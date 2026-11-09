Die 21 besten Story-Spiele, die sich kein Gamer im Jahr 2026 entgehen lassen sollte

Seit mehr als einem Jahrzehnt spiele und bewundere ich die besten Story-Spiele, die die Welt zu bieten hat. Während ich den Spielern zuhörte, wie sie jede Wendung in der Handlung und jede Charakterentwicklung diskutierten, schrieb ich diesen Text als jemand, der miterlebt hat, wie sich Story-Spiele von reinen Cutscene-Festivals zu emotionalen Reisen entwickelt haben.

Was ich in Story-Spielen suche, ist klar: einladende Welten, fesselndes und effektives Tempo, vielschichtige Charaktere, zum Nachdenken anregende Elemente und EMOTIONALE Höhepunkte. Wer die Medien beherrscht, beherrscht schließlich auch die Herzen. Wenn es einen nicht packt, hat es versagt. Was mich also emotional bewegt oder geistig herausgefordert hat, bleibt im Gedächtnis.

Die Titel in dieser Liste haben sich ihren Platz verdient, indem sie Hoffnung, Angst oder Verbundenheit erzeugen – nicht, indem sie Bomben werfen oder Beute verteilen. Mach dich bereit, Spiele zu entdecken, die sich in dein Gedächtnis einprägen.

Unsere Top-Auswahl an Story-Spielen

Gute Story-Spiele sind einzigartig, wenn es um die Handlung und die komplexen Weltmechaniken geht. Es ist wie ein Puzzle, bei dem jedes Teil dazu beiträgt, das Gesamtbild zu vervollständigen. Hier sind einige Titel, die den wahren Geist von Story-Spielen angemessen verkörpern:

Macht euch bereit, denn das sind noch längst nicht alle Videospielgeschichten, die ihr unbedingt ausprobieren müsst. Jedes Videospiel in der Liste hat eine ganz eigene Geschichte mit unterschiedlichen Aspekten hinsichtlich der Charaktere, der Welt und der Spielmechanik. Lest weiter, um noch mehr Titel zu entdecken, denen ihr einfach nicht widerstehen könnt!

Die 21 besten Story-Spiele für 2026

Bist du bereit, tief in eine atemberaubende Geschichte einzutauchen, die dir den Atem raubt und dich dazu bringt, diese Welt hinter dir zu lassen, um ganz in die Welt einzutauchen, die du gerade erlebt hast? Hier ist die Liste mit 21 unglaublichen Story-Spielen.

Unsere Bewertung Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Google Stadia Erscheinungsjahr 2018 Am besten geeignet für Eintauchen in eine Open-World-Geschichte

„Red Dead Redemption 2“ ist ein fesselndes Open-World-Spiel mit dem vielleicht realistischsten Schnee, den du je gesehen hast – UND es ist ein Gesamterlebnis, das dich vollkommen in seinen Bann zieht. An „Red Dead Redemption 2“ ist nichts Schnell oder Bequem … und genau deshalb steht es auf dieser Liste. Jede Interaktion erfordert Geduld. Jede Handlung hinterlässt Spuren. Du spürst die Tragweite deiner Entscheidungen. Sogar darin, wie du mit deinem Pferd umgehst.

Die Welt entwickelt sich mit dir und um dich herum. Du spürst, wie sich die Spannung langsam aufbaut, siehst, wie die Stadtbewohner über deine Vergangenheit tratschen, beobachtest, wie sich Bandenmitglieder von dir entfernen, wenn die Moral sinkt, und hörst, wie sich die Musik subtil verändert, je nachdem, wie viel Ehre du dir verdient hast. Das Spiel belohnt diejenigen, die dranbleiben, und jeder Umweg gibt dir meiner Meinung nach einen neuen Grund, länger zu bleiben.

Der Realismus steht manchmal im Widerspruch zur Reaktionsgeschwindigkeit – so können sich beispielsweise Plünderanimationen in die Länge ziehen, und die Fortbewegung ist nicht immer flott, wenn man es eilig hat. Aber gerade diese Verzögerungen tragen dazu bei, dass das Spiel unvergesslich bleibt. Mit einer Metacritic-Bewertung von 97/100, großer Beliebtheit bei den Fans, über 61 Millionen verkauften Exemplaren und dem Lob zahlreicher Online-Communities als „Spiel einer Generation“ ist dieses Meisterwerk ein verdammt gutes Story-Spiel.

Warum „Red Dead Redemption 2“ herausragt:

Die Charakterentwicklungen ändern sich je nachdem, wie man mit den Menschen umgeht

Das Ehrensystem wirkt sich direkt auf Dialoge und den Ausgang der Geschichte aus

Dank der fesselnden Details kann man Stunden damit verbringen, einfach nichts zu tun

Why we chose it „Red Dead Redemption 2“ vermittelt emotionale Tiefe durch mechanische Details. Jedes System unterstützt die Geschichte auf eine Weise, wie es kein anderes Open-World-Spiel wagt.

Wenn dir die Tiefe der Charaktere wichtiger ist als Speedruns, ist „Red Dead Redemption 2“ eines der besten Story-Spiele, die du finden kannst.

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Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PlayStation 4, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2017 Am besten geeignet für Action-RPG: Kampf & Erkundung

„Horizon Zero Dawn“ versetzt dich in eine Zukunft, die gleichermaßen zerbrochen und wunderschön ist. In diesem beeindruckenden Action-RPG schlüpfst du in die Rolle von Aloy. Ein Mädchen, das außerhalb ihres Stammes aufgewachsen ist und Fragen hat, auf die niemand eine Antwort geben will. Die Geschichte entfaltet sich Stück für Stück – durch zufällig mitgehörte Aufnahmen, vergessene Bunker, seltsame Schnitzereien und das Twitch des Kopfes einer Maschine, wenn sie dich im hohen Gras wahrnimmt.

Jede Begegnung erfordert mehr als nur Feuerkraft. Maschinen haben Verhaltensweisen, Schwachstellen, Muster und Routinen, deren Entschlüsselung Geduld erfordert. Du kannst dich nicht einfach mit roher Gewalt durch den ersten Sawtooth kämpfen. Du planst alles. Die Complete Edition enthält zusätzlich „The Frozen Wilds“, das dich in eine kältere, grausamere Region voller vergrabener Technik und vergessener Sünden entführt.

Das Klettern wirkt im Vergleich zu neueren Spielen zwar noch etwas steif, aber das spielt kaum noch eine Rolle, sobald dich die Spielwelt in ihren Bann zieht. Nicht zuletzt wird dieses Spiel von einem regelrechten Hype-Zug getragen. So hat es beispielsweise über 70.000 Bewertungen auf Steam und eine positive Bewertung von 90 %. Es gewann 2018 sogar einen BAFTA-Award in der Kategorie „Best Original Property Winner“ – eine Auszeichnung für kreative Leistungen, die auf völlig originellen und neuen Inhalten basieren.

Warum „Horizon Zero Dawn“ herausragt:

Maschinen verhalten sich wie Tiere, nicht wie KI-Ziele

Die Geschichte entwickelt sich durch Entdeckungen, nicht durch erzwungene Erklärungen

Je mehr man sich Zeit nimmt und die Welt erkundet, desto tiefgründiger wird die Weltgestaltung

Why we chose it „Horizon Zero Dawn: Complete Edition“ zeichnet sich dadurch aus, wie sein Kampfdesign die Spielwelt ergänzt; Maschinen sind nicht nur NPC-Gegner. Sie haben echten Einfluss auf die Handlung.

Ich bin immer wieder zu „Horizon Zero Dawn“ zurückgekehrt, weil die Geschichte nie um Aufmerksamkeit bettelte. Sie belohnt Neugier, ohne laut zu schreien. Wenn du gerne verfallene Technik erkundest und die langsame Charakterentwicklung magst, ist dieses Spiel ein echtes Highlight.

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Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Am besten geeignet für Dunkle Fantasy & konsequenzorientiertes Rollenspiel

„The Witcher 3: Wild Hunt“ entfaltet eine ganz andere Wirkung, wenn man aufhört, es wie ein typisches Rollenspiel zu spielen, und stattdessen beginnt, in seinem Chaos zu leben. Jede Entscheidung, die du als Geralt von Riva triffst, hat Gewicht. Vielleicht tötest du eine verfluchte Kreatur, nur um später festzustellen, dass sie den örtlichen Baron davon abgehalten hat, sich zu Tode zu trinken. Das Spiel stuft nichts als gut oder böse ein, denn es beobachtet lediglich, wofür du dich entscheidest, und zeigt dir die Folgen.

Was mich besonders in den Bann gezogen hat, war, dass sich die Charaktere daran erinnerten, was ich zwanzig Stunden zuvor gesagt hatte. Die Questreihe um den „Blutigen Baron“ ist immer noch einer der erschütterndsten Handlungsstränge, die ich je gespielt habe – und sie ist optional. Ganze Questketten verschwinden, wenn man den falschen Weg einschlägt oder der falschen Person vertraut. Und genau das ist der Reiz! Es spielt sich wie eine Erinnerung, die man vermasseln könnte.

Die „Game of the Year“-Edition enthält zudem beide Erweiterungen, wobei „Blut und Wein“ für sich genommen schon als eigenständiges Spiel durchgehen könnte. Der einzige wirkliche Nachteil ist, dass die Inventarverwaltung zur lästigen Pflicht wird, sobald man anfängt, Ausrüstung zu horten. Dieses Spiel bietet über 200 Stunden Spielspaß, hat mehr als 200 „Game of the Year“ (GOTY)-Auszeichnungen gewonnen, verfügt über 3 Enden und mehr als 5.000 Mods aus der Community. Wenn das nicht für sich spricht, dann weiß ich auch nicht weiter.

Warum „The Witcher 3: Wild Hunt“ herausragt:

Langfristige Konsequenzen verändern ganze Queststränge grundlegend

Emotionale Tiefe in optionalen Inhalten, nicht nur in der Hauptgeschichte

Erweiterungen fühlen sich wie vollwertige Spiele an, nicht wie DLC-Füllmaterial

Why we chose it „The Witcher 3: Wild Hunt“ verdient seinen Platz durch Entscheidungen, deren Auswirkungen sich über stundenlanges Gameplay hinweg ausbreiten. Das Spiel lässt deine Moral die Welt gestalten.

„The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition“ lässt dich herausfinden, worum es in der Welt des Spiels geht, ohne dass sie sich selbst erklärt. Lass dich ein wenig von der Welt auf die Probe stellen.

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Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2018 Am besten geeignet für Entscheidungszweige & Moral

„Detroit: Become Human“ zeichnet das Leben von drei Androiden nach: Kara, Connor und Markus. Du verfolgst ihre Geschichten, während sie zu Bewusstsein erwachen und sich mit systemischer Unterdrückung auseinandersetzen. Deine Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Handlung: Dialoge, politische Bewegungen, Allianzen und öffentliche Reaktionen.

Eine Figur mag früh sterben, doch die Geschichte wird durch ein anderes Modell fortgesetzt. Ich habe verschiedene Handlungsstränge durchgespielt, in denen Proteste eskalieren oder der Frieden erhalten bleibt – manchmal sogar innerhalb desselben Kapitels. Es ist cool zu sehen, wie Quantic Dream nach Abschluss eines Kapitels verzweigte Handlungsstränge (Flussdiagramm) einbindet. Dort erhält man einen Hinweis darauf, was andere Spieler möglicherweise freigeschaltet haben und was man selbst verpasst hat.

Bis Ende 2024 wurden weltweit über 11 Millionen Exemplare verkauft, und es ist bis heute der erfolgreichste Titel von Quantic Dream.

Warum „Detroit: Become Human“ herausragt:

Der Tod von Figuren lenkt den Handlungsverlauf in eine andere Richtung, anstatt ihn abzubrechen

Entscheidungen beeinflussen die öffentliche Meinung und den Ausgang des Android-Aufstands

Das Flussdiagramm-System verdeutlicht Ursache und Wirkung bei jeder Verzweigungsentscheidung

Why we chose it „Detroit: Become Human“ verdient Anerkennung dafür, wie es Emotionen mit Konsequenzen verknüpft. Deine Emotionen und dein Instinkt bestimmen den gesamten Handlungsverlauf.

„Detroit: Become Human“ besticht durch moralische Komplexität, nicht durch spektakuläre Kämpfe. Dieser Titel bietet dir Tiefe, Selbstreflexion, Zukunftsdenken und Emotionen.

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Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS3, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2013 Am besten geeignet für Postapokalyptisches Charakterdrama

„The Last of Us – Teil I“ hat mich stärker mitgenommen, als ich erwartet hatte. Nicht nur wegen der Clicker und der Schießereien, sondern weil mich die Beziehung zwischen Joel und Ellie tief berührt hat. Ich habe die PS5-Version spät in der Nacht mit Kopfhörern gespielt, und die Stille zwischen den Dialogen war lauter als die meisten Spielesoundtracks. Die Welt ist zusammengebrochen, aber es ist die Art und Weise, wie die Menschen immer noch versuchen, an etwas festzuhalten – an Trauer, Schuldgefühlen, einander –, die es so schwer macht, das alles zu ertragen.

Die Kämpfe wirkten beklemmend. Man zählt instinktiv die Kugeln. Stealth ist keine Stilfrage, sondern eine Frage des Überlebens. Und wenn es schiefgeht, kämpft man mit allem, was gerade zur Hand ist. Um die Fraktionen besser zu verstehen, schau dir den Artikel „Wer sind die Fireflies in The Last of Us?“ an, um den Kontext der Geschichte zu verstehen. Das Remake von 2022 hat die Beleuchtung und die Gesichtsanimationen aktualisiert, wodurch sich ohnehin schon harte Szenen noch roher anfühlten.

Die Barrierefreiheitsoptionen sind unglaublich umfangreich, und dafür zolle ich Naughty Dog meinen Respekt. Das Spiel erzielte 89 Punkte auf Metacritic und verkaufte sich nach dem Remake trotz anfänglicher Leistungsprobleme auf dem PC über 2 Millionen Mal.

Warum „The Last of Us – Teil I“ herausragt:

Eine Handlung, die einen bis zum Schluss in Atem hält

Spielentscheidungen, die sich tatsächlich gefährlich anfühlen

Charakterentwicklungen, die einen auch nach dem Beenden des Spiels noch beschäftigen

Why we chose it „The Last of Us – Teil I“ ist unvergesslich, weil jeder Kill und jeder Moment dir etwas über Joel und Ellie verrät, ohne es direkt auszusprechen.

Hol dir „The Last of Us – Teil I“ und finde heraus, wozu du wirklich fähig bist, wenn es nichts mehr zu verlieren gibt.

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6. The Last of Us – Teil II Remastered [Beste emotional packende Fortsetzung]

Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2025 Am besten geeignet für Realistisches, emotionales Storytelling

„The Last of Us – Teil II“ hat mich völlig mitgenommen. Ich habe Ellies Geschichte in der Erwartung gespielt, dass es um einfache Rache gehen würde. Was ich bekam, war eine brutale Erinnerung daran, dass Rache kein sauberes Ende nimmt. Das Spiel versetzt dich in ein zerrüttetes, regennasses Seattle. Es ist hässlich. Es ist real. Und es lässt dich niemals wegsehen.

Die Kämpfe sind unangenehm intim. Jeder Schuss und jede panische Ausweichbewegung fühlt sich verzweifelt an. Die KI ist aggressiv. Sie hält sich nicht zurück, wenn sie dich auf furchterregende Weise flankiert und verfolgt. Aber der eigentliche Stich kommt (glücklicherweise) von der Erzählung. In einem Moment rennst du um dein Leben, im nächsten starrst du jemanden an, den du für den Feind gehalten hast … und zögerst.

Am Ende war ich mir nicht mehr sicher, wem ich eigentlich die Daumen drückte. Genau das macht das Spiel so brillant. Mit über 320 Auszeichnungen als „Spiel des Jahres“ und einer Metacritic-Bewertung von 93 ist es einer der unvergesslichsten Titel des Jahrzehnts.

Warum „The Last of Us – Teil II“ herausragt:

Fördert Empathie durch wechselnde Perspektiven

Ein Sounddesign, das es wirklich in sich hat

Handlungswendungen, die wie ein Schlag ins Gesicht wirken

Why we chose it „The Last of Us – Teil II Remastered“ sorgt durch seine wechselnden Perspektiven für Unbehagen. Es ist ein Spiel, das einem vor Augen führt, dass nicht Sympathie, sondern die nackte Wahrheit eine Geschichte so kraftvoll macht.

„The Last of Us – Teil II“ ist kein leichtes Spiel, aber es wagt es, dich mit den Konsequenzen deiner Entscheidungen zu konfrontieren. Hol es dir jetzt und überzeuge dich selbst davon, warum es so beliebt ist.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One (Legendäre Ausgabe) Erscheinungsjahr 2010 Am besten geeignet für Science-Fiction-RPGs mit Trupp-basiertem Spielprinzip

Ohne Frage ist „Mass Effect 2“ eines der besten Weltraumspiele, die je entwickelt wurden. Es versetzt dich in eine Mission mit hohem Einsatz, bei der ein Scheitern das Ende der Menschheit bedeuten würde. In „Mass Effect 2“ musst du die Galaxie retten – und dabei fragst du dich, wen du dabei verlieren wirst. Du wirst mit der Überzeugung in das Spiel starten, dass du für die Herausforderungen gewappnet bist, aber nichts bereitet dich darauf vor, wie persönlich sie sich anfühlen werden. Jedes Crewmitglied hat seine eigene Vergangenheit, seine eigene Grenze, die es nicht überschreiten wird.

Es braucht Zeit, ihr Vertrauen zu gewinnen, und sie im Stich zu lassen, trifft dich härter als jeder Tod-Bildschirm. Es ist ein Spiel, in dem es NUR um Konsequenzen geht, und genau deshalb steht es auf dieser Liste. BioWare hat hier etwas Zeitloses geschaffen. Die Legendäre Ausgabe hat dem Spiel den letzten Schliff gegeben, aber das Herzstück war schon immer da. Mit über 3,5 Millionen verkauften Remaster-Exemplaren und mehr als 320.000 Steam-Bewertungen kehren die Spieler immer wieder zurück, um zu sehen, wie viel ihre Entscheidungen wirklich gekostet haben.

Warum „Mass Effect 2 – Legendäre Ausgabe“ heraussticht:

Die Loyalität der Crew beeinflusst das Überleben

Dialoge, die echte Bindungen schaffen

Einsätze, bei denen man nicht zurückschreckt

Why we chose it „Mass Effect 2“ macht aus Loyalität ein Risiko. Dieses Spiel zwingt dich dazu, zweimal nachzudenken, bevor du eine endgültige Entscheidung triffst, denn davon hängen tatsächlich Leben ab.

„Mass Effect 2 – Legendäre Ausgabe“ ist ein fesselndes Story-Spiel, das dich immer wieder dazu verleitet, es erneut zu spielen und deine Leistung zu verbessern.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2022 Am besten geeignet für Emotionale, auf Entscheidungen basierende Abenteuer

Das Herzstück guter Spiele wie „Das Leben ist seltsam“ liegt in seinen Charakteren und seiner emotionalen Tiefe. Es gibt einen Moment in „Life Is Strange“, in dem Max die Zeit zurückspult und sich plötzlich alles im Raum falsch anfühlt. Das ist die Art von Szene, die einem im Gedächtnis bleibt. Beim Spielen der Remastered-Sammlung kam all diese Tiefe wieder zum Vorschein. Im Spiel dreht sich alles um die Distanz zwischen zwei Menschen, die sich umeinander kümmern, aber nicht wissen, wie sie es ausdrücken sollen.

Es wird an deinen Gefühlen zerren, wenn du den Schmerz der Charaktere und ihre schweren Entscheidungen miterlebst. Es ist eine Geschichte über Verbundenheit und Konsequenzen, und selbst wenn du weißt, wie sie endet, möchtest du trotzdem alle retten. Diese Remaster-Version versucht nicht, die Geschichte zu modernisieren, sondern bläst lediglich den Staub weg, damit sie wieder atmen kann.

Warum „Life Is Strange“ heraussticht:

Die „Rewind“-Mechanik verdeutlicht, wie Schuldgefühle und Handlungsfreiheit funktionieren

Chloes Mimik wirkt durch die neue Animationsüberarbeitung noch eindringlicher

Das Tempo lässt Momente auf dich wirken, die dich zum Schweigen bringen, anstatt die Katharsis zu überstürzen

Why we chose it Die „Das Leben ist seltsam Remastered-Sammlung“ bleibt beeindruckend, weil ihre Zeitschleifen-Mechanik jedes Bedauern vertieft und dich das noch einmal erleben lässt, was du im echten Leben nicht rückgängig machen kannst.

Die „Life Is Strange Remastered-Sammlung“ behauptet nach wie vor ihren Platz als eine der intimsten und bewegendsten Geschichten der modernen Spielewelt.

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9. BioShock Infinite [Bester dystopischer Shooter]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, macOS, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, iOS Erscheinungsjahr 2013 Am besten geeignet für Dystopischer Ego-Shooter mit erzählerischer Tiefe

Hoch über den Wolken erstrahlt Columbia in „Bioshock Infinite“ wie eine Utopie – doch hinter seiner patriotischen Fassade verbirgt sich etwas weitaus Unheimlicheres. Was als einfache Rettungsmission beginnt, entwickelt sich zu einer verwirrenden Reise durch parallele Realitäten. Das Spiel stellt alles in Frage, was du zu wissen glaubst, und zählt zu den fesselndsten Ego-Shootern aller Zeiten.

Die Dynamik zwischen Booker und Elizabeth ist das Herzstück des Spiels. Außerdem ist Elizabeth nicht nur eine Nebenfigur. Sie spielt sowohl für die Spielmechanik als auch für die Seele des Spiels eine zentrale Rolle. Sie öffnet Risse im Raum, aber es sind ihre Mimik, ihre Reaktionen und all das andere, was die Welt lebendig wirken lässt. Über 12 Millionen verkaufte Exemplare, eine Metacritic-Durchschnittsbewertung von über 90 und bis heute wird es in Gaming-Foren analysiert.

Warum „BioShock Infinite“ herausragt:

Elizabeths KI sorgt für ein noch intensiveres emotionales Erlebnis

Die Erzählung stützt sich auf Science-Fiction, ohne dabei die menschlichen Konsequenzen aus den Augen zu verlieren

Die Stadt Columbia wandelt sich von einer Postkartenidylle zu einem Gefängnis

Why we chose it „BioShock Infinite“ verdient seinen Platz aufgrund der Art und Weise, wie es die Kulisse von Columbia nutzt, um blinden Patriotismus zu kritisieren.

„BioShock Infinite“ hinterlässt bei dir ein auf die beste Art und Weise beunruhigendes Gefühl. Stürze dich tief in den Kaninchenbau dieses Spiels. Finde heraus, wie tief er wirklich reicht.

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10. God of War [Bestes mythologisches Abenteuer]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, macOS, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, iOS Erscheinungsjahr 2013 Am besten geeignet für Dystopischer Ego-Shooter mit erzählerischer Tiefe

Die eisige Wildnis der nordischen Reiche in „God of War“ ist rau und gnadenlos, doch für Kratos ist sie der einzige Ort, an dem er noch von vorne anfangen kann. „God of War“ hat sich ständig weiterentwickelt, von seinem brutalen Debüt auf der PlayStation 2 bis hin zum introspektiven Neustart in der nordischen Mythologie. Ich habe diese blutige Reise von Anfang an miterlebt. Was als wutgetriebene Action-Reihe begann, verwandelte sich in etwas weitaus Komplexeres.

So hat es eine Kehrtwende vollzogen und ist zu einer Charakterstudie über Vaterschaft, Trauer und das Durchbrechen des Kreislaufs geworden. Das habe ich GELIEBT. Die frühen Spiele sind griechische Tragödien, die zum Spektakel werden, in denen Kratos mit einer Flut aus verketteten Klingen den Olymp durchpflügt. Aber es sind die späteren Teile, die mich wirklich überrascht haben. Zu sehen, wie er altert, zögert, sich verändert und seinen Sohn anleitet, ohne in alte Muster zurückzufallen, hat mich stärker getroffen als jeder Bosskampf.

Warum „God of War“ herausragt:

Eine seltene Serie, die gemeinsam mit ihrem Publikum reift

Mythologie als emotionale Grundlage

Kratos ist einer der vielschichtigsten Protagonisten der Spielewelt

Why we chose it „God of War“ verleiht der mythologischen Erzählkunst eine ganz neue Perspektive, indem es das Göttliche durch die Linse der Vaterschaft betrachtet. Das Spiel schafft es, Kratos – einen Gott – menschlich darzustellen.

Die Zerstörung in diesem Spiel ist von tiefer Bedeutung durchzogen, und nur wenige Serien haben über mehrere Generationen hinweg eine derart starke emotionale Dynamik aufrechterhalten. „God of War“ gilt nach wie vor als Maßstab dafür, wie man rohe Action mit echter Herzlichkeit verbindet.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2019 Am besten geeignet für Krimi-Handlung & tiefgründige Dialoge

In „Disco Elysium – The Final Cut““ schlüpfst du in die Rolle eines gebrochenen Detektivs, der versucht, einen Mordfall in der zerfallenden Stadt Revachol aufzuklären. Du wachst ohne jegliche Erinnerung in einem verwüsteten Hostelzimmer in Revachol auf, und damit ist der Ton bereits vorgegeben: zerrissen und zutiefst menschlich. „Disco Elysium – The Final Cut““ verzichtet auf Kämpfe und überlässt dir stattdessen einen Kopf voller Stimmen. Deine Fähigkeiten streiten in deinem Kopf, dein Gewissen hinterfragt jede Entscheidung.

Ich habe das Spiel durchgespielt und war von den Dialogen regelrecht hin- und hergerissen. Im Ernst. Diese Ausgabe bietet vollständige Sprachausgabe und politische Vision-Quests, die Ideologien zum Leben erwecken. Kritiker bewerteten es auf Metacritic mit rund 91 von 100 Punkten, was auf nahezu einhelliges Lob hindeutet. Steam-Statistiken schätzen die Spielerzahl auf 3,5 bis 6,5 Millionen, wobei der Umsatz plattformübergreifend über 80 Millionen US-Dollar liegt.

Das ist eine SELTENE Leistung für Indie-Storytelling. Dieses Spiel wird euch nicht enttäuschen.

Was „Disco Elysium – The Final Cut““ auszeichnet:

Der Dialog als Schlachtfeld, auf dem Ihre Gedanken um die Kontrolle ringen

Das „Thought Cabinet“-System verleiht jeder Fähigkeit eine Stimme in der Geschichte

Politische Visionsquests legen offen, wie Ideen die Realität spalten

Why we chose it „Disco Elysium – The Final Cut““ verwandelt innere Monologe in Spielmechaniken. Es bereichert dein Spielerlebnis auf eine Weise, wie es andere Spiele nicht tun, und spiegelt die Mechanismen des realen Lebens wider.

„Disco Elysium – The Final Cut““ ist eine Konfrontation mit dir selbst. Hol es dir und finde heraus, wie weit dich das Gewissen deines Detektivs führen wird.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2015 Am besten geeignet für Pazifistisches RPG & Spielerentscheidungen

Was Spiele wie „Undertale“ auszeichnet, ist die Freiheit, die sie bieten: die Möglichkeit, zwischen Kampf und Pazifismus zu wählen, was einem ein gewisses Gefühl der Selbstbestimmung vermittelt. Man taucht in eine Welt voller Monster ein, in der jede Begegnung in einem Kampf, einer Flucht oder einer Freundschaft enden kann. Ich habe die ersten 30 Kämpfe vermieden, nur um zu sehen, was passieren würde. Stille sagt hier mehr als Gewalt; Zurückhaltung zu wählen, eröffnet Wege, die keine Aktion jemals eröffnen könnte.

Von Kritikern hochgelobt, erreicht „Undertale“ eine Metacritic-Bewertung von 92, und die Nutzerbewertung der Community liegt bei etwa 8,7/10. Laut Steam wurden zwischen 5 und 10 Millionen Exemplare verkauft. Die Bedeutung des Spiels zeigt sich in anhaltenden Debatten über Fan-Theorien und in Speedrun-Kategorien, in denen pazifistische Durchläufe immer noch als etwas Neues empfunden werden.

Sein Indie-Entwickler, Toby Fox, hat das Storytelling in Spielen vorangetrieben, indem er Taten für sich sprechen ließ (und in manchen Enden scheint das Schweigen lauter zu sein).

Warum „Undertale“ herausragt:

Pazifistische Routen schreiben das System neu, nicht nur die Dialoge

Die Charakterentwicklungen reagieren auf deine Gnade

Mehrere Enden spiegeln überraschende Konsequenzen von Empathie wider

Why we chose it „Undertale“ macht seinen Standpunkt deutlich, indem es Zurückhaltung als Waffe einsetzt; die Weigerung zu kämpfen schreibt die Regeln neu und enthüllt mehr von der Geschichte, als es jede Zwischensequenz jemals könnte.

Undertale hat neu definiert, was ein Rollenspiel sein kann. Hol es dir und finde heraus, was Freundlichkeit alles freischalten kann.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2013 Am besten geeignet für Episodisches Überleben & emotionale Bindungen

Du schlüpfst in die Rolle von Lee Everett, einem ehemaligen Sträfling, der in einer von den Toten überrannten Welt zum unerwarteten Beschützer wird. „The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series“ vereint vier Staffeln, den DLC „400 Days“ und „Michonne“ zu einer zutiefst persönlichen Saga. Jede Entscheidung im Bruchteil einer Sekunde, jede gescheiterte Rettungsaktion hallt über die Episoden hinweg nach. Am stärksten spürte ich diese Last, als Clementine aufhörte, mir zu vertrauen.

Manche bezeichnen das Gameplay als „leicht“, da es hauptsächlich aus Dialogen und zeitlich begrenzten Eingabeaufforderungen besteht. Aber genau diese Intimität ist der springende Punkt. Es geht darum, jemand zu werden, der es wert ist, ein Kind zu retten. Und so wurden bis Mitte 2014 über 28 Millionen einzelne Episoden verkauft. Anfang 2025 erreichte die „Definitive Series“ 80 Millionen verkaufte Episoden und erzielte plattformübergreifend einen Umsatz von über 300 Millionen US-Dollar. Clementine steht irgendwo und ist stolz.

Was „The Walking Dead“ auszeichnet:

Entscheidungen mit hohen Einsätzen ziehen sich durch alle Episoden

Die Bindung zwischen Lee und Clementine entwickelt sich weiter

Über 50 Stunden Storytelling, gebündelt in der „Definitive Series“

Why we chose it „The Walking Dead: Telltale Definitive Series“ zeichnet sich dadurch aus, dass jeder zeitlich begrenzte Dialog und jeder unwiderrufliche Tod deine Instinkte unter Druck auf die Probe stellen.

„The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series“ wird euch emotional tief berühren – das ist garantiert. Erlebt eine Geschichte, die zeigt, wie man durch Menschlichkeit überlebt.

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14. Heavy Rain [Bestes interaktives Drama]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS3, PS4, PS5, PC Erscheinungsjahr 2010 Am besten geeignet für Interaktiver Thriller, Krimi

Ein weiterer Knüller von Quantic Dream – keine Überraschung. „Heavy Rain“ sorgt für Spannung und bietet einen emotionalen Thriller. Hier wird dein Hunger nach Story-basierten Spielen gestillt, denn deine Entscheidungen beeinflussen den Ausgang eines Krimis. Du willst Einfluss nehmen? Dann steuerst du mehrere Charaktere, wobei du deren individuelle Interessen berücksichtigen musst.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich in manchen Szenen den Controller fest umklammerte … auf der Suche nach Hinweisen, während Panik die Stille durchbrach. Das ist der Herzschlag von „Heavy Rain“: Spannung, gepaart mit moralischer Dringlichkeit. Ich verspürte echte Angst, während ich Hinweisen nachging, und echte Schuldgefühle, als das Unvorstellbare geschah. Bis Januar 2018 hatte sich „Heavy Rain“ weltweit 5,3 Millionen Mal verkauft, einschließlich der PS3- und PS4-Versionen.

Außerdem gewann es bei der BAFTA-Verleihung 2011 drei Auszeichnungen und ließ damit Titel wie „Mass Effect 2“ hinter sich. In ersten Rezensionen wurde zwar die umständliche Steuerung bemängelt, doch die Qualität der Handlung und der Charaktere wurde weiterhin gelobt. Ganz ehrlich: Dieses Spiel ist der Hammer.

Was „Heavy Rain“ auszeichnet:

Jeder Tastenbefehl simuliert Panik

Mehrere Protagonisten mit sich überschneidenden emotionalen Konflikten

Ein riesiges, verzweigtes Drehbuch (2.000 Seiten)

Why we chose it „Heavy Rain“ funktioniert, weil jeder Tastendruck Panik auslöst und die Interaktivität das Schuldgefühl verstärkt, wenn man nur eine Sekunde zu spät ist.

„Heavy Rain“ zwingt dich dazu, tief zu empfinden, und genau darum geht es bei einem Story-Spiel. Hol dir „Heavy Rain“ und tauche ein in einen Thriller, der noch immer nachhallt.

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15. Firewatch [Beste narrative Erkundung]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2016 Am besten geeignet für Storybasierte Erkundung & Einsamkeit

Probier „Firewatch“ aus, wenn du ein Fan von Geschichten bist, die tief im Wald spielen. Tauche auf dem Bildschirm in die endlosen Wälder von Wyoming ein. Du bist Henry, ein Waldbrandbeobachter, der in den tiefen Wäldern stationiert ist und nur über ein Walkie-Talkie mit Delilah verbunden ist.

Je mehr du erkundest, desto mehr flüstert dir die Landschaft von vergangenen Fehlern und unausgesprochener Sehnsucht zu. Ein Telefonanruf verändert deine Stimmung, und das Rascheln in den Bäumen verleiht dem Ganzen zusätzliche Tiefe. Das Spiel nutzt Sinneseindrücke, um seine eigene Tiefe zu verstärken. Wenn du zu den aufmerksamen Spielern gehörst, wird es dir unter die Haut gehen.

Kritiker lobten die Handlung und die Kulisse, und bis Ende 2016 hatte sich das Spiel weltweit über 1 Million Mal verkauft. Es gewann Narrative-Auszeichnungen bei der GDC und den BAFTA Awards und erlangte so ziemlich den Status einer emotionalen Indie-Ikone. Während einige Spieler das langsame Tempo und die einfache Spielmechanik bemängeln, ist diese Zurückhaltung Teil des Designs.

Was „Firewatch“ auszeichnet:

Spärliche Dialoge, die laut nachhallen

Die Beziehung zu Delilah entwickelt sich durch den Tonfall, nicht durch Zwischensequenzen

Das Design der Wildnis basiert auf realen Vorbildern und Isolation

Why we chose it „Firewatch“ fesselt dich nicht durch Ereignisse, sondern durch das Fehlen derselben. Es ist ein Spiel, in dem Stille mehr aussagt, als gesprochene Dialoge es jemals könnten.

Firewatch lässt dich die stille Magie der Einsamkeit erleben.

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16. Final Fantasy VII Remake Intergrade [Bestes klassisches JRPG]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PlayStation, PC, Switch, Xbox One, PS4 Erscheinungsjahr 2020 (Remake) Am besten geeignet für Ein neu interpretierter JRPG-Klassiker

„Final Fantasy VII Remake Intergrade“ wird oft als eines der besten „Final Fantasy“-Spiele angesehen. Ich kehrte nach Midgar zurück und stellte fest, dass es nicht dieselbe Geschichte war, die ich kannte. „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ erweitert den ursprünglichen Midgar-Abschnitt auf 30 Stunden vielschichtiger Erzählung und Echtzeitkämpfe.

Der Yuffie-DLC fügt vertikale Kämpfe und neue Nebenaktivitäten hinzu und lässt alte Schauplätze wie neu wirken! Kritiker bewerteten das Spiel plattformübergreifend auf Metacritic mit durchschnittlich 86–88 Punkten, was wohl auf breite Zustimmung hinsichtlich der erzählerischen und visuellen Verbesserungen hindeutet.

Einige Nutzer berichten von eingeschränkten Anpassungsmöglichkeiten in der PC-Version, insbesondere bei den Grafikeinstellungen und den FPS-Optionen. Auch wenn sich Teile der Erweiterung etwas aufgebläht anfühlen mögen, treiben die menschlich gezeichneten Charaktere – Clouds Unbehagen, Aeriths Anmut, Barretts Reue – einen voran.

Was „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ auszeichnet:

Echtzeitkämpfe kombiniert mit der Tiefe eines taktischen Rollenspiels

„Yuffie Intermission“ hebt die Weltgestaltung über das Original hinaus

Emotionale Neufassungen verwandeln Nostalgie in neue Einsichten

Why we chose it „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ verwandelt vertraute Momente in emotionale Wendepunkte, die im Original nur angedeutet wurden.

„Final Fantasy VII Remake Intergrade“ schreibt Erinnerungen und Mythen zugleich neu. Langjährige Fans dieser Serie können Midgar mit neuen Augen wiedererleben.

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17. Persona 5 Royal [Bestes stilvolles JRPG]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS3, PS4, Switch Erscheinungsjahr 2019 Am besten geeignet für Stilvolle rundenbasierte JRPGs

In „Persona 5 Royal“ tauchte ich in ein GIGANTISCHES JRPG ein. Ich organisierte meinen Alltag, schloss Freundschaften und formte Tokios Psyche von innen heraus neu. Die Mission der Phantomdiebe ist vielschichtiger Heldentum. Nicht ganz klar, aber dennoch eine entscheidende Mission.

Man dringt in verdorbene Gemüter ein, kämpft, stiehlt verzerrte Begierden und hinterfragt die Idee der Gerechtigkeit an sich. Jeder Palast wirkt wie von Hand gefertigt, nicht nur im Design, sondern auch in seiner psychologischen Tiefe. Doch abseits dieser rundenbasierten Kämpfe? Bist du ein Schüler, der Prüfungen, Jugend, Nebenjobs und zerbrechliche Freundschaften unter einen Hut bringen muss. Diese Spannung zwischen dem Übernatürlichen und dem Alltäglichen lässt einen nie los.

Die Royal Edition fügt bedeutungsvolle Handlungsstränge, ein neues Semester und meinen Favoriten hinzu: die „Thieves’ Den“, wo deine Geschichte visuell nachverfolgt wird. „Persona 5 Royal“ erreichte auf Metacritic einen Durchschnitt von 95, basierend auf 71 Kritikerrezensionen, und die Nutzerbewertung liegt mit soliden 8,7/10 nicht weit dahinter.

Mitte 2025 gab Sega bekannt, dass „Persona 5 Royal“ die Marke von 7,25 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat. Damit hat es jeden anderen Titel der Hauptreihe der „Persona“-Serie übertroffen.

Warum „Persona 5 Royal“ herausragt:

Fesselnde Dungeon-Rätsel, die Themen aus der realen Welt aufgreifen

Ein Soundtrack, der Jazz und Rebellion vereint

Neue Charaktere vertiefen deine Bindungen, ohne das Spieltempo zu verlangsamen

Why we chose it „Persona 5 Royal“ zeichnet sich dadurch aus, wie es Dungeon-Crawling auf ikonische und einfache Weise mit realen Konsequenzen verbindet.

Bei „Persona 5 Royal“ geht es weder um Stil auf Kosten des Inhalts noch um Inhalt auf Kosten des Stils. Es schafft einen meisterhaften Ausgleich zwischen beidem. Es ist eines der facettenreichsten Rollenspiele auf der Switch und wartet auf dich.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2018 Am besten geeignet für Philosophisches Action-RPG

„NieR: Automata“ hat mich anders beeindruckt als die meisten anderen Spiele. Wenn man zum ersten Mal miterlebt, wie 2Bs Welt zusammenbricht, erwartet man einen Abschluss. Stattdessen zieht das Spiel immer wieder an neuen Fäden. Und wenn man es durchgespielt hat, ist man noch lange nicht am Ende. Jeder erneute Durchgang verändert den Kontext und enthüllt verborgene Ebenen von Tragödie und Rebellion unter einer glänzenden, von Androiden polierten Fassade.

Die Kämpfe verlaufen wie ein Traum von PlatinumGames, doch es ist die Leere zwischen den Kämpfen, die einem unter die Haut geht. Die Action ist rasant und befriedigend, da sie actiongeladene Hack-and-Slash-Kämpfe mit strategischem Spiel verbindet. Ein Dorf wirkt wie eine Erlösung. Ein anderes wie ein Friedhof von Maschinen, die menschliche Rituale nachahmen. Das Spiel fragt ständig, ob Programmierung Schmerz rechtfertigt … und gibt dir nie eine Antwort.

Warum „NieR: Automata“ herausragt:

Mehrere Enden, die keine bloßen Spielereien sind

Melancholische Musik, die sich je nach deinen Entscheidungen verändert

Nebenquests, die Moral und Geduld auf die Probe stellen

Why we chose it „Nier: Automata – Become As Gods Edition“ lässt dich den Preis des Gehorsams spüren; seine sich wiederholenden Enden definieren deinen Lebenszweck immer wieder neu, bis die Grenze zwischen freier Entscheidung und Programmierung verschwindet.

„Nier: Automata – Become As Gods Edition“ ist ein fantastisches Story-Spiel, das in unserem modernen Zeitalter der KI immer mehr an Bedeutung gewinnt. Außerdem sind die Kämpfe und das Spieltempo so fesselnd und ausgefeilt, dass man immer mehr davon will. Es hat sich zudem dauerhaft in meinem Kopf eingenistet.

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19. SOMA [Bester Psychologischer Horror]

Unsere Bewertung Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS4, Xbox One, macOS, Linux, GeForce Now Erscheinungsjahr 2015 Am besten geeignet für Psychologischer Horror & KI-Ethik

Was SOMA von anderen herausragenden Horrorspielen unterscheidet, ist sein psychologischer Horror. Die Kreaturen sind furchterregend, keine Frage. Doch der tiefere Schrecken ist philosophischer Natur. Während ich spielte, fragte ich mich immer wieder: Wenn mein Körper nicht mehr da ist, meine Gedanken aber bestehen bleiben – bin ich dann immer noch ich selbst? Diese Frage lässt einen nicht los. Die Unterwasserbasis PATHOS-II ist still und bedrückend, durchbrochen von flüchtigen Einblicken in vergangene Leben und verdorbene Gemüter.

Was als Survival-Horror beginnt, verwandelt sich langsam in eine Geschichte über Bewusstsein, Seele, Leben und Identität. Die Monster sind brutal, aber optional. Die existenzielle Angst ist unvermeidlich. Auf Metacritic erreicht SOMA einen Kritiker-Durchschnitt von 85 und hat allein auf dem PC über 1 Million Exemplare verkauft, wobei die Gesamtverkaufszahlen über alle Plattformen hinweg wahrscheinlich doppelt so hoch liegen.

Die Kritiker waren von der Klangwelt und der unbestreitbar spannungsgeladenen Atmosphäre begeistert, auch wenn einige das langsame Tempo und die umständlichen Objekt-Rätsel bemängelten. Der Höhepunkt und die Stärken des Spiels sind dennoch unvergesslich.

Warum SOMA herausragt:

Die Erzählung setzt nicht auf Schreckmomente, sondern auf schleichende Erkenntnis

Sprachaufzeichnungen, die sich ohne Klischees entfalten

KI-Ethik, die anhand erschreckend realistischer Szenarien beleuchtet wird

Why we chose it In „SOMA“ wird das Überleben zu einer Frage der Existenz. Man hat keine Angst mehr vor dem Tod, sondern davor, gar nicht wirklich zu existieren.

SOMA wird dir die Nerven auf die Probe stellen, aber noch viel mehr wird es dein Selbstverständnis ins Wanken bringen. Es ist eines der mutigsten Spiele im Horror-Genre.

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Unsere Bewertung Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2010 Am besten geeignet für Klassische High-Fantasy-Spiele mit Entscheidungsfreiheit

Ich habe „Dragon Age: Origins – Ultimate Edition“ gespielt und ein weitläufiges Rollenspiel erwartet, und es hat mich trotzdem auf die beste Art und Weise umgehauen. Man beginnt als Grauer Wächter in einem von Bürgerkrieg zerrissenen Königreich, doch jede Nebenquest wirkt wie ein moralisches Rätsel. Die Erweiterungsinhalte dieser Edition verweben noch schwierigere Dilemmata rund um Loyalität und Führung. Ich habe über 120 Stunden mit verschiedenen Ursprungsgeschichten und selbst gestalteten Pfaden verbracht, bevor ich überhaupt die Hälfte der Enden gesehen hatte.

Diese Edition bündelt das Basisspiel, die Erweiterung „Awakening“ und neun DLC-Pakete zu einem gewaltigen Gesamtwerk. Auf Metacritic erhielt die Originalversion von Kritikern 95 von 100 Punkten. Die Steam-Bewertungen weisen bis Mitte 2025 einen Durchschnitt von 84 % positiven Bewertungen von mehr als 25.000 Nutzern auf.

Manchmal wirkt die Benutzeroberfläche veraltet, und die Kampfbalance kann im späten Spielverlauf etwas mühsam werden. Doch all die Stunden, in denen ich die Schwächen der Gegner studiert habe, haben meine Verbundenheit mit diesem Spiel und meinen Verbündeten nur noch verstärkt.

Was „Dragon Age: Origins – Ultimate Edition“ auszeichnet:

Ein riesiges, verzweigtes Drehbuch mit Dutzenden von Enden und moralischen Dilemmata

Taktische Kämpfe, ergänzt durch sich spontan entwickelnde Charakterdramen

Eine treue Community, die das Spiel auch 15 Jahre später noch mit Mods bereichert

Why we chose it „Dragon Age: Origins – Ultimate Edition“ stellt höhere Anforderungen als die meisten Fantasy-Rollenspiele, denn selbst Nebenquests erfordern Entschlossenheit.

„Dragon Age: Origins – Ultimate Edition“ verlangt langfristiges Engagement und belohnt es mit einer der gnadenlosesten und unvergesslichsten Geschichten des Fantasy-Genres. Hol es dir jetzt und beweise Ferelden deinen Wert.

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21. To the Moon [Bestes emotionales Indie-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, macOS, Linux, iOS, PS4, Switch Erscheinungsjahr 2011 Am besten geeignet für Emotionales Indie-Storytelling

In diesem fantastischen Indie-Spiel, auch bekannt als „To The Moon“, begibst du dich auf eine herzzerreißende Reise, die ebenso emotional wie einzigartig ist. „To The Moon“ kann einem wirklich das Herz brechen. Die Geschichte beginnt in einem sterilen Büro, doch die Zeit läuft rückwärts durch die Erinnerungen eines sterbenden Mannes, und am Höhepunkt des Spiels kann es passieren, dass du allein in deinem Wohnzimmer weinst.

Es gibt fast kein traditionelles Gameplay … nur Pixelkunst und zwei Ärzte, die ein Leben rekonstruieren. Während du sie durch wichtige Momente ihrer Kindheit führst, wirst du spüren, was es bedeutet, mit Bedauern und kleinen Freuden alt zu werden. Kritiker lobten damals die emotionale Kraft des Spiels, und GameSpot kürte es zur „Besten Geschichte des Jahres 2011“ sowie mit mehreren Nominierungen in den Kategorien „Drehbuch“ und „Ende“.

Die Nutzerbewertungen sind nach wie vor überwältigend positiv: 96 % positive Bewertungen bei über 64.000 Steam-Rezensionen. Dank Mundpropaganda wurden bereits mehrere hunderttausend Exemplare verkauft, bevor das Spiel überhaupt in den Mainstream-Medien Beachtung fand. Manche weisen zwar darauf hin, dass die Erkundungsmöglichkeiten minimal und die Rätsel einfach sind, doch diese Auslassung ist beabsichtigt. Die Geschichte steht hier im Mittelpunkt.

Was „To the Moon“ auszeichnet:

Eine Erzählung, die durch das Wiedererleben von Erinnerungen aufgebaut wird, nicht durch Kämpfe oder Geschicklichkeitsprüfungen

Soundtrack und Grafik, die auf emotionale Resonanz und nicht auf Spektakel ausgelegt sind

Kurze Spielzeit, aber thematische Tiefe, die noch lange nach dem Abspann nachhallt

Why we chose it „To the Moon“ gehört hierher, weil es seine gesamte Geschichte durch Erinnerungen erzählt – und nicht durch Kämpfe. Man spielt das Spiel, um zu verstehen, wie es ist, in Frieden zu sterben.

„To the Moon“ hat neu definiert, was emotionales Storytelling in Spielen leisten kann. Erlebe es noch heute. Diese Reise wird dir lange in Erinnerung bleiben.

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Die besten Story-Spiele für den PC

Seien wir ehrlich – PC-Gaming bietet jede Menge Flexibilität. Konsolen haben zwar ihre Vorzüge und boten früher bessere Grafik und Leistung, doch der PC hat aufgeholt und sie in vielen Fällen sogar übertroffen, sodass hier einige der großartigsten PC-Spiele zu finden sind.

Doch welche sind die besten Story-Spiele, die der PC zu bieten hat? Es gibt viele, aber konzentrieren wir uns auf drei herausragende Titel:

Jedes dieser Spiele hat etwas Einzigartiges zu bieten. „Baldur's Gate 3“ ist nicht nur ein großartiges Story-Spiel, sondern auch eines der besten Koop-Spiele für den PC. Diese drei Titel gelten als Meisterwerke des Storytellings in der Gaming-Welt und zeichnen sich jeweils durch unterschiedliche Aspekte der Erzählkunst und Weltgestaltung aus.

Mit gut ausgearbeiteten Charakteren, interaktiven Erzählungen und fesselnden Welten werden diese Rollenspiele euch stundenlang in ihren Bann ziehen.

Die besten Story-Spiele für Xbox

Nichts geht über das Gefühl, einen Xbox-Controller in der Hand zu halten. Auch wenn das Spielen am PC seine Vorteile hat, gibt es nichts, was mit der Freude am Spielen atemberaubender Xbox-Spiele mithalten kann. Die neue Xbox Series X/S setzt mit 4K-Auflösung und blitzschnellen Ladezeiten noch einen drauf und ist damit derzeit eine der besten Konsolen auf dem Markt.

Aber kommen wir zu dem, was wirklich zählt – den Story-Spielen. Diese sind zwar auch auf anderen Plattformen erhältlich, doch auf der Xbox ist das Spielerlebnis am besten, insbesondere mit dem Game Pass. Hier sind einige der herausragenden Titel, die perfekt für Xbox-Spieler geeignet sind:

Alle drei Spiele waren bereits zu einem bestimmten Zeitpunkt im Game Pass enthalten, wodurch sie unglaublich leicht zugänglich sind. Außerdem verdient „Fallout 4“ eine Erwähnung – es ist nicht nur ein Story-Spiel, sondern eines der besten Koop-Erlebnisse auf der Xbox.

Dank des großzügigen Speicherplatzes der Xbox und der nahtlosen Fortsetzungsfunktion kannst du ganz einfach wieder in dein Spiel einsteigen. Und mit Xbox LIVE bleibst du am Ball und sammelst Erfolge, die deine Fähigkeiten und deinen Fortschritt unterstreichen.

Können Story-Spiele tatsächlich die Art und Weise verändern, wie wir uns erinnern?

Wie sich herausstellt, könnte das durchaus der Fall sein. Eine Verhaltensstudie der Universität Oxford aus dem Jahr 2022 ergab, dass storybasierte Spiele Erinnerungsmuster auslösen können, die denen realer Ereignisse ähneln – insbesondere, wenn moralische Spannungen oder lang angelegte Charakterentwicklungen eine Rolle spielen.

Spiele wie „Red Dead Redemption 2“ und „The Last of Us“ unterhalten nicht nur, sondern hinterlassen auch emotionale Spuren, die beeinflussen, wie wir Erinnerungen einordnen. Deshalb erinnert man sich vielleicht lebhafter an einen fiktiven Verrat als an eine Tatsache aus dem Schulbuch.

Diese Tiefe ist es, die oberflächliches Gameplay von Titeln unterscheidet, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das ist auch der Grund, warum Plattformen, die die Psychologie der Spieler verstehen – wie Eneba, ein zuverlässiger digitaler Marktplatz für Gamer –, diese Titel in der Regel in den Vordergrund stellen.

Diese Erkenntnisse werden auch im gesamten Content-Ökosystem von Eneba ausführlicher beleuchtet, beispielsweise in unserem leidenschaftlichen Gaming-Blog von Gamern für Gamer, in dem wir ausführliche Analysen und vieles mehr anbieten.

Häufig gestellte Fragen