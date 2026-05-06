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Game Awards 2025: Gewinner und Kategorien, die Sie kennen sollten

Game Awards 2025: Gewinner und Kategorien, die Sie kennen sollten
Image credit: The Game Awards

Die Game Awards Die Gewinner stehen fest, und die größten Namen der Gaming-Branche haben ihre Siege errungen. Clair Obscur: Expedition 33 holte sich den begehrten Spiel des JahresAuszeichnung beiDie Game Awards 2025, was einen historischen Meilenstein für den Titel darstellt. 

Die Zeremonie dominierend, Hell-Dunkelgewann insgesamt neun Auszeichnungen, dominierte mehrere Kategorien und festigte damit seinen Platz als das meistgefeierte Spiel des Jahres. Falls du das Spiel noch nicht kennst, schau dir unseren vollständigen Clair Obscur: Expedition 33 Rezension um zu erfahren, warum es so viel Lob erhalten hat.

In diesem Leitfaden werde ich jede Kategorie und jeden Gewinner näher beleuchten, einschließlich weiterer herausragender Titel, die auf der Veranstaltung beeindruckt haben. 

Die Gewinner

  • Spiel des Jahres: Clair Obscur: Expedition 33
  • Beste Spielregie: Clair Obscur: Expedition 33
  • Beste Erzählung: Clair Obscur: Expedition 33
  • Beste künstlerische Leitung: Clair Obscur: Expedition 33
  • Beste Musik und Filmmusik: Clair Obscur: Expedition 33
  • Beste Tonregie: Battlefield 6
  • Beste Leistung: Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)
  • Stimme des besten Spielers: Stürmische Wellen
  • Innovation im Bereich Barrierefreiheit: DOOM: The Dark Ages
  • Spiele mit Wirkung: Südlich von Mitternacht
  • Beste laufende Serie: No Man’s Sky
  • Beste Community-Unterstützung: Baldur’s Gate 3
  • Bestes Indie-Spiel: Clair Obscur: Expedition 33
  • Bestes Indie-Debüt: Clair Obscur: Expedition 33
  • Bestes Handyspiel: Umamusume: Pretty Derby
  • Bestes VR-/AR-Spiel: Der Mitternachtsspaziergang
  • Bestes Action-Spiel: Hades II
  • Bestes Action-Adventure-Spiel: Hollow Knight: Silksong
  • Bestes Rollenspiel: Clair Obscur: Expedition 33
  • Bestes Kampfspiel: Fatal Fury: Stadt der Wölfe
  • Bestes Familienspiel: Donkey Kong Bananza
  • Bestes Simulations-/Strategiespiel: Final Fantasy Tactics: Die Chroniken von Ivalice
  • Bestes Sport-/Rennspiel: Mario Kart World
  • Bestes Multiplayer-Spiel: ARC Raiders
  • Beste Adaption: The Last of Us: Staffel 2
  • Das am meisten erwartete Spiel:Grand Theft Auto VI
  • Content-Creator des Jahres: MoistCr1tikal
  • Bestes E-Sport-Spiel: Counter-Strike 2
  • Bester E-Sportler: Chovy (Gen.G – League of Legends)
  • Bestes E-Sport-Team: Team Vitality (Counter-Strike 2)

Die Game Awards 2025: Die vollständige Liste der Gewinner und alle Nominierten

Die Game Awards 2025 zeigte das Beste aus der Gaming-Welt und würdigte die innovativsten Titel aus allen Genres. Nachfolgend findest du die vollständige Liste der Gewinner und Nominierten, aufgeschlüsselt nach Kategorien, damit du sehen kannst, welche Spiele sich in diesem Jahr einen Platz im Rampenlicht gesichert haben.

Spiel des Jahres

Clair Obscur: Expedition 33 walking in a forest red grass.
GEWINNER:Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: Am Strand 
Donkey Kong Bananza
Hades II
Hollow Knight: Silksong
Kingdom Come: Deliverance II

Beste Spielregie

Clair Obscur: Expedition 33 Gustave selecting an attack against an enemy.
GEWINNER:Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: Am Strand
Der Geist von Yōtei
Hades II
Geteilte Fiktion

Beste Erzählung

Clair Obscur: Expedition 33 going towards an opening in the ground to descend deeper.
GEWINNER:Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: Am Strand
Der Geist von Yōtei
Kingdom Come: Deliverance II
Silent Hill f

Beste künstlerische Leitung

Clair Obscur: Expedition 33 Gustave dealing damage to an enemy.
GEWINNER:Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: Am Strand
Der Geist von Yōtei
Hades II
Hollow Knight: Silksong

Beste Musik und Filmmusik

Clair Obscur: Expedition 33 original soundtrack poster.
GEWINNER:Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: Am Strand
Der Geist von Yōtei
Hades II
Hollow Knight: Silksong

Bestes Sounddesign

Battlefield 6 looking from above at a lot of black smoke and fire.
GEWINNER:Battlefield 6
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: Am Strand
Der Geist von Yōtei
Silent Hill f

Beste Leistung

Clair Obscur: Expedition 33 Maelle speaking.
GEWINNERIN: Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)
Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33)
Charlie Cox (Clair Obscur: Expedition 33)
Erika Ishii (Der Geist von Yōtei)
Konatsu Kato (Silent Hill f)
Troy Baker (Indiana Jones und der große Kreis)

Die Stimme des besten Spielers

Stürmische Wellen attacking an enemy under moonlight.
GEWINNER: Stürmische Wellen
Clair Obscur: Expedition 33
Versand
Genshin Impact
Hollow Knight: Silk Song

Innovation im Bereich Barrierefreiheit

DOOM: The Dark Ages with a shotgun going near fire and smoke.
GEWINNER:DOOM: The Dark Ages
Assassin’s Creed Shadows
Atomunfall
EA Sports FC 26
Südlich von Mitternacht

Spiele, die etwas bewirken

Südlich von Mitternacht going towards two tree-like enemies.
GEWINNER:Südlich von Mitternacht
Verschlinge mich
entblößen
Verlorene Aufzeichnungen: Blüte & Wut
Wanderpause

Beste fortlaufende Serie

No Man’s Sky character in yellow suit standing on ice.
GEWINNER:No Man’s Sky
Final Fantasy XIV
Fortnite
Helldivers II
Marvel Rivals

Beste Community-Unterstützung

Baldur's Gate 3 main character standing near an open shabby door.
GEWINNER:Baldur’s Gate 3
Final Fantasy XIV
Fortnite
Helldivers II
No Man’s Sky

Bestes Indie-Spiel

Clair Obscur: Expedition 33 Maelle doing first strike on an enemy.
GEWINNER:Clair Obscur: Expedition 33
Absolum
Kugel x Grube
Blauer Prinz
Hades II
Hollow Knight: Silksong

Bestes Indie-Spiel-Debüt

Clair Obscur: Expedition 33 Maelle against an enemy in Crimson Forest.
GEWINNER:Clair Obscur: Expedition 33
Blauer Prinz
entblößen
Versand
Danke

Bestes Handyspiel

Umamusume: Pretty Derby four characters running fast on a race track.
SIEGER: Umamusume: Pretty Derby
Destiny: Rising
Persona 5: Das Phantom X
Sonic Rumble
Stürmische Wellen

Bestes VR-/AR-Spiel

Der Mitternachtsspaziergang with a big stick walking in the dark.
GEWINNER: Der Mitternachtsspaziergang
Alien: Rogue Incursion
Arken Age
Geisterstadt
Deadpool VR

Bestes Action-Spiel

Hades II main character fighting against Headmistress Hecate boss.
GEWINNER: Hades II
Battlefield 6
DOOM: The Dark Ages
Ninja Gaiden 4
Shinobi: Die Kunst der Rache

Bestes Action-Adventure-Spiel

Hollow Knight: Silksong buying a mask shard.
GEWINNER:Hollow Knight: Silksong
Death Stranding 2: Am Strand
Der Geist von Yōtei
Indiana Jones und der große Kreis
Geteilte Fiktion

Bestes Rollenspiel

Clair Obscur: Expedition 33 aiming and damaging an enemy from afar.
GEWINNER:Clair Obscur: Expedition 33
bekennend
Kingdom Come: Deliverance II
Monster Hunter Wilds
The Outer Worlds 2

Das beste Kampfspiel

Fatal Fury: Stadt der Wölfe Terry fighting against Mosburg.
GEWINNER:Fatal Fury: Stadt der Wölfe
2XKO
Kampf-Sammlung 2
Mortal Kombat: Legacy-Sammlung
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. – Weltbühne

Das beste Familienspiel

Donkey Kong Bananza running towards a pink arch.
GEWINNER:Donkey Kong Bananza
LEGO-Party
LEGO Voyagers
Mario Kart World
Sonic Racing CrossWorlds
Geteilte Fiktion

Bestes Simulations-/Strategiespiel

Final Fantasy Tactics – Die Chroniken von Ivalice selecting where to move Agrias.
GEWINNER:Final Fantasy Tactics – Die Chroniken von Ivalice
Die Alters
Jurassic World Evolution 3
Sid Meiers Civilization VII
Sturm zieht auf
Two Point Museum

Bestes Sport-/Rennspiel

Mario Kart World Mario in the first place on a red race track.
SIEGER: Mario Kart World
EA Sports FC 26
F1 25
Rückspiel
Sonic Racing CrossWorlds

Bestes Multiplayer-Spiel

ARC Raiders running up a hill towards a building.
GEWINNER:ARC Raiders
Battlefield 6
Elden Ring: Nightreign
PEAK
Geteilte Fiktion

Beste Adaption

The Last of Us Part 2 Dina looking at Ellie playing a guitar.
GEWINNER: The Last of Us: Staffel 2 (Serie) 
Devil May Cry (Reihe)
Splinter Cell: Deathwatch (Reihe)
Ein Minecraft-Film
Bis zum Morgengrauen

Das am meisten erwartete Spiel

GTA 6 bird-eye view of a lot of cars surrounding one purple car.
Gewinner: GTA 6
007 – Erster Lichtstrahl
Marvels Wolverine
Resident Evil: Requiem
The Witcher IV

Content-Ersteller des Jahres

MoistCr1tikal playing a game with a camera on.
GEWINNER: MoistCr1tikal
Kai Cenat
Zeder
Kirschblütenfest
Die „Burn Peanut“

Das beste E-Sport-Spiel

Counter-Strike 2 with a sniper in hands sneaking near a wall.
SIEGER: Counter-Strike 2
DOTA 2
League of Legends
Mobile Legends: Bang Bang
Bewertung

Bester E-Sportler

Chovy athlete from Gen.G League of Legends posing for a picture with thumbs-up.
SIEGER: Chovy (Gen.G – League of Legends) 
Bro (NRG – Valorant)
F0rsakeN (Paper Rex – Valorant)
Kakeru (Street Fighter)
MenaRD (Street Fighter)
ZywOo (Team Vitality – Counter-Strike 2)

Das beste E-Sport-Team

Team Vitality’s Counter-Strike 2 squad posing together, tugging on their shirts and smiling excitedly at the camera.
SIEGER: Team Vitality (Counter-Strike 2)
Gen.G (League of Legends)
NRG (Valorant)
Team Falcons (DOTA 2)
Team Liquid PH (Mobile Legends: Bang Bang)

Mein Fazit

Clair Obscur: Expedition 33 war der große Gewinner bei Die Game Awards 2025, mit insgesamt neun Auszeichnungen, mehr als jedes andere Spiele. Es dominierte den Abend, gewann in mehreren Kategorien und wurde zum meistausgezeichneten Spiel des Jahres.

Auch andere Spiele hatten ihren großen Moment. Hades II won Bestes Action-Spiel, Hollow Knight: Silksong nahmBeste Action-/AbenteuerspieleundArc Raiders won Bester Multiplayer. Battlefield 6gewonnen fürBestes SounddesignundDonkey Kong Bananza won Das beste Familienspiel. Diese Spiele zeigten, dass es in verschiedenen Kategorien viele starke Titel gab.

Es gab auch einige Überraschungen. Einige Spiele, von denen die Fans dachten, sie würden gewinnen, gingen leer aus, während einige Außenseiter-Titel Preise mit nach Hause nahmen. Das machte die Zeremonie spannender und unvorhersehbarerInsgesamt wurden bei den Preisverleihungen sowohl große Spiele als auch kleinere, kreative Titel gewürdigt. 

Vergiss nicht, dir die vollständige Liste der Nominierten und Kategorien anzusehen, wenn du mehr darüber erfahren möchtest Die Game Awards 2025.

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Nate Kencana

Tech Writer | Your Go-To for Gaming Reads and More

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