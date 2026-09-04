Rezension zu „Spider-Man: Brand New Day“ 2026: Eine realistische MCU-Geschichte

Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

In meiner Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ habe ich Tom Hollands vierten Auftritt überwiegend positiv bewertet: Der Film ist eine gelungene Ergänzung seiner Spider-Man-Reihe, aber vielleicht nicht der beste? Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat der Film auf Metacritic eine Kritikerbewertung von 66 und auf Rotten Tomatoes 89 % – beide Werte können sich noch ändern, sobald weitere Kritiken hinzukommen.

Der Film kam am 31. Juli 2026 in die Kinos, hat eine Laufzeit von 145 Minuten und ist in den USA ab 13 Jahren (PG-13) sowie in Großbritannien ab 12 Jahren (12A) freigegeben. Die Handlung knüpft an „Spider-Man: No Way Home““ an, wobei die Welt Peter Parkers Identität als Superheld Spider-Man vergessen hat.

Als ich mich hinsetzte, um diese Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ zu verfassen, verlieh dieser Neuanfang Peters Reise sofort einen viel düstereren, persönlicheren Ton.

Ich habe „Brand New Day“ in einem normalen Kino gesehen, und der Fokus auf Peters Isolation erinnerte mich an das PS5-Spiel „Spider-Man 2“ von Insomniac, in dem Peter ebenfalls Bedrohungen ausgesetzt ist, die seinen Geist und sein Verhalten beeinflussen. Als Gamer fand ich diese Verbindung beim Verfassen dieser Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ besonders interessant.

Filme und Serien auf Prime Amazon Prime 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Streamen Sie beliebte Filme, TV-Serien und Live-TV, die in Prime enthalten sind, sowie noch mehr Inhalte mit Zusatzabonnements. Starten Sie Ihre kostenlose Testphase

„Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“: Kurzinfo

Wenn ihr nach „Wie lang ist der neue Spider-Man-Film?“ oder „Welche Altersfreigabe hat der neue Spider-Man-Film?“ sucht, findet ihr hier einen kurzen Überblick über den Film, einschließlich Laufzeit, Altersfreigabe, Hauptdarstellern und seiner Einordnung im Marvel Cinematic Universe (MCU).

Erscheinungsdatum 31. Juli 2026 (USA) Regisseur Destin Daniel Cretton Studio Sony Pictures Entertainment, Marvel Studios Laufzeit 145 Minuten (2 Stunden 25 Minuten) MPA-Einstufung (USA) PG-13 BBFC-Altersfreigabe (Großbritannien) 12A Teil der Reihe 4. Spider-Man-Film im MCU, MCU-Phase 6 Hauptdarsteller Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei, Mark Ruffalo Rotten Tomatoes 89 % (Kritiker), 98 % (Publikum) Metacritic 66 (Kritiker), 8,0 (Nutzer) Wo zu sehen Im Kino

Zusammenfassung der Handlung (leichte Spoiler)

Nach „Spider-Man: No Way Home““ hat die Welt Peter Parkers Identität vergessen. Peter hat die letzten vier Jahre damit verbracht, New York als Spider-Man zu beschützen, doch das Leben ohne die Menschen, die er liebt, fordert offensichtlich seinen Tribut.

Zu sehen, wie Michelle „MJ“ Jones-Watson und Ned Leeds sich ein neues Leben aufbauen, ohne ihn zu kennen, lässt Peter zunehmend isoliert zurück. Seine Routine ändert sich, als ein mysteriöser Telepath – den ich in dieser Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ erst im letzten Abschnitt verraten werde – beginnt, die Kontrolle über gewöhnliche Menschen zu übernehmen und sie dazu zu benutzen, Angriffe in der ganzen Stadt zu verüben.

Die Bedrohung kann nicht in Peters Gedanken eindringen, was Spider-Man in eine ungewöhnliche Lage gegenüber einem Feind versetzt, der fast jeden in eine Waffe verwandeln kann. Während die Angriffe immer gefährlicher werden, muss sich Peter zudem mit Veränderungen seiner eigenen Kräfte auseinandersetzen.

Mac Gargan, auch bekannt als Scorpion, kehrt als noch größere physische Bedrohung zurück. Doch im Gegensatz zu seinem ersten Auftritt und seiner Nebenrolle in „Spider-Man: Homecoming“ ist er nun mit einer gepanzerten Ausrüstung und einem mechanisierten Schwanz ausgestattet

Ein Punkt, den ich in dieser Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ besonders hervorheben möchte, ist, wie viel besser seine Kampfszenen dieses Mal umgesetzt sind. Seine größere Rolle sorgt für eine zusätzliche Ebene der Gefahr, während Peter versucht, die Stadt zu beschützen und gleichzeitig mit seinen eigenen persönlichen Konflikten fertig zu werden.

Besetzung & Figuren

In „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ spielen Tom Holland als Peter Parker/Spider-Man, Zendaya als MJ, sowie Jacob Batalon als Ned, zusammen mit einer erweiterten Besetzung, zu der Sadie Sink, Jon Bernthal, Florence Pugh, Mark Ruffalo, Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas und Michael Mando gehören.

Mando kehrt in der oben beschriebenen Rolle des Scorpion zurück, während Tillman und Colón-Zayas die neuen Figuren Bill Metzger und Detective Jean DeWolff spielen. Auch Sink spielt eine neue Figur, aber ich werde hier in diesem Teil meiner Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ noch nichts verraten.

Bernthal, Pugh und Ruffalo setzen alle ihre MCU-Rollen als Frank Castle/Punisher, Yelena Belova/Black Widow und Bruce Banner/Hulk aus früheren Marvel-Projekten fort. Auch Regisseur Destin Daniel Cretton kann auf eine MCU-Vergangenheit zurückblicken, nachdem er bei „Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe“ Regie geführt hat.

Auch einige andere Spider-Man-Bösewichte tauchen im Film auf. Boomerang, Tarantula, Ramrod und Tombstone haben kurze Auftritte in der Eröffnungssequenz, was ich als eine gelungene Idee empfand, die ich in dieser Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ unbedingt erwähnen wollte. Sie bringen ein paar bekannte Comic-Gesichter ins Spiel, ohne dabei die Haupthandlung zu überfrachten.

Etwas, worauf ich in dieser Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ hinweisen möchte, ist, dass diese kurzen Gastauftritte für langjährige Leser der Marvel-Comics als unterhaltsame Easter Eggs dienen werden.

Ehrliche Kritik: Was funktioniert

Für mich ist Peters persönliche Entwicklung der wichtigste Punkt, den ich in dieser Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ hervorheben möchte. Sein Leben, nachdem er in Vergessenheit geraten ist, gibt Holland mehr Spielraum, Peter als Erwachsenen darzustellen, der mit Einsamkeit, verlorenen Freundschaften und dem hohen Preis des Heldendaseins zu kämpfen hat.

Mir haben auch die Action-Szenen gefallen, denn Cretton verleiht den großen Kampfszenen und den praktischen Set-Stücken Energie. Holland überzeugt sowohl in den Action-Szenen als auch in den ruhigeren Momenten und verleiht Peters Kämpfen zwischen den größeren Sequenzen genügend Gewicht.

Sinks Figur war für mich ein weiterer Höhepunkt in dieser Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag““. Ihre Motivation ermöglicht mehr emotionale Tiefe als eine generische Bedrohung, was ihre Handlungen etwas verständlicher macht – selbst wenn sie Peter und andere dadurch in Gefahr bringen. Diese zusätzliche Sympathie ließ den Konflikt persönlicher wirken als einen typischen Superheldenkampf.

Ehrliche Kritik: Was nicht funktioniert

In dieser Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ ist es erwähnenswert, dass der Film zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels bei Kritikern die niedrigste Bewertung aller MCU -Spider-Man-Filme hat. Und der Hauptgrund dafür könnte sein, wie viel der Film in einen einzigen Film packen will.

Die Geschichte funktioniert zwar als eigenständiges Abenteuer. Allerdings hatte ich manchmal das Gefühl, dass zu viele Charaktere und Nebenhandlungen gleichzeitig unter einen Hut gebracht werden sollten. Ich hätte mir mehr Zeit für bestimmte Charakterentwicklungen gewünscht, doch der Film wechselt oft zu einer anderen Nebenhandlung, bevor diese vollständig ausgearbeitet sind, wodurch einige Charaktere unterentwickelt bleiben.

Ich verfolge das MCU seit „Iron Man“ im Jahr 2008 und habe es immer geliebt, wenn bekannte Figuren in anderen Projekten auftauchten. Doch die hier wiederkehrenden MCU-Figuren stellen Verbindungen zu früheren Filmen und Serien her, was Teile der Geschichte für diejenigen schwerer nachvollziehbar machen kann, die das gemeinsame Universum nicht mitverfolgt haben.

Einige Kritiken zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ beschreiben den Film als denjenigen, der am stärksten mit dem gesamten MCU-Franchise verknüpft ist als die vorherigen Teile, und dem stimme ich zu.

Wie schneidet der Film im Vergleich zu früheren MCU-Spider-Man-Filmen ab?

Wenn Sie diese Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ lesen, um herauszufinden, wie der Film im Vergleich zu Hollands früheren Filmen abschneidet, so rangiert er bei den Kritikern laut den Zahlen am Ende der Liste. Hier ist ein Vergleich aller vier MCU -Spider-Man-Filme:

Film Erscheinungsjahr Laufzeit Metacritic RT (Kritiker) Spider-Man: Homecoming 2017 133 Min. 73 92 % Spider-Man: Weit weg von zu Hause 2019 129 Min. 69 91 % Spider-Man: No Way Home 2021 148 Min. 71 93 % Spider-Man: Ein ganz neuer Tag 2026 145 Min. 66 89 %

Obwohl der Abstand nicht wirklich groß ist und sich die Zahlen noch verschieben können, sobald weitere Rezensionen zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ eintreffen, deuten die aktuellen Bewertungen darauf hin, dass die Kritiker von diesem Teil insgesamt weniger beeindruckt waren.

Wie schneidet der Film im Vergleich zu den Spider-Man-Spielen ab?

„Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ weist einige interessante Parallelen zu den „Spider-Man“-Spielen von Insomniac auf, die allesamt großartige PS5-Spiele sind. Im Film muss Peter damit leben, dass alle seine Identität vergessen haben, wodurch er von den Menschen, die er einst kannte, abgeschnitten ist.

Das erinnerte mich beim Verfassen dieser Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ an „Spider-Man: Miles Morales“, in dem Miles ebenfalls versucht, seine Rolle als Spider-Man mit seinem Gefühl der Isolation und seinen persönlichen Beziehungen in Einklang zu bringen. „Spider-Man 2“ bietet durch seine Venom-Handlung einen weiteren Vergleichspunkt. Der Symbiont verleiht Peter größere Kräfte, beeinflusst dabei jedoch sein Verhalten und seine Beziehungen, während „Brand New Day“ Peters neue Fähigkeiten in ähnlicher Weise mit seinen persönlichen Konflikten verknüpft.

Der gedankenkontrollierende Antagonist des Films wirkt zudem wie eine Idee, die sich gut als Spielmechanik eignen würde. Als ich im Rahmen dieser Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ über die Handlung nachdachte, wurde mir klar, wie unglaublich spannende Spielsituationen entstehen könnten, wenn sich zufällige Passanten gegen Spider-Man wenden würden.

Dabei handelt es sich jedoch nur um thematische Ähnlichkeiten und nicht um eine Verbindung in der Hintergrundgeschichte, da die Spiele von Insomniac und die MCU-Filme in getrennten Kontinuitäten existieren. Wenn ihr die Spieleseite erkunden möchtet, beginnt mit einigen der besten Spider-Man-Spiele, zu denen auch die beiden oben genannten Titel gehören.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Wo kann man „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ sehen?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ nur in den Kinos zu sehen; ein Veröffentlichungstermin für digitale Plattformen oder Streamingdienste wurde noch nicht bekannt gegeben. Aktuelle MCU-Filme sind in der Regel etwa 60 bis 90 Tage nach ihrem Kinostart auf digitalen und Streaming-Plattformen verfügbar, doch der genaue Zeitpunkt kann variieren und lässt sich in dieser Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ noch nicht bestätigen.

Während ihr auf die Veröffentlichung für zu Hause wartet, könnt ihr euch mit den „Spider-Man“-Titeln von Insomniac, die zu den herausragenden PC-Spielen zählen, noch mehr Action mit dem Spinnennetz gönnen. Sie bieten eine weitere Möglichkeit, Spider-Man zu entdecken, und lassen euch erleben, wie ein anderes, interaktiveres Medienformat die Figur darstellt.

Filme und Serien auf Prime Amazon Prime 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Streamen Sie beliebte Filme, Fernsehserien und Live-TV, die im Prime-Abonnement enthalten sind, sowie noch mehr Inhalte mit Zusatzabonnements. Starten Sie Ihre kostenlose Testphase

Wie bereitet „Brand New Day“ die nächsten Marvel-Filme vor?

⚠️ SPOILER: „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ enthält eine Szene nach dem Abspann, die einen rätselhaften Hinweis auf Spider-Mans Zukunft gibt. Neds App „Spidey Tracker“, die er entwickelt hat, um öffentliche Sichtungen von Spider-Man zu verfolgen, registriert eine neue Sichtung und zoomt aus New York heraus, bis das Signal irgendwo außerhalb der Erde erscheint, gefolgt von einem Titelbild mit der Aufschrift „Spider-Man wird zurückkehren“.

Einige Fans bringen diesen Hinweis mit „Avengers: Secret Wars“ in Verbindung, wo Spider-Man gemäß der Handlung der „Secret Wars“-Comics außerhalb der Erde landen könnte. Andere spekulieren, dass die Szene nach dem Abspann mit einem anderen Spider-Man aus einem anderen Universum zusammenhängen könnte, wie in „Spider-Man: No Way Home““.

Es besteht auch eine mögliche Verbindung zu „Avengers: Doomsday“, der am 18. Dezember 2026 erscheint, mit Robert Downey Jr. in der Rolle des Doctor Doom und einem riesigen Ensemble, darunter die X-Men, die Fantastic Four sowie die Thunderbolts/New Avengers. „Avengers: Secret Wars“ folgt am 17. Dezember 2027 und bildet den Abschluss von Phase Sechs und der Multiverse-Saga.

In dieser Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ sollte jedoch erwähnt werden, dass zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels Hollands Mitwirkung in den beiden kommenden Avengers-Filmen noch nicht bestätigt ist.

Mein Fazit zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“

Abschließend möchte ich diese Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ damit zusammenfassen, dass es sich um einen Film handelt, den ich sowohl MCU- als auch Comic-Fans guten Gewissens empfehlen kann. Er bietet eine sinnvolle Fortsetzung von Peter Parkers Geschichte und liefert gleichzeitig die Action und den Humor, die man von einem großartigen Abenteuer mit dem Netzschwinger erwartet.

Es ist nicht der beste Teil der MCU -Spider-Man- Reihe – die überfüllte Besetzung und die Verknüpfungen zu früheren MCU-Projekten machen es für Gelegenheitszuschauer schwieriger, dem Geschehen zu folgen. Dennoch lohnen sich die Darstellerleistungen, die Action, die emotionalen Momente und Sinks Figur die 145-minütige Laufzeit.

Ich schließe diese Rezension zu „Spider-Man: Ein ganz neuer Tag“ mit einem weiteren Hinweis darauf, dass der Film direkt an „Spider-Man: No Way Home““ anknüpft. Wenn ihr euch zuerst den Vorgänger anschaut, erhaltet ihr den nötigen Kontext, um Peters Situation zu verstehen und zu erkennen, warum seine Isolation ein so wichtiger Teil der Geschichte ist.

Filme und Serien auf Prime Amazon Prime 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Streamen Sie beliebte Filme, Fernsehserien und Live-TV, die in Prime enthalten sind, sowie noch mehr mit Zusatzabonnements. Starten Sie Ihre kostenlose Testphase

Häufig gestellte Fragen