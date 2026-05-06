Die 16 besten Indie-Spiele, die du 2026 unbedingt spielen musst

Ich gebe zu, dass die Suche nach den besten Indie-Spielen eine gewaltige Aufgabe ist. Schließlich ist das einzige, was ein Spiel zu einem Indie-Spiel macht, seine Finanzierung – ein Spiel ist ein Indie-Spiel, wenn es entweder von kleinen Teams selbst veröffentlicht oder von einem kleinen Publisher finanziert wird. Und genau diese finanzielle Freiheit ermöglicht es Indie-Spielen, sich zu entfalten.

Der Fokus auf künstlerischen Ausdruck oder Innovation stellt Indie-Entwickler vor die Herausforderung, sich wirklich von der Masse abzuheben. Sie können nicht einfach ihren Markennamen nutzen, um Exemplare zu verkaufen: Sie müssen aus eigener Kraft überzeugen. Aus diesem Grund weiß man: Wenn ein Indie-Spiel gut ist, dann ist es auch wirklich gut.

Unsere Top-Auswahl der besten Indie-Spiele

Es gibt zwar unzählige großartige Indie-Spiele, doch einige davon stechen besonders hervor. Hier sind meine Favoriten unter den Besten der Besten auf dieser Liste:

Hades (2020) – Ein rasantes mythologisches Action-Roguelike. Spelunky 2 (2020) – Ein dynamisches Action-Adventure-Plattformspiel in antiken Ruinen. Disco Elysium (2019) – Ein Roman, der einem CRPG nachempfunden ist und das Genre auf den Kopf gestellt hat.

Das ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Lies weiter und entdecke meine Liste mit Indie-Perlen. Wer weiß, vielleicht ist dein neuer Favorit nur einen Bildlauf entfernt!

Die 16 besten Indie-Spiele aller Zeiten

Was Indie-Spiele besonders reizvoll macht, ist ihr Bestreben, sich von ihren AAA-Konkurrenten abzuheben. Unabhängig vom Genre müssen Indie-Spiele – sei es künstlerisch, thematisch oder spielerisch – herausragende Leistungen erbringen, um Erfolg zu haben. Das spornt sie dazu an, besser zu sein als alles, was ein großes Studio hervorbringen kann.

Nachdem das nun gesagt ist, hier ist meine Liste der besten Indie-Spiele, die ihr unbedingt ausprobieren müsst.

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, macOS, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Erscheinungsjahr 2020 Urheber Supergiant Games Durchschnittliche Spielzeit 22 Stunden (Hauptspiel), über 95 Stunden (für Perfektionisten) Am besten geeignet für Fans von Action-Roguelikes, die sich spannende Kämpfe und eine fesselnde Geschichte wünschen

von Supergiant Games Hades ist nicht nur ein großartiges Indie-Spiel, es ist eines der Die besten Roguelike-Spieleauch.

Als Zagreus, Sohn des Hades, versuchst du, den Engen deiner Heimat/deines Gefängnisses zu entkommen und die Oberfläche zu erreichen. Das mag zwar wie die Handlung eines Rollenspiels klingen, Hades stattdessen setzt es auf ein atemberaubendes, mechanisch ausgefeiltes Action-Roguelike-Gameplay. Mit kurzen, intensiven Durchläufen, die von spektakulären Bosskämpfen unterbrochen werden, fällt es sehr schwer, Hades runter.

Die Flucht aus der Unterwelt ist zwar eine gewaltige Herausforderung, doch du erhältst zahlreiche Hilfsmittel, die dir dabei helfen. Spieler können eine Vielzahl von Waffen und passiven Verbesserungen freischalten sowie göttliche Segnungen nutzen, mit denen du deinen Charakter individuell gestalten kannst.

Das Tüpfelchen auf dem i ist Hades… die fesselnde Geschichte, die gekonnt in das actionreiche Gameplay eingewoben ist. Und falls du befürchtest, dass das Spiel zu schwer ist, um die Geschichte genießen zu können, gibt es auch Barrierefreiheitsoptionen.

Mein Fazit: Ein Meisterwerk des Roguelike-Designs. Wenn du nur ein Spiel aus dieser Liste spielst, dann sollte es dieses sein Hades.

★ Bestes Indie-Roguelike Hades Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 9.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Mossmouth (Derek Yu) Durchschnittliche Spielzeit über 30 Stunden Am besten geeignet für Fans von Plattformspielen, die knifflige Roguelike-Herausforderungen lieben

Für alle, die eine Indie-Mischung aus Rätseln und Action bevorzugen, Spelunky 2 Das dürfte genau das Richtige sein. In diesem überraschend rasanten und spritzigen Action-Plattform-Roguelike schlüpfst du in die abgetragenen Stiefel von Ana, der Tochter der Protagonisten aus dem ersten Spiel, während sie auf dem Mond nach ihren Eltern sucht.

Klingt einfach? Das ist es aber ganz und gar nicht. Spelunky 2In den Verliesen wimmelt es nicht nur von Schätzen, sondern auch von teuflischen Gegnern und hinterhältigen Fallen, die deinem Abenteuer schnell ein jähes Ende bereiten können. Doch mit jedem Misserfolg wächst die Erfahrung, und während Spelunky 2 bestraft Eile und Leichtsinn, belohnt aber auch Können und Wissen. Denk einfach daran: Erst schauen, dann springen!

Mein Fazit: Brutal, gnadenlos und absolut genial. Hier ist das Scheitern der beste Lehrmeister – und noch nie hat ein Sieg so süß geschmeckt.

★ Bester Indie-Plattformer Spelunky 2 Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, macOS, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber ZA/UM Durchschnittliche Spielzeit 25–30 Stunden (Hauptspiel), 40–60 Stunden (Komplettisten) Am besten geeignet für Fans von Story-basierten Rollenspielen, die tiefgründige Dialoge und philosophische Auseinandersetzungen lieben

Disco Elysium gilt als einer der Die besten RPG-Spiele aller Zeiten. Dieses Spiel hat das CRPG-Genre aufgrund seines einzigartigen Ansatzes völlig auf den Kopf gestellt.

Auch wenn es in dem Spiel (auf den ersten Blick) um einen Detektiv mit Amnesie geht, der einen Mordfall untersucht, ist es doch eher eine Auseinandersetzung mit dem Konzept des „Selbst“. Der Detektiv ist eine leere Leinwand – er hat keine Erinnerungen, und mit diesem Gedächtnisverlust geht auch der Verlust von Fähigkeiten und Weltanschauungen einher. Jede deiner geistigen und körperlichen Fähigkeiten ist ein voll ausgearbeiteter Charakter, während jede politische Ideologie auf die Schippe genommen wird. Doch egal, ob du dich entscheidest, dein Leben um bestimmte Fähigkeiten oder Philosophien herum neu aufzubauen, deine Reise wird irgendwann enden und du wirst eine Frage beantworten müssen: Bleibst du, oder wendest du dich ab und schreitest voran?

Mein Fazit: Es ist mit nichts anderem im RPG-Bereich zu vergleichen. Wenn du Geduld zum Lesen und Lust auf Originalität hast, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

★ Bestes Indie-Story-RPG Disco Elysium: The Final Cut Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, macOS, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Dogubomb Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden (Hauptspiel), über 40 Stunden (Geheimnisse) Am besten geeignet für Rätselfreunde, die gerne Rätsel lösen und sich Notizen machen

Blauer Prinz ist nicht nur eines der besten Indie-Spiele des Jahres 2025 – es ist derzeit das am besten bewertete Spiel des gesamten Jahres, und das aus gutem Grund. Dieses genreübergreifende Rätselabenteuer versetzt dich in die Rolle von Simon, einem jungen Erben, der den mysteriösen 46. Raum im 45-Zimmer-Anwesen seines exzentrischen Onkels finden muss, um sein Erbe anzutreten.

Was machtBlauer Prinz Das Besondere daran ist die geniale Verschmelzung von Roguelike-Mechaniken mit dem Lösen von Umgebungsrätseln. Jedes Mal, wenn du in Mt. Holly eine Tür öffnest, ziehst du einen von drei zufällig generierten Räumen, der dahinter platziert wird – und jeden Morgen wird das gesamte Anwesen zurückgesetzt.

Doch hier kommt die Überraschung: Wissen ist deine wahre Währung. Die Hinweise, die du entdeckst, die Muster, die du erkennst, und die Geheimnisse, die du aufdeckst – all das bleibt zwischen den Durchläufen erhalten und fügt sich langsam zu einem komplexen Geflecht aus Rätseln zusammen, das es mit Titeln wie „Return of the Obra Dinn“ und „Outer Wilds“ aufnehmen kann.

Schnapp dir einen Notizblock und mach dir Zeit, denn Blauer Prinz verlangt – und belohnt – Ihre volle Aufmerksamkeit.

Ganz gleich, ob du im Salon Logikrätsel löst, mit Hinweisen, die über mehrere Räume verstreut sind, Safes knackst oder anhand von Briefen und Notizen eine überraschend tiefgründige politische Geschichte entwirrst – jeder Durchgang bringt neue Erkenntnisse. Wundere dich nur nicht, wenn du dich weit nach Mitternacht dabei ertappst, wie du „nur noch einen Tag“ flüsterst.

Mein Fazit: Ein Traum für Rätselfreunde, der immer wieder neue Facetten offenbart. Schnapp dir einen Notizblock und halte dir das Wochenende frei.

★ Bestes Indie-Puzzle-Abenteuer Blauer Prinz Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 9.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, macOS, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber BlueTwelve Studio Durchschnittliche Spielzeit 5–6 Stunden (Hauptspiel), 8–10 Stunden (Komplettisten) Am besten geeignet für Katzenliebhaber und Abenteuerfreunde, die eine einzigartige Perspektive suchen

Eine Cyberpunk-Stadt, Flucht, verborgene Wahrheiten, Erinnerungen. All das sind Elemente, die ein verdammt gutes Story-Spiel ergeben könnten. Doch eine einfache, aber geniale Ergänzung zu dieser Mischung sorgt für Streuner ein gutes Argument dafür, zu den Spiele mit den besten Geschichten: Man muss als Katze spielen. Und ja, man kann katzenhafte Dinge tun, wie miauen, um seine Katzenbande zu finden, Unsinn auf Tastaturen tippen, Roboter um Streicheleinheiten bitten, sich an Dinge kuscheln und schnurren. Katzenfreunde, freut euch!

Streunerist jedoch kein Eintagsfliege. Hinter der niedlichen Katzenfassade verbirgt sich eine wunderbar frische Sichtweise auf die Cyberpunk-Höllenlandschaft. Dank deiner geringen Größe und deiner Unfähigkeit zu kommunizieren, erlebst du die Umgebung mit anderen Augen – was insgesamt ein einzigartiges Erlebnis schafft.

Mein Fazit: Kurz, knackig und unendlich charmant. Perfekt für einen gemütlichen Spielabend am Wochenende.

★ Bestes Indie-Abenteuerspiel Streuner Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Linux, macOS, Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Wube Software Durchschnittliche Spielzeit über 50 Stunden (erste Rakete), über 100 Stunden (typisch) Am besten geeignet für Fans von Automatisierung und Liebhaber der Fabrikoptimierung

Factorio ist ein absolutes Meisterwerk unter den Indie-Spielen, in dem du in die Rolle eines Ingenieurs schlüpfst, der auf einem wilden, unzivilisierten Planeten notgelandet ist. Um wieder nach Hause zu kommen, musst du die riesigen Mineralvorkommen von Nauvis – Kohle, Eisen, Kupfer, Uran und Öl – abbauen, um eine Infrastruktur aufzubauen, die dich wieder nach Hause bringt. Keine große Sache.

WoFactorio Das Besondere an diesem Spiel ist seine schiere Größe. Während man die erste Stunde damit verbringt, zu überleben, dreht sich alles andere um Upgrades, Weiterentwicklung, Optimierung, Entdeckungen und Eroberungen. Jede neue Technologie eröffnet größere, bessere, schnellere oder optimalere Möglichkeiten, Dinge zu erledigen, sodass einem nie die Aufgaben ausgehen. Es ist auch befriedigend zu sehen, wie sich dein bescheidener Außenposten in einen industriellen Giganten verwandelt, der noch lange nach deinem Verlassen des Planeten weiterbestehen wird – wenn du das möchtest.

Mein Fazit: Eine digitale Sucht für Optimierungsfanatiker. Mit Vorsicht genießen – und machen Sie sich Zeit dafür.

★ Bestes Indie-Automatisierungsspiel Factorio Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, OS X, Linux Erscheinungsjahr 2013 (Early Access) Urheber The Indie Stone Durchschnittliche Spielzeit Über 20 Stunden (Sandbox, unbegrenzter Wiederspielwert) Am besten geeignet für Fans von Überlebenssimulationen, die sich nach realistischem Gameplay rund um die Zombie-Apokalypse sehnen

Wolltest du schon immer mal deinen eigenen Zombie-Apokalypse-Film drehen? Projekt Zomboid wird genau das Richtige sein.

Diese Sandbox hat einfach alles: Überlebensmechaniken, Handwerk, Bauen, Waffen und eine gnadenlose Zombiehorde. Als einziger Überlebender (oder auch nicht, wenn du im Mehrspielermodus spielst) der Knox-Infektion ist es deine Aufgabe, dir in einem von Zombies heimgesuchten Kentucky ein Dasein zu sichern. Es kommt keine Hilfe, niemand ist hier, um über dich zu urteilen, und die einzigen Ziele, die du erreichen musst, sind die, die du dir selbst gesetzt hast. Dies ist die Geschichte davon, wie du gestorben bist.

Sobald du die zahlreichen Optionen des Spiels angepasst hast, um dein Weltuntergangserlebnis genau auf deine Wünsche abzustimmen (einschließlich Immunität, falls du spielen möchtest Left 4 Dead (Stil), kannst du auf die riesige Mod-Bibliothek des Spiels zurückgreifen, um deinen nächsten Streifzug durch das Land der lebenden Toten zu verbessern oder sogar komplett umzugestalten.

Mein Fazit: Das Zombie-Survival-Spiel, das ich mir schon immer gewünscht habe. Spannend, fesselnd und mit unendlichem Wiederspielwert.

★ Beste Indie-Überlebenssimulation Projekt Zomboid Bei Eneba einkaufen

8. Hindernis [Best Indie Deck-Builder]

Unsere Bewertung 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, macOS, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS, Android Erscheinungsjahr 2024 Urheber LocalThunk Durchschnittliche Spielzeit Über 15 Stunden (erster Durchgang), über 100 Stunden (alle Freischaltungen) Am besten geeignet für Fans von Deckbau-Spielen, die Spaß an Poker-Mechaniken und der Suche nach Synergien haben

Obwohl es sich um ein kleines Indie-Spiel handelt, konnte sich „Balatro“ dank seines einfachen, aber tiefgründigen Gameplays schnell einen Namen machen und erzielte sowohl kommerziellen Erfolg als auch begeisterte Kritiken.

Hindernisverleiht dem bekannten Pokerkonzept eine neue Dimension, indem es das gesamte Spiel in ein Roguelike verwandelt. Jedes Mal, wenn du dich an den HindernisAm Tisch musst du immer stärkere Gegner besiegen, indem du Pokerhände ausspielst. Die Chancen stehen schlecht für dich, also musst du verschiedene Arten von Karten ins Spiel bringen – Tarotkarten, Planetenkarten und vielleicht sogar eine echte Kreditkarte –, um das Blatt wieder zu deinen Gunsten zu wenden und das Haus zu überlisten. Das mag simpel klingen, aber in der Praxis Hindernisist riesig da es so viele Kombinationen und Synergien gibt, die man sich ausdenken (oder zufällig entdecken) kann – was dieses Indie-Spiel sowohl unterhaltsam als auch fesselnd macht.

Das erfahren Sie Wie bekomme ichHindernisohne zu bezahlen um sofort mit dem Zusammenstellen Ihres eigenen Kartenspiels zu beginnen.

Mein Fazit: Es gibt nichts, was so süchtig macht. Einfach zu erlernen, unmöglich, damit aufzuhören.

★ Bester Indie-Deck-Builder Hindernis Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Linux, macOS, New 3DS, Wii U, Nintendo Switch, PS Vita, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2014 Urheber Edmund McMillen, Nicalis Durchschnittliche Spielzeit 21–26 Stunden (Hauptspiel), über 200 Stunden (für Perfektionisten) Am besten geeignet für Roguelike-Veteranen, die schwarzen Humor und endlosen Wiederspielwert schätzen

Die Opferung Isaaks ist berüchtigt für seine unverhohlene Dreistigkeit. Kein vernünftiger Publisher würde es jemals wagen, ein Spiel zu veröffentlichen, in dem ein kleiner Junge mit seinen Tränen, seinem Urin, seinem Kot und seinen Fürzen durch tödliche Verliese streift und Satan tötet. Nein, das ist kein Scherz.

Trotz seiner absurden Prämisse lebt „TBOI“ keineswegs nur von seinem reinen Schockwert. Was wir hier vor uns haben, ist ein Roguelike par excellence. Mit meisterhaft gestalteten Etagen, einer Vielzahl kniffliger Gegner, zahlreichen freischaltbaren Charakteren und Gegenständen sowie Synergien, auf die man gar nicht zu hoffen gewagt hätte, Die Opferung Isaaks macht verdammt viel Spaß und ist eines der die besten Roguelikes und Indie-Spiele.

Mein Fazit: Ein Roguelike, das einfach nicht aufgeben will. Beunruhigend, urkomisch und absolut unverzichtbar.

★ Bestes Indie-Action-Roguelike Die Opferung Isaaks: Rebirth Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 9.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, macOS, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 (Early Access) Urheber Taschenpaar Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden (Hauptspiel), über 60 Stunden (für Perfektionisten) Am besten geeignet für Fans von „Monster-Tamer“, die Spaß am Survival-Crafting mit schwarzem Humor haben

Palworld ist ein Kreaturenspiel, das mit uns Pokémon- und Digimon-Kids von 20 vor Jahren. Mit seiner respektlosen, urkomischen Mischung aus dem Monsterbändiger-Genre und dem Open-World-Überlebensspiel-Konzept, Palworld trifft genau den richtigen Ton.

Palworld glänzt durch seinen schwarzen Humor. Monster fangen? Schlage sie mit einem Holzstock halb tot und fange sie dann ein, bevor sie ins Gras beißen. Brauchst du Essen? Schlachte ein paar wilde Pals. Brauchst du Automatisierung? Verurteile deine Pals zu ewiger Zwangsarbeit. Hier wird kein Blatt vor den Mund genommen Palworld, und genau diese etwas abgeklärte Herangehensweise macht das Spiel einzigartig und vor allem unterhaltsam.

Mein Fazit: Chaotisch, respektlos und überraschend tiefgründig. Ein absoluter Knaller – vor allem mit Freunden.

★ Bester Indie-Monster-Sammler Palworld Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Linux, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS, Android Erscheinungsjahr 2023 Urheber Bytten Studio Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden (Hauptteil + Zusatzmaterial) Am besten geeignet für Fans von rundenbasierten Rollenspielen, die nach einer neuen Herangehensweise an das Zähmen von Monstern suchen

Kassetten-Monster ist eine etwas seriösere Variante des Monster-Bändiger-Spiels, die stattdessen die Mechaniken des Genres verfeinert, um ein unterhaltsames, herausragendes Spiel zu schaffen.

Der Star vonKassetten-Monster ist sein Kampfsystem. Kassetten-Monster verfolgt einen strategischeren Ansatz im Kampf durch 2-gegen-2-Kampf im rundenbasierten Modus angetrieben durch Aktionspunkte. Der Kampf ist einfach, aber befriedigend: Wähle ein Band, verwandle dich in das entsprechende Biest, versuche, in deiner menschlichen Gestalt nicht getroffen zu werden, und nutze das komplexe Elementarreaktionssystem aus (hier gibt es keine einfachen Schwächen oder Resistenzen). Das Beste daran ist, dass du dich mit einem Partner verbinden kannst, um ein einziges, mächtiges Biest zu erschaffen, das mehr ist als die Summe seiner Teile.

Man kann nicht über Kassetten sprechen, ohne auf die Musik einzugehen, und Kassetten-Monster hat eine phänomenale Soundtrack. Und das Beste daran? Der Text setzt erst ein, wenn du high bist. Das macht es umso besonderer.

Mein Fazit: Das Monster-Taming-Spiel für Erwachsene, die mehr wollen als nur Typenkombinationen. Frisch, strategisch und stilvoll.

★ Bestes rundenbasiertes Indie-RPG Das beste rundenbasierte Indie-Rollenspiel Bei Eneba einkaufen

12. Astlibra: Rezension [Bestes Indie-Action-RPG]

Unsere Bewertung 8.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber KEIZO Durchschnittliche Spielzeit 40–70 Stunden Am besten geeignet für Fans von Action-RPGs, die Herzensprojekte und ein tiefgehendes Spielsystem schätzen

Nichts schreit mehr nach „Einzelentwickler“ als die Verwendung unterschiedlicher Sprite-Stile und kostenloser Indie-Musik. Dank dessen, Astlibraist vielleichtthe das Indie-Spiel mit dem stärksten Indie-Charakter auf dieser Liste. Sei es durch seine ehrliche, aufrichtige Erzählweise, eine unvergessliche Charaktergalerie, umfangreiche Fortschrittssysteme oder rasante Kämpfe im Stil der alten „Tales of“-Spiele, Astlibra ist eine schöne und sehr willkommene Ergänzung zur 2D-RPG-Genre.

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle eines jungen Mannes, der weit und breit nach einem vermissten Mädchen sucht, das er in seiner Kindheit kennengelernt hat. Ach ja, und du wirst auch auf die legendären Waagen der Astraea stoßen, die es ihrem Träger ermöglichen, die Zeit zu manipulieren. Zugegeben, das ist sehr klischeehaft, doch das tut dem Charme des Spiels keinen Abbruch. Astlibra weiß, dass du hier bist, um Spaß zu haben, und davon gibt es hier mehr als genug.

Mein Fazit: Etwas ungeschliffen, aber voller Herz. Ein verstecktes Juwel, das mehr Aufmerksamkeit verdient.

★ Steam – Guthaben aufladen Steam-Gutscheine Hol dir eine Steam-Geschenkkarte bei Eneba

13. Valheim [Das beste Indie-Survival-Abenteuer]

Unsere Bewertung 8.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Linux, macOS, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Iron Gate Studio Durchschnittliche Spielzeit 50–80 Stunden (alle Bosse) Am besten geeignet für Fans von Survival-Abenteuern, die sich für Wikinger-Erkundungen und den Aufbau von Stützpunkten begeistern

Nur wenige Open-World-Survival-Handwerksspiele erscheinen mit einem so hohen Maß an Ausgereiftheit wie Valheim hat. Mit seiner sorgfältig ausgearbeiteten Mischung aus Erkundung, Basisbau, Charakterentwicklung, voll funktionsfähigem Mehrspielermodus und Retro-Grafik, Valheim hat bei Gamern genau den richtigen Nerv getroffen.

Für mich persönlich ist das Beste an Valheim liegt darin, wie sehr es einen dazu anregt, auf Entdeckungsreise zu gehen. Sieh mal, Valheim ist in Biome mit steigendem Schwierigkeitsgrad unterteilt, und jedes Biom bietet nicht nur neue Gefahren, sondern auch neue Ressourcen. Ganz gleich, ob du nach Eisen suchst, um neue Waffen und Rüstungen zu schmieden, nach neuen Baumaterialien für deine prächtigen Hallen oder nach neuen Aussichtspunkten, von denen aus du das Meer und die Sterne bewundern kannst, Valheim fordert dich immer wieder dazu auf, deine Komfortzone zu verlassen, und belohnt dich dafür.

Zu guter Letzt bietet das Spiel Mod-Unterstützung, sodass du deine Wikinger-Fantasiewelt ganz nach deinen Wünschen gestalten kannst!

Mein Fazit: Wikinger-Fantasy vom Feinsten. Jedes Biom ist ein Abenteuer, jeder Boss ein Meilenstein.

★ Das beste Indie-Survival-Abenteuer Valheim Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 8.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Urheber Original Fire Games Durchschnittliche Spielzeit 8–15 Stunden (Kampagne) Am besten geeignet für Rennsportfans, die Wert auf fahrerisches Können und Boxenstrategie legen

Lass dich nicht täuschen von „Rennstrecken-Superstars“ Cartoon-Optik. Es handelt sich um ein straffes, präzises Rennspiel, das Spielerfahrung und Geschicklichkeit belohnt und damit zu den besten Rennspielen gehört, die ich seit Langem gespielt habe.

Das Spiel basiert auf einer leistungsstarken Physik-Engine, die jeden Stoß, jeden Zusammenstoß und jede Drift äußerst realistisch wirken lässt. Die Strecken sind meist kurz, knifflig und machen Spaß – mit vielen engen Kurven und riesigen Schwüngen, die es den Spielern abverlangen, das Physiksystem zu beherrschen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Die Ressourcenverwaltung ist die andere Hälfte von Rennstrecken-Superstars. Während du über die Rennstrecke fährst, geht dir der Sprit aus, und unvorsichtiges Fahren sowie Schleudern schaden sowohl deiner Gesundheit als auch deinen Reifen. Das stellt dich vor die taktische Entscheidung, ob du einen Boxenstopp für eine vollständige Reparatur einlegst und damit deine Führung aufgibst, oder ob du versuchst, das Rennen mit deinem beschädigten, leistungsschwachen Fahrzeug zu beenden.

Mein Fazit: Motorsport pur in bezaubernder Cabrio-Ausführung. Lass dich nicht von der niedlichen Optik täuschen – dieses Auto verdient Respekt.

★ Bestes Indie-Rennspiel Rennstrecken-Superstars Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Linux, macOS, 3DS, Wii U, Nintendo Switch, PS Vita, PS3/4, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2011 Urheber Re-Logic Durchschnittliche Spielzeit 50–60 Stunden (Hauptspiel), über 200 Stunden (für Perfektionisten) Am besten geeignet für Sandbox-Fans, die auf der Suche nach Kämpfen und Erkundungen im Metroidvania-Stil sind

Terraria wird oft fälschlicherweise als „2D-Minecraft-Klon“ abgetan, ähnelt aber eher einem Metroidvania mit einigen Survival-Craft-Elementen.

Der Kern des Terraria Im Mittelpunkt des Spiels stehen Abenteuer, Entdeckungen und Kämpfe. Bei der Erkundung findest du neue Materialien, mit denen du stärker werden kannst – Erze und Beute von Monstern lassen sich zu mächtigen Waffen und Rüstungen verarbeiten, während Power-ups dir einen dringend benötigten Schub an maximalen HP und Mana verschaffen – all das macht dich stärker. Das ist keine blinde Großzügigkeit; Terraria’s Brutale Endgegner tauchen auf, wenn man es am wenigsten erwartet!

WährendTerraria Auch wenn der Schwerpunkt auf dem Kampf liegt, ist auch für Baumeister etwas dabei. Es gibt unzählige Bausteine und Dekorationen, mit denen man ein Zuhause und schließlich eine Stadt für seine NPCs erschaffen kann.

Mein Fazit: Ein Meisterwerk an Inhaltsdichte und eines der Spiele mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

★ Bestes Indie-Sandbox-Spiel Terraria Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Linux, OS X, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, iOS Erscheinungsjahr 2015 Urheber Failbetter Games Durchschnittliche Spielzeit 30–36 Stunden Am besten geeignet für Fans von Horror-RPGs, die Wert auf atmosphärische Erzählung und Erkundung legen

„Die älteste und stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten.“ Dieses Sprichwort bringt das Abenteuer-Horror-Erlebnis auf den Punkt, das Sunless Sea Angebote. In einem alternativen Universum, in dem London in die Neath – eine riesige unterirdische Welt – gestürzt ist, stichst du als unerfahrener Kapitän in der lichtlosen Unterzee in See.

Sunless Sea ist ein Meisterwerk darin, in seiner Erzählweise sowohl die Angst vor dem Schrecklichen als auch die Faszination für das Geheimnisvolle zu verweben; was die Schaffung von Beklemmung angeht, würde ich es als eines der besten Horrorspiele für den PC bezeichnen. Doch den Mutigen gebührt der Lohn, und man muss lernen, sein Zögern und seine Vorsicht behutsam mit Tapferkeit und vielleicht auch ein wenig Leichtsinn zu mischen.

Auf die Kapitäne, die es wagen, sich aus der relativen Sicherheit Londons hinauszuwagen, warten lukrative Gelegenheiten und gewinnbringende Abenteuer, und selbst Begegnungen mit dem Wahnsinn und dem Tod können wertvolle Lektionen bereithalten … vorausgesetzt, man überlebt.

Mein Fazit: Langsam, stimmungsvoll und zutiefst literarisch. Für diejenigen, die sich davon angesprochen fühlen, gibt es nichts Vergleichbares.

★ Bestes Indie-Erkundungs-RPG Sunless Sea Bei Eneba einkaufen

Demnächst erscheinende Indie-Spiele

Die Indie-Szene zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung. Hier sind drei kommende Titel, die man im Auge behalten sollte:

Slay the Spire 2 – Der König der Roguelike-Deckbuilder kehrt zurück. Die Handlung spielt 1.000 Jahre nach dem Original, Slay the Spire 2 stellt neue Slayer wie den Necrobinder sowie bekannte Favoriten vor, dazu kommen neue Spielmechaniken wie alternative Akte und Kartenpakete. Der Early Access startet im März 2026 auf dem PC, macOSundSteam Deck. REANIMAL – Von den ursprünglichen Machern von Kleine Albträume kommt ein Koop-Horror-Abenteuer, das verspricht, ihr bisher furchterregendstes zu werden. Schlüpfe in die Rolle von Geschwistern, die sich auf einer höllischen Insel zurechtfinden müssen, um vermisste Freunde zu retten – allein oder mit einem Partner. Erscheint am 13. Februar 2026 auf PS5, Xbox Series X/S, Umschalten2 und PC. Coromon: Der vagabundierende Planet – TRAGsoft erweitert mit diesem Spin-off sein beliebtes Monster-Bändiger-Roguelite. Erkunde über 15 prozedural generierte Biome, zähme über 130 Monster und lüfte die Geheimnisse eines abgestürzten Alien-Raumschiffs. Erscheint 2026 für PC, Umschalten, iOSundAndroid.

Damit sind wir am Ende unserer Liste der besten Indie-Spiele angelangt! Egal, ob ihr auf Roguelikes, Survival-Simulationen oder Rätsel-Abenteuer steht – es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um in die Indie-Szene einzutauchen.

Mein Fazit

Der beste Einstieg für Spieler, die sich in die Welt der Indie-Spiele stürzen möchten? Das hängt davon ab, welche Art von Erlebnis du suchst.

Für alle Roguelike-Fans: Hades bietet die perfekte Mischung aus flüssigen Kämpfen, einer fesselnden Geschichte und dem Suchtfaktor, der dazu verleitet, immer noch einen Durchlauf zu spielen – und setzt damit den Maßstab für das Genre.

Hades bietet die perfekte Mischung aus flüssigen Kämpfen, einer fesselnden Geschichte und dem Suchtfaktor, der dazu verleitet, immer noch einen Durchlauf zu spielen – und setzt damit den Maßstab für das Genre. Für alle, die Geschichten lieben: Disco Elysium bietet eine unvergleichliche Tiefe der Handlung und lässt dich in die Rolle eines Katastrophendetektivs schlüpfen, während du alles hinterfragst – von der Politik bis hin zum Wesen des Selbst.

Disco Elysium bietet eine unvergleichliche Tiefe der Handlung und lässt dich in die Rolle eines Katastrophendetektivs schlüpfen, während du alles hinterfragst – von der Politik bis hin zum Wesen des Selbst. Für Rätselfreunde: Blauer Prinz belohnt Geduld und das Anfertigen von Notizen mit vielschichtigen, miteinander verflochtenen Rätseln, die es mit den besten des Genres aufnehmen können.

Blauer Prinz belohnt Geduld und das Anfertigen von Notizen mit vielschichtigen, miteinander verflochtenen Rätseln, die es mit den besten des Genres aufnehmen können. Für Survival-Fans: Projekt Zomboid macht jede Entscheidung zu einer Frage von Leben und Tod und verbindet Crafting, Basisbau und die Spannung des Permadeaths zu der ultimativen Zombie-Apokalypse-Simulation.

Projekt Zomboid macht jede Entscheidung zu einer Frage von Leben und Tod und verbindet Crafting, Basisbau und die Spannung des Permadeaths zu der ultimativen Zombie-Apokalypse-Simulation. Für eine gemütliche Atmosphäre: Streuner Hier kannst du in einer Cyberpunk-Stadt in die Rolle einer Katze schlüpfen – kurz, knackig und unendlich charmant.

Streuner Hier kannst du in einer Cyberpunk-Stadt in die Rolle einer Katze schlüpfen – kurz, knackig und unendlich charmant. Für endlosen Spielspaß: Hindernis and Die Opferung Isaaks wird Hunderte von Stunden in Anspruch nehmen, bevor man auch nur an der Oberfläche gekratzt hat.

Kein einzelnes Indie-Spiel kann alles bieten, aber zusammen fangen sie ein, was diese Szene so besonders macht: die Freiheit, Neues zu wagen, den Mut, ausgefallen zu sein, und die Leidenschaft, etwas Unvergessliches zu schaffen. Egal, welches Genre dich anspricht – eines ist sicher: Dein nächstes Lieblingsspiel steht wahrscheinlich auf dieser Liste.

Häufig gestellte Fragen