist, Marvels Wolverine Es sieht aus und fühlt sich an, als würde man einen Actionfilm spielen. Angeblich soll es auch zahlreiche Anspielungen auf die X-Men und Logans persönlichen Mythos geben, was bei den Fans der Figur sicher gut ankommen wird.

Ich möchte außerdem darauf hinweisen, dass Marvels Wolverine wird zudem von einigen großartigen Entwicklern unterstützt, nämlich Insomniac Entertainment, das Studio, das den Marvel’s Spider-Man Reihe. Das bedeutet, dass Sie sich darauf verlassen können, dass das Ausgangsmaterial sorgfältig und respektvoll behandelt wird, und dass Wolverine wird eine sehr wertvolle Bereicherung für Ihre Bibliothek sein.

Mein Fazit:Die Voraussetzungen sind ideal für Marvels Wolverine: Ein großartiger Entwickler mit einer langen Tradition an hervorragenden Superhelden-Spielen, eine starke, fesselnde Figur und eine etwas reifere Interpretation des üblichen Superhelden-Klammes.

6. Saros [Erweiterung des Returnal-Universums]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 20. März 2026 Bestätigte Plattformen PlayStation 5 Urheber Housemarque, Sony Interactive Entertainment

Rückkehrwar insgesamt ein ziemlich tolles Spiel, aber „Saros“, der geistige Nachfolger aus dem Jahr 2026, scheint darauf aus zu sein, den früheren Hit von Housemarque noch zu übertreffen. Nach allem, was man hört, scheint das durchaus möglich zu sein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wie ich bereits erwähnt habe, ist es eine großartige Sache, neue Talente in die moderne Gaming-Branche zu holen. Während Saros ist zwar nicht gerade neu, aber immer noch ziemlich frisch, und ich bin voll und ganz dafür, einen Weg nach vorne zu finden.

Was das Gameplay angeht,Saros liegt nahe anRückkehr. Das Kern-Gameplay mag zwar einfach sein, aber es wird nicht nur durch filmreife Action bereichert, sondern auch dadurch, wie weit Housemarque das Konzept „Gegner, die auf dich schießen“ ausreizen kann. Hilfreich ist auch, dass das Die Umsetzung ist unglaublich gelungen, was zu einem Action-Shooter-Erlebnis führt, das garantiert begeistern wird.

Dieses Mal schlüpfst du in die Rolle von Arjun Devraj, einem Soltari-Enforcer, der auf dem sich wandelnden Planeten Carcosa nach Antworten sucht – ein Ort, der stark an Arrakis erinnert. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei um einen spirituellen Nachfolger, und so Arjun kann mächtige dauerhafte Verbesserungen und Meta-Ressourcen erhalten Das wird dir hoffentlich helfen, bei deinem nächsten Versuch mehr von der Geschichte zu entdecken.

Mein Fazit:Saros zeichnet sich als ernstzunehmender Anwärter im Action-Shooter-Genre ab, und da es als geistiger Nachfolger gilt, kannst du es genießen, auch wenn du Rückkehr.

7. Monster Hunter Stories 3: Verzerrtes Spiegelbild [Die nächste Geschichte des Spin-offs]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 13. März 2026 Bestätigte Plattformen PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Urheber Capcom

Ich bin ehrlich: Ich hätte nicht gedacht, dass Monster Hunter Stories ob es ein Erfolg werden würde. Es wurde jedoch tatsächlich ein Erfolg, und zwar so sehr, dass wir nun die dritte Folge der Serie vor uns haben, die soll Anfang nächsten Jahres erscheinen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Genau wie bei Remakes und Reboots freue ich mich, dass Capcom keine Scheu hat, mit einem bereits etablierten Titel zu experimentieren.

Im Gegensatz zum Hauptteil Monster Hunter Spiele, in denen man seltene und exotische Wildtiere ersticht und sie zu Hüten verarbeitet, Die Ableger sind handlungsorientierte JRPGs, in denen man auf Monstern reitet. Wenn das nach einer leichteren und sanfteren Atmosphäre klingt, dann liegt das daran, dass es genau so ist: Die lebendigen Welten, die emotionalen Bindungen zu den Monstern und die taktischen rundenbasierten Kämpfe bieten ein Erlebnis, das sich deutlich von den üblichen Titeln unterscheidet. Eine ausführlichere Analyse darüber, wie dieser Teil auf diesen Stärken aufbaut, findest du hier Monster Hunter Stories 3Rezension

In diesem Spiel wirst du Zeuge der verheerenden Auswirkungen des „Crystal Encroachment“ (Zoh Shia?), einer Katastrophe, die die rivalisierenden Königreiche Azuria und Vermeil heimsucht. Da es sich um ein klassisches JRPG handelt, wirst du sicher ahnen können, wie die Geschichte verläuft, aber Das wird jedoch wahrscheinlich keinen Abzug bei Capcoms Erzählkunst, der Grafik und dem Gesamteindruck bedeuten.

Mein Fazit:Monster Hunter Stories 3: Verzerrtes Spiegelbild ist die nächste Entwicklungsstufe von Capcoms ohnehin schon beeindruckendem Ableger und wird sicherlich sowohl Monster Hunter Fans und Liebhaber von JRPGs.

8. Forza Horizon 6 [Rennspiel der nächsten Generation]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 2026 Bestätigte Plattformen PC, PlayStation 5 (Veröffentlichungsdatum wird noch bekannt gegeben), Xbox Series X/S Urheber Playground Games, Xbox Game Studios

Wenn es um die die besten Rennspiele, derLosDa fällt mir sofort die Serie ein. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum, bei all dem atemberaubende Grafik und präzise Fahrphysik. Allerdings hat dich die Ankündigung von Forza Horizon 6, auch wenn es eine Weile dauerte, bis dies bestätigt wurde.

Dieses Mal, Du wirst in und um Japan herum Rennen fahren, wobei Orte wie der Fuji, Hokkaido und Tokio bereits für das Spiel bestätigt wurden. Es handelt sich zwar nicht um originalgetreue Nachbildungen der realen Orte, doch sie wurden von Forza Horizondes Teams und wurden so zusammengestellt, dass sie ein authentisch japanisches Erscheinungsbild vermitteln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Angesichts der stilisierten Physik, der realistischen Autos und des dynamischen Wetters fällt es schwer, auch nur eines der Forza Horizon Spiele und6 wird wahrscheinlich in jeder Hinsicht noch besser sein.

Wenn es um den Rennsport geht, Forza Horizon das macht es wie kein anderes. Sicher, die Physik ist nicht gerade die präziseste, aber man kann nicht leugnen, dass Es macht unglaublich viel Spaß, mit fiktiven und echten Autos durch wunderschöne Landschaften zu fahren, auch wenn du dich nicht besonders für Rennspiele begeisterst.

Mein Fazit:Forza Horizon 6 bietet das gleiche großartige Gameplay wie die Vorgänger LosTitel, die sowohl in visueller Hinsicht als auch in Bezug auf die Spielmechanik einen Schritt weitergehen.

9. Final Fantasy VII Remake Intergrade [Endlich für Switch und Xbox erhältlich]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 22. Januar 2026 Bestätigte Plattformen PC, PlayStation 4/5 (bereits erschienen), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S (erscheint in Kürze) Urheber Square Enix

Okay, streng genommen ist es kein neues Spiel, aber ich kann gar nicht genug betonen, wie erleichtert viele Leute waren, als Final Fantasy VII Remake Intergrade wurde schließlich für Schalter 2 and Serie X/S. Es hat zwar ein halbes Jahrzehnt gedauert, aber wenigstens ist es endlich soweit.

Final Fantasy VII Remake Intergrade ist eine Neuinterpretation des Originals Final Fantasy VII. Ja, es ist die Geschichte von Cloud Strife in der Welt von Midgar. Aber es handelt sich nicht nur um eine einfache Übersetzung, denn Remake IntergradeDie leistungsstärkere Engine, die verbesserte Grafik, das optimierte Kampfsystem und die überzeugende Erzählkunst sorgen dafür, dass zwar FF7Auch wenn die Geschichte bereits bekannt ist, lohnt es sich auf jeden Fall, sie noch einmal anzuschauen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Final Fantasy VII Remake Intergrade ist ein fantastisches JRPG, das es zu 100 % wert ist, durchgespielt zu werden, selbst wenn man das Original schon vor langer Zeit gespielt hat. Ich kann dieses Spiel wirklich gar nicht genug empfehlen.

Abschließend sei noch erwähnt, dass das vollständige Remake von Final Fantasy VII besteht aus drei Teilen. Remake Intergrade ist der erste Teil der Trilogie, Wiedergeburtist der zweite, und der dritte ist noch nicht erschienen. Zum Glück, Wiedergeburtist bereits verfügbar unter Schalter 2 and Serie X/SWenn du also Angst hast, außen vor zu bleiben, kannst du ganz beruhigt sein.

Mein Fazit:Final Fantasy VII Remake Intergrade ist ein Meisterwerk unter den JRPGs, und falls du es aufgrund von Konsolenbeschränkungen bisher noch nicht spielen konntest, hat dein Warten nun ein Ende.

10. Subnautica 2 [Überleben in der Tiefsee]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 2026 Bestätigte Plattformen PC, Xbox Series X/S Urheber Unknown Worlds Entertainment, Krafton

Unter Wasser ist ein wahres Mammutspiel, und falls du das noch nicht ausprobiert hast ein fantastisches Science-Fiction-Spiel Aber du verpasst wirklich etwas. Unter WasserDas Kernspielprinzip und die Grundidee sind einfach: Du stürzt auf einem Ozeanplaneten ab und musst – nur mit einem Fabricator ausgerüstet – lernen, in deiner neuen Heimat zu überleben.

Natürlich,Unter Wasser 2 baut auf allem auf, was das Original zu bieten hat. Das Wichtigste ist jedoch Folgendes: Unter Wasser 2 has Multiplayer-Unterstützung für bis zu 4 Spieler Menschen. Nicht, dass die Ozeane dadurch weniger beängstigend würden – man muss ja immer noch in die dunklen Tiefen tauchen, um an wichtige Materialien zu kommen. Aber wenigstens kann jetzt jemand als Köder herhalten, schätze ich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Unter Wasserist dank seiner ungewöhnlichen Prämisse und der, offen gesagt, furchteinflößenden Erkundung ein beeindruckender Beitrag zum Survival-Genre, und Unter Wasser 2scheint eine noch ausgefeiltere Version als der erste Teil zu bieten.

Auch wenn „Subnautica 2“ mit Spannung erwartet wird, muss ich darauf hinweisen, dass Das Unternehmen hat mit zahlreichen Problemen bei den Entwicklern zu kämpfen, die von Personalabgängen bis hin zu Rechtsstreitigkeiten reichen. Wir haben noch nichts darüber gehört, wie sich das auf den tatsächlichen Veröffentlichungstermin auswirken könnte, aber ich hoffe wirklich, dass das Spiel pünktlich erscheint und nicht unter den internen Konflikten leidet.

Mein Fazit:Unter Wasser 2Das Spiel dürfte seinen Vorgänger in puncto Umfang und buchstäblicher Tiefe noch übertreffen, und wer auf der Suche nach einer neuen Herangehensweise an das Survival-Genre ist, sollte dieses Spiel im Auge behalten.

11. Star Wars: Zero Company [Taktik im Trupp bei Star Wars]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 2026 Bestätigte Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Urheber Bit Reactor, Electronic Arts

Wenn Sie mit dem Star Wars Serie, hast du sicher schon von den Klonkriegen gehört. Und obwohl wir jede Menge tolle TPS-Spiele und RPGs zu diesem Thema – erst in diesem Jahr bekamen wir endlich das, was sich viele von uns gewünscht hatten: Endlich bekommen wir Ausgabenin Star Warsin Form vonStar Wars: Zero Company.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nicht nur, dassZero Company Es beginnt zwar mit einer starken Prämisse, doch dank der Kombination aus einem galaktischen Krieg, einer beliebten Spielereihe und einem Spielgenre, das perfekt dazu passt, steht das Spiel von Anfang an auf soliden Beinen.

Zero Company wird stattfinden zwischen den Ereignissen von Angriff der Klonkrieger and Die Rache der Sith. Du schlüpfst in die Rolle von Hawks, einem vollständig anpassbaren ehemaligen Offizier der Republik, der die titelgebende Zero Company in den Kampf gegen einen unbekannten Feind führt, der die gesamte Existenz der Galaxis bedroht.

Deine Truppe von Kämpfern wird sich aus einer Vielzahl facettenreicher Charaktere zusammensetzen, von Söldnern bis hin zu (vermutlich) ehemaligen Soldaten, die alle individuell anpassbar sind und ihre eigenen Hintergrundgeschichten und Beweggründe haben. Doch letztendlich liegt das Schicksal des Universums in Hawks’ Händen, und Welche Entscheidungen sie auch treffen mögen, sie werden weitreichende Folgen haben.

Mein Fazit:Was für vage Hoffnungen wir auf eine taktische Lösung hatten Star Wars Das Spiel wurde umgesetzt in Star Wars: Zero Company, und den setze ich auf jeden Fall auf meine Merkliste.

12. Onimusha: Der Weg des Schwertes [Eine lang erwartete Neuauflage]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 2026 Bestätigte Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Urheber Capcom

Es sieht so aus, als würde das ganze Jahr voller Überraschungen werden: NeulingeDas ist ein Name, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich ihn noch einmal hören würde, aber wir bekommen ein neues Spiel der Reihe über Onimusha: Der Weg des Schwertes, ein spannendes und zugleich flüssiges Action-Adventure Die Handlung spielt in einer düstereren Version von Kyoto während der Edo-Zeit.

Als Miyamoto Musashi musst du das Land erkunden und Horden von Schwertkämpfern, Dämonen und anderen übernatürlichen Bösewichten niedermachen. Lass dich nicht täuschen: Das ist kein dynamisches Hack-and-Slash-Spiel, abereine anspruchsvolle Übung im Schwertkampf, mit jeder Menge Paraden, Haltungsbrüchen und Todesstößen. Es ist aber kein Soulslike, also keine Sorge.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn es eine Sache gibt, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, dann ist es Der Weg des SchwertesWenn man sich die Vorschauen und Gameplay-Trailer ansieht, ist es vor allem der Kampf. Die Kämpfe in Der Weg des Schwertes sehen super flüssig und stilvoll aus, und obwohl sie definitiv Raum für den Ausdruck des eigenen Könnens bieten, scheinen sie nicht so anspruchsvoll zu sein wie Sekiro.

Abgesehen davon ist Musashi zudem mit einem magischen Handschuh-Sauger-Kombinationsgerät ausgestattet, das verschlingt die Seelen gefallener Feinde, die jeweils als eine Art Währung dienen. Gelbe Seelen heilen, rote Seelen können für Upgrades ausgegeben werden und blaue Seelen dienen als Munition für bestimmte Waffen.

Mein Fazit:Was wir bisher über Onimusha: Der Weg des Schwertes beschreibt es als ein unglaublich flüssiges Action-RPG, das in puncto Präsentation begeistert.

13. 007: Erster Lichtstrahl [Ein James-Bond-Spiel von den Entwicklern von Hitman]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 27. März 2026 Bestätigte Plattformen PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Urheber IO Interactive

James Bond war nicht immer ein charmanter, sexy Superspion. Wie jeder vollendete Profi, hEr musste aus seiner Zeit als Auszubildender lernen und daran wachsen, und genau da 007: Erster Lichtstrahlkommt ins Spiel.

In dieser originellen Geschichte schlüpfst du in die Rolle von James Bond, der noch nicht 007 ist. Noch nicht. Um seine Lizenz zum Töten zu erhalten, muss er einen abtrünnigen Agenten rund um den Globus verfolgen, und dabei Du wirst coole Spionage-Sachen machen können wie zum Beispiel herumschleichen und deine Gadgets einsetzen, um die Oberhand zu gewinnen, Bösewichte erschießen und Sportwagen fahren. Hoffentlich zumindest das Letzte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Besonders bemerkenswert an 007: Erster Lichtstrahl sind die Entwickler von IO Interactive. Zur Erinnerung: Das sind dieselben Leute, die Hitman, daher bin ich ziemlich zuversichtlich, dass es klappen wird.

Als ob das noch nicht genug wäre, sind die wenigen Aufnahmen, die wir von 007: Erster Lichtstrahl is gleichzeitig wunderschön und filmischund vermittelt wirklich das Gefühl einer Blockbuster-Kulisse im James-Bond-Stil. Außerdem hatte das Projekt viel Zeit, sich zu entwickeln (die Produktion begann nach der vollständigen Veröffentlichung des Hitman (Trilogie), daher hoffe ich, dass es IO gelungen ist, das Gefühl, in einem Spionagefilm zu sein, voll und ganz einzufangen.

Mein Fazit:007: Erster Lichtstrahl ist das Spionagespiel, von dem ich nicht wusste, dass ich es wollte, und sein freier Umgang mit dem Genre wird sowohl diejenigen begeistern, die gerne heimlich vorgehen, als auch diejenigen, die es lieber laut mögen.

14. Lords of the Fallen 2 [Ein brutales und düsteres Souls-ähnliches Spiel]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 2026 Bestätigte Plattformen PC (Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S Urheber Hexworks, CI Games

Ja, wir bekommen noch eine Lords of the Fallen. Diesmal hat es tatsächlich eine Nummer, da Lords of the Fallen 2 ist die Fortsetzung des Films aus dem Jahr 2023 Lords of the Fallen. Endlich haben sie einem ihrer Spiele eine Nummer gegeben, und ich wünschte, sie hätten das schon früher getan.

Über die Handlung wissen wir bisher noch nicht viel, abgesehen von der Rückkehr des Lampenträgers (oder handelt es sich um einen neuen?) und der Tatsache, dass er sehr wütend ist. Allerdings, Lords of the Fallen 2 wird seine Tradition fortsetzen, eine herrlich blutige und brutale Schlacht, mit tiefgründigen Kampfsystemen, mächtigen Waffen und natürlich gnadenlosen Bosskämpfen. Es ist schließlich ein Soulslike.

Warum wir uns dafür entschieden haben So sehr ich das auch liebe, Dark Souls Reihe undElden Ring… wir brauchen mehr Entwickler, die sich an der Entwicklung beteiligen, damit sich das Genre weiterentwickeln kann. Lords of the Fallen (alle) stellen eine neue und erfrischende Herangehensweise an das Genre dar, und diese Fortsetzung wird hoffentlich dazu beitragen, dass sich die Serie von anderen abhebt.

Lords of the Fallen 2ist, wie der Rest der Serie, unverhohlen düster, trostlos und sehr provokant. Nicht, dass das etwas Schlechtes wäre, wohlgemerkt: Die gotische Ästhetik und die Hingabe an die Rolle tragen wirklich dazu bei, den Eindruck zu vermitteln, dass die Handlung in einer zerrütteten Welt spielt… und der einzige Verbündete, auf den du dich verlassen kannst, ist dein Schwertarm.

Mein Fazit:Lords of the Fallen 2 bietet mit seiner deutlich düstereren Ästhetik und den spektakulären Action-Kämpfen eine neue Perspektive auf das Soulslike-Genre.

15. Super Meat Boy 3D [Ein extrem schwieriger Plattformer]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 2026 Bestätigte Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Urheber Team Meat, Sluggerfly

Während sich viele Fans von Edmund McMillen (mich eingeschlossen) auf die Veröffentlichung von Mewgenics… vergessen wir nicht, dass Super Meat Boy 3D, ein lustiges, aberein extrem schwieriges Plattformspiel, wird ebenfalls nächstes Jahr erscheinen. Und wie bei allem, was Ed anfasst (auch wenn er an diesem Spiel nicht mitgearbeitet hat), Super Meat Boy 3D wirdverrückt, blutig und ein Riesenspaß.

Super Meat Boy 3D ist so ziemlicheine direkte Umsetzung des Originalspiels in eine 3D-Welt. Du schlüpfst erneut in die Rolle von Super Meat Boy, der sich auf die Suche begibt, um seine Freundin Bandage Girl vor dem teuflischen Dr. Fetus zu retten. Du hast richtig gehört.

Warum wir uns dafür entschieden haben Auch wenn es nicht jedermanns Sache ist, werden diejenigen, die extrem schwierige Präzisions-Plattformspiele lieben, zweifellos ihre Freude daran haben Super Meat Boy 3D. Der Übergang zu 3D wird zweifellos auch für Veteranen des Genres eine ganze Reihe böser und blutiger Überraschungen bereithalten.

Als Plattformspiel, Super Meat Boy 3DDas Spielprinzip ist trügerisch einfach: Man muss von Punkt A nach Punkt B gelangen. Was dabei jedoch unerwähnt bleibt, ist die seine Unmenge an Sägeblättern, Schreddern, Gegnern und anderen Gefahren die unseren Helden sofort ausschalten, sobald er sie auch nur berührt. Das Spiel lebt von schnellen Neustarts und intensiver Action, und ich kann bestätigen: Es ist zwar schwierig, aber dennoch sehr zugänglich.

Mein Fazit:Wer auf der Suche nach anspruchsvollen, aber lohnenden Plattformspielen ist, sollte Super Meat Boy 3D im Visier.

16. The Sinking City 2 [Survival-Horror im Lovecraft-Stil]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 2026 Bestätigte Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Urheber Frogwares

Und nun zu etwas ganz anderem. Es mangelt schmerzlich an große Lovecraft-Spiele in den letzten Jahren; abgesehen von Outlast: Der Bunker, mir fallen spontan keine bekannten ein. Zum Glück, The Sinking City 2 ist da, um diesen Fehler zu beheben, und wird Ein spannender Survival-Horror und die Fortsetzung des ersten Spiels.

Was das Gameplay angeht, beschreibt Frogwares Die versunkene Stadt 2 as Ein bisschen Survival-Horror, ein bisschen Ermittlung und eine große Portion Lovecraft. Du erkundest die überfluteten Straßen von Arkham, durchstreifst verlassene Häuser und verfallene Gebäude und stellst dich dabei Schrecken, die der menschliche Verstand nicht begreifen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Sinking City 2 bietet jede Menge großartiger Inhalte in einer riesigen Schachtel: Spielgenres, die perfekt zum Thema passen, ein fantastisches Umgebungsdesign und eine halboffene Spielwelt, in die man sich richtig vertiefen kann.

Aufgrund der uns derzeit vorliegenden Informationen kann ich mit Sicherheit sagen, dass The Sinking City 2Die größte Stärke des Spiels ist seine Darstellung. Arkham fängt das Gefühl einer einst lebendigen Stadt ein, und es gibt immer ein allgegenwärtiges Gefühl, dass „etwas nicht stimmt, ich aber nicht genau sagen kann, was“, was meiner Meinung nach den Kern von Lovecrafts Werken ausmacht.

Mein Fazit:Lovecraft-Spiele leben davon, beunruhigende und unheimliche Umgebungen zu schaffen, und The Sinking City 2 Das Spiel verspricht einiges. Auf jeden Fall einen Blick wert, wenn man Survival-Horror mag.

17. Prince of Persia: Die Zeit der Sanduhr (Remake) [Eine originalgetreue Neuinterpretation]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 2026 Bestätigte Plattformen Keine, aber sehr wahrscheinlich PC, PlayStation 4/5 und Xbox Series X/S Urheber Ubisoft

Wenn Sie die Entwicklung dieses Remakes verfolgt haben, sind Ihnen die Höhen und Tiefen wahrscheinlich bestens bekannt. Für diejenigen, die damit nicht vertraut sind, Es wurde erstmals im Jahr 2020 angekündigt, dann jedoch immer wieder auf Eis gelegt und verschoben, bevor es schließlich im Jahr 2024 erneut bestätigt wurde.

Auch wenn wir noch auf vollständige Gameplay-Videos warten, bedeutet die Tatsache, dass dieses hier als Remake gekennzeichnet ist, Wir können davon ausgehen, dass es dem Original treu bleibt. Allerdings bedeutet „Remake“ auch, dass wir alle Vorteile einer modernen Produktion genießen können, wie zum Beispiel eine verbesserte Spiel-Engine, eine schönere Grafik, ein noch intensiveres Klangerlebnis und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das OriginalPrince of Persia: Die Zeit der Sanduhr war ein Riesenerfolg, und wenn dieses Remake eine 1:1-Umsetzung (oder zumindest eine sehr genaue) ist, wird es sogar noch besser sein als das erste Spiel.

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass zwar die Prince of Persia: Die Zeit der Sanduhr Das Remake erscheint in Kürze, Das Original ist auch im Jahr 2025 noch absolut spielenswert. Falls Sie noch keine Gelegenheit hatten, dieses Meisterwerk in seiner reinsten Form zu erleben, könnte dies Ihre letzte Chance sein.

Mein Fazit:Angesichts der Qualität des Originals ist die Prince of Persia: Die Zeit der Sanduhr Das Remake dürfte sich als einer der größten Action-Adventure-Titel des Jahres 2026 erweisen.

18. LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters [Ein spielerisches und zugleich heldenhaftes LEGO-Abenteuer]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 2026 Bestätigte Plattformen PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Urheber Traveller’s Tales, Warner Bros. Games

Lass dich nicht täuschen von dem LEGO Titel; während dies Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters. ist zwar sehr verspielt, aber dennoch ein heldenhaftes Abenteuer, das Batmans Vermächtnis würdigt. Mit den Worten von Jim Lee, dem Präsidenten von DC Comics, ist dieses Spiel „Ein Liebesbrief an Batman”.

Das kommende Spiel erzählt ein neues Kapitel in der Geschichte des maskierten Rächers, der sich für den Schutz von Gotham City einsetzt. Du kannst nicht nur als Batman spielen, sondern auch Wähle aus 7 weiteren spielbaren Charakteren, von denen jeder über eigene Spezialfähigkeiten und Ausrüstung verfügt die du brauchst, um die vielen Herausforderungen zu meistern, denen du begegnen wirst.

Warum wir uns dafür entschieden haben LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters findet genau die richtige Balance zwischen Charme und Niedlichkeit und bietet gleichzeitig actiongeladene Kämpfe. Diese lassen sich übrigens auch im lokalen Mehrspielermodus spielen.

Kein Batman-Spiel wäre komplett ohne eine ganze Reihe von Charakteren, also LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters bringt nicht nur bekannte Gesichter wie den Joker, den Pinguin, Catwoman und Bane zurück, sondern orientierte sich dabei auch an den Schauspielern, die sie in den Filmen verkörperten. Genau, wir bekommen zwei rechtlich voneinander getrennte Danny Devitos und Tom Hardys.

Mein Fazit:LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters bietet eine unterhaltsame, schelmische und dennoch treffende Interpretation des legendären Helden, die sowohl Neulinge als auch langjährige Fans begeistern wird.

19. Meer der Überreste [Ein kostenloses Piraten-Rollenspiel]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 2026 Bestätigte Plattformen PC, PlayStation 5, Android, iOS Urheber Joker Studio, NetEase Games

Ein Handyspiel auf dieser Liste? Warum nicht? Von Joker Studio Meer der Überreste ist sicherlich interessant, mit seinem ein Piraten-RPG-Konzept, puppenhafte Figuren und schiere Ambition. Im Ernst, das Ding sieht so aus, als würde es sich mit Titeln wie Sea of Thieves.

Meer der Überreste versetzt dich in die Rolle von ein Seemann mit Gedächtnisverlust, begleitet von einem geheimnisvollen Mädchen. Gemeinsam erkundet ihr eine weitläufige, lebendige Welt, lernt eine Vielzahl von Charakteren kennen, trefft Entscheidungen, die die Welt verändern, rüstet euer Schiff auf und kämpft natürlich gegen Monster und Piraten um Beute.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kombination „Meer der Überreste“ Sein auffälliger Grafikstil und das riesige, dynamische Open-World-Piraten-RPG heben es von anderen Veröffentlichungen des Jahres 2026 ab.

Überraschenderweise,Meer der Überreste is Das einzige Spiel auf dieser Liste, das kostenlos gespielt werden kann. Auch wenn dies normalerweise mit einem Haken verbunden ist (Gacha, zugangsbeschränkte Mechaniken usw.), liegen uns dazu bislang noch keine Bestätigungen vor. Zumindest kostet es dich nichts, es zu versuchen Meer der Überreste ein guter Versuch.

Mein Fazit:Meer der Überreste verbindet großartige Grafik mit soliden Spielelementen sowie einer mobilen Version, was dem Titel 2026 einen fulminanten Start bescheren wird.

20. Slay the Spire 2 [Noch mehr Deckbau-Perfektion]

Angekündigtes Erscheinungsdatum März 2026 Bestätigte Plattformen PC Urheber Mega-Krit

Ohne Ausnahme,Slay the Spire ist eines derDie besten Roguelike-Deckbau-Spiele. Ja, es war nicht das erste, aber es ist in jeder erdenklichen Hinsicht so ausgefeilt und nahezu perfekt, dass Es ist ein leuchtendes Beispiel für dieses Genre. Wie können wir das also übertrumpfen? Na, mit Slay the Spire 2, natürlich.

Slay the Spire 2 bietet dasselbe Kern-Gameplay wie das Original: Man wählt eine Klasse aus, stellt ein Kartendeck zusammen, bekämpft Monster und versucht, den Endboss des Turms zu besiegen. Allerdings, Slay the Spire 2 will auf all dem aufbauen, was Slay the Spire super.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Fortsetzung eines der absolut besten Roguelike-Deckbau-Spiele bedeutet, dass sie das Original in jeder Hinsicht übertreffen muss. Das ist zweifellos eine Herausforderung, aber Mega Crit hat bereits einige Erfahrung damit.

Kurz gesagt: „Slay the Spire 2“ ist im Grunde dasselbe Spiel, nur noch größer und besser. Mit noch mehr taktischen Entscheidungen, verzweigten Strategien, noch hinterhältigeren Monstern und wahrscheinlich noch kniffligeren Endgegnern, „Slay the Spire 2“ wird versuchen, den Spitzenplatz seines Vorgängers einzunehmen.

Mein Fazit:Wenn es jemandem gelingt, die perfekte Formel für einen Roguelike-Deckbuilder gleich zweimal zu finden, dann ist es Mega Crit, und Slay the Spire 2 wird bei Fans des Genres sicher ein Riesenerfolg sein.

21. Squadron 42 [Ein Spin-off von Star Citizen]

Angekündigtes Erscheinungsdatum März 2026 Bestätigte Plattformen PC Urheber Cloud Imperium Games, Foundry 42 Ltd.

Bevor wir anfangen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Staffel 42ist ein Einzelspieler-Ableger von Star Citizen Universum.Ja, dasStar Citizen. Sei gewarnt, auch wenn ich immer noch hoffe, dass es irgendwann erscheint und alle Erwartungen übertrifft.

Vor diesem Hintergrund Staffel 42verdient den ganzen Hype, den es bekommt. Kein anderes Weltraum-Action-Spiel kommt auch nur annähernd an diese knackige und mitreißende Spielmechanik heran Staffel 42sich anfühlt, und alles sieht aus und fühlt sich an wie ein Science-Fiction-Epos. Es würde mich nicht überraschen, wenn in den nächsten Jahren, Staffel 42gilt als Maßstab für alle anderen Action-Spiele.

Warum wir uns dafür entschieden haben Da gibt es keinen Zweifel: Staffel 42ist höchstwahrscheinlich genau das Weltraumspiel, auf das du gewartet hast. Alles an diesem Spiel übertrifft die Erwartungen, und ich hoffe, dass die Entwickler mit der Veröffentlichung dieses Spiels endlich den Durchbruch schaffen.

Abgesehen vonStaffel 42nicht nur durch seine kinoreife Grafik besticht, sondern auch durch Performance-Capture und Schauspieler auf Hollywood-Niveau, darunter Namen wie Gary Oldman, Mark Hamill, Liam Cunningham, Andy Serkis, John Rhys-Davies und Henry Cavill, um nur einige zu nennen.

Mein Fazit:Staffel 42Die von Schwierigkeiten geprägte Produktion scheint sich nun auszuzahlen, denn das Ergebnis ist einfach hervorragend. Aber glaubt mir nicht einfach blind: Schaut euch den Trailer auf YouTube selbst an. Ich verspreche euch, es ist, als würde man einen Film sehen.

22. Dick wie Diebe [PvPvE-Stealth-Rettungsmission]

Angekündigtes Erscheinungsdatum März 2026 Bestätigte Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Urheber Otherside Entertainment, Megabit Publishing

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Battle-Royale-Genre langsam satt. Herumrennen, andere Spieler erschießen, darum kämpfen, als Letzter übrig zu bleiben. Macht Spaß, klar, aber mir ist es ziemlich schnell langweilig geworden. Deshalb Unzertrennlich fiel sofort ins Auge: Bei diesem Royale geht es darum, heimlich Beute zu ergattern und zu verschwinden, bevor man entdeckt wird.

Dieses stilvolle Koop-Heist-Spiel verzichtet (hoffentlich) auf das übliche „Run-and-Gun“-Gameplay zugunsten von heimlicher Planung, gewagten Unternehmungen und adrenalingeladenen Abenteuern; es ist sozusagen eine Art komplexes Rätselspieldass dumuss aufgrund seines Multiplayer-Charakters spontan gespielt werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine Bande von Dieben bietet eine ganz neue Herangehensweise an ein Nischengenre (eine, die es meines Wissens nach noch nie gegeben hat), und ich bin sehr gespannt, ob das Konzept Erfolg haben wird.

Darüber hinaus, Eine Bande von Dieben wirdvon Branchenveteranen entwickelt, ganz besonders Warren Spector, der an Dieband Gott Ex. Auch wenn dies keineswegs eine Erfolgsgarantie ist, ist es doch ein vielversprechendes Zeichen, wenn erfahrene Fachleute an einer neuen Idee arbeiten.

Mein Fazit:UnzertrennlichDie Umsetzung dieses normalerweise als Einzelspieler-Spiel konzipierten Titels in ein Multiplayer-Erlebnis ist sehr ambitioniert, und Fans von Stealth-Spielen sollten dieses Spiel auf jeden Fall im Auge behalten.

23. Titan Quest II [Mythologisches Hack-and-Slash-ARPG]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 2026 Bestätigte Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Urheber Grimlore Games, THQ Nordic

Das hätte ich nie erwartet Titan Quest eine Fortsetzung zu bekommen. Nach der Auflösung von Iron Lore Entertainment und der Gründung des hervorragenden Die Stunde der Finsternis, derTitan Quest IP schien dem Untergang geweiht, bis eine plötzliche Ankündigung versprach, es nicht nur wiederzubeleben, sondern es größer und besser als je zuvor zurückzubringen.

In diesem ARPG schlüpfst du in die Rolle eines sterblichen Kriegers, der von Nemesis, der Göttin der Rache, verfolgt wird. Ihre mächtige Hand wird eine blutige Spur durch dein Leben ziehen, und so Du musst zu den Waffen greifen, dich wappnen und Verbündete finden, die bereit sind, sich dem Schicksal selbst entgegenzustellen. Ach ja, und sammle epische Beute, denn anscheinend wimmelte es im antiken Griechenland auch nur so von Schatztruhen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Titan Quest II ist ein Spiel, das in jeder Hinsicht überzeugt. Auch wenn es in Sachen ARPG-Mechanik nichts Neues bietet, ist das, was es bietet, solide, und der Schwierigkeitsgrad ist in jeder Phase genau richtig.

Ich habe viel Spaß mit der Early-Access-Version von Titan Quest II; was die ARPG-Mechaniken angeht, ist das zwar nichts Neues (auch wenn das System mit zwei Klassen und die Kämpfe selbst sehr gut umgesetzt sind), Titan Quest II strotzt nur so vor Persönlichkeit und bietet eine gleichmäßige Schwierigkeitskurve, die sich immer genau richtig anfühlt.

Mein Fazit:Titan Quest II bietet eine herrlich mythologische Note im Vergleich zu den üblichen ARPGs, und alles – von der Benutzeroberfläche bis hin zur Sprachausgabe – trägt dazu bei, dass man ganz in das Epos des Helden eintaucht.

24. Yoshi und das geheimnisvolle Buch [Einfaches, aber unterhaltsames Plattformspiel]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 2026 Bestätigte Plattformen Nintendo Switch 2 Urheber Nintendo

Wie bereits erwähnt, Super Meat Boy 3D wird großartig, aber auch anstrengend. Nintendos Yoshi und das geheimnisvolle Buchbietet hingegen ein entspannteres Plattform-Erlebnis Das wird das Problem sicher lösen.

In diesem bezaubernden Plattform-Abenteuer spielt Yoshi die Hauptrolle, der versucht, Mr. E dabei zu helfen, die Informationen wiederzufinden, die dieser in sich gespeichert hat. Da sich alles auf den Seiten von Mr. E abspielt, Yoshi und das geheimnisvolle Buch wird sich durch einen reizvollen, handgezeichneten Grafikstil auszeichnen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Man kann über sie sagen, was man will, aber man kann nicht leugnen, wie beeindruckend die Erfolgsbilanz von Nintendo im Bereich der Plattformspiele ist.

Um auf Mr. E.s Seiten voranzukommen, muss Yoshi nicht nur rennen, springen, Dinge fressen und sie in Eier stecken, sondern auch Nutze die Fähigkeiten der Kreaturen in jedem Kapitel um weiterzukommen. Wer weiß, vielleicht findest du ja kreative Lösungen für knifflige Probleme.

Mein Fazit:Yoshi und das geheimnisvolle Buch scheint ein weiterer würdiger Neuzugang in Nintendos wachsender Sammlung fantastischer Plattformspiele zu sein.

25. Das Tier der Wiedergeburt [Das zweite AAA-Spiel von Game Freak]

Angekündigtes Erscheinungsdatum 2026 Bestätigte Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Urheber Game Freak, Fiktionen

Nachdem ich jahrelang nichts anderes gemacht habe als Pokémon, Game Freak bringt endlich ein AAA-Spiel heraus in Form vonDas Tier der Wiedergeburt. Lustigerweise wird das Spiel auf den meisten modernen Konsolen (einschließlich Xbox Game Pass) erhältlich sein, aber bemerkenswerterweise nicht auf Umschaltenor Schalter 2.

Das Tier der Wiedergeburt findet statt inein postapokalyptisches Japan in ferner Zukunft. Als Emma the Sealer durchstreifst du zusammen mit deinem vierbeinigen Begleiter Koo die Ruinen der Zivilisation auf der Suche nach der schrecklichen Bestie, die die Welt ins Verderben stürzt. Auch an Kämpfen mangelt es nicht: Es gibt jede Menge Schwertkämpfe gegen Roboter, Monster und riesige, mutierte Tiere.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist sehr erfrischend zu sehen, dass Game Freak einen anderen Weg einschlägt, der nicht Pokémon. Doch obwohl das der Hauptanziehungspunkt von Das Tier der Wiedergeburt, es ist zudem visuell atemberaubend und stilistisch wunderschön.

Kein Action-Spiel ist komplett ohne Gadgets (oder deren Entsprechungen), und Emma hat ihre ganz eigenen Tricks auf Lager. Seht selbst, Sie scheint ebenfalls von dem befallen zu sein, was die Welt verdirbt, und sie kann diese Fähigkeiten nicht nur zur Orientierung nutzen, sondern auch, um im Kampf die Oberhand zu gewinnen. Das wirst du wahrscheinlich brauchen.

Mein Fazit:Mit einer fesselnden Handlung und einem wunderschönen Grafikstil, Das Tier der Wiedergeburt könnte genau der große AAA-Durchbruch sein, den Game Freak braucht, um zu beweisen, dass sie nicht in einer Sackgasse stecken Pokémon.

Mein Gesamtfazit zu den am meisten erwarteten Spielen des Jahres 2026

Da du nun eine Vorstellung davon hast, welche Spiele 2026 am sehnlichsten erwartet werden, weißt du wahrscheinlich schon, welche Titel du im Auge behalten solltest. Wenn du jedoch neu in der Szene bist, fällt dir die Entscheidung vielleicht nicht so leicht. In diesem Fall wollen wir das Ganze noch etwas genauer unter die Lupe nehmen.

Der beste Ausgangspunkt für die kommenden Spiele im Jahr 2026?

Für Fans von Open-World-Spielen → Grand Theft Auto VI. Die Krimi-Sandbox-Spiele von Rockstar zeichnen sich stets durch riesige, lebendige Welten aus, und Grand Theft Auto VIwird die offene Welt mit ziemlicher Sicherheit auf ein neues Niveau heben.

Die Krimi-Sandbox-Spiele von Rockstar zeichnen sich stets durch riesige, lebendige Welten aus, und Grand Theft Auto VIwird die offene Welt mit ziemlicher Sicherheit auf ein neues Niveau heben. Für spannende Geschichten → Marvels Wolverine. Dieses Action-Spiel ist rau und hart, genau wie die Figur, und dank der Erfolgsbilanz von Insomniac ist es in sehr guten Händen.

Dieses Action-Spiel ist rau und hart, genau wie die Figur, und dank der Erfolgsbilanz von Insomniac ist es in sehr guten Händen. Für neue IPs → Pragmata, Saros, Das Tier der Wiedergeburt. All diese neuen oder aufstrebenden IPs sind Schritte in die richtige Richtung und werden sich mit der Zeit und etwas Glück zu Eckpfeilern für ihre Entwickler entwickeln.

All diese neuen oder aufstrebenden IPs sind Schritte in die richtige Richtung und werden sich mit der Zeit und etwas Glück zu Eckpfeilern für ihre Entwickler entwickeln. Für Plattformspiele → Super Meat Boy 3D, Yoshi und das geheimnisvolle Buch . Jedes dieser Plattformspiele hat seinen ganz eigenen Charme, doch was sie alle gemeinsam haben, ist eine straffe, mechanisch präzise Plattform-Action.

. Jedes dieser Plattformspiele hat seinen ganz eigenen Charme, doch was sie alle gemeinsam haben, ist eine straffe, mechanisch präzise Plattform-Action. Im Bereich Horror → Resident Evil: Requiem, The Sinking City 2. Die Zeiten der reinen Schreckmomente sind längst vorbei, und diese kommenden Thriller bieten unglaublich gruselige Schauplätze, die dir garantiert Gänsehaut bereiten werden.

Häufig gestellte Fragen