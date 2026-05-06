Die 12 besten Multiplayer-Spiele: Was man 2026 spielen sollte

Wenn du auf der Suche nach den besten Multiplayer-Spielen bist, die du dir gerade zulegen kannst, findest du in dieser Liste genau das, was du brauchst. Es gibt unzählige davon, und nicht alle sind deine Zeit wert.

Deshalb habe ich die besten Tipps für alle Arten von Spielern zusammengestellt; ganz gleich, ob du Lust auf entspannten Koop-Spaß, intensive Ranglistenspiele oder plattformübergreifende Spiele mit Freunden hast. Beim Multiplayer-Gaming geht es ebenso sehr um den Wettkampf wie um chaotische Momente und entscheidende Spielzüge.

Bei der Auswahl dieser Titel habe ich über den reinen Popularitätsfaktor hinausgeschaut. Schauen wir mal, was wirklich Ihre Zeit wert ist; es ist an der Zeit, sich dem Hype anzuschließen.

Unsere Top-Auswahl der besten Multiplayer-Spiele

Was lohnt sich als Nächstes zu spielen? Es gibt eine Vielzahl von Multiplayer-Spielen auf allen Plattformen, sei es auf dem PC oder auf Mobilgeräten. Doch nur die Besten haben es auf diese Liste geschafft. Hier sind die zehn besten Kandidaten:

Fortnite (2017) – Ein Battle Royale. Bauen, schießen, überleben. Dank ständiger Updates und vollständiger Crossplay-Funktionalität bleibt das Spiel für über 400 Millionen Spieler immer spannend. Call of Duty: Modern Warfare (2019) – Taktische FPS-Action aus der legendären CoD-Reihe. Präzise Schusswechsel und strategische Team-Modi machen das Spiel zu einem Muss für Fans von kompetitiven Shootern. Bergbau, Handwerk (2009) – Eine grenzenlose digitale Welt, in der menschliche Kreativität aufblüht. Mit über 300 Millionen verkauften Exemplaren ist es nach wie vor eines der beliebtesten Multiplayer-Erlebnisse aller Zeiten.

Auf dieser Liste stehen insgesamt 12 Titel, also lies weiter. Außerdem werde ich Empfehlungen für die absoluten Multiplayer-Highlights hinzufügen, die das Tüpfelchen auf dem i sind für Xbox, Nintendo Switchund mobil.

Die 12 besten Multiplayer-Spiele, die Ihre Zeit wert sind

Was macht ein Multiplayer-Spiel großartig? Ein ausgewogenes Gameplay für Gelegenheitsspieler und Wettkämpfer, plattformübergreifende Zugänglichkeit, ein lohnender Spielfortschritt mit freischaltbaren Inhalten und Updates sowie eine aktive Community. Genau darauf habe ich bei der Erstellung dieser Liste geachtet. Hier ist die vollständige Übersicht zu jedem Spiel.

1. Fortnite [Das beste Battle-Royale-Spiel für gemeinsames Spielen]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2017 Urheber Epic Games Durchschnittliche Spielzeit Endless (Live-Dienst) Am besten geeignet für Social-Gamer, die plattformübergreifenden Battle-Royale-Spaß suchen

Auch wennFortnite Es ist zwar nicht perfekt, aber dennoch eines der besten Battle-Royale-Spiele Ich habe es gespielt. Es verbindet auf meisterhafte Weise rasante Action mit kreativem Bauen. Man kann voller Energie in die Matches starten, besonders wenn man das Spiel schon lange genug gespielt hat. Die beständige sich weiterentwickelndes Gameplay hält die Aufmerksamkeit aufrecht und bietet genau das Richtige die richtige Mischung aus ungezwungenem Spaß und Wettkampfspannung. Es ist perfekt für Gelegenheitsspieler und Wettkampfspieler.

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Ein Nachteil ist, dass die Die Lernkurve kann Neulinge abschrecken. Die ersten Spiele und das Gameplay werden sich brutal anfühlen, aber trotz gelegentlicher Rückschläge kannst du die Herausforderung trotzdem genießen. Epic Games pflegt eine aktive Community von über 400 Millionen registrierte Spieler. Du weißt, dass du mit vielen Leuten spielen wirst.

Mein Fazit: Fortnite ist nach wie vor der König unter den Social-Battle-Royales. Wenn du ein Spiel suchst, das sich ständig weiterentwickelt und in das du dich ganz einfach mit Freunden stürzen kannst, dann ist dies genau das Richtige für dich.

2. Call of Duty: Modern Warfare [Der beste Ego-Shooter für taktisches Teamplay]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC, PS4, Xbox Erscheinungsjahr 2019 Urheber Infinity Ward, Activision Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden (Einzelspieler-Kampagne), unbegrenzt (Mehrspieler) Am besten geeignet für Fans von taktischen Ego-Shootern, die Spaß an teamorientierten Wettkämpfen haben

Call of Duty: Modern Warfare sticht unter den MMO-FPS-Spielen, die ich gespielt habe, besonders hervor. Viel Spaß! taktischer Kampfin einemrealistische Spielwelt (keine Überraschung). Stürze dich in Matches, in denen Strategie und gute Teamarbeit gefragt sind. Die Kämpfe bieten spannende Momente, rasante Schießereien und vieles mehr. Mir hat gefallen, dass die Entwickler versucht haben, ein Gleichgewicht zu schaffen barrierefreie Einträge für neue Spieler und tiefgreifende Mechanismen für Hardcore-Gamer.

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Die Kampagnen und Multiplayer-Modi des Spiels sind ebenfalls ziemlich gut. Sie bieten jede Menge Action. Ein Nachteil ist jedoch, dass man stützen sich stark auf das Grinden für Freischaltungen. Das kann schon etwas nervig sein. Trotzdem ist das Spiel hervorragend. Es hat sich über 30 Millionen Exemplare, was zeigt, dass seine Beliebtheit unbestreitbar ist. Weitere Einblicke finden Sie unter Die besten Ego-Shooter, und ich kann euch nur wärmstens empfehlen, heute eines davon zu spielen.

Mein Fazit: Moderne Kriegsführung bietet das taktische FPS-Erlebnis, nach dem sich CoD-Fans sehnen. Das Grinden kann zwar mühsam sein, aber das Gunplay und die Teamkoordination machen jedes Match lohnenswert.

3. Bergbau, Handwerk [Das beste Survival-Spiel für kreative Abenteuer]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen PC, PS5, PS4, PS3, PS Vita, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Wii U, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2011 Urheber Mojang Studios Durchschnittliche Spielzeit Endlos (Sandkasten) Am besten geeignet für Kreative Spieler, die gerne bauen und Survival-Abenteuer lieben

SpielenBergbau, Handwerk fühlt sich immer so an, als würde man sich auf ein großes Abenteuer in einer grenzenlosen Welt begeben. Ich liebe es, wie dieses Spiel, eines der Die besten Survival-Spiele, fördert die Kreativität und schafft eine einzigartige Verbindung zu seinen blockartigen Landschaften. Ich meine, im Ernst, ich habe gerade gesehen, wie ein Spieler aus Blöcken einen riesigen Computer gebaut hat. Jede Spielsitzung fühlt sich wie eine persönliche Mission an, den Sieg zu erringen.

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Das Spieleinfache Mechanik ermöglichen es dir, dich ganz auf den kreativen Prozess zu konzentrieren, was das Spiel zu einem Erlebnis macht, das jeder Spieler wirklich zu schätzen weiß. Ein Nachteil, mit dem du möglicherweise konfrontiert wirst, ist der langwieriges Grinden zu Beginn des Spiels, was manchmal deine Geduld auf die Probe stellt, bevor sich der Lohn einstellt. Dennoch bleibt der Charme von Minecraft ungebrochen mit über 300 Millionen verkaufte Exemplare. Ich komme immer wieder zurück, um meine Bauten zu verbessern und neue Biome zu erkunden.

Trotz gelegentlicher Monotonie empfinde ich die kreative Freiheit als überaus befriedigend. Minecraft ist einfach etwas ganz Besonderes.

Mein Fazit: Bergbau, Handwerkist zeitlos. Egal, ob du eine Burg baust oder deine erste Nacht überstehst – die kreative Freiheit ist hier unübertroffen. Ein absolutes Muss für jeden Gamer.

4. Geteilte Fiktion [Bestes Koop-Abenteuer mit Story]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Hazelight Studios Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Duos, die ein filmisches Koop-Story-Erlebnis suchen

Von den Machern von Es braucht zwei and Ein Ausweg, Geteilte Fiktion bietet ein weiteres unverzichtbares Koop-Erlebnis. Du und ein Freund schlüpft in die Rollen der beiden Autorinnen Mio und Zoe, die in ihren eigenen Geschichten gefangen sind, nachdem ein zwielichtiger Konzern ihre Gedanken manipuliert hat. Die eine schreibt Science-Fiction, die andere Fantasy, und ihr werdet ständig zwischen beiden Welten hin- und herspringen.

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Was machtGeteilte Fiktion Das Besondere daran ist, dass es echte Zusammenarbeit erfordert. Man spielt nicht einfach nur nebeneinander, sondern löst gemeinsam Rätsel, wechselt die Fähigkeiten und schafft Momente, die nur funktionieren, wenn beide Spieler perfekt aufeinander abgestimmt sind. Der Wechsel zwischen den Genres sorgt für Abwechslung. In einem Moment befindet man sich in einer neonbeleuchteten Cyberpunk-Stadt, im nächsten kämpft man gegen Drachen.

Ein kleiner Kritikpunkt ist, dass sich manche Rätsel etwas zu sehr an die Hand nehmen, aber ehrlich gesagt machen das Tempo und die Abwechslung das mehr als wett. Wenn dir Es braucht zwei– hier zeigt Hazelight wieder einmal, was sie am besten können. Lust auf mehr? Schau dir das Die besten Spiele ähnlich wie „Split Fiction“.

Mein Fazit: Geteilte FiktionDas ist Koop-Storytelling vom Feinsten. Schnapp dir einen Freund und mach dich bereit für eines der kreativsten Duo-Erlebnisse, die es gibt.

5. Forza Horizon 5 [Das beste Rennspiel für Open-World-Nervenkitzel]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Urheber Spielplatzspiele Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Rennsportfans, die mit Freunden den Nervenkitzel einer offenen Welt erleben möchten

Rennen in Forza Horizon 5 ist ein aufregendes Erlebnis, das Lust macht, jedes Rennen zu gewinnen. Dieser Titel gehört zweifellos zu den besten Rennspiele Ich habe es gespielt. Es lädt dazu ein, weitläufige und atemberaubende Landschaften zu erkunden in ganz Mexiko. Ich liebe die Freiheit, Autos individuell gestalten und der Nervenkitzel von Online-Wettkämpfen. Das Spiel schafft eine eine gute Balance zwischen ungezwungenem Spielspaß und tiefgehenden Spielmechaniken. Es eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Nutzer.

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Ein Problem, auf das ich gestoßen bin, ist das überladene Fortschrittssystem, bei dem Herausforderungen bei Füllstoffenmanchmalmein Tempo drosseln. Trotzdem lohnen sich die weitläufige offene Welt und die regelmäßigen Updates. Das Spiel ist spannend und macht unglaublich viel Spaß. Es lässt einen diese kleinen Mängel schnell vergessen. Wenn ihr Lust auf Adrenalin und Wettkämpfe habt, dann ist dieses Spiel ein absolutes Muss für euch und eure Freunde.

Mein Fazit: Forza Horizon 5 ist Adrenalin pur auf Rädern. Wenn du es liebst, mit Freunden durch atemberaubende offene Welten zu rasen, ist das genau das Richtige für dich.

6. Fall Guys [Das beste Partyspiel für ausgelassenen Spaß]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2020 Urheber Mediatonic Durchschnittliche Spielzeit Endless (Partyspiel) Am besten geeignet für Partyspieler, die chaotischen, unbeschwerten Spaß suchen

Ich habe es versucht Fall Guys am vergangenen Wochenende, und es wurde sofort zu meiner ersten Wahl für schnellen Spielspaß. Stell dir ein farbenfrohes, lebhaftes Universum vor, als ob Mario Kart traf auf Squid Game: Du schlängelst dich zwischen riesigen Hämmern hindurch und versuchst, jede chaotische Runde zu überstehen. Ich konnte ganz ohne Stress einsteigen, weil das Die Bedienung ist so einfach.

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Wenn dir Spaß wichtiger ist als hochkarätiges Gaming, dann ist „Fall Guys“ genau das Richtige für dich. Ein Nachteil, der mir aufgefallen ist, ist das unzuverlässige Matchmaking, das einem den Spaß verderben kann, wenn man einfach nur eine faire Chance haben möchte. Dennoch ist das nur eine kleine Unannehmlichkeit in einem ansonsten urkomischen Spiel. Mit über 50 Millionen Downloads Kurz nach dem Start traf „Fall Guys“ genau den Nerv der Spieler, die sich nach unbeschwertem Wettkampf sehnten.

Wenn ihr auf der Suche nach einem Highlight für euren Spieleabend seid, wird dieses alberne Kampfspiel eure Clique begeistern. Es ist zudem ein Highlight unter denam bestenNintendo Switch Spiele für das Spielen in der Gruppe.

Mein Fazit: Fall Guys ist chaotisch, albern und macht unglaublich viel Spaß. Perfekt für Spieleabende, an denen man einfach nur lachen und die Dinge nicht zu ernst nehmen will.

7. Warframe [Das beste kostenlose Weltraum-Ninja-Action-Spiel]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2013 Urheber Digital Extremes Durchschnittliche Spielzeit über 100 Stunden Am besten geeignet für Fans von Free-to-Play-Spielen, die Wert auf umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und Koop-Missionen legen

Vor einiger Zeit habe ich mich daran gewagt, Warframe Man erwartet einen gewöhnlichen Free-to-Play-Shooter, aber es ist so viel mehr. Das flüssige Kampfszenen und Parkour-System hat mich gefesselt, und die Vielfalt der Warframes bedeutetFür jeden Spielstil ist etwas dabei (a Warframe ist so etwas wie ein Avatar).

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Wenn du zu den Leuten gehörst, die einfacher Zugriff auf verschiedene Ausrüstungskonfigurationen… wirst du den ausgewogenen Umgang von Warframe mit Mikrotransaktionen zu schätzen wissen. Gelegenheitsspieler können sich auf kurze Missionen begeben, während ambitionierte Spieler sich an hochstufige Bosse wagen können. Unterstützung für plattformübergreifendes Spielen hilft außerdem dabei, verschiedene Plattformen miteinander zu verbinden.

AllerdingsDas mühsame Grinden, um bestimmte Gegenstände freizuschalten, kann mit der Zeit eintönig werden wenn dir die Geduld fehlt. Digital Extremes berichtet über 50 Millionen registrierte Spieler, was die Community am Leben erhält und für große Raids genügend Gruppen bereitstellt. Warframes Tiefe überrascht mich immer wieder. Mach dich einfach auf ein bisschen ab und zu Landwirtschaft.

Mein Fazit: Warframe beweist, dass Free-to-Play immer noch Qualität bieten kann. Der Grind ist zwar echt, aber der flüssige Kampf und die unendlichen Anpassungsmöglichkeiten ziehen einen immer wieder in den Bann.

8. Remnant II [Bester Koop-Shooter im Souls-Stil]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Gunfire Games Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Am besten geeignet für Koop-Spieler, die Herausforderungen im Souls-Stil und Shooter-Mechaniken lieben

Tauche ein in verschlungene Welten in Remnant II. Diese Fortsetzung bietet dieselbe Koop-Action wie ihr Vorgänger, legt aber noch eine Schippe drauf hartnäckige ChefsAlso, mach dich bereit. Wenn dir eine Mischung aus Shooter-Mechanik und Souls-ähnlichem SchwierigkeitsgradDieses Spiel ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Ich empfehle dir, es dir mal anzuschauen, wenn du Zeit hast – vor allem, wenn du zu den Spielern gehörst, die Wert auf tiefgehende Charakterentwicklung und Koop-Synergien legen.

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Ein Problem, auf das man stoßen könnte, ist, dass die zufällige Kartengenerierung einen gelegentlich zu früh in schwierige Abschnitte versetzt. Dennoch berichtete Gearbox, dass es über eine Million Mal verkauft in den ersten vier Tagen, was deutlich zeigt, dass es beim Publikum Anklang findet. Remnant II ist zwar nicht wirklich etwas für Gelegenheitsspieler, aber es kann trotzdem Spaß machen, es mal auszuprobieren. Es gehört zweifellos zu den Die besten Koop-Spiele für Spieler, die Herausforderungen lieben. Wenn du dafür lebst, Razzien, dann wird es dir gefallen.

Remnant II bietet eine Fülle von feindliche Aufstellungen bestrafen das wird Ihre Geduld zweifellos auf die Probe stellen.

Mein Fazit: Remnant II ist für alle, die es genießen, gemeinsam mit Freunden zu leiden. Anstrengend, aber lohnend – wenn du Soulslike-Koop liebst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

9. Helldivers 2 [Das beste kooperative Alien-Vernichtungs-Chaos]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Arrowhead Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Koop-Teams, die sich im chaotischen Alien-Gemetzel wohlfühlen

Diesein bemerkenswertes Weltraumspiel weckt wieder die Freude des ersten Teils. Diese Fortsetzung konzentriert sich auf taktische Koop-Missionen gegen Schwärme außerirdischer Bedrohungen. Du musst das mit guter Teamarbeit durchziehen. Wenn du dich danach sehnst, chaotische Shooter-Action, aber mit einem Hauch von Strategie, dann wirst du es hier finden.

The Top-down-Perspektive sorgt für Übersichtlichkeit, sodass sowohl Gelegenheitsspieler als auch Hardcore-Fans den Überblick über das Schlachtfeld behalten können.

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Ein großes Ärgernis ist, dass man durch die holprigen Nachladeanimationen gelegentlich an Ort und Stelle festgehalten wird und dadurch plötzlichen Angriffen schutzlos ausgeliefert ist. Allerdings ist das Original Helldivers erzielt28.000 „überwältigend positive“ Bewertungen auf Steam, daher ist es keine Überraschung, dass das Der Hype um die Fortsetzung scheint gerechtfertigt. Letztendlich,Helldivers 2 legt noch eine Schippe drauf – mit mehr Gegnern, gewaltigeren Explosionen und Teamwork im Vordergrund.

Wenn du Lust auf Bug-Jagd und Bosskämpfe hast, wird dieses Spiel sein Versprechen sicher einlösen pures Koop-Chaos/Spaß. Genau diese Art von fesselndem Spielablauf erwarten Spieler vom Nominierte für das beste Multiplayer-Spiel bei den Game Awards 2025.

Mein Fazit: Helldivers 2 Das ist Koop-Chaos vom Feinsten. Schnapp dir ein paar Freunde, schieß auf Aliens und stürz dich ins Chaos. So einfach ist das.

10. Street Fighter 6 [Das beste Wettkampf-Kampfspiel-Erlebnis]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit Endless (Kampfspiel) Am besten geeignet für Wettkampfspieler, die sich ausgefeilte Kampfmechaniken wünschen

Ich trat einStreet Fighter 6 Ich hatte ein solides Update erwartet, aber es hat mich wirklich umgehauen. Das Die Grafik ist gestochen scharf, und die neuen Spielmechaniken lässt mich mit Kombos experimentieren wie nie zuvor. Wenn du auf der Suche nach dem süßen Geschmack des Sieges bist, ist dieses Kampfspiel genau das Richtige für dich. Das Die Obergrenze der Spielstärke ist extrem hoch, Es gibt aber auch einen einsteigerfreundlichen Modus für Neulinge.

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Ein Nachteil, auf den ich gestoßen bin, sind gelegentliche Probleme mit dem Netzcode, die Kombos zunichte machen können, wenn die Verbindung nicht besonders gut ist. Mir gefällt besonders, dass das Spiel sowohl für absolute Neulinge als auch für erfahrene Profis geeignet ist. Wenn man beispielsweise ständig „Drive Impact“ einsetzt, kann das einen Gelegenheitsspieler betäuben, während ein erfahrener Gegner den Angriff abwehren und in eine vernichtende Gegenattacke überleiten kann.

Der Wechsel von Cammys blitzschnellen Fußangriffen zu Zangiefs erdbebengleichen Griffangriffen verdeutlicht, wie radikal Jeder Charakter beeinflusst deine Strategie. Es ist keine Überraschung, dass es zu denam besten Street Fighter Spiele innerhalb der Franchise.

Mein Fazit: Street Fighter 6 ist derzeit das Kampfspiel, das es zu schlagen gilt. Egal, ob du ein Combo-Meister bist oder einfach nur wild auf die Knöpfe hämmerst – hier gibt es einen Modus für dich.

11. Grand Theft Auto Online [Das beste Open-World-Chaos]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, PS5, PS4, PS3, Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2013 Urheber Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit Endlos (Open-World-Sandbox) Am besten geeignet für Sandbox-Fans, die Raubüberfälle, Rennen und das Chaos in der offenen Welt lieben

Ich komme immer wieder auf G zurückGrand Theft Auto Online für diesen Sandbox-Charme. Die Vielfalt ist nahezu grenzenlos. Mal fahre ich in einem gestohlenen Sportwagen durch Los Santos, mal plane ich mit ein paar Kumpels einen ausgeklügelten Raubüberfall. Es ist genau diese perfekte Mischung zwischen entspannte Erkundung einer offenen Welt und spannende Missionen. So können verschiedene Spielertypen ihren eigenen Stil finden.

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Wenn du auf Wettkämpfe stehst, stürze dich in chaotische PvP-Arenen oder stelle dich in benutzerdefinierten Rennen der Herausforderung, einfach nur so zum Spaß. Ein großer Wermutstropfen ist, wie teuer High-End-Fahrzeuge sein können, was manche Spieler dazu zwingt, sich durch das Spiel zu grinden oder Shark Cards zu kaufen. Dennoch hat Rockstars Open-World-Gigant 6 Milliarden Dollar was die Gesamtumsätze angeht, sodass ständig neue Inhalte veröffentlicht werden. Mir gefällt die Vielfalt der Updates, die keine Langeweile aufkommen lässt. Wenn du schnell Geld brauchst, hier ist Wie man Geld verdient in Grand Theft Auto V.

Du kannst einen komplexen Casino-Raub planen oder einfach nur im freien Modus herumstreifen. Pass nur auf die Streber in jeder öffentlichen Lobby auf.

Mein Fazit: Grand Theft Auto Online ist eine Sandbox mit unendlichen Möglichkeiten. Raubüberfälle, Rennen, Chaos – hier gibt’s alles. Pass nur auf die Störenfriede in den öffentlichen Lobbys auf.

12. Apex Legends [Das beste actiongeladene Battle Royale]

Unsere Bewertung 8.1

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2019 Urheber Respawn Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Endless (Live-Dienst) Am besten geeignet für Fans von Battle-Royale-Spielen, die Spaß an heldenbasierten Team-Taktiken haben

Apex Legends macht dank heldenbasierter Trupps, die der typischen Battle-Royale-Formel einzigartige Fähigkeiten und Synergieeffekte verleihen, unglaublich viel Spaß. DasPing-System hilft euch bei der Koordination, auch wenn ihr keinen Voice-Chat nutzt, und ist somit sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Spieler zugänglich.

Wenn du nur gelegentlich spielst, dann wirst du schätzen, wie schnell man den Stil jeder Legende verinnerlichen kann und sich in Matches stürzen, ohne sich überfordert zu fühlen. Für diejenigen, die es gerne kompetitiv angehen, ist dasRanglistenmodus bietet die Chance, die Rangliste zu erklimmen und sich damit zu brüsten. Das Spiel verfügt zudem über eine florierende Apex LegendsSport Szene, wenn du den Sprung ins Profigame wagen willst. Regelmäßige Meta-Updates sorgen für Abwechslung. Eine Herausforderung, mit der viele Spieler konfrontiert sind, ist die fast ständige Gefahr von Hinterhalten durch Dritte, die einen hitzigen Kampf abrupt beenden können, wenn man nicht auf der Hut ist.

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Trotz dieser Enttäuschung hat das Spiel über 100 Millionen einzigartige Spieler, so EA. Saisonale Inhalte Es gibt regelmäßig Updates, die neue Legenden, Waffen und Kartenänderungen einführen. Egal, ob du ein Solo-Kämpfer oder ein Taktiker für das ganze Team bist: Wenn du über die Nachteile hinwegsiehst, wirst du schnell erkennen, was für ein dynamisches Spiel das ist.

Mein Fazit: Apex Legends bringt heldenbasierte Taktik auf brillante Weise in den Battle-Royale-Modus. Allein schon das Ping-System macht es zu einem der zugänglichsten Squad-Shooter auf dem Markt.

Mein Gesamtfazit zu den besten Multiplayer-Spielen

Die Wahl des richtigen Multiplayer-Spiels hängt von deinem Spielstil ab, mit wem du spielst und wie viel Zeit du hast. Ob du nun den Wettkampf-Kick, lockeres Chaos oder intensive Koop-Erlebnisse suchst – es gibt garantiert das perfekte Spiel für dich. So findest du heraus, welches Spiel am besten zu dir passt:

Für Battle-Royale-Fans → Fortnite. Dank ständiger Updates, kreativer Bau-Mechaniken und vollständiger Crossplay-Fähigkeit ist es das zugänglichste und geselligste Battle-Royale-Spiel auf dem Markt.

Fortnite. Dank ständiger Updates, kreativer Bau-Mechaniken und vollständiger Crossplay-Fähigkeit ist es das zugänglichste und geselligste Battle-Royale-Spiel auf dem Markt. Für Spieler von taktischen Ego-Shootern → Call of Duty: Modern Warfare. Rasante Schusswechsel, strategische Team-Modi und eine riesige Spielergemeinschaft sorgen für ein spannendes Wettkampf-Shooter-Erlebnis CoDbekannt ist.

Call of Duty: Modern Warfare. Rasante Schusswechsel, strategische Team-Modi und eine riesige Spielergemeinschaft sorgen für ein spannendes Wettkampf-Shooter-Erlebnis CoDbekannt ist. Für Fans kreativer Sandbox-Spiele → Bergbau, Handwerk. Grenzenlose Kreativität, plattformübergreifendes Spielen und endloser Wiederspielwert machen es zu einem zeitlosen Multiplayer-Erlebnis für alle Altersgruppen.

Bergbau, Handwerk. Grenzenlose Kreativität, plattformübergreifendes Spielen und endloser Wiederspielwert machen es zu einem zeitlosen Multiplayer-Erlebnis für alle Altersgruppen. Für wilde Partynächte → Fall Guys. Lebendige Grafik, einfache Steuerung und absurde Hindernisparcours machen es zum ultimativen Spiel für lustige Momente mit Freunden.

Fall Guys. Lebendige Grafik, einfache Steuerung und absurde Hindernisparcours machen es zum ultimativen Spiel für lustige Momente mit Freunden. Für alle, die auf der Suche nach Koop-Herausforderungen sind → Remnant II or Helldivers 2. Beide bieten anspruchsvolle, aber lohnende Team-Erlebnisse, die perfekt für Trupps sind, die unter Druck zu Höchstleistungen auflaufen.

Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst – ob du nun ein ehrgeiziger Wettkämpfer, ein Gelegenheitsspieler oder ein Koop-Fan bist: Das richtige Multiplayer-Spiel wird dich immer wieder zurückkommen lassen. Finde das Spiel, das bei deiner Crew gut ankommt, und dir stehen unzählige Stunden voller Spaß bevor.

Häufig gestellte Fragen