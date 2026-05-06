Die 21 besten Städtebau-Spiele für kreative Köpfe im Jahr 2026

Ich liebe die besten Städtebau-Spiele über alles – sie sind ein tolles Genre, um seine Freizeit zu verbringen.

Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man seine eigene Stadt von Grund auf aufbaut und dabei zusieht, wie sie wächst, zum Leben erwacht und sich ausdehnt. Im Laufe meiner langjährigen Gaming-Erfahrung habe ich unzählige Städtebau-Strategien ausprobiert. Heute möchte ich euch die besten Städtebau-Spiele vorstellen, die eure Zeit wirklich wert sind.

Die Auswahl umfasst sowohl komplexe Wirtschaftssimulationen als auch entspannende Sandbox-Spiele – also lies weiter, egal ob du ein Hardcore-Gamer oder ein Gelegenheitsspieler bist.

Unsere Top-Empfehlungen für Städtebau-Spiele

Die besten Städtebau-Spiele gibt es in verschiedenen Stilrichtungen. Manche legen den Schwerpunkt auf Wirtschaft und Realismus, während andere eher auf Entspannung und Kreativität ausgerichtet sind. Hier sind einige der beliebtesten Titel, die dir bestimmt gefallen werden:

Cities: Skylines (2015) – Eines der besten Städtebau-Spiele, das seit über 10 Jahren nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Es bietet ein flexibles Flächennutzungssystem sowie eine realistische Verwaltung von Wirtschaft und Infrastruktur – die perfekte Wahl für Spieler, die die volle Kontrolle über ihre Metropole haben möchten. Frostpunk (2018) – Ein Städtebau-Spiel, in dem Überleben und Moral aufeinanderprallen. In einer gefrorenen Welt zählt jede Entscheidung – von der Rationierung von Kohle bis hin zur Durchsetzung von Gesetzen, die deine ethischen Grundsätze auf die Probe stellen. Nur wenige Spiele verbinden Spannung, Story und Strategie so eindrucksvoll wie Frostpunk. Tropico 6 (2019) – Regiere deinen tropischen Archipel als „El Presidente“. Kümmere dich um Handel, Tourismus und Politik und sorge dafür, dass deine Bürger dir treu bleiben (oder dich fürchten). Das Spiel ist witzig, stilvoll und voller strategischer Entscheidungen, die jeden Durchgang unterhaltsam machen.

Ich werde diese drei Top-Spiele sowie viele weitere Titel ausführlich unter die Lupe nehmen. Außerdem werde ich für die Ungeduldigen die besten Spiel-Schnäppchen vorstellen!

Die 21 besten Städtebau-Spiele, bei denen du deine Kreativität unter Beweis stellen kannst

Kommen wir nun zu einem detaillierten Überblick über die besten Städtebau-Spiele. Lies weiter, um ein Spiel zu finden, das perfekt zu deinen Interessen passt.

Meine Punktzahl 10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Unterstützung für Mehrspieler- und Koop-Modi Nein, aber es gibt einen Community-Mod, der über das CSM verfügbar ist Durchschnittliche Spielzeit 80–300+ Stunden

Wenn Sie auf der Suche nach einem Städtebau-Spiel sind, das gleichzeitig ein ein hervorragendes Strategiespiel, dannCities: Skylines ist der wahre Maßstab des Genres. Selbst ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung erfasst sein offenes Design realistische städtische Systeme: Verkehr, Flächennutzung, öffentliche Dienstleistungen, Wirtschaft. Ich habe Hunderte von Stunden damit verbracht, Straßennetze zu optimieren oder die Industrieproduktion auszugleichen. Das Spiel verliert nie an Tiefe.

Modding hat dieses Spiel in eine Sandkiste voller Möglichkeiten verwandelt. Lust auf Katastrophen? Der DLC „Natural Disasters“ lässt Tornados und Überschwemmungen realistisch wirken. Millimetergenaue Präzision? Mit dem Mod „Move It!“ kannst du Straßen und Zonen Block für Block anpassen. Lust auf Realismus? Industrie- und Wirtschafts-Mods vertiefen die Ressourcenketten und simulieren die Fabriklogistik.

Was es auszeichnet:

Realistische Simulation: Verkehr, Strom, Wasser und Flächennutzung wirken wie in der tatsächlichen Stadtplanung.

Mod-Unterstützung – von Katastrophenszenarien bis hin zu benutzerdefinierten Transport- und Lieferkettenmodellen.

Dank der Skalierung und Steuerung von Karten mit bis zu neun Kacheln können Sie ganze Regionen ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten.

Pro-Tipp Die Spieler sind begeistert davon, den „Move It!“-Mod zu nutzen, um Straßen und die Präzision der Flächennutzung zu optimieren. Umgehen Sie die Grenzen des Baurasters und verbessern Sie den Verkehrsfluss!

Cities: Skylines bietet alles, was sich strategische Spieler nur wünschen können: realistische Systeme, absolute kreative Freiheit, umfassende Kontrolle und unbegrenzte Verfeinerungsmöglichkeiten durch Mods. Wenn du ein Bürgermeister-Spiel mit echter Tiefe und viel Raum zum Experimentieren suchst, ist dieses Spiel nach wie vor unübertroffen.

★ Die ultimative Sandbox zum Städtebau Cities: Skylines Finde es auf Eneba!

2. Frostpunk [Das beste Management für die „Frozen Apocalypse“]

Meine Punktzahl 9.9

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2018 Multiplayer-/Koop-Unterstützung Nein – nur Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden

Wenn du schon immer mal ein Städtebauspiel haben wolltest, das deine Moral ebenso auf die Probe stellt wie deine Managementfähigkeiten, Frostpunk genau das bietet es. In einer vereisten Welt, die kurz vor dem Untergang steht, ist es deine Aufgabe, die letzte Stadt der Erde zu errichten – und dein Volk trotz aussichtsloser Lage warm zu halten, zu ernähren und ihm Hoffnung zu geben.

Vom Bau von Generatoren bis zur Durchsetzung umstrittener Gesetze – jede Entscheidung wiegt schwer. Soll man Kinderarbeit zulassen, um den Betrieb der Stadt aufrechtzuerhalten, oder riskieren, dass die Produktion fast zum Erliegen kommt? Der Druck lässt nie nach. Aber genau darin liegt der Reiz von Frostpunk – es verbindet Stadtbau, Überleben und emotionale Erzählkunst wie kein anderes Spiel.

Was es auszeichnet:

Eine einzigartige Mischung aus Überlebensmechaniken und moralischen Entscheidungen.

Wunderschön düstere künstlerische Gestaltung und fesselnde Atmosphäre.

Jede Ressource und jede Entscheidung hat sichtbare, emotionale Folgen.

Pro-Tipp Baue deinen Generator frühzeitig und rüste ihn auf, und unterschätze nicht, wie wichtig Hoffnung ist. Durch die Ausbalancierung der Hitzebereiche rund um den Generator sparst du Kohle und rettest Leben.

Frostpunk bleibt ein Muss für alle, die ein Städtebau-Spiel suchen, bei dem es um Herz, Menschlichkeit und schwierige Entscheidungen geht – und nicht nur um Statistiken.

★ Das beste Spiel zum Management einer Eisapokalypse Frostpunk Finde es auf Eneba!

3. Tropico 6 [Am besten für politische Strategie geeignet]

Meine Punktzahl 9.7

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2019 Multiplayer-/Koop-Unterstützung Ja – unterstützt bis zu 4 Spieler im Mehrspielermodus mit gemeinsamer Karte Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden

Tropico 6 macht dich zum Diktator eines karibischen Archipels. Du musst Propaganda, Wirtschaftswachstum, die öffentliche Meinung, den Bau von Ferienanlagen und zwielichtige Offshore-Konten unter einen Hut bringen. Du erlässt Verordnungen und tust gerade so viel Gutes, dass die Bevölkerung nicht in Aufruhr gerät. Da jede Karte mehrere Inseln umfasst, wird die Steuerung von Handel und Tourismus zu einem logistischen Rätsel, das zu urkomischen Ergebnissen führen kann, wenn du nicht aufpasst.

Der wahre Spaß liegt darin, Wahlen zu manipulieren, sich bei ausländischen Mächten anzubiedern und Gesetze zu verabschieden, über die man nur lachen kann and verdienen. Es gibt kaum Strafen, dafür aber jede Menge Optionen. Game World Observer berichtet, dass die Serie die Spitze erreicht hat 4,5 Millionen verkaufte Exemplare, und „Tropico 6“ ist nach wie vor die bisher funktionsreichste Version. Ein Wermutstropfen ist jedoch, dass es dem Kampfsystem nach wie vor an echter Strategie mangelt, sodass Kämpfe gegen Rebellen selten Geschick oder Planung erfordern.

Was es auszeichnet:

Ein politischer Spielplatz voller strategischer Entscheidungen.

Erweitert das Städtebau-Spiel um Verordnungen und Handel.

Eine gelungene Mischung aus Humor und Tempo.

Pro-Tipp Richte eine eigene Touristenzone ein. Beginne mit einem Hafen, Luxushotels, Unterhaltungsangeboten und U-Bahn-Stationen und konzentriere dich dann auf „steinreiche“ Besucher, um den höchsten Umsatz pro Tourist zu erzielen!

Tropico 6 zeichnet sich dadurch aus, dass es traditionelles Städtebau-Gameplay mit politischem Taktieren und Absurdität verbindet, um die Dinge unvorhersehbar zu halten. Wenn du mit Charme, Bestechung oder Angst regieren willst, ist dies eine der flexibelsten und unterhaltsamsten Stadtsimulationen, die es gibt.

★ Am besten geeignet für politische Strategie Tropico 6 Finde es auf Eneba!

4. Jahr 1800 [Ideal für Fans von Wirtschaftsstrategiespielen]

Meine Punktzahl 9.5

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 [PC], 2023 [Konsole] Multiplayer-/Koop-Unterstützung Ja – bis zu 4 menschliche Spieler über Ubisoft Connect; in Allianzen sind insgesamt bis zu 16 Spieler möglich Durchschnittliche Spielzeit 100–250 Stunden

Jahr 1800 ist ein echter Geheimtipp für Fans von detaillierte Simulationsspiele, wo die Mechanismen des Ressourcenmanagements komplex und ausgefeilt sind. Jahr 1800 entführt dich in die Welt des Imperiumsaufbaus im Industriezeitalter, in der es Inseln zu besiedeln und Produktionsketten zu optimieren gilt. Du kannst stundenlang Waren umleiten und Flottenkonvois entsenden, um deine Rivalen auszumanövrieren.

Ein plötzlicher Ressourcenmangel kann Ihre gesamte Lieferkette durcheinanderbringen und Sie dazu zwingen, Ihre Logistik spontan neu zu überdenken! Dank mehrschichtiger Systeme – Herausforderungen, Tourismus, Arbeitskräfteebenen und Seeschlachten – bleibt das Spiel spannend. Die Benutzeroberfläche kann etwas überladen wirken, wenn sich die Fabriken vermehren, dennoch bleibt das Spiel ein starker Anwärter auf dieser Liste.

Was es auszeichnet:

Eine handelsorientierte Wirtschaft belohnt sorgfältige Planung und schrittweises Wachstum.

Der Koop-Modus ermöglicht das gemeinsame Spielen von bis zu vier Spielern.

Der DLC bietet neue Herausforderungen.

Pro-Tipp Richten Sie Ringhandelsrouten ein und konzentrieren Sie sich zunächst auf den Transport von Grundnahrungsmitteln, um wirtschaftliche Engpässe zu vermeiden.

Jahr 1800 verdient sich seinen Platz dank seiner tiefgehenden Wirtschaftssysteme, des kooperativen Spielmodus, der stetigen Weiterentwicklung nach der Veröffentlichung und der konstanten täglichen Spielerzahl von etwa 3.000 bis 4.000 auf Dampf.

★ Ideal für Fans von Wirtschaftsstrategiespielen Jahr 1800 Finde es auf Eneba!

Meine Punktzahl 9.3

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Multiplayer-/Koop-Unterstützung Nein – nur Einzelspieler [Engine nicht für Koop ausgelegt] Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden

Hast du genug von klassischen Städtebau-Spielen und möchtest etwas wirklich Einzigartiges ausprobieren?Überleben auf dem Mars ist die perfekte Wahl. Übernimm die Leitung der ersten menschlichen Kolonie auf dem Roten Planeten in einem ein Open-World-Spiel mit einer übernatürlichen AtmosphäreDenke daran, dass jeder Fehler das Leben deiner Siedler kosten wird. Stelle dich auf Sauerstoffmangel und einen Mangel an nützlichen Ressourcen ein und löse unkonventionelle Probleme.

In der Einrichtungsphase verlangsamt sich das Tempo, aber sobald die Infrastruktur läuft, macht die Erweiterung richtig Spaß. DLCs wie Grüner Planet verwandelt die Welt durch Terraforming, und dank der Mod-Unterstützung gibt es zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten.

Manche Verhaltensweisen der Kolonisten werden etwas eigenartig, sobald man das Spiel ausweitet, aber der Umgang mit dieser Komplexität ist Teil des Reizes! Dampf Die Bewertungen liegen bei 80 % und werden als „sehr positiv“ eingestuft, und das Spiel hat sich weltweit über 1,8 Millionen Mal verkauft.

Was es auszeichnet:

Jede Entscheidung ist von der Atmosphäre des Überlebens geprägt.

DLCs und Mods erweitern das Spielerlebnis um neue Spielmechaniken.

Umfangreiche Ressourcenketten sorgen dafür, dass die Systeme miteinander verbunden bleiben.

Pro-Tipp Die Gemeinschaft ist sich einig, dass man zunächst mit kostengünstigen Solarmodulen und metallbetriebenen Akkus beginnen sollte, bevor man auf Windkraftanlagen umsteigt, sobald die entsprechenden Teile verfügbar sind.

Überleben auf dem Mars verbindet Städtebau mit Überlebensspannung. Wenn es spannend klingt, Lieferketten unter ständiger Bedrohung zu verwalten, dann ist dieses Spiel ein Meilenstein des Genres.

★ Bester Science-Fiction-Städtebau-Titel Überleben auf dem Mars Finde es auf Eneba!

6. Frostpunk 2 [Ideal für Fans von Überlebensstrategien]

Meine Punktzahl 9.2

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 [PC], 2025 [Konsole] Multiplayer-/Koop-Unterstützung Nein – ausschließlich für Einzelspieler konzipiert Durchschnittliche Spielzeit 35–60 Stunden

Frostpunk 2ist einein spannendes Echtzeit-Strategiespiel und bietet dir eine großartige Gelegenheit, deine Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen. Wenn du glaubst, die Verwaltung einer gewöhnlichen Stadt sei schwierig, dann hast du es einfach noch nicht versucht, Bürgermeister einer Metropole zu sein, die sich mitten in einem ewigen Winter befindet. Jeder Tag ist ein echter Kampf ums Überleben.

Der erste Teil entwickelte sich zu einem der spannendsten Strategiespiele überhaupt, und der zweite Teil ist eine fantastische Fortsetzung, da es noch mehr moralische Entscheidungen für eine Gesellschaft am Rande der Erschöpfung gibt. Einige Spielmechaniken wirken zunächst etwas überwältigend, insbesondere die politischen Manöver, und es kommt zu Leistungseinbußen, wenn deine Stadt immer dichter bebaut wird.

Dennoch ist dieses Spiel unvergesslich und sollte von echten Fans des Genres auf keinen Fall übersehen werden.

Was es auszeichnet:

Der Sozialsimulator verwebt politische Spannungen mit dem Aufbau einer Stadt.

Eine auf Stadtbezirken basierende Planung eröffnet komplexe Planungsentscheidungen.

Winterkatastrophen erfordern anpassungsfähige Ressourcenstrategien.

Pro-Tipp Du solltest ideologische Gesetze frühzeitig freischalten, um Spionagetürme zu erhalten, die wichtige Ressourcen aufdecken.

Frostpunk 2 hebt sich im Stadtbau-Genre dadurch hervor, dass es spannungsgeladenes politisches Drama mit Überlebensstrategien verknüpft. Dank seiner Tiefe und Wiederspielbarkeit ist es ein Top-Kandidat für alle, die sich nach einem herausfordernden, storybasierten Aufbauspiel sehnen.

★ Ideal für Fans von Überlebensstrategien Frostpunk 2 Finde es auf Eneba!

7. Jahr 2070 [Bester Stadtbau-Simulator der nahen Zukunft]

Meine Punktzahl 9

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2011 Multiplayer-/Koop-Unterstützung Ja – bis zu 4 Spieler online Durchschnittliche Spielzeit 80–150 Stunden

Jahr 2070 setzt die langjährige Jahr Serie in die Zukunft – in eine Welt, in der steigende Meeresspiegel, Umweltkrisen und die Macht der Konzerne die Zivilisation prägen. Du baust schwimmende Städte, steuerst die Energieerzeugung und entscheidest dich für einen umweltfreundlichen oder einen industriellen Entwicklungsweg.

Jede Entscheidung wirkt sich auf deine Umwelt und Wirtschaft aus. Die Entscheidung für die Eden-Initiative fördert Nachhaltigkeit, schränkt jedoch die Produktionsleistung ein, während die Tycoons rohe Kraft auf Kosten der Umweltverschmutzung bieten. Dieser moralische Spagat verleiht dem traditionellen Stadtbau-Gameplay eine erfrischende Tiefe.

Was es auszeichnet:

Eine tiefgreifende Wirtschaftsstrategie mit ökologischen Folgen.

Unterschiedliche Fraktionen mit einzigartigen Technologien und Spielstilen.

Eine wunderschöne futuristische Ästhetik, die dennoch bodenständig wirkt.

Pro-Tipp Hybride Stadtentwürfe – eine Mischung aus Eco- und Tycoon-Technologien – können in langen Spielrunden zu den ausgewogensten und nachhaltigsten Städten führen.

Jahr 2070 bleibt eines der zukunftsweisendsten Spiele des Genres und ist perfekt für Spieler, die komplexe Spielsysteme mit modernen Umweltthemen schätzen.

★ Das beste Stadtbau-Spiel, das in der nahen Zukunft spielt Jahr 2070 Finde es auf Eneba!

8. Timberborn [Am besten für einzigartige Spielmechaniken]

Meine Punktzahl 8.8

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 [Early Access] Multiplayer-/Koop-Unterstützung Es gibt zwar keinen offiziellen Koop-Modus, aber der Mod „BeaverBuddies“ ermöglicht den Mehrspielermodus Durchschnittliche Spielzeit 40–90 Stunden

Denkst du immer noch, dass alle Städtebau-Spiele gleich sind? Dann wird es Zeit, loszulegen Timberborn. Hier werden Menschen durch intelligente Biber ersetzt, die mitten in einer Dürreperiode ihre Siedlung errichten. Wasser ist die wichtigste Ressource, und das Wohlergehen aller Bewohner hängt davon ab.

Durchdachte Spielmechaniken und lebendige Grafiken werden dich nicht kalt lassen. Der Reiz des Spiels liegt in der geschickten Umsetzung der 3D-Wasserdynamik; zuzusehen, wie die Biber-Bots die Kanäle umgestalten, ist auf eine sinnliche, fast schon entspannende Weise befriedigend. Du wirst mehr als nur ein paar Stunden damit verbringen, den Wasserfluss zu optimieren und Stromnetze aufzubauen.

Was es auszeichnet:

Durch die vertikale Bauweise können Sie Hütten und Werkstätten übereinander stapeln, um Platz zu sparen.

Saisonale Dürren erfordern eine strategische Platzierung von Stauseen und Dämmen.

Mod-freundlich: aktive Community, 7 große Updates sowie der „BeaverBuddies“-Mod für den Koop-Modus.

Pro-Tipp Tiefere Grundwasserspeicher und erhöhte Wasserspeicher können lange Dürreperioden überstehen.

Timberborn bringt frische, wasserorientierte Spielmechaniken in den Städtebau. Mit einer wachsenden Spielergemeinschaft und einer aktiven Entwicklungsroadmap ist es genau das Richtige für alle, die sich nach intelligentem, überlebensorientiertem Gameplay sehnen.

★ Am besten geeignet für einzigartige Spielmechaniken Timberborn Finde es auf Eneba!

9. Cities: Skylines II [Bester Stadtbau-Titel der nächsten Generation]

Meine Punktzahl 8.6

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Multiplayer-/Koop-Unterstützung Nein – nur Einzelspieler-Modus, allerdings gibt es Mods und die Möglichkeit, Spielstände zu teilen Durchschnittliche Spielzeit 80–200 Stunden

Cities: Skylines II hat das Erbe des Originals aufgegriffen und um realistische Wetterbedingungen, verbesserte Verkehrssysteme, umfangreichere Zonierungswerkzeuge und intelligenteres Verhalten der Bürger erweitert. Zum Start erreichte es schnell eine Million verkaufte Exemplare! Und selbst heute noch finden sich dort wöchentlich rund 6.600 Spieler auf Dampf. Dank der aktualisierten Verkehrs-KI, der flexiblen Straßenführung und der mehrschichtigen Stadtviertel wirkt das Spiel modern. Allerdings treten bei manchen Nutzern immer noch Leistungseinbußen auf.

Das Spiel erinnert an einen Städtebau-Simulator mit zusätzlichen Planungsphasen. Durch vertikale Zoneneinteilung lassen sich mehr Wohneinheiten auf engem Raum unterbringen, und Stürme verändern die Spielwelt tatsächlich. Es fühlt sich komplex und lohnend an. Man sollte jedoch bedenken, dass einige Systeme noch ausgereift werden müssen und gewisse Leistungsprobleme weiterhin bestehen.

Was es auszeichnet:

Echtzeit-Stürme und Wetteränderungen, die das Spielgeschehen tatsächlich beeinflussen.

Mit detaillierten Zonierungswerkzeugen können Sie Wohn- und Gewerbegebiete übereinanderlegen.

Verbesserte Verkehrs- und Nahverkehrssysteme für einen realistischeren Stadtverkehr.

Pro-Tipp Vertikale Zonierung [die Überlagerung von Wohn- und Gewerbegebieten] verbessert die Flächeneffizienz.

Cities: Skylines II setzt mit seiner realistischen Simulation und der Tiefe des Designs neue Maßstäbe für moderne Städtebau-Spiele. Wenn du eine detailreiche urbane Sandbox voller strategischer Möglichkeiten suchst [und dich an ein paar Ecken und Kanten nicht stören lässt], solltest du sofort zugreifen!

★ Bester Stadtbau-Titel der nächsten Generation Cities: Skylines II Finde es auf Eneba!

10. Die äußerste Grenze [Der beste düstere Mittelalter-Städtebau-Titel]

Meine Punktzahl 8.5

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2022 [Early Access], 2024 [Vollversion] Multiplayer-/Koop-Unterstützung Nein – nur Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 40–80 Stunden

Die äußerste Grenze versetzt dich in die raue Wildnis, wo jede Ernte, jedes Gebäude und jeder Dorfbewohner zählt. Deine Mission? Führe eine kleine Gruppe von Siedlern in Sicherheit und zu Wohlstand, während du Krankheiten, Überfälle und unvorhersehbares Wetter überstehst.

Es ist ein Städtebau-Spiel, bei dem Realismus im Vordergrund steht – Ernten können ausfallen, Lebensmittel verderben und die Jahreszeiten setzen dem Spieler schwer zu. Kämpfe finden nicht ständig statt, aber wenn es dazu kommt, sind sie brutal. Die grafische Umsetzung ist atemberaubend, jedes Feld, jeder Bauernhof und jedes Haus wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Es ist der geistige Nachfolger von Verbannt, aber mit mehr Tiefe, mehr Raffinesse und mehr Herz.

Was es auszeichnet:

Umfassende Systeme für das Überleben und die Ressourcenverwaltung.

Authentische mittelalterliche Kulisse mit realistischen Landwirtschafts- und Handelsmechaniken.

Hoher Wiederspielwert durch dynamische Ereignisse und saisonale Systeme.

Pro-Tipp Baut frühzeitig Räucherkammern und Vorratskeller – sie verlängern die Haltbarkeit von Lebensmitteln erheblich und verhindern, dass man in strengen Wintern hungern muss.

Die äußerste Grenze belohnt Spieler, die planen, sich anpassen und sich um jeden einzelnen Dorfbewohner kümmern. Es ist eines der fesselndsten und lohnendsten Siedlungsspiele, die es derzeit gibt.

★ Der beste düstere Mittelalter-Städtebau-Titel Die äußerste Grenze Finde es auf Eneba!

11. Aven-Kolonie [Am besten geeignet für die Kolonisierung fremder Planeten]

Meine Punktzahl 8.3

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Multiplayer-/Koop-Unterstützung Nein – ausschließlich Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 20–35 Stunden

Aven-Kolonie lädt dich ein, zum fernen Planeten Aven Prime zu reisen und dort die erste menschliche Kolonie zu errichten. Hier gibt es keine Straßen und keine vertraute Vegetation, dafür aber jede Menge extreme Bedingungen und geheimnisvolle Kreaturen. Und wie auf jedem unerforschten Planeten wirst du mit einem ständigen Mangel an Ressourcen konfrontiert sein.

Du wirst deine ganze Zeit damit verbringen, Sauerstoffmangel, Alienbefall, Ressourcenengpässe und fremde Atmosphären unter einen Hut zu bringen. Es hat etwas Befriedigendes, zu sehen, wie deine Kolonie nachts leuchtet, während im Hintergrund ein Gewitter tobt. Aven-Kolonie ist nicht übermäßig anspruchsvoll, aber es tut hält dich auf Trab. Die KI-Wegfindung kann etwas holprig sein, besonders in größeren Kolonien mit mehrschichtigen Transportsystemen.

Was es auszeichnet:

Befriedigt das Verlangen, in unbekannten fremden Umgebungen zu bauen.

Wetter- und Atmosphärensysteme verändern deine gesamte Herangehensweise.

Das Expeditionssystem sorgt für strategisches Tempo und Risiko.

Pro-Tipp Eine Solaranlage auf dem Dach vermeidet Staubablagerungen am Boden und steigert die Energieeffizienz.

Aven-Kolonie verbindet traditionelles Städtebau-Gameplay mit Überleben auf fremden Planeten auf eine Weise, die sowohl entspannend als auch herausfordernd ist. Ein absolutes Muss für Fans von Science-Fiction-Strategiespielen.

★ Ideal für die Kolonisierung fremder Planeten Aven-Kolonie Finde es auf Eneba!

12. Überleben in der Siedlung [Der beste Stadtbau-Titel im Stil von „Banished“]

Meine Punktzahl 8.1

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Plattformen PC, Android, macOS Erscheinungsjahr 2017 Multiplayer-/Koop-Unterstützung Nein – ausschließlich Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 50–120 Stunden

Inspiriert vonVerbannt aber um weitere Systeme und Anpassungsmöglichkeiten erweitert, Überleben in der Siedlung gibt dir die volle Kontrolle über das Schicksal deiner Leute in einer Welt voller Gefahren. Du kümmerst dich um Ernährung, Unterkunft, Bildung und Handel – und musst dabei Naturkatastrophen wie Überschwemmungen und Dürren überstehen.

Das Spiel besticht durch seinen Entwicklungsbaum, der es dir ermöglicht, Siedlungen auf Handel, Landwirtschaft oder Nachhaltigkeit zu spezialisieren. Jeder Durchgang fühlt sich anders an, je nachdem, welchen Entwicklungsweg du wählst. Der Grafikstil ist klar und einladend und schafft einen guten Ausgleich zwischen Herausforderung und Zugänglichkeit.

Was es auszeichnet:

Ein umfangreiches Fortschrittssystem und individuelle Schwierigkeitsgrade.

Starker Fokus auf Überlebensmechaniken mit strategischer Tiefe.

Regelmäßige Entwickler-Updates und Mod-Unterstützung sorgen für Abwechslung.

Pro-Tipp Setzen Sie vorrangig auf Technologien, die die Logistik verbessern – moderne Lagerhäuser und ausgebaute Straßen können später über Erfolg oder Misserfolg Ihrer Lieferketten entscheiden.

Wenn dirVerbannt aber mehr Inhalte und langfristige Ziele wollte, Überleben in der Siedlung bietet genau das in einem unterhaltsamen, immer wieder spielbaren Paket.

★ Der beste Stadtbau-Titel im Stil von „Banished“ Überleben in der Siedlung Finde es auf Eneba!

13. Gegen den Sturm [Das beste Roguelike-Städtebau-Spiel]

Meine Punktzahl 8

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 Multiplayer-/Koop-Unterstützung Nein – vom ersten Tag an für das Solospiel konzipiert Durchschnittliche Spielzeit 60–150 Stunden

Gegen den Sturm ist nicht nur ein Aufbauspiel, sondern eine echte Herausforderung für Fans komplexer und realistischer Strategien. Mir haben die Elemente des Ressourcenmanagements und der ständige Zeitdruck sehr gut gefallen. Es ist entscheidend, so schnell wie möglich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jede neue Stadt ist hier eine echte Bewährungsprobe für dich, da sie Ressourcenengpässe und sich ständig verschlechternde Wetterbedingungen mit sich bringt.

Im Moment ist das Bauen spannend und lohnend. Man muss sich beeilen, die Produktionslinien mitten im Sturm anzupassen, während die Stürme toben und die Siedler unzuverlässig werden. Die Benutzeroberfläche und der Soundtrack unterstreichen diese Atmosphäre. Aber es ist nicht makellos: Im späten Spielverlauf kann es sich in die Länge ziehen, sobald man die meisten Perks freigeschaltet hat. Manche Spieler stoßen bei Prestige 10 an ihre Grenzen, wo die Belohnungen stagnieren.

Was es auszeichnet:

Durch zufällige Baupläne kannst du jede Siedlung individuell gestalten.

Meta sorgt dafür, dass sich wiederholtes Spielen lohnt, ohne dass es langweilig wird.

Sturmzyklen sorgen für hochspannende taktische Konfrontationen.

Pro-Tipp Die Spieler erzielen Erfolge, indem sie den Siedlungen Aufgaben wie Produktionsschwerpunkte oder Ressourcenspezialisierung zuweisen.

Gegen den Sturm erfindet das Städtebau-Genre mit seiner Roguelike-Struktur und dem durchdachten Spielverlauf neu. Die Mischung aus Spannung, Strategie und hohem Wiederspielwert macht es zu einem herausragenden Titel.

★ Das beste Roguelike-Städtebau-Spiel Gegen den Sturm Finde es auf Eneba!

14. Tiny Glade [Die beste Art, stressfrei Stadtansichten zu skizzieren]

Meine Punktzahl 7.9

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2024 [Frühzugang] Multiplayer-/Koop-Unterstützung Nein – nur Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 10–25 Stunden

Manchmal möchte man einfach nur aus Freude am Bauen bauen – ohne Stoppuhr, ohne Pannen, ohne Druck. Kleine Lichtung ist eine gemütliche, kreative Sandkiste, in der du kleine Dörfer entwirfst, Landschaften gestaltest und deiner Fantasie freien Lauf lässt.

Gebäude schmiegen sich ganz natürlich an deine Mausbewegungen an, das Gras wiegt sich im Wind, und es gibt keinerlei Ressourcenmanagement – nur pure ästhetische Freude. Es ist die perfekte Abwechslung zu hochkarätigen Strategiespielen und bietet Entspannung und Kreativität gleichermaßen.

Was es auszeichnet:

Freiform-Modellierung mit intuitiven, skizzenartigen Bedienelementen.

Beruhigende Bilder und eine Atmosphäre, die perfekt zum Entspannen einlädt.

Kein Stress, keine Ziele – nur Kreativität und Charme.

Pro-Tipp Entwerfen Sie mit geschwungenen Wänden und der Pfadausrichtung organische Dörfer im Märchenstil, die lebendig und einzigartig wirken.

Kleine Lichtung ist der Beweis dafür, dass Städtebau nicht immer mit Stress verbunden sein muss. Hier geht es um Schönheit, Fluss und entspanntes Gestalten – ideal für Spieler, die beim Bauen abschalten möchten.

★ Das beste stressfreie Stadtzeichnen Kleine Lichtung Hol dir eine Steam-Geschenkkarte bei Eneba!

15. Das wandernde Dorf [Beste einzigartige Kulisse]

Meine Punktzahl 7.8

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Plattformen PC, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2022 Multiplayer-/Koop-Unterstützung Nein – der Entwickler hat bestätigt, dass es keine Pläne für einen Multiplayer-Modus gibt Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Stunden

Was machtDas wandernde Dorfeinzigartig? Es ist eineinzigartiges Indie-Spiel Hier errichtest du deine Siedlung mit einem magischen Twist. Vergiss klassische Grundstücke! Hier befindet sich deine Stadt auf dem Rücken eines riesigen Titanen namens Onbu. Das bringt einige interessante Spielmechaniken mit sich. Beim Bauen von Gebäuden ist es äußerst wichtig, die Bewegungen dieses gewaltigen Wesens zu berücksichtigen.

Eine Siedlung auf dem Rücken eines kolossalen Titanen namens Onbu zu gründen, ist zwar nicht gerade alltäglich, aber genau das macht diesen Indie-Städtebau-Titel so einzigartig. Du musst die Bedürfnisse deiner Dorfbewohner unter einen Hut bringen, während du dich um Onbu kümmerst und dich durch wechselnde Biome voller Gift und Stürme bewegst. Ich habe über 30 Stunden damit verbracht, mich darin umzuschauen, und der Kunststil im Stil von Studio Ghibli hat mich schon gefesselt, noch bevor die Überlebensmechaniken überhaupt ins Spiel kamen.

Ich habe alles durchgesehen Dampf Statistiken: 224.000 verkaufte Exemplare, über 91 % „sehr positive“ Bewertungen und eine Spitzenzahl von fast 5.800 Spielern. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, den das fasziniert.

Was es auszeichnet:

Die Symbiose zwischen Dorf und Onbu: Deine Entscheidungen beim Aufbau beeinflussen, wie sich Onbu bewegt und reagiert.

Biom-Rätsel: Raue Umgebungen zwingen dich dazu, die Anordnung der Ressourcen zu überdenken.

Atemberaubende Bilder und drohendes Gift.

Pro-Tipp Verfolgen Sie Onbus Strategie, um Farmen und Ressourcen dort anzusiedeln, wo sie den größten Nutzen bringen.

Mit seinem einzigartigen Titan-Basisaufbau und seiner faszinierenden Grafik, The Das wandernde Dorf ist der Inbegriff von „Einzigartigkeit“ im Bereich der Städtebau-Spiele. Wenn du in eine andere Welt eintauchen möchtest, die sich vom Rest abhebt, dann solltest du dieses Spiel jetzt spielen.

★ Beste einzigartige Kulisse Das wandernde Dorf Hol dir eine Steam-Geschenkkarte bei Eneba!

Meine Punktzahl 7.6

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 [PC], 2022 [Konsolen] Multiplayer-/Koop-Unterstützung Nein – derzeit nur Einzelspieler-Modus, kein Multiplayer angekündigt Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden

Endzone: Eine Welt für sich ist ein Spiel, in dem man seine eigene Siedlung in einer Welt aufbauen und verwalten muss, die durch eine nukleare Katastrophe zerstört wurde. Für die meisten Spieler, Torraumwird eine echte Bewährungsprobe für Planungs- und Anpassungsfähigkeiten sein. Das Katastrophensystem des Spiels verleiht dem Gameplay zusätzliche Dynamik.

Es liegt eine raue Schönheit darin, wie gnadenlos das Spiel zurückschlägt, wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt. Der Druck zu Beginn des Spiels, Energie und Moral im Gleichgewicht zu halten und gleichzeitig nach Strahlungsherden Ausschau zu halten, ist wirklich intensiv. Es ist die Art von Aufbauspiel, die einem durch Niederlagen etwas beibringt, nicht durch Tutorials. Nach 30 Stunden Spielzeit hört man auf, es nur so nebenbei zu spielen. Genau diese Art von Realismus ist es, die TorraumKlicken Sie auf…

Es geht überhaupt nicht darum, auf Nummer sicher zu gehen. Es geht AUSSCHLIESSLICH ums Lernen why Es ist etwas schiefgelaufen. Der größte Kritikpunkt? Es gibt weder einen Multiplayer-Modus noch einen Community-Koop-Modus, wodurch sich die Inhalte nach Abschluss der Kampagne etwas langweilig anfühlen.

Was es auszeichnet:

Anspruchsvolle Überlebensmechaniken, die Weitsicht erfordern.

Echte dynamische Wetter- und Katastrophenereignisse.

Von der ersten Minute an steht viel auf dem Spiel.

Pro-Tipp Seien Sie vorsichtig, damit sich die Probleme nicht noch verschlimmern, wenn Sie während Dürreperioden oder bei saurem Regen Maßnahmen zur Beseitigung von Strahlung ergreifen.

Torraum zeichnet sich durch seinen schonungslosen Umweltrealismus und äußerst fesselnde Strategieschleifen aus. Es ist die perfekte Wahl für Fans von Städtebau-Spielen, die echte Herausforderungen suchen und nicht nur auf Ästhetik setzen. Lust auf weitere Koloniesimulationen mit hohem Einsatz? Stöbern Sie in unserer Auswahl ÜberlebensspieleZusammenfassung.

★ Das beste postapokalyptische Städtebau-Spiel Endzone: Eine Welt für sich Finde es auf Eneba!

17. Branchen von Titan [Am besten geeignet für die Verwaltung einer Industriestadt]

Meine Punktzahl 7.4

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 Multiplayer-/Koop-Unterstützung Nein – der Fokus liegt auf dem Einzelspielermodus, der Mehrspielermodus ist derzeit nicht in der Roadmap vorgesehen Durchschnittliche Spielzeit 30–70 Stunden

Branchen von Titan Du übernimmst die Leitung einer Stadt, die mehr Maschine als Heimat ist. Du baust auf Titan, dem Mond des Saturn. Hier läuft alles über Systeme – Fabriken, Stromnetze, Luftfilter und die Arbeiter, die dazwischen gefangen sind. Hier geht es weniger um Ästhetik als vielmehr darum, aus der beengten, kalten Infrastruktur das Maximum an Leistung herauszuholen.

Du entwirfst Fabriklayouts und verwandelst Ruinen in Gewinn, während ein konkurrierendes Unternehmen nur darauf wartet, zuzuschlagen. Außerdem beginnt das eigentliche Spiel erst, wenn sich die Systeme überschneiden. Es belohnt Spieler, die in mehreren Ebenen denken: Platzierung, Energiebilanz, Verschmutzungszonen und Burnout der Mitarbeiter. Es ist ein befriedigendes Gefühl, zu sehen, wie sich dein Stromnetz Sekunden vor einem Angriff stabilisiert.

Mein größter Kritikpunkt? Es gibt keinen Sandbox-Modus. Sobald man die gesamte Kampagne durchgespielt hat, fühlt sich das Experimentieren zu beengt an.

Was es auszeichnet:

Effiziente Fabriklogistik ohne Schnickschnack.

Eine starke visuelle Identität und eine übersichtliche Benutzeroberfläche.

Taktische Tiefe ohne übermäßiges Mikromanagement.

Pro-Tipp Fabriken entlang der Drohnenrouten gruppieren, um die Transportzeit zu verkürzen.

Branchen von Titan belohnt Präzision, nicht Schnörkel. Perfekt, wenn du beim Spielen Wert auf Struktur und Strategie legst.

★ Ideal für die Verwaltung von Industriestädten Branchen von Titan Hol dir eine Steam-Geschenkkarte bei Eneba!

18. Kaiserpunk [Bester Stadtbau-Simulator im Bereich alternative Geschichte]

Meine Punktzahl 7.2

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2025 Multiplayer-/Koop-Unterstützung Nein – nur Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 50–120 Stunden

„Kaiserpunk“ verbindet Städtebau mit Großstrategiespiel in einer alternativen Welt des frühen 20. Jahrhunderts, in der Produktionsketten, Gebäudeanordnungen und Logistik ebenso wichtig sind wie Diplomatie und der Wettbewerb zwischen Fraktionen.

Was es auszeichnet:

Eine komplexe Mischung aus Stadtbau und globalen Strategieelementen (Produktion, Diplomatie, Kampf).

Einzigartige Kulisse mit stilvollem historischem Flair.

Starker Fokus auf Ressourcen und Logistik für Spieler, die komplexe Spielsysteme mögen.

Pro-Tipp Konzentriere dich zunächst darauf, starke Produktionsketten aufzubauen (z. B. Landwirtschaft → verarbeitendes Gewerbe) und die Versorgung mit Rohstoffen sicherzustellen, bevor du dich auf militärische oder diplomatische Unternehmungen einlässt – deine Wirtschaft ist die Grundlage für alles.

Kaiserpunk belohnt diejenigen, die langfristig denken und lieber leistungsstarke, sich selbst tragende Wirtschaftssysteme aufbauen als schnelle Erfolge zu erzielen. Es ist einer der innovativsten Ansätze zur Industriestrategie und ein Muss für alle, die sich nach groß angelegter Weltgestaltung mit einer kühnen kreativen Note sehnen.

★ Bester Stadtbau-Simulator im Bereich alternative Geschichte Kaiserpunk Finde es auf Eneba!

19. Das Königreich in der Luft [Am besten für schwimmende Städte geeignet]

Meine Punktzahl 7

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2020 Multiplayer-/Koop-Unterstützung Nein – immer Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 20–35 Stunden

Errichte deine eigene fliegende Siedlung in der Das Königreich in der Luft. Hier gibt es keine vertrauten Straßen oder Gebäude am Boden, dafür aber eine riesige schwebende Megastadt. Beim Bauen ist es wichtig, nicht nur die Ressourcen, sondern auch das Gewicht deiner Siedlung zu berücksichtigen, um eine Katastrophe zu verhindern. Vergiss nicht die Bedürfnisse der Einheimischen.

Die Einzigartigkeit des Gameplays wird zudem durch diplomatische Aspekte unterstrichen. Du musst enge wirtschaftliche Beziehungen zu den Siedlungen am Boden aufbauen. Nach mehr als 20 Stunden wirst du feststellen, dass du nicht wegen der Komplexität der Spielmechaniken eine Pause einlegst, sondern weil dich die Grafik immer wieder in ihren Bann zieht. Es wird nie langweilig, einer fliegenden Stadt zuzusehen, wie sie vor dem Hintergrund einer violetten Abenddämmerung leuchtet, während neue Siedlungen in Sicht kommen. Es ist friedlich, aber nicht passiv.

Was es auszeichnet:

Eine Stadt-Simulation aus der Vogelperspektive mit realistischer Physik.

Erkundung ist untrennbar mit Expansion verbunden.

Ein ruhiges Tempo, ohne dass man sich leer fühlt.

Pro-Tipp Halten Sie das Gleichgewicht mit Gewichtsverlagerungen. Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig, um Höhe und Geschwindigkeit beizubehalten.

Das Königreich in der Luft bietet Stadtbau mit Höhenflug und Herz. Ideal, wenn du Strategie suchst, die abhebt. Wenn Erkundung dein Ding ist, schau dir unsere Empfehlungen für die Die besten AbenteuerspieleWeiter.

★ Am besten geeignet für schwimmende Städte Das Königreich in der Luft Finde es auf Eneba!

20. Foundation [Bester gemütlicher Mittelalter-Städtebau-Titel]

Meine Punktzahl 6.9

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2025 [vollständige Veröffentlichung] Multiplayer-/Koop-Unterstützung Nein – nur Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 40–100 Stunden

Stiftung versetzt dich in eine unberührte mittelalterliche Landschaft und lässt dich ohne starre Raster oder feste Regeln bauen. Jedes Bauwerk entsteht auf natürliche Weise. Die Dorfbewohner entscheiden selbst, wo sie sich niederlassen, wie sie arbeiten und was für sie Priorität hat. Du reagierst auf die Landschaft, statt sie zu übergehen. Hügel verlangsamen die Bewegung. Flüsse spalten deine Wirtschaft. Das Ergebnis ist ein Dorf, das sich eher wie ein Ökosystem anfühlt als wie eine Tabellenkalkulation.

Es richtet sich an Spieler, die ruhige Steuerung und kreativen Spielfluss schätzen. Die Freiheit ist echt, aber ebenso echt ist die Notwendigkeit, frühzeitig zu planen – sonst drohen Engpässe bei Nahrung und Platz. Es ist seltsam befriedigend, jemandem dabei zuzusehen, wie er Beeren quer durch die Stadt schleppt, während die Kirchenglocke läutet. Und die neue Benutzeroberfläche sowie die Mod-Unterstützung unterstreichen die Stärken des Spiels noch! Der Nachteil? Es gibt keine Konflikte oder Herausforderungen im späten Spielverlauf, sodass das Tempo durchgehend entspannt bleibt.

Was es auszeichnet:

Dorfbewohner-Gebäude ohne festen Standort.

Eindrückliche visuelle Effekte und lebhafte Stadtrundfahrten.

Ideal für durchdachte Planungen im Sandkasten-Stil.

Pro-Tipp Beginne in der Nähe eines Flusses oder der Küste und gruppiere Häuser, Märkte und Produktionsstätten dicht beieinander. So minimierst du die Wegezeiten deiner Dorfbewohner und sorgst dafür, dass deine Wirtschaft in der Anfangsphase reibungslos läuft.

Stiftungmacht aus stiller Planung etwas ganz Persönliches. Wenn du einen Städtebau-Titel suchst, der dir Freiheit bietet und keine stressigen Zeitlimits hat, ist dieses Spiel die erste Wahl für dich. Für noch mehr Spielraum beim Bauen schau dir diese Liste der Die besten Sandbox-Spiele die das freie Spiel fördern.

★ Der beste gemütliche Mittelalter-Städtebau-Titel Stiftung Hol dir eine Steam-Geschenkkarte bei Eneba!

21. Planetbase [Am besten für Weltraumkolonie-Simulationen geeignet]

Meine Punktzahl 6.8

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Multiplayer-/Koop-Unterstützung Nein – nur Einzelspieler Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden

Planetbase ist ein weiteres Weltraum-Stadtbau-Strategiespiel, bei dem du deine Kolonie auf einem lebensfeindlichen Planeten errichten musst. Deine Siedler kommen mit nur wenigen Vorräten an, und du musst Ressourcen sichern und Unterkünfte errichten, bevor die nächste Sonneneruption zuschlägt. Jeder Planet hat seine eigenen Besonderheiten, und du wirst ein paar Mal scheitern, bevor du die richtige Vorgehensweise herausfindest. Hier geht es um Überleben durch Planung, nicht durch Schnelligkeit.

Jeder Lauf lehrt dich etwas Neues. Es gibt keinen Platz für unnötige Klicks, denn nur Effizienz hält dich am Laufen. Mit über 1 Million Besitzern auf Dampf… ist es seit langem ein Favorit bei Spielern, die kompakte, systemorientierte Bauwerke bevorzugen. Der größte Nachteil ist, dass sich die Kamerasteuerung etwas schwergängig anfühlt, besonders wenn man versucht, das Layout während Katastrophen im Blick zu behalten.

Was es auszeichnet:

Eine Überlebensstrategie ohne Schnickschnack und ohne Füllmaterial.

Die planetenspezifischen Schwierigkeiten erfordern eine andere Herangehensweise.

Ist genau das Richtige für Spieler, die auf engmaschige Systemabläufe stehen.

Pro-Tipp Baue frühzeitig ein Kontrollzentrum und verbinde es mit Wassertürmen und Sonnenkollektoren, damit du bei Sonneneruptionen und Sandstürmen die Alarmstufe Gelb/Rot auslösen kannst. So solltest du die Sicherheit deiner Astronauten gewährleisten und den Betrieb deiner Basis aufrechterhalten können!

Planetbase ist ein reines Überlebensspiel im Weltraum. Wenn du gerne komplexe Systeme meistern und auf chaotische Umgebungsbedingungen reagieren möchtest, ist es deine Zeit wert.

★ Am besten geeignet für Weltraumkolonie-Simulationen Planetbase Finde es auf Eneba!

Kurz gesagt: Was sind die besten Städtebau-Spiele, die man 2025 spielen kann?

Die besten Städtebau-Spiele des Jahres 2025 verbinden Kreativität, Strategie und komplexe Spielmechaniken in einer Vielzahl von Umgebungen – von Städten im Überlebensmodus bis hin zu futuristischen Megastädten. Titel wie Cities: Skylines II, Stiftungund Das Königreich in der Luft zeichnen sich durch ihre ausgewogene Mischung aus Zugänglichkeit und Komplexität aus.

Auf der Liste findest du Spiele, die sich mit Stadtplanung, Ressourcenmanagement, Diplomatie oder Weltraumkolonisierung befassen – je nachdem, welche Art von Herausforderung du suchst. Diese Spiele sind bei PC- und Konsolenspielern wegen ihrer fortschrittlichen Funktionen, ihres hohen Wiederspielwerts, ihrer gestalterischen Flexibilität, ihrer fesselnden Herausforderungen und ihrer einzigartigen Spielwelten sehr beliebt.

Welches Städtebau-Spiel solltest du als Erstes ausprobieren?

Die Auswahl derdas beste Bauspiel Das hängt davon ab, was Sie verwalten, verbessern oder ausbauen möchten. Hier ist eine kurze Anleitung, die Ihnen bei der Entscheidung helfen soll:

Stiftung : Ideal für eine harmonische Stadtentwicklung ohne starre Platzierungssysteme.

: Ideal für eine harmonische Stadtentwicklung ohne starre Platzierungssysteme. Das Königreich in der Luft : Schwimmende Städte mit Gewichtsausgleich und Mobilität in Echtzeit.

: Schwimmende Städte mit Gewichtsausgleich und Mobilität in Echtzeit. Cities: Skylines II : Die erste Wahl für groß angelegte Anlagen und die praktische Verkehrssteuerung.

: Die erste Wahl für groß angelegte Anlagen und die praktische Verkehrssteuerung. Branchen von Titan: Rastersysteme im Industriestil mit mehrstufiger Produktionsplanung.

Wenn Sie Wert auf Funktionalität und Spielfreiheit legen, Cities: Skylines II and Stiftung sind beides gute Ansatzpunkte.

Wie wählt man einen sicheren Marktplatz für Gaming-Artikel und Spielschlüssel aus?

Beim Kauf digitaler Inhalte geht es darum, unseriöse Anbieter und lange Wartezeiten zu vermeiden. Egal, ob du eine Sammlung von Städtebau-Spielen aufbaust oder DLCs für Simulationsspiele kaufst – das Letzte, was du willst, ist ein zweifelhafter Key, der nicht funktioniert.

Darauf sollten Sie achten:

Eindeutige Kennzeichnung der Plattform [Steam, Epic, GOG] und sofortige Sendungsverfolgung

[Steam, Epic, GOG] und sofortige Sendungsverfolgung Transparente Rückerstattungsrichtlinien bei wesentlichen Problemen oder Verzögerungen

Bewährte Zahlungsmethoden ohne versteckte Umrechnungsgebühren

Eine lange Tradition des gesellschaftlichen Engagements und von Nutzern abgegebener Bewertungen

Auf lange Sicht bleiben Spieler eher bei einem zuverlässiger digitaler Marktplatz für günstige Gaming-Artikel wie Eneba. Sie bewältigen durchweg große Datenmengen, regionale Beschränkungen und Verkaufsaktionen reibungslos. Der Preis allein macht eine Plattform noch nicht lohnenswert. Funktionalität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit sind wichtiger.

Häufig gestellte Fragen