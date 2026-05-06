Bestes Kampfspiel bei den Game Awards 2025: Alle Nominierten

The Bestes Kampfspiel 2025 Das Angebot gehört zu den stärksten der letzten Jahre und spiegelt wider, wie weit sich das Genre weiterentwickelt hat. Kampfspiele zeichnen sich seit jeher durch ihre spielerische Tiefe, die Intensität der Zweikämpfe und das Potenzial für E-Sport-Meisterschaften aus.

Die diesjährigen Nominierten setzen jedoch noch neue Maßstäbe – mit durchdachterem Design, ausgewogenerer Spielmechanik und größerer Zugänglichkeit für Einsteiger. Von Neuauflagen klassischer Titel bis hin zu neuen Spielereihen – die Liste für 2025 bietet für jeden Kampfspiel-Fan etwas. Die Nominierten sind:

2XKO– Aufruhrder 2-gegen-2-Tag-Kampfspiel-Mischung League of Legends Champions mit temporeichen, auf Assists ausgerichteten Kämpfen. Die ersten Versionen beeindruckten die Spieler durch eine reaktionsschnelle Steuerung und ein hohes Potenzial für Team-Synergien.

Aufruhrder 2-gegen-2-Tag-Kampfspiel-Mischung League of Legends Champions mit temporeichen, auf Assists ausgerichteten Kämpfen. Die ersten Versionen beeindruckten die Spieler durch eine reaktionsschnelle Steuerung und ein hohes Potenzial für Team-Synergien. Capcom Fighting Collection 2 – Eine gelungene Anthologie, die vergessene Klassiker wie Cyberbots and Pocket Fighter. Dank des Rollback-Netzwerkcodes und der maßgeschneiderten Trainingswerkzeuge sind Retro-Wettkämpfe wieder möglich.

Eine gelungene Anthologie, die vergessene Klassiker wie Cyberbots and Pocket Fighter. Dank des Rollback-Netzwerkcodes und der maßgeschneiderten Trainingswerkzeuge sind Retro-Wettkämpfe wieder möglich. Fatal Fury: Stadt der Wölfe – SNK belebt seine lange ruhende Spielereihe mit einem modernen 2,5D-Grafikstil und knackigen, auf Schlägen basierenden Spielmechaniken wieder. Gelobt werden vor allem das rasante Tempo und das klare Treffer-Feedback.

SNK belebt seine lange ruhende Spielereihe mit einem modernen 2,5D-Grafikstil und knackigen, auf Schlägen basierenden Spielmechaniken wieder. Gelobt werden vor allem das rasante Tempo und das klare Treffer-Feedback. Mortal Kombat: Legacy Collection– Diese überarbeitete Trilogie bietet verbesserte Grafik und flüssigere Spielmechanik für MK9, X und 11. Es ist ein Fest des Blutes, mit zuverlässigem Rollback und überarbeiteten Tutorials.

Diese überarbeitete Trilogie bietet verbesserte Grafik und flüssigere Spielmechanik für MK9, X und 11. Es ist ein Fest des Blutes, mit zuverlässigem Rollback und überarbeiteten Tutorials. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. – Weltbühne–SEGADie jüngste Überarbeitung schärft VF5den intensiven 3D-Kampf und bietet gleichzeitig E-Sport-Tools, Verbesserungen für Zuschauer sowie Einführungsmodi für neue Spieler.

Angesichts dieser vielfältigen und spannenden Gruppe von Nominierten ist die diesjährige Das beste Kampfspiel Diese Kategorie verspricht einen harten Wettbewerb. Ganz gleich, welchen Stil Sie bevorzugen – diese Spiele setzen 2025 neue Maßstäbe für das Genre.

Welche Spiele wurden 2025 für den Preis als bestes Kampfspiel nominiert?

Das beste Kampfspiel 2025 Diese Kategorie spiegelt die Entwicklung des Genres wider und verbindet Tradition mit Innovation. Die diesjährigen Nominierten reichen von etablierten Spielereihen bis hin zu neuen Experimenten, die alle auf ihre eigene Weise neue Maßstäbe in Sachen Spieledesign, Zugänglichkeit und Spielerengagement setzen.

2XKO

Riot Gamesihr Debüt in diesem Genre, 2XKO, bringtTag-Team-Kampf deutlich in den Fokus rücken, indem man League of Legends Champions mit optimierten Kampfmechaniken. Das Spiel wurde von Grund auf für das 2-gegen-2-Gameplay entwickelt und führt ein dynamisches Assistenzsystem das Teamkoordination und die Strategie während des Spiels belohnt.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, Synergieeffekte beim Assist-Einsatz zu nutzen, indem du mitten in einer Combo Tag-In-Situationen einbaust – mit dem richtigen Timing kannst du in 2-gegen-2-Kämpfen das Blatt komplett wenden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tag-Team-Kämpfern, 2XKO vereinfacht die Ausführung, ohne dabei an Tiefe einzubüßen, sodass sich die Spieler auf die Raumaufteilung, Mix-ups und die Synergie mit dem Partner konzentrieren können. Das Spiel wurde mit dem Mit Blick auf die Community der Kampfspiele, darunter Rollback-Netzwerkcode, umfassende Mod-Unterstützung und leicht zugängliche Trainingswerkzeuge vom ersten Tag an.

Die ersten Wettbewerbsvorführungen wurden für ihre flüssige AnimationenMit reaktionsschnellen Steuerelementen und einem ausgefeilten Leveldesign sowie einer Besetzung aus sofort wiedererkennbaren Charakteren wie Ahri und Darius spricht das Spiel sowohl Gelegenheitsspieler als auch Wettkampfspieler an.

Was am meisten auffällt, ist 2XKOdie Fähigkeit,eine Brücke zwischen der MOBA-Fangemeinde und den Grundlagen des Kampfspiels schlagen – eine Kombination, die das Publikum dieses Genres neu definieren könnte.

Nostalgie mit leistungsstarken modernen Funktionen verbindet, Capcom Fighting Collection 2 vereint eine Reihe von Kultklassikern und Fan-Favoriten in einem einheitlichen Paket. Diese Ausgabe enthält seltene Titel wie Cyberbots, Star GladiatorundTaschenbuch Kämpfer, jetzt ausgestattet mit Rollback-Netzwerkcode, verbesserte Eingabereaktion und voll ausgestattete Lobbys.

Pro-Tipp Nutze die benutzerdefinierten Trainingswerkzeuge, um klassische „Mix-up“-Szenarien nachzustellen; jedes Spiel hat unterschiedliche Zeitfenster für Block-Stuns, die du separat meistern musst.

Während manche Titel eher auf lockeren Spielspaß setzen, bieten andere eine beeindruckende Kombinationsvielfalt und mechanische Elemente mit viel Fußarbeit, das sowohl Spieler der alten Schule als auch Anfänger anspricht. Das Schulungsmaterialien ermöglichen präzise Szenario-Einstellungen für alle Spiele, was dies zu mehr als nur einer Retro-Hommage macht – es ist ein vielseitiger Spielplatz für Training im Fitnessstudio und Sparring.

Visuelle Filter, benutzerdefinierte Tastenbelegungen und Overlays für die Moveliste tragen zu einem starken Aktualisierungen zur Barrierefreiheit. Für langjährige Fans der Capcom-Kampfspiele aus den 90ern, Capcom Fighting Collection 2 bietet eine originalgetreue und zugleich funktionale Neuauflage, die durch ihre hervorragende Online-Performance noch überzeugt.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten des Schweigens, SNK kehrt zu seinen Wurzeln zurück mit Fatal Fury: Stadt der Wölfe, eine kühne Neuauflage, die Retro-Charakter mit modernem Schliff. Basierend aufUnreal Engine 5, Das Spiel bietet eine markanter 2,5D-Grafikstil, eine flüssige Treffererkennung und ein starker Fokus auf aggressives Spiel in der Neutralphase.

Pro-Tipp Lerne, den Raum in den Ecken frühzeitig zu kontrollieren – in diesem Spiel werden Druckphasen und schnelle Wendungen besonders belohnt, sobald dein Gegner mit dem Rücken zur Wand steht.

Legenden wie Rock Howard und Terry Bogard kehren zurück und treffen in einem Teilnehmerfeld, das auf rasante, offensive Kämpfe setzt, auf neue Herausforderer. Im Gegensatz zu eher defensiv ausgerichteten Kämpfern, Stadt der Wölfe belohnt Tempo und Druck in den Kurven, wobei strenge Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsausgewogenheit beibehalten werden.

Barrierefreiheit steht im Mittelpunkt, mit vereinfachten Eingaben und einem flexiblen Trainingsmodus, der komplexe Spielmechaniken schrittweise erklärt. Sounddesign und Soundtrack-Remixe an die Ära der Spielhallen an und unterstreicht so seine Identität, ohne dabei altmodisch zu wirken. Für viele langjährige Fans, Fatal Fury: Stadt der Wölfeist einEine gelungene Wiederbelebung; authentisch, frisch und fit für den modernen Wettbewerb.

Mortal Kombat: Legacy Collection

Mortal Kombat: Legacy Collection fasst drei wichtige zeitgenössische Beiträge zusammen – MK9, MKXundMK11 – in einem einzigen, überarbeiteten Paket mit grafischen Verbesserungen, einem einheitlichen Netzcode und optimierter Eingabepufferung. Dies ist ein vollständig spielbares Archiv von über einem Jahrzehnt Mortal Kombat Entwicklung, wobei die Veränderungen bei den Kombosystemen, den Verteidigungsmechaniken und dem Spieltempo über die verschiedenen Titel hinweg hervorgehoben werden.

Pro-Tipp Lerne die verschiedenen Metrumsysteme in MK9, Xund11 – Die Anpassung deiner Combo-Abschlüsse an die jeweilige Epoche des Spiels ist entscheidend, um über die gesamte Trilogie hinweg optimal zu bleiben.

Die Todesszenen sind nach wie vor brutal und filmisch, doch die wahre Tiefe entsteht erst, wenn man den Rhythmus des einzigartigen Kampfablaufs jedes Spiels verinnerlicht. Das Paket bietet neue Trainingswerkzeuge, überarbeitete Tutorials und Rollback-Unterstützung für Online-Matches in allen Die besten Kampfspiele, wodurch es zugänglicher ist als je zuvor.

Die Charakterauswahl ist riesig und bietet eine große Bandbreite an Spielstilen (einschließlich Rushdown und Zoning), was den Spielern viel Spielraum lässt, ihren eigenen Stil zu finden. Mortal Kombat: Legacy Collectionist einnachdenklicher Rückblick die das Erbe der Serie würdigt und sie gleichzeitig für das heutige Wettbewerbsumfeld optimiert.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. – WeltbühneweiterSEGAseine langjährige Tradition reine 3D-Kampfkunst-Kämpfe, nun neu aufgelegt für das heutige Online- und E-Sport-Ökosystem.

Die Kernmechaniken bleiben unverändert – zeitgenaue Treffer, kreisförmige vs. lineare Bewegungen und eine komplexe Stellungsdynamik – aber das Spielerlebnis wird nun durch den Rollback-Netzwerkcode noch weiter verbessert, ein verbessertes Matchmaking sowie Zuschauerfunktionen, die speziell für Turniere entwickelt wurden.

Pro-Tipp Lerne vorrangig die Sabaki- und Ausweichtechniken der einzelnen Charaktere – Bewegung und das Timing der Konter sind hier wichtiger als reine Angriffskraft.

Das Spiel bietet praktische Funktionen wie geführte Tutorials, vereinfachte Steuerungsoptionen für Neulinge und detaillierte Bilddaten-Einblendungen für ambitionierte Spieler. Der Kampfstil jeder Figur basiert auf echten Kampfkünsten, das ein Maß an Klarheit bei den Animationen und technisch ausgefeilte Duelle bietet, wie man es sonst selten findet.

Auch wenn die Kämpfe bekanntermaßen gnadenlos sind, Es belohnt zudem Disziplin und Fleiß wie kaum ein anderes Spiel dieses Genres. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. – Weltbühne erfindet die Reihe nicht neu – es perfektioniert ihr Spielprinzip und haucht einem der technisch anspruchsvollsten Kämpfer des Genres neues Leben ein.

Was macht ein Kampfspiel preiswürdig?

Um sich einen Platz in der Auszeichnungen für Kampfspiele… muss ein Titel mehr bieten als nur einfache Schlägereien. Die Nominierten weisen gemeinsame Merkmale auf, die für herausragende Qualität in diesem Genre stehen:

Mechanische Tiefe → Kämpfer der Spitzenklasse belohnen meisterhaftes Spiel und bieten fortgeschrittene Mechaniken wie Cancels, Frame Traps und Mix-ups, die sich mit zunehmendem Können weiterentwickeln.

→ Kämpfer der Spitzenklasse belohnen meisterhaftes Spiel und bieten fortgeschrittene Mechaniken wie Cancels, Frame Traps und Mix-ups, die sich mit zunehmendem Können weiterentwickeln. Ausgewogenheit und Wettbewerbsgerechtigkeit → Ein ausgewogenes Charakterangebot verhindert übermächtige Charaktere oder unausgewogene Strategien, sodass die Spieler durch ihr Können gewinnen können und nicht durch Ausnutzen von Schwachstellen.

→ Ein ausgewogenes Charakterangebot verhindert übermächtige Charaktere oder unausgewogene Strategien, sodass die Spieler durch ihr Können gewinnen können und nicht durch Ausnutzen von Schwachstellen. Einzigartiger Kampfstil → Großartige Spiele zeichnen sich durch einen unverwechselbaren Rhythmus, einen einzigartigen visuellen Stil oder ein besonderes Steuerungsschema aus, das sie von anderen abhebt.

→ Großartige Spiele zeichnen sich durch einen unverwechselbaren Rhythmus, einen einzigartigen visuellen Stil oder ein besonderes Steuerungsschema aus, das sie von anderen abhebt. Online-Auftritt → Ein Rollback-Netzwerk, reibungslos funktionierende Lobbys und ein stabiles Matchmaking sind heutzutage für eine gesunde Wettkampfszene unverzichtbar.

→ Ein Rollback-Netzwerk, reibungslos funktionierende Lobbys und ein stabiles Matchmaking sind heutzutage für eine gesunde Wettkampfszene unverzichtbar. Zugangsmöglichkeiten für neue Spieler → Anschauliche Anleitungen, vereinfachte Eingabemöglichkeiten und Übungswerkzeuge helfen Anfängern, sich zurechtzufinden, ohne sich überfordert zu fühlen.

→ Anschauliche Anleitungen, vereinfachte Eingabemöglichkeiten und Übungswerkzeuge helfen Anfängern, sich zurechtzufinden, ohne sich überfordert zu fühlen. Wiederspielwert und inhaltlicher Wert → Zusätzliche Spielmodi, eine große Auswahl an Charakteren und eine ausgefeilte Spielgestaltung sorgen dafür, dass die Spieler auch lange nach dem ersten Turnier noch begeistert dabei sind.

Angesichts dieser Eigenschaften wird klar, warum die Nominierten für Bestes Kampfspiel 2025 haben neue Maßstäbe für das Genre gesetzt. Ganz gleich, ob du Gelegenheitsspieler oder erfahrener Profi bist – diese Spiele bieten dir das gewisse Etwas, um dein Spielerlebnis auf ein neues Niveau zu heben.

So stimmen Sie bei den Game Awards 2025 ab

Abstimmung überThe Game Awards 2025 ist für die Öffentlichkeit zugänglich und findet vollständig online über die offizielle Website der Game Awards. Um teilzunehmen, müssen sich Nutzer über eine unterstützte Plattform wie Google, Twitch, FacebookoderX.

Sobald Sie angemeldet sind, können Sie stöbern die vollständige Liste der 2025 Nominierte in verschiedenen Kategorien und geben Sie Ihre Stimme ab. Pro Konto ist nur eine Stimmabgabe zulässig. Während die Stimmen der Fans 10 % zum Endergebnis beitragen, stammen die restlichen 90 % von einer Jury aus Branchenexperten, Journalisten und Spielekritikern aus aller Welt.

Mein Fazit

The Bestes Kampfspiel 2025 Diese Kategorie verdeutlicht, wie vielfältig und wettbewerbsintensiv das Genre mittlerweile geworden ist. Jeder Kandidat bringt etwas anderes mit,von2XKOdie Tag-Team-Strategie von Virtua Fighter 5 R.E.V.O.…s ausgefeiltes technisches Spiel. Was dieses Jahr so besonders macht, ist die Ausgewogenheit zwischen Zugänglichkeit und Komplexität auf ganzer Linie.

Auch wenn sich alle fünf Spiele auf ihre ganz eigene Weise auszeichnen, Fatal Fury: Stadt der Wölfe bietet wohl das umfassendste moderne Kampfspiel-Paket, das klassische Intensität mit zukunftsweisendem Design verbindet. DennochJeder Titel auf dieser Liste verdient Anerkennung dafür, wie er zur Zukunft des Kampfspiel-Genres beiträgt.

Häufig gestellte Fragen