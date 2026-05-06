Beste Filmmusik bei den Game Awards 2025: Alle Nominierten

The Beste Filmmusik 2025 Diese Kategorie ist einer der emotional bewegendsten und künstlerisch reichhaltigsten Teile der The Game Awards und würdigt die Soundtracks, die das Gefühlserlebnis der Spieler prägen und ihre Erinnerungen an jedes einzelne Spiel prägen. Im Jahr 2025 spielte Musik eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Atmosphäre, Tempo und Erzählung und machte aus ohnehin schon starken Veröffentlichungen unvergessliche Erlebnisse. Die diesjährigen Nominierten sind:

Clair Obscur: Expedition 33 – Eine Dark-Fantasy-Filmmusik, die sich durch melancholische Streicherstimmen, ferne Chöre und zarte Klaviermotive auszeichnet.

– Eine Dark-Fantasy-Filmmusik, die sich durch melancholische Streicherstimmen, ferne Chöre und zarte Klaviermotive auszeichnet. Death Stranding 2: Am Strand – Eine sorgfältig zusammengestellte Mischung aus Filmmusik und lizenzierten Titeln, die Kojimas Fokus auf die musikalische Identität fortsetzt.

– Eine sorgfältig zusammengestellte Mischung aus Filmmusik und lizenzierten Titeln, die Kojimas Fokus auf die musikalische Identität fortsetzt. Der Geist von Yōtei – Eine Komposition, die auf traditioneller Instrumentierung und regionalen Einflüssen basiert und Flöten, Streicher und Percussion mit moderner Produktion verbindet.

– Eine Komposition, die auf traditioneller Instrumentierung und regionalen Einflüssen basiert und Flöten, Streicher und Percussion mit moderner Produktion verbindet. Hades II – Ein energiegeladener Soundtrack, der Rock, elektronische Klänge und mediterrane Einflüsse zu einem stimmigen Ganzen verschmilzt.

– Ein energiegeladener Soundtrack, der Rock, elektronische Klänge und mediterrane Einflüsse zu einem stimmigen Ganzen verschmilzt. Hollow Knight: Silksong – Eine eindringliche, melodische Orchesterpartitur, die Ideen aus dem ursprünglichen „Hollow Knight“ weiterentwickelt und Hornet gleichzeitig eine eigene musikalische Identität verleiht.

Diese fünf Nominierten stehen für das Beste, was die Videospielmusik zu bieten hat, und zeigen, wie Soundtracks Geschichten bereichern, tiefe Emotionen wecken und fesselnde Welten erschaffen können. Jeder von ihnen hat im Jahr 2025 seine Spuren hinterlassen, und wir können es kaum erwarten zu erfahren, welcher Komponist den Preis in diesem Jahr mit nach Hause nehmen wird.

Welche Spiele wurden 2025 für die beste Filmmusik und Musik nominiert?

The Beste Filmmusik 2025 Produktpräsentationen Soundtracks zu Videospielen die mehr tun, als nur im Hintergrund zu bleiben – sie Emotionen, Tempo und Atmosphäre prägen von der ersten Note bis zum Abspann.

Clair Obscur: Expedition 33 [Musik von Lorien Testard]

Die Partitur fürClair Obscur: Expedition 33 ist eines der emotionsgeladene Soundtracks des Jahres 2025, und der Titel „Lumière“ – der in der Liste der besten Videospielmusik 2025 aufgeführt ist – fängt dessen Stimmung perfekt ein.

Im gesamten Spiel, Lorien Testards Musik hüllt die düstere Fantasy-Kulisse in eine beklemmende Schönheit, wobei Streicher, Klavier und entfernte Gesangsstimmen eingesetzt werden, um Themen wie Sterblichkeit, Spannung und zerbrechliche Hoffnung widerzuspiegeln. Orchestrale Steigerungen stehen neben experimentelleren Klangtexturen und Gesangsschichten, die jeder Begegnung eher ein Gefühl von Gewicht und Unausweichlichkeit verleihen als bloße Bombastik.

Pro-Tipp Hör dir „Lumière“ erst einmal im Spiel an und spiel es dir dann noch einmal separat mit guten Kopfhörern an – du wirst kleine Details in Gesang und Instrumentalbegleitung bemerken, die man während des Kampfes leicht übersieht.

Es ist diese Balance zwischen Melancholie, Umfang und Experimentierfreudigkeitdas machtClair Obscur: Expedition 33 sich als einer der Hauptanwärter auf Beste Filmmusik in diesem Jahr.

Death Stranding 2: Am Strand [Musik von Woodkid und Ludwig Forssell]

Die Partitur fürDeath Stranding 2: Am StrandweiterHideo Kojimas Tradition einer sorgfältig ausgewählten musikalischen Identität, wobei Woodkid und Ludwig Forssell eine Klangwelt schaffen, die sich genauso wichtig anfühlt wie jede Figur.

Der offizielle Titelsong, „An Wilder“ von Woodkid gibt den Ton an: filmisch, sich langsam aufbauend und emotional belastend, mit einem Gesang, der zugleich intim und monumental wirkt.

Pro-Tipp Wenn du lange Lieferrouten wiederholst, solltest du die Soundeffekte etwas leiser und die Musik lauter stellen – so werden vertraute Fahrten zu langsamen, meditativen Sequenzen, die fast ausschließlich vom Soundtrack getragen werden.

Ruhige Passagen werden durch ein sorgfältig gestaltetes Ambient-Design untermalt, während wichtige Momente der Handlung durch eindringliche Melodien hervorgehoben werden, die einem noch lange nach dem Ende einer Zwischensequenz im Gedächtnis bleiben. Es ist ein Soundtrack, der ebenso sehr zum Nachdenken wie zum Spektakel einlädt, und genau deshalb sticht es unter den Game Awards 2025 Nominierte und Kategorien.

Der Geist von Yotei [Musik von Toma Otowa]

Ghost of Yotei – Offizieller Soundtrack

Der Soundtrack zu Der Geist von Yōtei legt großen Wert auf kulturelle Einflüsse und traditionelle Besetzung, wobei Toma Otowa Flöten im Shakuhachi-Stil, Streichinstrumente und Taiko-ähnliche Percussion zu einer modernen, filmischen Filmmusik verschmilzt.

Die offizielle Albumveröffentlichung hält fest wie diese Elemente zusammenwirken, um eine atmosphärische Welt zu erschaffen, wo sich jeder Titel mit schneebedeckten Schreinen, dichten Wäldern und der bedrohlichen Präsenz des Berges selbst verbunden anfühlt.

Pro-Tipp Wenn du ein wichtiges Kapitel der Geschichte abgeschlossen hast, hör dir den dazugehörigen Titel aus dem Soundtrack noch einmal an, während du diese Region erneut besuchst – die Musik offenbart oft neue emotionale Nuancen, sobald du weißt, wie die Szene endet.

Fans und Kritiker haben es gelobt einzigartiger Klang, wobei besonders hervorzuheben ist, wie es generische „epische“ Trends meidet und stattdessen auf etwas Intimeres und regional Verankertes setzt. Es ist die beste Nominierung für einen Spielesoundtrack 2025, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Spiels zum aufmerksamen Zuhören einlädt.

Hades II [Musik von Darren Korb]

Der Soundtrack zu Hades IIdrücktDarren Korbs unverkennbarer Stil noch weiter. DieHades II: Original-Soundtrack – Das komplette Album Das Video zeigt, wie souverän es verzerrten Rock, mediterrane Tonleitern und pulsierende Percussion miteinander verbindet.

Jeder Track scheint um den Rhythmus herum aufgebaut zu sein – Riffs und Drum-Patterns passen perfekt zum rasanten Kampfgeschehen des Spiels, sodass sich jede Begegnung so anfühlt, als würde sie im Takt der Musik ablaufen.

Pro-Tipp Wenn die Handlung etwas überwältigend wirkt, drehe die Soundeffekte etwas leiser und lass die Musik im Mix etwas stärker hervortreten.

Die Musik unterstreicht immer wieder die Atmosphäre des Spiels mythologische Themen und emotionale Höhepunkte, mit wiederkehrenden Motiven für Hauptfiguren und Endgegner, die sich im Verlauf der Geschichte weiterentwickeln. Es ist energiegeladen, stilvoll und überraschend gefühlvoll, was Hades II als einer der herausragenden Beiträge in der Beste Filmmusik 2025 Kategorie.

Hollow Knight: Silksong [Musik von Christopher Larkin]

Der Soundtrack zu Hollow Knight: Silksongkehrt zurück zuChristopher Larkins eindringlicher, melodischer Orchesterklangund dieHollow Knight: Silksong (Original-Soundtrack) Diese Veröffentlichung macht deutlich, wie sehr sich die Reihe seit dem ersten Spiel weiterentwickelt hat.

Die gewohnten klanglichen Farben und die Instrumentierung bleiben erhalten, doch die Themen sind an die schnelleren und agileren Bewegungen von Hornet angepasst, was der Musik eine schärfere, unruhigere Energie verleiht.

Pro-Tipp Wenn du gerne wiederkehrende Motive aufspürst, hör dir die wichtigsten Boss-Stücke noch einmal an, nachdem du in der Geschichte vorangekommen bist – oft wirst du kleine melodische Anspielungen hören, die auf Verbindungen zwischen den Charakteren hinweisen, die dir vielleicht entgangen sind.

Viele Motive greifen auf subtile Weise Ideen aus dem Original auf Hollow Knight Musik, aber sie entwickeln sich so weiter, dass „Silksong“ wie eine eigenständige Geschichte wirkt – verbunden und doch eigenständig. Das Ergebnis ist ein Soundtrack, der sowohl intime Plattform-Momente und Duelle mit hohem Einsatzund festigte damit seinen Platz unter den unvergesslichsten Spielemusiken des Jahres 2025.

Was macht ein Spiel für einen Musikpreis würdig?

Ein preisverdächtiger Soundtrack macht mehr, als nur im Hintergrund gut zu klingen – er prägt, wie sich jeder Augenblick anfühlt. Die stärksten Anwärter in Beste Filmmusik 2025 weisen in der Regel einige gemeinsame Kernmerkmale auf:

Emotionale Wirkung – Die Musik verstärkt Freude, Angst, Spannung oder Trauer genau im richtigen Moment.

– Die Musik verstärkt Freude, Angst, Spannung oder Trauer genau im richtigen Moment. Musikalische Identität und thematischer Zusammenhalt – Klare Themen und eine einheitliche Klangwelt machen die Filmmusik sofort wiedererkennbar.

– Klare Themen und eine einheitliche Klangwelt machen die Filmmusik sofort wiedererkennbar. Unterstützung für das Spieltempo – Die Musik passt sich den Höhepunkten in Kampf, Erkundung und Handlung an und steht niemals im Widerspruch zum Geschehen auf dem Bildschirm.

– Die Musik passt sich den Höhepunkten in Kampf, Erkundung und Handlung an und steht niemals im Widerspruch zum Geschehen auf dem Bildschirm. Unvergessliche Motive – Kurze, einprägsame Ideen bleiben im Gedächtnis haften und tauchen an entscheidenden Stellen in neuer Form wieder auf.

– Kurze, einprägsame Ideen bleiben im Gedächtnis haften und tauchen an entscheidenden Stellen in neuer Form wieder auf. Unterstützung für Welten und Charaktere – Instrumente, Harmonien und Klangfarben spiegeln die Umgebung und die Charaktere wider, nicht nur Genreklischees.

Die Musik eines Spiels kann genauso entscheidend sein wie die Grafik oder das Gameplay und das Spielerlebnis für jeden Spieler bereichern. Diese Elemente verschmelzen zu unvergesslichen Soundtracks, die das gesamte Spiel auf ein neues Niveau heben.

So stimmst du bei den Game Awards 2025 ab

Um für … zu stimmenBeste Filmmusik at The Game Awards 2025, Die Spieler nutzen den offiziellen Online-Stimmzettel der Sendung. Besuchen SieDie Website von The Game Awards, gehen Sie zum Abstimmungsbereich oder zum Abschnitt „Beste Filmmusik“, und melden Sie sich mit einem unterstützten Konto an, um auf Ihren Stimmzettel zuzugreifen.

Sie können sich mit einem neuen Konto oder über soziale Medien anmelden. Von dort aus, Wählen Sie dieAuszeichnungen für die besten Musikspiele 2025 Wähle eine Kategorie, wähle deinen Lieblingssoundtrack aus und gib deine Stimme ab – die dann zusammen mit der Entscheidung der Jury gewertet wird.

Wenn Sie sich auch die Nominierungen in allen Kategorien ansehen möchten, schauen Sie doch mal bei unserem Nominierte für das Spiel des Jahres 2025 Leitfaden.

Mein Fazit

Die diesjährigeBeste Filmmusik 2025 Das Programm ist vollgepackt mit Soundtracks, von denen jeder für sich allein eine ganze Preisverleihung tragen könnte.

Clair Obscur: Expedition 33 wirkt wie das rundeste Gesamtpaket – emotional intensiv, thematisch prägnant und klanglich gewagt –, während Death Stranding 2: Am Strand and Hades II einige der markantesten musikalischen Identitäten des Jahres präsentieren.

Allerdings Jeder Kandidat bringt eine klare Vision mit, was diese Kategorie zu einer der am schwersten einzuschätzenden macht.

Häufig gestellte Fragen