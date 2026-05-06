Die 15 besten Kampfspiele, die 2026 die Szene dominieren

Die besten Kampfspiele haben sich seit Segas frühen Arcade-Boxspielen und dem Einfluss von Bruce Lee auf die Kampfkunst-Spiele dramatisch weiterentwickelt. Street Fighter II (1991) setzte den Maßstab, den wir heute kennen; es war ein Meilenstein mit tiefgründigen Spielmechaniken, vielfältigen Charakteren und hochgradig kompetitiver 2-Spieler-Action, der Kampfspiele zu einem Phänomen machte.

Nachdem ich mich über zwei Jahrzehnte lang intensiv mit diesem Genre beschäftigt habe, Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass sich Kampfspiele mit spannenden neuen Formaten und immer verrückteren Spielmechaniken weiterentwickeln. Ob für Knöpfchen-Drücker oder strategische Kämpfer – hier ist für jeden etwas dabei. Dieser Leitfaden stellt die Crème de la Crème vor, darunter die neuesten Hits und versteckten Perlen, die jeder Kampfspiel-Fan spielen muss. Los geht’s!

Unsere Top-Empfehlungen für Kampfspiele

Die besten Kampfspiele haben sich stark weiterentwickelt, und die Liste der unverzichtbar Kampfspiele bieten eine riesige Vielfalt an Spielstilen, Spielmechaniken und epischen Charakteren. Hier ist eine Liste unserer besten Kampfspiele aller Zeiten:

Dragon Ball FighterZ (2018) – Dieser rasante 3-gegen-3-Kampfspiel-Titel verbindet atemberaubende Anime-Grafik mit blitzschnellen Kämpfen, die die Intensität der Serie perfekt einfangen. Street Fighter 6 (2023) – Eine moderne Weiterentwicklung der klassischen Spielereihe mit ausgefeilten Spielmechaniken und einem frischen, neuen Look. Mortal Kombat 1 (2023) – Brutale, filmreife Kämpfe mit übertriebenen Fatalities, die die Grenzen der Gewalt in Wettkampf-Kampfspielen sprengen.

Ob erfahrene Kämpfer oder Neulinge, Diese beliebten Kampfspiele bieten unvergessliche Kämpfe und endlose Action. Also, such dir deinen Kämpfer aus und steig in den Ring – hier ist unser umfassender Leitfaden zu den besten Kampfspielen aller Zeiten.

Die 15 besten Kampfspiele, die den Wettkampfcharakter des Gamings prägen

Die besten Kampfspiele stellen Geschicklichkeit, Reflexe und mentale Stärke auf die Probe. Es geht nur um dich gegen deinen Gegner – keine Teams, keine Ausreden. Perfekt getimte Konter, komplexe Kombos und das Lesen des Gegners sorgen für pure Befriedigung. Mit ihrem enormen Spieltief und ihrer unendlichen Wiederspielbarkeit belohnen diese Titel Engagement wie nichts anderes.

1. Dragon Ball FighterZ [Der beste Anime-Kämpfer]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Arc System Works Durchschnittliche Spielzeit etwa 12 Stunden

Wenn Sie ein Dragon Ball Fan, das musst du dir unbedingt ansehen FighterZ. Für viele Spieler ist es das am bestenDragon Ball Spiel wenn es um pure Kampfkraft geht, denn es fängt alles ein, was den Anime so spannend macht: rasante, explosive Kämpfe, legendäre Charaktere und spektakuläre Moves – und das alles verpackt in atemberaubende Animationen, die aussehen, als wären sie direkt aus der Serie entnommen.

Du wirst es lieben, wahnsinnige Combos hinzulegen, mit charakteristischen Moves wie Kamehameha und Final Flash, während sie sich mit einem ein Kader voller PublikumslieblingegleichGott, Vegeta, Kälte, BadehosenundKlein.

Die Steuerung ist flüssig und einsteigerfreundlich, aber lass dich davon nicht täuschen – es gibt reichlich Spieltiefe für Hardcore-Spieler, die fortgeschrittene Techniken meistern wollen. Egal, ob du gerade erst anfängst oder schon bereit bist, den Sprung ins Profi-Lager zu wagen, Dragon Ball FighterZ bietet ein Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Wenn du Lust auf das Nonplusultra hast Dragon Ball Kampfspiel – dieses Spiel überzeugt in jeder Hinsicht.

Mein Fazit:Dies ist die endgültige Dragon Ball ein Kampferlebnis, das die Intensität des Animes perfekt einfängt und gleichzeitig einen guten Mittelweg zwischen Zugänglichkeit für Neulinge und Tiefe für Wettkampfspieler findet.

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2. Street Fighter 6 [Die beste moderne Weiterentwicklung eines Klassikers]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit Etwa 18 Stunden

Capcom hat sich mit „Street Fighter 6“ wirklich selbst übertroffen und bietet neue Spielmechaniken sowie ein atemberaubende neue Optik das dieser Kultserie neuen Schwung verleiht. Das neueAntriebssystembietet weitaus mehr Kontrolle über den Spielverlauf, ganz gleich, ob du deinen Gegner unter Druck setzen oder eher defensiv spielen möchtest. Spezialangriffe wie Hadouken und Shoryuken fühlen sich flüssiger an als je zuvor, wobei ihre klassischen Eingänge nahtlos in das modernes Kampfsystem.

Das SpielDie abwechslungsreichen Einzelspieler-Modi und das flüssige, stabile Online-Erlebnis sorgen dafür, dass du immer wieder zurückkommen wirst. Mit einer Mischung aus bekannten Gesichtern und spannenden Neuzugängen ist jedes Spiel voller Spannung und Action.

Wenn Sie schon lange ein Fan von Street Fighter Ob man nun zum ersten Mal einsteigt oder nicht: SF6 hebt das Spielkonzept auf ein neues Niveau und ist vielleicht sogar der bisher beste Teil der Reihe.

Mein Fazit: Street Fighter 6 stellt den absoluten Höhepunkt der Reihe dar und verbindet frische Innovationen mit legendären Spielmechaniken, um das wohl beste Spiel der Serie zu schaffen.

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3. Mortal Kombat 1 [Am besten für brutale Kämpfe und die Handlung]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber NetherRealm Studios Durchschnittliche Spielzeit Etwa 7 Stunden

DiesMortal Kombat Das Spiel läutet eine neue Ära für die Reihe ein und bietet alles, was sich die Fans wünschen: brutale Kämpfe, atemberaubende Fatalities und ein tiefgründiger, fesselnder Story-Modus. Jeder Kampf fühlt sich bedeutungsvoll an, und bei jeder Combo besteht immer die Möglichkeit, den Kampf mit einem ein atemberaubender Schlusspunkt.

Spezialangriffe wie Scorpions legendärer Speer und Sub-Zeros Frostangriffe schlagen härter zu als je zuvor und machen die Kämpfe sowohl intensiv als auch strategisch. Das überarbeitete Gameplay läuft flüssiger als zuvor, und die Das neue Kameo-System sorgt für eine zusätzliche strategische Ebene, vor allem in den Mehrspieler-Modi, wodurch es mehr Spaß macht, mit Freunden zu spielen.

Egal, ob du wegen des Blutes, des Ruhmes oder der epischen Finisher dabei bist, Mortal Kombat 1 zählt zu den besten Titeln der Reihe und enttäuscht nicht.

Mein Fazit:Mit seinem überarbeiteten Gameplay, dem strategischen Kameo-System und der für das Spiel typischen übertriebenen Gewalt, Mortal Kombat 1 ist einer der stärksten MK Teilnehmerzahlen in den letzten Jahren – und ein ernstzunehmender Anwärter auf den Titel am bestenMortal KombatSpiel.

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4. Guilty Gear Strive [Beste Grafik & rasante Kämpfe]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen PC, PS5, PS4 Erscheinungsjahr 2021 Urheber Arc System Works Durchschnittliche Spielzeit Etwa 5 Stunden

Guilty Gear Strive ist ein mitreißendes Erlebnis, das verbindet atemberaubende Animationen, rasante Kämpfe und komplexe Spielmechaniken.Mit seinemWunderschöne künstlerische Gestaltung und ein absolut stabiler Netzwerkcode… es zählt zu den besten Kampfspielen, die es derzeit auf dem Markt gibt. Die Steuerung ist unglaublich flüssig, und die Besonderheiten der Spielcharaktere zu erlernen, ist eine fesselnde Herausforderung. Spezialangriffe – von Sol Badguys explosiver „Volcanic Viper“ bis hin zu Mays vernichtenden „Overdrives“ – sorgen in jedem Kampf für Spannung, wodurch sich jeder Kampf temporeich und intensiv anfühlt.

Egal, ob du ein langjähriger Fan der Serie bist oder zum ersten Mal einsteigst – Strive bietet dir ein Ausgewogenheit zwischen Tiefe und Zugänglichkeit.

Mein Fazit: Guilty Gear Strive verbindet auf meisterhafte Weise atemberaubende künstlerische Darstellung mit blitzschnellem, mechanisch anspruchsvollem Gameplay, was es zu einer erstklassigen Wahl für Spieler macht, die sowohl visuelles Spektakel als auch kompetitive Tiefe suchen.

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Unsere Bewertung 9.1

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Plattformen PS5, PC, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2024 Urheber BANDAI Namco Studios, Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Etwa 4 Stunden

Tekken 8setzt neue Maßstäbe für 3D-Kampfspiele, neue Spielmechaniken mit dem charakteristischen, tiefgründigen Kampfsystem verbindet, das die Serie seit Jahren auszeichnet. Das Die Grafik des Spiels ist einfach unglaublich, und die Teilnehmerliste ist vollgepackt mit klassischen Kämpfern sowie spannenden neuen Gesichtern. Mit einem Überarbeitetes Rage-System und atemberaubende CombosDas Spiel wirkt frisch und doch vertraut – es hält das Erbe der Serie am Leben und bietet gleichzeitig neue Nervenkitzel.

Wenn du auf der Suche nach intensiven Zweikämpfen und einem starken Mehrspielermodus bist, Tekken 8 hält, was es verspricht. Die Wettkampfszene des Spiels blüht, und wenn du daran interessiert bist, tiefer in TekkenSport… es gibt eine ganze Welt an Spielmöglichkeiten auf hohem Niveau zu entdecken. Erwarte nur keine vollständige Koop-Kampagne – der Großteil des Spiels besteht aus Wettkämpfen im 1-gegen-1-Modus (online oder lokal).

Veröffentlichungen, die ein solches Maß an Ausgereiftheit und mechanischer Tiefe aufweisen, setzen effektiv den Maßstab für die Nominierte für das beste Kampfspiel Game Awards 2025.

Mein Fazit:Tekken 8 setzt mit seiner atemberaubenden Grafik und seinem ausgefeilten Kampfsystem neue Maßstäbe für 3D-Kampfspiele und ist damit die ultimative Wahl für Spieler, die technische Präzision und intensive 1-gegen-1-Kämpfe suchen.

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Unsere Bewertung 9

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Plattformen Nintendo Erscheinungsjahr 2018 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit ~24 Stunden

Super Smash Bros. Ultimate ist das ultimative Kampfspiel für alle, die auf der Suche nach unterhaltsame, rasante Kämpfe und eine riesige Auswahl an Charakteren. Mit allen Kämpfern aus den Vorgängern und noch mehr Neuzugängen ist es ein ein Traum für jeden Fan von Gaming-Crossovers. Egal, ob du dich lokal oder online mit Freunden misst – die Action ist immer auf die bestmögliche Art und Weise chaotisch.

Die neuen Funktionen heben das Produkt auf ein neues Niveau, mit individuell anpassbare Movesets, spannende Spielmodi wie „Smashdown“ und ein verbessertes Online-Spiel für flüssigere Matches. Außerdem sorgen neue Arenen und ein erweiterter Einzelspieler-Abenteuermodus für endlose, dynamische „Smash Bros“-Action.

Mein Fazit:Mit seinem unvergleichlichen Charakteraufgebot und der chaotischen Multiplayer-Action, Super Smash Bros. Ultimate ist unangefochten der Inbegriff eines Party-Kampfspiels, das sowohl Gelegenheitsspieler als auch Wettkampfbegeisterte anspricht.

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7. Soulcalibur VI [Bester waffenbasierter Kämpfer]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Bandai Namco Durchschnittliche Spielzeit Etwa 7 Stunden

Für Fans von Waffenkampf, „Soulcalibur VI“ bietet unvergleichliche Flüssigkeit und Tiefe. Die Kämpfe sind rasant, reaktionsschnell und machen richtig Spaß, und es gibt eine ganze Reihe großartiger Kämpfer das legendäre Krieger zum Leben erweckt. Die Ergänzung durch das „Reversal Edge“-Mechanik verleiht dem strategischen Ansatz des Spiels eine neue Dimension, während die reichhaltige Überlieferungen entführt dich in eine Welt voller epischer Duelle und düsterer Legenden. Das Spiel ist für Heimkonsolen erhältlich und eignet sich sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für ambitionierte Kämpfer.

Wenn Sie Lust auf ein Kampfspiel haben, das sowohl Spektakel als auch Tiefe bietet, wird Sie „Soulcalibur VI“ nicht enttäuschen.

Mein Fazit:Soulcalibur VI gilt als der führende waffenbasierte Kampfspiel-Titel, der flüssige Kampfmechaniken mit strategischer Tiefe verbindet und sowohl Gelegenheitsspieler, die auf Spektakel aus sind, als auch Wettkampfspieler, die nach Meisterschaft streben, anspricht.

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8. King of Fighters XV [Bester teambasierter Kampfspiel]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber SNK Durchschnittliche Spielzeit ca. 40 Stunden

King of Fighters XV knüpft an seine Tradition an – mit packender, rasanter Action und einem eine ganze Reihe von Kultfiguren, die die Fans seit Jahrzehnten lieben.

Egal, ob du alleine spielst oder dich mit Freunden zusammentust – das Spiel belohnt deine Fähigkeiten mit seinen komplexe Kombos und Teammechaniken. Es ist eine echte Herausforderung, bei der du in jedem Spiel dazu gezwungen bist, deine Taktik zu verfeinern.

Wenn du aufTeam-basierte Kämpfer mit rasanten Action-Szenen und komplexen Kombos, KOF XV ist ein absolutes Muss.

Mein Fazit:King of Fighters XV bietet mit seinen explosiven Combos und seiner taktischen Tiefe das ultimative teambasierte Kampferlebnis und ist damit perfekt für Spieler, die sich durch Koordination und präzise Ausführung auszeichnen.

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Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2013 Urheber Lab Zero Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 14 Stunden

Skullgirls 2nd Encore bietet eine fantastische Mischung aus tiefgehende, komplexe Kampfmechaniken und wunderschöne handgezeichnete Animationen. Obwohl es sich um einen Indie-Titel handelt, kann sich dieses Kampfspiel mit den Besten messen und bietet ein eine Reihe schrulliger Charaktere und ein sich ständig weiterentwickelndes Metagame. Die Spielmechanik ist komplex, dennoch ist das Spiel leicht zugänglich und bietet hervorragende Tutorials für Anfänger sowie Wettkämpfe auf hohem Niveau für alle, die diese Sportart meistern wollen. Mit seinen einzigartigen Figuren und seinem Stil ist es auch zu einem Popkultur-Phänomenund damit die gesamte Fighting-Game-Community und darüber hinaus beeinflusst.

Wenn du auf der Suche nach etwas bist, das sowohl optisch atemberaubend als auch spielerisch befriedigend ist, ist „Skullgirls 2nd Encore“ ein absolutes Juwel.

Mein Fazit:Skullgirls 2nd Encore beweist, dass Indie-Kampfspiele mit AAA-Titeln mithalten können. Es bietet wunderschöne handgezeichnete Animationen und Spielmechaniken auf Turnier-Niveau, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch Wettkampf-Puristen zufriedenstellen.

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10. Melty Blood: Type Lumina [Der beste rasante Anime-Kampfspiel]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen PC, PS4, Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Baguette Durchschnittliche Spielzeit ca. 42 Stunden

Schnell, spektakulär und unglaublich unterhaltsam, Melty Blood: Type Lumina erweckt das Genre der Anime-Kampfspiele mit seiner extrem präzisen Spielmechanik und seinem rasanten Gameplay zum Leben. Das Spiel bietet eine hervorragende Balance zwischen Zugänglichkeit und Tiefe und eignet sich daher sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Spieler. Mit einem ein markanter visueller Stil und kampfbetonte Kombinationsangriffe, Es ist ein Spiel, das schnelle Reflexe und Geschicklichkeit belohnt.

Wenn Sie eine Auswahlliste der Die besten Anime-Spiele und sich eine wünschen, die nur Action und keinerlei Füllmaterial bietet, Typ Licht ist eine klare Empfehlung. Es ist einladend, hat aber auch diesen Wettkampfcharakter, bei dem das Verbessern süchtig macht und sich jede noch so kleine Optimierung in der Ausführung auszahlt.

Mein Fazit:Melty Blood: Type Lumina zeichnet sich durch blitzschnelle Anime-Kämpfe mit ausgefeilter Spielmechanik aus, die Reflexe und Geschicklichkeit belohnt – ideal für Spieler, die sofortige Action suchen, ohne dabei auf Spieltiefe verzichten zu wollen.

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Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, PS4, Switch, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Arc System Works Durchschnittliche Spielzeit etwa 12 Stunden

BlazBlue: Cross-Tag-Kampf ist ein explosives Crossover, das Figuren aus BlazBlue, Persona 4 Arena, Ruby, Weiss, Blake und YangundUnter der Nacht – Geburt. Die 2-gegen-2-Kämpfe sind rasant und hektisch und verfügen über ein einzigartiges Tag-System, mit dem du eigene Teams mit verheerendem Kombinationspotenzial zusammenstellen kannst. Egal, ob Sie wegen der atemberaubenden Action oder wegen der schillernden Figuren dabei sind, Cross-Tag-Kampf bietet eine frische, spannende Interpretation des Kampfspiel-Genres.

Es ist die ideale Wahl für Spieler, die etwas Neues ausprobieren möchten, und seine Dank der leicht zu erlernenden Spielmechanik ist es ein idealer Einstieg für Anfänger.

Mein Fazit: Cross-Tag-Kampf Das Spiel trifft mit seinem leicht zugänglichen Spielprinzip und den rasanten 2-gegen-2-Kämpfen genau den richtigen Ton und ist damit der perfekte Einstieg für Neulinge, bietet aber gleichzeitig genug Tiefe, um auch erfahrene Spieler zu fesseln.

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12. UFC 5 [Beste realistische Kampfsimulation]

Unsere Bewertung 7.9

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Plattformen PS5, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Electronic Arts Inc., EA Sports Durchschnittliche Spielzeit ~24 Stunden

Wenn du auf der Suche nach dem ultimativen UFC-Spiel bist, UFC 5 liefert überzeugende Argumente, indem es MMA als Sport und nicht als eine Aneinanderreihung von Highlight-Szenen behandelt, bei denen man nur auf Knöpfe hämmert.

Das Spiel besticht durch atemberaubende Grafik und unglaublich realistische Animationen, die jeden Schlag, jeden Tritt und jeden Submission-Griff authentisch wirken lassen. Dank einer erweiterten Auswahl an legendären Kämpfern und aufstrebenden Stars hast du zahlreiche Möglichkeiten, verschiedene Kampfstile zu meistern – von brutalen Strikern bis hin zu technischen Grapplern.

Das überarbeitete Grappling-System verleiht dem Bodenkampf deutlich mehr Tiefe, während sich die Schlag- und Tritttechniken reaktionsschneller und wirkungsvoller anfühlen als je zuvor. Spezielle Techniken wie Sprungknie, Drehfaustschläge und vernichtende Ground-and-Pound-Kombinationen sorgen für Momente purer Spannung.

Im Karrieremodus kannst du deinen Kämpfer von Grund auf aufbauen, während der Online-Mehrspielermodus deine Fähigkeiten auf die ultimative Probe stellt.

Mein Fazit:Wenn du Lust auf authentische MMA-Action mit ausgefeilten Spielmechaniken und realistischen Kämpfen hast, UFC 5 ist das ultimative Kampfsimulationserlebnis.

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Unsere Bewertung 7.6

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Plattformen PS4, PC (über das PlayStation Network) Erscheinungsjahr 2021 Urheber Mischen Durchschnittliche Spielzeit etwa 12 Stunden

Wenn es um Präzision und technisches Kämpfen geht, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ist immer noch der König. Dieses Spiel legt Wert auf ein hohes Können und bietet detaillierte, methodische Kämpfe, bei denen jeder Zug zählt. Die Grafik ist vielleicht nicht besonders auffällig, aber die tiefgründigen Kampfmechaniken werden dich fesseln.

Wenn du auf der Suche nach einem Kampfspiel bist, bei dem Übung und Strategie mehr zählen als spektakuläre Moves, Virtua Fighter 5 da ist es.

Mein Fazit:Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown bleibt der Goldstandard unter den technischen Kampfspielen und belohnt geduldige Spieler, denen Präzision und methodisches Vorgehen wichtiger sind als auffällige Effekte.

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14. Waffen [Der einzigartigste Kämpfer]

Unsere Bewertung 7.4

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit ~95 Stunden

Waffen ist mit seinem der Einsatz von ausfahrbaren Armen, die ein völlig neues Kampfsystem ermöglichen. Es ist leicht zugänglich und macht Spaß, ideal für schnelle Spiele, bei denen man einfach loslegen kann, bietet aber auch genügend Tiefe, um auch für ambitionierte Spieler interessant zu bleiben. Die bunte Charakterpalette und die abwechslungsreichen Arenen sorgen dafür, dass Waffen ein Riesenspaß für den lokalen und Online-Mehrspielermodus.

Wenn du einen anderen Kämpfertyp suchst, der dennoch für spannende Kämpfe sorgt, Waffen ist die perfekte Wahl.

Mein Fazit:Waffen schafft sich mit einem innovativen Kampfsystem eine eigene Nische, das für Gelegenheitsspieler leicht zugänglich und gleichzeitig tiefgründig genug für Wettkämpfe ist.

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15. Fighting EX Layer [Das beste Geheimtipp]

Unsere Bewertung 7.2

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Plattformen PC, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Arche Durchschnittliche Spielzeit Etwa 10 Stunden

Fighting EX Layer ist vielleicht nicht so bekannt, aber es ist ein absolutes Ein Geheimtipp für Fans von Kampfspielen. Das Spiel baut auf dem Erbe des Street Fighter EX Reihe, die ein tiefgehendes Spielsystem und ein einzigartiges „Gachi“-System, das präzises Timing und Kombos belohnt. Die beeindruckende Grafik und die Ausgewogenheit zwischen Zugänglichkeit und Tiefe machen es zu einem unterschätzten Juwel für alle, die es ernst meinen mit dem Meistern von Kampfspielen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer einzigartigen und lohnenden Herausforderung sind, sollten Sie Fighting EX Layer.

Mein Fazit:Fighting EX Layer ist ein unterschätztes Meisterwerk, das von Fans von Kampfspielen ernsthaft beachtet werden sollte – mit einzigartigen Spielmechaniken und einer lohnenden Tiefe, die es mit den größten Namen des Genres aufnehmen kann.

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Mein Fazit

Wenn es um die besten Kampfspiele geht, ist wirklich für jeden Spielertyp etwas dabei. Diese herausragenden Titel garantieren unvergessliche Erlebnisse:

Für Wettkampfpuristen → Street Fighter 6 . Der Inbegriff traditioneller Kampfspiele mit seinem ausgefeilten Drive-System und seiner ausgeklügelten Spielmechanik, die Geschicklichkeit und Strategie auf höchstem Niveau belohnen.

. Der Inbegriff traditioneller Kampfspiele mit seinem ausgefeilten Drive-System und seiner ausgeklügelten Spielmechanik, die Geschicklichkeit und Strategie auf höchstem Niveau belohnen. Für Anime-Fans → Dragon Ball FighterZ . Ein visuell atemberaubender 3-gegen-3-Kampfspiel, das die explosive Energie des Animes einfängt und gleichzeitig eine leicht zugängliche Steuerung sowie umfangreiche Kombinationsmöglichkeiten für alle Spielstärken bietet.

. Ein visuell atemberaubender 3-gegen-3-Kampfspiel, das die explosive Energie des Animes einfängt und gleichzeitig eine leicht zugängliche Steuerung sowie umfangreiche Kombinationsmöglichkeiten für alle Spielstärken bietet. Für technische Kämpfer → Tekken 8 . Der derzeit beste 3D-Kampfspiel-Titel mit atemberaubender Grafik und durchdachten Kämpfen, die in jedem Match präzises Timing und taktisches Denken erfordern.

. Der derzeit beste 3D-Kampfspiel-Titel mit atemberaubender Grafik und durchdachten Kämpfen, die in jedem Match präzises Timing und taktisches Denken erfordern. Für MMA-Fans → UFC 5. Die authentischste Mixed-Martial-Arts-Simulation, die realistische Schlag-, Grappling- und Bodenkampftechniken vereint – für Spieler, die sich nach realitätsgetreuer Kampfsport-Action sehnen.

Ganz gleich, welchen Kampfstil du bevorzugst: Diese Spiele gehören 2026 zum absoluten Besten, was das Genre zu bieten hat!

Häufig gestellte Fragen