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Reserva GTA 6 para PlayStation y Xbox con un 15 % de descuento

Si has estado esperando para hacer tu reserva Grand Theft Auto VI, la cuestión es la siguiente: – Eneba Hub Los lectores pueden disfrutar de un descuento exclusivo del 15 % utilizando el código HUB15 al finalizar la compra. . Aplica el código en Tejoen la página del producto, y tu clave estará lista el día del lanzamiento.

HUB15es elEneba Hub Código exclusivo: utilízalo al finalizar la compra para obtener un descuento del 15 % en tu Grand Theft Auto VI Reserva, sin fecha de caducidad.

¿Por qué reservar GTA 6 en Eneba?

Tejoes uno de loslas plataformas de venta de videojuegos más fiables en general, y las razones para utilizarlo en tu Grand Theft Auto VI Las previsiones de pedidos por adelantado son sólidas:

Entrega digital inmediata – La clave se abonará en tu cuenta en cuanto esté disponible, sin retrasos por envío físico.

– La clave se abonará en tu cuenta en cuanto esté disponible, sin retrasos por envío físico. Claves verificadas – todos los productos de Tejo provienen de vendedores verificados, por lo que no te arriesgas con un anuncio de terceros poco fiable.

– todos los productos de Tejo provienen de vendedores verificados, por lo que no te arriesgas con un anuncio de terceros poco fiable. Descuento del 15 % exclusivo en Hub – el código HUB15 está disponible únicamente para Eneba Hub lectores, ofreciéndoos un precio que no encontraréis en las tiendas oficiales.

– el código está disponible únicamente para Eneba Hub lectores, ofreciéndoos un precio que no encontraréis en las tiendas oficiales. Mercado de confianza – Tejo Ha prestado servicio a millones de jugadores de todo el mundo, con la garantía de la protección del consumidor y un servicio de atención al cliente eficaz.

¿Qué versiones de GTA 6 se pueden reservar?

Tanto si formas parte de un equipo PlayStation or Xbox, Tejo te tiene cubierto. Consigue tu ejemplar de GTA VI para tu plataforma preferida y utiliza el código Introduce el código HUB15 al finalizar la compra para ahorrarte un 15 %.

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Sea cual sea la consola que tengas, disfrutarás de los mismos gráficos de última generación, tiempos de carga ultrarrápidos y el mapa completo de Vice City. ¿Lo mejor de todo? El HUB15 El descuento es válido para las claves de los videojuegos en ambas plataformas, por lo que puedes elegir tu ecosistema preferido sin preocuparte por perderte la oferta.

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Cómo utilizar el código HUB15 en tu reserva de GTA 6

Conseguir el descuento en tu reserva te llevará menos de dos minutos. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

Dirígete a laGrand Theft Auto VIlistado. Haz clicAñadir al carrito. Al finalizar la compra, introduce HUB15 en el campo del código de descuento. Finaliza el pago: el descuento del 15 % se aplica automáticamente. Tu clave de juego está guardada en tu Tejo cuenta y entregado el día del lanzamiento.

Eso es todo. Sin complicaciones, sin gasto mínimo. El código es válido para la reserva estándar y no tiene fecha de caducidad, así que úsalo cuando te venga bien.

Grand Theft Auto VIse estrena el19 de noviembre de 2026, en exclusiva en PS5 and Xbox Series X|S.

Rockstar Games has no ha anunciado una fecha de lanzamiento para PC. Si juegas en consola, este es el lanzamiento que no te puedes perder, y si lo reservas ahora te aseguras tu copia antes de lo que será uno de los lanzamientos de videojuegos más importantes de los últimos años.

Descripción general de GTA 6

Prepárate para volver a las calles bañadas en luces de neón de Vice City en el mayor Grand Theft Auto todavía no he recibido el pago a plazos.

Grand Theft Auto 6 transporta a los jugadores al estado de Leonida, donde se encuentran las animadas y peligrosas calles de Vice City. Se trata de la primera entrega importante de la serie en más de una década, en la que se presenta a los jugadores a un dúo inspirado en Bonnie y Clyde: Lucía y Jason.

El juego promete un mundo enorme, un mapa en constante evolución con un sistema meteorológico dinámico y la narrativa más envolvente Rockstar ha ofrecido jamás.

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