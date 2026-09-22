Die 12 besten Spiele wie „Terraria“ im Jahr 2026: Das Abenteuer geht weiter

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Gitter Einheiten Die Premiumwährung von Marvel Rivals , die du mit echtem Geld kaufen kannst.



Nutze diese Münzen, um den Battle Pass der Saison, exklusive Skins im Spiel und andere Premium-Gegenstände zu erwerben, die nicht mit Spielmünzen gekauft werden können.



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Meiner persönlichen Beobachtung nach werden viele Missionen bereits während der Spielrunden automatisch abgeschlossen, sodass Belohnungen ohne großen Aufwand beansprucht werden können.

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Unterschätze niemals die Macht des Scout-Kodex! – Captain Teemo

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Captain Teemo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 If you’re not ready for everything, you’re not ready for anything! That is what this game taught me. Super challenging, but I loved every second of it.

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JETZT ANMELDEN 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Cash Giraffe Unsere Meinung Dieser Abschnitt kann recht lang sein. Er unterstützt fettgedruckten Text. Er unterstützt auch kursiven Text. Außerdem sind mehrere Absätze möglich. Hyperlinks funktionieren ebenfalls (falls du auf eine Rezension oder Ähnliches verlinken möchtest). Schau dir unsere Rezension an! Beispiel für einen dritten Absatz. Vermeiden Sie es jedoch, diesen zu lang zu gestalten. Je länger er ist, desto mehr Leerraum entsteht auf der linken Seite, was das Erscheinungsbild des Elements etwas beeinträchtigen kann. Vorteile Erster positiver Punkt: Fettdruck wird unterstützt.

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After finishing Terraria, there are only really two things to do: play modded or look for games like Terraria. Modded Terraria is great, don’t get me wrong – but after playing such a good game (hard to believe it was released over a decade ago!), it’s a good idea to cleanse your palate and take on a different kind of adventure.

That’s why I’m here. In this list of games like Terraria, we’ll do a HYPERLINK HERE TEST quick rundown of some fantastic titles that include sandbox games, farming sims, and difficult open-world survival craft ones that are sure to help you scratch the Terraria itch!

Our Top Picks for Games Like Terraria

Now, every game on this list is fantastic, but some of them stand far above the rest:

Minecraft (2011) – The OG sandbox that started it all. You can build insane structures, mine for hours, and survive in a world that’s literally yours to shape. It’s a dream come true for any Terraria fan. Stardew Valley (2016) – If digging, crafting, and customizing your space is what hooked you on Terraria, Stardew Valley nails it. Farming, fishing, and upgrading your farm hits that same satisfying loop in a chill, addictive way. Starbound (2016) – Imagine Terraria, but with planets – lots of planets. You can explore, build, and fight across the galaxy, discovering new biomes, crazy creatures, and all the loot a sandbox junkie could ever want.

But while these are the best on this list, you should definitely check them all out as they’re all great games!

12 Best Games Like Terraria

It’s hard to quantify what makes a game similar to Terraria. Maybe it’s the 2D perspective, maybe the adventuring side, some may like the combat, while others may just like building. There’s something for everyone on this list, and whatever aspect of Terraria you like best, you’re sure to find something to love here:

1. Minecraft [Best for Creative Sandbox Fans]

Our Score Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platforms PC, Linux, Mac OS, New 3DS, Wii U, Switch, PS Vita, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Release Year 2011 Creator Mojang Studios (acquired by Microsoft) Average Playtime Variable (moddable)

Minecraft has dominated the sandbox genre for more than a decade for one simple reason: freedom. You can build anything, explore everywhere, and still find new things years later. It’s as close as gaming gets to a blank canvas for imagination.

Playing Minecraft still feels fresh, even after thousands of hours. The pace is entirely yours: chill in creative mode or mod the experience into something totally different.

I like how it supports every type of player – explorers, builders, engineers, and chaos-makers.

Why we chose it Minecraft’s open-ended gameplay has become a genre benchmark. The sheer number of ways to play (from solo runs to massive modded servers) keeps it alive long after most games fade.

Its charm is timeless, though I admit the grind can get repetitive once you’ve seen it all. Still, with friends, every session hits differently.

The simple blocky visuals have aged better than anyone expected. The world’s vibrant colors, lighting updates, and soundtrack all create a calm but immersive atmosphere that fits any mood.

My Verdict: Minecraft is still the ultimate creative sandbox. It’s endless, personal, and perfect for anyone who wants a world that never stops evolving.

★ Best for Creative Sandbox Fans Minecraft: Java & Bedrock Edition on PC Shop on Eneba Minecraft Experience Cape (DLC) Shop on Eneba

2. Stardew Valley [Best for Cozy Builders and Life Sim Fans]



Our Score Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platforms PC, Linux, Mac OS, Switch, PS Vita, PS4, Xbox One, iOS, Android Release Year 2016 Creator ConcernedApe Average Playtime Variable (moddable)

Stardew Valley is my go-to comfort game when I need a break from chaos. It’s a peaceful mix of farming and a slow-burn storytelling that never rushes you. This game has the warmth and attention to detail you rarely find in other games like Stardew Valley. You inherit your grandpa’s old farm, and from there, life becomes whatever you make it.

Never underestimate the power of the Scout’s code! – Captain Teemo

It feels deeply personal to play. Every in-game day offers something different: harvesting crops, exploring mines, upgrading tools, or talking to villagers. It’s relaxing, but there’s always a sense of progress. The charm comes from its pacing: it rewards both careful planning and casual play.

Why we chose it Stardew Valley keeps players hooked with its endless replay value and heartfelt tone. It’s one of the few games that makes hard work feel peaceful.

My only gripe? Once you master its systems, the late game can feel a bit too routine. But that’s part of its magic.

Its pixel art glows with personality. Every season looks distinct, the soundtrack is pure comfort, and the atmosphere feels like home. Few games match its emotional warmth.

My Verdict: Stardew Valley is the gold standard for cozy gaming: creative, relaxing, and built for players who want to unwind without losing progress.

★ Best for Cozy Builders and Life Sim Fans Stardew Valley on PC Bei Eneba einkaufen

3. Starbound [Ideal für Fans von Weltraumerkundung]



Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Linux, Mac, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Chucklefish Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden

Starbound greift das Konzept von Terraria auf und katapultiert es ins All. Du beginnst als gestrandeter Entdecker nach dem Untergang der Erde und reist über prozedural generierte Planeten, um zu überleben und die Zivilisation wieder aufzubauen. Dieses fantastische Indie-Spiel ist ambitioniert und bietet jede Menge Freiheit. Jeder Planet hat seine eigene Atmosphäre, seine eigenen Kreaturen und Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Es fühlt sich an wie ein endloses Abenteuer mit klarer Richtung. Die Kämpfe sind rasant, das Handwerkssystem ist tiefgründig und die Erzählung überraschend emotional. Ich liebe es, wie sich jeder Planet wie von Hand gestaltet anfühlt, auch wenn er zufällig generiert ist. Die Story-Missionen geben dir einen Fokus, während die Erkundung das Verlangen nach „noch einer Welt“ stillt. Die Menüs können sich anfangs etwas umständlich anfühlen, aber sobald du dich eingewöhnt hast, ist es pure Entdeckung.

Why we chose it „Starbound“ schafft einen Ausgleich zwischen Storytelling und vollständiger kreativer Freiheit. Es verleiht jedem Planeten, den man besucht, einen Sinn und weckt die Neugier darauf, was als Nächstes kommt.

Optisch verbindet es farbenfrohe Pixelkunst mit einem Gefühl kosmischer Ve r wunderung. Der Soundtrack passt perfekt dazu: ruhig und eindringlich, wenn man auf Erkundungstour ist, triumphierend, wenn man etwas Neues erschafft.

Mein Fazit: „Starbound“ fängt den Nervenkitzel der Entdeckung besser ein als die meisten Sandbox-Spiele. Es ist eines der besten Weltraumabenteuer, in das man sich stundenlang vertiefen kann.

★ Best for Space Exploration Fans Starbound on PC Bei Eneba einkaufen

4. Core Keeper [Am besten für Fans von RPG-Fortschrittssystemen]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Linux, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 (Early Access), 2024 (vollständige Veröffentlichung) Entwickler Fireshine Games Durchschnittliche Spielzeit 40 Stunden

„Core Keeper“ versetzt dich in ein leuchtendes unterirdisches Labyrinth, das teils geheimnisvoll, teils gefährlich ist. Du fängst bei Null an, gräbst dich durch Tunnel, entdeckst Schätze und kämpfst gegen seltsame Kreaturen, während du immer stärker wirst. Es ist eine Mischung aus Überlebensabenteuer und RPG-Progression, die mich sofort in ihren Bann gezogen hat.

Was mir besonders gefällt, ist, wie das Spiel Neugier belohnt. Jede Aktion (Bergbau, Kochen, Kämpfen) bringt Fertigkeits-XP ein, die an einen Baum gebunden sind, wodurch du deinen Charakter ganz nach deinen Vorstellungen gestalten kannst. Spiel es solo für ein gemütliches Grinden oder zusammen mit Freunden für volles Chaos. Manche Kämpfe sind besonders schwierig, aber die Befriedigung, jeden Sieg zu erringen, hält dich am Ball.

Why we chose it „Core Keeper“ ergänzt das Sandbox-Gameplay um eine RPG-Struktur. Das Fertigkeitensystem und die Boss-Mechaniken verleihen dem Spiel Tiefe, ohne dabei die Zugänglichkeit zu beeinträchtigen.

Das Beleuchtungssystem ist wunderschön. Die dunklen Höhlen leuchten in bunten Farben, und der sanfte Soundtrack sorgt für eine überraschend entspannte Atmosphäre. Die Pixelgrafik verbindet Charme und Atmosphäre perfekt miteinander.

Mein Fazit: „Core Keeper“ ist ein tiefgründiges und lohnendes Survival-RPG für Fans von Koop-Spielen und stetigem Fortschritt. Jeder Durchlauf fühlt sich unglaublich befriedigend an.

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5. The Alters [Am besten geeignet für Fans von Sci-Fi-Geschichten]

Unsere Bewertung Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC Erscheinungsjahr 2025 Entwickler 11 Bit Studios Durchschnittliche Spielzeit ~20 Std.

„The Alters“ greift das Konzept des Überlebens auf und verwandelt es in etwas zutiefst Persönliches. Du schlüpfst in die Rolle von Jan Dolski, einem einsamen Arbeiter, der auf einem feindlichen Planeten gestrandet ist und keinen Ausweg hat – außer einer erschreckenden Option: dich selbst zu klonen. Jeder „Alter“, den du erschaffst, ist eine Version von dir, die eine andere Lebensentscheidung getroffen hat

Das fühlt sich intensiv und seltsam menschlich an. Mir hat besonders gefallen, wie jede Interaktion mit deinen Klonen ein Stück davon offenbart, wer Jan hätte sein können: ein Ingenieur, ein Feigling, ein Träumer. Das Tempo mag sich anfangs langsam anfühlen, aber sobald du den Rhythmus verstanden hast, zieht dich die Geschichte regelrecht in ihren Bann.

Why we chose it „The Alters“ verbindet Basisbau-Mechaniken mit emotionaler Erzählkunst. Jeder Klon fügt sowohl dem Gameplay als auch der Erzählung eine neue Ebene hinzu, wodurch sich selbst alltägliche Überlebensaufgaben bedeutungsvoll anfühlen.

Visuell ist das Spiel eindringlich. Flackernde Maschinen und einsame Korridore lassen jede Szene wie einen halb vergessenen Traum wirken. Die Musik ist minimalistisch gehalten, sodass Stille und Spannung den Großteil der Wirkung übernehmen.

Mein Fazit: „The Alters“ ist eine mutige, emotionale Überlebensgeschichte, die einen auf ganz eigene Weise berührt. Sie ist perfekt für Spieler, die Science-Fiction lieben, die zum Nachdenken anregt und die Frage aufwirft, wer sie unter Druck wohl werden würden.

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6. Dragon Quest Builders 2 [Am besten für storybasierte Aufbauspieler]

Unsere Bewertung Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Square Enix, Koei Tecmo Games, Omega Force Durchschnittliche Spielzeit 60 Stunden

Es gibt viele Genres, in die sich „Dragon Quest“ nach seinen RPG-Wurzeln hätte weiterentwickeln können: Echtzeit-Action-RPGs, Lebenssimulationen, vielleicht sogar ein Plattformspiel. Stattdessen bekamen wir „Dragon Quest Builders 2“ – ein Sandbox-Survival-Abenteuerspiel und eine willkommene Überraschung.

Man beginnt als schiffbrüchiger Baumeister, der eine verwüstete Insel wiederaufbauen und gleichzeitig die Geheimnisse hinter ihrer verfluchten Geschichte aufdecken muss. Das ist kreative Freiheit, verpackt in eine charmante Geschichte.

Das Gameplay fühlt sich von Moment zu Moment großartig an: Du kannst Ressourcen sammeln, aufwendige Stützpunkte errichten und gemeinsam mit deinem Kumpel Malroth Monster abwehren. Es ist eines dieser Spiele, die dich selbst beim Sammeln von Materialien zum Lächeln bringen. Die Kämpfe sind einfach, aber befriedigend, und das Bauen fühlt sich intuitiv an. Die Quests können zwar etwas eintönig werden, doch das Herz und der Humor der Welt machen das wieder wett.

Why we chose it „Dragon Quest Builders 2“ zeichnet sich dadurch aus, dass es der Kreativität einen Sinn verleiht. Jedes Bauwerk, das man errichtet, hat einen Zweck und verbindet so den Spielfortschritt nahtlos mit der Handlung.

Außerdem ist es wunderschön. Die farbenfrohen Umgebungen, die ausdrucksstarken Charaktere und der beschwingte Soundtrack sorgen für eine lockere und lebendige Atmosphäre. Es sieht aus und klingt wie ein echtes Abenteuer.

Mein Fazit: „Dragon Quest Builders 2“ ist perfekt für Spieler, die Struktur mit Freiheit lieben. Es ist fröhlich, herzlich und macht von Anfang bis Ende Spaß.

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7. Necesse [Am besten für Fans von Top-Down-Sandbox-Spielen]

Unsere Bewertung Enebameter 8.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Linux, Mac OS Erscheinungsjahr 2019 (Early Access) Entwickler Fair Games ApS Durchschnittliche Spielzeit 30+ Stunden (modifizierbar)

Necesse ist der Außenseiter unter den Sandbox-Crafting-Spielen. Es greift die Essenz von Terraria auf, wechselt jedoch zu einer Draufsicht, die die Spielweise komplett verändert. Man beginnt auf einer einsamen Insel, ausgerüstet mit einfachen Werkzeugen und großen Träumen, und bahnt sich seinen Weg in eine sich ausdehnende Welt voller Entdeckungen und Automatisierung.

Der Spielablauf trifft genau die richtige Balance zwischen Herausforderung und Spaß. Mir gefällt, wie schnell das Spiel süchtig macht: In einem Moment schürfst du noch Kupfer, im nächsten leitest du bereits eine blühende Siedlung. NPCs spielen tatsächlich eine wichtige Rolle, indem sie Handel aufbauen und dabei helfen, die langweiligen Aufgaben zu automatisieren. Es ist nicht das schönste Spiel auf dem Markt, aber die Tiefe macht das mehr als wett.

Why we chose it Necesse konzentriert sich auf langfristiges Wachstum und von Spielern gestaltete Welten. Es fängt das Gefühl von „noch eine Aufgabe“ perfekt ein.

Die Grafik ist schlicht, aber zweckmäßig, mit einem Retro-Look, der einen schnell in seinen Bann zieht. Der Soundtrack sorgt für eine entspannte und fesselnde Atmosphäre.

Mein Fazit: Necesse ist das versteckte Juwel unter den Sandbox-Abenteuern. Es bietet endlosen Spielspaß und ist ideal für Spieler, die sich nach Kontrolle und dem Aufbau einer Gemeinschaft sehnen.

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8. Valheim [Am besten geeignet für Fans von Survival- und Erkundungsspielen]

Unsere Bewertung Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Linux, Mac OS, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 (Early Access) Entwickler Iron Gate Studio, Fishlabs (Xbox) Durchschnittliche Spielzeit Über 100 Stunden (modifizierbar)

Valheim versetzt dich in ein Wikinger-Jenseits, in dem Überleben bedeutet, zu bauen, zu basteln und gegen Götter zu kämpfen. Die Welt ist riesig und voller Geschichten, die darauf warten, geschrieben zu werden. Ich habe Stunden damit verbracht, Holz zu hacken , und entdecke immer noch neue Orte, die es zu erkunden gilt.

Der Spielfortschritt fühlt sich befriedigend an: Schwierigere Biome bedeuten bessere Ausrüstung, und bessere Ausrüstung bedeutet größere Kämpfe. Die Kämpfe sind gehaltvoll, das Erkunden fühlt sich sinnvoll an und das Bauen ist flexibel genug, um die Kreativität anzuregen. Der anfängliche Grind kann hart sein, aber sobald man in Schwung gekommen ist, fällt es schwer, aufzuhören.

Why we chose it „Valheim“ fesselt die Spieler durch seine Ausgewogenheit zwischen Herausforderung und Kreativität. Es belohnt Geduld und Teamwork mit wirklich befriedigenden Meilensteinen.

Der Grafikstil ist angesichts des Umfangs atemberaubend. Die Low-Poly-Grafik in Kombination mit dynamischer Beleuchtung schafft Momente, die direkt aus der Fantasy-Kunst stammen könnten. Der Soundtrack trifft den perfekten Mittelweg zwischen Ruhe und Epik.

Mein Fazit: Valheim ist Survival vom Feinsten: anspruchsvoll, befriedigend und unvergesslich für Spieler, die sich nach Abenteuer und kreativer Freiheit sehnen.

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9. Palworld [Am besten geeignet für Sammler von Sandbox-Kreaturen]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Pocketpair Durchschnittliche Spielzeit über 70 Stunden

Palworld ist das Ergebnis, wenn Chaos auf Charme trifft. Es verbindet das Fangen von Monstern, das Basteln und das Überleben zu einer absurden, fesselnden Mischung. Das Crossover mit „Tides of Terraria“ hat dem Spiel seinen Platz als eines der verrücktesten Spiele dieses Jahres gesichert.

Du kannst Stützpunkte errichten, riesige Regionen erkunden und Kreaturen namens „Pals“ fangen, die dir beim Kämpfen oder Fliegen helfen. Das ist Freiheit auf höchstem Niveau. Die neuen Terraria-Bosse und -Features sorgen dafür, dass sich das Spiel rasant weiterentwickelt, auch wenn es bei großen Bauwerken zu Leistungseinbußen kommen kann.

Why we chose it Palworld sticht hervor, weil es sich traut, Genres zu vermischen, die eigentlich nicht zusammenpassen sollten – und es irgendwie schafft, dass alles zusammenpasst.

Und nicht nur das – das Terraria-Crossover ist endlich in Palworld angekommen, und es ist ehrlich gesagt einfach großartig. Das kostenlose Update „Tides of Terraria“ wurde am 25. Juni 2025 veröffentlicht und steckt voller Inhalte, die direkt aus Terraria zu stammen scheinen – neue Biome, ein komplett thematisch gestalteter Dungeon und sogar die Bosse „Eye of Cthulhu“ und „Moon Lord“, die man tatsächlich als Pals fangen kann.

Außerdem gibt es von Terraria inspirierte Ausrüstung, Waffen und Materialien, die perfekt in den Überlebensalltag von Palworld passen. Es ist der Wahnsinn, zu sehen, wie diese beiden Welten aufeinandertreffen, und irgendwie funktioniert es einfach. Wenn du auf Sandbox-Crafting und das Sammeln von Kreaturen stehst, ist dieses Update ein absoluter Volltreffer – hier trifft die Retro-Seele von „Terraria“ auf die chaotische Energie von „Palworld“ auf die bestmögliche Art und Weise.

Mein Fazit: „Palworld“ ist purer Sandbox-Wahnsinn für Spieler, die kreatives Chaos und absolute Freiheit zum Experimentieren suchen.

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10. Enshrouded [Am besten für Fans von Dark-Fantasy-Survival-Spielen]

Unsere Bewertung Enebameter 7.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 (Frühzugang) Entwickler Keen Games Durchschnittliche Spielzeit 60+ Stunden

„Enshrouded“ versetzt dich in eine verdorbene Welt, in der schon die Luft selbst giftig ist. Du bist einer der „Flameborn“ und kämpfst dafür, die Zivilisation aus der Asche wieder aufzubauen. Es ist teils Rollenspiel, teils Aufbauspiel – und durch und durch eine Herausforderung.

Das Gameplay ist intensiv, aber befriedigend. Das Herstellen von Waffen, das Erkunden von Ruinen und das Säubern von Zonen vermittelt das Gefühl, zielgerichtete Fortschritte zu machen. Ich liebe die Freiheit, meine Basis zu gestalten, während ich gleichzeitig meine Fähigkeiten verbessere und gegen gefährliche Bosse kämpfe.

Why we chose it „Enshrouded“ besticht durch seine Mischung aus Weltgestaltung und Überlebensspannung. Jeder Sieg fühlt sich an, als würde man verlorenes Terrain zurückerobern.

Die Grafik hat mich umgehauen: eine handgefertigte Voxel-Welt mit stimmungsvoller Beleuchtung und eindringlichem Sounddesign. Jeder Sturm und jeder Sonnenaufgang wirkt wie bewusst inszeniert.

Mein Fazit: „Enshrouded“ ist ein düsteres, ambitioniertes Survival-RPG, das Beharrlichkeit belohnt. Es ist für Spieler gemacht, die unter Druck zu Höchstleistungen auflaufen.

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11. Don’t Starve Together [Am besten für Hardcore-Survival-Fans]

Unsere Bewertung Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Linux, OS X, Wii U, Switch, PS Vita, PS3/4, Xbox One, Android, iOS Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Klei Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Variabel (anpassbar)

„Don’t Starve Together“ ist Überleben in seiner reinsten Form. Du wachst auf, sammelst Ressourcen und hoffst, dass die Nacht dich nicht umbringt. Es ist seltsam und unvorhersehbar.

Im Koop-Modus ist es das reinste Chaos: Jemand hungert, jemand hat sich verlaufen, jemand steht in Flammen. Ich liebe es, wie das Spiel aus Fehlschlägen Spaß macht. Jeder Fehler lehrt dich etwas Neues. Der Schwierigkeitsgrad ist hoch, aber genau das macht den Reiz aus. Die Lernkurve ist steil, aber die Siege sind umso befriedigender.

Why we chose it „Don’t Starve Together“ funktioniert, weil es die Unvorhersehbarkeit begrüßt. Es zwingt die Spieler dazu, sich ständig anzupassen, selbst wenn alles auseinanderfällt.

Die Grafik im Tim-Burton-Stil und die unheimliche Musik verleihen dem Spiel eine ganz eigene Atmosphäre. Es ist gruselig, aber witzig, düster, aber wunderschön.

Mein Fazit: „Don’t Starve Together“ ist die perfekte Mischung aus Herausforderung und Kreativität. Es ist gnadenlos und wie geschaffen für Überlebenskünstler, die das Chaos lieben.

★ Ideal für Hardcore-Survival-Fans „Don’t Starve Together“ auf dem PC Bei Eneba kaufen Don’t Starve Together: Starter-Paket 2023 (DLC) Bei Eneba kaufen

12. Hollow Knight [Am besten geeignet für Fans von Action-Adventures]

Unsere Bewertung Enebameter 7.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Linux, Mac, Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Team Cherry Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden

Im Gegensatz zu „Terraria“, einem Survival-Sandbox-Spiel mit Action-Elementen, ist ein großartiges Spiel wie „Hollow Knight“ ein eher geradliniges Metroidvania. Du spielst einen kleinen Ritter, der das zerstörte Königreich Hallownest erkundet und sich durch atemberaubend gestaltete Gebiete kämpft. Das Spiel ist straff, herausfordernd und voller Geheimnisse.

Jeder Kampf fühlt sich persönlich an. Du musst jeden Hieb und jeden Zauber genau timen, um zu überleben. Die Herausforderung kann wehtun, aber genau das macht den Fortschritt so befriedigend. Hier wird dir niemand an die Hand genommen – es geht nur um Erkundung und Geschicklichkeit. Ich erinnere mich, dass ich unzählige Male gestorben bin, bevor ich endlich einen Boss besiegen konnte; dieser Adrenalinkick lässt nie nach.

Why we chose it „Hollow Knight“ definiert, wie sich moderne Metroidvanias anfühlen sollten: präzise, fesselnd und lohnend für geschicktes Spiel.

Die handgezeichneten Grafiken und der melancholische Soundtrack sind atemberaubend. Jeder Bereich erzählt allein durch seine Atmosphäre eine Geschichte.

Mein Fazit: „Hollow Knight“ ist eine Meisterleistung in Sachen Action und Atmosphäre. Ein absolutes Muss für jeden, der Wert auf Präzision, Geduld und puristisches Design legt.

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Mein Fazit zu den besten Spielen wie Terraria

Für Spieler, die Abenteuer mit offenem Ende lieben, gibt es ein Spiel, das zu jedem kreativen Geist passt. Diese Welten fangen die Magie ein, nach der sich Terraria-Fans sehnen: Freiheit, Erkundung und den Nervenkitzel, die eigene Geschichte von Grund auf zu gestalten:

Für Liebhaber gemütlicher Bau-Spiele → Stardew Valley . Eine friedliche Bauernhof-Simulation, die Geduld und Planung belohnt und endlose Tage voller Anbau, Handwerk und Kleinstadtcharme garantiert. Perfekt für Spieler, die es etwas ruhiger angehen lassen und eine Welt in ihrem eigenen Tempo erschaffen möchten.

. Eine friedliche Bauernhof-Simulation, die Geduld und Planung belohnt und endlose Tage voller Anbau, Handwerk und Kleinstadtcharme garantiert. Perfekt für Spieler, die es etwas ruhiger angehen lassen und eine Welt in ihrem eigenen Tempo erschaffen möchten. Für Sandbox-Schöpfer → Minecraft . Der ultimative kreative Spielplatz, auf dem die Fantasie das Gameplay bestimmt. Errichte gewaltige Bauwerke und überstehe deine eigenen Abenteuer in einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt.

. Der ultimative kreative Spielplatz, auf dem die Fantasie das Gameplay bestimmt. Errichte gewaltige Bauwerke und überstehe deine eigenen Abenteuer in einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt. Für Überlebens-Entdecker → Valheim. Ein Survival-Spiel im Wikinger-Stil, das Basisbau, Erkundung und Koop-Kämpfe kombiniert. Es ist wie geschaffen für Spieler, die das Sammeln von Ressourcen lieben und den Kampf genießen, aus Chaos Meisterschaft zu machen.

Jedes dieser Spiele fängt einen anderen Aspekt dessen ein, was das Crafting in offenen Welten so fesselnd macht: Freiheit, Kreativität und das Gefühl unendlicher Möglichkeiten.

Häufig gestellte Fragen