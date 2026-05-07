Los 7 mejores portátiles para Fortnite en 2025: opciones revolucionarias

Elegir el mejor ordenador portátil para Fortnite no es demasiado complicado, sobre todo si estás familiarizado con los componentes de un ordenador. Aunque requiere mucho trabajo, Fortnite tiene unos requisitos bastante claros, y conocer a fondo los componentes de un ordenador portátil te garantizará que puedas run Fortnite a potencia media-alta !

Si es la primera vez que compras un portátil y buscas sugerencias o consejos, estás de suerte. Esta lista no solo te mostrará algunas opciones excelentes de portátiles para juegos, sino que también te Fortnite, ¡pero también te diremos en qué fijarte si prefieres comprar por tu cuenta!

Nuestras mejores recomendaciones de portátiles para Fortnite

Ahora bien, todos los portátiles de esta lista son ideales para jugar Fortnite, pero algunos de ellos merecen una mención especial:

HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G16 – Es cierto que es un dispositivo caro, pero es uno de los portátiles de gama más alta que se pueden encontrar en este momento. ASUS TUF Gaming A15 – esta opción económica funciona a la perfección Fortnite o para otros juegos de tu elección con una configuración media. ¡Ideal para los jugadores ocasionales y para quienes no buscan potencia bruta! ASUS ROG Strix G16 – Si lo que buscas son unos gráficos espectaculares, la pantalla Nebula HD de este equipo debería ser lo que necesitas.

Pero, aunque estos son los mejores portátiles de esta lista, ¡no son los únicos!

Los 7 mejores portátiles para Fortnite: opciones potentes, de calidad y económicas

A la hora de evaluar estos modelos para encontrar el mejor portátil para Fortnite, tuve en cuenta lo siguiente: el precio, la calidad de fabricación y los componentes (CPU, GPU, RAM, espacio de almacenamiento) y, por último, De FortniteRequisitos mínimos del sistema. Ten por seguro que todos los equipos de esta lista son compatibles con Fortnite ¡en los niveles alto y medio!

Tanto si solo quieres jugar Fortnite o quieres hacer un una configuración de gaming genial, aquí está nuestra lista:

1. HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G16 [El mejor portátil para Fortnite]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Arrow Lake Ultra 9-285H, 16 núcleos a 2,7 GHz GPU RTX 5080 RAM 32 GB de DDR5 Almacenamiento SSD NVMe de 2 TB Pantalla 16″, 240 Hz, 2560 x 1600

The HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G16es el tipo deel portátil para juegos que eliges cuando no quieres renunciar a nada. Después de moler Fortnite, Apex Legends, y otroslos juegos de disparos en primera persona más intensos, lo entiendo.

Desarrollado porIntelel nuevoArrow Lake Intel Core i9 y el móvilNvidia GeForce RTX 5080,puede funcionarFortnite con ajustes altos y una velocidad de fotogramas que se mantiene cómodamente por encima de los 160 FPS. Si a eso le sumamos 32 GB de RAM y un disco SSD de 2 TB, el resultado es un rendimiento sólido tanto para jugar como para realizar múltiples tareas.

Ventajas Contras ✅ Especificaciones potentes ✅ Incluye Windows 11 ✅ GPU integrada de gran potencia ✅ El almacenamiento incluido es un SSD NVMe ✅ Teclado retroiluminado ❌ Es caro, pero los componentes garantizan su vigencia a largo plazo

Pero hay algo que sí diré: Es una exageración total si solo quieres un portátil para Fortnite. Un modelo de gama mediaAcer Nitro o un portátil para juegos económico puede cumplir con los requisitos mínimos del sistema sin dejarte sin un euro. Pero si además haces streaming, editas vídeos o buscas cualquier ventaja competitiva posible, esta máquina tiene la potencia necesaria para ello.

En cuanto a la facilidad de uso, the Zephyrusda una sensación de alta calidad. El teclado es sensible, los puertos cubren todo, desde USB hasta HDMI, y el tamaño de la pantalla es perfecto, con sus 16 pulgadas. Sin embargo, la duración de la batería es simplemente normal, unas cinco horas para un uso ocasional, y menos si se juega. Esa es la contrapartida de incluir tanto hardware.

Por qué lo elegimos Ofrece un rendimiento sólido en Fortnite y otros juegos exigentes

Prepárate para el futuro con las actualizaciones de hardware de 2025

Pantalla de alta calidad y gran solidez en la fabricación

Un portátil para juegos «multifuncional» que también sirve como equipo para creadores

Lo que lo hace destacar en 2026 es el actualizar a laRTX 5080 GPU móvil, lo que permite disfrutar de un rendimiento similar al de un ordenador de sobremesa en un dispositivo portátil. Si a eso le sumamos las unidades PCIe 5.0 más rápidas que están llegando al mercado, y el Zephyrus G16 es tan preparado para el futuro como un portátil para juegos Fortnitepuede conseguir.

Veredicto final:En cuanto a potencia bruta, el HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G16 es uno de loslos mejores portátiles para juegosque puedas conseguir.

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HumanSpaceOrk

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Llevo ya casi dos meses con el ROG Zephyrus G16 y estoy impresionado. Funciona de maravilla; se nota que es un dispositivo de gama alta. Es un portátil que seguirá funcionando de maravilla durante muchos años.

2. ASUS TUF Gaming A15 [El mejor portátil económico para Fortnite]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 5 7535HS GPU RTX 2050 RAM 8 GB de DDR5 Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB Pantalla 15,6″, 144 Hz, FHD

The ASUS TUF Gaming A15 es el portátil para juegos económico perfecto para ti. He visto a muchos jugadores lanzarse a Fortnite con esta máquina, y aunque no es que destaque precisamente por su calidad superior, cumple con su función a un precio razonable. Es elEl mejor portátil para juegos por menos de 1000 dólares que puedes hacerte con él cuando quieras jugar sin que te cueste un ojo de la cara.

Desarrollado por unAMD Ryzen 5 7535HS un procesador y un modelo básico Nvidia GeForce 2050 GPU dedicada, el A15 puede manejarFortnite con una configuración media y una velocidad de fotogramas lo suficientemente estable para conseguir esa Victoria Real.

Ventajas Contras ✅ Asequible ✅ Especificaciones aceptables ✅ Buen sistema de refrigeración ✅ Incluye Windows 11 ✅ Teclado retroiluminado ❌ Tiene dificultades con los juegos más exigentes o los más recientes, pero siempre se pueden reducir los ajustes

Los 8 GB de RAM pueden parecer pocos para los estándares de 2026, pero siguen siendo suficientes para Fortnite e incluso para títulos más ligeros como Valoración. La pantalla HD de 144 Hz también marca la diferencia: hace que las animaciones se vean más fluidas que en la mayoría de los portátiles de este rango de precios.

En cuanto al almacenamiento, ahí es donde las cosas se complican un poco. Con solo 512 GB de almacenamiento SSD, lo llenarás rápidamente si instalas más de unos cuantos juegos modernos. Un par de títulos AAA acabarán con el espacio en un santiamén, así que Considera la posibilidad de añadir un disco duro externo.

Por qué lo elegimos La mejor opción económica que sigue ofreciendo un rendimiento sólido

Visualización fluida para Fortnitea buen precio

Un equipo fiable para el uso diario en juegos

Por el lado positivo, la calidad de fabricación es sólida y el teclado resulta sorprendentemente cómodo para sesiones maratonianas. Ten en cuenta que aún puedes darlo todo en el los mejores portátiles económicos.

Las actualizaciones de firmware y controladores de mediados de 2025 solucionan los problemas recurrentes relacionados con los puertos USB-C, la conexión a red y Armoury Crate, aspectos que afectan directamente a tu experiencia de juego diaria. Esto se traduce en menos desconexiones aleatorias, una mayor estabilidad del sistema y más tiempo para jugar en lugar de dedicar a solucionar problemas.

Veredicto final:Con su bajo precio y unas prestaciones perfectas, el ASUS TUF Gaming A15 es uno de los mejores portátiles para juegos para Fortnite con un presupuesto ajustado.

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pistacho tostado

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No me arrepiento de nada. Creo que es muy potente tanto para los juegos ligeros a los que juego (sobre todo Fortnite) como para mi configuración de oficina con dos monitores. La duración de la batería no es la mejor; ahora dura unas dos horas, después de dos años.

3. ASUS ROG Strix G16 [El mejor portátil para Fortnite con alta frecuencia de actualización]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 9 9955HX GPU GTX 5070 Ti RAM 32 GB de DDR5 Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Pantalla 16″, 240 Hz, QHD

The ASUS ROG Strix G16es una pasada para¿Alguien busca un portátil para juegos que no renuncie a la calidad gráfica ni a la velocidad?. Este modelo cuenta con un procesador AMD Ryzen 9 9955HX y una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, lo que te ofrece un rendimiento sólido no solo para Fortnite, sino también para otros juegos épicos de batalla real además. Con 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento SSD NVMe, está preparado para ejecutar los juegos de nueva generación, que este año son cada vez más pesados.

Ventajas Contras ✅ Potente procesador y GPU ✅ Pantalla QHD a 240 Hz ✅ El monitor de 16 pulgadas saca el máximo partido a la 5070 Ti ✅ SSD NVMe ✅ El paquete incluye 3 meses de Xbox Game Pass ❌ Es caro, pero es probable que el precio se estabilice con el tiempo, a medida que se asiente la 5070

En cuanto al rendimiento, el G16Su característica más destacada es la pantalla Nebula. La pantalla HD de 16 pulgadas funciona a una frecuencia de actualización de 240 Hz con resolución QHD, lo que hace que los ajustes altos se vean con una fluidez excepcional y ofrece a los jugadores competitivos una ventaja en cuanto a la velocidad de fotogramas. El teclado y la calidad de fabricación son sólidos, lo que hace que las sesiones prolongadas resulten cómodas, y la gestión térmica mantiene el sistema funcionando de forma estable durante las partidas intensas.

Claro, se trata de una configuración de gama alta, pero cada céntimo se invierte en hardware capaz de cumplir los requisitos mínimos del sistema de los próximos títulos que saldrán en 2026. En comparación con otros portátiles con especificaciones similares, el G16 se mantiene gracias a su tecnología de pantalla y capacidad de memoria, aunque es posible que tengas que pagar un poco más por esas funciones.

Por qué lo elegimos Lo mejor alta frecuencia de actualización pantalla para Fortnite

pantalla para Fortnite Potente combinación de CPU y GPU

Especificaciones preparadas para el futuro, pensadas para los juegos de próxima generación

Jugabilidad fluida en ajustes altos

El 2025Strix G16 es básicamenteASUS Impresionante. Está diseñado para jugadores que buscan una configuración al máximo y una fluidez de 2,5K en una pantalla Nebula. Si a eso le sumas la nueva barra de luces RGB y un chasis rediseñado, obtienes un estilo que grita: «listo para el escenario de los esports». Esta es la actualización ideal para los jugadores que buscan un rendimiento preparado para el futuro con un toque de estilo..

Veredicto final:Si estás buscando un portátil para juegos para Fortnite con una alta frecuencia de actualización y unas especificaciones de lo más potentes, el ASUS ROG Strix G16 no te decepcionará.

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Neat-Ad-6870

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El mejor portátil que he comprado nunca

4. Alienware M18 R2 [El mejor portátil con pantalla grande para Fortnite]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-14900HX GPU Nvidia GeForce RTX 4070/4080 RAM 16/32 GB de DDR5 Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Pantalla 18 pulgadas, 165 Hz, QHD

The Alienware M18 R2 is para quienes buscan un dispositivo de gran tamaño y un hardware potente. Equipado con un procesador Intel Core i9-14900HX y una tarjeta gráfica dedicada a elegir (RTX 4070, 4080 o 4090), está diseñado para hacer frente a Fortnite y la mayoría de los títulos AAA con ajustes altos o ultra. Las opciones de RAM llegan hasta los 32 GB, combinadas con un SSD NVMe de 1 TB que es fácil de ampliar. En 2025, se espera que el rendimiento de los SSD alcance nuevos máximos, por lo que Este portátil está preparado para archivos de juegos de gran tamaño.

Ventajas Contras ✅ Especificaciones potentes: debería ejecutar la mayoría de los juegos sin problemas ✅ La pantalla gigante aprovecha al máximo la GPU ✅ Opciones modulares de memoria RAM y almacenamiento ✅ Sistema de refrigeración robusto ✅ Incluye Windows 11 ❌ Se calienta mucho a pesar de su sistema de refrigeración: ¡asegúrate de tener una forma de solucionarlo!

Lo que realmente destaca es la pantalla de 18 pulgadas. No se trata solo de una cuestión de inmersión; te permite subir el volumen Fortnite a los ajustes más altos y seguir viendo cada detalle. En combinación con Nvidia GeForce potencia, disfrutarás de una tasa de fotogramas constante incluso en los juegos más exigentes, sobre todo cuando juegues en línea con el la mejor VPN en cuanto a privacidad y velocidad. La estructura es robusta, pero su portabilidad se ve mermada por su tamaño, por lo que se trata más bien de un sustituto del ordenador de sobremesa que de un portátil para viajar.

El precio es elevado, pero la gran pantalla y las especificaciones de gama alta justifican el coste. En comparación con los portátiles de tamaño similar, el M18 R2 destaca por su experiencia visual y su rendimiento en juegos, aunque a los jugadores ocasionales les puede parecer excesivo. La configuración es sencilla con Windows preinstalado y Alienwaresu software para la optimización del sistema.

Por qué lo elegimos Ideal para quienes buscan una pantalla grande Fortnite

Combinación de CPU y GPU de gama alta

Listos para los lanzamientos de videojuegos de 2025

Excelentes velocidades de fotogramas y nitidez visual

En 2026, elMR18 R2 Ya tengo esa actualización del BIOS que corrige los fallos de seguridad y mantiene un rendimiento a toda máquina. Sobre el papel no parece gran cosa, pero si te pasas horas jugando a MMO o a battle royales, La estabilidad del sistema lo es todo; no querrás que tu banda sufra una derrota total porque tu equipo haya dado un fallo. Alienware ya está lanzando nuevas gamas, pero el M18 R2 sigue siendo un todoterreno ideal para los jugadores que valoran el tamaño y la fiabilidad.

Veredicto final:Si estás buscando un portátil con una potente tarjeta gráfica y una pantalla grande para aprovechar al máximo el potencial de dicha tarjeta, no busques más: el último modelo de Alienware es lo que necesitas. M18 R2.

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ShermansBest

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Llevo unos seis o siete meses con el mío y solo he tenido un problema de hardware que se solucionó por sí solo. Funciona a la perfección, la resolución es excelente, la batería dura mucho tiempo sin necesidad de recargarlo y, en general, es un buen dispositivo.

5. MSI Raider GE68HX [El mejor portátil de alto rendimiento para Fortnite]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-14900HX GPU Nvidia GeForce RTX 4070 RAM 32/64 GB Almacenamiento SSD NVMe de 1/2 TB Pantalla 16″, 144 Hz, FHD IPS

The MSI Raider GE68HX es uno de los mejores portátiles para juegos que puedes tener. Equipado con un Intel Core i9-14900HX y un RTX 4070, te permite ejecutar Fortnite en ajustes de medios a altos sin perder fluidez. Cuenta con 32 GB de RAM, ampliables hasta 64 GB, y un SSD NVMe de 1 a 2 TB, que en 2026 estará más que preparado para gestionar archivos de juegos de gran tamaño.

La pantalla de 16 pulgadas a 144 Hz ofrece una buena calidad de imagen, aunque no es tan llamativa como la de algunos competidores. Quienes deseen una mejor visualización, siempre pueden conectarla a un monitor externo de alta resolución.

Ventajas Contras ✅ CPU muy potente, buena GPU ✅ Se puede reducir el precio comprando menos memoria RAM; con 32 GB es más que suficiente ✅ Retroiluminación RGB ✅ Diseño resistente y elegante ✅ Cuenta con puertos Thunderbolt 4 ❌ La pantalla podría mejorarse un poco, pero no es un problema grave

La calidad de fabricación es sólida y el portátil se mantiene fresco incluso bajo carga, lo cual es fundamental para las sesiones de juego prolongadas. Su portabilidad es bastante buena, lo que lo convierte en una opción ideal para fiestas LAN o para cambiarlo de un equipo a otro.

Es en la relación calidad-precio donde este portátil realmente destaca. Por poco menos de 1900 dólares, obtienes unas prestaciones que, en otros sitios, suelen costar mucho más. La relación calidad-precio es excelente para los jugadores que buscan un rendimiento sólido sin tener que optar por modelos de gama alta. En comparación con otros portátiles similares, puede que el Raider no cuente con las mismas prestaciones en cuanto a pantalla, pero es eficiente y está preparado para el futuro.

Por qué lo elegimos Alto rendimiento a un precio competitivo

Funciona perfectamente con Fortnite y los juegos actuales

Memoria y almacenamiento ampliables

Construcción robusta y refrigeración

MSI lanzó una actualización clave del BIOS en Febrero de 2025 que mejora la seguridad y mantiene un rendimiento constante durante largas sesiones de juego. No es nada espectacular, pero se traducen en menos fallos durante las partidas. ¿El único inconveniente? El calor. Los jugadores siguen informando de picos de temperatura, así que si le exiges mucho a este equipo, mantén tu sistema de refrigeración en perfecto estado.

Veredicto final:A pesar de su calidad, el MSI Raider GE68HXes uno de loslos mejores portátiles para juegos por menos de 2000 dólares con su potente CPU y GPU y su excelente rendimiento.

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CrypticAssassin92

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En mi opinión, el Raider es el mejor portátil de MSI. Si tiene un buen precio, no lo dudes.

6. Acer Predator Helios 16 [El mejor portátil de alta resolución para Fortnite]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-13700HX GPU Nvidia GeForce RTX 4060 RAM 16 GB Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Pantalla 16″, 165 Hz, QHD

The Acer Predator Helios 16 me sorprendió.Acer solía tener fama de tener una calidad de fabricación poco sólida, pero este modelo de 2025 da la sensación de ser más resistente y fiable. Si buscas un portátil para juegos que ofrezca un buen equilibrio entre precio y rendimiento, vale la pena que le eches un buen vistazo a este modelo.

En cuanto a las especificaciones, cuenta con un procesador Intel Core i7-13700HX, 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica dedicada Nvidia GeForce RTX 4060. Esa combinación ofrece un rendimiento sólido para Fortnite, Apex Legends, y otros títulos competitivos. El almacenamiento es un SSD NVMe de 1 TB, lo que parece mucho, pero se llena rápido en 2025, cuando algunos juegos superan los 200 GB. Por suerte, La ampliación es sencilla, por lo que no te quedarás sin espacio de almacenamiento.

Ventajas Contras ✅ Buena combinación de procesador y tarjeta gráfica ✅ Portátiles de gama media-alta, pero no tan caros ✅ Aprovecha la tecnología de Nvidia para sacar el máximo partido a sus gráficos ✅ Cuenta con puertos Thunderbolt 4 ✅ Incluye Windows 11 ❌ Puede calentarse un poco; ¡no pierdas de vista la temperatura!

Lo más destacado es la pantalla QHD de 16 pulgadas con una frecuencia de actualización de 165 Hz. Junto con Envidiafunciones comoG-Sync and Optimus avanzado, los gráficos se ven más fluidos de lo que cabría esperar de una tarjeta gráfica de gama media.

Puedes ejecutarFortnite con una configuración alta, pero es posible que los juegos AAA más exigentes requieran que bajes la configuración a un nivel medio para mantener una velocidad de fotogramas estable.

Por qué lo elegimos La mejor pantalla de alta resolución a un precio de gama media

Se negociaFortnite a pleno rendimiento con un rendimiento estable

Un equilibrio sólido entre coste, potencia y calidad visual

Una calidad de fabricación superior a la de los portátiles Acer más antiguos

En cuanto al precio,Es una opción ideal para los jugadores que buscan una pantalla nítida sin tener que gastarse un dineral en equipos de gama alta.. En comparación con otros portátiles de su gama, el Helios 16 supera con creces lo que cabría esperar con esa pantalla de alta resolución. Eso sí, ten en cuenta que no estás comprando el dispositivo más rápido del mercado; se trata de una buena relación calidad-precio.

Veredicto final:The Acer Predator Helios 16 es uno de los mejores portátiles para juegos para Fortnite que puedes adquirir si buscas algo un poco más resistente que un equipo económico.

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agente268

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Mi opinión sobre esta serie es que la relación entre el hardware y el precio es increíble, tiene una pantalla preciosa, la memoria RAM y el SSD se pueden ampliar fácilmente, cuenta con un teclado casi completo con teclado numérico y las opciones de iluminación RGB son geniales.

7. Acer Nitro V 15 [El mejor portátil de gama media para Fortnite]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-13620H GPU RTX 4050 RAM 16/32/64 GB Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB/2 TB Pantalla 15,6″, 180 Hz, FHD

The Acer Nitro V 15 es el hermano pequeño del Helios linea, pero no la descartes. En 2025, Es una de las mejores opciones de gama media si quieres unUn buen portátil para juegos por menos de 1.500 dólares. No es tan llamativo, pero es perfecto para los jugadores que buscan una buena relación calidad-precio.

En el interior, hay un Intel Core i7-13620H procesador, que es un paso por debajo del Helios but sigue teniendo potencia suficiente para ejecutar Fortnite y la mayoría de los juegos modernosEn cuanto a los gráficos, el RTX 4050 con un poco menos de VRAM significa que probablemente podrás jugar Fortnite con una configuración media o ajusta algunos controles deslizantes para conseguir una mayor fluidez en la velocidad de fotogramas.

Ventajas Contras ✅ Precio inferior a 1000 $, suponiendo 16 GB/1 TB ✅ Bastante potente y rápido ✅ Incluye un puerto Thunderbolt ✅ Tiene retroiluminación ✅ Cuenta con herramientas de Acer basadas en IA ❌ El precio de la mejor combinación de RAM y almacenamiento se acerca bastante al de los mejores portátiles. ¡En definitiva, la decisión es tuya!

Puedes configurar la memoria RAM entre 16 GB y 64 GB, y el almacenamiento SSD de hasta 2 TB. En 2025, esa flexibilidad es lo mejor, ya que el tamaño de los videojuegos no deja de aumentar y es imprescindible disponer de espacio de almacenamiento adicional.

Lo que realmente me impresiona es el precio. En su versión más económica (16 GB + SSD de 1 TB), el Nitro V 15 cuesta algo menos de 1000 dólares, lo que lo convierte en un excelente portátil para juegos asequible con un rendimiento superior al de la mayoría de los modelos de su gama.

Por qué lo elegimos El portátil para juegos de gama media con la mejor relación calidad-precio para Fortnite

Configuraciones flexibles para diferentes presupuestos

Ideal para jugadores que buscan un rendimiento fiable sin gastarse una fortuna

Asequible en comparación con las opciones de gama alta

Por otro lado, equiparlo al máximo con 64 GB de RAM y un SSD de 2 TB lo acerca a los 1.200 dólares; en ese momento, quizá te interese considerar competidores más fuertes como el Predator Helios o incluso adentrarse en el segmento de gama alta.

Veredicto final:The Acer Nitro V 15 es un fantástico portátil para juegos económico que roza el rendimiento de gama media.

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Brooke Barricks

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Funciona bien; lo uso sobre todo para jugar y, hasta ahora, no he tenido ningún problema.

¿Cómo elegir un portátil para jugar a Fortnite?

Elegir un ordenador portátil para Fortnite Para hacerlo por tu cuenta, es necesario que tengas al menos unos conocimientos básicos sobre los componentes de un ordenador.

Saber qué función tiene cada componente y qué rendimiento esperas de cada uno te ayudará no solo a tomar decisiones más acertadas, sino también a evitar comprar portátiles demasiado caros o con prestaciones insuficientes.

1. Busca una buena CPU

En primer lugar, tendrás que buscar una CPU potente, es decir, una unidad central de procesamiento. La CPU es el cerebro de cualquier ordenador —ya sea un portátil para juegos, una consola, un ordenador de sobremesa o un smartphone— y Buenas CPU para jugar puede procesar la información y las órdenes más rápidamente.

Ten en cuenta que los modelos más nuevos suelen ofrecer un mejor rendimiento que los antiguos, incluso con más núcleos y una velocidad de reloj más alta, gracias a su arquitectura más moderna. Si te lo puedes permitir, las CPU más recientes suelen ofrecer un mejor rendimiento.

Un buen indicador para evaluar las CPU es fijarse en el número de núcleos que tienen, así como en su velocidad de reloj. Un mayor número de núcleos se traduce en un mejor rendimiento multihilo (la mayoría de los juegos modernos son multihilo), mientras que la velocidad de reloj (medida en gigahercios, GHz) indica la cantidad de instrucciones que puede procesar un ordenador, siendo mejor cuanto más alta sea.

Si buscas una recomendación más directa, una i5/Ryzen 5 ofrecerá un rendimiento aceptable, pero si quieres algo mejor (o también piensas jugar a nivel competitivo), quizá te interese la velocidad de un i7/Ryzen 7 ofrece. En definitiva, un mayor número de núcleos y una CPU más potente se traducen en más fotogramas por segundo y una experiencia de juego más fluida en general.

Hay dos cosas que debes tener en cuenta. En primer lugar, las CPU más potentes suelen agotar antes la batería de un portátil. En segundo lugar, tú no puedo cambiar la CPU de tu dispositivo, así que asegúrate de elegir el procesador adecuado.

2. Una GPU potente es un requisito imprescindible

Lo siguiente es una buena GPU. Las GPU —unidades de procesamiento gráfico— se encargan de todo lo relacionado con los gráficos. Los videojuegos, en particular, exigen mucho a los gráficos, por lo que una GPU potente es imprescindible. Ten en cuenta que, en ocasiones, la GPU de un ordenador portátil aparece denominada «coprocesador» en la página del producto o del fabricante.

Hoy en día, la mayoría de los portátiles, si no todos, utilizan tarjetas gráficas integradas, lo que significa que sus GPU están incorporadas directamente en el procesador. Esto tiene dos consecuencias: en primer lugar, las CPU de los portátiles no son tan potentes como las GPU de los ordenadores de sobremesa (sí, aunque tengan el mismo nombre de modelo); y, en segundo lugar: tú no puedecámbialo. Hay adaptadores y otros métodos que puedes utilizar para conectar un potente GPU dedicada para juegos en un portátil, pero siempre es buena idea hacerse con una tarjeta gráfica potente desde el principio.

Al igual que ocurre con las CPU, las GPU más potentes reducen considerablemente la autonomía de la batería de un portátil. Además, las GPU potentes pueden generar mucho calor; asegúrate de que tu portátil se refrigere adecuadamente, ya sea mediante periféricos o utilizándolo en una habitación más fresca. Elige el el mejor portátil para juegos de Dell Elige uno de los modelos de nuestra gama especializada y olvídate de los problemas de sobrecalentamiento.

3. Adquiere toda la memoria RAM que necesites

En tercer lugar está la RAM. La RAM —memoria de acceso aleatorio— es la memoria a corto plazo del ordenador y ayuda a que este acceda a los datos más rápidamente. Cuanta más RAM tenga un portátil para juegos, más rápido podrá procesar los datos. En lo que respecta a los juegos, una mayor cantidad de RAM permite realizar más tareas simultáneamente, lo que ayuda al sistema a cargar los recursos más rápidamente. 8 GB son suficientes para juegos poco exigentes, 16 GB están bien y 32 GB te permitirán ejecutar más juegos de estrategia intensos or juegos de disparos en tercera persona de ritmo trepidante, y es el estándar exigido para los videojuegos modernos.

Hay dos aspectos principales a tener en cuenta en lo que respecta a la memoria RAM. El primero es la capacidad, que se mide en gigabytes (GB). Cuanta más capacidad tenga la memoria RAM, más «espacio para pensar» le ofrece a la CPU. Esto significa que el procesador podrá procesar mejor la información, lo que se traduce no solo en una mejor respuesta en los juegos, sino también en un mejor rendimiento en las tareas cotidianas.

La segunda consideración es el tipo de memoria RAM. En los sistemas modernos, esto se indica mediante la sigla DDR: la memoria RAM se clasifica como DDR4 o DDR5. La memoria RAM DDR5 es más cara, pero es más rápida que la DDR4.

Lo bueno de la memoria RAM es que es es fácil ampliar la memoria RAM a un dispositivo siempre que haya ranuras que lo admitan. Esto también significa que no tienes que preocuparte tanto por adquirir la mayor cantidad de RAM posible en la compra inicial, ya que siempre puedes ampliarla. ¡Ten en cuenta que, en el caso de los portátiles, también tendrás que comprobar el tamaño físico de la memoria RAM para que no quede pegada a la carcasa!

4. Almacenamiento: una cuestión de espacio y velocidad

El cuarto aspecto a tener en cuenta es el almacenamiento. El almacenamiento indica la cantidad de archivos (normalmente en GB o TB) que puede albergar un sistema. Cuanto más espacio de almacenamiento tenga un portátil para juegos, más juegos, fotos y películas podrás guardar en él. Te recomiendo que elijas uno con al menos 1 TB de espacio.

El espacio no es el único factor a tener en cuenta. A la hora de jugar, no basta con que un ordenador tenga espacio para todos los archivos, sino que también debe poder acceder a ellos rápidamente. Ahí es donde entra en juego el tipo de unidad. Hay tres tipos distintos de unidades de almacenamiento: HDD (unidad de disco duro, lenta pero con gran capacidad), SSD (unidad de estado sólido, rápida y con bastante capacidad) y M.2/NVMe (la más rápida, pero cara). La cuestión de SSD frente a HDD no siempre es tan sencillo como podría parecer, ya que los discos duros varían tanto en precio como en rendimiento. En resumen, sin embargo, lo que debes hacer es intenta conseguir al menos un SSDpara jugar.

Lo bueno del almacenamiento informático es que es modular. Si necesitas más espacio, hay muchas opciones disponibles, que van desde SSD externos sólidos y discos duros a más unidades internas, si la placa base de tu portátil lo permite.

5. Una buena pantalla mejora la experiencia

Lo último que hay que tener en cuenta es el tamaño de la pantalla del portátil. Las pantallas más grandes ofrecen mejores gráficos y más información visual, lo que mejora la experiencia.

El tamaño se mide en pulgadas y suele figurar en las especificaciones técnicas; el tamaño de la pantalla también influye en las resoluciones que puede admitir un portátil para juegos. Para Fortnite, te conviene un portátil con una frecuencia de actualización de 120 Hz o 144 Hz o más para disfrutar de los mejores gráficos.

Cuando vayas a comprar, es probable que te encuentres con los términos FHD y QHD. Son abreviaturas de Full HD (una resolución de 1920 × 1080) y Quad HD (Dos mil quinientos sesenta por mil cuatrocientos cuarenta). Las resoluciones más altas, como la QHD, ofrecen una mejor calidad gráfica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mostrar más información a la vez supone una mayor carga de trabajo para la GPU del portátil.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor portátil para jugar a Fortnite?

El mejor portátil para Fortnite is HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G16. Cuenta con una CPU Ultra 9-285H, una GPU RTX 5070 Ti, una pantalla OLED de 240 Hz y 32 GB de RAM para garantizar una experiencia de juego fluida y competitiva.

¿Se puede jugar a Fortnite en un portátil?

Sí, puedes jugar Fortnite en un ordenador portátil, siempre que cumpla los requisitos mínimos. La mayoría de los equipos para juegos modernos podrán ejecutar Fortnite con una velocidad de fotogramas aceptable.

¿Cuáles son los requisitos de sistema recomendados para Fortnite?

De la página web de Epic Games: i5-7300U 3,5 GHz/Ryzen 3 3300Upara la CPU,Nvidia GTX 960/AMD R9 280 una GPU (con al menos 2 GB de VRAM), 16 GB de RAM, una unidad NVMe y Windows 10 o 11 de 64 bits. Esta configuración debería ser capaz de manejar Fortnite en ajustes medios o altos, aunque siempre es buena idea pensar en el futuro y apuntar más alto.

¿Son suficientes 60 FPS para jugar a Fortnite?

Sí, 60 FPS deberían ser suficientes para Fortnite. Ten en cuenta que, aunque 60 FPS son más que suficientes para jugar, hay quien prefiere una frecuencia de fotogramas más alta para disfrutar de una experiencia visual más fluida. De hecho, una vez que has probado la fluidez increíble del juego a 120 FPS, ¡a menudo cuesta volver atrás!

¿Son suficientes 256 GB para Fortnite?

Si hablamos de espacio de almacenamiento, sí, 256 GB deberían ser suficientes, aunque intenta conseguir más espacio para el sistema operativo y otros juegos. Si hablamos de RAM, ¡256 GB es una auténtica exageración!