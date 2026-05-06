Beste Adaption bei den Game Awards 2025: Alle Nominierten

The Beste AdaptionKategorie unterDie Game Awards 2025 hat sich zu einem der am meisten beachteten Wahlkämpfe des Jahres entwickelt, was den massiven Aufstieg von Filme und Serien, die auf Videospielen basieren in Kinos und auf Streaming-Plattformen.

Das diesjährige Programm erweckt fünf ganz unterschiedliche Spielwelten auf eindrucksvolle Weise zum Leben:

Ein Minecraft-Film – Ein familienfreundliches Abenteuer, das die Sandbox-Kreativität des Spiels in eine klare Erzählung verwandelt.

– Ein familienfreundliches Abenteuer, das die Sandbox-Kreativität des Spiels in eine klare Erzählung verwandelt. Devil May Cry – Eine stylische Action-Serie rund um Dante, Dämonen und rasante Kämpfe.

– Eine stylische Action-Serie rund um Dante, Dämonen und rasante Kämpfe. Splinter Cell: Deathwatch – Ein spannender Spionagethriller, der Sam Fishers Stealth-Missionen für die moderne Überwachungs- und techniklastige Erzählweise neu interpretiert.

– Ein spannender Spionagethriller, der Sam Fishers Stealth-Missionen für die moderne Überwachungs- und techniklastige Erzählweise neu interpretiert. The Last of Us: Staffel 2 – Ein hochkarätiges Drama, das zentrale Handlungsstränge aus The Last of Us Part II.

– Ein hochkarätiges Drama, das zentrale Handlungsstränge aus The Last of Us Part II. Bis zum Morgengrauen – Eine Horrorverfilmung, die die interaktive Slasher-Atmosphäre des Spiels für Jugendliche aufgreift und den Schwerpunkt auf die Spannung durch verschiedene Handlungsoptionen legt.

Hier erfahren Sie genauer, warum jede dieser Adaptionen ihren Platz unter den besten des Jahres verdient hat.

Welche Videospielverfilmungen wurden 2025 für den Preis für die beste Verfilmung nominiert?

Die fünfBeste Adaption 2025 Die Nominierten zeigen, wie sehr Projekte, die auf Videospielen basieren, für Streaming-Plattformen und Filmstudios an Bedeutung gewonnen haben. Hier erfahren Sie, wie die einzelnen Projekte mit ihrer Vorlage umgehen:

Ein Minecraft-Film

Ein Minecraft-Film macht eines der die bekanntesten Spiele der Weltin einein filmisches Großereignis, wobei es seine kantigen Landschaften als Spielwiese für Abenteuergeschichten auf der großen Leinwand nutzt.

Anstatt jede Mechanik neu zu entwickeln, gestaltet es Bergbau, HandwerkKreativität in der Sandbox zu einer klaren, charakterorientierten Geschichte, die sich um die Themen Zusammenarbeit, Widerstandsfähigkeit und Wiederaufbau dreht.

Der Film greift die ikonische visuelle Identität des Spiels auf, mit markanten, stilisierten Umgebungen und verspielter Action, die dem DIY-Charakter des Spiels treu bleiben.

Pro-Tipp AnsehenEin Minecraft-Film mit jüngeren Familienmitgliedern, dann stürzen Sie sich in Minecraft: Java- und Bedrock-Edition gemeinsam und versuchen, einen Ort oder eine Szene aus dem Film nachstellen.

Langjährige Spieler finden Anspielungen auf bekannte Biome, Mobs und Handwerksmomente, während Familien eine leicht zugängliche Fantasiewelt erwartet, die auch dann Spaß macht, wenn sie das Spiel noch nie gespielt haben.

Die Reaktionen heben den warmen Ton und die emotionalen Momente hervor und machen den Film zu einem der Nominierten mit der größten Anziehungskraft.

Devil May Cry (Reihe)

The Devil May Cry Die Serie greift das eine stilvolle Action-Reihe, bekannt für Dante, Dämonen und rasante Kämpfe und formt sie zu einer temporeichen, episodisch aufgebauten Geschichte um. Die Serie setzt auf eine düsterer, kontrastreicher Animationsstil die zur gotischen Ästhetik des Spiels passt, aber dennoch Raum für Neonblitze, übertriebene Kamerawinkel und surreale Dämonendesigns lässt.

Klanglich ist es ausgewogen trockener Humor, Selbstbewusstsein und brutale übernatürliche Action, wobei Dantes übermütiger Charme, Neros Intensität und andere bekannte Charaktere ihren Spielvorbildern sehr nahe bleiben.

Pro-Tipp Nachdem ich mir ein paar Folgen von Devil May Cry, schau doch mal beiDevil May CrySpiel undProbier den Kampf mal auf einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad aus.

Fans werden die typischen Waffen, Combos und Sprüche wiedererkennen, die in die Szenen eingewoben sind, die eher wie animierte Bosskämpfe wirken als wie bloße Anspielungen. Die ersten Reaktionen drehen sich darum, wie selbstbewusst der Film das übertriebene Flair der Reihe aufgreift, ohne dabei den erzählerischen Fokus zu verlieren, was ihn zu einem der fanorientiertesten Nominierten dieses Jahres macht.

Splinter Cell: Deathwatch (Reihe)

Splinter Cell: Deathwatchinterpretiert neuDie Stealth-Action-Ikone Sam Fisher für ein modernes Publikum, in dem er als eine ältere Legende dargestellt wird, die aus dem Ruhestand zurückgeholt wurde, um einen neuen Agenten durch ein Geflecht aus verdeckten Operationen und weltweiten Verschwörungen zu führen.

Fest in der Welt der Black Ops und des Fourth Echelon verankert, knüpft es an Spionage, taktische Missionen und technologiegetriebene Erzählkunst, wodurch klassische Stealth-Spiele in temporeiche, charakterorientierte Episoden verwandelt werden.

Pro-Tipp Falls du zuschau Splinter Cell: Deathwatchund spielenSplinter Cell: Blacklist, versucheMissionen mit einer rein auf Tarnung ausgerichteten Herangehensweise angehen – keine Alarme, keine lauten Festnahmen.

Die Serie entscheidet sich für animierte Erzählungen für Erwachsene anstatt Realfilm, mit stimmungsvoller Beleuchtung, scharfen Silhouetten und Ausbrüchen stilisierter Gewalt, die die Nachtvision-Spannung der Spiele widerspiegeln, ohne deren Look Bild für Bild zu kopieren. Die ersten Reaktionen heben die starken schauspielerischen Leistungen und einen originalgetreuen Ton hervor, der die Originalspiele respektiert und gleichzeitig als eigenständiger, realitätsnaher Spionagethriller überzeugt, was ihn zu einem der die düstersten und ernsthaftesten Nominierten unter den Nominierten für die beste Verfilmung des Jahres 2025.

The Last of Us: Staffel 2 (Serie)

The Last of Us: Staffel 2 kommt mit dem das Gewicht eines der renommiertesten Videospielverfilmungenjemals hergestellt, und das trifft weitgehend zu wahrt das hohe Niveau der ersten Staffel. Es greift die wichtigsten Handlungsstränge von „The Last of Us Part II“ auf, ohne sie eins zu eins nachzuahmen, und widmet sich Themen wie Trauer, Rache und der Preis des Überlebens.

Pro-Tipp vorher oder nachher The Last of Us: Staffel 2, spielenThe Last of Us Part II Remastered with Voreinstellungen für Barrierefreiheit und Fotomodus aktiviert.

Die schauspielerischen Leistungen bilden nach wie vor den Kern der Serie, wobei intime Szenen und ruhige Momente ebenso viel Wirkung entfalten wie die Begegnungen mit den Infizierten. Das Ergebnis ist eine Serie, die auf emotionale Tiefe, sorgfältige Weltgestaltung und den Respekt vor dem Ton und den Figuren des Spiels setzt, dabei aber dennoch in erster Linie wie Fernsehen und erst in zweiter Linie wie eine Adaption wirkt. Unter den diesjährigen Nominierten sticht sie weiterhin als eine der die besten Beispiele für eine originalgetreue, charakterorientierte Spieladaption.

Bis zum Morgengrauen

Bis zum Morgengrauen nutzt seine Möglichkeiten voll aus Die Anfänge des Teenager-Slasher-Horrors, wodurch der interaktive „Hütte-im-Wald“-Albtraum des Spiels zu einem eher traditionellen, langatmigen Thriller wird.

The Spielfilme aufNetflix den Fokus auf Spannung und Atmosphäre – Abgelegene Schauplätze, wechselnde Kameraführung und beunruhigende Geräuschkulisse vermitteln das Gefühl, nie ganz sicher zu sein, wer den Sonnenaufgang erleben wird. Auch wenn die Zuschauer die Wege nicht mehr direkt wählen, lässt sich die Serie eindeutig vom Spiel inspirieren Verzweigungsstruktur, wobei betont wird, wie kleine Entscheidungen und erschüttertes Vertrauen außer Kontrolle geraten können.

Pro-Tipp Für maximale Spannung schau dir das an Bis zum Morgengrauen mit Freunden, dann spiel das Bis zum MorgengrauenSpiel inim Stil eines „Filmabends“ – Gebt den Controller weiter und lasst jeden für eine bestimmte Figur Entscheidungen treffen.

Die Charakterdynamik steht weiterhin im Mittelpunkt: Wechselnde Allianzen, verborgene Geheimnisse und moralische Kompromisse verleihen jeder Folge eine besondere Dramatik. Das Ergebnis ist eine Nominierung, die Fans des klassischen Horrors die sich für sich langsam aufbauende Beklemmung begeistern, sowie Spieler, die auf storylastige Thriller stehen die sich um Konsequenz und Geheimnis dreht.

Was macht eine großartige Spieladaption aus?

Eine gelungene Verfilmung respektiert die Vorlage und steht dennoch als eigenständiges, überzeugendes Werk – sei es als Serie oder als Film. Die die besten Anwärter in der Beste Adaption 2025 Das Programm schafft einen Ausgleich zwischen den Erwartungen der Fans und selbstbewussten erzählerischen Entscheidungen:

Bleibe den Kernthemen, Figuren und Beziehungen treu.

Besetze Schauspieler, die zu den Rollen passen und auf der Leinwand gut harmonieren.

Schaffe eine stimmige, lebendige Welt statt oberflächlicher Anspielungen.

Passen Sie den Stil des Spiels an, während Sie die Szenen für Fernsehen oder Film adaptieren.

Man sollte langjährige Fans wertschätzen, ohne dabei völlig neue Zuschauer zu verwirren.

Wie kann man bei den Game Awards abstimmen?

Abstimmung überDie Game Awards 2025 erfolgt online über die offiziellen Plattformen der Serie. Um für deinen Favoriten in der Kategorie „Beste Adaption 2025“ abzustimmen, musst du:

Zur offiziellen Website Die Game AwardsWebsiteund öffnen Sie dieNominierte or Jetzt abstimmenAbschnitt.

Melde dich mit einem unterstützten Konto (Twitch, YouTube, Facebook, X/Twitter oder ähnliches) an, um deinen Stimmzettel zu verfolgen.

AuswählenBeste Adaption, wähle deine Favoriten aus und bestätige deine Stimme – deine Wahl fließt in die weltweite Fanabstimmung ein, die neben der Entscheidung der Jury in das Endergebnis einfließt.

Mein Gesamtfazit zu den Nominierten in der Kategorie „Beste Adaption“ bei den Game Awards 2025?

Wenn man sich das Ganze ansieht Beste Adaption 2025Aufstellung,The Last of Us: Staffel 2es fühlt sich an wie dasder stärkste Anwärter insgesamt. Die Serie vereint hochwertige Produktion, beeindruckende schauspielerische Leistungen und eine klare, emotional bewegende Vision, die dem Ausgangsmaterial sehr nahekommt.

Gleichzeitig, Ein Minecraft-Film spricht ein breites Familienpublikum an, Devil May Cry bietet puren Stil, Splinter Cell: Deathwatch bietet ein realitätsnahes Spionagedrama und Bis zum Morgengrauen sorgt für knallharte Horror-Spannung.

Bei solch unterschiedlichen Stärken ist eine Überraschung immer möglich, aber The Last of Us scheint derzeit die sicherste Wahl zu sein.

Um zu sehen, wie die einzelnen Kandidaten im Vergleich abschneiden, sollten Sie sich unbedingt die vollständige Liste aller Game Awards 2025 Nominierte und Kategorien.

Häufig gestellte Fragen