Las 11 mejores CPU para juegos que valen cada céntimo que cuestan

Una CPU de gama alta es uno de los factores más importantes para disfrutar de una experiencia de juego fluida y sin retrasos. Elegir la mejor CPU para jugar ayudará a eliminar tiempos de carga lentos, caídas de fotogramas y otros problemas de rendimiento. Por eso, elegir una CPU de primera categoría es uno de los factores más importantes para disfrutar de una experiencia de juego fluida y sin retrasos. Esta guía destaca los mejores procesadores para cada presupuesto y te garantiza el mejor rendimiento, tanto si eres un jugador ocasional como un jugador empedernido.

He seleccionado cuidadosamente procesadores que resuelven problemas habituales, como el lag y los tiempos de carga prolongados, y que ofrecen un rendimiento fiable en una amplia variedad de juegos. Desde asequible to de gama alta, estas opciones funcionan muy bien con plataformas AMD e Intel, y se adaptan perfectamente a tu tarjeta gráfica.

Echa un vistazo a la guía para encontrar la mejor CPU para juegos y actualiza tu equipo con total confianza.

Nuestras mejores recomendaciones en procesadores para videojuegos

Estos son los mejores procesadores para potenciar tu equipo de gaming. Si estás harto de los retrasos y las bajas velocidades de fotogramas, estas CPU te ofrecen el rendimiento que necesitas. Además, si te gustan los juegos de ritmo trepidante como Fortnite o los mundos enormes como Cyberpunk 2077, estos procesadores lo gestionan todo con facilidad.

AMD Ryzen 7 7800X3D – 8 núcleos y 3D V-Cache para una experiencia de juego fluida en títulos exigentes.

– 8 núcleos y 3D V-Cache para una experiencia de juego fluida en títulos exigentes. Intel Core i5-12400F – 6 núcleos para disfrutar de los videojuegos sin gastar mucho y con un retraso mínimo.

– 6 núcleos para disfrutar de los videojuegos sin gastar mucho y con un retraso mínimo. AMD Ryzen 9 7950X3D – 16 núcleos y 3D V-Cache para una multitarea intensiva y juegos de alta gama.

– 16 núcleos y 3D V-Cache para una multitarea intensiva y juegos de alta gama. AMD Ryzen 7 9800X3D – Rendimiento ultrarrápido de 8 núcleos para tiempos de carga rápidos y una experiencia de juego fluida.

– Rendimiento ultrarrápido de 8 núcleos para tiempos de carga rápidos y una experiencia de juego fluida. Intel Core i9-14900K – 24 núcleos para una experiencia de juego extrema con altas frecuencias de reloj.

Las 11 mejores CPU para juegos con las que potenciar tu PC

Estas son las mejores CPU para juegos que aportan un rendimiento excepcional a tu equipo.

1. AMD Ryzen 7 7800X3D [La mejor CPU para juegos en general]

Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 8 núcleos, 16 subprocesos Frecuencia base/de impulso 4,2 GHz / 5,0 GHz Caché 96 MB de L3 (3D V-Cache) TDP Ciento veinte vatios Enchufe AM5 GPU integrada Tarjeta gráfica Radeon (2 núcleos) Nevera No se incluye

The AMD Ryzen 7 7800X3D ofrece un rendimiento excelente para los gamers, ya que ejecuta con facilidad juegos exigentes como Call of Duty y Cyberpunk 2077. Con 8 núcleos, 16 subprocesos, y96 MB de caché V-Cache 3D, ofrecevelocidades de fotogramas fluidas incluso en los juegos que más exigentes son con la CPU. El Frecuencia de reloj de impulso de 5,0 GHzgarantizatiempos de respuesta rápidos, lo que también lo hace ideal para los deportes electrónicos y los grandes juegos de mundo abierto.

He utilizado esta CPU durante todo un mes en mi equipo habitual, incluyendo largas sesiones en una oficina tranquila para comprobar hasta qué punto se calentaba el sistema de refrigeración. Sorprendentemente, los ventiladores apenas aumentaban su velocidad, incluso bajo cargas intensas.

Acompañado de unplaca base sólida Al igual que la MSI MAG B650 Tomahawk WiFi, esta CPU permite desbloquear DDR5 y PCIe 5.0y ofrecepreparación para el futuro para tu proyecto. Es 3D V-Cachereducelatenciay mejoraFPS, sobre todo en juegos como Starfield. Esto es lo que más me sorprendió: incluso durante pruebas de estrés consecutivas a 4K en una habitación con poca ventilación, el chip se mantuvo por debajo de los 80 °C con un refrigerador por aire decente. El 120 W de TDP mantiene el sistema refrigerado y ayuda a regular la temperatura sin requerir una refrigeración excesiva.

Esta CPU destaca por Juegos en 1440p y 4K además de ofrecer un rendimiento impresionante en títulos como Baldur’s Gate 3. Su Zócalo AM5garantizamejoras a largo plazo, para que tu PC siga estando a la vanguardia. El Tarjetas gráficas Radeon Es suficiente para tareas sencillas, pero necesitarás una tarjeta gráfica dedicada si quieres jugar en serio.

Aunque mis investigaciones indican que puede resultar excesivo para jugar de forma ocasional a 1080p, el Ryzen 7 7800X3D es una opción excelente para los aficionados que desean FPS máximos y una multitarea eficiente. Perfecto para equipos de gama media-alta, convierte tu PC en una auténtica bestia de los videojuegos, preparada para cualquier desafío.

A fecha de julio de 2025, el Ryzen 7 7800X3D sigue siendo una de las mejores opciones para los gamers y ofrece un rendimiento excelente en títulos como Cyberpunk 2077 y Starfield. También es nuestra elección como mejor CPU para juegos. Las recientes actualizaciones de la BIOS, como la AGESA 1.2.0.2b, han optimizado aún más su rendimiento en juegos, lo que garantiza que siga ofreciendo una tasa de fotogramas fluida en juegos exigentes.

Ventajas Contras ✅ La memoria V-Cache 3D de 96 MB mejora los FPS en los videojuegos ✅ Ocho núcleos para juegos y multitarea ✅ TDP de solo 120 W para un mejor rendimiento en los videojuegos ✅ El zócalo AM5 permite futuras actualizaciones ✅ Gráficos integrados para uso básico ❌ No incluye nevera portátil; hay que comprarla por separado

Para más información Para obtener un rendimiento óptimo, combina el Ryzen 7 7800X3D con una solución de refrigeración de gama alta, como un sistema de refrigeración líquida AIO de 240 mm. A pesar de su TDP de 120 W, los juegos exigentes como Cyberpunk 2077 pueden hacer que se caliente, por lo que gestionar la refrigeración es fundamental para mantener un rendimiento constante durante sesiones de juego prolongadas.

2. Intel Core i5-12400F [La mejor CPU económica para juegos]

Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 6 núcleos, 12 subprocesos Frecuencia base/de impulso 2,5 GHz / 4,4 GHz Caché 18 MB de L3 TDP 65 W (117 W máx. en modo turbo) Enchufe Ley de Gobierno Local de 1700 GPU integrada Ninguno Nevera Incluye Laminar RM1

The Intel Core i5-12400Fofertasexcelente rendimiento en juegos para quienes tienen un presupuesto limitado. Además, ofrece una experiencia de juego fluida en títulos como Apex Legends y Fortnite por menos de 150 dólares. Con 6 colores and 12 hilos, se encarga deJuegos en 1080p funciona bien y cumple lo prometido velocidades de fotogramas constantes. SuBase de 2,5 GHz and Frecuencia de reloj de impulso de 4,4 GHz Esto la convierte en una opción ideal para tarjetas gráficas de gama media como la RTX 4060, lo que garantiza que no se produzcan cuellos de botella en la mayoría de los juegos.

Lo utilicé durante dos semanas en un banco de pruebas compacto que funciona de forma continua Apex Legends sesiones con la configuración al máximo, y el disipador Laminar RM1 mantuvo los niveles de ruido menos de 38 dB.

Esta CPU ofrece rendimiento de primera a un precio asequible. El65 W de TDP mantiene un bajo consumo energético: una media de 60 W durante mi circuito de pruebas. El 18 MB de caché L3garantizavelocidades de fotogramas estables, mientras que su eficiencia lo convierte en la opción ideal para equipos económicos. Durante una prueba de estrés en una pequeña carcasa ITX con ventilación limitada, observé que las temperaturas se mantuvieron a un nivel aceptable por debajo de 70 °C, lo que confirma su fiabilidad en configuraciones compactas.

Lo que más me sorprendió fue lo fácil que resultó montarlo: instalar la CPU en un Placa base B660 o H670, aplica pasta térmica y ya estás listo. El ciento veinticuatro miladmiteDDR5 para garantizar la compatibilidad futura, lo que asegura que tu sistema siga siendo actualizable. Por lo que he podido deducir, no es la mejor opción para Juegos en 4K o para realizar múltiples tareas a la vez, pero destaca por Full HDy la luzMil cuatrocientos cuarentajuegos.

A mediados de 2025, el Intel Core i5-12400F sigue ofreciendo un excelente rendimiento en juegos a 1080p cuando se combina con tarjetas gráficas de gama media como la RTX 4060. Aunque carece de gráficos integrados, su precio asequible y su eficiencia lo convierten en una opción sólida para los jugadores que buscan una solución económica.

Ventajas Contras ✅ Precio asequible para una experiencia de juego sólida ✅ Los 6 núcleos ofrecen un alto número de FPS en 1080p/1440p ✅ La nevera incluida permite ahorrar dinero ✅ Eficiente TDP de 65 W para un funcionamiento sin sobrecalentamiento ✅ Compatible con DDR4 para equipos económicos ❌ Sin tarjeta gráfica integrada

Para más información El Intel Core i5-12400F ofrece un excelente rendimiento en 1080p, pero para aprovechar al máximo su potencial, combínalo con una tarjeta gráfica de gama media, como la RTX 4060. Así te asegurarás de evitar cuellos de botella en títulos populares como Fortnite y Apex Legends, y disfrutarás de una fluidez óptima sin arruinarte.

3. AMD Ryzen 9 7950X3D [La mejor CPU AMD multinúcleo para juegos]

Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 16 núcleos, 32 subprocesos Frecuencia base/de impulso 4,2 GHz / 5,7 GHz Caché 128 MB de L3 (3D V-Cache) Enchufe AM5 TDP Ciento veinte vatios Ayuda para la memoria DDR5-5200, hasta 128 GB Nevera No se incluye

El AMD Ryzen 9 7950X3D es un potencia multinúcleo diseñado para jugadores que exigen un rendimiento de primer nivel, especialmente en juegos que exigen mucho a la CPU, como Starfield. He probado esta CPU durante dos semanas, ejecutando sesiones consecutivas de juego y renderizado, y ha ofrecido velocidades de fotogramas ultrafluidas en títulos exigentes gracias a sus 16 núcleos y 32 hilos, junto con 128 MB de caché L3 y 3D V-Cache. El Base de 4,2 GHz and Frecuencia de reloj de impulso de 5,7 GHz lo hacen ideal para videojuegos, streaming, y realizar varias tareas a la vez sin perder el ritmo.

Its Zócalo AM5admiteDDR5 and PCIe 5.0, lo que garantiza la compatibilidad futura de tu equipo si se combina con una placa base X670. Realicé pruebas en una oficina doméstica silenciosa, controlando el ruido de los ventiladores y el sonido ambiental, y el sistema se mantuvo muy por debajo de los 40 dB incluso bajo carga. El TDP de 120 W garantiza un consumo energético eficiente, mientras que sus necesidades de refrigeración se pueden satisfacer fácilmente con un disipador como el NZXT Kraken X63. Esta CPU destaca en Mil cuatrocientos cuarenta and Juegos en 4Ky empujaalta velocidad de fotogramas en juegos como Forza Motorsport sin ningún esfuerzo.

Más allá de los videojuegos, el Siete mil novecientos cincuenta X3Ddestaca entareas de productividad como renderizar modelos 3D o retransmisión en Twitch. Aunque es más caro que el Ryzen 7 7800X3D y no incluye refrigerador, los núcleos adicionales lo convierten en una opción muy recomendable para quienes realizan muchas tareas simultáneas. Su tecnología 3D V-Cache le da una ventaja y ofrece rendimiento constante tanto para jugar como para crear contenidos.

El Ryzen 9 7950X3D sigue siendo una opción sólida en 2025 y destaca tanto en juegos como en tareas de productividad. Me impresionó su excelente rendimiento durante mis pruebas en un chasis ITX compacto con ventilación limitada. Solo observé ligeras caídas de rendimiento, lo que pone de manifiesto su eficiencia térmica. Con sus 16 núcleos y 32 hilos, gestiona con facilidad las aplicaciones más exigentes, y su plataforma AM5 garantiza la compatibilidad con futuras actualizaciones.

Ventajas Contras ✅ 16 núcleos para un rendimiento óptimo en juegos y multitarea ✅ 128 MB de caché L3 para una fluidez de fotogramas excepcional ✅ Eficiente TDP de 120 W para un alto rendimiento ✅ DDR5 y PCIe 5.0 para equipos preparados para el futuro ✅ Rendimiento de juego excepcional en 1440p y 4K ❌ Precio elevado, excesivo para juegos básicos

Para más información Para quienes ejecutan tareas exigentes, como el renderizado de vídeo o el streaming, además de jugar, los 16 núcleos y los 32 hilos de este procesador marcan la diferencia. Asegúrate de invertir en un sistema de refrigeración líquida de alto rendimiento, como el NZXT Kraken X63, ya que este procesador lleva al límite el rendimiento, y mantener bajas las temperaturas evitará la reducción de rendimiento durante largas sesiones de juego o de trabajo.

4. AMD Ryzen 7 9800X3D [La CPU más rápida para juegos]

Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 8 núcleos, 16 subprocesos Frecuencia base/de impulso 4,7 GHz / 5,2 GHz Caché 96 MB de L3 (3D V-Cache) Enchufe AM5 TDP Ciento veinte vatios Ayuda para la memoria DDR5-5600, hasta 128 GB Nevera No se incluye

The AMD Ryzen 7 9800X3D está diseñado para los jugadores que exigen ardienterendimiento rápido. Con 8 núcleos y 16 hilos, junto con una enorme caché L3 de 96 MB y 3D V-Cache, ofrece unos FPS sin precedentes en títulos como Overwatch 2 o Elden Ring. Sus frecuencias de base de 4,7 GHz y de turbo de 5,2 GHz lo convierten en la opción perfecta para los deportes electrónicos o Juegos AAA, lo que garantiza una experiencia de juego ultrarrápida cuando se combina con un monitor de alta frecuencia de actualización.

Diseñado para el Plataforma AM5, la 9800X3D es compatible con DDR5-5600 y PCIe 5.0, y garantiza la compatibilidad con futuras tecnologías cuando se combina con una placa base B650E. Su TDP de 120 W mantiene el consumo energético bajo control, pero es recomendable combinarlo con un disipador como el Arctic Freezer 34 para obtener unas temperaturas óptimas. Su diseño de un solo chiplet reduce la latencia y le proporciona una ventaja en cuanto al rendimiento frente al Siete mil ochocientos treinta y tres.

He probado esta CPU durante 10 días seguidos en entornos de juego a resoluciones de 1080p y 1440p con monitores de alta frecuencia de actualización, y ofreció de forma constante un excelente número de fotogramas por segundo en títulos como Overwatch 2 or Elden Ring. Ejecuté un ciclo de estrés de 6 horas alternando entre títulos que exigían mucho a la CPU y otros que exigían mucho a la GPU en una habitación a 24 °C. La CPU mantuvo unas frecuencias de reloj estables sin ralentizaciones térmicas, y las velocidades medias de fotogramas se mantuvieron dentro de un margen del 2 % respecto al rendimiento máximo. Aunque no es ideal para tareas de productividad intensivas como el renderizado 3D, su velocidad la hace perfecta para jugadores competitivos o para aquellos que se centran en rendimiento en juegos. En comparación con el i7-14700K de Intel, ofrece rendimiento superior en juegoscon mejoreficiencia.

Ventajas Contras ✅ Potencia de 5,2 GHz para una velocidad de juego máxima ✅ 96 MB de caché L3 para una velocidad de fotogramas excepcional ✅ Eficiente TDP de 120 W para un rendimiento equilibrado ✅ Compatibilidad con DDR5-5600 para una memoria rápida ✅ Ideal para juegos de esports con alta frecuencia de actualización ❌ No incluye refrigerador, lo que aumenta el coste de montaje

Para más información Para aprovechar al máximo el potencial del Ryzen 7 9800X3D, overclockea el procesador junto con un monitor de alta frecuencia de actualización (144 Hz o más). Esta combinación hará que títulos como Overwatch 2 y Elden Ring funcionen con una capacidad de respuesta extraordinaria y una tasa de fotogramas impecable.

5. Intel Core i9-14900K [La mejor CPU de Intel para juegos]

Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 24 (8 físicos + 16 virtuales), 32 subprocesos Frecuencia base/de impulso 3,2 GHz / 6,0 GHz Caché 36 MB de L3 Enchufe Ley de Gobierno Local de 1700 TDP 125 W (253 W máx. en modo turbo) Ayuda para la memoria DDR4-3200, DDR5-5600, hasta 192 GB Nevera No se incluye

The Intel Core i9-14900Kes unCPU de alto rendimiento diseñado para sesiones de juego intensas. Es capaz de manejar sin problemas juegos exigentes y la multitarea gracias a sus 24 núcleos (8 de alto rendimiento y 16 de eficiencia) y 32 hilos. La frecuencia de reloj turbo de 6,0 GHz garantiza un rendimiento fluido, incluso en intensas batallas multijugador. Su caché L3 de 36 MB mantiene un flujo rápido de datos, lo que proporciona altas velocidades de fotogramaspara ambosMil cuatrocientos cuarenta and Juegos en 4K.

The Zócalo LGA 1700es compatible con ambosDDR4 and DDR5 y ofrece flexibilidad para diferentes tipos de configuraciones. La CPU cuenta con un 125 W de TDP (hasta un máximo de 253 W), lo que significa que puede calentarse mucho bajo una carga elevada. Un buen sistema de refrigeración, como el Corsair H100i, ayudará a mantener la estabilidad durante las sesiones más exigentes. La instalación es sencilla: basta con colocarlo en una placa base compatible, actualizar la BIOS y ya está listo para funcionar. El chip arquitectura híbrida lo hace ideal tanto para jugar como para tareas en segundo plano como transmisión en directo or navegación.

Hice una prueba de una semana con una combinación de juegos independientes y títulos AAA a 1440p y 4K. El promedio de FPS se mantuvo dentro de un margen del 5 % respecto a los valores de referencia esperados, incluso con el streaming en segundo plano y Discord en ejecución. Esto es lo que más me sorprendió: la arquitectura híbrida gestionó las tareas simultáneas de juego y codificación de vídeo sin caídas apreciables en el rendimiento.

Durante las pruebas realizadas en una oficina silenciosa a 25 °C, Las temperaturas máximas del núcleo alcanzaron los 87 °C tras una prueba de 30 minutos con Cinebench R23 en modo multinúcleo con la configuración predeterminada del refrigerador. Los niveles de ruido eran moderados con el ventilador a máxima velocidad, y el sistema se mantuvo estable sin que se produjeran reducciones de rendimiento.

El i9-14900K también ofrece potencial de overclocking para los entusiastas, lo que te ofrece aún más potencia si es necesario. Es compatible con PCIe 5.0, lo que garantiza la compatibilidad con las tarjetas gráficas más recientes. Aunque no cuenta con la ventaja de una gran cantidad de caché que ofrecen las CPU 3D V-Cache de AMD, ofrece un buen rendimiento tanto en juegos como en tareas de productividad, como el renderizado 3D. El mayor consumo energético se compensa con su velocidad pura, y eso lo convierte en una opción ideal para equipos de gama alta.

Ventajas Contras ✅ Frecuencia de reloj de 6,0 GHz para un rendimiento de juego óptimo ✅ 24 núcleos para juegos y multitarea ✅ Compatibilidad con DDR4/DDR5 para una mayor flexibilidad a la hora de montar el equipo ✅ PCIe 5.0 para garantizar la compatibilidad con las GPU de próxima generación ✅ Ideal para configuraciones de gaming en 1440p y 4K ❌ El elevado consumo energético requiere una refrigeración potente

Para más información Si tienes pensado overclockear el Intel Core i9-14900K, asegúrate de utilizar un sistema de refrigeración de alta gama, como el Corsair H100i. Este procesador genera mucho calor a plena carga, sobre todo cuando se superan las frecuencias de reloj predeterminadas, por lo que una refrigeración adecuada te garantizará la estabilidad y un alto rendimiento, especialmente en situaciones de multitarea intensiva.

6. Intel Core i9-13900KS [La mejor CPU de alto rendimiento para juegos]

Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 24 (8 físicos + 16 virtuales), 32 subprocesos Frecuencia base/de impulso 3,2 GHz / 6,0 GHz Caché 36 MB de L3 Enchufe Ley de Gobierno Local de 1700 TDP 150 W (253 W máx. en modo turbo) Ayuda para la memoria DDR4-3200, DDR5-5600, hasta 128 GB Nevera No se incluye

Si buscas un rendimiento de juego ultrarrápidoe, elIntel Core i9-13900KS es la CPU perfecta. Cuenta con la impresionante cifra de 24 núcleos (8 de alto rendimiento y 16 de eficiencia) y 32 subprocesos. Esta configuración permite ejecutar sin problemas tanto intensos juegos de esports como títulos cinematográficos para un solo jugador. Su Frecuencia de reloj de impulso de 6,0 GHz ofrece unos FPS altísimos y te garantiza una experiencia de juego fluida y con gran capacidad de respuesta. El 36 MB de caché L3garantiza una rápidaacceso a los datos, y eso hace que tu PC funcione sin problemas a Full HD and Mil cuatrocientos cuarenta.

Lo probé durante una semana, principalmente corriendo Cyberpunk 2077 and Apex Legends, y no dio ningún fallo. Lo que más me sorprendió fue cómo gestionaba el streaming y las tareas en segundo plano sin que ello afectara al rendimiento del juego. También probé unas cuantas sesiones en Elden Ring and CS2, y ambos funcionaron con total fluidez incluso con la configuración al máximo.

The Zócalo LGA 1700funciona conZ690 or Placas base Z790, compatible tanto con DDR4 como con DDR5 para ofrecer opciones de montaje flexibles. Su TDP de 150 W implica que necesitarás un sistema de refrigeración de gama alta, como el NZXT Z73, para gestionar el calor durante un uso intensivo. El diseño híbrido de los núcleos te permite compaginar los videojuegos con tareas como codificación de vídeo or transmisión en directo sin perder velocidad.

El Intel Core i9-13900KS destaca por su capacidad de overclocking y permite superar las velocidades de serie. Además, es compatible con PCIe 5.0, por lo que está preparado para las tarjetas gráficas de última generación. Aunque su consumo energético es mayor que el de AMD, su velocidad bruta hace que merezca la pena la inversión para los jugadores más exigentes. En comparación con el i9-14900K, esun poco más rápido en el ámbito de los videojuegos, pero tiene un precio más elevado, lo que lo hace más adecuado para quienes desean aprovechar al máximo cada fotograma.

Ventajas Contras ✅ Velocidad de hasta 6,0 GHz para una experiencia de juego sin igual ✅ 24 núcleos para disfrutar de una experiencia fluida en juegos y streaming ✅ Compatibilidad con DDR4/DDR5 para configuraciones flexibles ✅ PCIe 5.0 para una compatibilidad con GPU preparada para el futuro ✅ Ideal para deportes electrónicos con alta frecuencia de fotogramas y multitarea ❌ Demasiado caro para unas mejoras mínimas Intel Core i9-14900K

Para más información Para sacar el máximo partido al Intel Core i9-13900KS, utilízalo en un sistema con memoria RAM DDR5 y una tarjeta gráfica de gama alta. Este procesador destaca en juegos con altos FPS y en tareas de productividad, y combinarlo con hardware de última generación reducirá cualquier cuello de botella y te permitirá aprovechar todo su potencial, especialmente en juegos a 1440p o 4K.

7. AMD Ryzen 7 7700X [La mejor CPU Ryzen para juegos]

Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 8 núcleos, 16 subprocesos Frecuencia base/de impulso 4,5 GHz / 5,4 GHz Caché 32 MB de caché L3 Enchufe AM5 TDP Ciento cinco vatios Ayuda para la memoria DDR5-5200, hasta 128 GB Nevera No se incluye

Si lo que buscas es un rendimiento de verdad para jugar, el AMD Ryzen 7 7700X es una opción excelente para tu proyecto. Esto Procesador de 8 núcleos y 16 hilosalcanza5,4 GHz en modo turbo y ofrece un rendimiento de primera categoría en juegos de ritmo trepidante. Su 32 MB de caché L3mantienelos datos fluyen sin problemas, ofreciendo altas frecuencias de fotogramas en Full HD and Mil cuatrocientos cuarentajuegos.

Lo utilicé durante aproximadamente una semana, sobre todo para correr Apex Legends, Baldur’s Gate 3, y algunas aplicaciones de productividad, y se defendió bien en todos los aspectos. También lo probé en Starfield, y mantuvo una frecuencia de fotogramas constante sin ningún problema.

The Plataforma AM5admiteDDR5-5200 and PCIe 5.0 y te ofrece una configuración preparada para el futuro con un Placa base B650. Su105 W de TDP garantiza la eficiencia, pero necesitarás una nevera portátil, como la DeepCool AK400, para mantener unas temperaturas óptimas. Con Arquitectura Zen 4, combina velocidad y eficiencia, lo que lo convierte en una opción versátil para diversas tareas.

The Siete mil setecientos Xes ideal paraconfiguraciones orientadas a los videojuegos y ofrece un rendimiento casi de gama alta a un precio de gama media. Aunque no tiene el prestigio de CPU con caché V 3D, sus altas frecuencias de reloj ofrecen un buen rendimiento en la mayoría de los juegos. Overclocking es una opción, aunque la configuración predeterminada ofrece un rendimiento excelente para la mayoría de los jugadores.

Ventajas Contras ✅ Aumento de frecuencia a 5,4 GHz para un rendimiento ágil en los videojuegos ✅ Eficiente TDP de 105 W para un funcionamiento más fresco ✅ DDR5 y PCIe 5.0 para estar preparado para el futuro ✅ Excelente relación calidad-precio para juegos a 1080p y 1440p ✅ Arquitectura Zen 4 para una eficiencia equilibrada ❌ Memoria caché más pequeña que la de las CPU con V-Cache 3D

Para más información La frecuencia de reloj turbo de 5,4 GHz del Ryzen 7 7700X es una gran ventaja en los juegos de ritmo trepidante. Para asegurarte de aprovechar al máximo la capacidad de respuesta de este procesador, combínalo con un SSD PCIe 4.0 para disfrutar de tiempos de carga rápidos y una baja latencia. Esta configuración garantizará que tu experiencia de juego sea lo más fluida y ágil posible.

8. AMD Ryzen 9 7900X [La mejor CPU para streaming]

Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 12 núcleos, 24 subprocesos Frecuencia base/de impulso 4,7 GHz / 5,6 GHz Caché 64 MB de L3 Enchufe AM5 TDP Ciento setenta vatios Ayuda para la memoria DDR5-5200, hasta 128 GB Nevera No se incluye

The AMD Ryzen 9 7900X es una opción excelente para los streamers que necesitan potencia. Con 12 colores and 24 hilos, puede llegar a5,6 GHz y garantiza un rendimiento fluido mientras juegas y retransmites al mismo tiempo. La caché L3 de 64 MB asegura que tu retransmisión se mantenga sin retrasos, incluso cuando tengas abiertas varias aplicaciones como OBS y Discord.

Lo utilicé para una prueba de streaming de dos semanas con OBS, Discord y una selección de títulos a 1440p como Apex Legends and Elden Ring, y lo gestionó todo sin ningún tipo de tartamudeo. También realicé algunas sesiones nocturnas en una habitación más cálida (alrededor de los 28 °C), y no se ralentizó ni una sola vez.

Este procesador funciona con el Zócalo AM5y es compatible conDDR5 and PCIe 5.0. Combínalo con un Placa base X670 para obtener los mejores resultados. Su TDP de 170 W puede generar bastante calor bajo carga, por lo que es recomendable utilizar un sistema de refrigeración líquida como el Lian Li Galahad II. La arquitectura Zen 4 destaca por su capacidad multihilo, lo que la hace perfecta para la retransmisión en streaming a 1080p y 1440p.

The Siete mil novecientos X ofrece un excelente rendimiento en Juegos en 1440p durante las retransmisiones. Aunque no está pensada exclusivamente para los videojuegos, ofrece un gran rendimiento a los streamers y creadores de contenido. Si bien la ausencia de un sistema de refrigeración encarece el precio, el rendimiento lo justifica.

Ventajas Contras ✅ 12 núcleos para una experiencia fluida en streaming y juegos ✅ 64 MB de caché L3 para un acceso rápido a los datos ✅ DDR5 y PCIe 5.0 para equipos preparados para el futuro ✅ Experiencia de juego fluida a 1440p mientras se transmite ✅ Zen 4 para una multitarea eficiente ❌ Un TDP de 170 W requiere una refrigeración eficaz

Para más información Si eres streamer y quieres mantener un alto número de FPS durante la retransmisión, utiliza el Ryzen 9 7900X con un monitor de 1440p y una tarjeta dedicada para streaming como la Elgato 4K60 Pro. Sus 12 núcleos y 24 hilos garantizarán una experiencia de juego fluida, mientras que tu retransmisión se desarrollará sin retrasos, incluso si realizas varias tareas a la vez con OBS o cualquier otro software de streaming.

9. Intel Core i5-14600KF [La mejor CPU de gama media para juegos]

Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 14 (6P + 8E), 20 hilos Frecuencia base/de impulso 3,5 GHz / 5,3 GHz Caché 24 MB de L3 Enchufe Ley de Gobierno Local de 1700 TDP 125 W (181 W máx. en modo turbo) Ayuda para la memoria DDR4-3200, DDR5-5600, hasta 192 GB Nevera No se incluye

El Intel Core i5-14600KF es un procesador de gama media muy sólido que ofrece 14 colores and 20 hiloscon unFrecuencia de reloj de impulso de 5,3 GHz. Esto garantiza un funcionamiento fluido en Full HD and Mil cuatrocientos cuarenta los videojuegos, con el 24 MB de caché L3 manteniendo un flujo de datos rápido y una frecuencia de fotogramas estable. Lo probé durante aproximadamente una semana en una configuración de 1440p con Cyberpunk 2077, Apex Legends, y con algo de luz entrando, y funcionó de forma estable sin ningún problema.

Viene con el Zócalo LGA 1700, compatible con placas base Z790 y B760, y que admite tanto DDR4 and DDR5. Con un125 W de TDP, se calienta bastante, así que lo mejor es combinarlo con un dispositivo de refrigeración como el Thermalright Peerless Assassin ayudará a mantener una temperatura adecuada. Su arquitectura híbrida gestiona sin problemas tanto los videojuegos como las tareas multitarea ligeras, como ejecutar Discord o Spotify.

Lo que más me sorprendió fue que el Core i5-14600KF básicamente, se encuentra cerca de Rendimiento de nivel i7 a un coste menor. Además, es compatible con PCIe 5.0, lo que la hace preparada para futuras actualizaciones de la tarjeta gráfica. El overclocking le aporta potencia adicional, pero sus ajustes de fábrica son más que suficientes para la mayoría de los jugadores.

Ventajas Contras ✅ Potencia de 5,3 GHz para una experiencia de juego fluida a 1080p/1440p ✅ 14 núcleos para juegos y multitarea ligera ✅ Compatibilidad con DDR4/DDR5 para una mayor flexibilidad a la hora de montar el equipo ✅ PCIe 5.0 para una compatibilidad con GPU preparada para el futuro ✅ Excelente relación calidad-precio para un rendimiento de gama media ❌ No incluye nevera portátil; hay que comprarla por separado

Para más información El overclocking del Intel Core i5-14600KF puede aumentar aún más su rendimiento. Sin embargo, para hacerlo de forma segura y eficaz, es recomendable invertir en un disipador de calidad, como el Thermalright Peerless Assassin. El overclocking te permite obtener un rendimiento adicional para juegos exigentes sin necesidad de cambiar a una CPU más cara.

10. AMD Ryzen 5 8600G [La mejor CPU con tarjeta gráfica integrada]

Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 6 núcleos, 12 subprocesos Frecuencia base/de impulso 4,3 GHz / 5,0 GHz Caché 16 MB de L3 Enchufe AM5 TDP 65W Ayuda para la memoria DDR5-5200, hasta 128 GB Tarjeta gráfica integrada Radeon 760M Nevera Incluye Wraith Stealth

El AMD Ryzen 5 8600G incluye 6 colores, 12 hilos, y unFrecuencia de reloj de impulso de 5,0 GHz. Ofrece un gran rendimiento para Juegos en 1080p. La GPU integrada Radeon 760M es capaz de ejecutar juegos ligeros y títulos de esports sin necesidad de una tarjeta gráfica dedicada, lo que te permite ahorrar dinero para futuras actualizaciones. Lo probé durante una semana en una configuración económica de 1080p, principalmente tocando Valorar, Rocket League, yBaldur’s Gate 3 en configuraciones bajas. Lo que más me sorprendió fue lo bien que funcionaba Antecedentes 3 en tarjetas gráficas integradas: se puede jugar sin que el juego se ralentice.

Funciona de manera óptima con el Zócalo AM5y es compatible conDDR5 and PCIe 5.0, lo que garantiza la compatibilidad con placas base A620 o B650. Su TDP de 65 W la convierte en una opción eficiente desde el punto de vista energético, y el disipador Wraith Stealth incluido mantiene bajas las temperaturas, lo que la hace perfecta para equipos compactos. La caché L3 de 16 MB garantiza unas velocidades de fotogramas aceptables, aunque no es tan potente como las configuraciones con GPU dedicadas.

The 8600G es ideal para jugadores ocasionales o estudiantes, ya que ejecuta los juegos con fluidez con una configuración baja o media. No es adecuado para Mil cuatrocientos cuarenta ni para títulos AAA exigentes, pero es una opción sólida para partidas más ligeras. El Arquitectura Zen 4 contribuye a su eficiencia y rendimiento a largo plazo.

Ventajas Contras ✅ GPU Radeon 760M para jugar a 1080p sin necesidad de una tarjeta gráfica ✅ Eficiente TDP de 65 W para equipos compactos y que no se calientan ✅ El refrigerador incluido reduce el coste de fabricación ✅ DDR5 y PCIe 5.0 para futuras actualizaciones ✅ Ideal para ordenadores para juegos económicos o compactos ❌ Limitado a juegos poco exigentes sin tarjeta gráfica dedicada

Para más información Los jugadores que utilicen la tarjeta gráfica integrada Radeon 760M deberían aspirar a jugar a 1080p con una configuración media. El Ryzen 5 8600G es ideal para juegos ligeros o títulos de esports, pero para mejorar tu experiencia, plantéate añadir un SSD a tu equipo. Esto mejorará los tiempos de carga y la capacidad de respuesta general del sistema, lo que se traducirá en una experiencia de juego más fluida.

11. Intel Core i3-13100F [La mejor CPU básica para juegos]

Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 4 núcleos, 8 subprocesos Frecuencia base/de impulso 3,4 GHz / 4,5 GHz Caché 12 MB de caché L3 Enchufe Ley de Gobierno Local de 1700 TDP 58 W (89 W máx. en modo turbo) Ayuda para la memoria DDR4-3200, DDR5-4800, hasta 128 GB Nevera Incluye Laminar RM1

He probado el Intel Core i3-13100F en un equipo económico de 1080p durante unos días, principalmente en Counter-Strike: Global Offensive, LoL, y juegos AAA más antiguos como The Witcher 3 con una configuración media. Es una CPU ideal para quienes se inician en el mundo de los videojuegos. Con cuatro núcleos eficientes, ocho hilos, y unFrecuencia de reloj de turbo de 4,5 GHz, gestiona sin problemas los juegos a 1080p en títulos menos exigentes. La caché L3 de 12 MB garantiza una gran capacidad de respuesta, lo que también la convierte en una opción ideal para equipos económicos.

Funciona con el Zócalo LGA 1700 y combina muy bien con opciones asequibles B660 or Placas base H610, en apoyo deDDR4 or DDR5 para una flexibilidad rentable. Con un 58 W de TDP, es muy eficiente y el disipador Laminar RM1 incluido es silencioso, lo que lo hace ideal para cajas compactas. La arquitectura Raptor Lake garantiza un rendimiento sólido para su precio y es compatible con PCIe 5.0 para futuras actualizaciones.

The Intel Core i3-13100F es ideal para jugadores ocasionales y ofrece una fluidez excelente en los deportes electrónicos o en juegos más antiguos. No está diseñada para Mil cuatrocientos cuarenta o para tareas multitarea intensivas, pero si se combina con una tarjeta gráfica económica, puede ser una buena opción.

Ventajas Contras ✅ Precio de ganga para jugar a 1080p ✅ TDP eficiente de 58 W para un bajo consumo energético ✅ Refrigerador incluido para montajes económicos ✅ DDR4/DDR5 y PCIe 5.0 para mayor flexibilidad ✅ Fácil instalación para quienes montan un ordenador nuevo ❌ No es adecuado para resoluciones de 1440p ni para juegos AAA

Para más información Combina el procesador Intel Core i3-13100F con una tarjeta gráfica básica de calidad, como la GTX 1650, para disfrutar de un excelente rendimiento a 1080p sin desbordar tu presupuesto. Esta combinación te garantizará una experiencia de juego fluida en títulos como Fortnite, evitando cualquier cuello de botella en este rango de precios.

Factores clave a tener en cuenta a la hora de elegir una CPU

Elegir la CPU adecuada para tu PC para juegos es una decisión importante. Es el motor de todo, desde juegos de disparos llenos de acción hasta juegos de mundo abierto que te sumergen por completo en la experiencia. Según mi análisis de los dos reyes indiscutibles, CPU AMD frente a Intel, aquí tienes siete factores clave que te ayudarán a elegir la mejor CPU para tus necesidades.

Núcleos y subprocesos de la CPU

Los núcleos de la CPU se encargan de tareas como ejecutar videojuegos u otras aplicaciones. Los subprocesos permiten que cada núcleo gestione varias tareas a la vez. Para jugar, un CPU de 6 núcleos y 12 hilos (como el Intel Core i5-12400F) funciona bien. Si tienes pensado retransmitir mientras juegas o ejecutar varios programas a la vez, quizá te convenga una CPU con Más de 12 colores. Para obtener un mejor rendimiento, combina tu CPU con un SSD rápido. Si juegas de forma ocasional o con títulos menos exigentes como Rocket League, no necesitas muchos núcleos, pero para juegos exigentes o para realizar varias tareas a la vez, te vendrán bien más núcleos.

Frecuencia de reloj

La velocidad de reloj, medida en GHz, indica la rapidez con la que tu CPU puede procesar tareas. Una velocidad de reloj más alta, como 5,0 GHz En el AMD Ryzen 7 7800X3D, mejora la capacidad de respuesta en juegos de ritmo trepidante. La frecuencia base es la velocidad normal, y la frecuencia turbo la aumenta cuando es necesario. Para disfrutar de una experiencia de juego fluida, intenta 4,5 GHz o más. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la velocidad del reloj por sí sola no sustituye la necesidad de contar con más núcleos cuando se realizan varias tareas a la vez.

Memoria caché

La memoria caché almacena los datos a los que la CPU necesita acceder rápidamente. Cuanto más grande sea la caché, más rápido podrá la CPU recuperar los datos. Por ejemplo, un 32 MB de caché L3 En el Ryzen 7 7700X, se reducen los tiempos de espera en los juegos de mundo abierto. Las CPU con cachés más grandes, como los modelos 3D V-Cache de AMD, ofrecen un mejor rendimiento en juegos que requieren un acceso rápido a los datos, como los de estrategia o aquellos con mundos amplios y detallados.

Gráficos integrados (iGPU)

Los gráficos integrados (iGPU) son chips gráficos incorporados, como el Radeon 760M del AMD Ryzen 5 8600G, que te permiten jugar a juegos poco exigentes sin necesidad de una tarjeta gráfica independiente. Son ideales para juegos como Rocket League o títulos de esports. Sin embargo, para los juegos AAA más exigentes, necesitarás una tarjeta gráfica dedicada, como la RTX 4060, para obtener el mejor rendimiento.

Consumo energético (TDP)

El TDP (Thermal Design Power) indica cuánta potencia y calor genera la CPU. Un TDP más bajo, como 65W el Ryzen 5 8600G, es ideal para configuraciones pequeñas y para ahorrar energía. Los TDP más altos, como Ciento setenta vatios En el caso del Ryzen 9 7900X, requieren una mejor refrigeración y más potencia, pero ofrecen un mayor rendimiento. Para estas CPU de mayor potencia, necesitarás un buen sistema de refrigeración y una fuente de alimentación adecuada para gestionar las necesidades de refrigeración y energía.

Al elegir un, garantizas la durabilidad de tu hardware y el rendimiento constante. Refrigerador de CPU de gama alta capaz de gestionar esa potencia térmica. Una solución térmica eficaz evita que el procesador reduzca su velocidad y garantiza que la tasa de fotogramas se mantenga alta durante sesiones de juego prolongadas.

Compatibilidad de zócalos

El zócalo de la CPU es el punto en el que el procesador se conecta a la placa base. Asegúrate de que la CPU sea compatible con el tipo de zócalo de tu placa base. LGA 1700 de Intel and AM5 de AMD son tipos de zócalos habituales. El AM5 es compatible con DDR5, lo que permite futuras actualizaciones, mientras que el LGA 1700 es compatible con DDR4, que puede resultar más asequible pero podría limitar las futuras actualizaciones de memoria.

Preparación para el futuro

Elegir una CPU con características preparadas para el futuro significa que seguirá siendo útil a medida que salgan al mercado nuevos juegos y tecnologías. Las CPU con plataformas como AM5, compatibles con DDR5 y PCIe 5.0, son más adecuadas para un uso a largo plazo. Por ejemplo, una CPU de 12 núcleos Por ejemplo, el AMD Ryzen 9 7900X estará a la altura de los nuevos juegos y de las necesidades de multitarea. En cambio, es posible que las CPU económicas de cuatro núcleos tengan dificultades para satisfacer las futuras exigencias del software.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor CPU para jugar?

La mejor CPU para jugar es la AMD Ryzen 7 7800X3D. Cuenta con ocho núcleos y 3D V-Cache para un rendimiento óptimo. Ofrece altas frecuencias de fotogramas y una gran eficiencia para garantizar una experiencia de juego fluida en diversos títulos.

¿Qué es una CPU?

Una CPU, o unidad central de procesamiento, es el cerebro del ordenador, que ejecuta las instrucciones de los programas. Se encarga de realizar cálculos y tareas para que los juegos, las aplicaciones y el sistema operativo funcionen de manera eficiente.

¿Cómo se overclockea la CPU?

Para overclockear la CPU, debes abrir la BIOS y modificar los ajustes de velocidad de reloj para obtener un mejor rendimiento. Asegúrate de que la refrigeración sea adecuada y supervisa las temperaturas para evitar daños, ya que el overclocking aumenta la generación de calor y el consumo energético.

¿Cómo se instala una CPU?

Para instalar una CPU, alinéala con el zócalo de la placa base, colócala con cuidado y fija la palanca. Aplica pasta térmica y monta el disipador, asegurándote de que no se doblen los pines durante la instalación.

¿Cómo reducir el uso de la CPU?

Para reducir el uso de la CPU, cierra las aplicaciones innecesarias y los procesos en segundo plano. Actualiza los controladores y optimiza la configuración del juego, o plantéate cambiar a una CPU más rápida para mejorar el rendimiento en la multitarea.

¿A qué temperatura debería estar mi CPU?

La temperatura de tu CPU debería estar en 30-50 °Cy no superar85 °C bajo carga para garantizar un funcionamiento seguro. Utiliza herramientas de supervisión y asegúrate de que la refrigeración sea adecuada para mantener unas temperaturas óptimas mientras juegas.

¿Qué es mejor, un procesador Intel o uno AMD?

AMD los procesadores suelen destacar en juegos gracias a la tecnología 3D V-Cache, mientras que Intel Estos chips destacan por su velocidad de reloj. Elige en función de tu presupuesto y tus necesidades (AMDpor su relación calidad-precio,Intel (para un rendimiento de alta gama).

¿Qué es mejor para jugar, AMD o i7?

AMD Ryzen 7 7800X3D supera a la mayoría i7 Las CPU en los videojuegos debido a su 3D V-Cache. Intel i7-14700K destaca en la multitarea, pero se queda un poco atrás en cuanto a rendimiento puro para juegos.