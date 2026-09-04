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Die besten Spider-Man-Spiele 2026: Alle 8 im Ranking und im Test

Es gab bisher nur eine Handvoll Spider-Man-Spiele, die es wert sind, erwähnt zu werden. Wenn man sich also eine Rangliste der Spider-Man-Spiele ansieht, lässt sich leicht erkennen, welche Titel sich wirklich von den anderen abheben.

Derzeit gebührt dieser Titel „Marvel’s Spider-Man 2““, das 2023 erschien und insgesamt als das beste Spider-Man-Spiel gilt, da Insomniac endlich die Symbionten-Geschichte umgesetzt hat, die sich die Fans seit Jahren gewünscht hatten, und dabei Miles eine ebenso wichtige Rolle wie Peter zukommen ließ.

Das Studio hat drei Konsolengenerationen damit verbracht, die Bewegungsmechaniken zu verfeinern – eine Entwicklung, die seine Veröffentlichungen zu den besten Spider-Man-Spielen zählt, deren Spuren Fans von Spider-Man-Spielen auf der PS4 direkt bis zu dieser neuesten PS5-Fortsetzung verfolgen können.

Dennoch verdienen auch die älteren Titel weiter unten echte Anerkennung; einige von ihnen haben maßgeblich geprägt, wie sich ein Spider-Man-Spiel überhaupt anfühlen sollte.

Unsere Top-Auswahl der besten Spider-Man-Spiele

Jeder dieser drei Top-Tipps hat sich seinen Platz verdient, weil er etwas bietet, das keiner der anderen Titel auf dieser Liste erreicht – sei es die stärkste Geschichte, der einfachste Einstieg oder das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

1 Marvel's Spider-Man 2 The top pick among the best Spider-Man games, pairing a dual-protagonist symbiote story with the highest Metascore in the franchise. Jetzt kaufen 2 Marvel's Spider-Man Remastered The most accessible entry point, available on PC, PS4, and PS5 at once with a complete story that stands on its own. Jetzt kaufen 3 Marvel's Spider-Man: Miles Morales A shorter, cheaper way into the franchise, built around Miles’s Venom powers and a tight, wintertime Harlem story. Jetzt kaufen

Auch der Rest der Liste hat seinen ganz eigenen Charme – von einer durch Entscheidungen bestimmten Symbioten-Saga bis hin zu vier Spider-Men aus alternativen Universen in einem Spiel. Scrolle weiter, um den vollständigen Countdown zu sehen.

Die 8 besten Spider-Man-Spiele, mit denen du dich wie ein echter Superheld fühlst

Um eines der besten Spider-Man-Spiele zu entwickeln, reicht es nicht aus, sich an Wänden festzuklammern oder wild auf Knöpfe zu hämmern – es erfordert eine präzise Mischung aus physikbasiertem Schwung, flüssigem Schwingen mit dem Spinnennetz, akrobatischen Kämpfen und einer Geschichte, die die emotionale Tiefe hinter der Maske einfängt.

Von Insomniacs moderner PS5-Trilogie über wegweisende Klassiker aus den 2000er-Jahren bis hin zu einem familienfreundlichen LEGO-Abenteuer – hier sind die acht besten Spider-Man-Spiele, gereiht von soliden Retro-Hits bis hin zum ultimativen Superhelden-Meisterwerk.

Unsere Bewertung Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS5, PC Erscheinungsjahr 2023 Entwickler & Herausgeber Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment Metacritic-Bewertung 90

Insomniac Games hat „Marvel’s Spider-Man 2““ für Sony Interactive Entertainment und Marvel Games entwickelt. Das Spiel wurde 2023 als PS5-Exklusivtitel veröffentlicht und zählt seitdem zu den besten PS5-Spielen, bevor 2025 eine PC-Portierung über Steam und den Epic Games Store folgte.

Die Kampagne des Spiels teilt sich auf zwei spielbare Helden auf, Peter Parker und Miles Morales, und im Mittelpunkt der Handlung steht ein Symbionten-Handlungsbogen, der Peter für einen Teil der Geschichte zum Wirt von Venom macht.

Brooklyn und Queens werden zum ersten Mal in der Serie in die Karte aufgenommen. Damit erhält die Fortbewegung ein echtes Upgrade. Mit Hilfe von Netzflügeln können beide Helden zwischen den Schwüngen über die Dächer gleiten, und jeder Held erhält neue Kampfoptionen, die auf seiner Hälfte der Symbionten-Geschichte basieren: Peters Kräfte im schwarzen Anzug und Miles’ Venom-Fähigkeiten.

Wer die Auswahl an Spider-Man-PC-Spielen durchstöbert, sollte vor dem Kauf über Steam oder den Epic Games Store eine Voraussetzung beachten: Man muss ein PSN-Konto verknüpfen, um spielen zu können – auch abseits von PlayStation-Hardware.

Während manche Spieler weiterhin nach dedizierten Spider-Man-Online-Spielen mit Multiplayer-Modi suchen, beweist „Marvel’s Spider-Man 2“, dass ein Fokus auf den Einzelspielermodus, gestützt durch einen Metascore von 90, das ultimative Erlebnis bietet, ohne dass eine kompetitive Online-Lobby erforderlich ist.

Ich habe etwa 30 Stunden in die Kampagne investiert, und allein die Verbesserungen bei der Fortbewegung zeigen, warum das Spiel ganz oben auf jeder Liste der besten Spider-Man-Spiele steht – im Vergleich dazu fühlt sich das erneute Spielen früherer Titel wie ein Rückschritt an.

Wenn du das Spiel vor dem Kauf erst einmal ausprobieren möchtest, erfährst du hier, wie du „Marvel’s Spider-Man 2““ kostenlos erhalten kannst.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2018 (PC: 2022) Entwickler & Herausgeber Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment Metacritic-Bewertung 87 (OpenCritic, PC)

„Marvel’s Spider-Man Remastered“ ist nach wie vor eines der besten Spider-Man-Spiele, die man derzeit kaufen kann, und stellt neben dem Spektakel von „Marvel’s Spider-Man 2““ die praktische Wahl dar.

Die Geschichte handelt von einem erfahrenen Peter Parker, der versucht, seine zerbrechende Beziehung mit einem normalen Job unter einen Hut zu bringen, während Mister Negative und eine zerstrittene Sinister Six die Stadt bedrohen. Es ist die Version, die sich die meisten Menschen vorstellen, wenn sie an die modernen Spider-Man-Spiele denken, da „Remastered“ die meisten der Fortbewegungs- und Kampfsysteme eingeführt hat, auf denen die Fortsetzung später aufbaute.

Alles, vom Kampf bis zum integrierten Fotomodus, wurde unverändert aus der Basisversion übernommen. Wenn ihr also „Spider-Man 2“ bereits gespielt habt, werdet ihr das meiste sofort wiedererkennen.

Das Schwingen mit dem Spinnennetz hat auch Jahre später nichts von seinem Reiz verloren und festigt den Status des Spiels als eines der herausragendsten Spider-Man-Spiele, während Open-World-Nebeninhalte wie Taskmaster-Herausforderungen, Sammelobjekte und Sehenswürdigkeiten den Spielern reichlich Abwechslung bieten.

Die plattformübergreifende Verfügbarkeit ist das, was diesen Titel für moderne Spieler besonders auszeichnet; während es derzeit keine neuen Spider-Man-Spiele für die Xbox gibt, erhalten PC- und PlayStation-Spieler vollen Zugriff auf dieses Meisterwerk.

Es ist der einzige Hauptteil der Reihe, der gleichzeitig auf PC, PS4 und PS5 erhältlich ist, was ihn zum perfekten Einstieg für neue Spieler macht.

Wenn du lieber erst einmal die Lage sondieren möchtest, lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, wie du „Marvel’s Spider-Man Remastered“ kostenlos erhalten kannst, bevor du einen Cent ausgibst.

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3. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales [Beste Wahl unter den kürzeren Spin-offs]

Unsere Bewertung Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2018 (PC: 2022) Entwickler & Herausgeber Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment Metacritic-Bewertung 87 (OpenCritic, PC)

Miles Morales steht hier im Mittelpunkt seines eigenen eigenständigen Abenteuers. Es handelt sich um einen Titel im Umfang einer Erweiterung, den Insomniac entwickelt hat, um die Lücke zwischen den Hauptveröffentlichungen zu füllen, anstatt eine davon zu ersetzen. Das Spiel erschien am 12. November 2020 für PS4 und PS5, die PC-Version folgte im November 2022.

Die Kampagne ist bewusst kürzer als die von „Spider-Man 2“ oder „Remastered“ und tauscht offene Nebeninhalte gegen eine straffere, im Winter angesiedelte Geschichte in Harlem ein, in der Miles gegen den „Underground“ und die geheimen Verbindungen eines Familienfreundes zur „Prowler“-Bande antritt. Seine bioelektrischen Venom-Kräfte und seine Tarnfähigkeit ersetzen Peters Symbiont-Ausrüstung vollständig und verleihen den Kämpfen einen anderen Rhythmus als im Rest der Reihe.

Rezensenten bewerteten die PS5-Version mit einem Metascore von 85, und das Spiel sticht als erste Wahl unter den Spider-Man-PC-Spielen für alle hervor, die eine straffe, actiongeladene Geschichte suchen, ohne sich auf eine mehr als 20-stündige Kampagne festlegen zu müssen. Ich würde jedem neuen Spieler dieses Spiel vor anderen Titeln empfehlen.

Wenn das Budget der entscheidende Faktor ist, schau dir zunächst an, wie du „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ kostenlos erhalten kannst.

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Unsere Bewertung Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS2, Xbox, GameCube, PC Erscheinungsjahr 2004 Entwickler & Herausgeber Treyarch / Activision Metacritic-Bewertung 83 (Xbox)

Die moderne Open-World-Spider-Man-Reihe, in der man sich mit dem Spinnennetz durch die Welt schwingt, geht auf dieses Spiel zurück. Treyarch entwickelte „Spider-Man 2“ für Activision als Begleitspiel zum gleichnamigen Film und veröffentlichte es 2004 parallel zu Sam Raimis Film für PS2, Xbox, GameCube und PC.

Das physikbasierte Schwingsystem verankert die Spinnennetze an realen Gebäuden statt an unsichtbaren Befestigungspunkten und legte damit den Grundstein, auf den sich jedes spätere Spider-Man-Spiel noch immer stützt. Freizügige Nebeninhalte rund um die Hauptmissionen, zufällige Begegnungen mit Verbrechen, Sammelobjekte und über die Karte verstreute Nebenaufträge etablierten ein Muster, das 2004 nur wenige Open-World-Spiele in diesem Umfang gewagt hatten.

Betrachten Sie diesen Titel als Klassiker und Sammlerstück, da er auf neueren Plattformen nicht mehr erhältlich ist. Unter den hier aufgeführten besten Spider-Man-Spielen ist es dasjenige, das alle anderen auf der Liste geprägt hat.

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5. Ultimate Spider-Man [Beste Wahl für die Venom-Doppelkampagne]

Unsere Bewertung Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Xbox, PS2, GameCube, PC, Game Boy Advance, DS Erscheinungsjahr 2005 Entwickler & Herausgeber Treyarch / Activision Metacritic-Bewertung 78 (PS2)

Treyarch knüpfte an sein 2004 erschienenes Spiel an und präsentierte etwas noch Ungewöhnlicheres: eine vollständig im Cel-Shading-Stil gestaltete Grafik, die den „Ultimate Spider-Man“-Comics von Brian Michael Bendis und Mark Bagley nachempfunden war. Activision veröffentlichte „Ultimate Spider-Man“ im Jahr 2005 auf mehreren Plattformen und machte es damit zu einem der denkwürdigsten Retro-Spider-Man-Spiele auf der Xbox während der Ära der Originalkonsole.

Es schaffte nie den Sprung auf die Xbox One oder spätere Konsolen.

Die Kampagne trennt Peter Parkers Geschichte von der des durch einen Symbionten korrumpierten Eddie Brock, wobei beide durch dieselbe offene New-York-Welt verlaufen, die aus „Spider-Man 2“ übernommen wurde. Nebenmissionen und die freie Erkundung wurden fast unverändert übernommen, doch der Ton ist insgesamt leichter und erinnert stärker an Comic-Panels.

Wenn ihr mit der „Ultimate“-Reihe der Marvel-Comics aufgewachsen seid, kommt kein anderes Spider-Man-Spiel diesem Zeichenstil auf dem Controller so nahe wie dieses. Ich würde es dennoch als einen der stilvollsten Titel der Reihe bezeichnen, auch wenn man heute Originalhardware oder einen glücklichen Second-Hand-Fund benötigt, um es spielen zu können.

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6. Spider-Man: Web of Shadows [Beste Wahl: Eine von Entscheidungen geprägte Geschichte]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Xbox 360, PS3, PS2, Wii, PSP, DS Erscheinungsjahr 2008 Entwickler & Herausgeber Shaba Games / Activision Metacritic-Bewertung 68 (Xbox 360)

Im Mittelpunkt des Kampfgeschehens steht hier der Echtzeit-Anzugwechsel, der „Spider-Man: Web of Shadows“ zu einem der besten Spider-Man-Spiele mit kreativer Kampftiefe macht. Spider-Man wechselt mitten im Kampf zwischen seinem klassischen rot-blauen Moveset und einer schwarzen Symbiontenform hin und her, und diese Entscheidung hat weit mehr Auswirkungen als nur optische.

Entscheidungen wirken sich auf die gesamte Geschichte aus. Wer sich auf die Seite von Helden wie Wolverine und Luke Cage schlägt, hält Spider-Man auf einem helleren Pfad, während die Rekrutierung von mit Symbionten infizierten Schurken die Handlung in eine dunklere Richtung treibt – und die gewählten Verbündeten verändern den Verlauf ganzer Missionen.

Auch die Stadt reagiert darauf. Ein von Kingpin angezettelter Bandenkrieg kann in der zweiten Hälfte des Spiels zu einer regelrechten Symbionten-Invasion eskalieren, und je nach den im Verlauf getroffenen Entscheidungen wird New York entweder vor dem Abgrund gerettet oder fällt unter die Herrschaft von Spider-Mans eigener Symbionten-Armee. Mehrere Enden machen einen erneuten Durchgang lohnenswert.

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Unsere Bewertung Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Xbox 360, PS3, Wii, DS Erscheinungsjahr 2010 Entwickler & Herausgeber Beenox / Activision Metacritic-Bewertung 76

Vier verschiedene Spider-Men stehen im Mittelpunkt dieses Titels, jeder stammt aus einer anderen Realität und verfügt über eigene Moves. Amazing schwingt sich wie erwartet durch die Luft und schleudert Netze, Noir setzt in einer Kulisse der 1930er-Jahre auf Tarnung, 2099 gleitet durch die Luft und beugt die Zeit, und Ultimate kämpft als Symbiont im schwarzen Anzug.

Die Geschichte dreht sich darum, dass Mysterio schon früh ein Relikt namens „Tablet of Order and Chaos“ zerschmettert, dessen Teile sich über alle vier Dimensionen verstreuen und Madame Web einen Grund liefern, jeden Spider-Man in denselben Kampf zu ziehen.

Im Gegensatz zu allen anderen Titeln auf dieser Liste verläuft das Spiel Level für Level. Man wählt eine Stufe aus, spielt sie von Anfang bis Ende durch und geht dann zur nächsten über. Es gibt keine Stadt, durch die man streifen kann, und keine Nebeninhalte, die auf einer Karte warten.

Jeder Spielstil hat seinen eigenen Kampfrhythmus und seine eigenen Bosse, was sicherstellt, dass „Spider-Man: Shattered Dimensions“ seinen Platz unter den besten Spider-Man-Spielen für levelbasierte Action verdient.

Ich halte nach wie vor die Noir-Kampagne für das Highlight – mit all den heimlichen Tötungen und dem Herumspringen im Schatten statt direkter Schlägereien.

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8. LEGO Marvel Super Heroes [Beste Wahl für die ganze Familie]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS3/PS4, Xbox 360/One, Wii U, 3DS, Switch Erscheinungsjahr 2013 Entwickler & Herausgeber Traveller’s Tales / Warner Bros. Interactive Metacritic-Bewertung 80

„LEGO Marvel Super Heroes“ bietet mehr als 100 spielbare Charaktere, und Spider-Man ist nur einer von vielen auf der langen Liste – ganz im Gegensatz zu seiner Hauptrolle, die er überall sonst auf dieser Liste einnimmt.

Die Geschichte lässt das gesamte Marvel-Universum gegen Loki und Bösewichte antreten, die versuchen, eine Weltuntergangs-Superwaffe zu bauen, wodurch Iron Man, Hulk, Captain America und Dutzende andere neben Spidey gleichberechtigt im Rampenlicht stehen.

Kämpfe treten hinter das Lösen von Rätseln und die Jagd nach Sammelobjekten zurück – ganz nach der LEGO-Formel, bei der Umgebungen zerlegt, Charaktere aufgrund ihrer einzigartigen Fähigkeiten gewechselt und in jedem Level versteckte Noppen aufgespürt werden.

Es ist die ideale Wahl für Eltern, die jüngeren Spielern die Welt der Superhelden näherbringen möchten, und bietet einen erfrischenden Kontrast zu den düstereren Handlungssträngen in modernen Spider-Man-Spielen auf PS4 und PS5.

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Vollständige Rangliste der Spider-Man-Spiele

Hier ist die vollständige Liste aller acht Spider-Man-Spiele, sortiert nach Kritikerbewertungen, Erscheinungszeitraum und allgemeiner Spielbarkeit, um Ihnen einen klaren Überblick über die Reihe zu verschaffen. Das ist der vollständige Überblick für alle, die direkt bis ganz nach unten gescrollt haben.

Der Punktunterschied zwischen Platz 3 und Platz 4 ist der größte Sprung auf der Liste, was mit den Veränderungen bei der digitalen Verfügbarkeit und dem Wechsel der Franchise-Ära übereinstimmt.

Wie wir diese Spider-Man-Spiele bewertet haben

Zwei wesentliche Faktoren bestimmten, wie diese Spider-Man-Spiele in unserer endgültigen Liste eingestuft wurden.

Gesamtbewertungen der Kritiker. Die Bewertungen auf Metacritic und OpenCritic bildeten die objektive Ausgangsbasis für die Einstufung jedes Kandidaten für die besten Spider-Man-Spiele.

Die Bewertungen auf Metacritic und OpenCritic bildeten die objektive Ausgangsbasis für die Einstufung jedes Kandidaten für die besten Spider-Man-Spiele. Einfluss der Spielereihe und aktuelle Spielbarkeit. Der historische Einfluss und die Frage, ob ein Spiel heute realistisch erhältlich ist, dienten als Entscheidungskriterien, wenn die Bewertungen sehr nahe beieinander lagen.

Dieser zweite Faktor ist der Grund, warum die vier Titel aus den 2000er-Jahren – „Spider-Man 2“, „Ultimate Spider-Man“, „Web of Shadows““ und „Shattered Dimensions“ – trotz der historischen Bedeutung, die einige von ihnen haben, hinter Insomniacs bester PS5-Spiele-Trilogie rangieren.

Insbesondere „Spider-Man 2“ erfand das Schwingsystem, auf dem jedes spätere Spiel noch immer aufbaut, weshalb es sich nach wie vor einen Platz in der Spalte „Best For“ der Gesamtrangliste sichert, obwohl es allein aufgrund seines Metascores nicht auf Platz vier landen würde.

Die Verfügbarkeit in den Stores ändert sich regelmäßig, da neue Portierungen für Spider-Man-PC-Spiele erscheinen und Bewertungsportale ihre Punktzahlen neu berechnen. Beachten Sie daher bitte, dass diese Ranglisten nur die aktuelle Situation widerspiegeln.

Ähnliche kommende Spiele, die man im Auge behalten sollte

Ein paar Projekte, die es wert sind, im Auge behalten zu werden, liegen knapp außerhalb dieser Rangliste – einige sind bereits bestätigt, andere noch Gerüchte.

Titel Erscheinungsdatum Plattform Handlung Marvels Wolverine 15. September 2026 PS5 Insomniacs nächstes Marvel-Spiel, das im selben gemeinsamen Universum wie die Spider-Man-Trilogie angesiedelt ist, sich jedoch auf Wolverine konzentriert. Marvel’s Venom Gerüchte, 2027 Unbestätigt, voraussichtlich für PS5 Ein noch nicht angekündigtes Spin-off von Insomniac, das Gerüchten zufolge Eddie Brock in den Mittelpunkt stellt und an offene Handlungsstränge aus „Spider-Man 2“ anknüpft. Marvel’s Spider-Man 3 Gerüchte, 2028 oder später Unbestätigt, voraussichtlich auf Next-Gen-Hardware Eine noch nicht angekündigte Fortsetzung, die die Insomniac-Trilogie fortsetzt; Spekulationen deuten derzeit auf Konsolen der nächsten Generation hin.

Außerhalb der Gaming-Welt kam Spider-Man auch mit „Spider-Man: Brand New Day“ in die Kinos, der am 31. Juli 2026 erschien. Wir haben den Film hier ausführlich rezensiert – eine Lektüre, die sich lohnt, egal ob ihr ganz neu dabei seid oder nach dem Abspann noch einmal zurückkommt.

Mein Gesamtfazit zu den besten Spider-Man-Spielen

„Marvel’s Spider-Man 2““ bleibt insgesamt die erste Wahl als bestes Spider-Man-Spiel. Der Grund dafür lässt sich auf eine Zahl und eine Designentscheidung zurückführen – einen Metascore von 90, gestützt durch eine Geschichte mit zwei Protagonisten, wie sie kein anderer Titel auf dieser Liste wagt, und die sowohl auf PS5 als auch auf dem PC verfügbar ist.

Preisbewusste Leser oder alle, die neu in der Reihe sind, sollten stattdessen mit „Marvel’s Spider-Man Remastered“ beginnen.

Es ist eines der besten PC-Spiele und bietet den günstigsten Einstieg auf einer Vielzahl unterschiedlicher Hardware. Familien sollten sich „LEGO Marvel Super Heroes“ ansehen, das nach wie vor zu den wenigen Titeln in dieser Liste gehört, die man heute kaufen kann, ohne auf dem Gebrauchtmarkt danach suchen zu müssen.

Die vier Klassiker aus den 2000er-Jahren sind aufgrund ihres historischen Werts nach wie vor spielenswert, auch wenn derzeit keines davon digital erhältlich ist, und insbesondere „Spider-Man 2“ (2004) verdient Anerkennung dafür, die Schwungmechanik erfunden zu haben, auf der die gesamte Reihe noch immer basiert.

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Häufig gestellte Fragen