El mejor ratón para juegos para manos grandes: 7 ratones que ofrecen comodidad en 2025

Encontrar el mejor ratón para juegos para manos grandes no es tarea fácil. Las manos grandes necesitan más espacio, un diseño del cuerpo totalmente diferente y botones programables situados en lugares cómodos. Los modelos estándar a menudo no tienen en cuenta estos factores. Como consecuencia, los jugadores sufren calambres, fatiga y fallos en los disparos en los momentos más críticos de los juegos de disparos en primera persona.

Esta reseña incluye 9 modelos diseñados específicamente para jugadores con manos grandes. A la hora de elaborar esta selección, se han tenido en cuenta todos los aspectos esenciales: ergonomía, precisión, rueda de desplazamiento, agarre con la palma de la mano, batería de larga duración y alta calidad de fabricación.

Si estás buscando un ratón inalámbrico para juegos o el mejor ratón con cable para juegos, nuestra lista te será de ayuda. Aquí encontrarás el el ratón para juegos perfecto para tu estilo y el tamaño de tu mano.

Nuestras mejores recomendaciones de ratones para juegos para manos grandes

Cada vez son más los fabricantes de periféricos informáticos que se proponen lanzar al mercado ratones diseñados específicamente para jugadores con diferentes necesidades. Tras analizar los comentarios y las opiniones de los jugadores, destacamos los siguientes: Los 3 mejores modelos:

Logitech G502 X Plus – El mejor ratón para juegos en general; este modelo combina una forma ergonómica y cómoda, ideal para el agarre con la palma y para manos grandes. Cuenta con 13 botones programables e interruptores híbridos Lightforce. Razer DeathAdder V3 HyperSpeed – Este ratón inalámbrico pesa solo 55g, está equipado con el Focus X 26 000 ppp sensor, ofrece hasta 100 horas de autonomía y cuenta con hasta 8 botones programables. Logitech G903 LIGHTSPEED – Cuenta con un cuerpo ergonómico y ambidiestro, LIGHTSPEED en relación con 1 frecuencia de muestreo, HERO 25K sensor con1:1 seguimiento, sensibilidad de hasta 25,600 DPI y latencia cero (ideal para juegos de disparos).

Así que, como a menudo es fácil encontrar el mejor ratón para juegos para manos grandes que se adapte a ti, ¡sigue leyendo para conocer más detalles y otras opciones!

El mejor ratón para juegos para manos grandes: 7 ratones ergonómicos con un gran rendimiento

Nuestra selección incluye 9 modelos ideales para jugadores con palmas grandes. La lista ha resultado ser bastante variada. Desde el mejor ratón inalámbrico para juegos, con una conexión inalámbrica ultrarrápida, hasta ratones ergonómicos para juegos con un cómodo reposapulgares y funciones avanzadas.

Algunos dispositivos son ideales para los aficionados a los juegos MMO, mientras que otros resultan atractivos para quienes prefieren ratones de juego ligeros que permitan reacciones rápidas en los juegos competitivos. Gracias a la variedad de formas, pesos y características, Todos encontrarán el ratón para juegos ideal para ellos.

Echa un vistazo a la lista y elige el mejor ratón para juegos para manos grandes, diseñado para ofrecer comodidad y el máximo rendimiento.

1. Logitech G502 X Plus [El mejor ratón para juegos en general para manos grandes]

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Especificaciones Detalles Sensor Hero 25K Peso ~106 g Botones 13 botones programables Conectividad Conectividad inalámbrica LIGHTSPEED (reacción de 1 ms) + USB-C por cable Duración de la batería Hasta 120 h (RGB desactivado), ~37 h con RGB activado Dimensiones 7,6 x 4,1 x 0,25 cm Características del ratón Interruptores óptico-mecánicos LIGHTFORCE, compatibilidad con la tecnología de carga PowerPlay, LIGHTSYNC RGB

Logitech G502 X Plus es una versión actualizada del emblemático modelo, diseñada pensando en la ergonomía, la precisión y el máximo rendimiento.

En este momento, es uno de los mejores Logitech opciones de ratones para juegos disponibles en el mercado. El Hero 25K El sensor ofrece un seguimiento de movimiento impecable, sin suavizado ni aceleración. Con 13 botones programables, lo último LIGHTFORCE con sus interruptores y su rueda de desplazamiento de doble modo, este ratón es perfecto tanto para los deportes electrónicos como para el juego diario.

Por qué lo elegimos Este ratón combina tecnología de vanguardia, un diseño cómodo para manos grandes y una precisión de primer nivel, lo que lo convierte en una opción ideal para todo tipo de juegos.

La versatilidad de este el mejor ratón para juegos destaca. El dispositivo funciona tanto por cable como de forma inalámbrica a través de LIGHTSPEEDcon unun milisegundo tiempo de respuesta. Es compatible con la carga inalámbrica a través del POWERPLAY sistema, y la iluminación RGB personalizable le da un toque de estilo y se adapta al juego.

Ventajas Contras ✅Su forma ergonómica se adapta perfectamente a manos grandes y medianas ✅13 botones totalmente programables para una mayor versatilidad ✅Gran autonomía (hasta 120 horas sin RGB) ✅Doble conectividad: inalámbrica y por cable ✅Los interruptores óptico-mecánicos LIGHTFORCE ofrecen una respuesta nítida ✅Compatible con la carga inalámbrica PowerPlay ✅LIGHTSYNC RGB aporta un estilo de primera calidad ❌ Es un poco caro, pero sus prestaciones justifican plenamente el precio

Veredicto final: Este ratón sigue siendo la referencia indiscutible para manos grandes gracias a su preciso sensor HERO 25K, su forma ergonómica y su versátil funcionalidad. Es ideal tanto para los deportes electrónicos como para el juego diario, y cuenta con compatibilidad con PowerPlay y RGB, lo que le aporta un atractivo adicional para los jugadores más exigentes.

2. Razer DeathAdder V3 HyperSpeed [El mejor ratón para juegos económico para manos grandes]

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Especificaciones Detalles Sensor Focus X 26K, resolución máxima de hasta 26 000 ppp, ~500 ppp, aceleración de 40 G Peso ~55 g Botones 8 botones programables Conectividad Conexión inalámbrica HyperSpeed de 2,4 GHz, latencia de 1 ms; adaptador opcional para una frecuencia de sondeo de 8.000 Hz Duración de la batería Hasta unas 100 horas con una frecuencia de sondeo de 1000 Hz Dimensiones 12,2 x 6,5 x 0,25 cm Extras Carga USB-C; diseño ergonómico para jugadores diestros, optimizado para manos grandes, y una gran autonomía de la batería

The buque insigniaRazer ratón con una excelente reputación entre los jugadores de deportes electrónicos. Ultraligero, solo 55 gramos. Se desliza literalmente sobre la alfombrilla, ofreciendo una respuesta ultrarrápida y movimientos precisos.

Además, este ratón ergonómico para juegos está totalmente adaptado a las manos grandes. Cuenta con un cuerpo alargado, un reposamanos profundo y un peso perfectamente equilibrado. El Focus X 26K El sensor garantiza una precisión de primer nivel de hasta 26 000 ppp, con un seguimiento de500 IPS, y40G aceleración.

Es compatible conHyperSpeed Wireless el mejor ratón para juegos económico, que ofrece una conexión estable y rápida incluso en torneos. Y con el adaptador opcional, puedes aumentar la frecuencia de sondeo hasta 8000 Hz.

Por qué lo elegimos Gracias a su peso, a la excelente duración de la batería y a su ergonomía profesional, este Razer Este ratón para juegos ligero se convirtió en la opción ideal para los jugadores con manos grandes, sobre todo en los géneros en los que la velocidad y la precisión son fundamentales.

Se carga a través de USB-C; con una sola carga dura hasta 100 horas de destreza en el juego activo. En su interior se encuentran Interruptores para ratones ópticos de tercera generaciónapto para90 millones Los clics se realizan sin problemas de doble clic ni retrasos. Razer también ha añadido un agradable revestimiento de textura suave para que la mano no se canse, incluso durante sesiones maratonianas.

Ventajas Contras ✅Es ultraligero (55 g) y, sin embargo, resistente ✅Diseño ergonómico para diestros que garantiza una sujeción cómoda con la palma de la mano ✅ Sensor Focus de 26 000 ppp para una precisión excelente ✅Conexión inalámbrica HyperSpeed con baja latencia ✅Gran autonomía de hasta 100 horas ✅Compatible con el adaptador de 8K para una respuesta ultrarrápida ✅ Carga rápida por USB-C ❌ No tiene iluminación RGB, pero su diseño orientado al rendimiento lo compensa

Veredicto final: Ligero, rápido y extremadamente cómodo para manos grandes, lo que lo convierte en la opción ideal para juegos de disparos en primera persona y títulos de ritmo trepidante. Su excelente autonomía, su diseño ergonómico y su sensor de 26 000 ppp lo convierten en la mejor opción económica sin renunciar al rendimiento.

3. Logitech G903 LIGHTSPEED [El mejor ratón para juegos para manos grandes — Versatilidad sin igual]

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Especificaciones Detalles Sensor Hero 25K Peso 109,9 gramos Botones 7–11 programables (dependiendo de la configuración del panel lateral) Conectividad LIGHTSPEED inalámbrico, frecuencia de actualización de 1 ms Duración de la batería Hasta 140 horas con RGB; unas 180 horas sin RGB Dimensiones 1,59 x 2,62 x 5,13 pulgadas Extras Diseño ambidiestro, botones laterales extraíbles, compatible con la carga inalámbrica POWERPLAY

A ratón inalámbrico multifuncional para videojuegos de Logitech que es difícil de exagerar. Es perfecto tanto para diestros como para zurdos gracias a su diseño simétrico y a sus botones laterales extraíbles. Pesa aproximadamente 110 gramos (109,9 gramos). Pero la ergonomía en este caso es sencillamente impecable. El el mejor ratón ergonómico para juegos se nota muy equilibrado incluso durante sesiones largas.

El sensor HERO 25K en Logitech El ratón ofrece una precisión milimétrica. Disfrutarás de un seguimiento 1:1, 25 600 ppp, Más de 400 IPS, y sin suavizado ni aceleración. Funciona con la tecnología LIGHTSPEED, lo que ofrece una calidad profesional un milisegundo tiempo de respuesta inalámbrico.

Por qué lo elegimos Su versatilidad, precisión y autonomía hacen de este ratón para juegos la mejor opción para manos grandes, sobre todo si eres zurdo o simplemente buscas una libertad total a la hora de personalizarlo.

Hasta140 horas de la duración de la batería con la iluminación RGB o 180 horas sin él. Simplemente una experiencia de juego cómoda y sin concesiones. Y la compatibilidad con la carga inalámbrica POWERPLAY elimina por completo cualquier preocupación relacionada con los cables. Solo tienes que colocar el Logitech mantén pulsado el botón del ratón y se carga directamente mientras juegas.

Ventajas Contras ✅Diseño ambidiestro con botones modulares ✅Amplio rango de DPI y sensor HERO de alta precisión ✅Compatible con la carga inalámbrica POWERPLAY ✅Hasta 140-180 horas de autonomía ✅7–11 botones programables con respuesta táctil firme ✅Rendimiento inalámbrico fluido ✅Calidad de fabricación de primera ❌ Es caro, pero ofrece una versatilidad y una calidad de fabricación inigualables

Veredicto final: Una opción versátil tanto para diestros como para zurdos, con botones modulares, una batería de larga duración y una precisión impecable de 25 000 DPI. Perfecto para quienes valoran la máxima personalización y un rendimiento inalámbrico sin interrupciones.

4. Razer Basilisk V3 Pro [El mejor ratón para juegos para manos grandes: más botones, más dominio]

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Especificaciones Detalles Sensor Focus Pro 30K óptica, hasta 30 000 ppp, ~750 pps, 70 G de aceleración Peso ~95 g Botones 13 botones programables, rueda de desplazamiento HyperScroll de cuatro direcciones Conectividad Conexión inalámbrica HyperSpeed (1 000 Hz; hasta 8 000 Hz con la base) Duración de la batería Hasta 150 horas con Bluetooth / Hasta 110 horas con Razer HyperSpeed Wireless (movimiento constante a 1000 Hz) / Hasta 32 horas con el adaptador inalámbrico Razer HyperPolling Dimensiones 13,2 x 7,5 x 0,25 cm Extras Rueda de desplazamiento con inclinación, Razer Chroma RGB, compatible con Mouse Dock Pro

Si eres fan de los ratones para juegos MMO con un montón de opciones de personalización y te gusta tener tantos botones a tu alcance como sea posible, este modelo de Razer está hecho especialmente para ti. Cuenta con 13 botones programables y un estupendo control de cuatro direcciones HyperScroll rueda con dos modos. Dispone de un modo de giro libre para desplazarse rápidamente y un modo táctil para un control preciso.

The Focus Pro 30K El sensor del ratón para MMO no solo es preciso. Funciona de maravilla incluso sobre superficies de cristal y ofrece una resolución de hasta 30,000. La velocidad de seguimiento alcanza 750 IPS con una aceleración de hasta 70G.

La conexión a través de HyperSpeed Wireless ofrece una tecnología inalámbrica ultrarrápida y fiable con una frecuencia de sondeo de hasta 1000 Hz, que se puede aumentar hasta 8000 Hz utilizando la estación de acoplamiento.

Por qué lo elegimos Este es uno de los modelos más funcionales y precisos entre los ratones para juegos, perfecto para manos grandes y auténticos aficionados a los MMO.

La duración de la batería es impresionante: hasta 150 horas por Bluetooth o hasta 110 horas Con HyperSpeed Wireless, disfruta de largas sesiones de juego sin necesidad de recargar. La característica distintiva Iluminación Razer Chroma with 13zonas y más allá16,8 millones Los colores crean un efecto de inmersión total, sobre todo si tienes un monitor para videojuegos de gama alta compatible con RGB.

Ventajas Contras ✅13 botones programables para una mayor versatilidad en juegos MMO y FPS ✅Rueda de inclinación HyperScroll con modos táctiles ✅El sensor Focus Pro 30K, el mejor de su clase ✅Varios modos inalámbricos, incluido HyperPolling (8K) ✅Excelente duración de la batería (hasta 150 horas) ✅Compatible con Dock Pro ✅Iluminación Chroma RGB de alta gama ❌ El precio es elevado, pero sus prestaciones están preparadas para el futuro y son de nivel profesional

Veredicto final: La elección perfecta para juegos MMO y multitarea: 13 botones, rueda HyperScroll y un sensor Focus Pro 30K que te ofrecen un control total. Diseñado para manos grandes, proporciona comodidad y tiempos de reacción rápidos durante sesiones prolongadas.

5. CORSAIR Nightsword RGB [El mejor ratón para juegos para manos grandes: personaliza tu agarre, domina el juego]

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Especificaciones Detalles Sensor Óptico PixArt PWM-3391, hasta 18 000 ppp Peso Ajustable: 119-141 g Botones 10 programable Conectividad USB con cable Duración de la batería N/A (ratón con cable) Dimensiones 12,9 x 8,6 x 4,3 cm Extras Sistema de peso ajustable inteligente (centro de gravedad en tiempo real), iluminación RGB, reposapulgares ergonómico

Si estás buscando un ratón para juegos versátil que te permita ajustar al máximo el peso y el equilibrio, entonces CORSAIR Nightsword RGB es la elección perfecta. Este ratón compacto, 130 mm Además, cuenta con un exclusivo sistema Smart Tunable Weight que detecta el centro de gravedad en tiempo real y te permite ajustar el peso.

De119 to 141 gramos, creando una herramienta perfectamente equilibrada y adaptada a tu mano. En su núcleo se encuentra un mecanismo de alta precisión PixArt PWM-3391 sensor óptico con una resolución de hasta 18 000 ppp, regulable en 1 DPI pasos, lo que garantiza una sensibilidad y una precisión perfectas durante el juego.

Por qué lo elegimos Este ratón para juegos multifuncional, con un ajuste único del peso y el equilibrio, es ideal para manos grandes y para aquellos jugadores que valoran la comodidad y la precisión.

El mejor ratón con cable, con un diseño ergonómico y agarres de goma para el pulgar, ofrece una comodidad de nivel profesional. Es ideal para largas sesiones de trabajo en el ordenador o para combinarlo con tu el mejor portátil para juegos.

Ventajas Contras ✅Sistema de peso ajustable (119–141 g) ✅Reposapulgares ergonómico para sesiones prolongadas ✅10 botones programables con buena compatibilidad con macros ✅Sensor PixArt 3391 de gran precisión ✅Seguimiento inteligente del centro de gravedad en tiempo real ✅Empuñadura texturizada para un mejor control ✅Zonas RGB personalizables ❌ Más pesado de lo habitual, pero totalmente ajustable según las preferencias personales

Veredicto final: Un ratón con un exclusivo sistema de peso y equilibrio ajustables que se adapta perfectamente a la mano. Su alta precisión y su forma ergonómica lo convierten en la opción ideal para los jugadores que valoran la personalización y la estabilidad.

6. ASUS ROG Gladius III [El mejor ratón para juegos para manos grandes – Cambia, haz clic, conquista]

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Especificaciones Detalles Sensor 19 000 ppp con una desviación del 1 % (especialmente optimizado para 26 000 ppp), sensor óptico de 400 ips y frecuencia de sondeo de 1000 Hz Peso ~89 g Botones 6 programables Conectividad Con cable Duración de la batería Con cable Dimensiones 12,3 x 6,8 x 4,4 cm Extras Interruptores Push-Fit intercambiables en caliente, patas de PTFE, diseño ergonómico para la mano derecha

Si la fiabilidad es tan importante como la precisión, echa un vistazo al ASUS ROG Gladius III. Utiliza un sensor óptico especialmente calibrado con 26 000 pppy simplemente1% desviación. Ofrece una precisión ultrarrápida y un seguimiento fluido con un 1000 Hz frecuencia de sondeo y velocidades de hasta 400 IPS.

La característica principal es la exclusiva Toma de corriente con conexión a presión II, lo que te permite cambiar los interruptores mecánicos y los microinterruptores ópticos Omron sin necesidad de soldar. Puedes personalizar el ratón en cualquier momento para adaptarlo a tus necesidades. Además, la resistencia de 70 millones El número de clics es impresionante.

Por qué lo elegimos Este ratón está diseñado principalmente para jugadores empedernidos con manos grandes. Combina precisión, fiabilidad y opciones de personalización de los interruptores.

El ratón tiene un diseño ergonómico para diestros, con un cable ROG Paracord de alta calidad y patas 100 % de PTFE con bordes redondeados que garantizan un deslizamiento ultrasuave, especialmente sobre la una buena alfombrilla para ratón gaming.

Ventajas Contras ✅Zócalos para interruptores intercambiables en caliente ✅Sensor de alto rendimiento de 26 000 ppp ✅Excelente sensación al pulsar y gran durabilidad ✅Forma ergonómica optimizada para usuarios diestros ✅Ligeras (89 g) y cómodas ✅Patas de PTFE antideslizantes ✅Ideal para juegos de disparos en primera persona ❌ No hay opción inalámbrica, pero la precisión del cable es impecable

Veredicto final:Un ratón con cable de gran fiabilidad, con interruptores intercambiables en caliente y un sensor optimizado de 26 000 ppp. Ideal para manos grandes y competiciones profesionales en las que la estabilidad y una respuesta perfecta son fundamentales.

7. HyperX Pulsefire Haste [El mejor ratón para juegos para manos grandes: velocidad Honeycomb y batería de 100 horas para sesiones de juego maratonianas]

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Especificaciones Detalles Sensor PixArt PAW3335, hasta 16 000 ppp, ~450 ppp, aceleración de 40 G Peso ~61 g Botones 6 programables Conectividad Con conexión USB por cable (también hay una versión inalámbrica disponible) Duración de la batería N/A (con cable); versión inalámbrica: ~100 h Dimensiones 12 x 18 x 6 cm Extras Carcasa tipo panal, patas de PTFE, microinterruptores HyperX Golden con una vida útil de 60 millones de pulsaciones, RGB

Otro modelo ligero es una opción excelente para quienes buscan un equilibrio entre velocidad y comodidad. Con una carcasa ultraligera de tipo panal que pesa solo unos 61 gramos, Pulsefire Haste te permite controlar fácilmente los movimientos sin cansarte, incluso durante largas sesiones de juego.

El ratón cuenta con un PixArt PAW3335 sensor óptico con hasta 16 000 ppp y puede rastrear movimientos a una distancia de aproximadamente 450 IPS, lo que lo hace muy preciso. Fiable TTC Golden interruptores con una potencia nominal de 80 millones Los clics y los tiempos de respuesta reducidos garantizan un accionamiento estable y rápido.

La versión inalámbrica ofrece hasta 100 horas de autonomía con una sola carga, mientras que la opción con cable ofrece una latencia mínima con una un milisegundo tiempo de respuesta. El Pulsefire Hasteel shell esÍndice de protección contra la entrada de agua y polvo 55-Certificado para su protección.

Incluye una pegatina para mejorar el agarre y patas de repuesto de PTFE puro para un deslizamiento suave sobre cualquier superficie de juego.

Ventajas Contras ✅ Carcasa ligera de estructura alveolar (61 g) ✅Microinterruptores HyperX Golden (60 millones de clics) ✅Ideal para quienes utilizan el agarre en garra o con la yema de los dedos ✅Sensor PixArt de alta precisión ✅Batería de 100 horas (versión inalámbrica) ✅Patas de PTFE para un deslizamiento suave ✅Iluminación RGB sin añadir peso ❌ El diseño no da una sensación de alta gama, pero es excelente para los jugadores que buscan velocidad

Veredicto final: Su diseño ultraligero, con una carcasa protectora y un sensor de gran calidad, lo convierte en una opción ideal para sesiones prolongadas. Perfecto para jugadores con manos grandes que buscan velocidad, precisión y durabilidad.

8. Glorious Gaming – Modelo D 2 [El mejor ratón para juegos para manos grandes: ligereza y comodidad para un agarre firme]

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Especificaciones Detalles Sensor El magnífico BAMF 2.0, hasta 26 000 ppp, 650 pps, 50 G de aceleración Peso 58 g ± 3 g de variación Botones 6 teclas reasignables Conectividad USB con cable Duración de la batería N/A Dimensiones 12,6 x 6,7 x 0,3 cm Extras Compensación de rebote ajustable, perfiles integrados, RGB, ajuste de distancia de elevación

Estoratón para juegos económico de gama alta está pensado para jugadores con manos grandes que buscan el equilibrio perfecto entre calidad y precio. El Modelo D 2 pesa solo unos 58 gramos, lo que lo hace sorprendentemente ligero y ultrágil. Perfecto para juegos emocionantes para PC donde lo que cuenta es tener una reacción rapidísima y una puntería milimétrica en cuestión de milisegundos.

Equipado con el avanzado sensor óptico Glorious BAMF 2.0, que ofrece hasta 26 000 ppp. Esto garantiza una precisión milimétrica y un movimiento fluido, incluso en los juegos más intensos. Velocidad de seguimiento de hasta 650 IPS y una aceleración de hasta 50G ofrecer una capacidad de respuesta de primer nivel.

Por qué lo elegimos Este ratón para juegos, considerado el mejor en general, es perfecto para jugadores con manos grandes que valoran la ligereza, la precisión y la fiabilidad. Su carcasa resistente y su batería de larga duración te permiten concentrarte en ganar sin distracciones.

Botones con una capacidad nominal de hasta 80 millones Los clics garantizan durabilidad y la máxima fiabilidad. Entre sus características de gama alta se incluyen la iluminación RGB personalizable, un cable Ascended ultraflexible que no obstaculiza los movimientos y patas fabricadas en 100 % PTFE para un deslizamiento ultra suave sobre cualquier superficie de juego.

Ventajas Contras ✅ Sensor BAMF 2.0 con 26 000 ppp y seguimiento de alta velocidad ✅Diseño ligero pero resistente (58 g) ✅Ergonómico para el agarre con la palma de la mano y el agarre en garra ✅Tiempo de rebote ajustable para una sensación de clic personalizada ✅Precio asequible ✅Iluminación RGB y ajuste de la distancia de despegue ✅Patas de PTFE lisas ❌ Solo con cable, pero ideal para partidas competitivas de ritmo trepidante

Veredicto final: Ligero, ergonómico y asequible, con un sensor de alta calidad y gran resistencia. Una opción ideal para manos grandes y para partidas competitivas y de ritmo rápido.

9. El magnífico Modelo D [El mejor ratón para juegos para manos grandes: el «Honeycomb Beast», un modelo ergonómico de 68 g para agarre con la palma]

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Especificaciones Detalles Sensor PixArt PMW-3360, hasta ~12 000 ppp, ~250+ ppp, 50 G de aceleración Peso ~68 g ± 1 g Botones 6 programables Conectividad USB con cable Duración de la batería N/A Dimensiones 5,04 x 2,64 x 0,1 pulgadas Extras Interruptores Omron (20 millones de pulsaciones), diseño ergonómico en forma de panal, RGB

El magnífico Modelo D, el mejor ratón para juegos ligero, perfecto para jugadores con manos grandes que prefieren un agarre de palma cómodo y seguro. Pesa aproximadamente 68 gramos y presenta un exclusivo diseño perforado en forma de panal. Su ligereza permite jugar durante horas sin cansarse.

El sensor PixArt PMW-3360, con aproximadamente 12 000 ppp Ofrece un seguimiento nítido y una velocidad de respuesta de primer nivel. Todo un hallazgo entre los mejores ratones para MMO y los modelos para juegos de disparos.

Por qué lo elegimos Este ratón de gran tamaño es especialmente adecuado para jugadores que utilizan el agarre de palma o de garra. El Modelo D Es una opción excelente entre los mejores ratones para gamers exigentes, ya que ofrece una comodidad y una precisión óptimas.

The El magnífico Modelo D Incluye un cable Ascended Paracord ultraflexible que minimiza la resistencia y da la sensación de ser casi inalámbrico.

Ventajas Contras ✅Excelente agarre con la palma de la mano ✅Sensor PMW3360 de alta precisión ✅Muy ligero, con un peso aproximado de 68 g ✅Interruptores Omron de larga duración (20 millones de pulsaciones) ✅El diseño ergonómico en forma de panal mejora la ventilación ✅Patas de PTFE lisas para un desplazamiento ágil ✅Precio asequible para unas gafas ❌ Tiene un DPI inferior al de los modelos de gama alta, pero sigue siendo perfecto para la mayoría de los jugadores

Veredicto final: Un ratón clásico y ligero que ofrece un excelente agarre con la palma de la mano y una comodidad duradera. Ideal para manos grandes, ya que garantiza una precisión constante en todo tipo de videojuegos.

¿Cómo elegir el mejor ratón para juegos si tienes las manos grandes?

Elegir el ratón para juegos adecuado para manos grandes puede marcar la diferencia en tu experiencia de juego. Aquí tienes algunos consejos sencillos que te ayudarán a encontrar el ratón perfecto:

1. Da prioridad a la ergonomía y al tamaño

Las manos grandes necesitan un ratón más grande con un buen soporte ergonómico. Los ratones pequeños suelen provocar molestias y una tensión innecesaria.

Una de las opciones preferidas por los jugadores de MMO es el Corsair Scimitar Elite Wireless.

2. Ten en cuenta el peso del ratón

Aunque los ratones más ligeros facilitan los movimientos rápidos, algunos jugadores prefieren los más pesados para tener un mayor control. El peso ideal suele depender del estilo de juego: por ejemplo, los jugadores de FPS suelen decantarse por modelos más ligeros para realizar movimientos rápidos, mientras que los de MMO pueden optar por diseños más pesados para ganar estabilidad durante las sesiones prolongadas.

Los ratones con peso ajustable pueden ofrecer lo mejor de ambos mundos, ya que te permiten ajustar el equilibrio a tu gusto.

3. Elige un ratón que se adapte a tu forma de sujetarlo

El tipo de agarre que utilices (con la palma, en garra o con las yemas de los dedos) influye en qué ratón te conviene más. Los jugadores con manos grandes suelen preferir el agarre con la palma en ratones de mayor tamaño.

Asegúrate de que la disposición de los botones se adapte a tu forma de sujetar el mando para poder reaccionar rápidamente sin tener que hacer movimientos incómodos con la mano.

4. Comprueba la ubicación de los botones

Los aficionados a los MMO necesitan botones adicionales. Los botones programables son una ventaja, ya que te permiten personalizarlos sin sobrecargar la mano.

5. No renuncies al rendimiento

Busca un ratón con una amplia gama de ajustes de DPI y baja latencia, independientemente del tipo de conexión. Evita los ratones más baratos que escatiman en la calidad del sensor o en el tiempo de respuesta. Eso solo arruinará tu experiencia de juego.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor ratón para juegos para manos grandes?

El mejor ratón para juegos para manos grandes es el Corsair Scimitar Elite Wirelesso elLogitech G502 X, gracias a su gran tamaño, a sus sensores de precisión y a su forma ergonómica que se adapta perfectamente a la palma de la mano.

¿Es mejor un ratón más grande para las manos grandes?

Sí, un ratón más grande ofrece un mejor agarre y mayor comodidad, además de reducir la fatiga durante las sesiones de juego prolongadas. Permite que la mano descanse en una posición natural sin tener que doblar los dedos, lo que mejora la precisión y el control. Los modelos más grandes también ofrecen un mejor apoyo para la palma de la mano y la muñeca, lo que reduce el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo a largo plazo.

¿Cuál es la mejor forma de sujetar el ratón para personas con manos grandes?

El agarre con la palma es el más cómodo para las manos grandes, ya que distribuye la presión de manera uniforme por toda la palma y reduce la tensión en los dedos. Este agarre mantiene la muñeca en una posición neutra, lo que ayuda a prevenir la fatiga. Se pueden utilizar los agarres en forma de garra o con la punta de los dedos, pero a menudo resultan incómodos para las manos grandes.

¿Qué tamaño de mano se considera grande?

Un palmo de 20 Una distancia de 10 cm o más desde la punta del dedo medio hasta la muñeca se considera generalmente grande. Los jugadores con este tamaño se benefician de ratones más largos que se adaptan a las proporciones de su mano. Los ratones más anchos también evitan la presión lateral sobre los dedos, lo que mejora la comodidad durante las sesiones prolongadas.

¿Qué se considera una mano grande en el caso de un hombre?

En el caso de los hombres, una longitud superior a 20.5 cm y una anchura de al menos 10 Se considera que 10 cm es una medida considerable. Este tamaño requiere un ratón con la longitud y la anchura suficientes para apoyar completamente la palma de la mano. Elegir las dimensiones adecuadas mejora tanto la comodidad como la precisión.