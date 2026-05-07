Los 7 mejores ordenadores para juegos por menos de 1000 $ en 2025

Si estás buscando el mejor ordenador para juegos menos de 1000 dólares, ¡entonces estás de suerte! Tras llevar a cabo una exhaustiva investigación, rastrear el mercado en busca de productos adecuados y consultar a otros jugadores sobre sus experiencias con ordenadores para juegos económicos, he encontrado algunos de los ordenadores de sobremesa para juegos con mejor relación calidad-precio que deberías plantearte comprar cuanto antes.

Estos ordenadores para juegos no solo son relativamente económicos, sino que también ofrecen un gran rendimiento, lo que los convierte en imprescindibles para los gamers con un presupuesto ajustado que buscan opciones asequibles sin renunciar a la calidad. Yo mismo tengo mucha experiencia en esto, ya que siempre estoy buscando un ordenador con buenas prestaciones que no me deje en bancarrota. Hoy en día, esto puede suponer todo un reto, dada la actual escasez de tarjetas gráficas.

Dicho esto, a continuación te presento siete de los mejores ordenadores para juegos que puedes comprar por menos de 1000 dólares, lo que te permitirá disfrutar de la mejor experiencia de juego a precios más asequibles.

Nuestras mejores recomendaciones de ordenadores para juegos por menos de 1000 dólares

Estas son las mejores opciones seleccionadas por nuestro equipo: los mejores ordenadores para juegos por menos de 1000 $ que ofrecen una relación calidad-precio fantástica en términos de dólares por FPS. Si crees que no puedes comprar un ordenador capaz de ejecutar con fluidez todos los títulos AAA más populares sin salirte del presupuesto, estos ordenadores de sobremesa para juegos ya montados te demostrarán que estás equivocado:

MSI Codex R2 – un equipo muy completo que cuenta con una impresionante combinación de CPU Intel Core i5-14400F y GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 bajo el capó. NOVATECH Phantom 2.0 – uno de los ordenadores de sobremesa para juegos preconfigurados más asequibles del mercado, que cuenta con una combinación respetable de NVIDIA GeForce RTX 3050 e Intel Xeon i7, capaz de ejecutar la mayoría de los juegos con fluidez a una resolución FHD de 1080p. CyberPowerPC Gamer Xtreme – El equipo preconfigurado ideal para los jugadores competitivos, gracias a su combinación de CPU Intel Core i5-13400F y GPU GeForce RTX 4060, capaz de dominar cualquier título de esports, y a los periféricos para juegos que incluye.

¿Quieres más recomendaciones de ordenadores económicos? ¡No te preocupes! A continuación te presento otras cuatro opciones para los mejores ordenadores para juegos por menos de 1000 $; cada uno destaca en diferentes aspectos y cuenta con características únicas que te dejarán boquiabierto.

Las 7 mejores PC para gamers por menos de 1000 dólares

Después de analizar decenas de opciones, he seleccionado siete ordenadores para juegos que realmente me han impresionado: cada uno de ellos ofrece un rendimiento sólido, un diseño inteligente y una excelente relación calidad-precio por menos de 1000 dólares.

¡Pues vamos allá!

1. MSI Codex R2 [El mejor ordenador para juegos por menos de 1000 $]

Especificaciones Detalles Procesador (CPU) Intel Core i5-14400F Tarjeta gráfica (GPU) GeForce RTX 4060 (8 GB de VRAM) Memoria (RAM) 16 GB (2 módulos de 8 GB DDR5) Almacenamiento SSD NVMe M.2 de 1 TB Fuente de alimentación (PSU) 650 W Gold Accesorios incluidos Teclado y ratón Sistema operativo Windows 11 Home

MSI Codex R2 Es un ordenador para juegos de gama media impresionante y uno de los mejores ordenadores para juegos por menos de 1000 $. Según mis observaciones, este ordenador es una de las compras más rentables que puedes hacer en lo que respecta a ordenadores de sobremesa para juegos ya montados. Incluso incluye una de las mejores tarjetas gráficas para configuraciones de bajo presupuesto —la NVIDIA GeForce RTX 4060— combinada con un potente procesador Intel Core i5-14400F que maneja los títulos modernos como un campeón.

En pocas palabras, se trata de un equipo de gran fiabilidad capaz de ofrecer una tasa de fotogramas por segundo (FPS) impresionante con los ajustes al máximo en cualquier juego, gracias a su fenomenal combinación de GPU y CPU. La combinación ultrarrápida de 16 GB de DDR5 y un SSD m.2 de 1 TB también es un gran detalle, teniendo en cuenta que en un PC para juegos siempre se busca maximizar la velocidad de la memoria RAM y del almacenamiento. Y no nos olvidemos de los extras: viene con un ratón y un teclado para juegos de MSI, perfectos para quienes estén montando un equipo desde cero.

Si tenemos en cuenta los requisitos recomendados incluso de los juegos AAA más exigentes de hoy en día, ampliar la memoria RAM a 32 GB o añadir más terabytes de almacenamiento a este equipo no sería en absoluto necesario hasta way a largo plazo, y mucho menos sustituir su GPU compatible con RTX. En mi opinión, esto también la convierte en una de las opciones más seguras en lo que respecta a ordenadores preconfigurados preparados para el futuro. Puntos extra por su estilo y rendimiento: cuenta con iluminación RGB personalizable con cambio de perfiles fluido, un robusto refrigerador por aire RGB para la CPU, cuatro ventiladores de refrigeración del sistema para mejorar el flujo de aire y una fuente de alimentación Gold de 650 W que garantiza una excelente eficiencia energética y una mínima pérdida de calor.

Ventajas Contras ✅ Cuenta con una de las mejores tarjetas gráficas para equipos de bajo presupuesto: la NVIDIA GeForce RTX 4060 ✅ Cuenta con un potente procesador Intel Core i5-14400F y 16 GB de RAM DDR5 ultrarrápida ✅ Incluye una fuente de alimentación Gold de 650 W, lo que significa que funciona de forma eficiente y desperdicia menos energía en forma de calor ✅ Se suministra con un ratón y un teclado para juegos de MSI ✅ Incorpora una iluminación RGB personalizable que te permite cambiar entre varios perfiles de iluminación de forma fluida ✅ Cuenta con una refrigeración eficaz gracias a su refrigerador por aire RGB para la CPU y a sus cuatro ventiladores del sistema ❌ Es más caro que todos los ordenadores para juegos que aparecen aquí, pero su precio se ve compensado con creces por el valor que ofrece

Veredicto final:Si tuviera que recomendar un ordenador para juegos preconfigurado y económico por encima de cualquier otro, sería este —sin duda, el mejor ordenador para juegos por menos de 1000 dólares— simplemente por todas las características que ofrece en relación con su precio.

2. NOVATECH Phantom 2.0 [El mejor ordenador para juegos económico por menos de 1000 $]

Especificaciones Detalles Procesador (CPU) Intel Xeon i7 Tarjeta gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB de VRAM) Memoria (RAM) 16 GB (2 × 8 DDR4 a 2666 MHz) Almacenamiento SSD NVMe M.2 de 512 GB Fuente de alimentación (PSU) 550 W Bronce Accesorios incluidos Ninguno Sistema operativo Windows 11 Pro

¿Tienes un presupuesto muy ajustado? Si es así, entonces NOVATECH Phantom 2.0 te vendrá como anillo al dedo. No solo cuenta con una excelente CPU Intel Xeon i7, capaz de hacer frente sin problemas a cualquier tarea relacionada con la productividad o a juegos que exijan mucho a la CPU, sino que también cuenta con el respaldo de una sólida GPU NVIDIA GeForce RTX 3050.

La marca NOVATECH, en particular, destaca por sus ordenadores para juegos preconfigurados de alta calidad, ensamblados en Estados Unidos, por lo que la calidad de fabricación será lo último de lo que tendrás que preocuparte si te haces con este equipo. La organización de los cables siempre será impecable, al igual que la configuración RGB. Además, viene con Windows 11 Pro preinstalado, por lo que podrás empezar a usarla nada más sacarla de la caja, sin necesidad de comprar ni instalar un sistema operativo por separado.

Si algo sale mal, estás cubierto por un 1 año garantía, lo que te da mayor tranquilidad en tu compra. En los contados casos en que surjan problemas con tu equipo, la marca cuenta además con un equipo de atención al cliente muy activo, dispuesto a ayudarte a resolverlos y, si fuera necesario, a sustituir el producto.

The Phantom 2.0 No incluye ningún accesorio en la caja, pero eso se soluciona fácilmente, sobre todo con tantos productos excelentes ratones para juegos económicos que hay hoy en día.

Ventajas Contras ✅ Este es uno de los ordenadores para juegos ya montados más económicos que puedes encontrar y que cuenta con una buena tarjeta gráfica dedicada ✅ Viene con Windows 11 Pro preinstalado ✅ Equipado con un procesador Intel Xeon i7 capaz de gestionar con facilidad tareas de productividad y juegos que exigen un gran rendimiento de la CPU ✅ Disfrutarás de una garantía de un año con un equipo de asistencia de Novatech a tu disposición ✅ Incorpora cables trenzados a medida e iluminación RGB personalizable ❌ No incluye accesorios como un ratón o un teclado, pero eso se soluciona fácilmente echando un vistazo rápido a las opciones económicas.

Veredicto final:Tras haber dedicado innumerables horas a investigar para encontrar el ordenador preconfigurado más barato y con la mejor relación calidad-precio, puedo afirmar con total seguridad que el NOVATECH Phantom 2.0 es uno de los —si no el el mejor ordenador para juegos económicoque puedes comprar.

3. CyberPowerPC Gamer Xtreme [El mejor ordenador para juegos para jugadores competitivos por menos de 1000 $]

Especificaciones Detalles Procesador (CPU) Intel Core i5-13400F Tarjeta gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB de VRAM) Memoria (RAM) 16 GB (2 módulos de 8 GB DDR5) Almacenamiento SSD PCIe Gen 4 de 1 TB Fuente de alimentación (PSU) seiscientos vatios Accesorios incluidos Teclado y ratón Sistema operativo Windows 11 Home

CyberPowerPC Gamer Xtreme es el más cercano al MSI Codex R2 En cuanto a las especificaciones, presenta una ligera reducción en cuanto a la CPU, pero está disponible a un precio más bajo. Esto debería decirte todo lo que necesitas saber sobre su magnífica calidad de fabricación.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, cuenta con un procesador Intel Core i5-13400F, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 y 16 GB de memoria RAM DDR5, lo que le proporciona toda la potencia necesaria para disfrutar de una experiencia de juego fluida. Además, incluye un ratón para juegos de disparos en primera persona de alta calidad y un teclado para juegos, lo que hace que la compra resulte aún más atractiva para los jugadores competitivos. Además, si estás cansado de las configuraciones con paneles frontales de malla, los paneles de cristal tipo acuario que incorpora este modelo son mucho mejores para lucir tus componentes, o si simplemente quieres disfrutar más de las bonitas luces RGB cuando el sistema está inactivo.

Además, incluye una garantía de un año que cubre piezas y mano de obra, junto con asistencia técnica gratuita de por vida, por lo que estarás cubierto mucho tiempo después de tu primer partido. En definitiva, consideraría este equipo preconfigurado una buena alternativa al MSI Codex R2 si no te importa que el rendimiento de la CPU se vea ligeramente afectado. Es compatible con la realidad virtual (VR) con Oculus Rift y HTC Vive, por no mencionar que es capaz de alcanzar unos FPS impresionantes en prácticamente cualquier juego competitivo que se te ocurra.

Ventajas Contras ✅ Incorpora una potente combinación de procesador Intel Core i5-13400F, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 y 16 GB de memoria DDR5 ✅ Incluye un ratón y un teclado para juegos de regalo ✅ Cuenta con un panel lateral de cristal templado, lo que te permite admirar el interior de tu equipo en cualquier momento ✅ Incluye una garantía de un año que cubre piezas y mano de obra, además de asistencia técnica gratuita de por vida ❌ Su precio ronda los 1000 dólares, pero sigue siendo una inversión muy rentable teniendo en cuenta lo increíbles que son sus componentes

Veredicto final:The CyberPowerPC Gamer Xtreme debería ser una compra excelente para los jugadores competitivos, gracias a los periféricos de gaming de primera categoría que incluye el ordenador de sobremesa. Si MSI Codex R2 si se sale un poco de tu presupuesto, esta es sin duda la alternativa que debes tener en cuenta: se ha ganado a pulso su puesto entre los mejores ordenadores para juegos por menos de 1000 $.

4. iBUYPOWER Scale Orange [El mejor ordenador para juegos en cuanto a velocidad por menos de 1000 $]

Especificaciones Detalles Procesador (CPU) AMD Ryzen 7 5700 Tarjeta gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB de VRAM) Memoria (RAM) 16 GB (2 módulos de 8 GB DDR4 a 3200 MHz) Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB Fuente de alimentación (PSU) seiscientos vatios Accesorios incluidos Teclado y ratón Sistema operativo Windows 11 Home

Basándome en mi propia experiencia con ordenadores «híbridos» para juegos equipados con un procesador AMD y una tarjeta gráfica NVIDIA, puedo afirmar con total seguridad que iBUYPOWER Scale Orange cuenta con una combinación de CPU y GPU bastante buena, capaz de ejecutar sin problemas cualquier título moderno con los ajustes al máximo. En concreto, está equipado con un AMD Ryzen 7 5700 y una NVIDIA GeForce RTX 4060, más que suficientes para ofrecer altas tasas de fotogramas en los últimos títulos AAA.

También soy un gran admirador del tema RGB en tonos naranjas, que supone un cambio muy bienvenido respecto al arcoíris predeterminado que suele verse en los ordenadores para juegos. Y lo que es aún mejor, incluye un teclado y un ratón RGB para juegos de regalo, lo que te ahorra la molestia de tener que comprar los periféricos por separado.

Su panel frontal de malla favorece la circulación del aire y es muy fácil de limpiar, mientras que el sistema de refrigeración es lo suficientemente eficaz como para mantener a raya la temperatura incluso durante sesiones prolongadas. Además, viene con muy poco software preinstalado y con Windows 11 Home ya instalado y actualizado, con todos los controladores configurados, para que puedas empezar a jugar directamente sin necesidad de configuraciones adicionales.

Ventajas Contras ✅ Cuenta con iluminación RGB naranja y un diseño a juego en la carcasa, además de un panel lateral de cristal templado ✅ Cuenta con una combinación de AMD Ryzen 7 5700 y NVIDIA GeForce RTX 4060 capaz de alcanzar fácilmente altas velocidades de fotogramas en cualquier juego ✅ Incluye un teclado y un ratón para juegos RGB de regalo ✅ Cuenta con un sistema de refrigeración eficaz y un panel frontal de rejilla fácil de limpiar ✅ Incluye muy poco software preinstalado y viene con Windows 11 Home preinstalado, con todos los controladores instalados y actualizados ❌ Su capacidad de almacenamiento de 512 GB podría ser mayor, aunque siempre puedes ahorrar y añadir más adelante varios discos SSD o HDD adicionales

Veredicto final:Si te gustaría tener un diseño más «uniforme» para el RGB y el color de la carcasa, además de un equipo ultrarrápido capaz de ejecutar juegos a resoluciones y fps más altos, entonces iBUYPOWER Scale Orange es una firme candidata a ser la mejor PC para juegos por menos de 1000 dólares.

5. iBUYPOWER Trace 7 Mesh [El mejor ordenador para juegos ampliable por menos de 1000 $]

Especificaciones Detalles Procesador (CPU) AMD Ryzen 7 5700 Tarjeta gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB de VRAM) Memoria (RAM) 16 GB (2×8 DDR4 a 3200 MHz) Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Fuente de alimentación (PSU) seiscientos vatios Accesorios incluidos Teclado y ratón Sistema operativo Windows 11 Home Avanzado

Si estás buscando uno de los mejores ordenadores para juegos por menos de 1000 dólares, el iBUYPOWER Trace 7 Mesh es una opción estupenda: es una alternativa más asequible a iBUYPOWER Scale Orange que se puede ampliar fácilmente gracias a su placa base ATX de gama alta. Supongamos que, con el tiempo, la ya impresionante combinación de la NVIDIA GeForce RTX 3050 y el AMD Ryzen 7 5700 deja de ser suficiente para ti. En ese caso, puedes cambiar los componentes de este equipo sin ningún problema de compatibilidad. Viene con un ratón y un teclado RGB para juegos de regalo, lo cual es una gran ventaja si estás empezando de cero.

Además, este equipo cuenta con luces RGB personalizables y una elegante carcasa negra, lo que le confiere un aspecto limpio y moderno que encaja en casi cualquier configuración. Su sistema de refrigeración es eficiente, y el panel frontal de malla favorece la circulación del aire a la vez que resulta muy fácil de limpiar.

Es cierto que la memoria VRAM de la GPU podría ser un poco mayor, pero sigue teniendo suficiente potencia para ejecutar sin problemas muchos de los últimos títulos AAA.

Ventajas Contras ✅ Incluye un ratón y un teclado para juegos RGB de regalo ✅ Cuenta con una combinación bastante sólida de AMD Ryzen 7 5700 y NVIDIA GeForce RTX 3050, ideal para jugar a 1080p ✅ Cuenta con un sistema de refrigeración eficaz y un panel frontal de rejilla fácil de limpiar ✅ Cuenta con luces RGB personalizables y una elegante carcasa negra ❌ La memoria VRAM de la GPU podría ser un poco mayor, pero aún así tiene potencia suficiente para ejecutar algunos de los juegos AAA más recientes

Veredicto final: iBUYPOWER Trace 7 Mesh Es una buena opción para los aficionados a los ordenadores que se inician en este mundo y no tienen ningún conocimiento sobre el montaje de PC. Se puede ampliar fácilmente y cuenta con una combinación bastante buena de GPU y CPU a un precio asequible, que no quedará obsoleta hasta dentro de unos cuatro años como mínimo.

6. Skytech Arcángel [El mejor ordenador para juegos en cuanto a potencia y multitarea por menos de 1000 $]

Especificaciones Detalles Procesador (CPU) AMD Ryzen 5 5500 Tarjeta gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB de VRAM) Memoria (RAM) 16 GB (8×2 DDR4 a 3200 MHz) Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Fuente de alimentación (PSU) 650 W Gold Accesorios incluidos Teclado y ratón Sistema operativo Windows 11 Home

Skytech Arcángel Sin duda hace honor a su nombre, ya que es, con diferencia, uno de los ordenadores preconfigurados más llamativos de esta lista, con un elegante diseño exterior en blanco decorado con varios LED RGB personalizables. Sin embargo, no solo impresiona por su aspecto exterior, sino que también cuenta con un AMD Ryzen 5 5500 y una NVIDIA GeForce RTX 3050 que permiten ejecutar juegos a un número de fotogramas por segundo (fps) respetable con ajustes de calidad media a alta. Cabe señalar que la tarjeta solo tiene 6 GB de VRAM, lo que podría suponer una ligera limitación para algunos juegos AAA, pero sigue siendo una tarjeta muy capaz para disfrutar de una experiencia de juego fluida con los títulos modernos.

Lo que realmente distingue a este equipo es su compromiso con la calidad. Se ensambla en EE. UU. utilizando únicamente componentes de marcas de confianza, y destaca por su excelente refrigeración por aire, que mantiene el sistema funcionando al máximo rendimiento. Además, incluye una fuente de alimentación Gold de 650 W, lo que significa que funciona de forma más eficiente, genera menos calor y ahorra energía: ideal para sesiones de juego que se alargan hasta altas horas de la madrugada.

Ventajas Contras ✅ Incorpora una combinación de NVIDIA GeForce RTX 3050 y AMD Ryzen 5 5500, asequible pero de gran rendimiento. ✅ Cuenta con una llamativa carcasa blanca con iluminación RGB que aporta un toque de elegancia a tu equipo de gaming. ✅ Se enorgullece de contar con una excelente refrigeración por aire. ✅ Se fabrica en EE. UU. y solo utiliza componentes de marcas reconocidas. ✅ La fuente de alimentación Gold de 650 W garantiza un suministro de energía eficiente y ayuda a reducir el desperdicio de energía y el calor ❌ No me gusta mucho que le falte memoria VRAM, pero la RTX 3050 sigue siendo una tarjeta muy potente capaz de ejecutar juegos modernos con fluidez.

Veredicto final:Según mi experiencia con montajes en chasis de torre media como este, Skytech Arcángel Es una recomendación fácil para todos los gamers que quieran alejarse de las típicas carcasas negras para ordenador.

7. Beelink SER8 [El mejor miniordenador para juegos por menos de 1000 $]

Especificaciones Detalles Procesador (CPU) Ryzen 7 8745HS GPU integrada (iGPU) AMD Radeon 780m Memoria (RAM) 32 GB (16 × 2 DDR5 a 5600 MHz) Almacenamiento SSD M.2 PCIe de 4.ª generación de 1 TB Fuente de alimentación (PSU) Ninguno Accesorios incluidos Ninguno Sistema operativo Windows 11 Pro

The Beelink SER8 es uno de losLas mejores mini PC para juegos en el mercado y, sin duda, es una opción de primera categoría si te gustan los ordenadores pequeños que, además, sean portátiles y requieran poco mantenimiento. Además de su iGPU AMD Radeon 780m, sorprendentemente fiable, cuenta con una potente combinación de procesador y memoria RAM que hará que tus sesiones de juego sean fluidas como la seda.

Por supuesto, no olvidemos sus impresionantes 32 GB de RAM DDR5, algo que no se ve muy a menudo en ordenadores preconfigurados que no tengan un precio desorbitado. Con esta pequeña bestia, es prácticamente imposible que tu juego se ralentice o se cuelgue por problemas de memoria, y mucho menos si simplemente estás navegando con varias pestañas de Chrome o realizando varias tareas a la vez con diferentes aplicaciones.

Ventajas Contras ✅ Económico y perfecto para configuraciones minimalistas. ✅ Cuenta con una memoria RAM DDR5 de 32 GB a 5600 MHz, ultrarrápida y de gran capacidad. ✅Es muy fácil de transportar gracias a su reducido tamaño, lo que te permite jugar prácticamente en cualquier lugar. ✅ Incorpora un potente procesador Ryzen 7 8745HS con tarjeta gráfica integrada AMD Radeon 780m. ❌ No cuenta con una tarjeta gráfica dedicada, pero su iGPU es suficiente para disfrutar de una experiencia de juego fluida a 1080p.

Veredicto final:Rara vez hay Buenos ordenadores para juegos por menos de 500 dólares hoy en día, pero si no te importa prescindir de una tarjeta gráfica dedicada, entonces Beelink SER8 te ofrecerá una experiencia de juego bastante sólida a un precio muy asequible.

¿Qué características debe tener un ordenador para juegos?¿Tienes?

Dado que las exigencias gráficas de los videojuegos modernos aumentan cada año, siempre debes comprobar si el ordenador para juegos que vas a comprar tiene suficiente potencia para estar a la altura, sobre todo si te decantas por uno ya montado en lugar de montarte tú mismo un ordenador de sobremesa para juegos.

En ese sentido, elegir el el mejor ordenador para juegos Encontrar un ordenador por menos de 1000 $ debería ser bastante fácil si sabes en qué fijarte en cuanto a los componentes de hardware. Para ayudarte con esto, he enumerado todas las especificaciones que debe tener un ordenador para juegos, sobre todo si quieres conseguir un buen rendimiento a un precio más asequible.

1. Procesador (CPU)

Depende de tu presupuesto exacto, pero el la mejor CPU para juegos Los ordenadores de menos de 1000 dólares serían o bien un Serie Intel Core i5 procesador o un Serie AMD Ryzen 5 procesador, como mínimo. Ambos ofrecen un excelente equilibrio entre rendimiento y precio, lo que los convierte en la opción ideal para equipos de gaming de gama media. Puedes optar por un modelo un poco más básico siempre que sea compatible con el resto de componentes, pero no te recomiendo escatimar en la CPU, ya que hacerlo afectará negativamente a la capacidad de tu ordenador de sobremesa para adaptarse a las novedades futuras.

Otra cosa que debes evitar es una combinación inadecuada de CPU y GPU, ya que esto suele provocar lo que se conoce como «cuello de botella». Esto ocurre cuando la potencia de procesamiento de la GPU se ve limitada por una CPU más débil, lo que a su vez afecta negativamente a su rendimiento en los videojuegos y en otros ámbitos.

Comprueba siempre en Internet si tu CPU no va a suponer un cuello de botella para tu GPU o, mejor aún, destina una parte importante de tu presupuesto a la CPU o a un ordenador ya montado con una buena CPU, ya que esto te dará un amplio margen para futuras actualizaciones.

2. Tarjeta gráfica (GPU)

La elección de la tarjeta gráfica es, sin duda, el factor más importante si quieres conseguir el mejor ordenador para juegos que te permita tu presupuesto. Tu ordenador puede contar con los componentes de más altas prestaciones del mercado, pero sin una buena tarjeta gráfica que lo respalde, seguirá ejecutando muy mal los juegos modernos que exigen un gran rendimiento de la GPU.

Para ayudarte a elegir las mejores tarjetas gráficas para tu equipo de gaming, ya sea montado a medida o preconfigurado, he recopilado aquí las las mejores tarjetas gráficas económicas que puedes conseguir si tu presupuesto es inferior a 1000 dólares:

Las mejores tarjetas gráficas económicas VRAM Precio de venta al público recomendado por el fabricante INTEL Arc A580 8GB €179 INTEL Arc B580 12 GB €249 NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB €249 NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB €299 AMD Radeon RX 7600XT 16 GB €329 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB €329 AMD Radeon RX 6600XT 8GB €379

Ten en cuenta que los precios de venta recomendados por el fabricante (MSRP) no reflejan los precios reales de las GPU, que dependen en gran medida de numerosos factores, como la ubicación, la disponibilidad y la antigüedad del producto. No obstante, todas las tarjetas mencionadas anteriormente se encuentran entre las mejores en cuanto a FPS por euro, lo que las convierte en imprescindibles para ordenadores para juegos potentes y económicos.

3. Memoria (RAM)

Adquirir buenos módulos de RAM para tu ordenador gaming no solo garantiza una experiencia de juego fluida, sino que también hace que tu ordenador sea adecuado para el uso diario habitual o para actividades relacionadas con la productividad. Con más memoria RAM, tu ordenador de sobremesa para juegos tendrá una mayor capacidad de respuesta del sistema, mejores prestaciones multitarea y será menos propenso a los retrasos y los bloqueos.

Te recomendamos al menos 16 GB de Memoria RAM DDR4a 3200 MHz para disfrutar de una experiencia de juego fluida; solo tienes que comprobar que tu CPU y tu placa base sean compatibles con DDR4, ya que los equipos más recientes podrían necesitar DDR5 en su lugar. Además, asegúrate de que la memoria RAM esté overclockeada cambiando a los perfiles DOCP (placas base AMD) o XMP (placas base Intel) en la BIOS para optimizar su rendimiento en los juegos.

4. Almacenamiento

Hay dos tipos destacados de almacenamiento para ordenadores personales:

Unidades de disco duro (HDD)

Unidades de estado sólido (SSD)

Para ordenadores para juegos económicos, recomiendo comprar al menos un SSD NVMe de 512 GB. Al fin y al cabo, 512 GB deberían ser suficientes siempre y cuando no acumules demasiados juegos u otros archivos en tu dispositivo de almacenamiento, pero 1 TB sería la opción ideal si estás dispuesto a asumir el coste adicional.

Además, si quieres disfrutar de la máxima velocidad de carga mientras juegas a tus juegos favoritos, plantéate comprar un SSD con al menos Velocidades de lectura y escritura de 1200 MB/s.

5. Fuente de alimentación (PSU)

A la hora de elegir una buena fuente de alimentación para tu PC para juegos, lo más importante es comprobar la potencia necesaria para tu procesador y tu tarjeta gráfica. Para la mayoría de los ordenadores para juegos de menos de 1000 dólares, una fuente de alimentación de unos 600 W es la potencia ideal. Sin embargo, te recomiendo que compres una fuente de alimentación con mayor potencia si tienes pensado cambiar la tarjeta gráfica en el futuro.

Por lo general, es recomendable optar por marcas de fuentes de alimentación reconocidas, como Seasonic, EVGA y Corsair, ya que unas fuentes poco fiables pueden dañar tus componentes. Además, las fuentes de alimentación se clasifican según su eficiencia energética: Platino (la más alta), Oro, Plata y Bronce (la más baja). Si quieres ahorrar en la factura de la luz a largo plazo, recuerda que cuanto mayor sea el índice de eficiencia de la fuente de alimentación de tu ordenador de sobremesa para juegos, mejor.

Puedes garantizar la durabilidad y la estabilidad del sistema eligiendo un Fuente de alimentación de gama alta para ordenadores para juegos que gestiona con facilidad las fluctuaciones de tensión. Este componente fundamental es el corazón de tu equipo y protege tus costosos dispositivos electrónicos contra posibles daños, al tiempo que mantiene unos niveles de rendimiento óptimos.

En resumen, elegir el mejor ordenador para juegos por menos de 1000 dólares no consiste en buscar el equipo más llamativo, sino en saber qué es lo que realmente importa en su interior. Con la CPU, la GPU, la memoria RAM y el almacenamiento adecuados, además de una fuente de alimentación fiable, podrás hacerte con un equipo potente sin pasarte del presupuesto. Ten en cuenta estos aspectos esenciales y acabarás con una máquina que te ofrecerá una experiencia de juego fluida, tiempos de carga rápidos y margen para ampliarla en el futuro.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor ordenador para juegos por menos de 1000 dólares?

El mejor ordenador para juegos que puedes comprar por menos de 1000 dólares es el MSI Codex R2. Se trata de un ordenador de sobremesa para juegos muy potente que cuenta con un procesador Intel Core i5-14400F, una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 4060 y 16 GB de RAM DDR5: una combinación excelente que te permitirá jugar a los juegos más recientes con la configuración al máximo.

¿Cuáles son las mejores especificaciones para un ordenador para juegos económico?

Si quieres un ordenador de sobremesa para juegos económico y actualizado que pueda ejecutar los últimos juegos AAA con buenas resoluciones y un buen número de fotogramas por segundo, lo ideal es que cuente, como mínimo, con una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3050 o una AMD Radeon RX 6600XT. En cuanto al procesador, te recomendamos que te decantes por una CPU de la serie AMD Ryzen 5 o una Intel Core i5.

¿Son suficientes 1000 dólares para comprar un ordenador para juegos?

Sí, 1000 dólares son más que suficientes para comprarte incluso un ordenador para juegos de gama media. Solo asegúrate de comprar uno que tenga una buena combinación de CPU y GPU, ya que estos dos componentes son, con diferencia, los más importantes a la hora de elegir un ordenador para juegos potente.

¿Cuánto cuesta un buen ordenador para jugar?

Entre 500 y 1000 dólares debería ser un buen rango de precios para un ordenador para juegos de 1080p si tu presupuesto es ajustado. Algunos ordenadores ya montados que rondan los 1000 dólares pueden incluso ejecutar juegos a 1440p con una velocidad de fotogramas respetable; hemos incluido algunos de ellos en la lista anterior.

¿Se puede usar un ordenador para juegos en el trabajo?

Sí, puedes usar ordenadores para juegos en el trabajo. Los mejores ordenadores para juegos por menos de 1000 dólares pueden utilizarse fácilmente como estación de trabajo para todo tipo de creación de contenidos, como la edición de vídeo, el streaming y el desarrollo de software, gracias a sus componentes de altas prestaciones.