Game Awards 2025: Gewinner und Kategorien, die Sie kennen sollten
Die Game Awards Die Gewinner stehen fest, und die größten Namen der Gaming-Branche haben ihre Siege errungen. Clair Obscur: Expedition 33 holte sich den begehrten Spiel des JahresAuszeichnung beiDie Game Awards 2025, was einen historischen Meilenstein für den Titel darstellt.
Die Zeremonie dominierend, Hell-Dunkelgewann insgesamt neun Auszeichnungen, dominierte mehrere Kategorien und festigte damit seinen Platz als das meistgefeierte Spiel des Jahres. Falls du das Spiel noch nicht kennst, schau dir unseren vollständigen Clair Obscur: Expedition 33 Rezension um zu erfahren, warum es so viel Lob erhalten hat.
In diesem Leitfaden werde ich jede Kategorie und jeden Gewinner näher beleuchten, einschließlich weiterer herausragender Titel, die auf der Veranstaltung beeindruckt haben.
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Die Gewinner
- Spiel des Jahres: Clair Obscur: Expedition 33
- Beste Spielregie: Clair Obscur: Expedition 33
- Beste Erzählung: Clair Obscur: Expedition 33
- Beste künstlerische Leitung: Clair Obscur: Expedition 33
- Beste Musik und Filmmusik: Clair Obscur: Expedition 33
- Beste Tonregie: Battlefield 6
- Beste Leistung: Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)
- Stimme des besten Spielers: Stürmische Wellen
- Innovation im Bereich Barrierefreiheit: DOOM: The Dark Ages
- Spiele mit Wirkung: Südlich von Mitternacht
- Beste laufende Serie: No Man’s Sky
- Beste Community-Unterstützung: Baldur’s Gate 3
- Bestes Indie-Spiel: Clair Obscur: Expedition 33
- Bestes Indie-Debüt: Clair Obscur: Expedition 33
- Bestes Handyspiel: Umamusume: Pretty Derby
- Bestes VR-/AR-Spiel: Der Mitternachtsspaziergang
- Bestes Action-Spiel: Hades II
- Bestes Action-Adventure-Spiel: Hollow Knight: Silksong
- Bestes Rollenspiel: Clair Obscur: Expedition 33
- Bestes Kampfspiel: Fatal Fury: Stadt der Wölfe
- Bestes Familienspiel: Donkey Kong Bananza
- Bestes Simulations-/Strategiespiel: Final Fantasy Tactics: Die Chroniken von Ivalice
- Bestes Sport-/Rennspiel: Mario Kart World
- Bestes Multiplayer-Spiel: ARC Raiders
- Beste Adaption: The Last of Us: Staffel 2
- Das am meisten erwartete Spiel:Grand Theft Auto VI
- Content-Creator des Jahres: MoistCr1tikal
- Bestes E-Sport-Spiel: Counter-Strike 2
- Bester E-Sportler: Chovy (Gen.G – League of Legends)
- Bestes E-Sport-Team: Team Vitality (Counter-Strike 2)
Die Game Awards 2025: Die vollständige Liste der Gewinner und alle Nominierten
Die Game Awards 2025 zeigte das Beste aus der Gaming-Welt und würdigte die innovativsten Titel aus allen Genres. Nachfolgend findest du die vollständige Liste der Gewinner und Nominierten, aufgeschlüsselt nach Kategorien, damit du sehen kannst, welche Spiele sich in diesem Jahr einen Platz im Rampenlicht gesichert haben.
Spiel des Jahres
|GEWINNER:Clair Obscur: Expedition 33
|Death Stranding 2: Am Strand
|Donkey Kong Bananza
|Hades II
|Hollow Knight: Silksong
|Kingdom Come: Deliverance II
Beste Spielregie
|GEWINNER:Clair Obscur: Expedition 33
|Death Stranding 2: Am Strand
|Der Geist von Yōtei
|Hades II
|Geteilte Fiktion
Beste Erzählung
|GEWINNER:Clair Obscur: Expedition 33
|Death Stranding 2: Am Strand
|Der Geist von Yōtei
|Kingdom Come: Deliverance II
|Silent Hill f
Beste künstlerische Leitung
|GEWINNER:Clair Obscur: Expedition 33
|Death Stranding 2: Am Strand
|Der Geist von Yōtei
|Hades II
|Hollow Knight: Silksong
Beste Musik und Filmmusik
|GEWINNER:Clair Obscur: Expedition 33
|Death Stranding 2: Am Strand
|Der Geist von Yōtei
|Hades II
|Hollow Knight: Silksong
Bestes Sounddesign
|GEWINNER:Battlefield 6
|Clair Obscur: Expedition 33
|Death Stranding 2: Am Strand
|Der Geist von Yōtei
|Silent Hill f
Beste Leistung
|GEWINNERIN: Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)
|Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33)
|Charlie Cox (Clair Obscur: Expedition 33)
|Erika Ishii (Der Geist von Yōtei)
|Konatsu Kato (Silent Hill f)
|Troy Baker (Indiana Jones und der große Kreis)
Die Stimme des besten Spielers
|GEWINNER: Stürmische Wellen
|Clair Obscur: Expedition 33
|Versand
|Genshin Impact
|Hollow Knight: Silk Song
Innovation im Bereich Barrierefreiheit
|GEWINNER:DOOM: The Dark Ages
|Assassin’s Creed Shadows
|Atomunfall
|EA Sports FC 26
|Südlich von Mitternacht
Spiele, die etwas bewirken
|GEWINNER:Südlich von Mitternacht
|Verschlinge mich
|entblößen
|Verlorene Aufzeichnungen: Blüte & Wut
|Wanderpause
Beste fortlaufende Serie
|GEWINNER:No Man’s Sky
|Final Fantasy XIV
|Fortnite
|Helldivers II
|Marvel Rivals
Beste Community-Unterstützung
|GEWINNER:Baldur’s Gate 3
|Final Fantasy XIV
|Fortnite
|Helldivers II
|No Man’s Sky
Bestes Indie-Spiel
|GEWINNER:Clair Obscur: Expedition 33
|Absolum
|Kugel x Grube
|Blauer Prinz
|Hades II
|Hollow Knight: Silksong
Bestes Indie-Spiel-Debüt
|GEWINNER:Clair Obscur: Expedition 33
|Blauer Prinz
|entblößen
|Versand
|Danke
Bestes Handyspiel
|SIEGER: Umamusume: Pretty Derby
|Destiny: Rising
|Persona 5: Das Phantom X
|Sonic Rumble
|Stürmische Wellen
Bestes VR-/AR-Spiel
|GEWINNER: Der Mitternachtsspaziergang
|Alien: Rogue Incursion
|Arken Age
|Geisterstadt
|Deadpool VR
Bestes Action-Spiel
|GEWINNER: Hades II
|Battlefield 6
|DOOM: The Dark Ages
|Ninja Gaiden 4
|Shinobi: Die Kunst der Rache
Bestes Action-Adventure-Spiel
|GEWINNER:Hollow Knight: Silksong
|Death Stranding 2: Am Strand
|Der Geist von Yōtei
|Indiana Jones und der große Kreis
|Geteilte Fiktion
Bestes Rollenspiel
|GEWINNER:Clair Obscur: Expedition 33
|bekennend
|Kingdom Come: Deliverance II
|Monster Hunter Wilds
|The Outer Worlds 2
Das beste Kampfspiel
|GEWINNER:Fatal Fury: Stadt der Wölfe
|2XKO
|Kampf-Sammlung 2
|Mortal Kombat: Legacy-Sammlung
|Virtua Fighter 5 R.E.V.O. – Weltbühne
Das beste Familienspiel
|GEWINNER:Donkey Kong Bananza
|LEGO-Party
|LEGO Voyagers
|Mario Kart World
|Sonic Racing CrossWorlds
|Geteilte Fiktion
Bestes Simulations-/Strategiespiel
|GEWINNER:Final Fantasy Tactics – Die Chroniken von Ivalice
|Die Alters
|Jurassic World Evolution 3
|Sid Meiers Civilization VII
|Sturm zieht auf
|Two Point Museum
Bestes Sport-/Rennspiel
|SIEGER: Mario Kart World
|EA Sports FC 26
|F1 25
|Rückspiel
|Sonic Racing CrossWorlds
Bestes Multiplayer-Spiel
Beste Adaption
|GEWINNER: The Last of Us: Staffel 2 (Serie)
|Devil May Cry (Reihe)
|Splinter Cell: Deathwatch (Reihe)
|Ein Minecraft-Film
|Bis zum Morgengrauen
Das am meisten erwartete Spiel
|Gewinner: GTA 6
|007 – Erster Lichtstrahl
|Marvels Wolverine
|Resident Evil: Requiem
|The Witcher IV
Content-Ersteller des Jahres
|GEWINNER: MoistCr1tikal
|Kai Cenat
|Zeder
|Kirschblütenfest
|Die „Burn Peanut“
Das beste E-Sport-Spiel
|SIEGER: Counter-Strike 2
|DOTA 2
|League of Legends
|Mobile Legends: Bang Bang
|Bewertung
Bester E-Sportler
|SIEGER: Chovy (Gen.G – League of Legends)
|Bro (NRG – Valorant)
|F0rsakeN (Paper Rex – Valorant)
|Kakeru (Street Fighter)
|MenaRD (Street Fighter)
|ZywOo (Team Vitality – Counter-Strike 2)
Das beste E-Sport-Team
|SIEGER: Team Vitality (Counter-Strike 2)
|Gen.G (League of Legends)
|NRG (Valorant)
|Team Falcons (DOTA 2)
|Team Liquid PH (Mobile Legends: Bang Bang)
Mein Fazit
Clair Obscur: Expedition 33 war der große Gewinner bei Die Game Awards 2025, mit insgesamt neun Auszeichnungen, mehr als jedes andere Spiele. Es dominierte den Abend, gewann in mehreren Kategorien und wurde zum meistausgezeichneten Spiel des Jahres.
Auch andere Spiele hatten ihren großen Moment. Hades II won Bestes Action-Spiel, Hollow Knight: Silksong nahmBeste Action-/AbenteuerspieleundArc Raiders won Bester Multiplayer. Battlefield 6gewonnen fürBestes SounddesignundDonkey Kong Bananza won Das beste Familienspiel. Diese Spiele zeigten, dass es in verschiedenen Kategorien viele starke Titel gab.
Es gab auch einige Überraschungen. Einige Spiele, von denen die Fans dachten, sie würden gewinnen, gingen leer aus, während einige Außenseiter-Titel Preise mit nach Hause nahmen. Das machte die Zeremonie spannender und unvorhersehbarerInsgesamt wurden bei den Preisverleihungen sowohl große Spiele als auch kleinere, kreative Titel gewürdigt.
Vergiss nicht, dir die vollständige Liste der Nominierten und Kategorien anzusehen, wenn du mehr darüber erfahren möchtest Die Game Awards 2025.