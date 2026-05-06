Aviso sobre publicidad de afiliados

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Programas de afiliados y comisiones

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El precio que pagas al comprar a través de nuestros enlaces es el mismo que pagarías si visitaras directamente la página del comerciante. Dependemos de estas comisiones de afiliados para financiar nuestras operaciones, lo que nos permite ofrecer contenidos y servicios sin cobrar nada a nuestros lectores.

Independencia editorial

Nuestra participación en programas de afiliados no afecta a la integridad de nuestro contenido. Tomamos todas las decisiones editoriales con total independencia de cualquier acuerdo de afiliación o colaboración publicitaria.

Las opiniones expresadas en Eneba Hub son exclusivamente nuestras. Cuando evaluamos o recomendamos productos, basamos nuestras valoraciones en pruebas prácticas, investigaciones y análisis de expertos, y no en posibles beneficios económicos. Si recibimos productos gratuitos u otros incentivos de un socio afiliado, esto no influirá en la honestidad ni en la veracidad de nuestro contenido.

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Cumplimiento normativo y transparencia

Eneba Hub se compromete a cumplir plenamente con la legislación y las normas publicitarias vigentes en todo el mundo. Nos regimos por las normativas establecidas por organismos como la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC), las directivas de protección al consumidor de la Unión Europea y otras directrices publicitarias internacionales. Estas normativas exigen que cualquier vínculo de interés entre un promotor y un vendedor se revele de forma clara y visible.

Por ello, nuestra información se muestra en lugares destacados y está redactada en un lenguaje claro y sencillo. Nuestro objetivo es ofrecer una transparencia total en cuanto a nuestras relaciones de afiliación y cualquier posible remuneración relacionada con ellas.

Exenciones de responsabilidad y limitaciones

Exactitud de la información: Nos esforzamos por ofrecer información precisa y actualizada, pero no podemos garantizar que todos los detalles de los productos, los precios o la disponibilidad estén siempre al día. Las especificaciones y los precios de los productos pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso por parte del comerciante. Recomendamos verificar cualquier detalle importante en la página web del comerciante antes de realizar una compra.

Nos esforzamos por ofrecer información precisa y actualizada, pero no podemos garantizar que todos los detalles de los productos, los precios o la disponibilidad estén siempre al día. Las especificaciones y los precios de los productos pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso por parte del comerciante. Recomendamos verificar cualquier detalle importante en la página web del comerciante antes de realizar una compra. Responsabilidad civil: Cuando compras un producto o servicio a través de un enlace de afiliado en Eneba Hub, tu transacción se realiza exclusivamente con el comerciante. Eneba Hub no se hace responsable del funcionamiento, las políticas ni las prácticas de ningún sitio web de terceros. Cualquier cuestión relacionada con devoluciones de productos, garantías o atención al cliente debe resolverse directamente con el comerciante.

Cuando compras un producto o servicio a través de un enlace de afiliado en Eneba Hub, tu transacción se realiza exclusivamente con el comerciante. Eneba Hub no se hace responsable del funcionamiento, las políticas ni las prácticas de ningún sitio web de terceros. Cualquier cuestión relacionada con devoluciones de productos, garantías o atención al cliente debe resolverse directamente con el comerciante. No se garantiza la validación: La presencia de un enlace o un anuncio de un producto en nuestro sitio web no implica ningún respaldo ni garantía por nuestra parte más allá de lo indicado. No nos hacemos responsables de las consecuencias ni de las acciones que puedan llevar a cabo los visitantes tras hacer clic en enlaces de afiliados.

La presencia de un enlace o un anuncio de un producto en nuestro sitio web no implica ningún respaldo ni garantía por nuestra parte más allá de lo indicado. No nos hacemos responsables de las consecuencias ni de las acciones que puedan llevar a cabo los visitantes tras hacer clic en enlaces de afiliados. Sin garantías: Los servicios y materiales de este sitio web se proporcionan «tal cual», sin garantías de ningún tipo. Al utilizar este sitio web, usted acepta que Eneba Hub y sus propietarios u operadores no se hacen responsables de ningún daño que pueda derivarse del uso que usted haga del sitio web o de cualquier producto o servicio vinculado.

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