Los 5 mejores portátiles para juegos por menos de 1500 $ en 2025: nuestra selección

Ahórrate el tiempo de buscar el mejor portátil para juegos menos de 1500 dólares ¡Echa un vistazo a esta guía completa! Te mostraré las mejores opciones disponibles y te lo explicaré todo con detalle.

La mayoría de los ordenadores para juegos ultraligeros y portátiles son versátiles y tienen una gran capacidad para realizar tareas, tanto si eres un jugador como un estudiante o un empleado de oficina.

En definitiva, los portátiles para juegos suelen tener una potencia mucho mayor Unidades centrales de procesamiento and Unidades de procesamiento gráfico que un ordenador normal. Esto se traduce directamente en que puedes jugar, trabajar, editar, investigar y, en definitiva, hacer todo lo que quieras con él. Y funcionará DE MARAVILLA.

Esta guía analiza en profundidad las especificaciones de los mejores portátiles para juegos disponibles actualmente. Estos portátiles te ofrecerán el mejor rendimiento en juegos y el mejor rendimiento general en relación con su precio. Cuentan con algunas de las tarjetas gráficas y procesadores más recientes, entre otras características.

Nuestras mejores recomendaciones de portátiles para juegos por menos de 1500 dólares

Estas son mis tres recomendaciones principales, cuidadosamente seleccionadas por su excepcional relación calidad-precio.

ASUS ROG Strix G16 165 Hz – un rendimiento general en juegos sin igual por su precio de menos de 1500 dólares. ASUS TUF Gaming A16 – Una potencia de procesamiento excepcional y un diseño robusto, ideal tanto para juegos como para tareas de productividad. Acer Nitro V 16 – una excelente relación calidad-precio con unos gráficos impresionantes, almacenamiento SSD de alta velocidad y un rendimiento excelente a Resolución de 1080p.

Si quieres ver la lista completa de ordenadores portátiles menos de 1500 dólares, no te pierdas todas nuestras recomendaciones que encontrarás a continuación.

Los 5 mejores portátiles para juegos por menos de 1500 dólares

He analizado a fondo todos los aspectos de cada producto de esta lista, por lo que podrás conocer a fondo todas las características importantes en cuanto a tamaño de pantalla, resolución y frecuencia de actualización.

Ahora, pasemos al desglose completo.

1. ASUS ROG Strix G16 165 Hz [El mejor portátil para juegos por menos de 1500 $]

Especificaciones Detalles Pantalla 40 centímetros Resolución 1920 x 1200 (WUXGA) Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios CPU Intel Core i7-13650HX GPU NVIDIA RTX 4060 RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 512 GB Duración de la batería Hasta 10 horas Peso 2,5 kg (5,51 libras)

Descubre el mejor portátil para juegos en general menos de 1500 dólares: elASUS ROG Strix G16. Destaca sobre la mayoría de los portátiles para juegos por su impresionante equilibrio entre potencia bruta y portabilidad. Como jugador, estoy seguro de que tendrás un buen puñado de juegos AAA listos para jugar, y este equipo podrá ejecutar la mayoría de los juegos nuevos con una configuración alta sin ningún problema.

Consigue una fluidez en la reproducción de fotogramas gracias a la Intel Core i7-13650HXprocesador y NVIDIA RTX 4060 tarjeta gráfica.

Me llamó especialmente la atención cómo el Strix G16 se adapta a títulos exigentes como Ficción dividida and Elden Ring. QueFull HD en los ajustes más altos, ofrecía de forma constante entre 85-100 FPS enFicción dividida and 70-80 FPS enElden Ring, todo gracias a la Tarjeta gráfica RTX 4060.

Estos potentes equipos pueden rivalizar con los portátiles de este rango de precios, pero este modelo ofrece, aun así, un rendimiento fluido en los juegos. Elciento sesenta y cinco hercios destaca. Ofrece una jugabilidad ultrarrápida que resulta especialmente notable en los juegos de disparos competitivos y en los de carreras de alta velocidad.

En mi prueba de autonomía de la batería, el Strix G16 La batería duró algo menos de 10 horas con un uso moderado (navegación, streaming, redacción). Esto es digno de mención para un equipo de juegos. La batería se agota más rápido durante las sesiones de juego intensas, pero sigue siendo una ventaja muy útil de tener este portátil.

Otra característica interesante es su perfecta compatibilidad con cualquier servicio de juegos en la nube. Jugar a títulos como Starfield parece que no hay diferencia cuando lo usas Juegos en la nube de Xbox.

Así pues, aunque el portátil es casi perfecto, tiene algunos inconvenientes. Es un poco más pesado que otros ultrabooks, pero pronto te olvidarás de ello cuando veas sus excelentes prestaciones. Por un precio más que razonable teniendo en cuenta todo lo que te ofrece, puedes comprarlo en Amazon Lo antes posible. Al fin y al cabo, es una inversión que vale la pena.

Opción alternativa: Si buscas una alternativa un poco más económica, puedes echar un vistazo a la ASUS TUF Gaming A16.

Ventajas Contras ✅ Intel i7 procesador con mayores velocidades de reloj ✅ Tarjeta gráfica RTX 4060 es capaz de manejar títulos exigentes ✅ Excelenteautonomía de la batería de hasta 10 horas ✅ GenialPantalla de 165 Hz ✅ Excelente calidad de fabricación and sistema de refrigeración ❌ Un poco pesado en comparación con los portátiles ultraportátiles

Veredicto final: The ASUS ROG Strix G16 combina potencia, una batería de larga duración y una gran fiabilidad. Ofrece una excelente relación calidad-precio a un precio razonable. En lo que respecta a los juegos más populares, es sin duda un Un portátil para juegos ideal para Fortnite que puedes conseguir por menos de 1500 dólares.

2. ASUS TUF Gaming A16 [El mejor portátil para juegos de alto rendimiento por menos de 1500 $]

Especificaciones Detalles Pantalla 40 centímetros Resolución 1920 x 1200 (WUXGA) Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios CPU Intel Core i7-13700H GPU NVIDIA RTX 4050 RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Duración de la batería Hasta 11 horas Peso 2,2 kg (4,85 libras)

Aquí tienes un portátil para juegos estupendo menos de 1500 dólares: elASUS TUF Gaming A16. Este dispositivo ofrece un alto rendimiento y una batería de gran autonomía. En comparación con otros competidores, ASUS ha logrado ofrecer de forma constante hardware para juegos fiable, y el ASUS TUF Gaming A16 es prueba de ello.

Desarrollado por unIntel Core i7-13700H gracias a su procesador, este portátil para juegos es capaz de ejecutar la mayoría de los juegos AAA. Disfruta de títulos que exigen un gran rendimiento, como Horizon: El Oeste Prohibido and Call of Duty: Modern Warfare III sin problemas. La GPU RTX 4050 ofrece un rendimiento gráfico excelente y permite una experiencia de juego fluida con ajustes altos.

The Tarjeta gráfica RTX 4050 ¡te ofrece un gran rendimiento gráfico para su categoría! Podrás disfrutar de una experiencia de juego fluida con altas velocidades de fotogramas a Full HD. FPSoscila entreMás de 50 FPS en grandes títulos AAA (que a menudo requieren DLSS/Frame Gen) hasta más de 200 FPS en eSports optimizados, lo cual depende en gran medida del juego, la configuración y la tecnología de mejora de resolución. No tendrás que preocuparte por las caídas en la velocidad de fotogramas.

Durante mi prueba de estrés de refrigeración, el A16 mantuvo unas temperaturas estables sin un ruido excesivo del ventilador, incluso después de una hora de Call of Duty. Esto demuestra que su sistema de refrigeración es fiable y mantiene un rendimiento constante sin ruidos molestos.

Además, lo que más me llama la atención es que tiene una de las mejores autonomías de batería. dura 11 horas para tareas sencillas, ¡y eso sí que es comodidad!

Este portátil puede sustituir perfectamente a un ordenador de sobremesa gracias a sus potentes prestaciones. Además, cuenta con un teclado muy cómodo que hará que jugar y escribir resulte agradable e intuitivo. Es un dispositivo muy sensible, ideal para sesiones prolongadas, tanto si estás jugando como si estás trabajando.

Presenta una estructura notablemente resistente y un potente sistema de refrigeración que garantiza que tu dispositivo mantenga su rendimiento incluso bajo una carga elevada.

The RTX 4050 Puede que no tenga exactamente la misma potencia bruta que las GPU de gama alta, pero te puedo asegurar que es más que capaz de ofrecer una experiencia de juego de alta calidad. Además, tienes la ventaja añadida de que el portátil es un poco más ligero, con 2,2 kg que muchos portátiles para juegos de su categoría. Sin duda, ofrece una excelente relación calidad-precio, fiabilidad, portabilidad y un rendimiento duradero (menos de 1500 dólares).

Opción alternativa: Si quieres una GPU más potente, puedes echar un vistazo a la ASUS ROG Strix G16.

Ventajas Contras ✅ Precisión superior del sensor with Razer Focus Pro 30K ✅ Excelente100 horas de autonomía ✅ Forma ergonómica para mayor comodidad durante un uso prolongado ✅ Latencia ultrabaja HyperSpeed conexión inalámbrica ✅ Altamente personalizable con botones programables ❌ Precios más elevados en comparación con las opciones económicas

Veredicto final:The TUF Gaming A16es elEl mejor portátil Asus para juegos en este rango de precios, ya que combina una batería potente y de larga duración con un excelente rendimiento gráfico.

3. Acer Nitro V 16 [El mejor portátil para juegos con resolución 1080p por menos de 1500 $]

Especificaciones Detalles Pantalla 40 centímetros Resolución 1920 x 1080 (Full HD) Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios CPU Intel Core i7-13620H GPU NVIDIA RTX 4050 RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Duración de la batería Hasta 8 horas Peso 2,3 kg (5,07 libras)

Acer Nitro V 16 — un potente portátil para juegos de gama media diseñado para ofrecer un rendimiento fluido Full HD juego con una pantalla de alta frecuencia de actualización.

¿Por qué es una opción tan atractiva? Bueno, en primer lugar, su combinación de características la convierte en un equipo para juegos muy potente y asequible. En segundo lugar, este portátil de gama media cuenta con una pantalla de alta frecuencia de actualización y ofrece un rendimiento fiable para juegos exigentes.

Cuenta con el respaldo y el apoyo de un Intel Core i7-13620H procesador y combinado con RTX 4050 de NVIDIA tarjeta gráfica. La Nitro V maneja sin problemas los juegos AAA, ya sea juegos como GTA o otros títulos de gran envergadura. Puedes esperar que los juegos más exigentes funcionen a la perfección y sin problemas con una configuración alta. Disfruta de una tasa de fotogramas alta y constante sin ningún tipo de problema ni sobrecalentamiento.

Hice una prueba rápida de velocidad de almacenamiento, y el SSD de 1 TB se cargó Cyberpunk 2077 en menos de 12 segundos. Esa rapidez de respuesta mejora mucho la experiencia cuando estás jugando a grandes títulos AAA.

Además, las funciones de trazado de rayos del dispositivo funcionan de maravilla y ofrecen unas imágenes espectaculares, sin problemas de rendimiento significativos.

Como ya he mencionado, la pantalla de alta frecuencia de actualización de ciento sesenta y cinco herciosEs una apuesta segura. Notarás su fluidez de inmediato, incluso en partidas competitivas en las que las reacciones en fracciones de segundo son cruciales. El dispositivo sigue respondiendo con rapidez independientemente del juego al que estés jugando.

Y por si fuera poco, el Nitro V además, te ofrece una gran capacidad de almacenamiento. Destaca por su capacidad de almacenamiento, ya que cuenta con unUn disco duro SSD de un terabyte. Esto se traduce en tiempos de carga más rápidos para ti, además de mucho espacio para los grandes juegos AAA.

En definitiva, cuenta con: una pantalla de gran calidad, capacidad de almacenamiento e incluso un sistema de refrigeración eficaz. Puedes estar seguro de que este portátil no sufrirá reducciones de rendimiento por sobrecalentamiento y ofrecerá un rendimiento constante tanto durante las partidas como en el resto de tareas.

También quiero destacar el cómodo teclado, que hace que escribir resulte muy fluido. Se trata de un teclado preciso y sensible que se adapta perfectamente tanto al trabajo como al ocio.

Si tuviera que señalar un inconveniente, diría que es un poco menos portátil que las otras opciones que hemos analizado (2,3 kg).

Opción alternativa: Si buscas algo con un precio similar que te ofrezca una imagen excelente, el Acer Swift X 14 es una opción que merece la pena.

Ventajas Contras ✅ ExcelenteFrecuencia de actualización de 165 Hzpantalla ✅ FuerteNVIDIATarjeta gráfica RTX 4050 ✅ GrandeUn disco duro SSD de un terabytegarantiza tiempos de carga rápidos ✅ Adaptable y teclado cómodo ✅ Refrigeración eficaz permite sesiones de juego prolongadas ❌ Su diseño algo voluminoso limita su portabilidad

Veredicto final:The Acer Nitro V 16 Es un portátil para juegos potente y asequible. Si te decides por él, podrás disfrutar de un gran rendimiento en los juegos y de prestaciones de primera categoría.

4. Acer Swift X 14 [El mejor portátil para juegos con pantalla OLED por menos de 1500 $]

Especificaciones Detalles Pantalla 35 centímetros Resolución 2880 x 1800 (OLED de 2,8K) Frecuencia de actualización Ciento veinte hercios CPU AMD Ryzen 7 7840HS GPU NVIDIA RTX 4050 RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Duración de la batería Hasta 10 horas Peso 1,55 kg (3,42 libras)

The Acer Swift X 14 me llamó la atención de inmediato durante mi investigación, sobre todo porque los portátiles con pantalla OLED en este rango de precios son poco comunes. Gracias a la OLED 2,8K Gracias a su pantalla, este portátil para juegos ofrecerá en todo momento unas imágenes excelentes y una alta resolución.

Cada juego parecerá cobrar vida en tu pantalla gracias a sus colores vivos y profundos, sus negros auténticos y su excelente contraste. La verdad es que es impresionante cómo este modelo concreto de portátiles ACER mejora tanto tu experiencia de juego en comparación con las pantallas LCD estándar.

En mi prueba de la pantalla OLED, el contenido HDR realmente destacaba – Spider-ManEl horizonte iluminado con luces de neón parecía más intenso y realista en comparación con las pantallas LCD estándar, lo que demuestra que esta pantalla es una joya oculta por menos de 1500 dólares.

Desarrollado por AMD Ryzen 7 7840HS and NVIDIA RTX 4050, este portátil ofrece un rendimiento constante en diversos juegos. En títulos con gráficos muy exigentes como Spider-Man: Miles Morales, puedes esperar un unos 60 FPS constantes a 1080p con una configuración media y DLSS activado. ¡Y seguirá teniendo un aspecto impresionante!

Aunque no está a la altura de los portátiles de gama muy alta, ofrece una relación calidad-precio excepcional. Te permite disfrutar de funciones de juego de primera categoría por mucho menos dinero que los equipos insignia.

La capacidad de almacenamiento también es digna de elogio. Un disco duro SSD de un terabyte garantiza un arranque rápido, una carga ágil de los juegos y espacio de almacenamiento suficiente para amplias bibliotecas de juegos y archivos de gran tamaño. La calidad de fabricación es sólida, pero el portátil sigue siendo sorprendentemente portátil con un peso de tan solo 1,55 kg.

El rendimiento del procesador también es excelente y cumple con las expectativas. Podrás disfrutar de una multitarea ágil, y tu dispositivo seguirá siendo receptivo y fiable. Sea cual sea el uso que le quieras dar, el Swift X te acompañará en todo: juegos, edición, trabajo. Si tus prioridades son la calidad visual y la portabilidad, este equipo ofrece una relación calidad-precio impresionante.

Opción alternativa: Si buscas una opción que te ofrezca frecuencias de actualización más altas, puedes plantearte el HP Victus 16,1 con Ryzen 7.

Ventajas Contras ✅Vibrante OLEDpantalla con una profundidad de color increíble ✅ Coherente buenos resultados ✅Ligeroand muy fácil de transportardiseño ✅Fabricación sólidacon un toque de lujo ✅ GrandeUn disco duro SSD de un terabyteofreceamplio espacio de almacenamiento ❌ La pantalla se ve un poco oscura a plena luz del sol

Veredicto final: The Acer Swift X 14 cuenta con una pantalla OLED de alta gama y ofrece prestaciones de primera calidad a un precio más asequible. Podrás disfrutar de imágenes de gran calidad y de un rendimiento fiable.

5. HP Victus 16,1 con Ryzen 7 [El mejor portátil para juegos con alta frecuencia de actualización por menos de 1500 $]

Especificaciones Detalles Pantalla 16,1 pulgadas Resolución 1920 x 1080 (Full HD) Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios CPU AMD Ryzen 7 7840HS GPU NVIDIA RTX 4060 (GPU discreta) RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 512 GB Duración de la batería Hasta 7 horas Peso 2,29 kg (5,05 libras)

The HP Victus 16,1 con Ryzen 7 destaca como otro portátil para juegos a un precio razonable que no renuncia a la calidad y sigue ofreciendo unas especificaciones esenciales para los juegos. Con el HP Victus podrás disfrutar de una experiencia de gama alta sin tener que gastarte una fortuna. Entonces, ¿cómo se las arregla para estar a la altura de las exigentes demandas de los juegos?

En primer lugar, funciona con el AMD Ryzen 7 7840HS procesador y NVIDIA RTX 4060 GPU dedicada. Maneja con soltura las aplicaciones más exigentes y modernas juegos comoMonster Hunter: World.

Puedes estar seguro de que podrás ejecutar la mayoría de los juegos sin problemas con una configuración alta. Obtendrás unas tasas de fotogramas estables que te garantizarán una experiencia de juego fluida incluso en los momentos más intensos. Esto supone una gran garantía para un equipo asequible.

Y no solo eso, sino que el Derrotadotambién cuenta con un pantalla nítida de alta resolución FULL HD. Con una pantalla tan espectacular como esta, podrás sumergirte fácilmente en tus juegos favoritos y disfrutar de una auténtica evasión.

Además, con una frecuencia de actualización de ciento sesenta y cinco hercios… la mayoría de los juegos de ritmo rápido seguirán siendo fluidos y con buena respuesta. Cuando probé la frecuencia de actualización con «Valorant», el movimiento se mantuvo realmente fluido, lo que hizo que los movimientos rápidos y el seguimiento resultaran nítidos y precisos: todo un acierto para el juego competitivo en este rango de precios.

Aunque muchos portátiles para juegos económicos escatiman en la calidad de fabricación, el Derrotado mantiene un diseño robusto y elegante. Su generoso Pantalla de 16,1 pulgadas es ideal. No es demasiado grande como para llevarlo cómodamente, pero es lo suficientemente espacioso como para disfrutar de una experiencia visual envolvente.

La conectividad también es bastante buena. Cuenta con varios puertos USB-A, elSalida HDMI, y un versátil Puerto USB-C. ElDerrotado ofrece una autonomía aceptable, aunque algo inferior a la de nuestras otras opciones.

It dura unas 7 horas en uso mixto. Los juegos intensivos, como es lógico, agotan la batería más rápido, así que ten el cargador a mano. Funciona con la Windows 11 sistema operativo, que es muy intuitivo y se adapta bien a la multitarea. Está claro que HP ha logrado una buena combinación y un buen equilibrio con el Derrotado.

Opción alternativa: Si quieres disfrutar de unas imágenes OLED de gran calidad, esta es la el mejor portátil para juegos de HPhasta la fecha.

Ventajas Contras ✅ PotenteCPU AMD Ryzen 7 gestiona software complejo ✅ AltoFrecuencia de actualización de 165 Hz ✅ Tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4060ofrecebuen rendimiento ✅ Diseño cómodo y portátil con un amplio Pantalla de 16,1 pulgadas ✅ Bienselección de puertosentre otrosBus serie universal tipo C ❌ Espacio de almacenamiento limitado en 512GB SSD

Veredicto final:The HP Victus 16,1 con Ryzen 7 ofrece una experiencia de juego fluida y con una alta frecuencia de actualización a un precio asequible. Es un portátil para juegos económico ideal para quienes buscan ahorrar.

Consejos rápidos para elegir un portátil para juegos

Elegir un nuevoportátil para juegos puede resultar abrumador, sobre todo si tienes un presupuesto ajustado. Créeme, yo también he pasado por eso. Es fácil sentirse abrumado con las especificaciones y las cifras. Pero elegir el modelo adecuado resulta más fácil si te fijas en lo que realmente importa. Debe ofrecer rendimiento, portabilidad y un precio razonable. En cuanto a la fidelidad a una marca, tenemos un resumen específico para el Los mejores portátiles para juegos de Lenovo ¡Solo para los fans de Lenovo!

Serie delas mejores portátiles para juegos de MSI También conviene tenerlo en cuenta, ya que nadie quiere acabar con un portátil que, aunque parezca potente sobre el papel, tenga dificultades para autonomía de la batería mediocre, o peor aún, uno que ni siquiera pueda ejecutar tus juegos favoritos con fluidez. A continuación, te explicaré con detalle en qué debes fijarte para asegurarte de que tu inversión vale la pena, destacando las características que realmente influyen en tu experiencia de juego: GPU, CPU, RAM, tamaño de la pantalla, resolución y frecuencia de actualización.

1. Unidad de procesamiento gráfico (GPU): el corazón de tu portátil para juegos

La GPU, o tarjeta gráfica, es sin duda el componente más importante para jugar. De ella dependen la calidad visual del juego, la velocidad de fotogramas y la fluidez general.

Tarjetas gráficas de gama básica (por ejemplo, Nvidia GTX 1650 o RTX 3050) ✅ Ideal para principiantes o jugadores ocasionales. ✅ Funciona a la perfección con la mayoría de los títulos de esports y los juegos AAA más antiguos con una configuración media-alta. Tarjetas gráficas de gama media (por ejemplo, Nvidia RTX 3060 o RTX 4060, AMD Radeon RX 7600M) ✅ La opción ideal para los gamers exigentes sin arruinarse. ✅ Capaz de ejecutar juegos AAA modernos con ajustes altos y una resolución de 1080p, ofreciendo una velocidad de fotogramas constante superior a 60 fps. GPU de gama alta (por ejemplo, Nvidia RTX 4070, RTX 4080 o AMD Radeon RX 7700M XT) ✅ Ideal para los aficionados que buscan un rendimiento de primera categoría. ✅ Permite jugar a 1440p o incluso a 4K con ajustes «ultra», lo que garantiza una experiencia de juego fluida y sin interrupciones. GPU de gama alta (por ejemplo, Nvidia RTX 5080, RTX 5090) ✅ Nivel Premium para exigencias de rendimiento extremas. ✅ Ofrece un rendimiento excepcional en juegos 4K y trazado de rayos, aunque es poco probable que se encuentre en portátiles de menos de 1000 dólares.

Recuerda que,dar prioridad a la GPUpor encima de casi todo lo demás si tu principal uso es jugar.

2. Unidad central de procesamiento (CPU): el pilar fundamental de tu equipo para videojuegos

La CPU se encarga de toda la lógica del juego, el procesamiento de la IA y las tareas multitarea. Incluso la mejor GPU se verá limitada por una CPU de poca potencia.

Procesadores económicos (por ejemplo, Intel Core i5, AMD Ryzen 5) ✅ Una opción excelente para los jugadores que buscan una buena relación calidad-precio. ✅Funciona de forma fiable y fluida con la mayoría de los juegos a una resolución de 1080p. CPU de gama media (por ejemplo, Intel Core i7, AMD Ryzen 7)

✅ Excelente relación calidad-precio. ✅Capaz de ejecutar con eficacia exigentes juegos AAA y realizar múltiples tareas a la vez. CPU de gama alta (por ejemplo, Intel Core i9, AMD Ryzen 9) ✅ Demasiado para los jugadores ocasionales, pero imprescindible para los profesionales o los streamers. ✅ Ideal para realizar varias tareas a la vez, ver contenidos en streaming, crear contenidos y jugar a videojuegos simultáneamente sin que el rendimiento se vea afectado.

Te recomendamos que consultes nuestra guía detallada sobre las mejores CPU para juegos si quieres obtener información más detallada.

3. Memoria RAM: no escatimes, pero tampoco gastes de más

La memoria RAM es esencial para ejecutar varios programas y juegos a la vez. Los juegos modernos requieren suficiente memoria RAM para funcionar con fluidez. Consulta la siguiente información a la hora de elegir el portátil para juegos adecuado.

8 GB de RAM ✅ Lo mínimo que deberías tener en cuenta, ideal para juegos poco exigentes y tareas multitarea básicas. ✅ Puede que tenga dificultades con los últimos títulos AAA. 16 GB de RAM

✅ El punto óptimo recomendado para los portátiles para juegos. ✅ Ofrece un amplio margen para realizar varias tareas a la vez, disfrutar de juegos modernos con fluidez y garantizar que tu dispositivo siga siendo válido durante varios años. 32 GB de RAM o más ✅ Recomendado para los que hacen multitarea a fondo, los streamers y los creadores de contenido. ✅ Puede resultar excesivo si tu presupuesto es ajustado; mejor invierte más en la GPU.

Si buscas opciones económicas, da prioridad a la GPU y la CPU antes que a una cantidad excesiva de RAM. Si echas un vistazo a nuestra sección de videojuegos ordenadores portátiles por debajo de €2,000 En resumen, quizá no tengas que renunciar a nada.

4. Tamaño de la pantalla: encontrar el tamaño adecuado

El tamaño de pantalla adecuado depende en gran medida de tus hábitos de uso. En el mismo rango de precios, puedes elegir uno de los los mejores iPad para jugar y disfruta de su increíble pantalla. ¡Algo en lo que pensar!

14 pulgadas o menos ✅ Muy fácil de transportar, ligero, perfecto para los gamers que se desplazan con frecuencia. ✅ Podría limitar la inmersión visual en juegos con gráficos muy exigentes. 39,6 cm

✅ El tamaño más habitual; ofrece un equilibrio entre portabilidad y experiencia visual. ✅ Ideal para jugadores que necesitan movilidad de vez en cuando. 17 pulgadas o más ✅ Ofrece una inmersión total y unos gráficos detallados. ✅ Son sustitutos perfectos de los ordenadores de sobremesa, pero suelen ser más pesados y tienen una autonomía escasa o, en el mejor de los casos, mediocre.

5. Resolución de pantalla y calidad de visualización: la nitidez es importante

La resolución determina la claridad y la nitidez de las imágenes.

1080p (Full HD) ✅ La referencia en portátiles para juegos por menos de 1500 $. ✅ Ofrece una excelente relación entre rendimiento y calidad visual, especialmente para los juegos competitivos.

1440p (QHD)

✅ Una mayor resolución ofrece imágenes más nítidas. ✅ Se necesita una tarjeta gráfica más potente para disfrutar de una experiencia de juego fluida. Ultra alta definición ✅. Máxima fidelidad visual, ideal para portátiles gaming de gama alta. ✅ Requiere un hardware potente; no es la opción más práctica para los jugadores con un presupuesto limitado.

6. Frecuencia de actualización: fluidez en el movimiento

La frecuencia de actualización (medida en hercios, Hz) influye considerablemente en la fluidez de los juegos. Hay que prestar especial atención a este aspecto, sobre todo si se opta por un portátil para juegos económico.

sesenta hercios

✅Es estándar, pero está desfasado para los juegos competitivos. ✅ Ideal para jugadores ocasionales. Ciento cuarenta y cuatro hercios

✅Mejora considerablemente la fluidez visual, algo fundamental en títulos de ritmo trepidante. ✅ La opción ideal para jugadores competitivos y exigentes. 240 Hz y más ✅ Ofrece imágenes fluidas y nítidas, ideales para los deportes electrónicos y los videojuegos de alta competición. ✅ Puede que sea excesivo si tu tarjeta gráfica no es capaz de mantener una velocidad de fotogramas acorde con la frecuencia de actualización.

Para los jugadores con un presupuesto ajustado, optar por una pantalla de 120 Hz o 144 Hz ofrece una fluidez visual excelente sin necesidad de tarjetas gráficas de gama muy alta.

7. Memoria y almacenamiento: el equilibrio entre capacidad y velocidad

A la hora de elegir tu primer portátil para juegos, la memoria (RAM) y el almacenamiento son factores fundamentales que influyen en tu experiencia de juego, el rendimiento y la facilidad de uso. Dependiendo de tus necesidades, un portátil para juegos por menos de 1000 dólares también puede ser una buena opción. Te lo voy a explicar de forma sencilla:

Memoria (RAM):

8 GB de RAM: Ideal si tienes un presupuesto ajustado. Es suficiente para juegos ocasionales y tareas cotidianas. Es posible que notes cierta lentitud con los títulos AAA más modernos o al realizar múltiples tareas de forma intensiva (por ejemplo, ver contenido en streaming mientras juegas).

Ideal si tienes un presupuesto ajustado. Es suficiente para juegos ocasionales y tareas cotidianas. Es posible que notes cierta lentitud con los títulos AAA más modernos o al realizar múltiples tareas de forma intensiva (por ejemplo, ver contenido en streaming mientras juegas). 16 GB de RAM (Muy recomendable) : La opción ideal para la mayoría de los jugadores. Ofrece espacio suficiente para disfrutar de una experiencia de juego fluida, realizar varias tareas a la vez y trabajar con total eficacia, sin retrasos apreciables.

(Muy recomendable) La opción ideal para la mayoría de los jugadores. Ofrece espacio suficiente para disfrutar de una experiencia de juego fluida, realizar varias tareas a la vez y trabajar con total eficacia, sin retrasos apreciables. 32 GB de RAM o más: Solo es necesario si te dedicas a la creación de contenidos, realizas muchas tareas a la vez o retransmites partidas en directo con alta calidad.

Almacenamiento:

HDD (unidad de disco duro): Ofrece una gran capacidad de almacenamiento a un precio más bajo. Sin embargo, los tiempos de carga de los juegos y del sistema son considerablemente más lentos, lo que puede hacer que la experiencia de juego resulte algo lenta.

Ofrece una gran capacidad de almacenamiento a un precio más bajo. Sin embargo, los tiempos de carga de los juegos y del sistema son considerablemente más lentos, lo que puede hacer que la experiencia de juego resulte algo lenta. SSD (unidad de estado sólido) (Muy recomendable): Arranques más rápidos, tiempos de carga de los juegos más cortos y un funcionamiento general más fluido. ASSD de 512 GB es el punto óptimo mínimo.

8. Portabilidad y diseño

Los portátiles para juegos solían ser aparatos enormes que apenas cabían en una mochila. Eso ya no es así. Marcas como ASUS y Lenovo están apostando por modelos delgados que realmente puedes llevarte a clase o a una cafetería sin sentir que llevas una torre de ordenador de sobremesa a la espalda.

A pesar de tener un chasis más ligero, estos equipos siguen siendo muy potentes gracias a las GPU RTX y a las pantallas de alta frecuencia de actualización. Ofrecen puro rendimiento en un diseño que no te dejará sin aliento. Ese equilibrio es una auténtica ventaja para los gamers que se desplazan con frecuencia.

Y en cuanto al aspecto, no es solo una cuestión de estética. Un diseño inteligente, desde biseles más finos hasta rejillas de ventilación mejor situadas, hace que el uso diario resulte más cómodo. Los teclados con un recorrido sólido y retroiluminación RGB no son solo llamativos; resultan útiles a la hora de escribir por la noche o durante partidas maratonianas.

Incluso la distribución del peso es importante. Un chasis bien equilibrado te permite jugar o trabajar en cualquier lugar sin tener que lidiar con una tapa demasiado pesada o una base que se sobrecalienta. Son estos pequeños detalles los que marcan la diferencia portátiles de calidad de aquellas que te arrepientes de haber elegido.

9. Una máquina con doble función: juega a tope, trabaja con inteligencia

Sí, superan con creces a Cyberpunk y Apex, pero elige un ordenador que también se encargue de tus tareas diarias a la perfección. Eso significa que podrás hacer tus trabajos, editar un vídeo de YouTube o llevar a cabo un proyecto de diseño sin necesidad de un segundo portátil.

Piensa en tu portátil como si fuera un tanque y un sanador, todo en uno. Cuando llega la hora de jugar, se convierte en una máquina de daño puro, con altas frecuencias de actualización y una reproducción fluida de fotogramas. Cuando llega la hora de estudiar o de trabajar, cambia de papel y se vuelve eficiente y silencioso.

Su doble funcionalidad hace que valgan lo que cuestan. Básicamente, estás adquiriendo dos dispositivos en uno: una máquina de trabajo durante el día y una plataforma de videojuegos por la noche. Quieres asegurarte de que estás comprando un equipo totalmente polivalente que se adapte a cualquier función que le asignes.

10. Diseño ultraligero

Nadie quiere ir cargando con un ladrillo. Los diseños ultraligeros cambian las reglas del juego, ya que te ofrecen un portátil fácil de transportar que, sin embargo, cuenta con una tarjeta gráfica de gama alta y un procesador potente. Eso es libertad: desde las quedadas de LAN hasta las aulas, te acompaña allá donde vayas.

¿Y lo mejor de todo? Estos diseños no escatiman en refrigeración ni en rendimiento. Seguirás disfrutando del flujo de aire que necesitas para sesiones largas sin que se te caliente el regazo ni se ralentice el portátil en plena partida. Que sea delgado ya no significa que sea poco potente.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor portátil para juegos por menos de 1500 dólares?

El mejor portátil para juegos por menos de €1500es elASUS ROG Strix G16. Si buscas un portátil que combine un rendimiento sólido para juegos, una construcción fiable y una batería de larga duración, esta es tu opción ideal.

¿Cuánto cuesta un portátil para juegos?

Los portátiles para juegos suelen costar entre €800 and €3000, dependiendo del hardware.

Portátiles para juegos económicos (Entre 800 y 1200 dólares) ejecutan los juegos sin problemas, los modelos de gama media (Entre 1200 y 2000 dólares) gestionan los títulos modernos de forma eficaz, mientras que las opciones premium (Entre 2000 y 3000 $ o más) ofrecen tarjetas gráficas de gama alta, un diseño de gran calidad y otras funciones avanzadas.

¿Qué tamaño de portátil es el más adecuado?

El mejor tamaño de portátil para jugar suele ser 15.6 or 40 centímetros. Este tamaño es perfecto para la inmersión y muy práctico para llevarlo de un lado a otro. A 17 pulgadas El ordenador portátil ofrece una mayor inmersión, pero sacrifica la portabilidad, mientras que los más pequeños de catorce pulgadasEstos modelos destacan por su portabilidad, pero pueden sacrificar la calidad de la pantalla.

¿Puedo usar estos portátiles para juegos en el trabajo?

Sí, los portátiles para juegos pueden utilizarse con eficacia para tareas profesionales como la productividad, la edición de vídeo y el desarrollo de software. Aunque a veces pueden resultar más voluminosos que los portátiles habituales, funcionan muy bien gracias a sus potentes CPU y GPU.