Las 7 mejores tabletas para Roblox en 2026

Encontrar la mejor tableta para Roblox No es tan sencillo como elegir la opción más barata. Robloxfunciona conPlayStation, Xbox, Windows, Mac, Android, yiPadOS, pero no todas las tabletas lo gestionan con fluidez. Se necesita un procesador rápido, un chip gráfico potente, suficiente memoria RAM y espacio de almacenamiento para las actualizaciones constantes.

Probé siete tabletas para ver cómo funcionaban Roblox, comprobando la velocidad, la fluidez del juego, los tiempos de carga y la duración de la batería. Esta guía incluye opciones para todos los bolsillos, desde modelos económicos para niños hasta tabletas de alto rendimiento para jugadores exigentes.

Nuestras mejores recomendaciones de tabletas para Roblox

Hay muchas tabletas que pueden ejecutar Roblox, pero hay algunos que realmente destacan sobre el resto. Los hemos seleccionado basándonos en lo bien que gestionan el juego, velocidad de carga, calidad de los gráficos, duración de la batería, yrelación calidad-precio.

Se probó cada uno de ellos para comprobar su rendimiento Robloxlas últimas novedades, incluso en los momentos más ajetreados y llenos de acción. Tanto si buscas una opción económica como un dispositivo de gama alta, estas tabletas te ofrecerán una experiencia divertida y sin retrasos Roblox experiencia.

Lenovo Tab Plus – ideal si te apetece jugar Roblox, ver películas, escuchar música en streaming o realizar varias tareas a la vez entre aplicaciones. En serio, esta tableta es genial para tantoscosas. Además, la nueva versión tiene más memoria y es más rápida, así que Roblox ahora funciona aún mejor. Amazon Fire HD 10 – Fire HD de Amazon Las tabletas siempre han sido una opción excelente para los presupuestos ajustados, y esta no es una excepción, ya que ofrece un rendimiento sólido por Roblox además de acceso a Amazonsu amplia biblioteca multimedia. Apple iPad Mini (A17 Pro) – Si te vas a decidir por una tableta, ya que estamos, mejor que te decantes por una iPad, sobre todo con el chip A17 Pro.

Aunque estos son lo mejor de lo mejor, ¡hay mucho más que estas breves reseñas!

Las 7 mejores tabletas para Roblox: reseñas

Esta lista con los 7 mejores Roblox La elección de una tableta se reduce a unos pocos factores: presupuesto, especificaciones, pantalla y audio, y duración de la batería.

Puede que parezcan bastante obvias, pero en realidad son las únicas consideraciones importantes que hay que tener en cuenta para un Roblox tableta. Todas estas tabletas ofrecen un excelente rendimiento en relación con su precio, cuentan con amplias funciones de audio y vídeo, y tienen una buena autonomía. Además, hay opciones para todos los gustos, tanto si buscas una tableta de gama alta como si necesitas una que no sea demasiado cara.

1. Lenovo Tab Plus [La mejor tableta para Roblox]

Enebameter 10/10

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Especificaciones Detalles Procesador MediaTek Dimensity 9000 Sistema operativo Android 12L o posterior GPU Malí-G57 MC2 RAM 8GB Capacidad de almacenamiento 256 GB de almacenamiento integrado, ampliable hasta 1 TB Capacidad de la batería 8600 mAh Resolución 11,5 pulgadas / 2000 × 1200 Peso 0,65 kilogramos

Empecemos por las especificaciones. El Lenovo Tab Plus es una de las mejores tabletas para Roblox porque tiene unas prestaciones estupendas y no sale muy caro. Tiene un MediaTek Dimensity 9000 diseñado para los videojuegos, por lo que puede manejar escenas de acción trepidante y gráficos detallados sin ralentizarse.

With 8 GB de RAM, la tableta puede ejecutar muchas aplicaciones y juegos al mismo tiempo sin retrasos ni bloqueos, incluso en los momentos de mayor actividad en Roblox. ElDoscientos cincuenta y seis gigabytesde almacenamiento te ofrece mucho espacio para guardar Roblox actualizaciones y otros juegos, así que no te quedarás sin espacio.

Si necesitas más espacio, siempre puedes añadir unTarjeta Secure Digital para guardar más juegos y archivos fácilmente. Todas estas funciones se combinan para ofrecerte una experiencia fluida y divertida Roblox disfruta mientras exploras, construyes o luchas.

Aunque esta tableta ofrece una experiencia de juego increíble, donde realmente destaca es en el audio y la pantalla. La Ocho JBLLos altavoces ofrecen un sonido nítido y envolvente que hace que los juegos y los vídeos resulten más inmersivos. La pantalla es brillante y nítida, y muestra colores vivos que aportan Roblox da vida a los mundos. Todo ello respaldado por una sorprendente…gran autonomía de la batería, así que podrás jugar durante horas sin necesidad de recargarlo. Además, el soporte integrado te ayuda a colocar la tableta en un ángulo cómodo para jugar o ver vídeos, y además compensa el peso adicional de los altavoces, lo que facilita sujetarla o usarla sobre una mesa.

Ventajas Contras ✅ Características completas a un precio razonable ✅ Excelente rendimiento de audio gracias a sus 8 altavoces JBL ✅ Batería de gran autonomía ✅ El soporte integrado es muy práctico ✅ Incluye actualizaciones de seguridad hasta 2028 ❌ El saliente del altavoz hace que este modelo resulte un poco voluminoso

Veredicto final:The Lenovo Tab Plus es una tableta excelente para su rango de precios. Ya sea para jugar Roblox, otros juegos en línea o para disfrutar de contenidos multimedia, ¡esta tableta no te decepcionará!

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2. Amazon Fire HD 10 (13.ª generación) [La mejor tableta económica para Roblox]

Enebameter 10/10

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Especificaciones Detalles Procesador Octa-core (2 núcleos «A76@2.05GHz» y 6 núcleos «A55@2.0GHz») Sistema operativo Cuatro sistemas operativos GPU Mali-G52 MP2 RAM 3GB Capacidad de almacenamiento 32/64 GB integrados, almacenamiento ampliable hasta 1 TB Capacidad de la batería 6500 mAh Resolución 10,1 pulgadas / 1920 × 1200 Peso 0,95 libras / 0,43 kg

The Amazon Fire HD 10 es genial porque te ofrece una potencia sólida sin costar demasiado. Tiene un CPU de ocho núcleos (lo que significa 8 núcleos que funcionan en conjunto) con 2 núcleos rápidos que funcionan a 2,05 GHz y 6 núcleos eficientes a 2,0 GHz. Esto ayuda a que la tableta funcione Roblox y otras aplicaciones sin problemas, incluso cuando hay mucha actividad en el juego.

With 3 GB de RAM, la tableta puede ejecutar el juego sin que se cuelgue ni se ralentice demasiado. Puede que no sea capaz de ejecutar los juegos más recientes con la configuración al máximo, pero es lo suficientemente buena para Roblox y muchos otros juegos.

Puedes elegir entre32 GB o 64 GB de almacenamiento para guardar tus partidas, actualizaciones y aplicaciones. Este espacio te permite tener mucho Roblox mundos y creaciones de los usuarios sin preocuparse por quedarse sin espacio demasiado pronto.

¿Se puede jugar a Roblox en las tabletas Amazon Fire?

Sí, pero hay un pero. Cuatrouso de tabletasCuatro OS, no estándarAndroid, por lo que no tienen Google Play Store viene preinstalada. Tendrás que instalarla manualmente o utilizar tiendas de aplicaciones de terceros como Aptoidepara descargarRoblox.

Una vez instalado, Roblox funciona a la perfección en Fire HD 10 modelos. Los tiempos de carga pueden ser ligeramente más largos de lo habitual Android tabletas, pero la jugabilidad se mantiene estable en la mayoría de los casos.

En general, esta tableta ofrece un buen rendimiento por su precio. Es perfecta si buscas una forma fiable de jugar Roblox sin gastar mucho dinero.

Modera tus expectativas si tienes pensado comprar el Amazon Fire HD 10. Al fin y al cabo, se trata de una tableta económica y, aunque ofrece un rendimiento considerable para su precio, ¡no es la solución definitiva para tu experiencia de juego!

Ventajas Contras ✅ Muchoasequible ✅ Especificaciones aceptables para lo que cuesta ✅ Con el respaldo de la marca Amazon ✅ Ligero y fácil de manejar ✅ Disponible en versiones de 32 y 64 GB de almacenamiento ❌ 3 GB de RAM son un poco justos para los juegos más exigentes

Veredicto final: The Fire HD 10 de 13.ª generación no es la tableta más rápida, pero funciona Roblox Es ideal para juegos más sencillos. Reducir la calidad gráfica permite disfrutar de mundos más amplios, y al instalar Google Play se amplía la oferta de juegos. Si buscas una forma económica de disfrutar Roblox… es una opción muy recomendable para los jugadores ocasionales.

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3. Apple iPad Mini (A17 Pro) [La mejor tableta portátil para Roblox]

Puntuación: 9,5/10

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Especificaciones Detalles Procesador CPU de seis núcleos de Apple Sistema operativo iPadOS 18 GPU GPU de 5 núcleos de Apple RAM 8GB Capacidad de almacenamiento 128/256/512 GB, según el modelo Capacidad de la batería 5078 mAh Resolución 8,3 pulgadas / 2266 × 1488 Peso 0,65 libras/0,29 kg (un poco más en los modelos con Wi-Fi + Cellular)

No debería sorprender en absoluto que los iPad de Apple sean una de las mejores opciones cuando se trata no solo de las mejores tabletas para Roblox, pero también para tabletas de gama alta.

El iPad Mini con el Chip A17 Pro ofrece un gran rendimiento en un tamaño reducido. Su CPU de 6 núcleos and GPU de 5 núcleos puede ejecutar sin problemas la mayoría de los juegos para móviles, incluidos los títulos más exigentes, por lo que podrás disfrutar de una velocidad de fotogramas constante sin ralentizaciones. Con 8 GB de RAM, la multitarea, como alternar entre un juego y una aplicación de chat, resulta ágil y fluida.

The Pantalla Liquid Retina de 8,3 pulgadas ofrece unas imágenes impresionantes y colores vivos, lo que hace que los juegos parezcan más detallados y envolventes. Los altavoces estéreo situados en cada esquina proporcionan un sonido equilibrado, lo que facilita escuchar los efectos y los diálogos del juego sin necesidad de auriculares. Apple También ha incorporado un software para reducir el «efecto gelatina», lo que ayuda a que las escenas de movimiento rápido se vean más fluidas al leer texto o al desplazarse por los mapas de los videojuegos.

Su reducido tamaño hace que sea fácil de transportar, por lo que puedes llevarte tus juegos a cualquier parte, ya sea para una partida rápida en una cafetería o para una larga sesión durante un viaje. A pesar de todo esto, el Apple iPad Mini A17 Pro No es ni grande ni pesada. Con un peso de tan solo 295 gramos, esta tableta es una de las mejores opciones para disfrutar de juegos potentes dondequiera que estés.

Ventajas Contras ✅ Unas especificaciones realmente impresionantes ✅ Pequeño, ligero y muy fácil de transportar ✅ Gran capacidad de almacenamiento interno ✅ Pantalla Liquid Retina de gran belleza visual con ajustes para el desplazamiento fluido ✅ Cuenta con Apple Intelligence ❌ Es excesivo si solo lo vas a usar para jugar a Roblox

Veredicto final: Si quieres un de gama altaiPad para jugar, elApple iPad Mini A17 es una opción estupenda. Su Chip A17 Pro funciona a la perfección incluso con los juegos más exigentes, y el Pantalla Liquid Retina de 8,3 pulgadas with altavoces estéreo hace que los juegos se vean nítidos y se escuchen con claridad.

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4. Tableta Google Pixel [La mejor tableta de larga duración para Roblox]

Puntuación: 9,5/10

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Especificaciones Detalles Procesador Google Tensor G2 (ocho núcleos: 2 Cortex-X1 a 2,85 GHz, 2 Cortex-A78 a 2,35 GHz y 4 Cortex-A55 a 1,80 GHz) Sistema operativo Android 13 (actualizable a la versión 16) GPU Mali-G710 MP7 RAM 8GB Capacidad de almacenamiento 128/256 GB, según el modelo Capacidad de la batería 7020 mAh Resolución 10,95 pulgadas / 2560 × 1600 Peso 0,49 kg

Google no se limitó a quedarse de brazos cruzados mientras crecía el mercado de la telefonía móvil. Se lanzó de lleno a la Píxelteléfonos y, más tarde, el Tableta Google Pixel. No es unportátil para juegos o tan vanguardista como Apple’s iPads, pero aun así se gana un puesto en esta lista por ser una tableta para juegos muy completa, especialmente para títulos casuales y adaptados a dispositivos móviles como Roblox.

Desarrollado porChip Tensor G2, la tableta ofrece un equilibrio CPU rendimiento para una experiencia fluida. Con8 GB de RAMy un competenteGPU, permite que los juegos funcionen a una velocidad constante Entre cincuenta y sesenta fotogramas por segundo, incluso en juegos de exigencia moderada.

Cuando se combina con su base de carga y altavoz opcional, el Pixel TabletEl audio mejora considerablemente, lo que hace que la música y los efectos de sonido del juego cobren vida. La resolución de la pantalla está fijada en sesenta hercios, lo cual está bien para la mayoría de los juegos, pero puede parecer lento si estás acostumbrado a pantallas más rápidas. Uno de sus mayores puntos fuertes para jugar es la duración de la batería. El 7020 mAh La batería puede durar hasta 10-12 horas de juego en títulos menos exigentes como Roblox, y unas 7 u 8 horas en el caso de los juegos más exigentes antes de tener que recargarla. Esto es gracias a Googlesus ajustes de batería adaptativos, que ayudan a aprovechar al máximo su autonomía. En resumen, es una opción ideal para largas sesiones de juego sin tener que preocuparse por encontrar una toma de corriente.

Ventajas Contras ✅ Batería resistente y de larga duración ✅ Amplio espacio de almacenamiento interno ✅ Incluye Gemini ✅ Aspecto visualmente atractivo ✅ Dispone de una base de carga con altavoz opcional para ampliar sus funciones ❌ Frecuencia de actualización de solo 60 Hz

Veredicto final:Si tu presupuesto te lo permite, la Pixel Tablet de Google ofrece una excelente relación calidad-precio gracias a sus magníficas prestaciones y a su batería de larga duración.

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5. Lenovo Tab P12 [La mejor tableta para jugar a Roblox durante sesiones prolongadas]

Enebameter 9/10

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Especificaciones Detalles Procesador MediaTek Dimensity 7050 de ocho núcleos (núcleos 2xA78@2.6 GHz, 6 núcleos A55@2.0 GHz) Sistema operativo Android 13 GPU ARM Mali-G68 MC4 RAM 8GB Capacidad de almacenamiento 128 GB Capacidad de la batería 10 200 mAh Resolución 12,7 pulgadas / 2944 x 1840 Peso 1,36 libras / 0,63 kilogramos

Si estás buscando una tableta que realmente esté a la altura cuando se trata de sesiones largas e ininterrumpidas Roblox sesiones de juego, el Lenovo Tab P12 es, sencillamente, una opción inmejorable.

The batería destaca por encima del resto. Con un enorme Capacidad de 10 200 mAh, podrás disfrutar de horas y horas de juego sin tener que ir corriendo a buscar un cargador. Si el uso es moderado, puede llegar a durar incluso un par de días, por lo que puedes llevártelo de viaje o en desplazamientos largos sin preocuparte por la batería. Esto significa que podrás disfrutar plenamente de maratones Genshin Impact sesiones, machacarse Roblox, o disfruta de tus programas favoritos en streaming sin interrupciones.

Desarrollado porChipset MediaTek Dimensity 7050y unGPU ARM Mali-G68 MC4, elLenovo Tab P12 maneja los juegos modernos con facilidad. Estos componentes funcionan conjuntamente para mantener velocidad de fotogramas fluida and tiempos de carga cortos, para que puedas lanzarte rápidamente a tus juegos favoritos y disfrutar de una experiencia de juego fluida.

Hacer varias cosas a la vez es igual de fácil. Puedes chatear con tus amigos en Discord, reproducir música en streaming y tener abierta una guía mientras juegas, todo ello sin que la tableta se ralentice.

The Pantalla 2K de 12,7 pulgadas hace que los juegos tengan un aspecto impresionante. La alta resolución se traduce en texturas nítidas, colores vivos y un mayor nivel de detalle en cada escena, desde los exuberantes paisajes de Minería, artesanía a la trepidante acción de Call of Duty: Mobile. Es lo suficientemente grande como para que los juegos para móvil se parezcan más a la experiencia de una consola, pero sigue siendo lo bastante portátil como para llevarlo a todas partes. La resistencia es otra de sus ventajas. El Lenovo Tab P12se sientede alta calidad y resistente Desde el momento en que lo tienes en las manos, te da la seguridad de que aguantará el uso diario y los viajes. Esta fiabilidad te permite centrarte en jugar y disfrutar de tus juegos en lugar de preocuparte por posibles daños.

Ventajas Contras ✅ La batería de larga duración ofrece hasta 10 horas de juego intenso ✅ Potente CPU para un rendimiento de primera categoría ✅ Una GPU muy potente que ofrece unos gráficos espectaculares ✅ Pantalla grande con alta resolución ✅ Diseño ligero y resistente ❌ La cámara es un poco peor que la de algunos competidores

Veredicto final:The Lenovo Tab P12 ofrece un rendimiento increíblemente fiable y una autonomía de batería realmente excelente, lo que lo convierte en la opción perfecta para sumergirse en largas Roblox sesiones.

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6. Samsung Galaxy Tab A9+ [La mejor tableta de gama media para Roblox]

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Especificaciones Detalles Procesador Octa-core (2 núcleos Kryo 660 aGold@2.2GHz y 6 núcleos Kryo 660 aSilver@1.8GHz) Sistema operativo Android 13 (actualizable a 14), One UI 6.1 GPU Adreno 619 RAM 4 GB/8 GB Capacidad de almacenamiento 64 GB-128 GB, almacenamiento ampliable hasta 1 TB Capacidad de la batería 7040 mAh Resolución 11 pulgadas / 1920 × 1200 Peso 1,32 libras / 0,6 kilogramos

La Galaxy Tab A9+ se sitúa en la gama media-baja. Es más potentes que las tabletas básicas de gama baja, sin dejar de ser muy rentables. Ofrece un rendimiento fluido para las tareas cotidianas, el streaming y los juegos poco exigentes, sin tener que pagar un precio elevado.

A pesar de su precio relativamente bajo, esta tableta rinde muy por encima de lo que cabría esperar por su categoría. Las CPU Kryo le dan a la Galaxy A9+ una ventaja pequeña pero apreciable en los juegos, y la posibilidad de elegir entre 4 u 8 GB de RAM es de agradecer. Ten en cuenta que algunos usuarios han señalado que la versión de 4 GB presenta un retraso notable en comparación con la de 8 GB, así que opta por la de 8 GB si tu intención es invertir en una tableta de una vez por todas.

Esta tableta funciona de maravilla con los videojuegos, pero también es fantástica para disfrutar de contenidos multimedia o leer. Cuenta con una pantalla sorprendentemente nítida: no es de primera categoría, pero para una tableta de este rango de precios, es excelente. Los cuatro altavoces Dolby Atmos completan la experiencia multimedia con un sonido envolvente y de gran riqueza; y, por último, los 128 GB de almacenamiento te permiten llenar esta tableta con un montón de películas, música y libros para leer.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento en relación con su precio ✅ Una pantalla fantástica con unos gráficos impresionantes ✅ Sonido muy intenso ✅ Disponible en versiones de 4/8 GB de RAM y 64/128 GB de almacenamiento ✅ Más capacidad de almacenamiento mediante tarjeta microSD ❌ La pantalla puede resultar un poco pequeña para los jugadores empedernidos

Veredicto final:Tanto si buscas una buena tableta para juegos como una tableta multimedia decente, la de Samsung Galaxy Tab A9+ es un fantástico todoterreno.

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7. Amazon Fire HD 10 Kids Pro [La mejor tableta para niños que permite jugar a Roblox]

Enebameter 8/10

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Especificaciones Detalles Procesador Octa-core (2 núcleos «A76@2.05GHz» y 6 núcleos «A55@2.0GHz») Sistema operativo Cuatro sistemas operativos GPU Sin especificar, pero probablemente Mali-G52 MP2 RAM 3GB Capacidad de almacenamiento 32 GB integrados, ampliables hasta 1 TB Capacidad de la batería Sin especificar, pero probablemente 6500 mAh Resolución 10,1 pulgadas / 1920 × 1200 Peso 0,66 kg

Por fin llegamos a esto una tableta genial para jugar que está pensada especialmente para niños. Si el nombre te suena, no es que te estén pasando cosas: se trata prácticamente de la misma tableta que la de 13.ª generación Amazon Fire HD 10 ese es el número dos de esta lista.

EstoAmazon Fire La tableta es casi igual que la Fire HD 10, por lo que disfrutarás de la misma velocidad y un funcionamiento fluido. Cuenta con 32 GB de almacenamiento para juegos, vídeos y aplicaciones escolares, y puedes añadir más con un tarjeta microSD. La pantalla y los gráficos son fluidos y coloridos, lo que lo hace ideal tanto para aprender como para jugar, y debería aguantar viajes largos sin quedarse sin batería.

A diferencia delFire HD 10Sin embargo, se trata de una tableta de juegos pensada para niños, por lo que incluye algunas funciones adicionales importantes. La primera de ellas es una funda elegante y resistente que protege la tableta. A continuación están los controles parentales, que permiten supervisar fácilmente el uso incluso a los padres que no sean expertos en tecnología. En tercer lugar están las suscripciones; de forma predeterminada, la Amazon Fire HD 10 Kids Incluye una suscripción de un año a Amazon Kids+ con juegos, libros y vídeos aptos para niños. Por último, pero no por ello menos importante, está la garantía de sustitución total de dos años, ¡lo que dice mucho de la confianza de Amazon en esta tableta para juegos!

Ventajas Contras ✅ Tan bueno como el original Amazon Fire HD 10 ✅ Incluye una suscripción de un año a Amazon Kids+ ✅ Control parental preinstalado ✅ Funda protectora elegante y resistente ✅ Cuenta con una garantía de sustitución total de 2 años ❌ Es fácil confundirlo con la versión para niños de 3 a 7 años; ¡asegúrate de elegir el modelo correcto!

Veredicto final: Si estás buscando una tableta para que juegue un niño Roblox, de Amazon Fire HD 10 Kids Pro es un éxito rotundo tanto para adultos como para niños.

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¿Se puede jugar a Roblox en una tableta? Explicación de los requisitos del sistema

Sí, la mayoría de las tabletas modernas pueden ejecutar Roblox sin problemas. Sin embargo, es posible que las tabletas más antiguas o económicas tengan dificultades en cuanto al rendimiento si no cumplen los requisitos mínimos.

Requisitos del sistema:

Componente Requisitos mínimos Recomendado Procesador 1,6 GHz o más 2,0 GHz+ de ocho núcleos RAM 1GB Más de 4 GB Almacenamiento 500 MB-1 GB (con caché) Dispositivo de 32 GB; lo ideal es uno de 64 GB o más Sistema operativo Android 8.0 o superior / iOS 13 o superior Android 13 o superior / iOS 15 o superior Gráficos OpenGL ES 3.0 (Android) / Integrado GPU diseñada para juegos Internet 4-8 Mb/s Se recomienda disponer de conexión Wi-Fi

Androidse necesitan tabletasAndroid 8.0 o posterior con OpenGL ESCompatibilidad con la versión 3.0. Cuatro Las pastillas funcionan, pero requieren Google Play Store instalación. La mayoría de las tabletas fabricadas a partir de 2019 cumplen estos requisitos.

iOSse necesitan tabletasiOS13 oiPadOS13 como mínimo. Entre los dispositivos compatibles se incluyen iPad Air 2, iPad mini 4, iPad (5.ª generación) y los modelos más recientes. Los modelos más antiguos, como iPad 3 or 4 no funciona Roblox.

Pastillas conTegra 2 chips o procesadores más antiguos que ARMv7 no se puede ejecutar Robloxen absoluto. Los dispositivos con menos de 2 GB de RAM sufrirán retrasos importantes o se bloquearán durante el juego, así que comprueba las especificaciones de tu tableta antes de descargarla.

Guía de compra de tabletas para Roblox

Aunque la selección de tabletas para juegos que te hemos presentado ofrece numerosas opciones excelentes, quizá prefieras investigar por tu cuenta. En ese caso, esto es lo que debes saber para conseguir la mejor tableta para juegos para Roblox!

1. Rendimiento de la CPU y la GPU

Ya sea que se trate de Roblox, ya sea en juegos online o en partidas offline intensivas, una buena experiencia de juego requiere tanto una CPU potente como una GPU.

La CPU es el «cerebro» de la tableta que procesa los datos. Entre los factores clave se encuentran el modelo del procesador (ARM Cortex, Snapdragon o la serie A/M de Apple), el número de núcleos (hexacore, octacore) y la velocidad de reloj, medida en gigahercios (GHz). Roblox requiere al menos 1,6 GHz, una velocidad que la mayoría de las tabletas modernas superan con facilidad. Las velocidades de reloj más altas ofrecen un mejor rendimiento, pero agotan la batería más rápido.

La GPU se encarga del procesamiento de los gráficos. Las GPU más potentes ofrecen una experiencia de juego más fluida y con menos retrasos. AunqueRoblox Aunque no es muy exigente a nivel gráfico, una tarjeta gráfica mejor te vendrá bien si tienes pensado jugar a otros juegos que requieran más recursos.

2. Pantalla

A continuación, pasemos a los aspectos visuales. Hay dos aspectos clave que hay que tener en cuenta: el tamaño de la pantalla (y la resolución) y la frecuencia de actualización.

El tamaño de la pantalla se refiere a las dimensiones físicas de la pantalla de una tableta, mientras que la resolución se refiere a la nitidez de las imágenes que se muestran en ella. Esto depende totalmente de cómo juegues: las personas con manos más grandes quizá prefieran una pantalla más grande (alrededor de 10 pulgadas), mientras que los jugadores que busquen una mejor calidad de imagen preferirán resoluciones más altas, como 1920 × 1200. Ten en cuenta que las resoluciones más altas harán que la GPU de la tableta tenga que trabajar más.

La frecuencia de actualización se refiere a la frecuencia con la que la pantalla se actualiza para mostrar lo que está sucediendo. En el caso de los juegos de ritmo más lento, como Roblox, una frecuencia de 60-90 Hz debería ser más que suficiente.

3. Memoria RAM y almacenamiento

Si la CPU es el cerebro de la tableta, la RAM es su memoria a corto plazo. La cantidad de RAM que tiene una tableta determina su capacidad para mantener las tareas en la memoria, lo que significa que juegos como Roblox funcionará mucho mejor, y la tableta podrá ejecutar varias aplicaciones a la vez con una multitarea fluida. Ahora, Roblox solo requiere 1 GB de RAM, pero siempre es mejor tener más.

El almacenamiento también se mide en GB. El espacio de almacenamiento indica la cantidad de datos que puede guardar un dispositivo. Cuanto más espacio de almacenamiento tenga un dispositivo, más cosas podrás guardar en él. ¡Ten en cuenta que el espacio de almacenamiento no afecta directamente al rendimiento!

¿Cuánto espacio de almacenamiento necesita Roblox?

Roblox en sí es ligero. La descarga inicial ocupa entre 220 y 240 MB en iOS y entre 110 y 170 MB en Android, por lo que se instala rápidamente en la mayoría de las tabletas.

Necesitarás espacio adicional para actualizaciones, la caché y los datos del juego. Calcula entre 500 MB y 1 GB en total, así que Roblox puedes actualizar sin problemas y guardar tu partida sin que aparezcan avisos de espacio de almacenamiento.

En el caso de las tabletas, 32 GB es lo mínimo imprescindible, pero 64 GB o más es mucho mejor. Esto te da espacio para Roblox, otros juegos, aplicaciones y archivos multimedia sin tener que estar pendiente constantemente del espacio de almacenamiento.

4. Duración de la batería y conectividad

La duración de la batería es un factor importante en cualquier dispositivo móvil. Fíjate tanto en la capacidad de la batería (medida en miliamperios-hora, o mAh) como en la potencia del cable de carga. Una capacidad mayor en mAh significa que la tableta puede almacenar más energía, pero cuanto más la utilices, más rápido se agotará.

Por otro lado, los cables tienen una potencia nominal que determina el flujo de energía del cargador a la tableta. Cuanto mayor sea, mejor, aunque, por supuesto, siempre es más caro. También recomiendo utilizar cargadores de la misma marca que tu tableta.

La conectividad no supone prácticamente ningún problema, ya que todas las tabletas pueden conectarse tanto a redes Wi-Fi como a Bluetooth. Muchas tabletas también pueden conectarse a redes móviles mediante una tarjeta SIM; si esto es importante para ti, compruébalo con el fabricante.

5. Audio

La mayoría de las tabletas incorporan altavoces estándar, por lo que siempre tendrás sonido para ver películas y jugar en línea. Sin embargo, algunas tabletas, como la Lenovo Tab Plus, van más allá con sus altavoces, que, en algunos casos, pueden llegar a equipararse a un equipo específico.

Si quieres comprar una tableta con un sonido excepcional, tendrás que fijarte bien en el número, el tipo y las marcas de los altavoces que incluye. ¡Ten en cuenta que cuantos más altavoces, más peso y más tamaño!

6. Portabilidad y durabilidad

Por último, pero no por ello menos importante, hay que tener en cuenta la portabilidad y la durabilidad.

Cuanto más pequeña es una tableta, más fácil es llevarla contigo, pero también más pequeña será la pantalla. ¡Asegúrate de valorar bien qué tamaño y resolución de pantalla te parecen adecuados!

La mayoría de las tabletas son muy resistentes, pero los accidentes ocurren. Si te preocupa que se te caiga la tableta, puedes plantearte comprar fundas protectoras para estos dispositivos. Algunas, como la Amazon Fire HD 10 Kids Pro, además, incluyen garantías, así que quizá te interese informarte también sobre eso.

Preguntas frecuentes