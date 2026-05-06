Bestes Familienspiel bei den Game Awards 2025: Alle Nominierten

Familienangebote bieten oft die schönsten gemeinsamen Momente Die Game Awards, und die Auswahl der besten Familienspiele 2025 zeigt, wie viel Freude und Zusammengehörigkeit diese Erlebnisse bereiten können.

Familienspiele bieten Raum für gemeinsames Spielen aller Altersgruppen und verbinden Zusammenarbeit, Kreativität, einfache Spielmechaniken und jugendfreie Inhalte zu einem Erlebnis, an dem jeder Freude hat.

In der diesjährigen Kategorie werden sechs Nominierte vorgestellt, die Eltern, Kindern und Gelegenheitsspielern gleichermaßen unkomplizierten Spielspaß und unvergessliche gemeinsame Momente bieten. Zu den Nominierten gehören:

Donkey Kong Bananza – Das Spiel basiert auf klassischem Plattformspiel mit klaren Zielen und einfacher Steuerung, sodass auch jüngere Spieler problemlos mitspielen können.

Das Spiel basiert auf klassischem Plattformspiel mit klaren Zielen und einfacher Steuerung, sodass auch jüngere Spieler problemlos mitspielen können. LEGO-Party – Im Mittelpunkt dieses Titels stehen schnelle Minispiele, die man sofort spielen kann und die sich ideal für Familienfeiern und kurze Spielrunden eignen.

Im Mittelpunkt dieses Titels stehen schnelle Minispiele, die man sofort spielen kann und die sich ideal für Familienfeiern und kurze Spielrunden eignen. LEGO Voyagers – Familien können ein Abenteuer erleben, bei dem es um Entdeckungen, kreative Problemlösungen und einfache Rätsel geht, die eher zur Zusammenarbeit als zum Wettbewerb anregen.

Familien können ein Abenteuer erleben, bei dem es um Entdeckungen, kreative Problemlösungen und einfache Rätsel geht, die eher zur Zusammenarbeit als zum Wettbewerb anregen. Mario Kart World – Das Spiel bietet den gewohnten Rennspaß mit überarbeiteten Strecken, übersichtlicheren Hilfestellungen und umfangreichen Barrierefreiheits-Einstellungen für jüngere oder weniger erfahrene Spieler.

Das Spiel bietet den gewohnten Rennspaß mit überarbeiteten Strecken, übersichtlicheren Hilfestellungen und umfangreichen Barrierefreiheits-Einstellungen für jüngere oder weniger erfahrene Spieler. Sonic Racing CrossWorlds – Dieses Rennspiel verbindet Geschwindigkeit und farbenfrohe Grafik mit einer leicht zu erlernenden Steuerung, sodass Kinder problemlos einsteigen können, während es gleichzeitig älteren Spielern ausreichend Spieltiefe bietet.

Dieses Rennspiel verbindet Geschwindigkeit und farbenfrohe Grafik mit einer leicht zu erlernenden Steuerung, sodass Kinder problemlos einsteigen können, während es gleichzeitig älteren Spielern ausreichend Spieltiefe bietet. Geteilte Fiktion–Im Mittelpunkt des Spiels stehen gemeinsames Geschichtenerzählen und das Lösen von Rätseln, wodurch Familien dazu angeregt werden, miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

Welche Spiele wurden 2025 für den Preis als bestes Familienspiel nominiert?

The Das beste Familienspiel 2025 Die Nominierten decken ein breites Spektrum an barrierefreien, leicht erlernbaren Aktivitäten ab, die sich für altersgemischte Gruppen eignen und Familien einfache Möglichkeiten bieten, gemeinsam zu spielen.

Schauen wir uns all diese fantastischen Spiele einmal genauer an.

Donkey Kong Bananza bietet ein warmherziges und zugängliches Plattform-Erlebnis, das perfekt in die Nominierte für den Preis „Beste Familie“ 2025 Spielaufstellung. Das Spiel besticht durch einfache Spielmechanik, intuitive Steuerung, einen moderaten Schwierigkeitsgrad und helle Umgebungen die jüngeren Spielern helfen, bei der Sache zu bleiben, ohne sich überfordert zu fühlen.

Pro-Tipp Achte darauf, bei kniffligen Plattformabschnitten einen jüngeren Spieler mit einem Erwachsenen zusammenzuspielen, damit ihr euch gegenseitig unterstützen und versteckte Gegenstände effizienter einsammeln könnt.

Jede Stufe fördert die Zusammenarbeit und bietet Familien die Möglichkeit, Probleme zu lösen leichte Rätsel gemeinsam sammeln oder Sammlerstücke teilen, die Teamarbeit statt Konkurrenz belohnen.

Der Humor bleibt sympathisch, das Tempo gleichmäßig, und die Animationen verleihen dem Spiel einen zusätzlichen Charme, der sowohl Kinder als auch Erwachsene anspricht. Mit seiner Mischung aus Erkundung und gemeinsamen Aufgaben bietet das Spiel einen hohen Wiederspielwert für Familien, die Spaß daran haben, kreative Herausforderungen sie können nebeneinander absolvieren.

LEGO-Party legt den Schwerpunkt auf schnellen, unbeschwerten Spaß, an dem Familien jeden Alters gemeinsam teilhaben können, wodurch es sich nahtlos in das Familienspiele – Spiel des Jahres 2025 Gespräch. Der Reiz des Spiels liegt vor allem in einfache Minispiele, farbenfrohe Animationen und eine einfache Steuerung, die jüngeren Spielern helfen, sich von Anfang an sicher zu fühlen.

Pro-Tipp Wechseln Sie regelmäßig die Minispiele und aktivieren Sie Hilfestellungen, damit auch jüngere Spieler bei schnelleren Herausforderungen bei Laune bleiben und mithalten können.

Jede Aktivität sorgt für ein lebhaftes Tempo, ohne dabei zu anstrengend zu werden, und der Humor ist stets harmlos und verspielt, sodass er für Gruppen unterschiedlichen Alters geeignet ist. Familien können kurze Runden für schnelle Spielrunden oder längere Spielzeiten mit wechselnden Herausforderungen genießen, die Wiederspielwert.

Mit Unterstützung vor Ort und online, intuitiven Menüs und hilfreichen Hinweisen für neue Spieler schafft das Spiel einen einladenden Rahmen für kooperative und kompetitive Momente, die für jeden zugänglich sind.

LEGO Voyagers bietet ein ruhiges und fantasievolles Abenteuer, bei dem Zusammenarbeit, Erkundung und kreative Problemlösung, was es zu einem der herausragenden Beiträge unter den Die besten Koop-Spieleda draußen.

Das Spiel lädt Familien dazu ein, in ihrem eigenen Tempo durch farbenfrohe Welten zu streifen und dabei einfache Rätsel zu lösen, die für jüngere Spieler niemals zu schwierig sind. Dank klarer Ziele und einfühlsamer Anleitungen bleibt jeder bei Laune, und die flexiblen Schwierigkeitsstufen machen es einfach, Spielrunden mit Kindern unterschiedlichen Alters zu organisieren.

Pro-Tipp Teilt euch die Aufgaben während der Erkundung auf – ein Spieler sammelt Ressourcen, während der andere Rätsel löst –, um reibungslos durch jede Welt voranzukommen.

Der Reiz liegt darin, zusammenzuarbeiten statt gegeneinander anzutreten, und die Vielfalt der Missionen sorgt für Abwechslung, ohne Neulinge zu überfordern. Mit seinem farbenfrohen Grafikstil und seiner einladenden Atmosphäre, LEGO Voyagers schafft ein gemeinsames Erlebnis, das sowohl für Kinder als auch für Erwachsene bereichernd ist.

Mario Kart World bietet Familien rasante Rennaction, die für jedes Spielniveau einladend wirkt, unterstützt durch umfassende Barrierefreiheitsoptionen und Intelligente Assistenzfunktionen die neuen Spielern helfen, den Überblick zu behalten. Auch wenn es den Preis nicht gewinnt, ist es wirklich eines der die besten Familienspiele auf der Nintendo Switch.

Das Spiel verbindet bekannte Kart-Mechaniken mit neuen Strecken, übersichtlicheren Benutzeroberflächenelementen und einer sanfteren Lernkurve, sodass Kinder ohne Frust einsteigen können.

Pro-Tipp Aktiviere die intelligente Lenkung und die automatische Beschleunigung für neue Spieler, damit die ganze Familie im Rennen bleiben kann, ohne ständig neu starten zu müssen.

Dank der Kombination aus lokalem und Online-Modus bietet das Spiel Familien verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam zu spielen – ganz gleich, ob sie sich einen freundschaftlichen Wettkampf wünschen oder lieber an Teamrennen teilnehmen, bei denen Zusammenarbeit gefragt ist. Die plattformübergreifende Unterstützung erleichtert es zudem Gruppen mit unterschiedlichen Geräten, sich derselben Lobby anzuschließen.

Mit seiner farbenfrohen Inszenierung, dem gleichmäßigen Tempo und dem Fokus auf gemeinsamen Spaß, Mario Kart World setzt die Tradition der Serie fort, ein familienfreundlicher MehrspielermodusErfahrung.

Sonic Racing CrossWorlds bietet Familien rasante, farbenfrohe Rennen und sorgt dank intuitive Bedienelemente sowie übersichtliche Hilfestellungen, die jüngeren Spielern helfen, bei jedem Rennen selbstbewusst zu bleiben.

Das Spiel verbindet kooperative Teammechaniken mit klassischem Arcade-Rennspiel und bietet Familien die Möglichkeit, gegeneinander anzutreten oder mithilfe gemeinsamer Boosts und abgestimmter Strategien zusammenzuarbeiten.

Pro-Tipp Setzen Sie Team-Boosts strategisch ein, indem Sie in der Nähe Ihrer Teamkollegen bleiben. So bleibt die Geschwindigkeit aller hoch, auch wenn das Spielniveau unterschiedlich ist.

Dank der farbenfrohen Grafik, dem rasanten Spieltempo und den einfachen Tutorials können neue Spieler die Grundlagen ganz ohne Druck erlernen, während das Spiel gleichzeitig genug Tiefe bietet, um auch erfahrene Spieler zu fesseln. Mit Cross-Play, flexiblen Spielmodi und einer familienfreundlichen Aufmachung, Sonic Racing CrossWorlds zeichnet sich als unterhaltsame und leicht zugängliche Option innerhalb der Nominierte für das beste Familienspiel bei den Game Awards 2025Kategorie.

Geteilte Fiktion bietet ein sanftes, storybasiertes Abenteuer, das Familien dazu einlädt, gemeinsam einfache Rätsel sowie gemeinsame Entscheidungsfindung, wodurch ein Spielerlebnis entsteht, bei dem Teamwork mehr zählt als Wettbewerb. Der sanfte Grafikstil des Spiels und das langsame, gleichmäßige Tempo sorgen dafür, dass sich jüngere Spieler wohlfühlen, während ältere Spieler die erzählerischen Ebenen genießen können, die sich durch kooperative Entscheidungen entfalten.

Pro-Tipp Lassen Sie jüngere Spieler die Dialogoptionen übernehmen, während ältere Spieler die Rätselschritte bewältigen, um einen ausgewogenen kooperativen Ablauf der Geschichte zu schaffen.

Die Spielmechanik ist klar und intuitiv, sodass jeder ohne Frust gleichberechtigt mitmachen kann, und die integrierten Anleitungen führen Familien in einem natürlichen Rhythmus durch jedes Kapitel. Mit seinem herzlichen Ton, den vertrauten Themen und der leicht zugänglichen Struktur Geteilte Fiktion fügt sich nahtlos in das Sortiment ein als ruhiges, kreatives Erlebnis, das für das gemeinsame Spielen konzipiert ist.

Was macht ein Familienspiel preiswürdig?

Wir alle wissen, dass Spiel des Jahres Nominierte müssen eine unvergessliche Mischung aus Innovation, ausgefeiltem Gameplay, einer starken künstlerischen Ausrichtung und emotionaler Wirkung bieten.

Familienspiele werden jedoch unter einem anderen Blickwinkel betrachtet. Anstelle von Intensität oder tiefgreifender Emotionalität verlagert sich der Fokus auf:

Barrierefreiheit und Spielkomfort – Dank der einfachen Steuerung und der flachen Lernkurve fühlen sich jüngere Spieler sicher, während Erwachsene ohne Probleme mitspielen können.

– Dank der einfachen Steuerung und der flachen Lernkurve fühlen sich jüngere Spieler sicher, während Erwachsene ohne Probleme mitspielen können. Unterstützung für Mehrspieler-, Koop- oder lokales Spielen – Dank der gemeinsamen Spielmodi können Familien gemeinsam auf einem Bildschirm oder online spielen und so ganz natürliche und unvergessliche Erlebnisse in der Gruppe schaffen.

– Dank der gemeinsamen Spielmodi können Familien gemeinsam auf einem Bildschirm oder online spielen und so ganz natürliche und unvergessliche Erlebnisse in der Gruppe schaffen. Sichere, altersgerechte Inhalte – Freundliche Themen, harmloser Humor und ein gewaltfreies Design sorgen dafür, dass Eltern und Kinder das Spiel unbeschwert genießen können.

– Freundliche Themen, harmloser Humor und ein gewaltfreies Design sorgen dafür, dass Eltern und Kinder das Spiel unbeschwert genießen können. Wiederspielwert & Abwechslung – Dank zahlreicher Spielmodi, kreativer Werkzeuge und abwechslungsreicher Aktivitäten bleiben die Spielsitzungen immer spannend, sodass man auch nach längerer Zeit noch Freude daran hat, das Spiel wieder zu spielen.

– Dank zahlreicher Spielmodi, kreativer Werkzeuge und abwechslungsreicher Aktivitäten bleiben die Spielsitzungen immer spannend, sodass man auch nach längerer Zeit noch Freude daran hat, das Spiel wieder zu spielen. Positives soziales oder kreatives Engagement – Gemeinsame Ziele, leichte Herausforderungen und kreative Aufgaben fördern Teamarbeit und Kommunikation statt eines Wettkampfs unter hohem Druck.

Ein preiswürdiges Familienspiel fördert die Zusammenarbeit, spricht Spieler jeden Alters an und bietet die richtige Mischung aus Einfachheit und Spieltiefe, um alle zu fesseln.

Wie kann man bei den Game Awards 2025 abstimmen?

Abstimmung überalle Nominierten unter Die Game Awards 2025 erfolgt über die offizielle Website oder die mobile App der Veranstaltung, über die sich Nutzer anmelden und ihre Auswahl in allen Kategorien abgeben können, darunter auch die

Die Fans wählen einfach ihre bevorzugten Titel aus, bestätigen ihre Stimmabgabe und können jederzeit während des Abstimmungszeitraums zurückkehren, um ihre Auswahl vor Ablauf der endgültigen Frist anzupassen.

Der Ablauf ist nach wie vor unkompliziert: Es gibt klare Anweisungen und ein sicheres System, das jede bestätigte Stimme auf den endgültigen Fananteil in den Gesamtergebnissen anrechnet.

Mein Gesamtfazit zu den Nominierten für das beste Familienspiel bei den Game Awards 2025

Das diesjährige Programm zeigt, wie vielfältig und kreativ das Familienangebot mittlerweile ist, wobei jeder Nominierte etwas Besonderes für gemischte Altersgruppen zu bieten hat.

Auch wenn jeder Titel auf seine eigene Weise hervorsticht, LEGO Voyagers ist die ideale Wahl für Familien, die auf der Suche nach entspannter Entdeckung, Teamwork und einer einladenden Atmosphäre ohne Druck sind.

Dennoch gelingt es allen sechs Nominierten, herzliche und zugängliche Erlebnisse zu bieten, die Familien gemeinsam genießen können.