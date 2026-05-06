Auszeichnung für die beste Spielerstimme bei den Game Awards 2025: Alle Nominierten

The „Stimme der Spieler 2025“ Diese Kategorie ist die einzige Auszeichnung, über die ausschließlich die Fans entscheiden. Die Abstimmung in Runde 1 ist nun beendet, doch die Finalisten werden noch geheim gehalten. Stimmen der Spieler Die zweite Runde beginnt am 5. Dezember, das Finale Players’ Voice Game Awards Abstimmung (Runde 3) ab dem 8. Dezember.

Was ist der „„Players’ Voice Award““?

The „Players’ Voice Award“ sticht als einzige Kategorie bei Die Game Awards das wird ausschließlich durch eine öffentliche Abstimmung entschieden. Im Gegensatz zu anderen Auszeichnungen, bei denen eine Jury aus Branchenexperten oder Medienvertretern entscheidet, liegt die Entscheidung hier vollständig in den Händen der Community.

Genau das macht es so wichtig: Die Spieler können sich für die Titel einsetzen, die ihnen am meisten am Herzen liegen, unabhängig von kritischen Rezensionen oder der Anerkennung durch die breite Öffentlichkeit.

Der Abstimmungsprozess gliedert sich in drei Phasen. In Runde 1 wurde eine Auswahl von 30 Spielen vorgestellt, und die Fans stimmten für ihre Favoriten ab. Diese Runde ist nun abgeschlossen, und die Top 10 sind weitergekommen. Stimmen der Spieler Die zweite Runde beginnt am 5. Dezember, wobei das Teilnehmerfeld von 10 auf 5 reduziert wird.

Der finale Showdown findet in Runde 3 statt, die am 8. Dezember beginnt. Dort treten die fünf besten Titel gegeneinander an, und die Spieler wählen den einzigen Gewinner. Durch diesen Vorgang wird die Players’ Voice Game Awards wirklich gemeinschaftsorientiert.

Alle 30 Nominierten der ersten Runde der „Players’ Voice“

The „Stimme der Spieler 2025“Nominierte spiegeln eine breite Vielfalt an Genres, Stilen und Fan-Communities wider. Diese 30 Titel wurden für die erste Runde ausgewählt, und nur die besten 10 kommen weiter.

ARC Raiders – Ein kooperativer Science-Fiction-Shooter, bei dem Teamwork und taktisches Überleben im Vordergrund stehen. Battlefield 6 – Der neueste Teil der langjährigen Militär-FPS-Reihe mit dynamischen Multiplayer-Kämpfen. Clair Obscur: Expedition 33 – Ein visuell beeindruckendes Rollenspiel, das rundenbasierte Strategie mit traumhaftem Grafikdesign verbindet. Death Stranding 2: Am Strand – Eine storybasierte Fortsetzung, die Hideo Kojimas Welt der zerbrechlichen Verbindungen und des Überlebenskampfes weiterführt. Delta Force – Ein modernes Remake des taktischen Militär-Shooters mit groß angelegten Kampfszenarien. Versand – Ein realitätsnahes narratives Spiel, das emotionale Erzählkunst mittels Funkkommunikation erkundet. Donkey Kong Bananza – Nintendos farbenfrohe Plattformspiel-Neuauflage eines klassischen Maskottchens mit neuen Spielmechaniken. Doom: The Dark Ages – Ein brutales Prequel, das die legendäre Shooter-Reihe ins mittelalterliche Chaos entführt. Elden Ring: Nightreign – Eine angeblich geplante DLC-Fortsetzung, die die Spannung in den „Lands Between“ aufrechterhält. Final Fantasy 14 – Das bewährte MMO, das durch neue Erweiterungen und die weltweite Spielergemeinschaft stetig wächst. Fortnite – Ein kulturelles Phänomen, das sich durch Staffeln, Events und Crossover-Projekte immer wieder neu erfindet. Genshin Impact – Ein Open-World-RPG mit regelmäßigen Updates, neuen Charakteren und einer weltweiten Community. Der Geist von Yotei – Ein Samurai-Action-Adventure mit ausgefeilten Stealth- und Erkundungselementen. Hades 2 – Die Fortsetzung des gefeierten Roguelike, in der eine neue mythische Heldin und neue Kräfte vorgestellt werden. Helldivers 2 – Ein chaotischer Koop-Shooter mit Missionen zur Ausrottung von Außerirdischen und heftigem Friendly Fire. Hollow Knight: Silksong – Eine lang erwartete Fortsetzung eines Metroidvania-Spiels, das für seine flüssigen Kämpfe und seine Erkundungsmöglichkeiten bekannt ist. Indiana Jones und der große Kreis – Ein Action-Adventure mit filmreifer Erkundung und Rätseln. Kingdom Come: Deliverance 2 – Ein realistisches mittelalterliches Rollenspiel, das auf historischer Erzählkunst basiert. Mario Kart World – Die neueste Ausgabe von Nintendos Kart-Rennspielreihe mit Strecken aus aller Welt. Marvel Rivals – Ein Hero-Shooter, bei dem das kompetitive Teamspiel mit legendären Marvel-Charakteren im Mittelpunkt steht. Danke – Ein verrücktes, physikbasiertes Partyspiel mit ausgefallenen Charakterfähigkeiten und chaotischer Energie. Ninja Gaiden 4 – Eine Rückkehr zur knallharten Ninja-Action mit rasanten Kämpfen und einem auf Geschicklichkeit basierenden Gameplay. No Man’s Sky – Die Weltraumerkundungssimulation, die durch umfangreiche kostenlose Updates ständig erweitert wird. Spitzenwert – Ein Kletter-Spiel mit Herausforderungen in den Bergen und minimalistischem Design. Ruhe – Ein storylastiges Kopfgeldjäger-Spiel, das in einer retrofuturistischen Welt spielt. Silent Hill f – Ein Psychohorror-Spiel, das im Japan der 1960er Jahre spielt und eine beklemmende Atmosphäre bietet. Sonic Racing: Crossworlds – Eine neue Variante der Sonic-Rennspiele mit Geschwindigkeitszonen und Team-Boosts. Geteilte Fiktion – Ein experimentelles Erzählspiel mit verzweigten Handlungssträngen und stilisierter Grafik. Warframe – Ein seit Langem bestehender Online-Looter-Shooter mit rasanter Action und sich weiterentwickelnden Handlungssträngen. Stürmische Wellen – Ein postapokalyptisches Action-Rollenspiel, das für seinen flüssigen Kampfablauf und seine Erkundungsmöglichkeiten gelobt wird.

Wann beginnt die Abstimmung in Runde 2?

Stimmen der Spieler Die zweite Runde beginnt offiziell am 5. Dezember 2025. An jenem Tag,Die Game Awards wird die 10 Finalisten bekannt geben, die aus den 30 Spielen der ersten Runde ausgewählt wurden. Nach der Bekanntgabe können die Fans erneut abstimmen, um die Liste auf nur fünf Titel einzugrenzen.

In dieser zweiten Phase steht noch mehr auf dem Spiel, da nur die Spiele mit den meisten Stimmen weiterkommen. Da dies der einzige Preis der Veranstaltung ist, über den ausschließlich die Fans abstimmen, Jede Stimme hat direkten Einfluss auf das Ergebnis. Und da es einige Überschneidungen zwischen dieser Liste und der Spiel des Jahres 2025 Nominierte… wird ein harter Wettbewerb erwartet. Runde 2 dauert drei Tage und endet vor der endgültigen Abstimmung.

Finale: Die Wahl des Gewinners (8. Dezember)

Die letzte Abstimmungsphase beginnt am 8. Dezember und umfasst die fünf besten Spiele, die von der Community in Runde 2 ausgewählt wurden. In dieser letzten Runde zählt jede Stimme, denn die Fans treffen hier ihre endgültige Wahl für die Stimmen der SpielerGewinner. Das Ergebnis wird live während Die Game Awards 2025 Feier.

Von all den Game Awards 2025 Nominierte und Kategorien, Dies ist nach wie vor der direkteste Ausdruck dessen, was die Spieler tatsächlich lieben und unterstützen. Es ist ein abschließender Höhepunkt des gemeinschaftlichen Engagements, bevor sich das Rampenlicht auf ein herausragendes Spiel richtet.

Mein Fazit

Die 30 Spiele, die in der Stimmen der Spieler Die diesjährigen Nominierungen in dieser Kategorie unterstreichen die Tiefe, Kreativität und Vielfalt der gesamten Branche. Von Blockbuster-Fortsetzungen und Live-Service-Giganten bis hin zu mutigen neuen Indie-Titeln – das Line-up spiegelt ein breites Spektrum an Vorlieben und Genres wider.

Da die Abstimmung für die Öffentlichkeit uneingeschränkt zugänglich ist, kann sich das Ergebnis schnell ändern, je nachdem, wie stark die Fans mitziehen und wie sehr sich die Online-Communities hinter ihre Favoriten stellen. Angesichts eines so starken und vielfältigen Teilnehmerfeldes ist es nahezu unmöglich, das Endergebnis vorherzusagen. Das ist es, was das „Players’ Voice Award“ einer der spannendsten, die man im Vorfeld der letzten Runden im Auge behalten sollte.