Los 7 mejores monitores para Fortnite en 2025: saca el máximo partido a tus victorias

Cómo elegir el mejor monitor para Fortnite no se trata solo de poder presumir. Puede que al principio no resulte obvio, pero tu La elección del monitor puede reducir considerablemente la fatiga y la tensión ocular, sobre todo si juegas durante horas o utilizar el monitor para otras tareas relacionadas con la productividad.

Además, el derecho Fortnite el monitor puede mejorar Fortnitelos colores, te proporcionan la mejor velocidad de respuesta y agudizan tu sensibilidad con un efecto fantasma mínimo o nulo.

Por suerte, comprarse un monitor nuevo no tiene por qué suponer un gran gasto. Por eso he seleccionado los mejores monitores para Fortnite que se puede conseguir a un precio bastante bueno, y otros aficionados a los videojuegos están de acuerdo conmigo.

Nuestras mejores recomendaciones de monitores para Fortnite

A algunos jugadores les importa sobre todo la precisión del color, otros buscan un contraste de primera categoría o un monitor que sirva tanto para trabajar como para jugar. Sean cuales sean tus preferencias, estas mejores opciones ofrecen el rendimiento y las prestaciones que todo Fortnitenecesidades del jugador.

Samsung Odyssey G90XF– Consigue un3D una experiencia de juego que redefine Fortnite ante tus propios ojos. AOC Q27G3XMN– Actualiza tuFortnite una configuración para juegos con un monitor para gamers asequible pero de gran rendimiento. Samsung Odyssey de 49 pulgadas – No hay nada mejor que esta pantalla grande, curvada y ultraancha Fortnite experiencia de juego.

Después de elegir estos tres primeros, encontré otros impresionantes Fortnite monitores para competiciones de videojuegos, imágenes espectaculares y maratones de juego que los que probablemente estés utilizando ahora mismo. Sigue leyendo para descubrirlos todos y tomar la mejor decisión.

Los 7 mejores monitores para jugar a Fortnite y disfrutar de una experiencia de juego más fluida

Prepárate para adentrarte en un mundo de bajo retraso de entrada, rendimiento cromático de primera, compatibilidad con HDR, un tiempo de respuesta impresionante y una excelente calidad de imagen para disfrutar de la mejor Fortnite experiencia. Estos son los mejores monitores para Fortnite que están a punto de cambiar para siempre tu forma de jugar:

1. Samsung Odyssey G90XF [El mejor monitor para jugar a Fortnite]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla (pulgadas) 27 Panel OLED Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios Diseño Plano Resolución 4K Puertos HDMI; DisplayPort; USB AMD FreeSync Premium Yes G-Sync Yes Extras 3D

The Samsung Odyssey G90XF es uno de los más mejoras radicales para monitores de gaming puedes optar por él, lo que podría convertirlo en el mejor monitor para Fortnite. Esto va más allá de buscar monitores con una alta frecuencia de actualización y entra en el ámbito de una experiencia inmersivaFortnite experiencia de juego.

Tanto si te gusta jugar a un buen juego de disparos en tercera persona o elige una de De Fortnite dos modos de juego en primera persona, el Samsung Odyssey G90XFhace que elFortnite una experiencia mucho mejor con su oferta en 3D. Esto ya te da una idea de que es una buena opción para el los mejores juegos de disparos en primera persona que también se encuentran actualmente en el mercado.

El monitor plano es casi sin bisel en todos los lados, lo que le confiere un aspecto elegante y limpio que permite aprovechar al máximo el espacio de la pantalla para disfrutar Fortnite en todos los modos. El único lado con biseles alberga un conjunto de cámaras de seguimiento ocular. Estas cámaras también siguen los movimientos de tu cabeza para seguir ofreciendo una experiencia 3D de alta definición para ti en todo momento.

También me gusta el buen tamaño de la pantalla que tiene aquí – de 69 cm, ningún enemigo se te escapa de la vista. Esto no es tan grande como el Samsung Odyssey de 49 pulgadas, por ejemplo, pero He encontradoel ángulo de visión de 27 pulgadas ideal para no tener que girar demasiado la cabeza.

Los jugadores también valorarán el borde de iluminación RGB detrás de este enorme monitor. Lo que más me gusta es cómo se integra a la perfección con lo que ocurre en la pantalla. Puedes combinarlo con algunos de los los mejores teclados mecánicos RGB para juegos y productividad, con una sensación de uniformidad.

Ventajas Contras ✅ Pantalla de 27 pulgadas para disfrutar de los videojuegos en gran formato ✅ Diseño casi sin bordes para una experiencia de juego futurista ✅ Fabricado en acero para ofrecer un tacto de primera calidad ✅ El borde RGB mejora la experiencia visual durante el juego ✅ Frecuencia de actualización de 240 Hz y tiempo de respuesta de 1 milisegundo para una experiencia de juego ultrafluida ✅ Efecto 3D para una experiencia de juego envolvente sin necesidad de gafas de realidad virtual ❌ Es un poco caro, pero puede que sea el único monitor que necesites

Veredicto final: The Samsung Odyssey G90XFes el mejorFortnite El monitor para videojuegos que debes comprar si quieres disfrutar de una experiencia de juego envolvente sin tener que Gafas de realidad virtual.

2. AOC Q27G3XMN [El mejor monitor económico para Fortnite]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla (pulgadas) 27 Panel LED Frecuencia de actualización ciento ochenta hercios Diseño Plano Resolución 2K Puertos HDMI 2.0; DisplayPort AMD FreeSync Premium No G-Sync No Extras Ninguno

The AOC Q27G3XMN resuelve de forma brillante un problema que he observado en la mayoría de monitores para juegos económicos for Fortnite: elevado retraso de entrada a frecuencias de actualización más altas. A ciento ochenta hercioseste monitormantiene el mismo bajo retraso de entrada que con una frecuencia de actualización de 60 Hz. So, Fortnite Los jugadores no tienen que preocuparse por reducir la frecuencia de actualización solo para disfrutar de una mejor experiencia.

Aunque utiliza un panel mini-LED, me parece que el AOC Q27G3XMN se parece bastante a un monitor de gaming IPS, aunque también presenta algunas características propias de una pantalla de gaming OLED. Por ejemplo, al jugar, notarás más los tonos azules que los negros Fortnite.

No Pero no me malinterpretes: los negros de este monitor para videojuegos también son excelentes, aunque no son tan intensos y profundos como los de algunas pantallas OLED específicas. Aun así, eso no es un factor decisivo a este precio.

Nada más sacarlo de la caja, es posible que notes que la pantalla tiene un ligero tono rojizo. Entra enseguida en los ajustes RGB para corregirlo. Del mismo modo, utilizando el Medio Configurar el atenuado local en lugar de otras opciones supone una mejora notable en tu Fortnite sesiones de juego. Ya me darás las gracias más tarde.

Ventajas Contras ✅ La pantalla Mini-LED de 27 pulgadas ofrece un amplio espacio para jugar ✅ Soporte bien diseñado con una excelente organización de los cables ✅ Muy asequible para sus avanzadas prestaciones ✅ El acabado mate de la pantalla 2K evita los reflejos ✅ Diseño casi sin bisel en tres lados ✅ Frecuencia de actualización de hasta 180 Hz sin retraso en la señal de entrada ✅ El brillo puede alcanzar los 1000 nits ❌ Se aprecia algo de efecto fantasma alrededor de las imágenes más oscuras, pero no está mal para este rango de precios

Veredicto final: Si quieres uno que valga la pena Fortnite un monitor para juegos para un presupuesto elevado, el AOC Q27G3XMN es la respuesta a todas tus preguntas.

3. Samsung Odyssey de 49 pulgadas [El mejor monitor ultrapanorámico para Fortnite]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla (pulgadas) 49 Panel QD-OLED Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Diseño Curvado Resolución Mil cuatrocientos cuarenta Puertos HDMI 2.1; DisplayPort; USB AMD FreeSync Premium Sí (A favor) G-Sync Yes Extras 3 puertos USB

No te dan un 3D experiencia en el Samsung Odyssey de 49 pulgadas, pero ahora podrás disfrutar de una superficie de pantalla mucho mayor de lo que era posible en el Samsung Odyssey G90XF. Sin embargo, eso también significa que no es el monitor más portátil para los juegos competitivos. Aun así, es uno de los los mejores monitores ultrapanorámicos para juegos que puedes conseguir para Fortnite.

La curvatura de este modelo es ligeramente menor que la del modelo anterior, pero aun así no hace falta girar demasiado la cabeza de un lado a otro para ver todo el campo de visión del juego. Eso es parte de lo que lo hace ideal para Fortnite, para que puedas tener a la vista al mismo tiempo tu configuración, los mapas, los objetivos, la tormenta y todo lo demás.

Te darás cuenta enseguida de que Esta unidad alcanza un máximo de entre 400 y 500 nits de brillo. Eso no sería un motivo de ruptura, ya que Samsung Parece que aquí se ha sacrificado el brillo máximo en favor de un contraste mejor y más preciso.

Me gusta cómo eso mejora la fluidez del juego, algo imprescindible para jugar a algunos de los videojuegos de esports más populares.

Cuando no estás jugando Fortnite, Este monitor para juegos es ideal para trabajar. Tanto si eres un profesional del sector financiero que utiliza muchas hojas de cálculo, un editor de vídeo o alguien que abre muchas pestañas por cualquier otro motivo, este es el monitor que necesitas.

Ventajas Contras ✅ Pantalla curva de 49 pulgadas para una experiencia de juego envolvente en Fortnite ✅ Contrastes de color impresionantes y precisos para disfrutar de una mejor experiencia visual en los videojuegos ✅ Puede sustituir fácilmente a una configuración de tres monitores para mejorar la productividad ✅ Sin retrasos en la pantalla y alta frecuencia de actualización para una fidelidad visual máxima ✅ La compatibilidad con el sistema operativo Tizen permite el uso de dispositivos inteligentes de Samsung y canales de televisión ✅ Compatible con AMD FreeSync Premium para disfrutar de una experiencia de juego fluida en PC y consolas de última generación ❌ El brillo máximo no supera los 500 nits, lo cual es suficiente para la mayoría de los entornos interiores

Veredicto final: Los jugadores de Fortnite que también dedican mucho tiempo a tareas de productividad son quienes más partido le sacarán a esto Samsung Odyssey de 49 pulgadas

4. ASUS ROG Swift [El mejor monitor OLED para Fortnite]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla (pulgadas) 32 Panel QD-OLED Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Diseño Plano Resolución 4K Puertos HDMI 2.1; DisplayPort; USB-C; USB AMD FreeSync Premium Sí (A favor) G-Sync Yes Extras Ajustes de desenfoque de movimiento

En primer lugar,ASUS ROG Swift te libra del miedo a que se queme la pantalla al incluir un Garantía de 3 años que incluye protección contra el quemado. Creo que eso demuestra lo mucho que la marca confía en que su excelente monitor para juegos esté a la altura de las sesiones más intensas y repetitivas Fortnite jugar sin problemas de quemado de la pantalla.

Además, dispones de numerosas opciones de seguridad —desde ajustes del salvapantallas hasta el atenuado de la pantalla— para reducir las posibilidades de que se produzca un efecto de quemado.

Lo que más me llama la atención de esta pantalla es el una combinación de pantalla QD-OLED en un panel 4K capaz de alcanzar una frecuencia de actualización de hasta 240 Hz. También me gusta que… hasta 1000 nits (o más), lo que se consigue gracias al eficaz sistema de refrigeración de grafeno situado en la parte trasera.

En otras palabras, nada te impide disfrutar de De Fortnite precisión del color y una imagen envolvente desde cualquier ángulo de visión. Esto lo hace compatible con cualquier tipo de equipo para jugar.

Hablando de aspectos visuales, ASUS te ofrece un montón de opciones de configuración de pantalla, incluso más de las que puedas necesitar. Mi favorita es el modo de visión nocturna de francotirador, que te hace sentir como si estuvieras jugando Fortnite gracias a unas gafas de visión nocturna de última generación. Esto me ayudó a mejorar mi capacidad para detectar los escondites del enemigo y objetos interesantes que quizá se me hubieran pasado por alto en una situación normal.

Sin embargo, he notado que la pantalla tiene algo de reflejo, algo habitual en las pantallas OLED brillantes. Por suerte, no es tan grave como en algunos modelos anteriores, pero conviene tenerlo en cuenta.

Ventajas Contras ✅ La pantalla de 32 pulgadas hace que jugar a Fortnite en 4K sea una experiencia muy envolvente ✅ La función de reducción del desenfoque de movimiento reduce el efecto de desenfoque de movimiento ✅ Varias opciones de configuración para personalizar la experiencia de juego y supervisar ✅ Mantiene un brillo de hasta 1100 nits para sesiones de juego más largas ✅ Ofrece una frecuencia de actualización de 240 Hz para una experiencia de juego envolvente y una gran nitidez visual ✅ Ofrece AMD FreeSync Premium Pro, G-Sync y Adaptive Sync para mejorar la experiencia en PC y consolas de videojuegos ✅ 2 puertos HDMI y un puerto USB-C compatible con Mac ❌ Carece de un acabado mate antirreflejos

Veredicto final:ASUS ROG Swift te ayuda a vivir Fortnitejugar de verdad4K con una pantalla de buen tamaño y, además, ofrece una buena compatibilidad con Mac.

5. LG Ultragear [El mejor monitor de 32 pulgadas para Fortnite]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla (pulgadas) 32 Panel Plano Frecuencia de actualización 240 Hz y 480 Hz Diseño Plano Resolución 4K y 1440p Puertos HDMI; DisplayPort AMD FreeSync Premium Sí (A favor) G-Sync Yes Extras Modo dual (240 Hz y 480 Hz)

Tanto si juegas Fortnite tanto si juegas de forma ocasional con amigos como si eres un jugador muy competitivo en este título, esto LG Ultragear tiene algo para ti.

Gracias a su función de juego en modo dual, puedes cambiar sin problemas de jugar a 240 Hz a 480 Hz en cuestión de segundos con solo pulsar un botón. Así es como tú decides cómo quieres que tu Fortnite una sesión más y te hace sentir como si tuvieras dos monitores para juegos en uno.

En cierto modo, esto lo convierte en uno de los los mejores monitores para videojuegos de Xbox and PS5, ya que puedes ajustar la mejor frecuencia de actualización y resolución para disfrutar de Fortnite y otros títulos sin problemas en estas consolas.

También te encantará la ausencia total de logotipos y los biseles casi inexistentes en la parte frontal. Esto te permite disfrutar de toda la superficie de la pantalla para construir rampas, ver mejor cómo se acerca la tormenta y apuntar con mayor precisión.

En general, esta pantalla es tan buena que Se ve genial incluso en modo 1080p. Aun así, recomiendo aprovechando siempre al máximo el modo 4K siempre que puedas.

Por último, estoy contento con el acabado mate de esta pantalla. Es mejor que la mayoría, ya que no es granuloso y casi desaparece con las imágenes más luminosas. La única pega importante que le pongo es que carece de una conexión USB tipo C, lo que podría hacerla menos que ideal para los usuarios de Mac, por ejemplo.

Ventajas Contras ✅ El modo dual permite jugar a Fortnite tanto de forma competitiva como ocasional ✅ Las 32 pulgadas son el tamaño ideal para disfrutar de Fortnite en 4K ✅ Alcanza hasta 1100 nits de brillo constante, lo que garantiza una gran fidelidad visual ✅ La nitidez del texto es excelente, lo que hace que el monitor sea ideal para tareas de productividad ✅ Su impresionante acabado mate elimina los reflejos y no deja marcas ✅ Soporte resistente que ocupa muy poco espacio y cuenta con un sistema de organización de cables ❌ No tiene conexión USB-C, por lo que no es muy adecuado para un MacBook

Veredicto final:EstoLG Ultragear es la opción ideal para los que buscan la competición Fortnite jugadores que buscan una experiencia fluida con baja latencia y alta resolución en un 4Kpantalla.

6. Alienware AW3423DWF [El mejor monitor curvo para jugar a Fortnite]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla (pulgadas) 34 Panel QD-OLED Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios Diseño Curvado Resolución Mil cuatrocientos cuarenta Puertos HDMI; DisplayPort; USB 3.2 AMD FreeSync Premium Sí (A favor) G-Sync No Extras Varios modos de visualización dentro del juego

Dell ya es una marca muy conocida en el sector del hardware de alto rendimiento, así que no me sorprendió descubrir que Alienware AW3423DWF es uno de loslos mejores monitores curvos para juegos disponible. Te recomiendo que pruebes un juego de carreras en este monitor después de jugar Fortnite para seguir disfrutando al máximo de todo lo que ofrece.

The Alienware AW3423DWF comienza con una curva Pantalla OLED de 34 pulgadas, que se ve tan bien en condiciones de poca luz como en una habitación bien iluminada. Esto hace que solo sea más pequeño que el Samsung Odyssey 39», pero no notarás la diferencia si vienes de un monitor más pequeño o de tu PC. De hecho, creo que funciona bastante bien como un pequeño pero un televisor fantástico para jugar. Sin embargo, no se ajusta a la Samsung Odyssey, que cuenta con funciones de televisión.

Hablando de tu ordenador, el El Alienware AW3423DWF AMD FreeSync y la sincronización adaptativa hacen que la reproducción de juegos desde el PC, las consolas y otras fuentes sea una experiencia satisfactoria. No tendrás que lidiar con el efecto de «tearing» en la pantalla, sino que disfrutarás de la mejor fidelidad visual, incluso en los títulos más exigentes.

Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los monitores para juegos, el sonido es aceptable, pero no excelente. Si te fijas mucho en ese tipo de detalles, te conviene invertir en un unos auriculares para juegos geniales debería ser una de tus prioridades.

Por último, Dell ha dotado a este dispositivo de varios modos de visualización que te ayudan a encontrar enemigos y objetos ocultos más rápido. Mi favorita es la visión térmica, que es casi como un truco dentro del juego.

Ventajas Contras ✅ Pantalla OLED ultrancha de 34 pulgadas para una experiencia de juego envolvente en Fortnite ✅ Frecuencia de actualización de 165 Hz para una mayor nitidez en los videojuegos ✅ Modo de estabilizador en penumbra ajustable para mejorar la experiencia de juego en los escenarios nocturnos de Fortnite ✅ Imagen ultrafluida con un efecto fantasma mínimo o inexistente ✅ Una ganga en comparación con otros monitores de características similares ✅ Cubierta para cables diseñada pensando en el usuario, que facilita el almacenamiento y la organización de los cables ❌ El acabado brillante puede provocar reflejos en la pantalla

Veredicto final: Alienware AW3423DWF ofrece una combinación única de una pantalla OLED ultraancha con funciones de optimización orientadas al usuario para mejorar Fortnite juegos a un precio relativamente bajo.

7. ASUS TUF Gaming [El mejor monitor 4K para Fortnite]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla (pulgadas) 27 Panel IPS Frecuencia de actualización Ciento sesenta hercios Diseño Plano Resolución 4K Puertos HDMI; DisplayPort AMD FreeSync Premium Yes G-Sync Yes Extras Potenciador de sombras

Sé que el ASUS TUF Gaming lleva ya un tiempo en las estanterías. Aun así, merece la pena volver a leerlo para Fortnite los videojuegos, teniendo en cuenta lo bien que funciona con otros fantásticos juegos de battle royale e incluso títulos más exigentes como Counter-Strike, Rainbow 6: Siege.

Sin embargo, el atractivo de este monitor no radica únicamente en su bajo precio. Más bien, lo que obtienes es una pantalla 4K con una frecuencia de actualización de 160 Hz. Es posible que esa cifra sea inferior a la que Samsung Odysseypromesas con4K, pero a un precio más barato.

ASUS tampoco escatima en opciones de personalización de la pantalla. Puedes volver a la versión anterior de 4K renderización, algo que no recomiendo, y modificar muchas otras opciones de visualización a tu gusto. Si estás jugando a Fortnite en 4K, aunque algunas de estas ratones para juegos FPS impresionantes puede marcar la diferencia para ti.

Por último, me gusta cómo La pantalla de 27 pulgadas es perfecta. No es ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Así que no tienes que girar demasiado la cabeza para ver lo que ocurre en las distintas partes de la pantalla. Créeme cuando te digo que eso marcará la diferencia en un juego como Fortnite, donde hay que estar atento a lo que ocurre a tu alrededor.

Ventajas Contras ✅ Diseño sin bisel en tres lados para ampliar el espacio de juego ✅ La pantalla cuenta con HDR 400, resolución 4K y una frecuencia de actualización de 160 Hz ✅ Tamaño ideal para jugar sin que te duela la cabeza ni el cuello ✅ Es capaz de reproducir hasta 250 fps sin que se produzcan desgarros en la imagen ni problemas de nitidez visual ✅ Equipado con AMD Freesync Premium y NVIDIA G-Sync para mejorar la visualización en PC y consolas ✅ Excelente organización de los cables en la parte trasera ❌ Aunque el brillo no es el más alto, sigue ofreciendo una excelente calidad de imagen

Veredicto final: Es difícil encontrar otro monitor para juegos 4K con una buena relación calidad-precio por Fortnite e incluso más juegos trepidantes de una marca de confianza como la ASUS TUF Gaming.

¿Cómo elegir un monitor para Fortnite?

Elegir el mejor monitor para Fortnite no consiste en optar por la opción más cara ni en fijarse únicamente en la tecnología de la pantalla. Debido a que… el carácter único del juego y otros títulos interesantes para Fortnite Jugadores, he tenido en cuenta una serie de criterios relevantes, que desgloso a continuación:

Frecuencia de actualización

La frecuencia de actualización de un monitor para videojuegos se refiere al número de veces que se actualiza la imagen en la pantalla por segundo. Si es demasiado baja, las imágenes se distorsionan cuando te mueves, lo que provoca un efecto de «tearing». Por eso puede parecer que un árbol o un edificio que has visto antes se ha dividido en dos partes antes de volver a unirse.

Además de la mala calidad de la imagen, una frecuencia de actualización baja también afecta a la rapidez con la que puedes detectar a los enemigos y reaccionar ante ellos, entre otras cosas.

Por eso deberías Para jugar a Fortnite, solo te recomiendo una frecuencia de actualización mínima de 144 Hz. Esto garantiza, en cierta medida, que tu equipo esté preparado para el futuro, y el monitor funcionará bien con otros títulos de ritmo trepidante.

Tiempo de respuesta (ms)

Técnicamente, el tiempo de respuesta se refiere a la rapidez con la que el monitor puede cambiar de color. Pero, en esencia, es una medida de la rapidez con la que el monitor puede mostrar una nueva imagen en pantalla cuando te mueves.

Por ejemplo, si has construido una caja en Fortnite y al salir de ella, un tiempo de respuesta lento te mostraría sombras alrededor de tu personaje y del recuadro mientras te mueves. Sin embargo, con un tiempo de respuesta rápido, se elimina el desenfoque de movimiento para obtener imágenes nítidas y claras.

A nadie le gusta el efecto fantasma, por eso solo deberías fijarte en monitores con un tiempo de respuesta de aproximadamente 1 ms o menos.

Resolución

¿Deberías comprar un Monitor para videojuegos de 1080p, 1440p o 4K para Fortnite¿Juegos?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la resolución del monitor para juegos determina la fluidez con la que se ven las imágenes y el texto en la pantalla. Sin embargo, la resolución no debe considerarse de forma aislada.

Por ejemplo,Una pantalla de 39 pulgadas con resolución 4K y una frecuencia de actualización de 120 Hz no tiene por qué ofrecer una mejor calidad de imagen que una pantalla de 27 pulgadas con resolución 1440p y una frecuencia de actualización de 165 Hz.

Sin embargo, cuando el resto de factores son más o menos iguales, siempre es mejor optar por las resoluciones más altas.

En mi caso, yo no tocaría un Full HD Hoy en día ya no se ven monitores para videojuegos. Así que, tLo mínimo que deberías plantearte es una resolución de 1440p. Ten en cuenta los demás juegos a los que juegas y tus necesidades de productividad antes de optar por el 4K.

Tipo de panel (IPS, TN, VA, OLED)

A los fabricantes de monitores para videojuegos les gusta lanzar al aire un montón de términos de moda como IPS, OLED y otras variantes. Pero, ¿qué significan para tu Fortnite ¿Y la experiencia general de juego?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay dos familias principales de paneles entre las que elegir:

OLED: cuenta con pantallas W-OLED y QD-OLED

cuenta con pantallas W-OLED y QD-OLED Pantalla de cristal líquido incluye IPS, VA y TN

Por lo general,Las pantallas LCD ofrecen un mayor brillo en comparación con las OLED, que ofrece negros más intensos. En definitiva, todo se reduce a tus preferencias a la hora de cómo te gusta que se representen las imágenes de los videojuegos.

Sin embargo,Las pantallas LCD tienen peores relaciones de contraste en comparación con las OLED, lo que repercute en la riqueza y la profundidad de la imagen. Esto puede afectar al realismo y al grado de inmersión de tu experiencia de juego.

¿Y qué hay de los tiempos de respuesta? Los mejores paneles IPS solo alcanzan unos 4-6,5 ms GTG tiempos de respuesta. Esto se compara con un Frecuencia de actualización GTG de 0,3 ms en pantallas OLED – un salto espectacular. Por lo tanto, las pantallas OLED ofrecen una mayor nitidez de movimiento en condiciones reales a cualquier frecuencia de actualización en comparación con las pantallas LCD.

Tecnología Adaptive Sync (NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync Premium)

Deberías prestar atención a la tecnología Adaptive Sync, ya que lo más probable es que conectes tu ordenador o tu consola de videojuegos al monitor.

Supongamos que tu monitor para videojuegos es capaz de Juegos a 160 Hz,pero estás a punto de ejecutar un juego desde tu PC en 114 Hz. Sin Adaptive Sync, tu monitor obligará a este juego a ejecutarse a 160 Hz lo que alterará los elementos visuales del juego.

Pero con la sincronización adaptativa, tu monitor para juegos puede reducir automáticamente la frecuencia de actualización para ejecutar el juego a la frecuencia que este requiera. Lo mejor es que el monitor para juegos sigue adaptándose automáticamente al juego, tanto cuando la frecuencia de actualización baja como cuando sube.

Esto te proporciona una ventaja competitiva, elimina el parpadeo de la pantalla y garantiza una experiencia de juego envolvente, independientemente del dispositivo de control que hayas conectado a tu monitor para videojuegos.

Conectividad (puertos)

Sin puertos, no podrías conectar tu ordenador o consola al monitor. Aun así, algunos puertos son más importantes que otros.

Por ejemplo, recomiendo el Interfaz multimedia de alta definición 2.1ya que ofrece una experiencia de juego en Fortnite ligeramente más rápida y fluida en comparación con, por ejemplo, Interfaz multimedia de alta definición 2.0.

Dicho esto, estos son algunos de los puertos principales que recomiendo como imprescindibles:

DisplayPort – Para conectar tu consola de videojuegos o tu ordenador al monitor.

– Para conectar tu consola de videojuegos o tu ordenador al monitor. Puerto HDMI – Para conectar un ordenador al monitor o conectar otra pantalla al monitor.

– Para conectar un ordenador al monitor o conectar otra pantalla al monitor. Puerto USB – Puede resultar útil para conectar MacBooks y otros periféricos, como un teclado.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor monitor para Fortnite?

El mejor monitor para Fortnitees elSamsung Odyssey G90XF,traer un3D efecto para una experiencia de juego fascinante. En27 pulgadas, tiene el tamaño ideal para la mayoría de los escritorios, y su densidad de píxeles Se ve genial en una pantalla 4K.

¿Es adecuado un monitor de 24 pulgadas para jugar a Fortnite?

Sí, unPantalla de 24 pulgadas puede ser un buen monitor para Fortnite, pero lo mejor es empezar por 27 pulgadas.Eso se debe a que un Pantalla de 24 pulgadas puede parecer un poco estrecho y no ofrecerte el mejor ángulo de visión para justificar el cambio desde tu portátil para juegos.

¿Es un monitor de 240 Hz adecuado para jugar a Fortnite?

Sí, unMonitor para juegos de 240 Hz es más que ideal para Fortnite, desde… hasta Ciento cuarenta y cuatro herciosmarcaría la diferencia en este juego de ritmo trepidante. Pero no te centres únicamente en elegir un Doscientos cuarenta hercios monitor, y ten en cuenta también otras especificaciones relevantes, como la tecnología del panel y la resolución.

¿Qué tarjeta gráfica es la mejor para Fortnite?

Las pantallas OLED son las mejores para los monitores de videojuegos de Fortnite. Ofrecen los mejores negros, una excelente calidad de imagen, mayor profundidad y unos efectos visuales impresionantes para convertir Fortnite en una experiencia fascinante y casi realista.

¿Es mejor un monitor curvo para jugar a Fortnite?

Un monitor curvo no es necesariamente mejor para jugar a Fortnite que uno de pantalla plana. La elección del tipo de monitor dependerá de tu estilo de juego en Fortnite y de otras preferencias personales.