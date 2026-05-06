Bestes Multiplayer-Spiel bei den Game Awards 2025: Alle Nominierten

The Bestes Multiplayer-Spiel 2025 Diese Kategorie spiegelt wider, wie moderne Spieler miteinander in Kontakt treten, gegeneinander antreten und zusammenarbeiten. Sie verdeutlicht, wie Entwickler den Schwerpunkt zunehmend auf kooperatives Design, die Tiefe des Wettbewerbs, Crossplay-Systeme und sich weiterentwickelnde Live-Spiel-Ökosysteme legen, die Multiplayer-Spiele GOTY 2025 seit Jahren aktiv.

Jeder Kandidat verfolgt einen anderen Ansatz beim Multiplayer-Modus und bietet den Spielern so eine breite Palette an Spielstilen und sozialen Erlebnissen. Die diesjährigen Nominierten zeigen, wohin sich das Online-Gaming entwickelt und warum dieser Bereich nach wie vor einer der prägendsten Teile der Branche ist. Die fünf Nominierten sind:

ARC Raiders – Ein PvE-Koop-Shooter mit Raids im Stil von „Extraction“, Gegnerwellen und Begegnungen in einer gemeinsamen Spielwelt.

– Ein PvE-Koop-Shooter mit Raids im Stil von „Extraction“, Gegnerwellen und Begegnungen in einer gemeinsamen Spielwelt. Schlachtfeld – Groß angelegtes PvP mit zerstörbaren Umgebungen, Truppentaktiken und Kartenänderungen in Echtzeit.

– Groß angelegtes PvP mit zerstörbaren Umgebungen, Truppentaktiken und Kartenänderungen in Echtzeit. Elden Ring: Nightreign – Ein Open-World-Multiplayer-Spiel mit Koop-Dungeons, PvP-Invasionen und dynamischen Weltereignissen.

– Ein Open-World-Multiplayer-Spiel mit Koop-Dungeons, PvP-Invasionen und dynamischen Weltereignissen. PEAK – Team-basierter vertikaler Arena-Shooter mit ausgefeilten Bewegungsmöglichkeiten, rasanten Runden und Ranglistenspielen.

– Team-basierter vertikaler Arena-Shooter mit ausgefeilten Bewegungsmöglichkeiten, rasanten Runden und Ranglistenspielen. Geteilte Fiktion – Ein storybasierter Multiplayer-Modus, in dem Entscheidungen in verzweigten Handlungssträngen die Ereignisse in Echtzeit beeinflussen.

Welche Spiele wurden 2025 für den Preis als bestes Multiplayer-Spiel nominiert?

The Bestes Multiplayer-Spiel 2025 Jeder der Nominierten setzt das Multiplayer-Spiel auf seine eigene Weise um, darunter PvP-Shooter, Open-World-Koop-Spiele und hybride soziale Systeme.

ARC Raiderskombiniert einExtraktions-Shooter-Kern with truppenbasierte PvE-Missionen, wodurch sie zu den Nominierten für Bestes Multiplayer-Spiel. Die Spieler begeben sich in eine gefährliche offene Welt, in der sie mit plötzlichen ARC-Angriffen, feindlichen Patrouillen und begrenzten Ressourcen konfrontiert werden. Im Mittelpunkt jedes Spiels steht das Sammeln von Ausrüstung, das Erfüllen von Zielen und das Erreichen eines Evakuierungspunkts unter Zeitdruck.

Pro-Tipp Halte dich während der Evakuierungsphasen dicht an deinem Team und konzentriere dich vorrangig auf Ausrüstung zur Störung von Drohnen, um Hinterhalten der ARC entgegenzuwirken.

Die Welt verändert sich ständig. Das Wetter beeinflusst die Sichtverhältnisse, Gegner reagieren auf die Bewegungen der Spieler, und die Trupps müssen schnelle Entscheidungen treffen, um zu überleben. Koordination ist unerlässlich, und die Teams sind auf eine kluge Positionierung, ein gutes Nachschubmanagement und die Kenntnis der sich bewegenden ARC-Einheiten angewiesen.

ARC Raiders zeichnet sich durch seine Mischung aus spannendes Überleben, reaktive KIsowie teamorientierte Begegnungen in einer unvorhersehbaren offenen Welt.

Battlefield 6 knüpft an das Erbe der Serie an Groß angelegte Schlachten – jetzt mit Karten für 128 Spieler, voller Chaos, Fahrzeugen und vollständig zerstörbarem Gelände. Die Gefechte finden in riesigen Sandbox-Arenen statt, in denen Infanterie, Panzer und Flugzeuge in Echtzeit miteinander interagieren. Explosionen verändern das Schlachtfeld und zwingen die Teams dazu, ihre Taktik während des Spiels anzupassen.

Pro-Tipp Nutze die Umgebung zu deinem Vorteil, zerstöre Dächer oder Mauern, um verschanzte Trupps aus ihrer Deckung zu treiben, bevor du vorrückst.

Das Spiel gleicht frühere Schwächen aus. Dank des verbesserten Netzwerkkodes fühlen sich Bewegungen und Schusswechsel flüssiger an. Das Truppsystem bietet bessere Koordinationswerkzeuge, und die Spieler können nun Ziele markieren, Kameraden wiederbeleben und Nachschub bereitstellen – und das alles übersichtlicher.

Dynamische Wetterereignisse wie Tornados oder Sandstürme machen jede Runde unvorhersehbar. Battlefield 6 wirkt umfangreicher, schneller und ausgefeilter als alle Vorgänger.

Elden Ring: Nightreignerweitert„FromSoftware“die Grundlage für den Mehrspielermodus mit nahtlosem Koop-Modus, persistenten Weltzuständen und ausgefeilteren Invasionsmechaniken. Die Spieler können Seite an Seite ohne Beschränkungen beim Beschwören auf Entdeckungsreise gehen, sich mit gewaltigen Weltbossen messen und sich in hochkarätigen PvP-Kämpfen ohne Ladebildschirme oder Lobbys messen.

Pro-Tipp Rüste beim Betreten gemeinsamer Invasionszonen statusresistente Ausrüstung aus, um gegen überraschende Blutungs- oder Erfrierungs-Builds bestehen zu können.

Das Spiel führt neue Rollen und Entwicklungswege ein, die bestimmen, wie sich die Spieler gegenseitig unterstützen oder bekämpfen. Einige konzentrieren sich auf die Kontrolle der Gegner, andere auf Heilung oder Hinterhalte.

Die Erkundung einer gemeinsamen Spielwelt schafft Kreisläufe, in denen Spieler gemeinsam Gebiete erneut besuchen, Abkürzungen freischalten und das Verhalten der Gegner beeinflussen. Elden Ring: Nightreign verwandelt seine eindringliche Welt in ein lebendiges Multiplayer-System, voller Strategie und Spannung.

PEAK bietet mit seinem Konzept als kompetitives Social-Survival-Spiel im Zeichen der Vertikalität. Die Spieler bilden Teams und erklimmen tückische Berglandschaften, wobei sie ihre Ausdauer, ihre Ausrüstung und die wechselnden Wetterbedingungen im Auge behalten müssen. Jede Route hat ihre Vor- und Nachteile: Manche sind schneller, aber riskanter, andere langsamer, aber sicherer.

Pro-Tipp Wähle den Zeitpunkt für deine Sprünge zwischen den Vorsprüngen nach Wetterumschwüngen sorgfältig aus, denn rutschige Oberflächen können dein gesamtes Team in eine Absturzfalle treiben.

Das Spielphysikbasierte Bewegung erfordert Geschicklichkeit. Die Spieler müssen präzise springen, klettern und rutschen, während sie herabfallenden Steinen, einstürzenden Felsvorsprüngen und plötzlichen Stürmen ausweichen.

Die Synergie innerhalb der Mannschaft ist entscheidend… kann ein Teammitglied Seile befestigen, während ein anderes die Umgebung erkundet oder Plattformen stabilisiert. PEAK legt weniger Wert auf direkte Kämpfe und mehr auf geschicktes Fortbewegen, Koordination und spannende Rettungsaktionen.

Geteilte Fiktion definiert den Multiplayer-Modus neu, indem es episodisches Storytelling mit gemeinsamer Entscheidungsfindung verbindet. Die Spieler erleben gemeinsam verzweigte Handlungsstränge und treffen Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte über mehrere Zeitachsen hinweg beeinflussen. Jede Sitzung wird zu einer gemeinsamen Reise, bei der kein Durchgang dem anderen gleicht.

Pro-Tipp Stimmt Dialogentscheidungen in Echtzeit per Voice-Chat ab, da widersprüchliche Entscheidungen dazu führen können, dass sich die Gruppe auf verschiedene Zeitlinien aufteilt.

Das Zeitachsen-System des Spiels verfolgt die Handlungen über alle Episoden hinweg, sodass Gruppen in zukünftigen Durchläufen alternative Verläufe erkunden können. Entscheidungen haben Gewicht und beeinflussen sowohl die Charakterentwicklung als auch weltweite Ereignisse.

Die Koop-Mechanik dreht sich um Vertrauen, Dialog und Momente mit unterschiedlichen Perspektiven, die die Spieler dazu zwingen, eigenständig zu handeln und dennoch an einem Strang zu ziehen. Geteilte Fiktion macht das Erzählen zu einem gemeinsamen Erlebnis, das auf Wiederspielwert und Konsequenz in der Spiel des Jahres 2025 Nominierte.

Was macht ein Multiplayer-Spiel preiswürdig?

Um sich in der Bestes Multiplayer-Spiel 2025 In dieser Kategorie braucht ein Titel mehr als nur eine solide Spielmechanik. Dies sind die wichtigsten Eigenschaften, auf die Richter und Spieler häufig achten:

Kommunikation und Teamarbeit → Spiele, die klare Rollenverteilungen im Team, intelligente Ping-Systeme und integrierte Koordinationswerkzeuge unterstützen, sorgen für mehr Tiefe im Koop-Modus.

→ Spiele, die klare Rollenverteilungen im Team, intelligente Ping-Systeme und integrierte Koordinationswerkzeuge unterstützen, sorgen für mehr Tiefe im Koop-Modus. Qualität und Fairness der Spielzuordnung → Ausgewogene Lobbys, leistungsbasierte Systeme und kurze Wartezeiten sorgen für reibungslose und lohnende Wettkämpfe.

→ Ausgewogene Lobbys, leistungsbasierte Systeme und kurze Wartezeiten sorgen für reibungslose und lohnende Wettkämpfe. Soziale Systeme → Funktionen wie Freundeslisten, Gilden, gemeinsame Treffpunkte oder wiederholbare Koop-Abläufe tragen dazu bei, dauerhafte Spielergemeinschaften aufzubauen.

→ Funktionen wie Freundeslisten, Gilden, gemeinsame Treffpunkte oder wiederholbare Koop-Abläufe tragen dazu bei, dauerhafte Spielergemeinschaften aufzubauen. Crossplay & Barrierefreiheit → Plattformübergreifende Unterstützung und anpassbare Steuerelemente machen den Mehrspielermodus inklusiver und für ein breiteres Publikum zugänglich.

→ Plattformübergreifende Unterstützung und anpassbare Steuerelemente machen den Mehrspielermodus inklusiver und für ein breiteres Publikum zugänglich. Wiederholwert→ Ein spannender Spielverlauf, saisonale Inhalte und abwechslungsreiche Spielmodi sorgen dafür, dass die Spieler auch langfristig wiederkommen.

Was ein Multiplayer-Spiel wirklich auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es Gemeinschaft, Fairness und langfristiges Engagement fördert. Diese Eigenschaften sorgen dafür, dass die Spieler immer wieder zurückkehren, und schaffen so unvergessliche und dynamische Erlebnisse für alle.

So stimmen Sie bei den Game Awards 2025 ab

Um bei den Game Awards 2025 abzustimmen, besuchen Sie die offiziell Game AwardsWebsite und klicken Sie auf „Jetzt abstimmen“. Sie müssen sich mit einem unterstützten Konto wie X (ehemals Twitter), Google oder Facebook anmelden.

Sobald Sie angemeldet sind, können Sie alle Kategorien durchsuchen, darunter auch die Die besten Multiplayer-Spieleund wählen Sie Ihre bevorzugten Nominierten aus. Die Stimmen können bis zum Stichtag jederzeit geändert werden. Die öffentliche Abstimmung macht 10 % der endgültigen Entscheidung aus, während die restlichen 90 % von einer Jury aus internationalen Medienvertretern und Branchenexperten vergeben werden.

Mein Fazit

The Bestes Multiplayer-Spiel 2025 Die Nominierten zeigen, wie weit sich das Multiplayer-Design entwickelt hat, darunter spannende Rettungsaktionen und nahtlos in die Handlung eingebundene Koop-Elemente. Jeder Titel erschließt neue Dimensionen, sei es in Bezug auf Umfang, Innovation oder Spielerinteraktion. Zwar verdient jedes Spiel auf der Liste Anerkennung, doch eines sticht durch seine perfekte Ausgewogenheit der Spielsysteme besonders hervor.

Battlefield 6 macht in Bezug auf den Wettbewerbsumfang, die technische Ausgereiftheit und die Wiederspielbarkeit den ausgefeiltesten Eindruck. Dennoch zeigt die Vielfalt unter allen fünf Nominierten, dass der Mehrspielermodus nicht mehr an ein einziges Format gebunden ist. Es geht darum, wie die Spieler miteinander in Kontakt treten, kommunizieren und immer wieder zurückkommen.

nebenBester Multiplayer, wurden in diesem Jahr mehrere weitere wichtige Kategorien bekannt gegeben, die Sie alle in unserem Game Awards 2025 Nominierte und KategorienLeitfaden.