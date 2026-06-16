Aviso legal

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work.eneba
Nombre
Proveedor
Finalidad
Caduca
Tipo
__cfduid
eneba.com
Cookie asociada a sitios que usan CloudFlare, empleada para acelerar la carga de páginas. Según CloudFlare, se utiliza para anular cualquier restricción de seguridad basada en la dirección IP del visitante. No contiene información de identificación del usuario.
365 días
HTTPS
consent
eneba.com/blog
Guarda las preferencias de consentimiento de cookies del visitante en el blog.
30 días
HTTPS
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares y a entender cómo se mueven los visitantes por el sitio. Toda la información recopilada por estas cookies se agrega, por lo que es anónima. Si no permites estas cookies, no sabremos cuándo has visitado nuestro sitio.
Nombre
Proveedor
Finalidad
Caduca
Tipo
_ga
google-analytics.com
Se utiliza para distinguir a los usuarios.
2 años
HTTPS
_gid
google-analytics.com
Se utiliza para distinguir a los usuarios.
24 horas
HTTPS
_gat
google-analytics.com
Se utiliza para limitar la velocidad de las peticiones. Si Google Analytics se despliega mediante Google Tag Manager, esta cookie se llamará _dc_gtm_<property-id>.
1 minuto
HTTPS
AMP_TOKEN
google-analytics.com
Contiene un token que puede utilizarse para obtener un Client ID del servicio AMP Client ID. Otros valores posibles indican exclusión voluntaria, petición en curso o error al obtener un Client ID del servicio AMP Client ID.
De 30 segundos a 1 año
HTTPS
_gac_<property-id>
google-analytics.com
Contiene información relacionada con campañas para el usuario. Si has vinculado tus cuentas de Google Analytics y Google Ads, las etiquetas de conversión del sitio web de Google Ads leerán esta cookie a menos que decidas no participar. Más información.
90 días
HTTPS
collect
google-analytics.com
Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo y el comportamiento del visitante. Realiza un seguimiento del visitante en distintos dispositivos y canales de marketing.
sesión
HTTPS
Las cookies de marketing, en la mayoría de los casos, las establecen nuestros socios publicitarios en todo nuestro sitio. Nuestros socios pueden usar este tipo de cookie de internet para crear un perfil de tus intereses y mostrarte anuncios relevantes mientras visitas otros sitios. Estas cookies no almacenan información personal directa; en su lugar, identifican tu navegador y tu dispositivo. Si están desactivadas, la cantidad de publicidad que veas no cambiará, pero será menos relevante para ti.
Nombre
Proveedor
Finalidad
Caduca
Tipo
fbq
facebook.com
Esta cookie la utiliza Facebook en relación con el uso del Píxel de Facebook para conectar tu visita con los servidores de Facebook.
180 días
HTTPS
fr
facebook.com
Utilizada por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como las pujas en tiempo real de anunciantes externos.
3 meses
HTTPS
tr
facebook.com
Utilizada por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como las pujas en tiempo real de anunciantes externos.
Sesión
HTTPS