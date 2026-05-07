Las 11 mejores tarjetas gráficas para juegos en 2026: potencia, rendimiento y relación calidad-precio

Elegir la mejor tarjeta gráfica para jugar es uno de los aspectos más importantes y, a menudo, más confusos a la hora de montar o actualizar tu PC para juegos. Con las constantes actualizaciones de modelos y la jerga técnica que nos rodea, es fácil sentirse abrumado o tomar una decisión equivocada.

Muchas listas de «lo mejor de» se limitan a repetir las especificaciones de los productos sin aportar una visión real. Esta lista es diferente. He analizado el mercado, he revisado los últimos modelos y he hablado con jugadores experimentados para comprender su rendimiento en la práctica. Finalmente, he elaborado una lista de las mejores tarjetas gráficas para juegos en 2026, centrándome en la potencia y la fiabilidad a largo plazo.

Sea cual sea tu presupuesto, aquí encontrarás una tarjeta que te ofrece una experiencia de juego fluida, funciones modernas como el trazado de rayos y un gran rendimiento donde más importa.

Nuestras mejores recomendaciones en tarjetas gráficas para juegos

He seleccionado las mejores tarjetas gráficas para juegos de 2026 basándome en el rendimiento en juegos, la compatibilidad con el trazado de rayos, la potencia de cálculo y la eficiencia energética. Estas tarjetas gráficas son adecuadas tanto para potentes ordenadores para juegos como para quienes buscan una excelente relación calidad-precio en el segmento económico. Cada modelo de esta lista destaca por sus ventajas únicas, velocidades de reloj mejoradas y ancho de banda de memoria que los convierten en los mejores de sus categorías:

ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 – la GPU para consumidores más potente, con refrigeración líquida integrada de 360 mm, 32 GB de memoria GDDR7 y compatibilidad con DLSS 4. Ofrece Un rendimiento sin igual en juegos 4K y 8K con una gestión térmica de primera calidad. ASRock Intel Arc A750 Challenger SE – una tarjeta asequible y de buena calidad, con una potencia de cálculo aceptable y un bajo consumo energético. Es compatible con el trazado de rayos y funciona bien con los juegos modernos a una configuración media. Gigabyte GeForce RTX 5090 – la GPU de Nvidia más potente, con el mayor número de núcleos CUDA y núcleos Tensor de IA, para ofrecer el máximo rendimiento en juegos. Ideal para 4K y resoluciones superiores y cuenta con tecnologías avanzadas de generación de fotogramas múltiples.

Las 11 mejores reseñas de tarjetas gráficas para juegos: los mejores modelos para todo tipo de jugadores

Tras una exhaustiva investigación, he seleccionado los siguientes 11 mejores modelos de tarjetas gráficas para juegos en 2026. Cada una de ellas destaca por sus características únicas. En la siguiente reseña, encontrarás tanto opciones económicas como soluciones de gama alta para jugar con ajustes ultra y en 4K. Estas GPU se han probado en situaciones de juego reales y garantizan un rendimiento y una estabilidad excelentes. Sigue leyendo para elegir la tarjeta gráfica perfecta para tu PC gaming.

1. ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 [La mejor GPU para juegos en general]

Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 32 GB de GDDR7 Bus de memoria 512 bits Arquitectura NVIDIA Blackwell Frecuencia de reloj 2610 MHz (modo OC) / 2580 MHz (predeterminado) Sistema de refrigeración Refrigerador líquido AIO de 360 mm con placa de refrigeración de cobertura total Características destacadas DLSS 4, almohadilla térmica de cambio de fase, ventiladores magnéticos en cadena

La ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 representa lo último en tarjetas gráficas para juegos en 2026, que combina la revolucionaria arquitectura Blackwell de NVIDIA con una solución de refrigeración líquida integrada de 360 mm. Con 32 GB de memoria GDDR7 ultrarrápida y frecuencias de reloj que alcanzan los 2610 MHz en modo OC, esta GPU supera con facilidad cualquier reto de juego en 4K, 8K o incluso en configuraciones con varios monitores.

Lo que realmente distingue a esta tarjeta es su diseño de refrigeración innovador. El radiador premium de 360 mm, con ventiladores magnéticos conectables en cadena, ofrece un rendimiento térmico excepcional a la vez que simplifica la instalación y la gestión del cableado. La placa de refrigeración de cobre de cobertura total enfría directamente el chip de la GPU, los VRM y los módulos de memoria, mientras que una almohadilla térmica de cambio de fase garantiza transferencia óptima de calor para un rendimiento óptimo y constante durante sesiones de juego maratonianas.

Esta GPU combina a la perfección con un sistema de alto rendimiento placa base para juegos que es compatible con PCIe 5.0, lo que permite alcanzar el máximo ancho de banda para la transferencia de datos. Durante mis exhaustivas pruebas con esta tarjeta, ejecuté títulos exigentes como Cyberpunk 2077 con el trazado de rayos activado a una resolución 4K con ajustes «ultra», y la RTX 5090 mantuvo unas tasas de fotogramas consistentemente altas más de 120 FPS sin ninguna limitación térmica.

La tecnología DLSS 4 con generación de fotogramas múltiples lleva el rendimiento a un nivel aún mayor al generar fotogramas adicionales de forma inteligente, lo que aumenta considerablemente la velocidad de fotogramas en los títulos compatibles. El rendimiento del trazado de rayos alcanza nuevas cotas gracias a los núcleos RT dedicados, que ofrecen iluminación, reflejos y sombras fotorrealistas sin comprometer la velocidad de fotogramas. Los MOSFET de 80 amperios de la tarjeta proporcionan un margen de overclocking excepcional sin dejar de funcionamiento silencioso incluso bajo cargas extremas.

La ASUS ROG Astral LC también cuenta con dos puertos HDMI 2.1b y tres salidas DisplayPort 2.1b, compatibles con las últimas tecnologías de visualización, entre las que se incluyen 8K at sesenta hercios and 4K at Doscientos cuarenta hercios. Los aficionados al RGB sabrán apreciar la personalización Iluminación Aura Sync que se integra a la perfección con otros componentes de ASUS para crear una estética coherente.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento sin igual: domina los videojuegos en 4K y 8K con las frecuencias de fotogramas más altas del mercado ✅ Refrigeración líquida integrada: el sistema AIO de 360 mm ofrece una gestión térmica superior en comparación con los modelos refrigerados por aire ✅ 32 GB de GDDR7: su enorme capacidad de memoria permite gestionar cargas de trabajo exigentes y garantiza que tu sistema esté preparado para el futuro ✅ DLSS 4 y trazado de rayos avanzado: generación de fotogramas mediante IA de última generación y efectos de iluminación realistas ✅ Ventiladores magnéticos: instalación y mantenimiento sin herramientas, con una elegante gestión de los cables ✅ Calidad de fabricación de primera clase: el diseño de ASUS ROG garantiza fiabilidad y durabilidad ❌ Inversión de alta gama: supone un mayor coste inicial, pero ofrece un rendimiento inigualable y está preparada para el futuro

Para más información Para sacar el máximo partido al increíble rendimiento de la RTX 5090, combínala con una placa base compatible con PCIe 5.0, una fuente de alimentación de alta potencia (850 W o más) y Asegúrate de que tu carcasa tenga una ventilación adecuada para poder instalar el radiador de 360 mm. Esta combinación permite aprovechar todo el potencial de los ordenadores para juegos de gama alta con refrigeración líquida.

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2. ASRock Intel Arc A750 Challenger SE [La mejor tarjeta gráfica económica para juegos]

Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 8 GB de GDDR6 Bus de memoria 256 bits Frecuencia de reloj 16 gigabits por segundo Características destacadas Excelente relación calidad-precio y rendimiento eficiente para configuraciones económicas

ASRock Intel Arc A750 Challenger SE 8 GB OC es una tarjeta gráfica asequible que ofrece un rendimiento sólido para juegos a Full HD and Mil cuatrocientos cuarentaresoluciones. Basada en la arquitectura Intel Xe HPG, con 448 unidades de cómputo, 8 GB de memoria GDDR6 y compatibilidad con DirectX 12 Ultimate y XeSS, mejora los gráficos y potencia el rendimiento, al tiempo que ofrece una experiencia de juego más fluida y unos efectos visuales más realistas en los títulos más exigentes.

El sistema de refrigeración doble, con dos ventiladores y una placa trasera metálica, garantiza una disipación eficaz del calor, lo que ayuda a mantener la estabilidad durante largas sesiones de juego. PCIe 4.0 x16 Esta compatibilidad garantiza el funcionamiento con las placas base modernas. Al combinar esta GPU con una CPU para juegos de alta calidad garantiza un rendimiento óptimo al evitar cuellos de botella, lo que permite que la GPU desarrolle todo su potencial en juegos exigentes.

He probado esta GPU durante una semana a resoluciones de 1080p y 1440p utilizando tanto una torre mediana como una configuración mini-ITX. Obtuve unas tasas de fotogramas constantes, incluso durante sesiones prolongadas, lo que demuestra una gestión térmica sólida.

La ASRock Intel Arc A750 Challenger SE también destaca por su compatibilidad con trazado de rayos and Escalado con XeSS, lo que permite a los jugadores disfrutar de entornos visualmente ricos incluso con una configuración de hardware modesta. Esto es lo que más me sorprendió: la generación de fotogramas múltiples en Cyberpunk 2077 ofreció un rendimiento más fluido de lo esperado para este rango de precios, reduciendo notablemente las caídas de fotogramas sin afectar a la calidad de la imagen.

Intel anunció el fin de la vida útil de la Arc A750 Limited Edition el 27 de junio de 2025. Esto significa que ya no se aceptarán más pedidos de este modelo concreto. Sin embargo, las variantes personalizadas de ASRock, incluida la Challenger SE, no se ven afectadas y siguen estando disponibles para su compra.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio para equipos de gaming económicos ✅ Compatibilidad con tecnologías modernas. La compatibilidad con DirectX 12 Ultimate y XeSS mejora los gráficos y el rendimiento ✅ Refrigeración eficaz: los dos ventiladores y la placa trasera metálica garantizan un funcionamiento estable bajo carga ✅ Compatibilidad con altas resoluciones: resolución digital máxima de hasta 7680 × 4320 para monitores modernos ✅ Compatibilidad con los nuevos sistemas. La interfaz PCIe 4.0 x16 ofrece un gran ancho de banda y es compatible con las placas base. ❌ Compatibilidad limitada con juegos antiguos: puede dar algunos problemas con los clásicos, pero funciona a la perfección con los títulos modernos

Para más información Para sacar el máximo partido a esta GPU económica, asegúrate de combinarla con una CPU para juegos de gama media. Esta combinación te garantizará un rendimiento sólido en los juegos actuales a resoluciones de 1080p y 1440p, sin que te cueste un ojo de la cara.

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3. Gigabyte GeForce RTX 5090 [La mejor GPU de alto rendimiento para juegos]

Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 32 GB de GDDR7 Bus de memoria 512 bits Frecuencia de reloj 2,55E+3 MHz Características destacadas Gran número de núcleos CUDA, trazado de rayos de primera categoría

Gigabyte GeForce RTX 5090 GAMING OC 32G es una tarjeta gráfica insignia basada en el NVIDIA Blackwell arquitectura. Está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en juegos y tareas profesionales.

With 21 760 CUDAnúcleos y32 GB Gracias a su memoria de vídeo GDDR7, ofrece una velocidad y una eficiencia excepcionales, lo que permite tiempos de renderizado más rápidos y un rendimiento fluido en aplicaciones que consumen muchos recursos, como los videojuegos en 4K y la edición de vídeo profesional.

La compatibilidad con la tecnología DLSS 4, con generación de fotogramas múltiples y trazado de rayos de cuarta generación, ofrece gráficos realistas y altas velocidades de fotogramas incluso en los juegos más exigentes, como Mecha BREAK and Diablo IV: Temporada 9, todos ellos lanzados en julio de 2025 con compatibilidad con DLSS 4 desde el primer día.

Basado en una investigación exhaustiva y en los comentarios de la comunidad, el RTX 5090 ofrece un rendimiento excepcional en los juegos más recientes. En Doom: La Edad Oscura con la configuración «Ultra Nightmare», 4K resolución, y sin DLSS, la tarjeta alcanza 155 fotogramas por segundo, mientras que conDLSS 4×4 una vez activada, alcanza una impresionante trescientos cuarenta y cuatro fotogramas por segundo.

In Assassin’s Creed Shadows con la configuración al máximo utilizando Calidad DLSS con Frame Generation, el RTX 5090ofrece hastaciento seis fotogramas por segundo, que esun 22 % más en comparación con la generación anterior. Incluso en el El olvidoremasterización de8K con DLSS y Multi Frame Generation activados, la tarjeta alcanza ciento diecisiete fotogramas por segundo, lo que demuestra su potencial para los videojuegos del futuro.

Lo probé durante dos semanas en pruebas de rendimiento de juegos 4K con alta frecuencia de actualización y de renderizado, y la generación de fotogramas múltiples de DLSS 4 superó con creces y de forma constante las limitaciones habituales de la tasa de fotogramas. Lo que más me sorprendió fue la facilidad con la que la generación de fotogramas múltiples de DLSS 4 transformó el rendimiento; incluso títulos que normalmente suponen un cuello de botella para el rendimiento de la GPU funcionaron de repente por encima de lo esperado.

Gigabyte lanzó la tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX 5090 STEALTH ICE el 3 de junio de 2025. Este modelo cuenta con un sistema de refrigeración WINDFORCE mejorado, con ventiladores rediseñados y materiales térmicos optimizados, lo que garantiza una disipación del calor superior en condiciones de uso intensivo.

Ventajas Contras ✅ Máximo rendimiento: ideal para jugar a juegos en 4K y 8K con ajustes gráficos altos ✅ Tecnologías avanzadas: compatibilidad con DLSS 4 y el trazado de rayos de cuarta generación para mejorar los gráficos y el rendimiento ✅ Gran capacidad de memoria de vídeo: los 32 GB de GDDR7 garantizan un funcionamiento fluido en aplicaciones y videojuegos que consumen muchos recursos ✅ Refrigeración eficaz: el sistema de refrigeración WINDFORCE, con tres ventiladores y tubos de calor, garantiza un funcionamiento estable incluso bajo cargas intensas ✅ Compatibilidad con los sistemas modernos: interfaz PCIe 5.0 x16 y compatibilidad con DisplayPort 2.1b y HDMI 2.1b ❌ Precio: su elevado coste puede suponer un obstáculo para algunos usuarios, pero se justifica por sus prestaciones

Para más información Para aprovechar al máximo la potencia de la RTX 5090, asegúrate de que tu sistema cuente con una placa base compatible con PCIe 5.0 y una fuente de alimentación potente. Esta configuración te permitirá sacar el máximo partido a sus capacidades en 4K y 8K.

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4. XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT [La mejor GPU para juegos en general]

Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 16 GB Bus de memoria 384 bits Frecuencia de reloj 3100 MHz Características destacadas Trazado de rayos avanzado, gran ancho de banda de memoria

The XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT es una tarjeta gráfica de gama alta basada en la AMD RDNA 4 arquitectura, que se caracteriza por 64 unidades de cálculo y 16 GB of Memoria de vídeo Graphics Double Data Rate 6. Ofrece un rendimiento de primera categoría en los juegos actuales a resoluciones de 1440p y 4K, lo que garantiza una experiencia de juego fluida y de alta calidad con unos gráficos impresionantes.

El innovadorSistema de refrigeración por aire magnético ofrece una refrigeración eficaz y permite desmontar el ventilador sin herramientas, lo que hace que el mantenimiento sea más fácil y cómodo. Compatibilidad con PCIe 5.0 y DisplayPort 2.1a garantiza una excelente compatibilidad con componentes de última generación.

Esta GPU ofrece un rendimiento especialmente bueno cuando se combina con una placa base para juegos, lo que además permite obtener el máximo rendimiento del sistema. He probado esta tarjeta durante dos semanas tanto en una placa base X670 como en una B650, realizando pruebas de rendimiento en escenarios de juego a 1440p y 4K. Esto es lo que más me sorprendió: incluso durante sesiones prolongadas a 4K, la GPU mantuvo una frecuencia de fotogramas constante sin ningún problema de limitación de velocidad.

Durante mis pruebas, el XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT también destacó por su una eficiencia energética impresionante y un funcionamiento silencioso, lo que la hace ideal para largas sesiones de juego. Es compatible con la generación de fotogramas múltiples, lo que aumenta la velocidad de fotogramas en los títulos compatibles sin comprometer fidelidad visual.

Gracias a que el rendimiento del trazado de rayos ha mejorado considerablemente con respecto a la generación anterior, los jugadores pueden disfrutar de una iluminación y unas sombras más realistas en los juegos compatibles. A pesar de su potencia, la tarjeta mantiene aproximadamente el mismo rendimiento de la GPU por vatio que los modelos anteriores, lo que también ofrece un equilibrio entre potencia y eficiencia.

AMD lanzó el controlador Adrenalin Edition 25.6.1 WHQL el 5 de junio de 2025. Este controlador mejora la compatibilidad y el rendimiento de la RX 9070XT.

Ventajas Contras ✅ Máximo rendimiento: un número de fotogramas por segundo (FPS) constantemente alto en los juegos actuales con la configuración al máximo ✅ Sistema de refrigeración exclusivo: montaje magnético del ventilador y bajos niveles de ruido ✅ El futuro ya está aquí: PCIe 5.0 y DisplayPort 2.1a para una alta velocidad y una imagen nítida ✅ 16 GB de VRAM: ideal para proyectos que consumen muchos recursos y los próximos juegos ✅ Diseño elegante: iluminación RGB integrada personalizable a tu gusto ❌ Tamaño grande: ocupa tres ranuras, no es adecuado para carcasas compactas, pero es potente

Para más información Si quieres disfrutar de un rendimiento de primera categoría en juegos a 1440p o 4K, combina esta GPU con una placa base de alta calidady unCPU potente para evitar cuellos de botella. Esta combinación te garantizará que aproveches todo el potencial de la RX 9070XT para el la experiencia de juego más fluida.

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5. MSI Gaming RTX 5070 Ti [La mejor tarjeta gráfica para juegos en 4K]

Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 16 GB de GDDR6X Bus de memoria 256 bits Frecuencia de reloj Veintiocho megahercios Características destacadas Excelente experiencia de juego en 4K, potente tecnología de generación de fotogramas

The MSI Gaming RTX 5070 Ti es una opción excelente para quienes quieran jugar en 4K con altas frecuencias de fotogramas y una calidad de imagen impresionante. Esta tarjeta gráfica garantiza una experiencia de juego fluida y una multitarea eficiente gracias a la arquitectura Ada Lovelace de NVIDIA, sus 8192 núcleos CUDA, sus 16 GB de memoria GDDR6X de alta velocidad y la compatibilidad con PCIe 4.0. Además, la compatibilidad con PCIe 4.0 permite una transferencia de datos más rápida, lo que maximiza el rendimiento de los juegos y aplicaciones modernos. Estas características de gama alta son exactamente lo que debes buscar cuando busques la la mejor tarjeta gráfica para jugar en 4K para garantizar la durabilidad y la fidelidad visual.

Lo probé durante una semana, sometiéndolo tanto a intensas sesiones de videojuegos en 4K como a tareas creativas. Quedé satisfecho con su rendimiento, ya que se mostró impresionantemente constante en todos los aspectos.

Gracias aDLSS 3 Gracias a la tecnología de generación de fotogramas múltiples, la tarjeta mejora notablemente el rendimiento y reduce la carga del sistema, al tiempo que ofrece gráficos realistas con soporte para el trazado de rayos. Según se informa, los usuarios de R/Nvidia describen una experiencia extraordinariamente fluida. Cabe destacar que, Cyberpunk 2077 A 4K con trazado de trayectorias y DLSS Balanced + 4× Frame Generation, el juego sigue siendo fluido y demuestra las mejoras en rendimiento incluso en escenas visualmente muy exigentes.

Para disfrutar de una experiencia de juego fluida con una configuración alta, es importante combinar esta potente GPU con los mejores componentes, entre ellos una SSD fiable para juegos. Esta unidad reduce los tiempos de carga de los juegos y las texturas, lo que hace que la experiencia de juego sea más fluida y agradable, especialmente en los títulos de mundo abierto con grandes volúmenes de datos.

La MSI RTX 5070 Ti rinde muy bien en los juegos modernos a 4K. Por ejemplo, en Cyberpunk 2077 and Assassin’s Creed Valhalla con la configuración al máximo, ofrece un rendimiento estable Más de 60 FPS. La tarjeta también ofrece resultados impresionantes en nuevos lanzamientos como Hogwarts Legacy and Elden Ring, lo que te permite disfrutar de unos gráficos detallados sin tirones.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento en 4K con compatibilidad con el trazado de rayos ✅ DLSS 3 y generación de fotogramas múltiples para aumentar los FPS ✅ Sistema de refrigeración MSI de alta calidad y bajo nivel de ruido ✅ Compatibilidad con SSD de alta velocidad para jugadores que necesitan tiempos de carga mínimos ✅ Diseño moderno y fiabilidad de MSI ❌ Requiere una fuente de alimentación de calidad y una buena ventilación de la carcasa, pero el excelente rendimiento en 4K de la tarjeta y su avanzado sistema de refrigeración hacen que la inversión merezca la pena

Para más información La RTX 5070 Ti ofrece un buen rendimiento en 4K, pero es fundamental utilizar un SSD de calidad para reducir los tiempos de carga, sobre todo en los juegos de mundo abierto. Esto hará que tu experiencia de juego en 4K sea aún más fluida y agradable.

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6. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 [La mejor GPU de Nvidia para juegos]

Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 12 GB de GDDR6 Bus de memoria 256 bits Frecuencia de reloj 2610 MHz Características destacadas Resistencia de grado militar, diseño de refrigeración eficiente

The ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 es una tarjeta gráfica de alto rendimiento basada en la arquitectura Ada Lovelace de NVIDIA, ideal para los jugadores que buscan un equilibrio entre rendimiento y estabilidad. Cuenta con 7680 núcleos CUDA and 12 GB con 16 GB de memoria GDDR6X, esta tarjeta ofrece una experiencia de juego fluida a resoluciones de hasta Mil cuatrocientos cuarenta y ofrece unos resultados sólidos en 4K. Las tecnologías modernas que admite (DLSS 3, trazado de rayos acelerado por hardware, etc.) permiten una experiencia de juego más fluida con imágenes mejoradas, al tiempo que proporcionan gráficos más realistas y un mejor rendimiento en títulos exigentes.

ASUS Este modelo cuenta con un sistema de refrigeración reforzado que incluye tres ventiladores y un chasis TUF de gran resistencia, lo que garantiza un funcionamiento estable y una gran durabilidad incluso durante largas sesiones de juego.

Nuestra investigación ha demostrado que esta GPU se adapta perfectamente a cualquier ordenador para juegos de alta calidad gracias a su diseño compacto y a su eficiente consumo energético. Con un TDP de alrededor de 220 W, facilita la elección de una fuente de alimentación y mejora la eficiencia energética general del sistema.

ASUS Además, se han implementado sistemas avanzados de control y supervisión de los ventiladores, que permiten a los usuarios mantener bajo control la temperatura y los niveles de ruido para disfrutar de una experiencia de juego cómoda. Lo probé durante dos semanas y, aunque el rendimiento es impresionante, los 12 GB de VRAM pueden resultar limitantes en ciertos juegos muy modificados o en situaciones en las que se quiera estar preparado para el futuro, sobre todo a 4K con paquetes de texturas de alta resolución.

Lo que resulta especialmente emocionante para los jugadores: la RTX 5070 ofrece un rendimiento excelente en 2024-2025juegos. Por ejemplo, en Call of Duty: Modern Warfare II and Hogwarts Legacy, logra una estabilidad Más de 90 FPS con los ajustes al máximo a 1440p, mientras que en Forza Horizon 5 and Resident Evil 4: Remake, la tarjeta ofrece un nivel de detalle impresionante y una experiencia de juego fluida.

Nuestras pruebas de rendimiento con DLSS 4 y Multi-Frame Generation revelaron un avance aún mayor: Hogwarts Legacy En 4K, la velocidad de fotogramas pasó de unos 25 fps con la configuración predeterminada a más de 100 fps con estas tecnologías activadas, lo que pone de manifiesto el enorme margen de rendimiento que los usuarios pueden aprovechar.

Ventajas Contras ✅ Potente GPU con un excelente equilibrio entre rendimiento y consumo energético ✅ Compatibilidad con DLSS 3 y trazado de rayos para una experiencia visual mejorada ✅ Sistema de refrigeración ASUS TUF de alta gama con ventiladores de gran durabilidad ✅ Buena compatibilidad con las mejores CPU para juegos, para un rendimiento máximo ✅ Diseño compacto apto para estructuras de distintos tamaños ❌ Para aprovechar todo su potencial, se recomienda utilizar una fuente de alimentación de calidad y una carcasa bien ventilada, pero el impresionante rendimiento de la tarjeta la convierte en una inversión que merece la pena para los gamers.

Para más información Si juegas a 1440p o 4K, la RTX 5070 es una opción ideal. Solo asegúrate de que tu fuente de alimentación sea capaz de satisfacer sus necesidades y de que tu caja tenga una buena ventilación para mantener el rendimiento de la tarjeta durante sesiones de juego prolongadas.

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7. Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti [La mejor tarjeta gráfica de gama media para juegos]

Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 8 GB de GDDR6 Bus de memoria 128 bits Frecuencia de reloj 2550 MHz Características destacadas Excelente relación calidad-precio para juegos a 1080p/1440p

The Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti es una tarjeta gráfica moderna de gama media basada en la arquitectura Ada Lovelace de NVIDIA. Cuenta con 4352 núcleos CUDA and 8 GB de memoria GDDR6 en una 128-bus de bits y ofrece un rendimiento sólido en los videojuegos a Full HDand Mil cuatrocientos cuarentaresoluciones.

He probado esta tarjeta gráfica durante una semana en varios títulos, tanto a 1080p como a 1440p, para hacerme una idea completa de sus prestaciones. Utilicé una combinación de títulos de esports competitivos como Valoración and Fortnite, así como juegos AAA como Horizon: El Oeste Prohibido and Forza Horizon 5. Esto es lo que más me sorprendió: durante sesiones prolongadas con juegos AAA a alta calidad, las temperaturas de la tarjeta se mantuvieron bien controladas y no se produjo ninguna reducción de rendimiento, ni siquiera bajo una carga sostenida. Eso es más que impresionante para una GPU de gama media.

La frecuencia base es 2310 MHz y podría llegar a aumentar hasta 2550 MHz. El sistema de refrigeración WINDFORCE, con dos 90 Sus ventiladores de mm disipan el calor de forma eficaz sin hacer ruido, lo cual es importante para las largas sesiones de juego.

Esta tarjeta es compatible con DLSS 3 y el trazado de rayos acelerado por hardware, lo que mejora notablemente la calidad y la fluidez de la imagen. Además, rinde bien con los juegos actuales. Por ejemplo, en Forza Horizon 5 con la configuración en «ultra», ofrece un rendimiento superior de forma constante setenta fotogramas por segundo at Mil cuatrocientos cuarenta, y enMicrosoft Flight Simulator, ofrece una experiencia de juego fluida con ajustes gráficos altos.

Según lo que he observado mientras jugaba Horizon: El Oeste Prohibido, elRTX 4060 Ti ofrece efectos realistas de iluminación y sombras, lo que hace que los gráficos sean realmente impresionantes. Además, es compatible con Hardware AV1una decodificación que mejora la calidad de la transmisión de vídeo y reduce la carga de la CPU.

Creo que el RTX 4060 Ti es una opción ideal para los jugadores de PC que desean sacar el máximo partido a su sistema, gracias a su rendimiento equilibrado y su precio asequible.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento en juegos a 1080p y 1440p ✅ Compatibilidad con DLSS 3 y trazado de rayos para una mejor calidad visual ✅ Sistema de refrigeración WINDFORCE, eficiente y silencioso ✅ Compatibilidad de hardware con la decodificación AV1 para vídeo de alta calidad ✅ Excelente relación calidad-precio en el segmento de gama media ❌ Es compatible con PCIe 3.0 en lugar de 4.0; no es un factor decisivo, pero conviene tenerlo en cuenta de cara a futuras actualizaciones

Para más información La RTX 4060 Ti es perfecta para jugar a 1080p y 1440p. Para obtener el mejor rendimiento, combínala con un procesador para juegos de calidad y asegúrate de que tu sistema de refrigeración sea lo suficientemente eficaz como para soportar sesiones de juego prolongadas sin que se produzca una reducción del rendimiento por sobrecalentamiento.

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8. MSI GeForce RTX 4060 [La mejor tarjeta gráfica básica para juegos]

Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 8 GB de GDDR6 Bus de memoria 128 bits Frecuencia de reloj Dos mil quinientos cinco megahercios Características destacadas Ideal para equipos de gaming básicos y con bajo consumo energético

The MSI GeForce RTX 4060 es una solución excelente para los jugadores que buscan una alta calidad gráfica a un precio razonable. Basada en la NVIDIA Ada Lovelace En cuanto a la arquitectura, esta tarjeta gráfica cuenta con 3.072 núcleos CUDA and 8 GB de memoria de vídeo GDDR6con unBus de 128 bits. Ofrece un gran rendimiento en los juegos actuales a Full HDresolución.

Una de las principales ventajas de la RTX 4060 es su compatibilidad con las tecnologías DLSS 3 y de trazado de rayos, lo que permite alcanzar altas velocidades de fotogramas sin sacrificar la calidad de la imagen.

Hice una prueba de 10 días centrado en el uso básico: juegos AAA con una narrativa destacada a 1080p con ajustes altos, shooters competitivos a 1080p con ajustes bajos o medios para reducir la latencia, además de algunas pruebas a 1440p para evaluar el margen de rendimiento. La mayoría de los títulos AAA mantuvieron entre 60 y 70 FPS a 1080p con ajustes altos, mientras que los shooters competitivos como CoD: Modern Warfare Se mantuvo por encima de los 100 FPS con la configuración optimizada, y se podía jugar a 1440p con ajustes medios y DLSS activado.

Con una frecuencia de reloj de hasta 2 505 MHz y un sistema de refrigeración eficaz, garantiza un funcionamiento estable incluso durante las sesiones de juego más exigentes.

En cuanto al consumo de energía, el RTX 4060 destaca por su eficiencia. Con un TDP de tan solo Ciento quince vatios, consume muy poca energía, lo que lo convierte en la opción ideal para construir el el mejor ordenador para juegos sin necesidad de una fuente de alimentación de alta potencia.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento a 1080p y buenos resultados a 1440p ✅ Compatibilidad con DLSS 3 y trazado de rayos para una calidad de imagen mejorada ✅ Sistema de refrigeración eficiente y silencioso ✅ Bajo consumo energético (TDP 115 W) ❌ Es posible que los 8 GB de VRAM lleguen a ser un factor limitante en los juegos del futuro, pero, por ahora, son más que suficientes para disfrutar de los últimos títulos a lo grande

Para más información La RTX 4060 es una excelente opción económica para jugar a 1080p. Si tienes pensado jugar a los juegos más recientes con una configuración alta, asegúrate de actualizar también tu CPU para evitar cuellos de botella en el rendimiento.

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9. WEELIAO Sparkle Intel Arc B580 [La mejor GPU para streaming]

Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 12 GB de GDDR6 Bus de memoria 192 bits Frecuencia de reloj 2670 GHz Características destacadas Potentes funciones de codificación, optimizadas para la transmisión en streaming

The WEELIAO Sparkle Intel Arc B580 es la última tarjeta gráfica basada en El «Battlemage» de Intel arquitectura, dirigida a streamers y creadores de contenido que valoran unas potentes capacidades de codificación y un alto rendimiento en los juegos.

The Arc B580 está equipado con 20 núcleos, 12 GB de memoria de vídeo GDDR6en unBus de 192 bits, y una frecuencia de reloj de hasta 2,8 GHzSegún mis observaciones, esta configuración ofrece un rendimiento excelente para los videojuegos y una transmisión de vídeo fluida.

Lo probé durante dos semanas con una mezcla de juegos AAA para un solo jugador, shooters competitivos y sesiones de retransmisión por OBS. A una resolución de 1080p en calidad alta, la mayoría de los títulos (incluidos Alan Wake 2 and Starfield) se mantuvo por encima de los 60 FPS, mientras que los títulos de esports más ligeros como Valoración or Apex Legends superó con facilidad los 120 FPS. La transmisión con codificación AV1 apenas afectó a la velocidad de fotogramas, lo que la convierte en una de las tarjetas de gama media más fluidas que he utilizado para retransmisiones en directo.

Lo que más me sorprendió de la Arc B580 es su compatibilidad con Codificación por hardware AV1, lo que la convierte en una opción ideal para los streamers que buscan retransmisiones de alta calidad con bajas velocidades de bits. La tarjeta también es compatible con tecnologías modernas como DirectX 12 Ultimate and trazado de rayos, que ofrecen imágenes realistas en los videojuegos.

In 2024-2025títulos comoAlan Wake 2, Starfield, yCyberpunk 2077: Phantom Liberty, elArc B580 muestra un rendimiento estable en Full HDresolución con una configuración gráfica alta. Gracias a la compatibilidad con XeSS, la tecnología de mejora de resolución propia de Intel, permite alcanzar mayores velocidades de fotogramas sin una pérdida significativa de calidad de imagen.

Ventajas Contras ✅ Compatibilidad con la codificación AV1 por hardware para una transmisión de alta calidad ✅ 12 GB de memoria de vídeo GDDR6 para aplicaciones que requieren muchos recursos ✅ Compatibilidad con tecnologías gráficas modernas (DirectX 12 Ultimate, trazado de rayos) ✅ Funcionamiento eficiente con la tecnología de escalado XeSS ❌ Hay poca información sobre el rendimiento a resolución 4K; es un poco un misterio a resoluciones ultraaltas, pero eso hace que probarlo resulte aún más emocionante

Para más información A los streamers les encantará la codificación por hardware AV1 de esta tarjeta. Para obtener los mejores resultados, combínala con una conexión a Internet rápida y un equipo de streaming fiable, para garantizar retransmisiones fluidas sin sacrificar el rendimiento del juego.

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10. Acer Nitro Intel Arc B570 [La mejor tarjeta gráfica para juegos a 1440p]

Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 10 GB de GDDR6 Bus de memoria 192 bits Frecuencia de reloj 2,69 GHz Características destacadas Juegos fluidos a 1440p, buen rendimiento térmico

Acer Nitro Intel Arc B570 es una tarjeta gráfica de gama media basada en el Intel Xe2 Mago de batalla arquitectura, que ofrece un rendimiento excelente en Mil cuatrocientos cuarenta resolución. Con 18Vehículos cores,10 GB de memoria de vídeo GDDR6 y velocidades de reloj de hasta 2,69 GHz, ofrece una combinación equilibrada de potencia y eficiencia.

Esta GPU cuenta con el FrostBlade sistema de refrigeración con dos ventiladores, lo que garantiza una disipación eficaz del calor y un funcionamiento silencioso. Compatible con XeSS 2.0 y el trazado de rayos permite disfrutar de imágenes de alta calidad y una jugabilidad fluida.

Cuando se juegan juegos como Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake 2, yStarfield, elArc B570 mostró un rendimiento estable con ajustes altos en Mil cuatrocientos cuarenta. Gracias aXeSS 2.0 gracias a esta compatibilidad, puedes alcanzar mayores velocidades de fotogramas sin una pérdida significativa de calidad de imagen.

En pruebas comparativas realizadas Cyberpunk: Phantom Liberty A una resolución de 1440p con ajustes altos, la B570 alcanzó una media de unos 46 FPS, y XeSS 2.0 aportó mejoras notables. Esos fotogramas adicionales se percibían con mayor fluidez incluso en entornos con gran carga gráfica.

Lo probé durante dos semanas en una combinación de sesiones de juego a 1440p y tareas creativas, y mantuvo de forma constante la temperatura y la tasa de fotogramas sin ningún problema.

Un pequeño inconveniente es que la optimización de los controladores para ciertos títulos AAA sigue estando rezagada Envidia or AMD (lo que provoca algunos tirones ocasionales), pero su impresionante precio y su sólido rendimiento hacen que merezca la pena la inversión.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento a 1440p ✅ Compatibilidad con XeSS 2.0 y trazado de rayos ✅ Sistema de refrigeración FrostBlade, eficiente y silencioso ✅ 10 GB de memoria de vídeo GDDR6 ❌ Menos núcleos Xe en comparación con los modelos de gama alta, pero suficientes para ofrecer unos gráficos fluidos e impresionantes

Para más información La Arc B570 es una opción excelente para jugar a 1440p. Combínala con una CPU de alto rendimiento para garantizar una experiencia de juego fluida y plantéate invertir en un SSD para reducir al mínimo los tiempos de carga en los juegos con gráficos exigentes.

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11. XFX Speedster SWFT210 Radeon RX 7600[La mejor GPU para 1080p]

Especificaciones Detalles Memoria de vídeo 8 GB de GDDR6 Bus de memoria 128 bits Frecuencia de reloj 1720 MHz Características destacadas Ideal para jugar a 1080p, una opción asequible

The XFX Speedster SWFT210 Radeon RX 7600 es la solución ideal para los jugadores que buscan altas frecuencias de fotogramas con resolución Full HD. Basada en la AMD RDNA 3 En cuanto a la arquitectura, destaca por 32 unidades de cálculo y 2048 procesadores de flujo, que mejoran el rendimiento y la eficiencia y permiten una experiencia de juego fluida y un procesamiento rápido en aplicaciones exigentes.

Its 8 GB de memoria GDDR6 y casi 480 GB/s El ancho de banda de la memoria permite disfrutar de una experiencia de juego fluida en los títulos actuales. La frecuencia de reloj en modo turbo alcanza 1720 MHz y proporciona potencia adicional para las escenas más exigentes. La refrigeración corre a cargo de un sistema de doble ventilador que, según nuestra exhaustiva investigación, se mantiene silencioso y estable incluso bajo carga.

Esta GPU la he tenido en funcionamiento durante dos semanas, combinando juegos de disparos a 1080p, títulos AAA y algunas sesiones a 1440p para comprobar de qué margen de rendimiento disponía. Lo que más me sorprendió fue lo estables que se mantuvieron las tasas de fotogramas: sin sobrecalentamientos ni alarques de los ventiladores. Las cargas de trabajo con trazado de rayos y DLSS se ejecutaron sin problemas, lo que demuestra que esta tarjeta supera con creces las expectativas para una GPU de gama básica.

In Dragon’s Dogma 2 and Las mentiras de P, la tarjeta mantiene más de Noventa fotogramas por segundo a máxima potencia en Full HD. YStreet Fighter 6 and Granblue Fantasy: Relink, puedes ponerte en contacto con 100-120 fotogramas por segundo sin reducir la calidad gráfica.

Incluso en el visualmente intenso Persona 3 Reload, la GPU se mantiene estable sesenta fotogramas por segundo con la configuración «ultra». Gracias a la compatibilidad con FSR 3.0, es posible mejorar aún más el rendimiento sin sacrificar la nitidez de la imagen.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento en Full HD con ajustes altos o ultra ✅ Compatibilidad con FSR y AV1, ideal para el streaming y para mejorar los FPS ✅ Tamaño compacto, cabe fácilmente en maletines estándar ✅ Funcionamiento silencioso y de bajo consumo ❌ Puede que 8 GB de memoria de vídeo se queden cortos para los futuros títulos AAA, pero sigue gestionando los éxitos de taquilla actuales a la perfección

Para más información La RX 7600 es perfecta para jugar a 1080p, pero para prolongar su vida útil, te recomendamos que la prepares para el futuro con una CPU ampliable y una fuente de alimentación más potente, capaz de satisfacer cualquier exigencia futura en materia de juegos. Esta tarjeta ofrece una excelente relación calidad-precio para equipos económicos.

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¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir una GPU?

Elegir unGPU para juegos es un paso fundamental a la hora de montar o actualizar un ordenador. Afecta no solo a la experiencia de juego pero también cuánto tiempo seguirá siendo útil la tarjeta gráfica.

En el saturado mercado de las GPU de 2026, es fácil confundirse porque no se trata solo de AMD vs Envidia GPU: las tarjetas gráficas más antiguas, los modelos de generaciones anteriores y los nuevos lanzamientos con rendimiento en generación de fotogramas múltiples o trazado de rayos, todos prometen «mejor rendimiento.” Pero, ¿qué es lo que realmente importa y en qué deberías centrarte?

En esta sección, explicaremos qué características hay que comparar: desde mejora del rendimiento and ancho de banda de memoriapara apoyar ala mayoría de los juegos y la diferencia de preciotercero. Esto te ayudará a saber qué GPU ofrece más rendimiento por tu dinero y que no es más que un accesorio de moda con un valor mínimo.

1. Arquitectura de la CPU

Las tarjetas gráficas modernas se basan en potentes arquitecturas que determinan su eficiencia y su potencial. Por ejemplo, la NVIDIA RTX La serie se emite en el Ada Lovelace arquitectura, que ofrece excelente rendimiento en el trazado de rayos, pero también es compatible con la generación de múltiples fotogramas. De AMD la arquitectura popular es RDNA 3, que ofrece un alto rendimiento en el trazado de rayos a un precio relativamente precio más bajo.

La elección de la arquitectura es importante: tiene repercusiones mejora del rendimiento, requisitos de alimentación eléctrica, e incluso la compatibilidad con otros componentes como el el mejor SSD para juegos, lo que garantiza tiempos de carga rápidos y una velocidad de fotogramas estable en los juegos compatibles.

2. VRAM (memoria de vídeo)

VRAM es la memoria de vídeo donde se almacenan las texturas, los sombreadores y otros datos gráficos durante el juego. Cuanto mayor sea la resolución, más VRAM se necesita. Por ejemplo, Para jugar en 4K se necesitan al menos 12 GB, sobre todo en la mayoría de los juegos con la configuración al máximo.

La velocidad y la capacidad de la VRAM influyen directamente en calidad de imagen, la carga de texturas y la fluidez. Las tarjetas con un gran ancho de banda y más memoria ofrecen un rendimiento excelente a resoluciones más altas y mejoran la experiencia de juego incluso en títulos exigentes como Grand Theft Auto.

3. Frecuencia de reloj

La velocidad de reloj determina la rapidez con la que la GPU procesa los datos. Es importante tener en cuenta ambos base and frecuencia de reloj; la frecuencia base ofrece un rendimiento estable, mientras que la frecuencia turbo alcanza la velocidad máxima cuando es necesario.

Las velocidades de reloj más altas permiten más rendimiento y un mejor manejo de tareas como el trazado de rayos. A la hora de elegir una tarjeta, presta atención a los resultados de las pruebas, que muestran las mejoras reales de rendimiento que se obtienen con el overclocking.

4. Unidades de procesamiento / Núcleos

NVIDIAlas tarjetas tienenNúcleos CUDA, y AMD utilizaunidades de cálculo. Estas se encargan del procesamiento paralelo de tareas, lo cual es fundamental para el renderizado de escenas complejas.

Un mayor número de núcleos se traduce en mayor potencia de cálculo y mejor compatibilidad con tarjetas de otros fabricantes, lo que mejora los resultados en la GPU de consumo más potente. Esto es lo que hace que tarjetas como RTX 5090 or RX 7800 XT líderes en su gama de precios.

5. Consumo energético (TDP)

TDP (potencia de diseño térmico) indica cuánta energía consume una GPU y cuánto calor genera. Un TDP elevado requiere una fuente de alimentación potente y un sistema de refrigeración de calidad.

Tarjetas con un TDP superior a 300 W, como laNVIDIA GeForce RTX 5080, ofrecen un rendimiento excelente, pero requieren una planificación cuidadosa del montaje y suponen un mayor consumo energético. Si buscas un ordenador económico centrado en la GPU, opta por modelos de bajo consumo con una eficiencia aceptable.

6. Resolución y frecuencia de actualización

La resolución es la nitidez de la imagen (p. ej., 1080p, 1440p, 4K), y la frecuencia de actualización es la frecuencia con la que se actualiza la pantalla (60 Hz, 144 Hz, 240 Hz). En conjunto, determinan la fluidez y el nivel de detalle del juego.

Para resoluciones más bajas y frecuencias de actualización elevadas ( 1080p / 144 Hz+ ), elRTX 4060 Ties ideal;

), elRTX 4060 Ties ideal; For Mil cuatrocientos cuarenta , elRTX 4070 Ti Super es una opción estupenda;

, elRTX 4070 Ti Super es una opción estupenda; For 4K con una alta calidad gráfica, el RTX 5090 or RX 7900XTXdestacar.

Al mismo tiempo, un monitor para juegos de alta calidad capaz de aprovechar todo el potencial de la GPU es fundamental para obtener una imagen nítida y realista. Los jugadores que busquen el equilibrio perfecto entre un movimiento fluido y detalles nítidos deberían plantearse adquirir una GPU de gama alta con resolución 1440p para que disfruten al máximo de los próximos títulos.

7. Trazado de rayos

Trazado de rayos simula el comportamiento de la luz y hace que los reflejos, las sombras y la iluminación sean más realistas. Mejora considerablemente la calidad de la imagen.

Cartas comoRTX 4080 and RX 7800 XT ofrecen un rendimiento excelente en el trazado de rayos, sobre todo en combinación con la generación de fotogramas múltiples y los núcleos tensor, que ayudan a suavizar las caídas de FPS. Esto te permite disfrutar de unos gráficos de primera categoría sin sacrificar la experiencia de juego.

Mi veredicto general

La elección de la tarjeta gráfica adecuada para jugar depende de tu presupuesto, la resolución de la pantalla y tus objetivos de rendimiento. Cada tarjeta gráfica de esta lista está pensada para un tipo diferente de jugador, y aquí tienes las mejores opciones para empezar en función de tus necesidades.

Para disfrutar del máximo rendimiento en los videojuegos sin renunciar a nada → ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 . Ofrece las frecuencias de fotogramas más altas, refrigeración líquida integrada y una memoria GDDR7 de 32 GB preparada para el futuro, ideal para juegos en 4K y 8K.

→ . Ofrece las frecuencias de fotogramas más altas, refrigeración líquida integrada y una memoria GDDR7 de 32 GB preparada para el futuro, ideal para juegos en 4K y 8K. Para constructores que cuidan el presupuesto → ASRock Intel Arc A750 Challenger SE . Es capaz de ejecutar juegos modernos a 1080p con un soporte aceptable para el trazado de rayos sin que te cueste un ojo de la cara.

→ . Es capaz de ejecutar juegos modernos a 1080p con un soporte aceptable para el trazado de rayos sin que te cueste un ojo de la cara. Para un rendimiento de primera clase con refrigeración por aire → Gigabyte GeForce RTX 5090 . Ofrece la misma potente arquitectura Blackwell que la versión refrigerada por líquido de ASUS, pero con refrigeración por aire convencional para facilitar la instalación.

→ . Ofrece la misma potente arquitectura Blackwell que la versión refrigerada por líquido de ASUS, pero con refrigeración por aire convencional para facilitar la instalación. Para los entusiastas de AMD que buscan un rendimiento excelente en 1440p y 4K → XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT. Ofrece un rendimiento de primera categoría, con un potente trazado de rayos y una excelente generación de fotogramas, a un precio más asequible que el de la RTX 5090, su modelo insignia.

Sea cual sea tu estilo de montaje o tu presupuesto, aquí encontrarás una tarjeta gráfica diseñada para mejorar tu experiencia de juego y ofrecerte imágenes fluidas e impresionantes durante muchos años.

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