Los 5 mejores portátiles para juegos por menos de 1000 $ en 2025

El mejor portátil para juegosmenos de 1000 dólareste permite disfrutar cómodamente de los videojuegos para PC sin pasarte del presupuesto. Con los portátiles para juegos, no tienes que pasar por la molestia de montar un ordenador de sobremesa específico, lo que implica elegir componentes compatibles y montarlo todo. En su lugar, eliges un dispositivo ya montado que se adapte a tus necesidades de juego.

Por supuesto, la portabilidad es una gran ventaja. Un portátil para juegos te sirve también como estación de trabajo y te acompaña allá donde vayas, ya sea a una cafetería, a casa de un amigo o incluso de vacaciones. Si eres de los que necesitan un dispositivo que sirva tanto para trabajar como para jugar, los portátiles ganan claramente a los ordenadores de sobremesa en cuanto a versatilidad.

Dicho esto, no todos los portátiles son iguales, lo cual es especialmente importante a la hora de elegir un dispositivo pensando en el rendimiento para juegos. Al fin y al cabo, debes encontrar el equilibrio entre tus limitaciones presupuestarias y la satisfacción de tus necesidades. Por ello, es fundamental elegir únicamente los portátiles para juegos más rentables que cumplan con los requisitos técnicos necesarios.

En este artículo, voy a hablar de… Los mejores portátiles para juegos por menos de 1000 dólares que permiten disfrutar de una experiencia de juego cómoda y de alto rendimiento. Recuerda que no se trata de un presupuesto especialmente holgado, por lo que la mayoría de estos portátiles han tenido que hacer concesiones en algunos aspectos.

Pero precisamente por eso he incluido varias opciones: para que puedas encontrar la que mejor se adapte a tus gustos. ¡Pues vamos allá!

Los 5 mejores portátiles por menos de 1000 $ para jugar sin gastar mucho

Analicé muchas posibilidades Windows ordenadores portátiles, ya que ofrecen la mejor compatibilidad y rendimiento para jugar, con el fin de decidir cuál te ofrece la mejor relación calidad-precio. Esta lista incluye las mejores opciones, con diferentes puntos fuertes y rangos de precios, para adaptarse a las necesidades de distintos jugadores.

Así que lee detenidamente cada reseña para encontrar el portátil para juegos que mejor se adapte a tus preferencias.

1. Acer Predator Helios Neo 16 [El mejor portátil para juegos por menos de 1000 $]

Especificaciones Detalles GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 RAM 16 GB de DDR5 CPU Intel Core i7-13650HX Almacenamiento SSD de 512 GB de 4.ª generación Pantalla 16″ WUXGA 1920 x 1200, 165 Hz, G-SYNC

The Acer Predator Helios Neo 16 Es el mejor portátil para juegos por menos de 1000 $. Ofrece las especificaciones técnicas perfectas para ofrecer un rendimiento de primera categoría tanto en juegos como en actividades creativas, como la edición de vídeo y el modelado 3D.

La principal atracción es el NVIDIA GeForce RTX 4060 tarjeta gráfica, lo que te permite jugar a los juegos más recientes como Assassin’s Creed Shadows (sesenta fotogramas por segundo en ajustes altos con escalado de resolución) y Monster Hunter: Wilds(aproximadamentesetenta fotogramas por segundoen lo alto).

La tarjeta 8GB de VRAM te permite jugar a los juegos actuales y futuros sin problemas. Además, la pantalla es 16″con unMil novecientos veinte por mil doscientos Resolución WUXGA (Wide Ultra Extended Graphics Array): ofrece un poco más de espacio vertical que la resolución estándar Full HD– y unFrecuencia de actualización de 165 Hz para obtener imágenes nítidas y definidas. La configuración predeterminada RAM hay capacidad de sobra en 16 GB of DDR5, pero puedes actualizarlo fácilmente si no te importa desmontar el dispositivo.

Predator Sense es el software exclusivo que permite controlar los distintos ajustes del portátil. Con él, puedes activar el modo Turbo para obtener el máximo rendimiento o reducir la potencia para que el ventilador no haga ruido mientras realizas tareas menos exigentes. En cualquier caso, el portátil nunca alcanza temperaturas molestas. También hay un menú para ajustar el dispositivo Retroiluminación RGB de 4 zonas según tus gustos.

Como era de esperar, estas prestaciones hacen que el portátil resulte bastante pesado, con un peso de unos 2,8 kg. La fuente de alimentación del cargador incluido también es bastante voluminosa, por lo que este portátil no es la mejor opción para jugar fuera de casa. Sin embargo, eso no supone ningún problema si piensas jugar principalmente en casa, sobre todo si lo combinas con el El mejor router Wi-Fi para garantizar una conexión estable.

Ventajas Contras ✅ Numerosas opciones de E/S, entre las que se incluye un Puerto Ethernet para una conectividad óptima ✅ Tarjeta gráfica de alto rendimientoy unpantalla panorámica por sus excelentes gráficos ✅ Ajustableperfiles de rendimiento o el silencio del ventilador con El instinto depredador software ✅ Un rendimiento impresionanteen unprecio razonable ✅ Retroiluminación RGB para personalizar el aspecto del portátil ✅16 GB of RAM and 512 GB deSSD almacenamiento, que podrás ampliar en el futuro ✅ Excelente refrigeración para evitar problemas de sobrecalentamiento ❌ La disposición única del teclado requiere un tiempo para acostumbrarse

Veredicto final: The Acer Predator Helios Neo 16 destaca como el El mejor portátil para juegos por menos de 1000 dólares, que ofrece un rendimiento impresionante gracias al RTX 4060, un crujientePantalla WUXGA, y controles de software versátiles.

★ El mejor portátil para juegos en general por menos de 1000 $ Acer Predator Helios Neo 16 Cómpralo en Amazon

2. Lenovo LOQ [El mejor portátil para juegos con buena refrigeración por menos de 1000 $]

Especificaciones Detalles GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 RAM 16 GB de DDR5 CPU AMD Ryzen 7 8845HS Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla 15,6″ FHD 1920 x 1080 IPS 144 Hz G-SYNC

¿Buscas el el mejorLenovoordenador portátil ¿que se ajuste a tu presupuesto? El LOQ es un poco más barato que el #1 portátil para juegos aún no está en mi lista, pero ofrece unas especificaciones similares, lo que lo convierte en una opción más económica. En comparación con otros Lenovoordenadores portátiles, losLOQ es una opción de portátil para juegos más asequible que los modelos de gama alta Legión. Sin embargo, elLOQ ofrece algunas ventajas específicas para los videojuegos, como la Lenovo Vantage un software y un hardware excelentes.

El portátil cuenta con un NVIDIA GeForce RTX 4050 tarjeta gráfica, que es más que suficiente para jugar a muchos títulos modernos con una configuración gráfica alta. En Full HD, podrás disfrutar de juegos como Baldur’s Gate 3 and Ghost of Tsushima sin caídas apreciables en la velocidad de fotogramas. Además, dado que el GPU va acompañado de unpotenteCPU AMD Ryzen 7, podrás disfrutar de las ventajas de G-SYNC and FreeSync todo en un solo paquete para evitar el tearing en la pantalla.

Lo incluidoLenovo Vantage El software te permite personalizar el rendimiento del portátil según tus necesidades específicas. Puedes activar el modo silencioso para mantener el ruido del ventilador al mínimo o activa el modo de rendimiento para llevar el dispositivo al límite. La aplicación incluso te permite overclockear el GPU si te atreves. Para mí, el GPU Parece lo suficientemente potente como para funcionar bien sin overclocking e incluso en modo silencioso.

El diseño general del portátil es estupendo, aunque, a simple vista, no tiene ese aire de gaming que uno esperaría normalmente. Por ejemplo, algunos modelos más económicos no tienen un RGB teclado retroiluminado. Sin embargo, creo que es una solución razonable a la hora de elegir un portátil para juegos asequible. Al fin y al cabo, el Lenovo LOQ no escatima en rendimiento.

Ventajas Contras ✅ Buena variedad de puertos de E/S, incluyendo Ethernet y HDMI para monitores adicionales ✅ Excelente sistema de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento ✅ Altavoces de buena calidad and cámara web ✅ Incluye3 meses deGame Pass ✅ AmpliableRAM y otros componentes esenciales ✅Fabricación robusta calidad sin resultar voluminoso ❌ El diseño exterior es bastante convencional

Veredicto final: The Lenovo LOQ ofrece un rendimiento y una refrigeración impresionantes a un precio asequible para los jugadores que cuidan su presupuesto.

Con el RTX 4050, Ryzen 7 procesador y opciones personalizables a través de Lenovo Vantage, cumple con lo prometidojugabilidad fluida and corrientes térmicas eficientes. Sin duda alguna, el El mejor portátil para juegos de Lenovo en este rango de precios.

★ El mejor portátil para juegos con buena refrigeración por menos de 1000 $ Lenovo LOQ Cómpralo en Amazon

3. Asus TUF Gaming A15 [El mejor portátil para juegos en cuanto a durabilidad por menos de 1000 $]

Especificaciones Detalles GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 RAM 8 GB de DDR5 CPU AMD Ryzen 5 7535HS Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla 15,6″ FHD 1920 x 1080 IPS 144 Hz

The TUF Gaming A15es una granPortátil para juegos de Asus para los gamers que se desplazan con frecuencia. Las siglas «TUF» del nombre del portátil resaltan la excelente durabilidad y la calidad de fabricación del dispositivo, lo que lo hace ideal para quienes viajan a menudo. Las especificaciones técnicas también son de primera categoría, aunque con una ligera reducción de prestaciones respecto a las alternativas más caras.

Este ordenador portátil funciona con el NVIDIA GeForce RTX 3050, que es bastante bueno GPU para jugar a muchos juegos modernos. Sin embargo, esta generación de GPU de Nvidiausos DLSS 2.0, que carece de la función de generación de fotogramas que se encuentra en DLSS 3.0 disponible en las tarjetas más recientes. Aun así, el Las tarjetas de la serie 3000 tienen potencia suficiente para ejecutar juegos exigentes como Cyberpunk 2077, aunque con una configuración media.

Utilizando elCaja de armamento Con la aplicación, puedes optimizar el rendimiento general del portátil y otros ajustes para adaptarlos a tus necesidades de juego. Una característica destacada es la Perfiles de escenarios función que te permite configurar determinados perfiles para que se activen automáticamente al iniciar juegos concretos. Aquí también puedes ajustar la retroiluminación RGB según tus gustos. El diseño visual del portátil está claramente pensado para los gamers, algo que se ve acentuado por el contraste de las teclas WASD. En cuanto a los juegos más populares, sin duda es uno de los los mejores portátiles para Fortnite en este rango de precios.

Gracias a los cuatro tubos de calor y los tres disipadores térmicos del portátil, que alejan el calor de los componentes esenciales, hay no hay que preocuparse por el sobrecalentamiento. Además, su diseño autolimpiante garantiza que ningún residuo obstruya el sistema, lo que podría afectar a su eficacia.

Ventajas Contras ✅ Una buena selección de Puertos de E/S a cada ladodel ordenador portátil ✅Caja de armamentoaplicación propia para ajustes sencillos del rendimiento ✅ Incluye90 días deXbox Game Pass ✅ AmpliableRAM y otros componentes como SSDalmacenamiento ✅ Un diseño exterior llamativo con un Teclado con retroiluminación RGB ✅ Adaptive-Synctecnología paraevitar el tearing de la pantalla ❌ El ruido del ventilador puede resultar bastante molesto durante las actividades intensas

Veredicto final: The Asus TUF Gaming A15 destaca por su diseño resistenteand rendimiento fiable, lo que lo convierte en el El mejor portátil de Asus para los jugadores que viajan a menudo o que valoran la resistencia.

★ El mejor portátil para juegos en cuanto a durabilidad por menos de 1000 $ Asus TUF Gaming A15 Cómpralo en Amazon

4. Asus TUF Gaming F17 [El mejor portátil para juegos con pantalla grande por menos de 1000 $]

Especificaciones Detalles GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 RAM 8 GB de DDR4 CPU Intel Core i5-12500H Almacenamiento SSD PCIe Gen 3 de 1 TB Pantalla 17,3″ FHD, 144 Hz, 1920 x 1080, IPS

Piensa en elAsus TUF Gaming F17 si estás buscando un portátil para juegos económico que sea bastante más grande que otras opciones del mercado. El dispositivo cuenta con un impresionante Pantalla de 17 pulgadas con resolución 1080p para que quepan cómodamente todos tus juegos. Además, comparte muchos rasgos de diseño con el mencionado Asus TUF Gaming A15, como elTUF nombre que denota su calidad de fabricación de primer nivel que destaca su resistencia en diversas situaciones.

Aunque un portátil para juegos más grande tiene sus ventajas, también conlleva algunas desventajas, sobre todo cuando tu presupuesto es menos de 1000 dólares. Para empezar, este portátil cuenta con un ‎NVIDIA GeForce RTX 3050, que esbastante bienpero no es precisamente de gama alta. Por suerte, dado que la resolución es Mil novecientos veinte por mil ochenta, podrás jugar a muchos juegos modernos como Baldur’s Gate 3 con una configuración gráfica alta sin caídas de fotogramas apreciables.

Otra desventaja es que incluye RAM, que es solo 8GB of DDR4 memoria. Es suficiente para la mayoría de los casos, pero sería recomendable ampliarla a DDR5 memoria para estar al día. Por otro lado, me impresiona que el Asus TUF Gaming F17incluye1 TB deSSDalmacenamiento espacio por defecto. Y lo que es mejor, hay un M.2 ranura si quieres ampliarlo aún más.

Ventajas Contras ✅ Buena variedad de puertos de E/S a ambos lados del portátil ✅ Diseño exterior pensado para los gamers con teclas WASD resaltadas and Teclado con retroiluminación RGB ✅ Diseñado para durarteniendo en cuenta ✅ ImpresionantePantalla de 17,3 pulgadasy con unFrecuencia de actualización de 144 Hz para una experiencia de juego envolvente ✅1 TB deSSD almacenamiento con un adicionalM.2ranurapara futuras actualizaciones ✅ Sistema de refrigeración con dos ventiladores para evitar el sobrecalentamiento cuando se juega durante largos periodos de tiempo ✅ Batería de 56 Wh para una gran autonomía sin conexión a la red eléctrica ❌ Su gran tamaño y su diseño voluminoso lo hacen menos adecuado para viajar

Veredicto final: The Asus TUF Gaming F17 es una opción muy recomendable para los jugadores que buscan una pantalla más grande sin salirse del presupuesto.

Aunque suTarjeta gráfica RTX 3050 and 8GB RAM puede limitar el rendimiento en la gama más alta, el gran pantalla de 17,3 pulgadas, generoso1 TB de almacenamiento, yconstrucción resistenteconviértelo en ununa excelente relación calidad-precio para una experiencia de juego envolvente y el consumo de medios en €1000.

★ El mejor portátil para juegos con pantalla grande por menos de 1000 $ Asus TUF Gaming F17 Cómpralo en Amazon

5. Acer Nitro V [El mejor portátil para juegos ocasionales por menos de 1000 $]

Especificaciones Detalles GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 RAM 8 GB de DDR5 CPU Intel Core i5-13420H Almacenamiento SSD de 512 GB de 4.ª generación Pantalla 15,6″ FHD IPS, 1920 x 1080, 144 Hz

The Acer Nitro V es un portátil para juegos asequible con una potencia sorprendente. Ofrece una actuación magnífica junto con su GPU and CPU, aunque está claro que el resto del hardware del portátil es bastante básico en comparación con otros modelos más caros. Por suerte, puedes solucionar estos problemas utilizando periféricos adicionales mientras juegas.

El sistema integradoGPUes el ‎NVIDIA GeForce RTX 4050, que está a la altura de algunas de las opciones más caras de esta lista. Ofrece un rendimiento excelente al ejecutar juegos modernos, sobre todo si son compatibles con DLSS 3.0 y la generación de fotogramas. Por su parte, el procesador es un 13.ª generaciónIntel Core i5, que complementa a la perfección la tarjeta gráfica para los videojuegos y, al mismo tiempo, permite realizar otras tareas.

Al igual que la mayoría de los portátiles para juegos, el Acer Nitro V cuenta con un sistema de doble ventilador para evitar que el dispositivo se sobrecaliente. Puedes personalizar esos ajustes mediante el NitroSense aplicación, que te permite personaliza tu experiencia de juego centrarse en el rendimiento o en el silencio.

En cuanto a los puntos débiles, la pantalla del portátil no es muy buena. Aunque el Frecuencia de actualización de 144 Hz es excelente, pero la pantalla se queda corta en cuanto a brillo y precisión del color. Sin embargo, esto no supone un gran problema, sobre todo si se conecta un monitor externo mediante el Interfaz multimedia de alta definiciónpuerto.

Algunos también se han quejado de los altavoces integrados del portátil, cuyo sonido resulta bastante decepcionante. Una vez más, esto se soluciona fácilmente utilizando Bluetooth altavoces o auriculares.

Ventajas Contras ✅ Todos los puertos de E/S esenciales para juegos y productividad ✅ Excelentes especificaciones (Tarjeta gráfica RTX 4050, CPU Intel Core i5) y unprecio razonable ✅ NitroSenseaplicación paraajustes optimizadosen tu ordenador portátil ✅ M.2ranura para actualizar tu SSDalmacenamiento ✅ 8GB RAM DDR5 que puedes actualizar ✅ Wi-Fi 6 and compatibilidad con Gigabit Ethernet para disfrutar de conexiones rápidas mientras juegas a juegos multijugador ✅ Incluye 90 días de Game Pass ❌ La calidad del altavoz podría mejorarse

Veredicto final: El Acer Nitro V es un una excelente opción para principiantes para los jugadores ocasionales que quieran rendimiento fiable sin gastar de más.

Its Tarjeta gráfica RTX 4050y modernoCPU de Intel funciona bien con la mayoría de los títulos, aunque sus limitaciones en cuanto a pantalla y audio hacen que sea mejor combinarlo con algunos accesorios externos para disfrutar de una experiencia óptima.

★ El mejor portátil para juegos ocasionales por menos de 1000 $ Acer Nitro V Cómpralo en Amazon

¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un portátil para juegos por menos de 1000 $?

Como te puedes imaginar, los portátiles económicos menos de 1000 dólares no tendrá por qué incluir un paquete completo «todo en uno», como si duplicaras el presupuesto y te hicieras con un juegosordenador portátil por menos de 2000 dólares.

Debes decidir qué aspectos son importantes para tus necesidades como jugador y qué concesiones estás dispuesto a hacer para dar mayor prioridad a esos aspectos y conseguir un el mejor portátil para juegos para satisfacer tus necesidades.

A continuación te ofrecemos una breve guía de compra para que sepas qué especificaciones técnicas influyen en cada parámetro de rendimiento.

1. Tarjeta gráfica (GPU): lo más importante para jugar

Todo el mundo sabe que la unidad de procesamiento gráfico (GPU), o la tarjeta gráfica, es el componente de hardware más importante para jugar. Se encarga de renderizar los fotogramas mientras juegas. Una más potente GPU dará lugar a un aumento de FPS (fotogramas por segundo) y permitirá utilizar configuraciones gráficas más avanzadas en los juegos para lograr una mayor fidelidad visual. Por ejemplo, Portátiles para juegos de Dell destaca en el ámbito de las GPU, por lo que hemos dedicado un resumen específico a esta marca excepcional y de confianza.

Deberías tomarte tu tiempo para ten en cuenta tuGPUnecesidades porque, por lo general, es imposible actualizar la tarjeta gráfica de un portátil para juegos. Eso significa que debes elegir un modelo que pueda ejecutar sin problemas los juegos actuales y los próximos títulos a los que quieras jugar.

The Nvidia RTX 4000serie yAMD Radeon RX 7000 Las tarjetas de la serie ofrecen actualmente un una excelente relación calidad-precio. Aun así, vale la pena tener en cuenta las tarjetas de generaciones anteriores si los juegos AAA y los gráficos de alta gama no son tu prioridad. Además, comprueba la memoria de acceso aleatorio de vídeo ((VRAM) haz un cálculo para ver si vale la pena planteárselo.

Te recomiendo que te decantes por al menos 4GB of VRAM.

2. Procesador (CPU): influye en el rendimiento general

La unidad central de procesamiento (CPU) es el segundo componente de hardware más importante para los videojuegos y otras tareas como la programación, la edición de vídeo y la creación de contenidos. Al igual que el GPU, este componente suele estar soldado a la placa base, lo que significa que no se puede actualizar más adelante. Por lo tanto, deberías elegir un portátil que tenga un CPU que, en cuanto a rendimiento, durará al menos unos años.

A la hora de evaluar un ordenador portátil CPU, debes fijarte en el número de núcleos y subprocesos que ofrece. Como es de esperar, cuantos más, mejor, ya que el CPU puede realizar más tareas a la vez gracias al multithreading.

Por otro lado, no es necesario contar con los procesadores más recientes si no tienes pensado jugar a videojuegos que requieran CPU rendimiento. En términos generales, CPU-Los juegos exigentes deben renderizar muchos elementos diferentes al mismo tiempo, como en los juegos de estrategia en tiempo real o los mejores juegos de gran estrategiaigualCrusader Kings III.

Por el contrario, quizá prefieras uno más potente CPUsi quieresejecutar más aplicaciones en segundo plano mientras se juega. Esto es especialmente importante si quieres retransmitir o grabar partidas para crear contenido mientras utilizas el La mejor VPN para la protección contra ataques DDoS. O quizá simplemente te guste alternar entre el juego y el navegador web. Aprender ¿Qué es un «kill switch» de VPN? te ayudará a mantenerte protegido pase lo que pase.

En general, la de esta generación AMD 5 or CPU Intel i5 debería satisfacer sin problemas a la mayoría de los jugadores. En cuanto a tu presupuesto, puedes esperar una mejora incluso con un ordenador portátil por menos de 1.500 dólares. Portátiles para juegos de MSI son una opción estupenda a tener en cuenta en este rango de precios.

3. Memoria RAM: mínimo 16 GB (recomendado)

Memoria de acceso aleatorio (RAM) es otro indicador fundamental que debes tener en cuenta a la hora de evaluar un posible juego ordenador portátil por menos de 1000 dólares. Hoy en día, se necesita como mínimo16 GB of RAM para poder ejecutar la mayoría de los juegos sin problemas de rendimiento.

Por el lado positivo, muchos portátiles para juegos cuentan hoy en día con actualizableRAMranuras, lo que significa que no hay por qué preocuparse demasiado por la configuración predeterminada del dispositivo RAM palos. Aun así, sería aconsejable elegir algo bueno desde el principio para tener una experiencia inicial estupenda.

Hoy sería mejorelegirRAM with DDR5 memoria, aunque la diferencia con respecto a DDR4 no es tan importante. Además, es posible que notes un mejor rendimiento si utilizas el modo de doble canal RAM. Por ejemplo, tener dos RAMse queda con8GB of RAM es mejor que quedarse con uno solo 16 GB.

4. Almacenamiento: SSD para una carga rápida

En cuanto al almacenamiento, debes prestar atención a la capacidad que ofrece y al tipo de memoria. Te recomiendo que elijas al menos 512 GB de almacenamientoen un SSD disco duro.

Más espacio de almacenamiento significa más juegos en tu portátil, lo cual es muy importante, ya que muchos títulos AAA pueden ocupar hasta Cien gigabytes de espacio. Por el contrario, un un buen juego indie suele ocupar menos espacio, entre unos pocos cientos de megabytes y 10 GB.

Videojuegos más baratosordenadores portátiles por menos de 500 dólarespodría ofrecerDoscientos cincuenta y seis gigabytes de almacenamiento, pero sé por experiencia que eso apenas alcanza para jugar con comodidad. Al fin y al cabo, el sistema operativo ocupará una buena parte del espacio predeterminado.

Al igual que conRAM, las unidades de almacenamiento suelen ser actualizables, lo cual es una excelente noticia de cara a garantizar la vigencia de tu portátil en el futuro. La mayoría de los portátiles de esta lista cuentan con una SSD un disco duro de serie y otra ranura para añadir uno adicional M.2 conducir. Eso significa que puedes ampliar el espacio de almacenamiento más adelante sin tener que reinstalar el sistema operativo ni mover archivos.

5. Pantalla: la frecuencia de actualización es clave para una experiencia de juego fluida

La pantalla del portátil es un factor muy importante, ya que la tendrás a la vista cada vez que utilices el dispositivo. Como es lógico, Un portátil más grande tendrá una pantalla más grande, pero también debes tener en cuenta algunos factores técnicos.

Lo más importante es la frecuencia de actualización, que recomiendo que sea al menos 144 Hz para una experiencia de juego fluida. Si tu presupuesto es más ajustado, puedes optar por una opción más económica, pero ten en cuenta que la calidad de la pantalla no será tan buena.

Otro factor a tener en cuenta es la resolución a la que te gustaría jugar. La más Las resoluciones más habituales en los portátiles para juegos son 1080p y 1440p.

Full HD quedará genial en un portátil pequeño, aunque puede parecer estirada en uno más grande. Aunque Mil cuatrocientos cuarenta supone una mejora considerable; recuerda que jugar a resoluciones más altas también requiere un equipo significativamente más potente GPU.

Por lo tanto, asegúrate de que el La pantalla del portátil se combina con un potente GPU para poder ejecutar los juegos que desees con una buena velocidad de fotogramas. Para ello, te recomendamos que eches un vistazo a algunos de los los mejores portátiles para juegos de HP lo hemos estudiado a fondo.

6. Otras consideraciones

Hay otros aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir portátiles para juegos económicos, aunque esto dependerá en gran medida de tus preferencias. Esto es lo que te recomiendo que tengas en cuenta:

Factor Descripción A ustedes Influye en la duración de la batería, la refrigeración y el tamaño de la pantalla. Los portátiles más grandes pueden albergar un hardware de mayor calidad, pero son más pesados y menos portátiles Puertos de E/S Asegúrate de que el portátil tenga todos los puertos necesarios para conectar tus periféricos de videojuegos Duración de la batería Las baterías de mayor capacidad permiten un uso más prolongado sin necesidad de enchufarlas Teclado Comprueba si la distribución del teclado se adapta a tus necesidades (por ejemplo, si incluye un teclado numérico).

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor portátil para juegos por menos de 1000 dólares?

The Acer Predator Helios Neo 16es elEl mejor portátil para juegos por menos de 1000 dólares.

Cuenta con unas especificaciones excelentes (Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 GB of RAM, CPU Intel Core i7) en un portátil bien construido que ofrece una gran calidad en todos los aspectos importantes.

¿Se puede jugar con una tarjeta gráfica integrada?

Sí, puedes jugar con la tarjeta gráfica integrada, aunque la los resultados pueden variar en función de tu hardware.

Por lo general, las tarjetas gráficas integradas son menos potentes que las dedicadas GPUlo que significa que tendrás que jugar a una resolución más baja y con una configuración gráfica inferior.

¿Merece la pena comprar un portátil para juegos por menos de 1000 dólares?

Sí, portátiles para juegosmenos de 1000 dólares Sin duda puede merecer la pena, aunque es muy probable que tengas que aceptar algunas concesiones.

La mayoría de los portátiles ofrecen unas especificaciones excelentes que garantizan un rendimiento óptimo para jugar, pero pueden presentar carencias en otros aspectos, como la calidad de fabricación, el hardware y el almacenamiento.

¿Qué es un buen portátil para juegos?

The Acer Predator Helios Neo 16 es un buen portátil para juegos, asequible y con unas especificaciones excelentes que garantizan un rendimiento fluido en los juegos modernos.

The Lenovo LOQ También es una opción estupenda si buscas un portátil para juegos completo que no sea demasiado caro.

¿Quién fabrica los mejores portátiles para juegos?

Hay varias marcas conocidas por fabricar portátiles para juegos de primera calidad, entre las que se encuentran Acer, ASUS, yLenovo a la cabeza.

Estos fabricantes ofrecen una amplia gama de modelos, desde potentes máquinas de gama alta hasta opciones más económicas.