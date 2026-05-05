Las 5 mejores PC para juegos por menos de 500 $ en 2026: modelos asequibles y potentes

No hace falta tener un equipo supercaro para jugar en el ordenador; de hecho, los mejores ordenadores para juegosmenos de 500 USDserá más que suficiente para la mayoría de los jugadores.

Pero el problema de los ordenadores para juegos «asequibles» es que es muy fácil acabar con un sistema que, sencillamente, no vale la pena. Puede que tenga un procesador que no esté optimizado para juegos o una tarjeta gráfica con poca potencia, insuficiente para ejecutar los juegos actuales.

Para evitar esta desafortunada situación, he seleccionado las 5 mejores PC para juegos económicas disponibles actualmente en el mercado. Créeme, tras una exhaustiva investigación en la que he comparado innumerables opciones de ordenadores para juegos, estas son las que te ofrecerán la mejor relación calidad-precio.

Tanto si eres un veterano que busca un equipo más asequible como si eres nuevo en el mundo de los ordenadores para juegos y tienes un presupuesto ajustado, tengo justo lo que necesitas para disfrutar de un rendimiento decente en tus juegos.

Las 5 mejores PC para juegos por menos de 500 $: potencia y rendimiento a un precio asequible

1. SAAV X1 [El mejor en general]

Enebameter 10/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5 a 3,4 GHz GPU Nvidia GeForce GTX 750 (2 GB de VRAM) RAM 16 GB de DDR3 Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB OS Windows 10 Tarjeta gráfica integrada/discreta Discreto Peso 7,2 kg

The SAAV X1 es mi elección personal como el mejor ordenador para juegos en general, gracias a su excelente combinación de diseño y potencia a un precio asequible. El SAAV X1 está equipado con un robusto procesador Intel Core i5 que cuenta con una Velocidad de reloj de 3,4 GHz acompañado de una generosa ración de 16 GB de RAM capacidad.

Con esta configuración, todo lo que hagas en el ordenador resulta ágil y fluido. Pero, junto con la tarjeta gráfica dedicada integrada, el GeForce GTX 750, además disfrutarás de un rendimiento impresionante en el juego, con partidas fluidas y sin interrupciones, en las que no te encontrarás con pantallas de carga constantemente.

Esto da lugar a una combinación bastante potente y, según he podido comprobar, te permitirá ejecutar la mayoría de los juegos, incluidos los más recientes, de forma fiable con una configuración media. Puedes esperar un nivel de detalle Resoluciones de 720p/1080py una suavesesenta fotogramas por segundo en la mayoría de los títulos, y teniendo en cuenta que este PC está pensado para jugadores con un presupuesto ajustado, es una de las mejores ofertas que hay.

Por no hablar de su diseño pensado para los gamers, con llamativos ventiladores RGB personalizables e iluminación integrada en una elegante carcasa con paneles de cristal. Presenta una construcción robusta, pero sigue siendo bastante ligera, con un peso de tan solo 7,2 kg,así que es fácil moverse por ahí.

Cuando elSAAV X1 Un pequeño inconveniente es que utiliza hardware antiguo. Esto significa que podrías encontrarte con problemas relacionados con software o controladores obsoletos, pero, teniendo en cuenta el precio, sigue siendo una buena opción que no afecta demasiado al rendimiento de los juegos.

Ventajas Contras ✅ Potente procesador Core i5 y 16 GB de RAM para una carga rápida de los juegos ✅ Amplio almacenamiento SSD de 512 GB para todos tus juegos ✅ Llamativa iluminación RGB personalizable en los ventiladores y la carcasa ✅ Fuente de alimentación de alta potencia (550 W), ideal para ampliar el sistema ✅ Incluye un teclado y un ratón RGB para empezar a jugar al instante ❌ Utiliza componentes antiguos, pero sigue ejecutando los juegos sin problemas

Veredicto final – El SAAV X1 es la opción ideal para quienes se inician en los videojuegos de PC y necesitan un sistema fiable y potente para jugar, gracias a su formidable hardware a un precio excelente.

★ El mejor en general SAAV X1 Compra en Amazon

2. Conserva el S7 [Lo mejor para creadores]

Puntuación: 9,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 5 5600G GPU AMD Radeon Vega 7 RAM 16 GB de DDR4 Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB OS Windows 11 Home Tarjeta gráfica integrada/discreta Integrado Peso 9,5 kg

Tras un exhaustivo estudio de mercado, la siguiente opción es la Conserva el S7perfecto tanto para los gamers como para los creadores de contenido. En primer lugar, cuenta con una impresionante AMD Ryzen 5 5600G procesador con una gran capacidad 16 GB de RAM DDR4capacidad.

The Procesador AMD Ryzen 5 es una CPU fantástica que cuenta con un de seis núcleos configuración con hasta velocidades de reloj de 3,9 GHz. Esto la convierte en una excelente computadora para juegos, ¡pero también la hace ideal si eres un creador de contenido que graba y edita vídeos!

El rendimiento es rápido y fiable, y no se ralentiza, ya que es capaz de seguir el ritmo de programas exigentes, como los de edición de fotos y vídeos. Otra razón por la que el Conserva el S7es ideal para gamers y creadores gracias a la gran cantidad de 1 TB de almacenamiento SSD, así que dispones de mucho espacio para guardar vídeos, archivos y juegos.

Por otro lado, el Conserva el S7La GPU es una GPU integrada, la AMD Radeon Vega 7, y, aunque puede ejecutar juegos casuales como Minecraft, Stardew Valley o MOBA con una configuración alta, no ofrecerá una gran experiencia de juego con títulos más recientes y con gráficos más exigentes.

Podrás seguir jugando a estos juegos, pero tendrás que conformarte con resoluciones más bajas, como 720 píxelescon una configuración gráfica baja-media. Aun así, el Conserva el S7tiene todo lo que se espera de otros ordenadores para juegos económicos, con un elegante sistema de refrigeración ARGB y luces, en una carcasa blanca o negra.

Ventajas Contras ✅ Ideal para creadores de contenido: potente CPU con una velocidad de reloj de 3,9 GHz ✅ Amplio espacio de almacenamiento para juegos y vídeos: SSD de 1 TB ✅ Rápida memoria RAM DDR4 de 16 GB para realizar múltiples tareas sin esfuerzo ✅ Incluye la última versión de Windows 11 Home ✅ Elegantes ventiladores RGB e iluminación ❌ No es compatible con Bluetooth, pero esto se soluciona fácilmente con un adaptador

Veredicto final – El IPASON S7 es el compañero ideal tanto para jugadores ocasionales como para creadores de contenido con un presupuesto reducido, y todo ello sin renunciar a unas especificaciones de primera.

★ Lo mejor para creadores Conserva el S7 Compra en Amazon

3. NOVATECH Phantom Pro [Lo mejor para jugadores competitivos]

Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles CPU Intel Xeon E3-1230 v6 de 8.ª generación GPU AMD Radeon RX 580 con 8 GB de VRAM RAM 16 GB de DDR4 Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB OS Windows 11 Pro Tarjeta gráfica integrada/discreta Discreto Peso 9 kg

El siguiente es elNOVATECH Phantom Pro, un potente ordenador para juegos diseñado para jugadores competitivos con un presupuesto ajustado. Esto se debe a su impresionante Intel Xeon de 8.ª generación un procesador que optimiza el rendimiento tanto para los videojuegos como para las tareas de productividad.

Añade el16 GB de RAM DDR4 junto con el AMD Radeon RX 580 con una cifra asombrosa 8 GB de VRAM capacidad, y obtienes un ordenador para juegos extremadamente ágil y fiable, perfecto para que los jugadores disfruten de shooters competitivos como Valorant o Fortnite.

Pero si te preocupa fallar un par de disparos con tu ratón para juegos de alta calidad, no te preocupes.

Según mi experiencia, este equipo puede ejecutar Fortnite, PUBG, CS2 e incluso GTA V a Ochenta fotogramas por segundo+, al utilizar una configuración gráfica alta a una Resolución de 1080p, lo que hace que los juegos respondan con rapidez, tengan un aspecto nítido y funcionen a la perfección con un retraso mínimo.

The Phantom Pro además incluye un considerable SSD de 512 GB para mejorar los tiempos de carga de los juegos y disponer de espacio de almacenamiento suficiente para los últimos títulos del mercado.

Dejando a un lado los aspectos técnicos, el Phantom Pro también es muy atractiva; esta elegante torre para PC gaming está adornada con ventiladores RGB de colores vivos con 20 modos de color entre los que elegir, y combinarlo con el las mejores VPN garantiza una experiencia de juego en línea más fluida y segura.

Ventajas Contras ✅ Una GPU impresionante; juegos con un alto número de fotogramas por segundo y unos gráficos espectaculares ✅ Incluye el último sistema operativo Windows 11 Pro ✅ CPU y RAM de gran rendimiento para jugar sin retrasos ✅ Conectividad sin interrupciones: Bluetooth y Wi-Fi integrados ✅ Preparado para el futuro: fácil de actualizar ❌ Capacidad de almacenamiento algo limitada, pero en línea con otras opciones de ordenadores para juegos

Veredicto final – El NOVATECH Phantom Pro es un equipo de gran rendimiento, diseñado específicamente para jugadores que necesitan un ordenador para juegos robusto y fiable destinado a competiciones.

★ Ideal para jugadores competitivos NOVATECH Phantom Pro Compra en Amazon

4. STGAubron Radeon RX 560 [El más rápido]

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles CPU Procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos a 3,6 GHz GPU AMD Radeon 560 (4 GB de memoria GDDR5) RAM 16 GB Almacenamiento SSD de 512 GB OS Windows 10 Hogar Tarjeta gráfica integrada/discreta Discreto Peso 8,96 kg

Si lo que buscas es un rendimiento ágil, el STGAubron Vale la pena echarle un vistazo a este ordenador para juegos. El STGAubron El ordenador viene equipado con un procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos con un rendimiento constante Velocidad de reloj de 3,6 GHz.

Va acompañado de un fiable 16 GB de RAMy unSSD de 512 GB, por lo que los juegos y las tareas en el ordenador se ejecutan con fluidez y sin retrasos. Sin embargo, la estrella del espectáculo es el AMD Radeon RX 560 Una GPU equipada con 4 GB de memoria de vídeo, lo que garantiza que los juegos funcionen con una fluidez increíble.

No notarás ninguna distorsión ni ralentización y podrás alcanzar hasta 60 FPS o más incluso en juegos más exigentes como «Hogwarts Legacy» y «Elden Ring».

Además, elSTGAubron cuenta con un complejo sistema de refrigeración de la CPU que utiliza 3 con RGB ventiladores para mantener la temperatura baja en el chasis, lo que se traduce en un rendimiento más rápido y ágil, sin que el sobrecalentamiento limite el rendimiento del ordenador.

Y, por si fuera poco, el paquete completo también incluye unos accesorios fantásticos, como un ratón RGB, una alfombrilla y un teclado RGB, ¡para que puedas empezar a jugar al instante!

Ventajas Contras ✅ Potente GPU para jugar sin retrasos ✅ Procesador rápido y configuración de RAM ✅ Un sofisticado sistema de refrigeración diseñado para priorizar la velocidad ✅ Incluye un teclado RGB, un ratón y una alfombrilla ✅ Amplia selección de puertos: ideal para juegos de realidad virtual ❌ Solo es compatible con sistemas operativos hasta Windows 10

Veredicto final – Con su enfoque en la velocidad, el ordenador para juegos STGAubron es ideal para una amplia variedad de jugadores, pero especialmente para aquellos que buscan una experiencia de juego fluida y sin retrasos a altas velocidades de fotogramas.

★ El más rápido STGAubron Radeon RX 560 Compra en Amazon

5. GMKtec AMD Ryzen 7 5825U [La mejor mini PC para juegos]

Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7 5825U GPU AMD Radeon de 8 núcleos a 2000 MHz RAM 16 GB de DDR4 Almacenamiento SSD PCIe de 512 GB OS Windows 11 Pro Tarjeta gráfica integrada/discreta Integrado Peso 1,4 kg

La última opción de la lista es una mini PC para juegos, elGMKtec Nucbox M5 Plus.

Este ordenador cuenta con el diseño más compacto posible sin renunciar al rendimiento. Todo el equipo se presenta en una carcasa de tamaño reducido, con un peso de tan solo 1,4 kg, ideal para usuarios que necesitan la potencia de un ordenador de sobremesa para juegos allá donde vayan.

Pero no te dejes engañar por su tamaño, el GMKtech Nucbox M5 Plus ofrece un rendimiento impresionante, ya que está equipado con el AMD Ryzen 7 5825U un procesador que cuenta con una impresionante Velocidad de reloj de 4,5 GHz.

Por no hablar de que el ordenador también tiene un 16 GB de RAM capacidad y una abundanteSSD de 512 GB para guardar todos tus juegos y archivos. En cuanto a la GPU, contarás con una tarjeta AMD Radeon de confianza, pero el inconveniente es que se trata de una tarjeta gráfica integrada, lo que significa que no es tan potente como otras ordenadores para juegos económicos.

Pero, teniendo en cuenta su diseño y su rendimiento en la práctica, sigue ofreciendo un gran potencial para los gamers. Incluso con la GPU integrada en este formato de mini PC para juegos, puedes ejecutar una amplia selección de títulos independientes y juegos menos exigentes con una configuración alta a Full HD resolución sin caídas apreciables en la velocidad de fotogramas.

Ventajas Contras ✅ Una potencia impresionante en tu bolsillo: un mini PC compacto para juegos ✅ Procesador AMD de gama alta con una velocidad de reloj de 4,5 GHz ✅ Gran cantidad de RAM y almacenamiento para su tamaño ✅ Conectividad sin interrupciones: compatible con WiFi 6E y BT 5.2 ✅ Incluye Windows 11 Pro preinstalado ❌ No incluye una GPU dedicada, pero su impresionante CPU lo compensa

Veredicto final – Si dispones de poco espacio para un ordenador de sobremesa para juegos, el mini PC GMKtec Nucbox M5 Plus es una opción fantástica para jugar de forma ocasional con una calidad visual excepcional.

★ El mejor miniordenador para juegos GMKtec AMD Ryzen 7 5825U Compra en Amazon

Qué hay que tener en cuenta antes de… ¿Un ordenador para juegos por menos de 500 dólares?

Dicho esto, por desgracia, existen algunas limitaciones evidentes en un ordenador para juegos por menos de 500 dólares, y hay algunas cosas que debes saber. Echa un vistazo a nuestro desglose a continuación para obtener más información.

1. Rendimiento

GPU

Siendo realistas, no vas a poder jugar con la configuración «Ultra» en un ordenador para juegos de menos de 500 dólares; sin embargo, tus juegos favoritos seguirán teniendo una velocidad de fotogramas aceptable, de al menos 30 FPS y hasta 60 FPS, si utilizas una configuración media o baja.

Aunque es posible que los juegos más recientes no ofrezcan una experiencia de juego óptima en ordenadores para gamers económicos, la mayoría de los títulos de eSports, como los FPS tácticos y los MOBA, siguen funcionando muy bien incluso con hardware económico, y algunos incluso permiten utilizar ajustes gráficos altos.

Los ordenadores para juegos económicos con una tarjeta gráfica dedicada son más adecuados para jugar que los que tienen una tarjeta gráfica integrada. De esta forma, el hardware de tu ordenador utiliza componentes independientes, lo que mejora la fluidez y el rendimiento.

CPU

La buena noticia es que, en lo que respecta a los videojuegos, la CPU no influye tanto en el rendimiento de los juegos como la GPU. Sin embargo, para otras tareas (navegar por Internet, utilizar otros programas), sigue siendo importante actualizar el procesador.

Por lo general, las CPU de última generación ofrecen velocidades de reloj más altas y un mejor rendimiento, así que ten en cuenta la velocidad de reloj total (GHz) para disfrutar de un mejor rendimiento en el día a día.

RAM

La memoria RAM influye tanto en el rendimiento diario como en los videojuegos. Cuanta más memoria RAM tengas, más rápido podrá tu ordenador de sobremesa para juegos cargar elementos en segundo plano. Esto también afecta a los tiempos de carga dentro del juego y reduce el retraso, por lo que siempre es mejor contar con más memoria RAM. Si tu presupuesto es ajustado, plantéate comprar un ordenador portátil para videojuegos para obtener un mejor rendimiento Y mayor portabilidad.

Una mayor capacidad de RAM también puede mejorar la velocidad de fotogramas en los juegos, por lo que, si tienes problemas con una velocidad de fotogramas baja, ampliar la memoria RAM puede ayudarte a solucionar el problema.

Almacenamiento

Disponer de más espacio de almacenamiento es ideal no solo para los juegos, sino también para el resto de tus archivos, así que, si es posible, opta por una mayor capacidad de almacenamiento para asegurarte de poder descargar e instalar juegos modernos que puedan necesitar más de 100 GB de espacio.

Además de la capacidad, el «tipo» de almacenamiento también es importante. Por lo general, encontrarás discos duros (HDD) y unidades de estado sólido (SSD), y la diferencia principal es que los SSD permiten cargar los archivos más rápido, como en los tiempos de carga durante los juegos o los tiempos de arranque. Siempre que sea posible, opta por ordenadores que utilicen componentes SSD para el almacenamiento.

2. Calidad visual e inmersión

Resoluciones más bajas

Las resoluciones de los videojuegos se refieren al número de píxeles que se muestran en la pantalla, lo que a su vez permite obtener una imagen más nítida y detallada.

El precio que se paga por un ordenador de sobremesa para juegos económico suele traducirse casi siempre en una resolución limitada para la mayoría de los juegos. Esto es especialmente cierto en el caso de los títulos AAA modernos, en los que solo se pueden utilizar ajustes de resolución y gráficos de nivel medio a bajo.

En la mayoría de los casos, estimamos que un ordenador de sobremesa para juegos económico permitirá utilizar ajustes y resoluciones medias, dependiendo del juego al que estés jugando. Esto suele significar una resolución de 1080p, que sigue ofreciendo una imagen muy nítida y clara.

Trazado de rayos limitado y gráficos avanzados

Además de la resolución, los ordenadores para juegos de gama baja tampoco cuentan con funciones como el trazado de rayos. El trazado de rayos es una tecnología de vanguardia que permite representar la luz con mayor precisión en los videojuegos, de forma que se comporte como lo haría de manera natural en el mundo real. Esta función suele requerir muchos recursos y solo está disponible en ordenadores para juegos de gran potencia.

Los ordenadores de sobremesa para juegos económicos también adolecen de la falta de funciones gráficas «avanzadas». Por ejemplo, funciones como el renderizado en tiempo real o la aceleración por GPU están disponibles en las tarjetas gráficas de gama alta, pero las GPU «económicas» más antiguas suelen carecer de ellas.

3. Preparación para el futuro y capacidad de actualización

Posibilidades de ampliación limitadas

Un ordenador de sobremesa para juegos económico ya montado puede limitar las posibilidades de ampliación, ya que te ves limitado por una placa base, unos componentes y una fuente de alimentación que pueden impedir la incorporación de nuevos componentes.

Si tu ordenador para juegos económico tiene una fuente de alimentación de baja potencia, es posible que no sea compatible con una tarjeta gráfica de gama alta si decides actualizarlo más adelante.

Para compensar el precio, los ordenadores económicos suelen incorporar componentes más antiguos, lo que significa que dejarán de recibir soporte para software y controladores antes que el hardware más nuevo, por lo que tu equipo quedará obsoleto antes de lo esperado. Para evitarlo, plantéate dar el salto a ordenadores para juegos por menos de 1000 dólares.

Preguntas frecuentes