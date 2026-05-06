Die 15 besten Videospiel-Soundtracks für 2025: Von 8-Bit bis episch

Die besten Videospiel-Soundtracks sind mehr als nur eine Begleitmusik zum Spielgeschehen. Sie heben es auf eine neue Ebene, indem sie jeden Moment zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Epische Orchesterpartituren und eingängige Chiptunes können dafür sorgen, dass einem ein Spiel noch lange nach dem Ausschalten der Konsole im Gedächtnis bleibt .

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die kultigsten und einflussreichsten Videospiel-Soundtracks, die je komponiert wurden. Sie werden Klassiker wiederentdecken, verborgene Schätze finden und erfahren, wie Musik die Kunst des Spielens selbst geprägt hat.

Unsere Top-Auswahl der besten Videospiel-Soundtracks

Musik kann großartige Spiele zu unvergesslichen Erlebnissen machen. Manche Melodien bleiben im Gedächtnis und wecken Emotionen, Spannung oder Freude, die noch lange nach dem Ablegen des Controllers anhalten. Diese drei Spiele zeigen, welche Kraft Musik in Videospiel-Soundtracks hat und wie sie das Spielerlebnis prägt.

Chrono Trigger (1995) – Die Spieler begeben sich auf eine Zeitreise in eine Welt voller Gefahren und Entdeckungen. Yasunori Mitsudas Kompositionen schaffen eine Balance zwischen Staunen und Dringlichkeit und verleihen jeder Epoche einen ganz eigenen Klang.

Final Fantasy VII (1997) – Die Musik des Spiels erschafft eine Welt, die sich weitläufig und doch persönlich anfühlt. Nobuo Uematsu verbindet orchestrale und elektronische Elemente, um bestimmte Momente zu unterstreichen, und hinterlässt so bei jedem, der sich auf die Reise durch Midgar begibt, einen bleibenden Eindruck.

Persona 5 (2016) – Der jazzige, beschwingte Soundtrack passt perfekt zum stilvollen Design des Spiels. Shoji Meguro komponiert Musik, die Heimlichkeit, Spannung und den Nervenkitzel der Rebellion unterstreicht, sodass jede Szene voller Energie und Charakter wirkt.

Diese drei Spiele zeigen, wie ein Soundtrack die Spielerfahrung prägen kann. Scrolle weiter, um die vollständige Liste der Spielesoundtracks zu entdecken, die bei Fans auf der ganzen Welt einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben.

Die 15 besten Videospiel-Soundtracks, die man sich 2025 noch einmal anhören sollte

Unvergessliche Musik kann ein gutes Spiel zu einem legendären Abenteuer machen. Ganz gleich, ob du diese Melodien bereits kennst oder sie gerade erst entdeckst – jede einzelne hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Teste dein Wissen und tauche ein in diese unvergesslichen Kompositionen, die zu den besten Videospiel-Soundtracks zählen.

1. Chrono Trigger [Ein zeitloses JRPG-Meisterwerk]

Unsere Bewertung 10

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Spieletitel Chrono Trigger Genre Japanisches Rollenspiel Komponist(en) Yasunori Mitsuda (Hauptkompositor), Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda (ein Titel) Musikrichtung Weltmusik, Jazz-Fusion, Elektronik, Klassik Erscheinungsjahr 1995 Plattformen Super Nintendo, Nintendo DS, Wii, PlayStation, Windows, iOS, Android Besondere Titel Chronos Thema, Das Geheimnis des Waldes Verfügbarkeit des Soundtracks Streaming/Digital: Spotify, Apple Music. Körperlich: Vinyl, Sammlerausgaben

Yasunori Mitsudas Soundtrack zu diesem JRPG aus dem Jahr 1995 zählt nach wie vor zu den beliebtesten der Spielegeschichte. Der Soundtrack verbindet mittelalterliche Melodien mit futuristischen Synthesizerklängen und bildet damit den perfekten Rahmen für dieses Zeitreise-Abenteuer. Titel wie „Corridors of Time“ und „Frog’s Theme“ zeigen die ganze Bandbreite der Emotionen, von nachdenklich bis heroisch.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mitsuda schuf eine zeitlose Filmmusik, die Nostalgie und Innovation in Einklang bringt und dabei jeder Epoche ihren eigenen, unvergesslichen musikalischen Charakter verleiht.

Jede Epoche, die du in Chrono Trigger hat eine ganz eigene musikalische Identität. Das lässt die Welt lebendig wirken. Die Kampfmelodien verleihen den Kämpfen zusätzliche Energie, während ruhigere Momente mit Musik für emotionale Tiefe sorgen. Der Soundtrack untermalt nicht nur die Geschichte, sondern bereichert das Spielerlebnis. Auch Jahrzehnte später finden diese Kompositionen noch immer Anklang bei Spielern, die sich an ihre erste Zeitreise erinnern.

Mein Fazit: Dieser Soundtrack setzte in den 90er Jahren Maßstäbe für die Musik in Rollenspielen und beeinflusst bis heute Komponisten in der gesamten Branche.

2. Final Fantasy VII [Die Seele der JRPG-Musik]

Unsere Bewertung 9.8

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Spieletitel Final Fantasy VII Genre Japanisches Rollenspiel Komponist(en) Nobuo Uematsu Musikrichtung Synth, Orchester, Rock Erscheinungsjahr 1997 Plattformen Windows, PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS, Android Besondere Titel Einflügeliger Engel, J-E-N-O-V-A Verfügbarkeit des Soundtracks Streaming/Digital: Spotify, Apple Music, YouTube Music, iTunes, Amazon Music, SteamKörperlich: CD-Box, Schallplatten und Blu-ray-Discs

Der Spielstand inFinal Fantasy VII beginnt mit seinem ikonischen Vorspiel, bevor es in eines der bekanntesten Themen der Spielewelt übergeht. Nobuo Uematsu hat einen Soundtrack geschaffen, der nahtlos zwischen industrieller Rauheit und mitreißenden orchestralen Momenten wechselt. Die bedrückende Atmosphäre von Midgar kommt in den Reaktor-Themen zum Ausdruck, während die Charaktermotive einige der emotionalsten Stücke des Spiels liefern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Uematsus Meisterwerk prägte mit seiner emotionalen Tiefe und seinen unvergesslichen Melodien eine ganze Generation von RPG-Soundtracks.

Die Kampfmusik sorgt für spannende Kämpfe, ohne dabei eintönig zu wirken, doch erst die Vielfalt macht diesen Videospiel-Soundtrack zu etwas ganz Besonderem. Je nach Situation erwartet dich mal punkrockige Energie oder eine wunderschöne Melodie, die dir im Gedächtnis bleibt. Jede Figur und jeder Schauplatz in Final Fantasy VII erhalten eine musikalische Umsetzung, die sie unvergesslich macht.

Mein Fazit: Das ist einer der Soundtracks, durch die ich mich in Videospiel-Soundtracks verliebt habe, und er begeistert mich auch heute noch genauso sehr.

3. Persona 5 [Stilvoll, ausgefallen, unvergesslich]

Unsere Bewertung 9.5

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Genre JRPG, Sozialsimulation Spieletitel Persona 5 Komponist(en) Shoji Meguro (Hauptkomponist), Toshiki Konishi, Kenichi Tsuchiya, Atsushi Kitajoh, Ryota Kozuka Musikrichtung Acid Jazz, Jazz-Fusion, Funk, J-Pop/J-Rock, Elektronik Erscheinungsjahr 2016 Plattformen Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch Besondere Titel Das Leben wird sich ändern, die letzte Überraschung Verfügbarkeit des Soundtracks Streaming/Digital: Spotify, Apple Music, YouTube MusicKörperlich: CD, limitierte Vinyl-Auflage

Dieses Spiel besticht sofort durch seinen Stil. Shoji Meguros Acid-Jazz-Fusion schafft ein Klangerlebnis, das in der Welt der Videospiele seinesgleichen sucht. Der Soundtrack strahlt Selbstbewusstsein aus und verwandelt Kämpfe und Raubzugsequenzen in rhythmische Feste. Lyn Inaizumis Gesang in Titeln wie „Rivers in the Desert“ verleiht der Musik eine solche Persönlichkeit, dass sie sich fast wie eine eigene Figur anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Meguro ging mit Acid Jazz ein Risiko ein und schuf etwas, das die Gaming-Welt noch nie zuvor gehört hatte, in Persona 5.

Die Mischung aus Jazz, Rock und elektronischen Elementen spiegelt Persona 5 Themen wie Rebellion und Freiheit. An Tokios regnerischen Abenden ändert sich die Stimmung, was die Vielseitigkeit des Soundtracks verdeutlicht. Ich fand sogar, dass die Menüführung in diesem Spiel cool klang. Die Musik untermalt die stilvolle Grafik nicht nur perfekt, sondern treibt sie auch voran, sodass sich jeder Moment wie bewusst inszeniert anfühlt.

Mein Fazit: Der Soundtrack zu „Persona 5“ folgt keinen Trends; er setzt sie, und das Gaming ist dadurch besser geworden.

4. The Legend of Zelda: Ocarina of Time [Eine Symphonie des Abenteuers]

Unsere Bewertung 9.5

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Spieletitel The Legend of Zelda: Ocarina of Time Genre Action-Abenteuer Komponist(en) Koji Kondo Musikrichtung Synthetisches Orchester mit traditionellen Volksmelodien Erscheinungsjahr 1998 Plattformen Nintendo 64, GameCube, Nintendo 3DS, Switch Online Besondere Titel „Song of Storms“, Thema der Hyrule-Ebene Verfügbarkeit des Soundtracks Streaming/Digital: Nintendo Switch Online-AppKörperlich: Limitierte CD-Veröffentlichung, lizenzierte Vinyl-Alben

Koji Kondos Meisterwerk aus dem Jahr 1998 führte Musik als Spielmechanik ein und schuf gleichzeitig einen unvergesslichen Soundtrack. Die Okarina-Melodien, die man lernt, werden zu Hilfsmitteln für das Lösen von Rätseln und die Orientierung in der Spielwelt, wodurch der Soundtrack interaktiv wird. Einfache Melodien prägten die Spielkultur nachhaltig und wurden für den Spielfortschritt unverzichtbar.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kondo machte Musik zu einem zentralen Spielelement und komponierte dabei einige der bekanntesten Melodien der Spielegeschichte für einen der besten Videospiel-Soundtracks.

Jeder Standort in The Legend of Zelda: Ocarina of Time verfügt über unverwechselbare musikalische Themen, die dazu beitragen, die verschiedenen Regionen von Hyrule in diesem klassischen Abenteuerspiel zu charakterisieren. Die Tempelthemen erzeugen Spannung und Atmosphäre, während die mitreißende Melodie von „Hyrule Field“ der Erkundung einen grandiosen Charakter verleiht. Die Musik passt sich den Ereignissen im Spiel und Links Alter an. Kondo verwandelte Melodie in Mechanik und schaffte es irgendwie, beides in einem der am bestenZelda Spieledas je geschaffen wurde.

Mein Fazit: Ich summe immer noch die Melodien aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time Jahrzehnte später… Mehr muss man dazu nicht sagen.

5. NieR: Automata [Eindringlich und herzzerreißend]

Unsere Bewertung 9.3

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Spieletitel NieR: Automata Genre ARPG, Hack-and-Slash Komponist(en) Keiichi Okabe, Keigo Hoashi, Kuniyuki Takahashi Musikrichtung Filmisch, orchestral, Ambient Erscheinungsjahr 2017 Plattformen Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Besondere Titel Erinnerungen an Staub, die Last der Welt Verfügbarkeit des Soundtracks Streaming/Digital: Spotify, Apple Music, YouTube Music, SteamKörperlich: Mehrfach-CD-Sets, limitierte Vinyl-Veröffentlichungen

Der Spielstand inNieR: Automata ist genauso einzigartig wie das Spiel selbst. Keiichi Okabes Melodien wirken, als existierten sie außerhalb der Zeit, besonders wenn man sie durch das Over-Ear-Kopfhörer der Spitzenklasse. Der Soundtrack verbindet ätherischen Gesang, orchestrale Arrangements und elektronische Elemente zu etwas wirklich Einzigartigem. „Weight of the World“ ist ein fantastisches Beispiel dafür und wird genutzt, um im gesamten Spiel eine emotionale Resonanz zu erzeugen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Okabe hat einen passenden Soundtrack komponiert NieR: Automata’s existenzielle Fragen mit Musik, die ebenso zum Nachdenken anregt.

Die Musik wechselt zwischen Schönheit und Chaos und spiegelt damit die Reise der androiden Protagonisten durch eine postapokalyptische Welt wider. Was das Spiel für mich besonders auszeichnet, ist, wie sich die Musik je nach Spielverlauf verändert. Kämpfe lassen die Arrangements intensiver werden, während Erkundungen für eine sanftere Atmosphäre sorgen. Der Gesang in Kunstsprachen verleiht dem Soundtrack eine jenseitige Atmosphäre, die gut zur philosophischen Erzählung passt, sodass es wirklich wie nichts anderes in der Gaming-Welt klingt – und wenn man es über die Die beste Soundbar unter 500 Dollar lässt jede Note und jedes noch so kleine Detail noch intensiver wirken.

Mein Fazit: Diese Partitur geht mit ihrem experimentellen Ansatz Risiken ein und schafft etwas, woran sich die meisten Komponisten gar nicht erst versuchen würden.

6. Assassin’s Creed Valhalla [Echoes of the North]

Unsere Bewertung 9.1

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Spieletitel Assassin’s Creed Valhalla Genre ARPG Komponist(en) Jesper Kyd, Sarah Schachner, Einar Selvik Musikrichtung Orchester, nordische Volksmusik, Chormusik, Ambient, elektronische Musik Erscheinungsjahr 2020 Plattformen Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Besondere Titel Dawn of Ragnarök, Die Saga des Raben Verfügbarkeit des Soundtracks Streaming/Digital: Spotify, Apple Music, Amazon MusicKörperlich: Limitierte CD-Box, Vinyl-Veröffentlichungen

Jesper Kyd und Sarah Schachner erwecken das England der Wikingerzeit durch kraftvolle, von nordischer Musik beeinflusste Kompositionen in Assassin’s Creed Valhalla. Der Soundtrack kombiniert traditionelle Instrumente wie Tagelharpa und Bukkehorn mit moderner Orchestrierung. Das Hauptthema vermittelt sofort einen epischen Eindruck, während ruhigere Stücke die nebligen Landschaften Englands einfangen.

Die Raid-Musik sorgt für Adrenalin im Kampf, ohne das Spielerlebnis dabei zu überlagern großes Open-World-Spiel, wo die Filmmusik Brutalität mit Schönheit verbindet. Die Siedlungen werden von warmen, gemeinschaftlichen Klängen untermalt, die im Kontrast zur rauen Kampfmusik stehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Komponisten verbanden authentische nordische Instrumente mit moderner Produktion, um eine fesselnde Klangwelt aus der Wikingerzeit zu schaffen, in der Assassin’s Creed Valhalla.

Die Sprachausgabe verleiht der Wikinger-Kulisse Authentizität, und das dynamische Musiksystem reagiert auf deine Handlungen. Die Raids wirken etwas intensiver und die Erkundung eher besinnlich, begleitet von diesem umfangreichen Soundtrack, der auch nach Dutzenden von Stunden nichts von seiner Qualität einbüßt.

Mein Fazit: Der Soundtrack erweckt das England der Wikingerzeit zum Leben – mit einer Mischung aus epischen Schlachtenmelodien und dezenten, stimmungsvollen Stücken, die jeden Moment untermalen.

7. Undertale [Minimalismus mit maximaler Emotionalität]

Unsere Bewertung 8.9

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Spieletitel Undertale Genre RPG Komponist(en) Toby Fox Musikrichtung Chiptune, Retro-inspiriert, Elektronik, Orchester, Jazz Erscheinungsjahr 2015 Plattformen Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Xbox One Besondere Titel Dein bester Freund, Spider Dance Verfügbarkeit des Soundtracks Streaming/Digital: Spotify, Apple Music, Amazon Music, SoundCloud, YouTube Music, BandcampKörperlich: 2-CD-Set, Vinyl-Box

Toby Fox komponierte den gesamten Soundtrack in Undertale Er selbst, der Lo-Fi-Magie erschafft, die weit über den Retro-Charme hinausgeht. Seine Fähigkeit, einfache Melodien emotional vielschichtig zu gestalten, kommt durchweg zum Tragen. Mehrere Titel sind zu Internet-Phänomenen geworden, die weit über die Spielergemeinde des Spiels hinaus bekannt sind.

Warum wir uns dafür entschieden haben Toby Fox hat bewiesen, dass eine einzige Person mit einer klaren Vision Musik schaffen kann, die es mit ganzen Studioteams aufnehmen kann.

Einer der Gründe, warum dieser Soundtrack so gut funktioniert, ist, dass er sich in Zurückhaltung übt. Ruhige Momente werden von zurückhaltender, nachdenklicher Musik untermalt, während die Bosskämpfe vor Energie nur so strotzen. Der Humor des Spiels kommt in den verspielteren Kompositionen besonders gut zur Geltung. Fox hat etwas geschaffen, das zugleich nostalgisch und frisch klingt, wobei er Einschränkungen nicht als Hindernisse, sondern als kreativen Antrieb nutzte.

Mein Fazit: Die Fans lieben diesen Soundtrack wegen seiner emotionalen Bandbreite und seines verspielten Charmes. Einfache Melodien in Undertale einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

8. The Witcher 3: Wild Hunt [Volksbräuche, Fantasy und Feuer]

Unsere Bewertung 8.8

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Spieletitel The Witcher 3: Wild Hunt Genre ARPG Komponist(en) Marcin Przybyłowicz, Mikołaj Stroiński, Percival Musikrichtung Orchester, slawische Volksmusik, Weltmusik, Epos/Fantasy Erscheinungsjahr 2015 Plattformen Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Besondere Titel Stahl für Menschen, Mantel und Dolch Verfügbarkeit des Soundtracks Streaming/Digital: Spotify, Apple Music, YouTube, Bandcamp, GOGKörperlich: CD-, Standard- und Limited-Edition-Vinyl-Sets

For The Witcher 3: Wild Hunt, Marcin Przybyłowicz, Mikolai Stroinski und Percival haben slawische Volksmusik in die Mainstream-Gaming-Szene gebracht. Der Soundtrack nutzt traditionelle Instrumente und regionale Gesangsstile, um Geralts Welt in der authentischen osteuropäischen Kultur zu verankern. „The Fields of Ard Skellig“ fängt mit seinen keltisch angehauchten Melodien die windgepeitschte Schönheit der Inseln perfekt ein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Team hat authentische slawische Volkstraditionen in das Spiel integriert und einen kulturell vielfältigen und regional geprägten Soundtrack für The Witcher 3: Wild Hunt.

Die Kampfmusik steigert die Spannung bei der Monsterjagd, ohne dabei aufdringlich zu wirken Hybrid-Sandbox-Spiel. In den Städten erklingen lebhafte Volksweisen, während die Erkundung der Wildnis von einer stimmungsvollen Atmosphäre geprägt ist und die Kämpfe gegen Endgegner die Spannung angemessen steigern. Es handelt sich nicht um gewöhnliche Fantasy-Musik, denn die Gesangspassagen auf Polnisch und in anderen Sprachen verleihen ihr eine Authentizität, die Englisch nicht bieten könnte.

Mein Fazit: Der Soundtrack besticht durch seine Authentizität und verbindet Volksinstrumente mit Gesang, wodurch sich Erkundung und Kampf eng mit der Welt von The Witcher.

9. Star Wars Jedi: Survivor [Die Macht im Einklang]

Unsere Bewertung 8.5

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Spieletitel Star Wars Jedi: Survivor Komponist(en) Stephen Barton, Gordy Haab Genre Action-Abenteuer Musikrichtung Filmisch, orchestral, elektronisch, choral Erscheinungsjahr 2023 Plattformen Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Besondere Titel Ebon Flow, Felder der Dämmerung Verfügbarkeit des Soundtracks Streaming/Digital: Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon MusicKörperlich:Limitierte Vinyl-Auflage

Stephen Barton und Gordy Haab haben ihre Arbeit aus Fallen Order für Jedi Survivor, eine Filmmusik, die John Williams würdigt und gleichzeitig eine eigene Identität entwickelt. Das Hauptthema hat das nötige Gewicht, um Cal Kestis’ Reise gerecht zu werden, während die Action-Sequenzen von einer intensiven orchestralen Untermalung begleitet werden, die sich authentisch nach „Star Wars“ anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Soundtrack in Star Wars Jedi: Survivor reagiert ganz natürlich auf deine Handlungen, während Cal sich sowohl durch Kampfsequenzen als auch durch Rätsel in der Umgebung bewegt.

Die Musik passt sich nahtlos dem Spielgeschehen an und wird im Kampf immer intensiver. Erkundung und Bewegung durch anspruchsvolles Plattformspiel Dieses Gebiet wird zurückhaltender behandelt. TDie Komponisten wissen, wann sie sich an Williams orientieren und wann sie etwas Neues schaffen müssen. Die Bosskämpfe wirken angemessen episch, und ruhigere Charaktermomente erhalten durch zurückhaltende Streichermusik emotionale Tiefe.

Mein Fazit:AlsStar Wars Als Fan finde ich, dass dieser Soundtrack die Essenz des Films einfängt, ohne zu übertreiben, und es Barton und Haab gleichzeitig ermöglicht, unvergessliche Momente musikalisch zu untermalen.

10. The Elder Scrolls V: Skyrim [Der epische Chor des Drachenbluts]

Unsere Bewertung 8.4

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Spieletitel The Elder Scrolls V: Skyrim Genre ARPG Komponist(en) Jeremy Soule Musikrichtung Orchester, nordische Volksmusik, Chormusik, Filmmusik Erscheinungsjahr 2011 Plattformen Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Besondere Titel Schlafwächter, Drachengeburt Verfügbarkeit des Soundtracks Streaming/Digital: Spotify, Apple Music, Amazon Music und YouTube Music.Körperlich: 4-CD-Set, Standard- und Limited-Edition-Vinyl

Je nachdem, wen man fragt, ist Jeremy Soules Hauptthema aus Skyrim ist vielleicht das kultigste Stück Musik, das je für ein Fantasy-Spiel komponiert wurde. Der nordische Chor und die kraftvollen Percussion-Klänge lassen einen schon vor Spielbeginn das Gefühl verspüren, Teil einer Legende zu sein. Der Soundtrack schafft über Hunderte von Stunden hinweg eine einzigartige Atmosphäre, mit Musik für die Erkundung, die in diesem Spiel nie langweilig wird umfangreiches CRPG.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit „The Elder Scrolls V: Skyrim“ schuf Soule einen sofort zum Klassiker avancierten Fantasy-Soundtrack, der die epische Größe und die nordische Atmosphäre des Spiels prägt.

Städte erhalten warme, einladende Themen, während Dungeons durch karge, hallende Kompositionen Spannung erzeugen. Das dynamische Musiksystem wechselt zwischen Kampf und Erkundung. Begegnungen mit Drachen lösen mitreißende Chorstücke aus, die jedem Kampf eine besondere Bedeutung verleihen, und Tavernenlieder bringen Leben in die Siedlungen. Beeindruckend ist, wie der Soundtrack in einem so umfangreichen Spiel durchweg eine hohe Qualität beibehält und dass die Musik genau weiß, wann sie präsent sein muss und wann sie in die Hintergrundmusik übergehen sollte.

Mein Fazit: Schon allein das Hauptthema rechtfertigt diesen Eintrag, aber die gesamte Filmmusik ist einfach großartige Fantasy-Musik, wie sie sein sollte.

11. Halo 3 [Heilige Sci-Fi-Kraft]

Unsere Bewertung 8.2

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Spieletitel Hallo 3 Genre Ego-Shooter Komponist(en) Martin O’Donnell, Michael Salvatori, C. Paul Johnson Musikrichtung Orchester, Chor, Filmmusik, Rock, Elektronik Erscheinungsjahr 2007 Plattformen Windows, Xbox 360, Xbox One Besondere Titel Der letzte Spartaner – Beende den Kampf Verfügbarkeit des Soundtracks Streaming/Digital: Spotify, Apple Music, Amazon Music und YouTube MusicKörperlich: CD-Set, limitierte Vinyl-Auflage

Martin O’Donnell und Michael Salvatori schlossen die ursprüngliche Trilogie mit ihrer bisher ambitioniertesten Filmmusik ab in Hallo 3. Das legendäre „Halo“-Thema kehrt in neuen Arrangements zurück, während andere Titel der Reise des Master Chief zusätzliche emotionale Tiefe verleihen. Die Mischung aus Orchester, Rockgitarre und gregorianischem Gesang schafft etwas Einzigartiges unter Kultige Ego-Shooter. Das Klavier spielt in den ruhigeren Momenten eine wichtige Rolle und bildet einen emotionalen Kontrast zu den explosiven Kampfszenen.

Warum wir uns dafür entschieden haben O’Donnell und Salvatori bereiteten dem Chief einen Abschied, der mit dem Soundtrack zu Hallo 3.

Die Kampfmusik sorgt bei groß angelegten Schlachten für zusätzliche Spannung. Die „Warthog Run“-Sequenz bietet einen der unvergesslichsten musikalischen Momente der Spielegeschichte. Was diese Filmmusik für viele Fans so besonders macht, ist die Balance zwischen Jubel und Melancholie. Die Trilogie, mit der viele von uns aufgewachsen sind, geht zu Ende, und die Musik spiegelt dies wider.

Mein Fazit: Die Spieler lieben es, wie die Musik jede Begegnung untermalt – sei es mit rasanten Warthog-Verfolgungsjagden oder ruhigeren, gefühlvollen Sequenzen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

12. Marvels Guardians of the Galaxy [Mixtape of a Lifetime]

Unsere Bewertung 8.2

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Spieletitel Marvels Guardians of the Galaxy Genre Rock, Pop Komponist(en) Richard Jacques Musikrichtung Orchester, Classic Rock, Pop, vielseitiger Mix Erscheinungsjahr 2021 Plattformen Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Besondere Titel Weck mich, bevor du gehst, Ruf mich an, Weiße Hochzeit Verfügbarkeit des Soundtracks Streaming/Digital: Spotify, Apple Music, Amazon Music und YouTube MusicKörperlich: CD-Set, limitierte Vinyl-Edition

Der lizenzierte Soundtrack aus den 80ern steht im Mittelpunkt Das Spiel „Marvels Guardians of the Galaxy“, Doch auch Richard Jacques’ Originalmusik verdient Anerkennung. Seine Orchesterkompositionen verleihen dem kosmischen Abenteuer eine angemessene epische Dimension und harmonieren zudem perfekt mit den klassischen Titeln. Das Hauptthema versprüht den Charme klassischer Space Opera, und die Kampfmusik sorgt während der Gefechte für hohe Spannung. Die Charakterthemen spiegeln die Persönlichkeit jedes Wächters durch unverwechselbare musikalische Motive wider.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jacques komponierte eine Filmmusik, die den legendären Original-Soundtrack ergänzt und gleichzeitig eine ganz eigene Identität als kosmisches Abenteuer schafft.

Jacques’ Filmmusik ergänzt die Hits der 80er Jahre, ohne mit ihnen zu konkurrieren. Seine Kompositionen schaffen einen fließenden Übergang zwischen den traditionellen Titeln und sorgen für Atmosphäre, wenn gerade keine Popsongs laufen. Bosskämpfe werden mit einer Intensität untermalt, die der Action des Spiels gerecht wird, und insgesamt fängt die Filmmusik die Größe und das Staunen des Marvel-Cosmic-Universums ein.

Mein Fazit: Der Soundtrack zum Videospiel „Marvels Guardians of the Galaxy“ bietet für jeden etwas.

13. Reise [Emotion in Bewegung]

Unsere Bewertung 8.1

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Spieletitel Reise Genre Abenteuer Komponist(en) Austin Wintory Musikrichtung Minimalistisch, atmosphärisch, orchestral, Ambient Erscheinungsjahr 2012 Plattformen Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, iOS Besondere Titel Versuchungen, Schwelle Verfügbarkeit des Soundtracks Streaming/Digital: Spotify, Apple Music, Bandcamp und Amazon MusicKörperlich: CD und limitierte Vinyl-Auflage von Mondo

Reise ist ein interessantes Erlebnis, und Austin Wintorys für den Grammy nominierte Filmmusik ist untrennbar mit dem Spiel selbst verbunden. Der von Cello-Klängen geprägte Soundtrack sorgt für emotionale Spannung, während man in diesem Spiel Wüstenlandschaften durchquert und auf den Berg zusteuert einzigartiges Abenteuerspiel. Die Themen entwickeln sich im Laufe des zweistündigen Erlebnisses weiter und reagieren auf deine Bewegungen und Interaktionen im Spiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wintory schuf ein für den Grammy nominiertes Meisterwerk, das beweist, dass Videospielmusik in Diskussionen über ernsthafte Komposition ihren Platz hat.

Wintory hat etwas komponiert, das ohne Worte auskommt und perfekt zur wortlosen Erzählung von „Journey“ passt. Die Musik wirkt zugleich uralt und modern und schafft mit Hilfe von Orchesterinstrumenten etwas Zeitloses. Jeder Bereich hat eine eigene musikalische Identität, wobei jedoch die thematische Kontinuität gewahrt bleibt. Der Soundtrack dieses Spiels ist hohe Kunst und beweist, dass interaktive Medien eine emotionale Resonanz erzeugen können, die mit klassischer Filmmusik vergleichbar ist.

Mein Fazit: Der Soundtrack fesselt die Spieler mit seinen sich entwickelnden Melodien und verleiht jedem Moment der Reise eine persönliche und tiefgründige Note.

14. Dark Souls 3 [Schönheit in der Verzweiflung]

Unsere Bewertung 8.0

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Spieletitel Dark Souls 3 Genre ARPG Komponist(en) Yuka Kitamura, Tsukasa Saitoh, Motoi Sakuraba, Nobuyoshi Suzuki Musikrichtung Orchester, Dark Fantasy, Filmmusik Erscheinungsjahr Filmisch, orchestral, Dark Ambient Plattformen Windows, PlayStation 4 Besondere Titel Seele der Asche, Tänzerin des Boreal-Tals Verfügbarkeit des Soundtracks Streaming/Digital: Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music.Körperlich: 2-CD-Set, Vinyl-Ausgaben

Motoi Sakurabas Filmmusik versteht es, Stille einzusetzen. Musik kommt nur spärlich vor in Dark Souls 3, wodurch sich Bosskämpfe besonders bedeutungsvoll anfühlen, wenn die Orchesterarrangements endlich einsetzen. Der Endboss nutzt ein Klavier-Solo, um eher Melancholie als Triumph zu erzeugen, und fängt so die tragische Natur der Konfrontation perfekt ein. Die Boss-Themen in diesem Spiel zeigen, wie Musik allein durch ihre Komposition Geschichten erzählen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sakurabas zurückhaltende Herangehensweise verleiht jedem musikalischen Moment Gewicht und passt perfekt zur bedrückenden Atmosphäre des Spiels.

Der zurückhaltende Ansatz verleiht jedem musikalischen Moment Bedeutung in Dark Souls 3. Man erkundet stundenlang in fast völliger Stille die Welt, um dann plötzlich einem Boss gegenüberzustehen, der von einem vollbesetzten Orchester begleitet wird. Dieser Kontrast erzeugt eine Wirkung, die eine durchgehende Musikuntermalung nicht erreichen könnte. Sakurabas Kompositionen wirken traurig und erhaben und spiegeln die Themen von „Dark Souls“ wider: Verfall und verlorener Ruhm. Die zurückhaltende Musik erinnert an stimmungsvolle Metroidvania-Spiele wo Erkundung und Entdeckung das Erlebnis bestimmen.

Mein Fazit: Manchmal ist weniger mehr. Dieser Soundtrack beweist, dass Stille genauso kraftvoll sein kann wie Klang.

15. Silent Hill 2 [Psychologischer Horror in Harmonie]

Unsere Bewertung 7.9

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Spieletitel Silent Hill 2 Genre Survival-Horror Komponist(en) Akira Yamaoka Musikrichtung Kinohaft, Ambient, Melodisch, Düster Erscheinungsjahr 2001 Plattformen Windows, PlayStation 2, Xbox Besondere Titel Thema: Laura, Wahnvorstellung einer Überdosis Verfügbarkeit des Soundtracks Streaming/Digital: Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music.Körperlich: 2-CD-Set, Vinyl-Ausgaben

Akira Yamaokas industrieller Albtraum ist in der Musik für Horrorspiele nach wie vor unübertroffen. Der Soundtrack in Silent Hill 2 nutzt Dissonanzen, Industrielärm und beunruhigende Melodien, um eine ständige Beklemmung zu erzeugen. Es gibt kurze Momente emotionaler Atempause, bevor man wieder in den akustischen Horror eintaucht, da Schlüsselszenen von melancholischen Melodien untermalt werden, die im Kontrast zu den verstörenden Bildern des Spiels stehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Yamaoka schuf eine industrielle Horror-Klangwelt, die bis heute als Maßstab für psychologische Angst in Videospielen gilt.

Die Musik sorgt für ein Unbehagen, das den psychologischen Horror noch verstärkt. Yamaoka verbindet verschiedene Genres zu einem Ganzen, das auf schlüssige Weise beunruhigend wirkt. Außerhalb des Spiels ist es regelrecht unangenehm, ihr zuzuhören – und genau deshalb funktioniert sie im Spiel so gut. Die Musik in „Silent Hill 2“ ist nicht zum Vergnügen gedacht; sie soll verunsichern und verstören.

Mein Fazit: Schon 2001 war es beunruhigend, und auch 20 Jahre später ist es noch genauso verstörend. Dieser Soundtrack erfüllt genau das, was Horror-Musik leisten sollte, und ist damit einer der besten Videospiel-Soundtracks, die je erschienen sind.

Häufig gestellte Fragen