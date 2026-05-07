Las 7 mejores portátiles para juegos económicas de 2025: opciones de gran potencia

Si estás buscando el mejor portátil para juegos a un precio asequible, has dado con el lugar adecuado. Seamos realistas: los dispositivos para juegos pueden dejarte sin un euro más rápido que una oferta de Steam.

Pero aquí está el secreto: marcar un portátil para juegos que ofrece un rendimiento increíble sin arruinarte no es un mito.

He analizado innumerables modelos, he preguntado a jugadores profesionales en busca de consejos de expertos y he pasado días revisando especificaciones y pruebas de rendimiento para distinguir a los mejores de los que solo pretenden serlo.

En esta guía, voy a dejar de lado la jerga técnica y voy a ir directo al grano: portátiles para juegos asequibles que no dejarán tu cuenta corriente en la ruina.

Encontrarás información detallada sobre el rendimiento, el diseño y la relación calidad-precio, lo que te garantizará hacerte con un portátil capaz de ejecutar los mejores títulos sin problemas y con un aspecto impecable. Porque, seamos sinceros: nada arruina más rápido la experiencia de juego que las caídas de fotogramas o el sobrecalentamiento del hardware en plena batalla.

Sígueme y mejorarás tu rendimiento en los videojuegos sin que tu cuenta bancaria se vea afectada. ¿Listo? ¡Empecemos!

Nuestras mejores recomendaciones de portátiles para juegos a buen precio

¿Buscas tu nuevo mejor aliado para jugar? He analizado un montón de portátiles y he seleccionado cinco modelos de primera categoría que son los mejores en su campo. Estos portátiles para juegos, perfectos para ahorrar dinero, destacan por su potencia, su buena relación calidad-precio y su fiabilidad. Te garantizan la mejor experiencia de juego sin que te cueste demasiado. Tanto si te apasionan los deportes electrónicos, como si te gustan los juegos con buenas historias o simplemente quieres pasarlo bien, aquí tengo el portátil perfecto para ti:

Acer Nitro 5 ANV15-51-73B9 – Una combinación perfecta de precio asequible y rendimiento, ideal para la mayoría de los jugadores. ASUS TUF Gaming RTX 4070 – Potencia gráfica y velocidad sin igual para los jugadores que buscan un alto rendimiento. ASUS ROG Strix G16 – Una experiencia de juego envolvente con una pantalla amplia y de alta calidad.

¿Te ha picado la curiosidad? ¡Esto es solo el principio! Desplázate hacia abajo para descubrir todas las especificaciones, las ventajas y desventajas, y reseñas detalladas de siete fantásticos ordenadores para juegos. ¡Tu próxima gran aventura en el mundo de los videojuegos (sin tener que rascarte el bolsillo) está a solo unos minutos!

Los mejores portátiles para juegos económicos: saca el máximo partido a tu rendimiento en los juegos

Tanto si te apasionan los intensos deportes electrónicos como las épicas aventuras con una gran historia, esta selección tiene algo para todos los gustos. ¡Vamos a descubrir los mejores portátiles para juegos que te mantendrán en la partida sin dejarte en la ruina!

1. Acer Nitro 5 ANV15-51-73B9 [El mejor portátil para juegos en relación calidad-precio]

Procesador Intel Core i7-13620H GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB de VRAM) RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla 15,6″ FHD, panel IPS de 144 Hz Duración de la batería Hasta 6 horas Peso 2,5 kg Refrigeración Sistema de refrigeración de doble ventilador con NitroSense

Rendimiento y características

The Acer Nitro 5 ofrece un equilibrio perfecto para los jugadores que quieren ahorrar dinero pero necesitan un equipo que rinda. Su procesador Intel Core i7-13620H El procesador garantiza una gran velocidad, tanto si estás jugando a juegos exigentes, como si estás editando vídeos o navegando por un montón de pestañas de Chrome. En combinación con el Tarjeta gráfica RTX 4050, es capaz de ejecutar sin problemas la mayoría de los juegos AAA a Full HDcon los ajustes al máximo, sin dejar de lucir esa fluidez Ciento cuarenta y cuatro herciosfrecuencia de actualización.

El calor es un problema habitual en los portátiles para juegos, pero Acer lo ha solucionado con un sistema de refrigeración de doble ventilador y su software NitroSense, que te permite ajustar tú mismo los ventiladores. Así se evita que se caliente demasiado, incluso cuando llevas horas jugando sin parar. Con 16 GBgracias a la memoria RAM DDR5, cambiar de una tarea a otra es muy fácil, y el Quinientos doce gigabytesUn SSD permite que los juegos se carguen rápidamente, lo cual es más que suficiente para la mayoría de la gente. Si empiezas a quedarte sin espacio para todos tus juegos, no te preocupes: el almacenamiento se puede ampliar más adelante.

Diseño y construcción

The Nitro 5 eso es lo mejor Acer Ambiente gaming: elegante, llamativo y diseñado exclusivamente para gamers. El teclado con retroiluminación RGB es un detalle genial que crea el ambiente perfecto para esas sesiones nocturnas. En 2,5 kg, no es el portátil para juegos más ligero del mercado, pero eso es bastante habitual en este tipo de dispositivos.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento para jugar en relación con el precio, gracias a la Intel i7 and RTX 4050 Nombre ❌La duración de la batería podría ser mejor: tendrás que mantenerlo enchufado mientras juegas ✅ Ciento cuarenta y cuatro herciosLa pantalla garantiza una experiencia fluida y envolvente en los juegos de ritmo trepidante ✅ El sistema de refrigeración de doble ventilador evita el sobrecalentamiento durante las largas sesiones de juego ✅ Memoria RAM y almacenamiento ampliables para estar preparado para el futuro ✅ Teclado con retroiluminación RGB y una respuesta muy agradable al pulsar las teclas ✅ Una construcción sólida que no da sensación de ser de mala calidad

Veredicto final

¿Es el Acer Nitro 5 realmente el mejor portátil para juegos económico? Tras tres meses jugando a diario, esta es mi opinión: ejecuta títulos AAA con fluidez a 1080p, el sistema de refrigeración de doble ventilador mantiene la temperatura bajo control y las posibilidades de ampliar la memoria RAM y el almacenamiento lo preparan para el futuro. Para los jugadores que cuidan su presupuesto, este portátil ofrece un gran rendimiento sin un precio desorbitado.

★ El mejor portátil para juegos económico en general Acer Nitro 5 ANV15-51-73B9 Cómpralo en Amazon

2. ASUS TUF Gaming RTX 4070 [El mejor portátil para juegos económico con alto rendimiento]

Procesador AMD Ryzen 7 7735HS GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 (8 GB de VRAM) RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Pantalla 15,6″ FHD, panel IPS de 144 Hz Duración de la batería Hasta 7 horas Peso 2,3 kg Refrigeración Sistema de doble ventilador con refrigeración por metal líquido

Rendimiento y características

ASUS TUF Gaming es una auténtica joya entre los portátiles para juegos económicos. Este portátil Tarjeta gráfica RTX 4070es lo mejor: ofrece unas velocidades de fotogramas impresionantes y hace que los juegos brillen con el trazado de rayos. Combinado con un Ryzen 7 procesador, es perfecto para disfrutar de los mejores títulos de esports, jugar a grandes juegos AAA o incluso hacer algo de edición de vídeo en tu tiempo libre. Cosas como Cyberpunk 2077 and Red Dead Redemption 2¿Y qué? Funcionarán a máxima potencia como si nada.

Además, dispones de un espacioso SSD de 1 TB para todos tus juegos, además de 16 GBof RAM DDR5 para que todo siga funcionando a la perfección, incluso cuando tengas muchas aplicaciones abiertas. Y si más adelante quieres potenciarlo, puedes ampliar sin problema la memoria RAM y el almacenamiento.

Diseño y construcción

The ASUS TUF Esta gama es famosa por su resistencia, y este modelo no se queda atrás. EsNorma militar 810Hcertificado, por lo que resiste caídas, golpes y el ajetreo del día a día. El teclado con retroiluminación RGB es muy cómodo para jugar, y además han resaltado las teclas WASD para que puedas identificarlas en pleno combate.

Ventajas Contras ✅ Tarjeta gráfica RTX 4070 para unos gráficos de última generación ❌ Un poco más pesado que algunos de sus competidores ✅ Refrigeración por metal líquido para una mejor gestión del calor ✅ Ciento cuarenta y cuatro herciospantalla con imágenes fluidas ✅ Fabricación resistente con certificación de grado militar ✅ Mucho espacio de almacenamiento (SSD de 1 TB)

Veredicto final

¿Es el ASUS TUF Gaming RTX 4070 el mejor portátil para juegos económico que ofrece un alto rendimiento? Tras dos meses de uso, puedo decir que ejecuta títulos AAA sin ningún problema. La RTX 4070 mantiene una imagen nítida, y el sistema de refrigeración por metal líquido realmente mantiene bajas las temperaturas durante las sesiones maratonianas. Para cualquiera que busque un rendimiento de primera sin tener que pagar precios de primera, este portátil cumple con creces.

★ El mejor portátil para juegos económico con alto rendimiento ASUS TUF Gaming RTX 4070 Cómpralo en Amazon

3. ASUS ROG Strix G16 [El mejor portátil para juegos con pantalla grande y precio asequible]

Procesador Intel Core i7-13650HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB de VRAM) RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 512 GB (ampliable) Pantalla 16:9 FHD+ (1920 × 1200), 165 Hz, panel IPS Duración de la batería Hasta 6 horas Peso 2,5 kg Refrigeración Sistema de refrigeración inteligente ROG con metal líquido

Rendimiento y características

The ASUS ROG Strix G16 está pensado para los gamers que buscan una pantalla más grande sin renunciar al rendimiento. Cuenta con un Intel Core i7-13650HX, un procesador de lo más potente capaz de manejar los videojuegos y las tareas multitarea más exigentes con gran soltura. Junto con el RTX 4060 tarjeta gráfica, es capaz de ejecutar juegos de renombre como Cyberpunk 2077 and Baldur’s Gate 3 sin ningún esfuerzo, incluso a la máxima potencia, sobre todo si se combina con conexiones rápidas y el Las mejores VPN sin registros para jugar en línea.

The De dieciséis pulgadas La pantalla FHD+ hace que los juegos cobren vida con un nivel de detalle increíble, y eso ciento sesenta y cinco herciosLa frecuencia de actualización garantiza una fluidez total: aquí no hay ningún momento de entrecortamiento. Además, la pantalla, ligeramente más alta 16:10 La relación de aspecto te ofrece más espacio, lo cual es genial si alternas entre jugar y otras actividades, como editar vídeos o retransmitir tus partidas.

Una de las cosas que más me gustan de este portátil es el sistema de refrigeración inteligente ROG. ASUS Se han esmerado al máximo con el metal líquido en la CPU, lo que la mantiene increíblemente fría y evita que se ralentice cuando se calienta. Puedes jugar durante horas sin preocuparte de que se convierta en una tostadora.

Diseño y construcción

The ROG Strix G16 tiene un aspecto elegante y moderno, con el toque justo de estilo «gamer» para resultar atractivo sin caer en lo exagerado. El De dieciséis pulgadas La pantalla supone una mejora notable con respecto a lo habitual 15,6 pulgadas ordenadores portátiles, lo que te permite ver más sin que el conjunto parezca un ladrillo gigante.

Pesa unos 2,5 kg, así que no es precisamente ligera, pero eso es bastante habitual en un portátil para juegos de este tamaño con un sistema de refrigeración tan robusto.

Ventajas Contras ✅ De dieciséis pulgadasPantalla FHD+ con una ciento sesenta y cinco herciosfrecuencia de actualización para una experiencia de juego ultrafluida ❌La duración de la batería podría ser mejor, sobre todo cuando se utiliza a pleno rendimiento ✅ Intel i7-13650HX + RTX 4060 ofrece un rendimiento excelente ✅ El sistema de refrigeración inteligente ROG con metal líquido evita el sobrecalentamiento ✅ Teclado RGB con iluminación individual por tecla para una configuración de juego personalizable ✅ Altavoces Dolby Atmos para un sonido de alta calidad ✅ Memoria RAM y almacenamiento ampliables

Veredicto final

¿Es el ASUS ROG Strix G16 el mejor portátil para juegos de pantalla grande y precio asequible? Tras tres meses de uso, puedo afirmar con total seguridad que ejecuta sin problemas los juegos más populares en su pantalla de 16 pulgadas, la frecuencia de actualización de 165 Hz garantiza una fluidez perfecta y el sistema de refrigeración por metal líquido evita que se ralentice, incluso en sesiones prolongadas. Si buscas un equipo con pantalla grande sin gastarte una fortuna, este portátil da en el clavo. Si eres un jugador al que le encanta una pantalla grande y espectacular con altas frecuencias de actualización, el ASUS ROG Strix G16 Es difícil de superar. Es resistente, no se calienta y te sumerge de lleno en tus juegos, todo ello a un precio que no te dejará sin un euro.

★ El mejor portátil para juegos con pantalla grande y precio asequible ASUS ROG Strix G16 Cómpralo en Amazon

4. Acer Predator Helios Neo 16 [El mejor portátil para juegos económico para competiciones]

Procesador Intel Core i7-13700HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB de VRAM) RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Pantalla 16’8243; WQXGA (2560 x 1600), IPS a 165 Hz Duración de la batería Hasta 6 horas Peso 2,6 kg Refrigeración Sistema de doble ventilador diseñado a medida con refrigeración por metal líquido

Rendimiento y características

Cuando se trata de juegos competitivos, se necesitan altas frecuencias de fotogramas y cero retrasos, y el Predator Helios Neo 16 da en el clavo. Con un Intel Core i7-13700HX procesador y un RTX 4060 Esta tarjeta gráfica ofrece una acción fluida y con un alto número de fotogramas por segundo en los juegos de esports, por lo que nunca te perderás ese tiro en la cabeza que puede cambiar el rumbo de la partida.

La verdadera estrella aquí es el ciento sesenta y cinco herciosPantalla WQXGA: no solo ofrece una fluidez increíble, sino que también es más nítida que las pantallas estándar Full HD, lo que te permite distinguir hasta los más mínimos detalles del juego. Esto supone una ventaja enorme en los juegos de disparos, donde detectar primero al enemigo puede marcar la diferencia entre ganar o perder.

The RTX 4060también aportaDLSS 3.0 y el trazado de rayos, lo que te ofrece unos gráficos espectaculares sin ralentizar el juego. A los jugadores competitivos normalmente les importa más la velocidad que el aspecto visual, pero es genial tener la opción de disfrutar de unos gráficos impresionantes en partidas en solitario como Cyberpunk 2077 o Elden Ring cuando no estás en plena acción en el modo clasificatorio.

Diseño y construcción

The Predator Helios Neo 16 destaca por el clásico estilo de gaming llamativo de Acer: líneas marcadas, luces RGB y un logotipo de Predator grande y llamativo. Es un poco pesado, con 2,6 kg, pero da la sensación de ser de una solidez a toda prueba, lista para soportar años de juego intensivo.

El teclado RGB también es una gran ventaja, con función anti-ghosting y una iluminación que puedes personalizar a tu gusto, lo que resulta ideal para configurar tu esquema de control perfecto. A esto hay que añadir un panel táctil grande y fluido y una sólida gama de puertos (como Thunderbolt 4), y este dispositivo resulta útil para mucho más que solo jugar.

Ventajas Contras ✅ 165 hercios Pantalla WQXGA para una experiencia de juego fluida y de alta resolución ❌ Los ventiladores pueden hacer mucho ruido cuando el ordenador está sometido a una carga de juego intensa ✅ Tarjeta gráfica RTX 4060 ofrece un excelente número de fotogramas por segundo en juegos competitivos y de gran presupuesto ✅ Su potente sistema de refrigeración evita el sobrecalentamiento durante sesiones prolongadas ✅ Teclado RGB personalizable con función anti-ghosting para jugar con precisión ✅ Un disco duro SSD de un terabyteofrece un amplio espacio de almacenamiento para una gran colección de videojuegos

Veredicto final

¿Es el Acer Predator Helios Neo 16 el mejor portátil para juegos económico para el juego competitivo? Tras cuatro meses de pruebas, puedo afirmar que alcanza altos FPS sin problemas, la pantalla WQXGA de 165 Hz facilita enormemente la localización de enemigos y el sistema de refrigeración por metal líquido con doble ventilador mantiene un rendimiento constante durante sesiones prolongadas. Para los jugadores competitivos con un presupuesto limitado, este portátil para juegos de menos de 1000 $ ofrece exactamente lo que necesitas.

★ El mejor portátil para juegos económico para competiciones Acer Predator Helios Neo 16 Cómpralo en Amazon

5. HP Victus RTX 2050 [El mejor portátil para juegos económico para juegos casuales o con una trama destacada]

Procesador Intel Core i5-12500H GPU NVIDIA GeForce RTX 2050 (4 GB de VRAM) RAM 8 GB de DDR5 (ampliable) Almacenamiento SSD de 512 GB (ampliable) Pantalla 15,6″ FHD, panel IPS de 144 Hz Duración de la batería Hasta 7 horas Peso 2,3 kg Refrigeración Sistema de doble ventilador con flujo de aire mejorado

Rendimiento y características

The HP Victus RTX 2050 quizá no tenga la potencia bruta de los portátiles para juegos más caros, pero es el el mejor portátil de HP para la mayoría de los juegos que no son muy exigentes, sobre todo si te gustan los títulos más relajados, los juegos de estrategia o esas grandes historias para un solo jugador. El Intel Core i5-12500H es una buena opción para jugar a diario y realizar varias tareas a la vez, mientras que el RTX 2050 La tarjeta gráfica hace que todo funcione a la perfección a Full HD en ajustes de medios a altos. No vas a ver Ciento cuarenta y cuatro fotogramas por segundo en los juegos de esports más exigentes, pero para aventuras épicas, juegos de rol o títulos de estrategia más relajados, está más que a la altura.

Lo que realmente destaca es el Ciento cuarenta y cuatro herciosPantalla Full HD: algo que no suele encontrarse en portátiles tan económicos. Claro, el HP Victus No alcanzará la frecuencia de actualización máxima en los juegos más nuevos y exigentes, pero sigue haciendo que todo se vea más fluido, sobre todo con títulos más antiguos o menos exigentes.

Para un uso habitual, el 8GB con esa cantidad de RAM te basta, pero si tienes pensado jugar a títulos más exigentes o también quieres retransmitir y editar contenido, te conviene ampliarla a 16 GBes una decisión acertada. ¿La buena noticia? La Derrotadofacilita muchísimo ampliar tanto la memoria RAM como el almacenamiento, para que puedas seguir sacándole partido durante mucho tiempo.

Diseño y construcción

HP ha apostado por un diseño sencillo y discreto con el Derrotado. Prescinde de las llamativas luces RGB que se ven en algunos equipos para videojuegos, lo que le confiere un aire más maduro y profesional que resulta igual de adecuado para el colegio o el trabajo que para el ocio. Es agradable escribir en el teclado, ya que hay mucho espacio entre las teclas, aunque se limita a una sencilla retroiluminación blanca en lugar de un RGB de colores.

Con un peso de2,3 kg, no es precisamente ligero como una pluma, pero es bastante fácil de llevar en el día a día. El sistema de refrigeración cumple bastante bien su función de evitar que se sobrecaliente, aunque no es tan sofisticado como el que encontrarías en los potentes ordenadores para juegos de gama alta.

Ventajas Contras ✅ Ideal para juegos casuales y con una historia ❌ No es ideal para juegos de esports de alto rendimiento ✅ Ciento cuarenta y cuatro hercios pantalla con imágenes fluidas ✅ Memoria RAM y almacenamiento ampliables para estar preparado para el futuro ✅ Diseño elegante y profesional (sin la estética exagerada de los juegos) ✅ Mayor autonomía que la mayoría de los portátiles para juegos

Veredicto final

¿Es el HP Victus RTX 2050 el mejor portátil para juegos económico para títulos casuales o con una historia destacada? Tras tres meses jugando a juegos de rol y de estrategia, puedo decir que los ejecuta con fluidez a 1080p, que la pantalla de 144 Hz mantiene las animaciones fluidas y que ampliar la memoria RAM o el almacenamiento es sencillo si necesitas más capacidad. Para los jugadores ocasionales, este portátil es la opción ideal.

★ El mejor portátil para juegos económico para juegos casuales o con una trama destacada HP Victus RTX 2050 Cómpralo en Amazon

6. Acer Aspire con AMD Ryzen 7 [El mejor portátil para juegos económico con la mayor autonomía]

Procesador AMD Ryzen 7 5700U GPU Tarjetas gráficas AMD Radeon RAM 16 GB de DDR4 Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla 15,6″ FHD, panel IPS Duración de la batería Hasta 11 horas Peso 1,8 kg Refrigeración Sistema de refrigeración con un solo ventilador y flujo de aire mejorado

Rendimiento y características

Aunque su precio está pensado para los compradores con un presupuesto ajustado, el Acer Aspire Ryzen 7 no se anda con tonterías en lo que respecta al rendimiento. El AMD Ryzen 7 5700U El procesador es rápido y potente, capaz de manejar juegos, streaming y realizar múltiples tareas a la vez sin ningún problema. Aunque no cuenta con una tarjeta gráfica independiente como algunos modelos más sofisticados, la tarjeta gráfica AMD Radeon integrada sigue siendo capaz de ejecutar juegos casuales y éxitos de los deportes electrónicos como Valorant, CS:GO, yLeague of Legends sin ningún problema.

With 16 GB de RAM, todo funciona a la perfección, y el SSD de 512 GBEsto significa que tus juegos y aplicaciones se cargan rápidamente, con tiempos de arranque muy cortos. No está pensada para ejecutar a máxima potencia los grandes juegos AAA, pero si te gustan los juegos casuales, trabajar o simplemente relajarte viendo series, este portátil te ofrece una experiencia de juego realmente sólida.

Diseño y construcción

The Acer Aspire Ryzen 7 apuesta por la sencillez y la elegancia. Olvídate de las luces RGB estridentes que se ven en algunos portátiles para juegos: este tiene un diseño limpio y totalmente negro que queda igual de bien en un puesto de trabajo que en tu rincón de juegos. El 15,6″ Full HD IPS La pantalla destaca por sus colores vivos y sus nítidos detalles, lo que hace que los juegos y los vídeos resulten envolventes y divertidos.

Ventajas Contras ✅ Duración excepcional de la batería (hasta 11 horas) ❌ No cuenta con una GPU dedicada, lo que limita el rendimiento en juegos de alta gama ✅ Ligero y portátil, con un peso de tan solo 1,8 kg ✅ Rápido Ryzen 7 procesador para una multitarea fluida ✅ SSD de 512 GB para una carga rápida ✅ Diseño elegante y profesional

Veredicto final

¿Ofrece realmente el Acer Aspire Ryzen 7 la mejor autonomía entre los portátiles para juegos económicos? Tras exactamente dos meses de uso diario, puedo confirmar que aguanta sin problemas unas seis horas de juego ocasional, streaming y multitarea. Ligero, portátil y fluido con los títulos menos exigentes, es perfecto si quieres disfrutar de largas sesiones sin tener que estar buscando un enchufe.

★ El mejor portátil para juegos económico con la mayor autonomía Acer Aspire con AMD Ryzen 7 Cómpralo en Amazon

7. Portátil para juegos FUNYET de 16 pulgadas [El mejor portátil para juegos portátil y económico]

Procesador Intel Core i7-12650H GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 (6 GB de VRAM) RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla 16:9 FHD, panel IPS de 165 Hz Duración de la batería Hasta 8 horas Peso 1,86 kg Refrigeración Sistema de refrigeración de doble ventilador con tubos de calor

Rendimiento y características

Si buscas algo que no te cueste un ojo de la cara, el FUNYET de 16 pulgadasrealmente destaca. Tiene un Intel Core i7-12650H que tiene mucha potencia, no solo para jugar, sino también para tareas como editar vídeos, hacer streaming o realizar varias tareas a la vez. Combinado con un RTX 3060 tarjeta gráfica, es capaz de ejecutar la mayoría de los juegos nuevos a Full HDcon los ajustes al máximo, y esa frecuencia de actualización de 165 Hz hace que todo se vea con una fluidez increíble. Y si quieres una pantalla más grande para sesiones de juego intensas, invertir en un monitor para juegos asequible es una forma estupenda de sacar el máximo partido a tu equipo.

Cuando juegas a juegos rápidos como Valorant, Apex Legends, o Call of Duty: Warzone, la combinación de la RTX 3060 y esa pantalla rápida hace que todo vaya sobre ruedas, sin retrasos que te hagan fallar el tiro. Incluso en juegos más pesados como Cyberpunk 2077 or The Witcher 3 funciona muy bien, sobre todo con DLSS activado para mejorar el rendimiento.

¡Ah, y además es ligero! Con solo 1,86 kg), es uno de los portátiles para juegos más fáciles de transportar, perfecto si buscas potencia sin sentirte lastrado.

Ventajas Contras ✅ Ligero y portátil ❌ Puede calentarse bajo cargas pesadas ✅ Tarjeta gráfica RTX 3060para sólidosFull HDjuegos ✅ ciento sesenta y cinco hercios frecuencia de actualización para una experiencia de juego ultrafluida ✅ Gran rendimiento multinúcleo para la multitarea ✅ Autonomía de batería aceptable (hasta 8 horas)

Veredicto final

¿Es el FUNYET 16 el mejor portátil para juegos portátil y económico? Después de llevarlo conmigo durante exactamente un mes, puedo decir que se maneja sin problemas tanto en juegos de disparos de ritmo trepidante como en títulos con una trama más compleja, sin que se ralentice. Es lo suficientemente ligero como para llevarlo a todas partes, ofrece un rendimiento sólido y su pantalla de 165 Hz garantiza una experiencia de juego sin retrasos: perfecto para los jugadores que valoran la portabilidad.

★ El mejor portátil para juegos portátil y económico Portátil para juegos FUNYET de 16 pulgadas Cómpralo en Amazon

¿Cómo elegir un portátil para juegos económico?

La clave para elel mejor portátil para juegos reside en unos pocos componentes clave, como el procesador (CPU), la tarjeta gráfica (GPU) y la memoria RAM. Estos son los elementos fundamentales que determinan el rendimiento de tus juegos, desde los shooters de ritmo trepidante hasta juegos de mundo abierto de gran extensión. Si aciertas con estos aspectos, tendrás garantizadas horas de diversión; si te equivocas, te encontrarás con pantallas con retrasos y tiempos de carga interminables. Vamos a analizarlo paso a paso para que puedas elegir con confianza el portátil que mejor se adapte a tus necesidades.

1. Establece tu presupuesto

Cuando buscas los mejores portátiles para juegos sin gastarte mucho, normalmente te fijas en precios que oscilan entre €600 and €1,200. Es fácil quedarse con el que tiene el precio más atractivo, pero he aprendido que gastar un poco más —por ejemplo, quizá €100 or €200 Además, puede mejorar notablemente los aspectos que realmente importan, como la calidad de los gráficos o la velocidad del portátil.

Si te gustan los videojuegos modernos de mundo abierto, contar con una tarjeta gráfica potente y suficiente memoria RAM marca la diferencia. Claro, esos portátiles de gama alta por menos de 2.000 dólares son geniales, pero una elección acertada en la gama económica también puede ofrecerte una experiencia increíble sin dejar tus ahorros en la estacada.

2. Elige un procesador potente (CPU)

La CPU es, básicamente, el cerebro de tu portátil: es lo que hace que todo funcione, desde iniciar tus juegos hasta gestionar cualquier otra cosa que tengas ejecutándose en segundo plano. Si es demasiado débil, notarás que todo va más lento, se ralentiza o incluso se produce un cuello de botella, por muy buena que sea tu tarjeta gráfica. Esto es lo que yo elegiría en el caso de los equipos económicos:

Mínimo: Intel Core i5 o AMD Ryzen 5: son opciones muy válidas que garantizan un funcionamiento fluido de los juegos y te permiten realizar varias tareas a la vez sin problemas.

Intel Core i5 o AMD Ryzen 5: son opciones muy válidas que garantizan un funcionamiento fluido de los juegos y te permiten realizar varias tareas a la vez sin problemas. Ideal: Intel Core i7 o AMD Ryzen 7: son ideales para grandes títulos de mundo abierto o juegos que exigen mucho a la CPU, como los de estrategia o los RPG.

Invertir un poco más en el procesador hace que los juegos se carguen más rápido y funcionen mejor; créeme, merece la pena cuando estás inmerso en una aventura épica.

3. Elige una tarjeta gráfica (GPU) de calidad

La GPU es la verdadera estrella de los videojuegos: es la que hace que tus juegos se vean bien y funcionen con fluidez. Si no está a la altura, tendrás que lidiar con saltos en los fotogramas, retrasos en la acción y unos gráficos que simplemente no destacan. Para los jugadores con un presupuesto ajustado como nosotros, estas son las mejores opciones:

NVIDIA GTX 1650/1660 Ti – Unos puntos de partida estupendos, perfectos para temas relacionados con los deportes electrónicos o juegos antiguos.

– Unos puntos de partida estupendos, perfectos para temas relacionados con los deportes electrónicos o juegos antiguos. NVIDIA RTX 3050 – Una mejora que se desenvuelve de maravilla con los juegos AAA más recientes.

– Una mejora que se desenvuelve de maravilla con los juegos AAA más recientes. AMD Radeon RX 5600M – Otra opción sólida que no se queda atrás.

4. Elige la memoria RAM adecuada

La memoria RAM es como la memoria a corto plazo de tu portátil: hace que todo vaya rápido mientras juegas o cambias de una aplicación a otra. Te conviene tener al menos 8GB de RAM para poder ejecutar la mayoría de los juegos sin problemas. Pero, sinceramente, si me lo puedo permitir, 16 GB Es mucho mejor. Es perfecto para los juegos modernos y me permite retransmitir o navegar sin que se ralentice. Tener más RAM significa que no te quedas a la espera cuando estás metido de lleno en un juego o charlando con amigos en medio de una partida.

5. Decide cómo vas a guardarlo

El almacenamiento es donde residen tus juegos, y aquí la velocidad es fundamental. A SSD de 256 GB Es lo mínimo que recomendaría: esos discos SSD cargan los juegos y arrancan el portátil mucho más rápido que los discos duros tradicionales. Si el presupuesto lo permite, yo optaría por unSSD de 512 GB. Disponer de más espacio te permite tener instalados un montón de juegos de mundo abierto sin tener que desinstalar alguno cada semana. Los tiempos de carga más rápidos te permiten seguir metido en la acción, en lugar de quedarte mirando las pantallas de carga.

6. Comprueba la calidad de la pantalla

Una buena pantalla te sumerge en el juego como nada más. En el caso de los portátiles económicos, la resolución de 1080p es la opción ideal: ofrece suficiente nitidez para apreciar los detalles sin necesidad de una tarjeta gráfica carísima para ejecutarla. Yo también buscaría un Ciento veinte herciosor Ciento cuarenta y cuatro hercios frecuencia de actualización, si es posible. Esa mayor frecuencia hace que el movimiento sea muy fluido, sobre todo en juegos de acción rápida o títulos de mundo abierto. Es un factor decisivo para sentir una inmersión total, y no me conformaría con menos si puedo evitarlo.

7. Garantizar una buena refrigeración y una buena duración de la batería

Los videojuegos calientan el equipo rápidamente, por lo que es imprescindible contar con un buen sistema de refrigeración. El sobrecalentamiento puede ralentizar incluso al mejor portátil para juegos o incluso interrumpir tu sesión. Busca modelos con dos ventiladores o alguna tecnología de refrigeración inteligente para mantener la temperatura bajo control. Lo ideal es que tu portátil se mantenga fresco durante las largas sesiones de juegos de mundo abierto sin que suene como un motor a reacción.

La duración de la batería también es importante, sobre todo si juegas lejos de una toma de corriente. Intenta 4-6 horasen condiciones normales de uso: suficiente para jugar unas cuantas partidas o realizar tareas sencillas. No está pensado principalmente para jugar, pero es un buen extra cuando estás de viaje.

8. Explora otras funciones

Teclado: Un teclado para juegos cómodo puede marcar la diferencia en tu experiencia. Un buen recorrido de las teclas —la distancia a la que se hunden— hace que mis dedos se mantengan cómodos durante las sesiones largas. Si encuentras uno con iluminación RGB, mejor aún: es una cuestión de estilo.

Un teclado para juegos cómodo puede marcar la diferencia en tu experiencia. Un buen recorrido de las teclas —la distancia a la que se hunden— hace que mis dedos se mantengan cómodos durante las sesiones largas. Si encuentras uno con iluminación RGB, mejor aún: es una cuestión de estilo. Portabilidad: Si tienes que llevarte esto de un lado a otro, el tamaño y el peso son importantes. A 15,6 pulgadas or De dieciséis pulgadas La pantalla es genial, pero yo la mantendría por debajo de Dos kilos y medio . Cargar con un ladrillo pesado no es nada divertido.

Si tienes que llevarte esto de un lado a otro, el tamaño y el peso son importantes. A or La pantalla es genial, pero yo la mantendría por debajo de . Cargar con un ladrillo pesado no es nada divertido. Marcas de prestigio: Apuesta por marcas en las que puedas confiar – Acer, ASUS, MSI, HP, Dell, yLenovoportátiles para juegos. Cuentan con una trayectoria demostrada en cuanto al equilibrio entre precio y calidad.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor portátil para juegos económico?

El Acer Nitro 5 ANV15-51-73B9 destaca como una de las mejores opciones económicas gracias a su procesador Intel Core i7-13620H, su tarjeta gráfica RTX 4050 y su pantalla de 144 Hz, lo que le permite ofrecer una experiencia de juego sólida a 1080p por menos de 1000 dólares: perfecto para los jugadores que saben administrar su presupuesto y buscan potencia sin tener que pagar un precio desorbitado.

¿Cuánto cuesta un portátil para juegos?

Los portátiles para juegos oscilan entre los 600 y los más de 2000 dólares. Las opciones más económicas rondan los 700-1000 dólares y cuentan con unas especificaciones decentes, mientras que los modelos de gama alta, equipados con las mejores GPU y CPU, pueden superar los 2000 dólares para ofrecer el máximo rendimiento y una construcción de primera calidad.

¿Puedo jugar a juegos de PC en un portátil?

Sí, puedes jugar a videojuegos de PC en un portátil si tiene las prestaciones adecuadas: piensa en una CPU y una GPU potentes, y suficiente memoria RAM (8 GB como mínimo). Los modelos económicos de gran rendimiento, como el ASUS TUF Gaming RTX 4070, pueden con la mayoría de los títulos, aunque es posible que haya que ajustar la configuración de los juegos más exigentes para que funcionen con fluidez.

¿Mi portátil es compatible con este juego?

Comprueba en Internet si las especificaciones de tu portátil (CPU, GPU y RAM) cumplen los requisitos mínimos del juego; herramientas como «Can You Run It» analizan tu sistema para confirmar si está a la altura, lo que te ahorrará tener que hacer conjeturas y sufrir retrasos.

¿Cómo conseguir que los videojuegos funcionen mejor en un portátil?

Reduce la configuración del juego, cierra las aplicaciones en segundo plano, actualiza los controladores de la GPU y mantén el portátil refrigerado con una base de refrigeración; ampliar la memoria RAM o el espacio del SSD también puede ayudar a que tu portátil ofrezca una mayor fluidez en los fotogramas y una carga más rápida para disfrutar de una experiencia de juego épica.