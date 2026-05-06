Nominierte für das Spiel des Jahres 2025

The Spiel des Jahres(Mädchen des Jahres) 2025 Die Liste der Nominierten zeigt deutlich, wie stark das Gaming-Jahr in diesem Jahr war.

Mit der Veröffentlichung des Nintendo Switch 2, XboxMit dem Vorstoß in den Bereich der Handheld-Spiele und einer stetigen Flut von großen Hits sowohl von AAA-Studios als auch von Indie-Teams hat das Jahr 2025 Spiele hervorgebracht, die mutig, kreativ und unvergesslich sind.

Die sechs Anwärter auf den GOTY 2025 spiegeln die Vielfalt und den Ehrgeiz der heutigen Branche wider. Die offiziellen Nominierten sind:

Im folgenden Überblick werde ich genauer darauf eingehen, warum jedes dieser Spiele seinen Platz unter den besten des Jahres verdient hat.

Spiel des Jahres: Welcher der Nominierten bei den Game Awards 2025 wird gewinnen?

Die sechsGame Awards 2025 Die GOTY-Nominierten stehen jeweils für einen anderen Ansatz im modernen Spieldesign. Hier ein kurzer Überblick darüber, was sie auszeichnet:

Clair Obscur: Expedition 33 hält nun den Rekord für die meisten Nominierungen in Game Awards Geschichte – eine bemerkenswerte Leistung für ein Spiel, das entwickelt wurde außerhalb des traditionellen AAA-Bereichs. DiesClair Obscur: Expedition 33Übersicht hebt hervor, wie dieses rundenbasierte Rollenspiel dynamische Echtzeit-Eingaben mit surrealen Kampfbegegnungen verbindet und so einen Rhythmus schafft, der sich sowohl taktisch als auch unmittelbar anfühlt.

Das Spiel spielt in einer eine zerfallende Fantasiewelt, über die die Malerin herrscht, eine geheimnisvolle Gestalt, die jedes Jahr eine ganze Altersgruppe aus dem Leben tilgt. Die Spieler leiten die letzte Expedition, eine Gruppe von zum Scheitern verurteilten Menschen im Alter von 33 Jahren, in einem verzweifelten Versuch, diesen Kreislauf zu durchbrechen.

Was zeichnetHell-Dunkel Was das Spiel besonders auszeichnet, ist die Souveränität, mit der es künstlerische Ambitionen mit klaren, zugänglichen Spielmechaniken in Einklang bringt. Seine malerische Grafik und seine erzählerischen Wagnisse wurden von der Kritik gefeiert, doch erst die Kombination aus hybriden Kampfmechaniken und thematischer Tiefe hat seinen Platz unter den Top-Titeln gefestigt Nominiert für das Spiel des Jahres 2025.

Für einen Indie-Titel aus dem mittleren Preissegment signalisiert seine Nominierung für den „Spiel des Jahres“-Titel einen Wandel in der Art und Weise, wie Originalität belohnt wird.

Death Stranding 2: Am Strand setzt Hideo Kojimas polarisierende Vision einer zerrissenen Welt fort, die durch Verbundenheit wiederaufgebaut wird. Diese Fortsetzung baut auf den Grundlagen des ersten Spiels auf und dabei neue Charaktere, weitläufigere Umgebungen und einen surrealeren Ton einführt.

Die Handlung spielt Jahre nach dem Original und vertieft das Geheimnis um die Massensterben und die seltsamen Mechanismen des Strandes.

Das Gameplay bleibt langsam und bedächtig, wobei die Fortbewegung, das Gewichtsmanagement und die filmische Erzählweise im Mittelpunkt stehen. Auch wenn das Spieltempo bei manchen Spielern polarisiert, lässt sich der enorme Ehrgeiz, der hinter der Umsetzung steckt, kaum übersehen.

Sowohl visuell als auch erzählerisch, Am Strand bietet eine der einzigartigsten Atmosphären. Es geht weniger um momentane Spannung als vielmehr um beklemmende Spannung, philosophische Tiefe und eine erzählerische Langform – Elemente, die Kojimas Werk immer wieder in einen Bereich führen, den nur wenige andere Entwickler zu erreichen versuchen.

Nintendos Zurück zu den 3D-Plattformspielen mit Donkey Kong Bananza brachte frischen Schwung in das Genre. Das Spiel verbindet nostalgische Spielmechaniken mit explosivem Leveldesign, wobei DK sich durch zerstörbare Umgebungen kämpfen muss, um Banandium-Edelsteine zu sammeln und die Bedrohung durch den Konzern VoidCo abzuwehren.

Seine farbenfrohen Biome, das rhythmische Plattformspiel und die liebenswerten Charaktere machten es zu einem Publikumsliebling. Die Nominierung beweist, dass selbst in einer Zeit weitläufiger offener Welten und Live-Service-Spiele… klassische Plattformspiele finden nach wie vor großen Anklang sowohl bei den Spielern als auch bei den Jurys.

Supergiant Games kehrt zurück mit Hades II, eine Fortsetzung, die nicht nur an ihren Vorgänger anknüpft – sie entwickelt ihn weiter. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Melinoë, Schwester von Zagreus, die sich aufmacht, Chronos zu besiegen und ihre Familie aus einer erstarrten Zeitlinie zu befreien. Die Roguelike-Struktur bleibt erhalten, doch das Spiel bietet nun zusätzliche Komplexitätsebenen durch tiefgreifendere Dialogsysteme, erweiterte Zonen und flüssigere Kampfoptionen.

Was machtHades II sich von allen abheben Game Awards Das Besondere an den Nominierten ist, wie sie Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Erzählkunst miteinander verbinden, ohne dabei jemals an Schwung zu verlieren. Es ist auch ein Beweis dafür, wie gut unterstützte Indie-Franchises zu kulturellen Klassikern heranwachsen können, ohne dabei ihre Kernidentität aufzugeben. Mit seiner kühnen Mythologie und seiner prägnanten visuellen Gestaltung, Hades II bestätigt, dass Fortsetzungen nach wie vor überraschen, begeistern und neue Wege beschreiten können.

Nach Jahren des Schweigens und der Spekulationen, Hollow Knight: Silksong wurde schließlich 2025 unter großer Vorfreude veröffentlicht. Wenn Sie einen tieferen Einblick in die Entwicklung der Spielmechanik, der Weltgestaltung und des Designs erhalten möchten, sollten Sie unbedingt unseren Hollow Knight: Silksong Übersicht Da der lang erwartete Nachfolger des beliebten Metroidvania-Spiels von Team Cherry das Spielkonzept durch präzisere Bewegungen, ein ausgefeilteres Gegnerdesign und eine ein agiler Kampfstil, bei dem Hornet im Mittelpunkt steht – ein gefangener Krieger, der auf der Suche nach Antworten und einem Fluchtweg durch das Königreich Pharloom streift.

„Silksong“ bleibt seinen Wurzeln treu und verfeinert gleichzeitig jeden Aspekt: Das Erkunden fühlt sich flüssiger an, der Soundtrack unterstreicht jeden Moment, und die handgezeichneten Grafiken sind nach wie vor von eindringlicher Schönheit. Hinter dem hohen Schwierigkeitsgrad verbirgt sich ein tiefer emotionaler Kern und sorgfältige Erzählweise das sich für Geduld auszahlt.

Zu denNominierte für das Spiel des Jahres 2025, Seidenlied ist ein Paradebeispiel für Kunstfertigkeit, Ausdauer und das handwerkliche Können kleiner Teams. Die Nominierung ist nicht nur eine Würdigung eines großartigen Spiels, sondern auch ein Beweis dafür, was langfristiges Engagement in einer immer schnelllebigeren Branche bewirken kann.

Im Gegensatz zu den meisten fantasielastigen Rollenspielen, Kingdom Come: Deliverance II basiert auf historischem Realismus – und genau das macht ihn zu einem einzigartigen Werk im diesjährigen Programm. Die Handlung spielt im Böhmen des 15. Jahrhunderts… Die Fortsetzung erzählt die Geschichte von Heinrich von Skalitz weiter, dem Sohn eines Schmieds, der zum Ritteranwärter wurde und sich nun in einer Welt zurechtfinden muss, die von Krieg, Trauer und Fragen der Gerechtigkeit zerrissen ist.

Henrys Weg ist geprägt von tiefgreifenden persönlichen Verlusten und den politischen Umwälzungen um ihn herum. Die Dialogoptionen haben echtes Gewicht, und die Spielwelt stützt sich nicht auf Magie oder Prophezeiungen, sondern auf Glauben, Angst und unvollkommene Institutionen. Jede Entscheidung wirkt menschlich und historisch fundiert.

Its Nominierung für das Spiel des Jahres 2025 spiegelt mehr als nur die Produktionsqualität wider – es ist eine Hommage an moralische Komplexität, fesselndes Storytelling und den Wert von realitätsnahen Fortsetzungen. In einer Branche, die von Spektakel geprägt ist, Befreiung II zeigt, dass es nach wie vor Platz für Geschichten gibt, die sich langsam entfalten und auf Authentizität, Recherche und emotionaler Tiefe beruhen.

Warum ist „Clair Obscur“ dieses Jahr der große Favorit?

Clair Obscur: Expedition 33 hat sich schnell zum Der bezeichnende Titel der Preisverleihungssaison 2025. Mit 12 Nominierungen… mehr als jedes andere Spiel liegt es sowohl bei der Anerkennung durch die Jury als auch bei der Begeisterung in der Community an der Spitze.

Kritiker loben die emotionale Erzählweise, die innovative Mischung aus rundenbasierten und Echtzeit-Kämpfen sowie die surreale und doch realistische Weltgestaltung.

Als Eigenentwicklung eines mittelgroßen Teams steht es den großen AAA-Projekten in nichts nach und übertrifft die Erwartungen auf Schritt und Tritt. Sein Erfolg unterstreicht eine Wandel in der Branche: Mutige, von Herzen kommende Ideen können nun ganz oben mitspielen, unabhängig vom Budget. Wie sich dieser herausragende Titel in der Endabrechnung geschlagen hat, können Sie nachlesen unter Die vollständige Liste der Gewinner der Game Awards 2025.

Mein Urteil zu den Nominierten für das Spiel des Jahres

Zwar ist jede der Nominierte für das Spiel des Jahres 2025 bietet etwas Einzigartiges, Clair Obscur: Expedition 33 sticht als das umfassendste und gewagteste Spiel der Gruppe hervor. Seine kritische Dynamik, die genreübergreifenden Kämpfe und die emotionale Erzählweise verschaffen ihm einen Vorsprung im Vorfeld der endgültigen Abstimmung.

Allerdings gibt es keine Garantien. Bei vielbeachteten Fortsetzungen wie Hades II and Death Stranding 2 mit von der Partie, und Überraschungen wie Seidenlied Da der Start nun endlich bevorsteht, könnte die Jury in verschiedene Richtungen tendieren. Wenn man jedoch von der ersten Resonanz und der allgemeinen Wirkung ausgeht, Hell-Dunkel bleibt der Favorit für Spiel des Jahres.

Häufig gestellte Fragen