Game Awards 2025: Gewinner und Kategorien, die Sie kennen sollten

Die Game Awards Die Gewinner stehen fest, und die größten Namen der Gaming-Branche haben ihre Siege errungen. Clair Obscur: Expedition 33 holte sich den begehrten Spiel des JahresAuszeichnung beiDie Game Awards 2025, was einen historischen Meilenstein für den Titel darstellt.

Die Zeremonie dominierend, Hell-Dunkelgewann insgesamt neun Auszeichnungen, dominierte mehrere Kategorien und festigte damit seinen Platz als das meistgefeierte Spiel des Jahres. Falls du das Spiel noch nicht kennst, schau dir unseren vollständigen Clair Obscur: Expedition 33 Rezension um zu erfahren, warum es so viel Lob erhalten hat.

In diesem Leitfaden werde ich jede Kategorie und jeden Gewinner näher beleuchten, einschließlich weiterer herausragender Titel, die auf der Veranstaltung beeindruckt haben.

Die Gewinner

Spiel des Jahres: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Beste Spielregie: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Beste Erzählung: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Beste künstlerische Leitung: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Beste Musik und Filmmusik: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Beste Tonregie: Battlefield 6

Battlefield 6 Beste Leistung: Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)

Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33) Stimme des besten Spielers: Stürmische Wellen

Stürmische Wellen Innovation im Bereich Barrierefreiheit: DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages Spiele mit Wirkung: Südlich von Mitternacht

Südlich von Mitternacht Beste laufende Serie: No Man’s Sky

No Man’s Sky Beste Community-Unterstützung: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Bestes Indie-Spiel: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Bestes Indie-Debüt: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Bestes Handyspiel: Umamusume: Pretty Derby

Umamusume: Pretty Derby Bestes VR-/AR-Spiel: Der Mitternachtsspaziergang

Der Mitternachtsspaziergang Bestes Action-Spiel: Hades II

Hades II Bestes Action-Adventure-Spiel: Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong Bestes Rollenspiel: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Bestes Kampfspiel: Fatal Fury: Stadt der Wölfe

Bestes Familienspiel: Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza Bestes Simulations-/Strategiespiel: Final Fantasy Tactics: Die Chroniken von Ivalice

Final Fantasy Tactics: Die Chroniken von Ivalice Bestes Sport-/Rennspiel: Mario Kart World

Mario Kart World Bestes Multiplayer-Spiel: ARC Raiders

ARC Raiders Beste Adaption: The Last of Us: Staffel 2

The Last of Us: Staffel 2 Das am meisten erwartete Spiel: Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI Content-Creator des Jahres: MoistCr1tikal

MoistCr1tikal Bestes E-Sport-Spiel: Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 Bester E-Sportler: Chovy (Gen.G – League of Legends)

Chovy (Gen.G – League of Legends) Bestes E-Sport-Team: Team Vitality (Counter-Strike 2)

Die Game Awards 2025: Die vollständige Liste der Gewinner und alle Nominierten

Die Game Awards 2025 zeigte das Beste aus der Gaming-Welt und würdigte die innovativsten Titel aus allen Genres. Nachfolgend findest du die vollständige Liste der Gewinner und Nominierten, aufgeschlüsselt nach Kategorien, damit du sehen kannst, welche Spiele sich in diesem Jahr einen Platz im Rampenlicht gesichert haben.

Spiel des Jahres

Beste Spielregie

Beste Erzählung

Beste künstlerische Leitung

Beste Musik und Filmmusik

Bestes Sounddesign

Beste Leistung

Die Stimme des besten Spielers

Innovation im Bereich Barrierefreiheit

Spiele, die etwas bewirken

Beste fortlaufende Serie

Beste Community-Unterstützung

Bestes Indie-Spiel

Bestes Indie-Spiel-Debüt

Bestes Handyspiel

SIEGER: Umamusume: Pretty Derby Destiny: Rising Persona 5: Das Phantom X Sonic Rumble Stürmische Wellen

Bestes VR-/AR-Spiel

GEWINNER: Der Mitternachtsspaziergang Alien: Rogue Incursion Arken Age Geisterstadt Deadpool VR

Bestes Action-Spiel

Bestes Action-Adventure-Spiel

Bestes Rollenspiel

Das beste Kampfspiel

Das beste Familienspiel

Bestes Simulations-/Strategiespiel

Bestes Sport-/Rennspiel

Bestes Multiplayer-Spiel

Beste Adaption

GEWINNER: The Last of Us: Staffel 2 (Serie) Devil May Cry (Reihe) Splinter Cell: Deathwatch (Reihe) Ein Minecraft-Film Bis zum Morgengrauen

Das am meisten erwartete Spiel

Content-Ersteller des Jahres

GEWINNER: MoistCr1tikal Kai Cenat Zeder Kirschblütenfest Die „Burn Peanut“

Das beste E-Sport-Spiel

SIEGER: Counter-Strike 2 DOTA 2 League of Legends Mobile Legends: Bang Bang Bewertung

Bester E-Sportler

SIEGER: Chovy (Gen.G – League of Legends) Bro (NRG – Valorant) F0rsakeN (Paper Rex – Valorant) Kakeru (Street Fighter) MenaRD (Street Fighter) ZywOo (Team Vitality – Counter-Strike 2)

Das beste E-Sport-Team

SIEGER: Team Vitality (Counter-Strike 2) Gen.G (League of Legends) NRG (Valorant) Team Falcons (DOTA 2) Team Liquid PH (Mobile Legends: Bang Bang)

Mein Fazit

Clair Obscur: Expedition 33 war der große Gewinner bei Die Game Awards 2025, mit insgesamt neun Auszeichnungen, mehr als jedes andere Spiele. Es dominierte den Abend, gewann in mehreren Kategorien und wurde zum meistausgezeichneten Spiel des Jahres.

Auch andere Spiele hatten ihren großen Moment. Hades II won Bestes Action-Spiel, Hollow Knight: Silksong nahmBeste Action-/AbenteuerspieleundArc Raiders won Bester Multiplayer. Battlefield 6gewonnen fürBestes SounddesignundDonkey Kong Bananza won Das beste Familienspiel. Diese Spiele zeigten, dass es in verschiedenen Kategorien viele starke Titel gab.

Es gab auch einige Überraschungen. Einige Spiele, von denen die Fans dachten, sie würden gewinnen, gingen leer aus, während einige Außenseiter-Titel Preise mit nach Hause nahmen. Das machte die Zeremonie spannender und unvorhersehbarerInsgesamt wurden bei den Preisverleihungen sowohl große Spiele als auch kleinere, kreative Titel gewürdigt.

Vergiss nicht, dir die vollständige Liste der Nominierten und Kategorien anzusehen, wenn du mehr darüber erfahren möchtest Die Game Awards 2025.